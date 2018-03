Hora 25 Deportes: Dos clásicos y una cenicienta (16/03/2018)

Voz 1 00:00 son las ocho y media las siete y media en Canarias

Voz 3 00:06 hora veinticinco Deportes

Voz 4 00:09 con Ángels Barceló Jesús Gallego Gallego buenas tardes collages ya tenemos rivales para los cuartos de Champions no

Voz 2 00:17 el Barça la tocado la Roma dice que sí

Voz 1403 00:19 después es que no lo sé y me pillas bobo es que no sé como los otros no sé cómo está el Madrid con la Joventut eso tampoco sé cómo está la Juve me pillas

Voz 0919 00:26 Sevilla con el Bayern de Munich no era bien yo yo que es complicado no Navia en Sevilla Bayern de Munich se y el Liverpool con el Manchester City bajón Guardiola no siempre es es un buen partido partido soy cuartos de final de la Champions luego vamos a analizar las reacciones en la Europa League en cuartos de final al Atlético de Madrid le ha tocado con el Sporting de Portugal el partido de ida en el Wanda Metropolitano ya sabéis Juve Real Madrid la ida en Turín Barça Roma la ida en el Camp Nou Sevilla Bayern de Munich la ida en el Pizjuán todavía queda tiempo para que llegue eso mientras tanto tenemos liga hoy comida esta una nueva jornada en el Ciudad de Valencia juegan el Levante y el Eibar Levante intentando alejarse alejarse todavía más de la zona de descenso el Eibar pensando en Europa novedades ambiente José Manuel Alemán que creo además el estadio hoy estrena iluminación buenas tardes muy buenas tardes efectivamente en la fachada principal

Voz 5 01:22 es una iluminación plagada de Let's

Voz 0684 01:24 muy bonita la imagen hoy del estadio Ciudad de Valencia para un partido como dices en el que levante se juega mucho porque tiene la posibilidad de sumar una segunda victoria tras gran en Getafe le permitiría distancia distanciarse hasta los siete puntos de la zona de descenso trasladó por lo tanto todo va presiona a sus más directos rivales mañana casualmente a la una de la tarde en Riazor Deportivo La Coruña Unión Deportiva Las Palmas Paco López mantiene el cuatro cuatro respecto a su primer once Morales va a cambiar hacia la banda derecha deja apunta para Pazzini para Roger Mendilíbar no quiere que el equipo que el conjunto del Eibar se relaje a pesar de haber conseguido la salvación

Voz 0919 01:57 Portugal no tiene a los lesionados Sergio

Voz 0684 02:00 Rico Orellana Ifrán Rico sale con Kike García como referencia en ataque con Pedro León ya lejos los costados primer día grande de las Fallas veremos cómo responden los aficionados granotas en un partido que va a dirigir a partir de las nueve de la noche el colegiado gallego Iglesias Villanueva

Voz 0919 02:14 otra de las noticias del día es la lista de Lopetegui para los amistosos que va a jugar la selección española ante Argentina y Alemania son novedad Rodrigo el centrocampista del Villarreal el chaval que se lo merece Marcos Alonso el lateral izquierdo del Chelsea que llevaba unas convocatorias sin aparecer y había rumorología bueno pues le ha llamado Lopetegui también va Dani Parejo un veterano centrocampista el jugador y el capitán del Valencia que se lo merecía hace mucho tiempo enseguida vamos con todo pero en el que como siempre el acto antes de tenerlo catálogo atrapar vuestros mensajes

Voz 6 02:53 todo va de cien razón eh

Voz 7 02:56 para poder todo le dice que no ha eco arbitrar Arcore el dichoso

Voz 8 03:02 eh que eh

Voz 7 03:08 EP otro penalti más eco va a arbitrar con el dicho absoluta

Voz 0919 03:16 estima tenemos artistas entre los hoy venga ha dejado vuestros

Voz 9 03:20 queremos que los oyentes me Hora veinticinco Deportes de Ice parte de él los lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 10 03:36 es increíble es increíble

