Isabel II, una asidua a San Sebastián... hasta que la echaron

Voz 1 00:00 la Belinda desde San Sebastián gol Carlas Price

Voz 2 00:07 sí

Voz 0313 00:37 falta de tiovivo todos para que sean las seis de la tarde las cinco en Canarias aquí seguimos asomados a la ventana hoy desde el Kursaal de San Sebastián de la edición especial del programa con motivo de los cincuenta años de de la Gul ustedes saben libros y playa han formado siempre una combinación perfecta o casi perfecta del todo estamos en el lugar con con magníficas playas sobre todo una celebrando a una librería así que lo tenemos todo todo sobre la mesa para echar una mirada por el retrovisor a la historia reciente y quién mejor que esto que Nieves Concostrina que lleve buenas tardes Carles

Voz 3 01:13 pues bueno estaré feliz lo dicho bien no la coordinación ahí al libro

Voz 1626 01:17 lo has dicho todo esgrime una haya estupendamente si ya a todo esto añadimos un puñado de reyes y reinas yo ya pilló carrete y no paro aquí tenemos a una tenemos a una a Isabel II por si alguien la tiene situada hija de Fernando VII nunca los liberales

Voz 0313 01:34 con textos muy importante Porro ya

Voz 1626 01:37 lo ustedes X da igual no pero bueno no encaja muy bien nos encaja Isabel Segunda en la Historia donostiarra Nos encaja en la Historia de España por supuesto en la historia revolucionaria en la historia de la Concha con los libros encaja menos bueno de hecho no nos encajan

Voz 0313 01:53 qué pasa que no le gustaba ella era mala

Voz 1626 01:56 cedidos a ver una de sus graves carencias sólo una de sus graves carencias fue la escasa educación que recibió porque se basó esa educación sólo en la moral la virtud el cristianismo y la inteligencia pues menos en la educación cristiana la pifió en todo lo demás todo no no era aplicada no se concentraba ya los doce años admitamos lo era prácticamente analfabeta no perdamos de vista que la proclamaron Reina con trece años y a los dos doce analfabeta eso nos toco arregla tu eso de p'alante no es fácil no es fácil bueno pero daba igual daba igual que no supiera que no leyera de cualquier forma iba a seguir ahí y que será un boquete si hubiéramos tenido que echar a todos los reyes porque tenemos tenido boquetes pues pobrecitos de nosotros no hubiéramos tenido lo sigas que nos gobernó hombre bueno sigue si salmos salvo Alfonso X el Sabio que como su propio nombre indica era eso pues pues nada era no se salvaron cuatro cinco más Isabel Segunda no necesitaba leer a quién tenía que darle cuentas que iban a ser sino sino no era lista que en echarla pues sí la echaron del que San Sebastián no en mil ochocientos sesenta y ocho si la librería Lagun se fundó en mil novecientos sesenta y ocho digo que lo mismo ellos no lo saben pero estaban conmemorando el centenario de la expulsión de la Reina con la inauguración de la librería conmemorando celebrando en eso ya que decidan hechos

Voz 0313 03:30 por cierto para que no lo sepa que hacía la Familia Real en en Donosti vacaciones supongo no eran básicamente vacaciones

Voz 1626 03:37 veraneando veraneando pero es que a ver estábamos ya muy metidos en septiembre como para seguir veraneando las vacaciones estaban aquí alargando un poquito y hacia ya fresco no no estaba solo ella además porque allá donde iban los reyes de vacaciones pues iban los pelotas ya lo sabemos no los aristócratas los que buscaban estar ahí en la en la pomada a San Sebastián llegó la Reina por prescripción médica por primera vez no se plantó aquí en mil ochocientos cuarenta y cinco porque tenía un ex Emma un herpes que le pillaba todo el cuerpo había mucho cuerpo que pilla ahí los más de túnel mil y un médico le dijo eso de vaya usted a tomarse unos baños de de hola que van estupendo para la dermis no al principio vino o motu proprio y como se conoce que le fue bien con sus primeros chapuzones pues repitió vacaciones otros años ya animada desde desde la propia Donostia no porque no veas lo que arrastraban esas esas visitas imagínate toda la fauna aristocrática que venía detrás pues fueron dando pistas a la ciudad de las posibilitó además económicas que ofrecía un sector que apenas estaba asomado la nariz que era el el turismo no San Sebastián comenzó a ser una referencia paradójicamente gracias a la reina Isabel Segunda de de de Borbón para que luego digan alguna boca chanclas que los rellenos iba empanada

