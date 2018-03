Suite un poco triste de Lavapiés

Voz 1900 00:00 el barrio de Lavapiés tiene tejados de teja y muchas buhardilla antenas los días que baja nubes de Segovia o amontonados en los grises con el Camino Viejo de Toledo tiene cielos hermosos algo del Azkena estamos haciendo daño

Voz 1 00:20 las cosas que está gente están vendiendo la gente lo consume sólo consume nombró lo compramos revenderlos para buscar algo para comer

Voz 1900 00:33 en el barrio de Lavapiés es un barrio pendientes Kinsey granizado llueve los canalones se desvía

Voz 3 00:40 Jordan el agua repique tengan el granito Icon las bocas de las alcantarillas van improvisando con pases de música Underground

Voz 0277 00:47 aquí con la gente no tenemos problemas pero con los policías municipales siempre tienen Pere cada vez que tu mientras aquí aunque no es vendedor que sigue te sigue sin tener algo dentro los de tu mochila uno mi marido lleva lleva años hasta aquí sin tener papeles he aquí tener papeles no pero trabajar entonces qué es tener que hacer para para mantener la familia

Voz 1900 01:16 la plaza Nelson Mandela tiene en tonos crema colores al veros ya Almagro macetas en algunos balcones bicicletas carros de compra y cochecitos de bebé y todo lo que se separa en balcones de dos pies de ancho

Voz 5 01:28 yo llevo aquí casi doce años aquí vivo aquí en Madrid esta varios pero lo que hagan los sea aquí sean pero no tienen Kate tenemos robarnos estoy trabajando ahora yo tengo papeles presionó tengo trajo pueda venderlo como todo el mundo

Voz 1900 01:54 los murales pueblan los suelos y las paredes de la plaza Nelson Mandela del barrio de Lavapiés cara

Voz 6 02:00 cuál deja un mensaje para quien lo quiera leer

Voz 1900 02:02 no es crisis es capitalismo la Amazonia no se vende

Voz 7 02:07 acción bollera muy muy muy perseguido con nosotros como

Voz 8 02:13 por qué optó por animales y nos dejan trabajar nos dejan hacer nada sale a la calle buscan pupitres para poner en diciembre componer censor sólo aquí es que es peor es un pero no puedo no podemos vivir tranquilos no podemos trabajar tranquilo ni nada

Voz 1900 02:33 el viento iré a las coladas el pilón de la fuente de los está llena de vasos de plástico un bote de Coca Cola en cartón de zumo el letrero del chaflán más cercano anuncia la venta al por mayor de bolsos mochilas y riñonera

Voz 9 02:47 sí sí se dos azafatas como embajadores no no viene aquí por preguntar no hay cosas minar en INAR Elena

Voz 1 02:53 las autoridades nuestras autoridades nuestras representantes no no no nos acompañan en todos los en todos los ámbitos se en todos los casos no sólo hoy sino en muchísimos casos que son diferentes

Voz 1900 03:13 en el barrio de Lavapiés está la calle del oso y hasta allí ha llegado miga ahí desde Alcobendas para poner flores blancas sobre los adoquines en los que murió el senegalés Mamen Bagel

Voz 0979 03:23 es que me estoy muy afectada y quería dejar algo entonces no puede entender cómo con las leyes de extranjería que hay pues es iba manteniendo este sin sentido entonces si esto no se cambia esto es inhumano esto es inhumano sinceramente entonces estoy muy afectada y quería venir vengo desde Alcobendas sólo para llevarme la calles corto yo estrecha todos se conocen son

Voz 11 03:46 sólo de de del barrio que luego no hacemos muy buena gente esa es muy buena

Voz 12 03:52 pues la apreciamos un montón las conversaciones sobre lo que pasó o se intuye que pasó surgen con fácil

Voz 1900 03:58 vida

Voz 13 04:00 sea perdona venían siguiendo acto porque estaba permítame es que digo arriba lo visten persona personas directamente

Voz 14 04:08 otro acusado yo pienso que eso es lo que por doble la calle asistir a una persona que hable ha pasado un buen rato ya había pasado un buen rato y cinco lleve yo te hablo desde el momento en el que vendían

Voz 1900 04:21 dejamos a Txemi José Manuel subimos al tercero del número doce de la calle de Los Verdes Manuel Barón estaba ayer asomado a la ventana

Voz 15 04:30 esto es lo que cuenta que dio veo al chico pues caminando por por donde viene a ser la zona esta se desploma al suelo y había aquí estaban ya los padres de los niños para recogiendo a a los chavales vinieron dos personas en plan porque él estaba dando España tenía espasmos le pusieron el intentar ayudar y después a los dos minutos ya monástica la policía vino la policía corriendo por la zona de de embajadores empezó empezaron a hacer las maniobras de reanimación después viene más policías aún y por último es lo último que vino al Samur ya o unos once policías claro y cambiándose para seguir haciendo la reanimación mientras él samurái atiende por por por otro lado nada yo creo que ha sido es una una coincidencia que sí que es verdad y mucha represión policial hacia los manteros en este barrio que no los dejan vivir

Voz 13 05:21 pero creo que esto ha sido una coincidencia ya está