Voz 11 03:38 lo que no deberían de hacerlos los jugadores del Madrid es daros Mingo

Voz 0496 03:42 una entrevista y menos Antón Meana

Voz 10 03:45 más crítico el que calienta las cabezas la insidia Sea Bright cizaña sois el enemigo que que narices pintan ahí los jugadores del Real Madrid

Voz 11 03:54 no pasa que son muy tontos sobre todo Sergio Ramos y Carvajal cuando contestan en la selección seis el enemigo qué es eso de dicen por ahí no lo decís vosotros

Voz 10 04:04 verdad Antón Meana que era estupendamente eso de cargar tintas de Hora veinticinco Deportes

Voz 9 04:10 el seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 12 04:18 pues te voy a decir una cosa en los últimos programas que presenta dirigido aquí SER Deportivos Carrusel y Hora veinticinco Deportes no entrevistado nunca un jugador del Real Madrid yo creo que desde hace nueve años y los programas subían de audiencia y le gustaban a toda la gente así que muy importante no tiene que ser

Voz 2 04:35 ahora en lo de mediana tiene empezamos

Voz 0919 04:48 Antón Meana buenas tardes Gallego buenas tardes hay que tienes a la gente tiene muy buenos oyentes inteligentes Juventus Real Madrid cuartos de final Se repite la final de la última Champions como se lo ha tomado el Real Madrid pues no se lo ha tomado del todo bien no querían al Barça

Voz 1047 05:07 estoy en cuartos de final y la Juventus es un equipo muy bueno la ida el tres D el martes tres en Turín con las bajas en el equipo italiano de Pjanic Ibanat ya por sanción la vuelta el miércoles día once en el Bernabéu por el medio el derbi ante el Atlético de Madrid el domingo ocho en Chamartín Zidane quiere seguir con la enfermería vacía mañana le preguntaremos en la previa de medirse al Girona pero hoy ha hablado hace nada Lucas Vázquez

Voz 1403 05:33 un rival muy complicado con grandes jugadores como Higuaín es bueno va a poder o pone las cosas fáciles y los dos intentaremos estar lo mejor posible para para pasar la eliminatoria

Voz 0919 05:46 sabe a fútbol esa eliminatoria el Barça con la Roma en teoría la perita en dulce que quería todo el mundo Santi vaya Barcelona buenas tardes qué tal buenas tardes sí ha caído bien al sorteo en la plantilla la única pega el orden de la eliminatoria iba en Barcelona el día cuatro de abril la vuelta el día diez en el Olímpico

Voz 1714 06:02 a Roma pero un sorteo plácido para el Barça los jugadores lo han visto en sus casas tenían fiesta no querían en El Vestuario jugar contra ninguno de los españoles y contentos porque ha tocado el rival más asequible que es la Roma sorteo agradable como digo la única duda es ver si se podrá contar con Sergio Busquets tiene para tres semanas no estará seguro contra el Athletic que el domingo se suma a las bajas de Denis Suárez diseñado por lesión a la de Suárez por acumulación de tarjetas para el partido del domingo a las cuatro y cuarto de la tarde

Voz 0919 06:31 el Sevilla va a jugar ante el Bayern de Munich un rival histórico pero ya eliminó al United que era muy histórico Manolo Aguilar Sevilla buenas tardes hola

Voz 13 06:38 qué tal Gallego martes día tres en el Sánchez Pizjuán miércoles once en el Allianz Arena y a pesar de todo no ha caído tan mal en el Sevilla

Voz 0496 06:46 preferían por supuesto a la Roma pero tampoco querían jugar frente a los españoles

Voz 13 06:50 les y si cabe con el Bayern no pasa nadie más nunca se enfrentaron en competición oficial Óscar Arias director deportivo

Voz 1403 06:58 es cierto eso clubes que tienen una entidad muchísimo mayor que nosotros con presupuesto explica el nuestro pero bueno la realidad es que no sólo estamos aquí igual que yo oí los partido hay que jugarlo