Voz 4 04:56 en mayo pero sí haylas cada día que enviaba vuelan del día

Voz 0313 05:07 oye una pregunta que no sé si nos hemos planteado alguna vez pero Hoyos oportuno hacerlo en el siglo XIX una reina exactamente cómo iba a la playa aparte de la Corte con sombrilla con Pamela con toalla como libro ya no me llevaba libros ya ha quedado claro es no es cosa logística cosa logística como

Voz 1626 05:26 no ella llegaba como una reinó como una red en Berlín literalmente en Berlín aunque ha tirado ah por ocho por ocho caballos sombrilla no hacía falta la toallas en la selva llevaban en la Concha había una especie de caseta gigantesca con todo su golpe de decoración real muy mona instalada sobre unos raíles Icon un par de bueyes enganchados que bueno pues que tiraban hasta la orilla de de la caseta en la metían en el agua para que estuviera la reina salvo de miradas plebeyos no mejor así hombre porque la visión de Isabel II bañándose en la Concha con su traje de cuello alto mangas hasta el codo Fall o falda hasta la rodilla o sea eso no lo superan y Fraga en Palomares sí además no quieras abre con pose ropaje lo lo que lo que era eso mojado no siempre iba acompañado además de un de un barbero que le ponían a ella bañaron Si bien bañeros llamaban bañera sí por si porque había que tirar de ella no siempre entonces esa edad tenía su riesgo y además siempre el mismo que decían cuentan que la historia de la ciudad que era un un donostiarra muy campechano que que siempre insistía diciendo Reina mete cabeza

Voz 5 06:41 era sin para

Voz 0313 06:52 haber más preguntas donde se alojaban a Reina cuando he venido aquí de vacaciones saber porque hoteles Navío no no

Voz 1626 06:58 la haberlo de los hoteles aún se llevaba se llevaba poco ya venía palacetes que ponían bueno pues a a su disposición tan poco hacía falta venir pagando no había ninguna necesidad no había alguna que otra Fonda fina cuando ve que empezaban a despuntar como la de Manuel Mateo ir Juan José Balda que está ahí mismo a la a la gente nada de la bahía cuando no estaba todo tan petardo de ladrillo no

Voz 6 07:20 en en pleno que se llamaba entonces Paseo de los baños

Voz 1626 07:23 no era un lugar que ahora conoce todo el mundo porque bueno es un solar donde está la actual Hotel de Londres nombre muy famoso Hotel de Londres y de Inglaterra pero ella bueno es que ya se movía a veces iba a Zarautz a veces iba a Lekeitio ella elegía playa donde le pillara bien no hasta que le pilla aquí en uno de los en uno de sus veraneos Lar nuevos a mediados de septiembre de mil ochocientos sesenta y ocho el lío lío aquel de la revolución no estaba en Lekeitio en ese momento no cuando se entera de que hay un poco hay un poco de jaleo por Cádiz tan calentando el ambiente no unos revolucionarios que empiezan a dar la bronca por allí no acababa de estallar la revolución de la gloriosa ah pero dijo ella uno pues ya se le pasará no

Voz 7 08:04 Vigo

Voz 0313 08:26 yo esto yo lo entiendo porque a pesar de que está estallando está comenzando a una revolución ya no se plantea regresar interrumpir las vacaciones de verdad no se lo planteó hipoxia frente del Gobierno

