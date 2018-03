Paco López: "Este equipo merece por su historia permanecer en Primera División"

aquí estoy con el hombre milagro no se puede decir porque se llama Paco López ese entrenador de fútbol ha llegado su oportunidad en Primera División justamente en un club en el que ya fue jugador con lo cual le toca la fibra sensible del corazón afortunadamente de su mano han llegado seis punto rebitalizantes para para el equipo porque la victoria en Getafe y hoy especialmente en casa ante el Eibar sitúan como comentábamos antes Yago a siete puntos del descenso con toda la presión añadida ahora para el Deportivo y la Unión Deportiva Las Palmas y sin duda aquí está el protagonista Paco López en la sintonía Larguero hola qué tal buenas noches

Voz 1991

01:47

hombre casualidad no es porque tenías al filial lo has dejado mejor dicho al filial el líder eh llegado al primer equipo dónde has caido evidentemente de pie muchas veces es mucho mejor no el el recurrir a alguien de la casa que conozca cómo funciona esto aunque no tenga experiencia en Primera División que ir a buscar a alguien fuera que a lo mejor tenga hasta un periodo adaptación de saber dónde está