Voz 0919 07:09 se puede soñar con que tengamos tres equipos españoles en semifinales claro que sí en la Europa League el Atlético de Madrid va a jugar ante el Sporting de Lisboa de Portugal cerquita por lo menos de puede venir de Moscú Pedro Fullana buenas tardes muy buena

Voz 14 07:23 se querían evitar otro gran viaje largo a Moscú porque había esa posibilidad y también satisfacción porque se evita un rival importante como el Arsenal o el Marsella por ejemplo en el camino así que el Sporting de Lisboa al que ya se enfrentaron en una ocasión fue un año que ganaron la Europa League que en dos mil diez pero sobre todo hay preocupación por las lesiones y afectados muy afectados por la lesión de Filipe Luis operado esta tarde de la frase hora de peroné tiempo de bajas el club de ocho semanas lo normal suelen ser tres meses demasiado optimista apunta el club en este sentido lo que está claro es que termina la temporada con su equipo y le ha pedido a los médico Filipe Luis tratar de estar en el Mundial es complicado porque llegaría muy justo pero él quiere estar porque sería su última participación ir desde hoy como mínimos sean marcado aquí todos los plazos posibles e intentarlo y es el gran reto que se ha marcado el futbolista y también los médicos del Atlético de Madrid además Juanfran dos semanas de baja por una rotura muscular qué quiere decir eso que Simeone sólo tiene a día de hoy Easy recupera a Savic dieciséis futbolistas para estar en Villarreal el próximo domingo Coke reconoce la tristeza del vestuario por la lesión de Filipe

Voz 15 08:24 Nos esperábamos que fuera tan grave y es una pena no porque están no no está teniendo suerte con las lesiones ahora había vuelto otra vez estaba otra vez en su mejor nivel y nada mucho ánimo para para Fiyi que va a volver

Voz 0919 08:36 igual de fuerte más levantamos también nosotros un abrazo a Filipe Luis son las ocho y treinta y ocho estos Hora veinticinco deportes en la SER

Voz 16 08:44 el Eco Boost de Four haya ganado el premio al mejor motor del mundo en su categoría es destacable que lo hayas ganado seis años consecutivos

Voz 17 08:53 es extraordinario extraordinario que el precio del Ford Focus con motor Eco Boost que te lo puedes llevar con un descuento equivalente al IVA sólo esta Semana Santa financiando con FGD convicciones en punto es prueba lo en la red de concesionarios

Voz 18 09:08 estás estresado tienes ansiedad tranquila toman si Ahmet porque sido ansiedad contribuye el buen funcionamiento del sistema nervioso recuerda han sido consulta tu farmacéutico dietista

Voz 19 09:21 cambio

Voz 20 09:24 es que empezamos mientras caminan primar entubar implica

Voz 21 09:29 todos tenemos un sueño el nuestro hacer revistas llega Man on the Moon You have been el uno de marzo en tu quiosco

Voz 1403 09:38 en Carrefour Carrefour punto entonces tienes dos jamones curados irreal jarra pizza de seis kilos que me de aproximadamente por sólo cincuenta euros Carrefour mejor hipermercado del año

Voz 0919 09:51 la lista de Lopetegui para los amistosos de la selección española ya sabéis las novedades Dani Parejo Marcos Alonso

Voz 1038 09:59 aquí Rodrigo Fernández del Villarreal

Voz 0919 10:01 cuál una de las noticias sin duda alguna de la lista es que no está Álvaro Morata Javier errata estado con Julen Lopetegui hola Javi buenas tardes

Voz 0496 10:09 hola qué tal Gallego muy buenas tardes y es la primera vez que se cae Morata en un momento complicado de esa lista de Lopetegui y esta es la última antes de la definitiva en el próximo Mundial que se va a jugar en Rusia se ha preguntado mucho a Lopetegui sobre la ausencia de Lucas Hernández que bueno pues al final ha decidido jugar con Francia le convenció Deschamps al margen no tenía la doble nacionalidad hiel no ha querido entrar creo que se ha enrocado un poquito eso mejor explicarlo Ike Lucas al final ha preferido jugar con Francia lesionado Busquets como tú decías entra Marcos Alonso Parejo y Rodri vuelve Lucas Vázquez Azpilicueta ausencia la de Morata la de Sergi Roberto Illa de Illarramendi habla Lopetegui sobre Marcos Alonso y Álvaro Morata