Voz 1626 08:37 dice Currás han exigido ya sé que me dice pero no hubiera sido lo suyo no dicen que huy dicen que hizo intención no pero que al final por unas cosas o por otras que se habían cortado el tren que sino había pasaje que si tal bueno pues entre frenar una revolución en Madrid si quedarse de pinchos por aquí J pocos Rioja se quedó se quedó pero es que además de la gloriosa está ya en Cádiz que es que estamos hablando ya estaba aquí es donde da la vuelta el Levante no decir doña Isabel Bonig pues primero que esto llegue pues hay tiempo ya ya haremos algo no por si acaso hubiera que salir zumbando no olvidemos que estamos en el sitio ideal en el momento oportuno Nos quedamos por la costa Caín ahí por la costa donostiarra que tenemos la frontera a mí mismo y quién había al otro lado de la frontera se había que salir pitando a Francia bueno pues el colega Napoleón III y su mujer María Eugenia de Montijo no encima ella española María Eugenia nadie les iba a recibir mejor que ellos yo yo creo que Isabel según han nunca se planteó ir a playas del Levante U D o del Sur primero porque que están más fresquitas y necesitaba pasó extrema y segundo porque allí estaba pillada si venían mal dadas a ver cómo se iba nadando desde Donostia pues había escapado por otros cuánto tiempo pasó entre entre que comenzó la revolución y acabaron expulsando dos semanas más o menos dos semanas el veintinueve de septiembre ya le dijeron oye Reina nunca mejor dicho te tienes creyendo a que resulta que la juerga flamenca de Cádiz ya está aquí que ya que ya ha llegado a Donostia mañana mismo a las doce en punto del mediodía del treinta de septiembre en la casa consistorial de San Sebastián vamos a nombrar la Junta Local revolucionaria tu misma por igual aquí ya no pinta nada que no te podemos empadronar aquí no sea que nos hemos revolucionado ya todos estamos ya todos revolucionados esa última noche la pasa en la fonda de Mateo y Balda el hotel de Londres no por la mañana pidió taxi varios porque eran muchos eran las doce llamaban entonces hijo a la estación del Norte los festejos entre tren se fueron se subieron todos aunque a las diez y media de la mañana atravesaron la frontera de Irún tiraron luego a Biarritz ahí estaba ya esperando a toda la familia Realia la enorme Trump te sirvientes Eugenia in app hombre había que atender a los colegas españoles no pero es que si llegan a saber que venía toda esa tropa pujarán en que no había cama para tanta gente no es que no venía la Reina con la peluquera el marido y los y los cuatro niños es que iba toda la vasca ni siquiera sé si esta expresión de toda la vasca viene de entonces porque iban los que iban a no sirvientes Fórum tuvo los cortesanos que dijeron pues si la reinas jamás no baja Madrid pues nosotros tampoco Joseba a ella pues nosotros también nos jugamos no tengo un amigo tengo un amigo que dice que su novia se va con otro ese va con ellos

Voz 8 11:41 no pues pues esto es lo mismo no o sea que

Voz 1626 11:46 no iban sólo asistentes personales tanto de servicio como administrativos también iba algún que otro Duque algún que otro Marques con sus respectivas familias no iba hasta el Padre Claret el confesor de la Reina que no haría esta mujer para tener que viajar con su confesor qué no haría no creo que iba hasta Antonio también también iba el novio del Rey pero esto no lo aseguro porque es un dato que no sea aireado mucho el caso que echan iba PETA y al final pudieran alojar Rosa a todos los lados sí hombre acabaron apoyándose en no ser entre entre Biarritz y Hypo apañar yo estoy muy bien junto a Napoleón III diciéndolo genial dijo la última vez que invitamos a nadie a venir aquí en familia real Se alojó en Empoli en una antigua casa solariega de los Borbones se conoce el palacio de Enrique IV no pero lo cierto es que hablamos ya a principios de octubre el invierno venía y la humedad y el frío aconsejaron que mejor irse en noviembre ya estaban en París y ahí fue cuando la reina se quedó con los niños y el Rey ya se fue definitivamente vivir con su novio o no a la porra ya guardar las apariencias a esta pareja la revolución la verdad que le vino muy bien

