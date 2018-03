Escáner Hora 25 Deportes (16/03/2018)

pues yo creo que es complicado no que el Barcelona vino a uno de los peores equipos de la competición yo yo creo que lo lo niega complicado no sólo por el nivel de Messi sino porque hay otro futbolistas actores secundarios que parece que empiezan a a destacar como es el caso de que no todo lo que no sea que el Barcelona gane gane cómodo sería una sorpresa

Voz 3

02:19

al final Madrid no era todavía más a pensar en la Juve porque tres de abril hay futbolistas que no se pueden permitir el lujo de estar pensando en esa competición porque a lo mejor no pueden llegar a Lluvero jodan yo creo que primero el Real Madrid le tiene ganas deportivas a Girona porque hay empezaron la mayoría de las dudas que luego arrastrado en el campeonato nacional de Liga que recuerdo que Girona los demás no sólo ganaron el Real Madrid sino que le pegaron un repaso futbolístico para mi favorito Real Madrid no creo que haya demasiados cambios en el once fijo de Zinedine Zidane y hay dos de futbolistas por ejemplo hayáis momento por ejemplo ya Gareth Bale que tienen que demostrar hambre para poder participar S a Cristiano de Sigrid que no que no que no va a estar por el equipo titular yo creo que no vale no éramos