Voz 23 10:52 mire porque hemos entendido que era el momento propicio para que vinieran por el estado de forma y por las situación del contexto de del resto de jugadores en esa posición entendíamos que era un momento bueno para para poderles ver bueno y Álvaro ha tenido una serie de problemas físicos de una inactividad está no está jugando mucho y hemos entendido que que era mejor que que viniera otro compañero y que y que por supuesto no deja de salir para nada no

Voz 0919 11:16 vamos a ver cómo van los amistosos porque la lista del Mundial no está ni mucho menos cerrada hay que esperar a los próximos dos meses repasamos las novedades de los partidos de mañana antes del escáner este sábado tiene un Deportivo de La Coruña Las Palmas a la una mañana en Riazor decisivo para el Depor Adrian Cantal última hora de los residuos buenas tardes

Voz 24 11:38 bueno me animo con trenca el Dépor Juanfran Guillerme y yo la respeto al equipo de la semana pasada estos tres devuelven galope son baja bóveda de niño Valverde y Cartabia ante lo trascendental que puede ser el partido seguidos que le quiere quitar un poco de hierro dice que es en todo caso unos octavos de final lleva casi cien días ya llevo el Depor sin ganar y la necesidad apremia

Voz 25 11:59 pero también es muy importante para la Unión Deportiva Las Palmas de Paco Jémez que está ya en Coruña

Voz 0919 12:04 entrenando esta mañana Francis Matas hola

Voz 1031 12:07 qué tal Gallego y ha desplazado toda la plantilla incluso los jugadores lesionados veinticinco futbolistas se desplazaba ayer en vuelo chárter y ha querido quitar dramatismo también Paco Jémez al partido aunque saben que si hoy gana al Levante y mañana pierde la Unión Deportiva habría que planifica ya la próxima temporada en Segunda División David García será novedad en el once titular en lugar del sancionado Gálvez

Voz 0919 12:26 Valencia Alavés con la Champions casi casi en la mano del equipo de Marcelino llegan los vitorianos novedades Ximo va hermano buenas tardes

Voz 26 12:36 hola muy buenas Marcelino que hoy se ha mostrado bastante

Voz 0995 12:39 en serio preocupado por las noticias

Voz 26 12:41 marcados esta mañana el entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Paterna que no es otra que la de hecho grave de Koke le en un hombre que se había convertido en un comodín para Marcelino en los últimos partidos desde que llevan al mercado de enero bastante entre cuatro y seis meses de baja por la rotura del tendón aquí en su pie derecho así que baja importante aún así mañana jugará la pareja con dos vía Parejo volverá a Carlos Soler a una banda volverá que de Ana otro allá arriba la pareja Rodrigo tasa el equipo de la la vez esto tiene una baja por lesión que llegará el viaja con diecinueve hombres Abelardo Bunir mire te dijeran la pareja de ataque mañana a las cuatro y cuarto en Mestalla

Voz 0919 13:18 gracias mañana a las seis y media en Anoeta Real Sociedad Getafe la mitad de la tabla protagonista Jorge Beristain hola

Voz 0995 13:25 hola muy buenas Jesús Él se veja fuera de la convocatoria por sorpresa Aritz Elustondo conquistas dirigir por decisión técnica recupera Igor sube el día el Getafe viaja a San Sebastián con la gran novedad el delantero juvenil Hugo duros y el portero suplente en serbio manos lobby en sustitución de mi Martínez con molestias partido mañana seis y media arbitrado por el colegiado catalán Estrada Fernández