Voz 1 12:55 es decir Pde G

Voz 9 13:10 de todas formas el el bien para San Sebastián y ya estaba hecho eh porque todo ese periplo dejó

Voz 0313 13:16 dejó la ciudad y alrededores convertidos y aún hoy en primer destino turístico

Voz 1626 13:20 pasados juegos lo dejó puesto en el efectivamente eso es indiscutible de hecho cuando llegó ya el siguiente Rey un par de años después ese que pillamos en un mercadillo de segunda mano Amadeo de Saboya dijo aquí donde veranea la costumbres San Sebastián también se vino por aquí de pinchos también estuvo el aquí no y luego ya como los reyes son animales de costumbres continuaron viniendo todos no Alfonso XII otra vez Isabel Segunda cuando la dejaron volver fue volver no vino para entonces ya venía a ella el Palacio de Ayeste no si la reina regente María Cristina cuando ya casco Alfonso XII siguió viniendo por aquí con las niñas y con el niño con Alfonso XIII no pero ella que ya venía todos los veranos dijo mira yo me compro remito me hago un palacio ella tenemos chalet de veraneo

Voz 9 14:17 que esto por lo que estoy viendo sería la época en la que Santander intentó competir

Voz 0313 14:23 son mejores o peores artes con San Sebastián para esto del turismo de alto standing con la historia del famoso Palacio de la Magdalena

Voz 1626 14:29 pero no cuando estaba en este que estamos hablando de de de un momento de principios del siglo veinte en sitios que es que media España estaba verde de envidia con con San Sebastián porque es que se llevaba todos el pastel del veraneo de alto standing ahí es cuando Santander ofreció al Rey Alfonso XIII el regalito del Palacio de la Magdalena para que se dejara de tanta Donostia irse fuera a Santander y lo hizo lo hizo no son heteros ellos el Twingo mil dedicándole seguirá como el asunto este de sacar tajada a los presuntos regalos populares está un poquito de actualidad con lo del Pazo de Meirás pues el Palacio de la Magdalena que que lo heredó Juan de Borbón anda que lo devolvió a sus auténticos dueños que era el pueblo era el pueblo de Santander se lo vendió al Ayuntamiento de Santander por ciento cincuenta millones de pesetas de setenta en el año ciento cincuenta kilos del año setenta los pelos de punta de esta compraventa además lo más divertido están las tripulación quinta de la escritura que dice el Palacio estará siempre a disposición de la familia real por si algún día quiere seguir honrando con su presencia a la ciudad de Santander osea ya hicieron las comillas yo te lo vendo pero me lo quedo a los reyes Lesaka las palas y te lo acaban vendiendo para que lo mantenga tú pero que ellos lo puedan usar cuando lo necesita y con el Palacio de Miramar que pasó también lo pulió también lo pulió Juan de Borbón fue vendiendo los terrenos tacita a tacita hasta que dio el golpe final en mil novecientos setenta y dos y lo vendió al Ayuntamiento de San Sebastián por ciento dos millones de de pesetas ese palacio al menos lo había comprado su abuela Cristina son menos estaba estaba hecho por ella porque otro regalito el hicieron Alfonso XIII para que dejara San Sebastián fue una isla en Arousa en Pontevedra le regalaron la isla de cortejada después de expropiar a los vecinos de de de allí no eso antes se llamaba por suscripción popular si a más propios de bueno esta isla también pasó a manos de Juan de Borbón también la vendió en el setenta y nueve por sesenta millones de pesetas este hombre dejó sin patrimonio inmobiliario a toda la familia la Zarzuela está a salvo de momento pero yo estoy mirando fotocasa punto por si acaso