Voz 0919 13:46 hoy y mañana en el Villamarín nueve menos cuarto cierran la jornada de sábado Betis y Espanyol con qué novedades Florencio Ordóñez buenas tardes

Voz 0470 13:53 hola Gallego muy buena mañana dará la lista Quique Setién pero ya sabemos que Joaquín tampoco va a llegar al partido sufre una pequeña rotura muscular no importante pero no lo van a poner en riesgo aprovechando ahora que hay parón para que se recupere ya para el siguiente partido duda Camarasa no se ha entrenado hoy ya veremos cómo esta mañana y alta guardado que seguramente volverá al once titular en un Betis que ganando se pondría a la altura del Girona al menos mañana sábado y habría que esperar a ver qué hace el Girona que no lo tiene fácil en el Bernabéu bien el español de Quique Sánchez Flores son bajas Diego López el portero Javi López por rotura fibrilar jurado de última hora con fiebre atención porque vienen tres ex bético Sergio García Leo Baptistao y uno que lo pudo ser y no fue David López y uno que lo va a ser casi con toda seguridad el portero Pau López al estar lesionado Diego López será el portero titular ante el que seguramente va a ser su equipo a partir de la próxima temporada

Voz 0919 14:47 y ahora como siempre los viernes en Hora Veinticinco el escáner y hoy en el escáner Antonio Romero buenas tardes Gallego buenas tardes y Kiko Narváez hola Kiko con las clases se pasa Gallego vamos a empezar hablando del líder el Barça que recibe al Athletic de Bilbao con el imparable Messi con el Athletic en horas bajas habrá pinchazo bueno

Voz 27 15:14 hombre yo creo que es complicado no que el Barcelona se casan estando contra uno de los peores equipos de la competición pero yo creo que lo lo niega complicado no sólo ya por el nivel de Messi sino porque hay otro futbolistas actores secundarios que parece que empiezan a a destacar cómo se retrasó todo lo que no sea que el Barcelona gane gane cómodo sería una sorpresa

Voz 1266 15:31 pues en otra época a lo mejor te diría que cabría alguna posibilidad pero viendo no al Athletic de Bilbao pocas opciones le le voy a parte deberán Fútbol Club Barcelona mucho lo más sólido que en temporadas atrás tengo curiosidad estas tres semanita a ver la manera como Valverde sustituya busque jugador que me parece imprescindible ir de cara al futuro quiero ver cómo que se saca Valverde de de la manga para sustituirlo pero muy muy favorito el Fútbol Club

Voz 0919 15:58 el segundo de la tabla el Atlético de Madrid va a Villarreal que se está jugando en la Europa League el Atlético viene de jugar el jueves en Moscú lo pueden

Voz 1266 16:07 pagar Kiko chic cuando lo puede pagar sobre todo porque el Villarreal es un equipo que siempre se le atraganta al Atlético de Madrid es una semana complicada para el Atlético Madrid que se está quedando sin efectivo pero como ayer demostró es que no te puedes fiar nunca el de la III de Madrid porque si tiene una gran virtud es la de competir pero me deja seria duda este partido el Villarreal siempre es un equipo complicado perdió Madrid lleva un tute Tutto importante en las últimas semanas

Voz 28 16:34 yo creo que si Diego Costa está bien que llevo me refiero físicamente bien Atlético de Madrid está capacitado para ganar en cualquier campo de España incluido por supuesto el Villarreal Iker verdad el equipo que entrena Calleja en las últimas temporadas el dando al Atlético de Madrid que veremos a ver también cómo asimila el golpe de que un peso pesado del vestuario como Filipe haya caído en combate y no puedan contar con él de aquí al final popular

Voz 0919 17:00 Real Madrid Girona en el Bernabéu llega una de las revelaciones del campeonato al campo del tercero pero de pie calle mal el Girona claro que si el Madrid pensando quizá más en las

Voz 28 17:11 tuve al Real Madrid no era todavía más pensar en la Juve porque tres de abril y hay futbolistas que no se pueden permitir el lujo de estar pensando en esa competición porque a lo mejor no juegan llega la Juve no puedan yo creo que primero el Real Madrid le tiene ganas deportivas a Girona porque hay empezaron la mayoría de las dudas que luego arrastrado en el campeonato nacional de Liga que recuerdo que Girona además de los sólo ganaron el Real Madrid sino que le pegaron un lo futbolístico para mi favorito Real Madrid no creo que haya de paseo cambios en el once pijo de Zinedine Zidane y hay dos de futbolistas por ejemplo hay ahí momento por ejemplo ya Gareth Bale que tiene que demostrar hambre para poder participar será apto Cristiano mayo de Sigrid pero que el Guinovart que no va a tardar equipo titular yo creo que no vale gramo

Voz 29 17:52 con Cristiano al nivel que que está

Voz 1266 17:55 a la verdad que que favorito el Real Madrid

Voz 29 17:58 en todo momento en el que le surta

Voz 1266 18:01 de de balones anda con una electricidad una confianza ahí es un tío que sí sabe aguantar lo que la ansiedad y se pone el mono de de nueve tarde temprano va va a marcar si y sean centro laterales con de marca sentido contrario viniendo a recibir girando una pierna otra buscando los rincones me parece que es un factor muy muy importante con el Girona tengo la duda de salir como le gustaría pues a Guillermo Amor a Xavi Hernández como salió en el Camp Nou por la defensa del centro campo de todas la facilidad del mundo o salir un poco más reservón esperando la contra entonces Girona seguramente tenga mucho más posibilidades de darle un susto

Voz 0919 18:37 pero hoy vamos más rápido en el escáner aquí lo dejamos Antonio Romero muchas gracias un abrazo gallego con Alba de muchas gracias un abrazo Gallego

Voz 30 18:48 novillos

Voz 0919 18:49 eh

Voz 0496 18:52 en cambio los carburantes BP Ultimate con tecnología de la suciedad del motor quedan dan hasta cincuenta y seis kilómetros más por depósito

Voz 31 18:59 afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología activa el beneficio

Voz 0496 19:02 con el tiempo y puede variar debido a distintos factores

Voz 31 19:05 información en BP te lleva más lejos punto com que el motor

Voz 16 19:07 el Eco Boost de Four haya ganado el premio al mejor motor del mundo en su categoría es destacable que lo haya ganado seis años consecutivos

Voz 17 19:15 el EEES extraordinario extraordinario que el precio del Ford Focus con motor Eco Boost que te lo puedes llevar con un descuento equivalente al IVA sólo hasta Semana Santa financiando con FCB convicciones en punto es prueba lo en la red de concesionarios

Voz 1403 19:32 los sábados a la una de la tarde el programa de radio que triunfa en todo el mundo I love you but I Don't Speak aunque nadie lo entienda aquí nadie sabe todo nata me me gustaría tu nombre alguna patada en los huevos nadie sabe nada con Berto Romero y Andreu Buenafuente el programa en el que puede pasar no se nota de todo own

Voz 4 19:59 SER Hora veinticinco Deportes Jesús Gallego Cadena SER

Voz 32 20:11 una

Voz 0919 20:17 era un poquito de fútbol internacional como siempre los viernes con José Palacio la Palacio buenas tardes qué tal muy buena gallego y dices que Mourinho ha dado una rueda de prensa y antes de la primera pregunta estado El quince minutos hablando

Voz 1038 20:30 mandando un discurso a la prensa pero me lo defendiéndose de sus críticos antes de la rueda de prensa han quedado alucinados todos los periodistas pero una broma no no sonaba eh casi quince minutos charlando él solo dándole una fecha los periodistas diciendo que algunos claro le tienen un poquito de manía porque sólo ha ganado ofreció el título en los últimos diez meses tiene tienen a algunos Un poco de María es verdad mañana va a jugar en horario Champions luego pasa ya no va a jugar en Champions lo que resta de temporada pero mañana así son los cuartos de final de la FA Cup a la nueve menos cuarto recibe en Old Trafford al Brighton imagínate otra catástrofe mañana en Old Trafford si le elimina el Brighton a la una y cuarto antes juega el Tottenham que de visita la cancha del sí es a partido único la épica y así que el que gane pasa a las semifinales y el que no cae Ripley si hay empate el domingo tenemos a las dos y media al Wigan Sausanto ya las cinco y media Lester Chelsea una competición sabemos que ya no está el Manchester City que fue eliminado por cierto este fin de semana no va a jugar el City en la Premier League porque sí que va a haber partidos porque ella jugar precisa gente con el Brighton a las seis y media es el gran partido mañana sábado de la Premier League Liverpool Beaufort que es un partido clave para mantenerse en puestos Champions para los de Jurgen Klopp y aprovechar así que el United y Chelsea van a jugar en la jornada premie todos estamos pendiente de la Serie A y ahora más que al Real Madrid la tocado la Juventus la Juve es líder con cuatro puntos de ventaja tras ganar entre semana la Talanta mañana puede ponerse provisionalmente con una diferencia de más siete con el Nápoles Si gana la espalda a las nueve menos cuarto el Nápoles va a jugar el domingo también a las nueve menos cuarto viene de dos tropiezos seguidos ante el lleno en casa así que necesita ganar el conjunto de Mauricio Sarria tu galácticos el Paris Saint Germaine

Voz 0919 22:09 menos galas llamen galácticos domingo a la una

Voz 1038 22:11 tarde buen partido visita la cancha del nieta aunque el partidazo de la jornada en Francia cesa la nueve de la noche el domingo Olympique de Marsella Olympique de Lyon o al Lyon que también cayó eliminado ayer en la que debería ser su convicción la Europa League y ahora mismo está a cinco puntos del puesto Champions que ocupa el Marsella bueno tenemos un gran partido también en Alemania la jornada número veintisiete domingo a las seis de la tarde es revela Easy Bayern de Munich el Bayern quedan ocho para el final el saca veinte puntos al segundo al Schalke cero cuatro h que esta jornada no pero Gallego la próxima jornada podría ser campeón ya de la Liga

Voz 0919 22:42 emana el Valle lo increíble gracias Palacio un abrazo y este fin de semana motociclismo empieza el Mundial con el Gran Premio de Qatar las noticias en la previa desde allí Mela Chércoles muy buenas tardes

Voz 28 22:55 US Open ya tenemos las primeras tablas de tiempos de la temporada hoy en MotoGP ojo catorce pilotos en el mismo segundo con los tres primeros prodigioso etrusca Diane Reeves en un pañuelo tildó veinte y siete milésimas a de Rajoy hay una pequeña brecha Jorge Lorenzo determinado a mi segundo de distancia mientras que el campeón

Voz 33 23:13 Marc Márquez ha sido sexto aristas

Voz 28 23:16 sea similar de Dovi Márquez ha señalado que el principal favorito la victoria aquí es donde quiso que recordemos por subcampeón la pasada temporada el piloto que más las colas puertas y en cuanto a los otras categorías dos es también lo es la de Jorge Martín el más rápido en Moto3 ya les Marquéz ha hecho lo propio en Moto2

Voz 0919 23:32 gracias me da desde ayer se está disputando la fase final de la Copa de España de fútbol sala en Madrid ayer conocimos los dos primeros semifinalistas cómo está la jornada de cuartos de hoy Toni López

Voz 1643 23:44 acaba de caer eliminado el Plásticos Romero Cartagena en manos de Jaén paraíso interior es decir semifinalista el Jaén ha ganado dos cinco en ese primer cuarto de final del viernes a las nueve y cuarto se juega el último cuarto de final entre Barça Lassa in río Renault el Zaragoza que viene mermado porque no tiene a sudó porteros titulares vendrá con dos juveniles mañana las semifinales a las seis Movistar Inter Palma Futsal el Palma que se cargó a El Pozo Murcia la sorpresa del torneo por ahora ya las ocho y cuarto esa semifinal entre Jaen presente en el que Soccer que sacaba de clasificar ganador del Barça Lassa Ríos Renovables trabo

Voz 0919 24:18 baloncesto la jornada de Euroliga se completa hoy para los españoles como el partido que juegan Unicaja yp Panathinaikos Enrique Aparicio

Voz 0684 24:26 hola muy buenas tardes el equipo griego cinco minuto cincuenta y tres segundos para que empiece el partido el Unicaja por los resultados que se están dando si no gana hoy diría adiós a sus escasas opciones de jugar el play off pero las cuentas son claras en los que se han hecho en el Vestuario gana los tres de casa y pescar alguna victoria fuera no podrá contra el entrenador Joan Plaza con Dios y que continúa lesionado del pie siguen buscando un sustituto que por ahora no ha llegado

Voz 34 24:51 se va a presentar en este momento el equipo malagueño

Voz 0684 24:55 era muy poquitas el todos a la venta en el Martín Carpena Un partido que empieza una hora

Voz 0919 25:02 para la Euroliga aquí en Málaga nueve de la noche Unicaja Panathinaikos NBA Marta Casas buenas tardes hola Gallego muy buenas que él hicieron ayer a Riki por favor en el partido de Utah ciento volvieron a ganar sí pero es que le metieron dos tortazos Larry pobrecillo Alavés

Voz 1509 25:18 es que últimamente se está convirtiendo en protagonista de este tipo de abusos

Voz 0919 25:22 dos son lo primero tenemos que hablar de los Jazz

Voz 1509 25:24 esa racha de victorias veinte triunfos en los últimos veintidós partidos ya son séptimos en el Oeste con un récord de treinta y nueve treinta en el último triunfo contra los sans con doce puntos once asistencias y cuatro robos del español que como dícese volvió a llevar la peor parte acabó hasta dos veces en el suelo primer empujado por Dalí y después por Chris los dos jugadores de los Suns que terminaron expulsados es una gran racha de Utah Jazz todo lo contrario los Grizzlies de Marc Gasol nueva derrota esta madrugada de uno contra los Chicago Bulls pese al buen partido de Marc veintiún puntos diez rebotes ocho asistencias fue la décimo novena derrota consecutiva de la franquicia de Memphis lo que le coloca como una de las peores en la historia de la NBA

Voz 0919 26:03 increíble no ganan desde el pasado veintinueve

Voz 1509 26:06 de enero del resto derrota tensión en los Cavaliers entre Lebron James y el técnico Tyrone luz terminaron perdiendo contra Portland ojo porque son cuartos en el este y un poquito de aire para los Spurs de Pau Gasol en su lucha por meterse en los playoffs segunda victoria consecutiva contra los Pelli Cannes con la vieja guardia con Ginóbili con Tony Parker tirando del carro para esta noche tenemos dos partidos con españoles pendientes desde la una del duelo entre los Thunder de Álex Abrines y los Clippers y también un poquito antes desde las doce y media de Serge Ibaka

Voz 1038 26:34 sus intratables Raptors que juegan contra Nadal

Voz 0919 26:37 los líderes del Este amigos ya veremos si les sacan de ese puesto eh

Voz 1509 26:41 parece complicado y cada día aparecen más aspirantes

Voz 0919 26:44 a luchar por el anillo gracias Marta esta semana cerramos con Franz Ferdinand mañana a estas horas estarán presentando en Madrid su nuevo disco nuevo hecho para bailar Toni López algún titular que nos dejemos de viernes empieza la gira

Voz 1643 27:05 nada XXXI de Liga Un dos tres segunda división con el Sevilla Atlético Albacete a la uno de la noche una jornada en la que después de mucho tiempo el Rayo pueden andar al Huesca el

Voz 1038 27:12 no pueden ser líder este fin de semana

Voz 1643 27:15 por fin el Rayo al Reus y de bádminton una mala noticia Carolina Marín ha caído eliminada en cuartos de final del All England contra la japonesa Yamaguchi