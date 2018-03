Álex Rins: "La moto ha mejorado bastante"

Voz 1 00:00 sí

Voz 4 00:30 vamos con el motociclismo ya sabéis que este fin de semana arranca el Mundial y lo hace con el Gran Premio de Kaká tenemos que hablar de motos ver las opciones en los pilotos españoles como siempre para hablar de motociclismo Mela Chércoles qué tal muy buenas

Voz 6 00:48 tope Losail donde por quién arranca la temporada dos mil

Voz 1104 00:51 el dieciocho se ha hecho muy largo el invierno e hice ningún este Gran Premio el primero fue en lo que supone una temporada más larga de la historia diecinueve carreras incorpora Tailandia la primera este fin de semana yo digo ya para que no se nos olvide en oro español la es a las dos de la carrera de Moto3 a las tres y veinte la de Moto dos y a las cinco de la tarde en la de Moto GP en Qatar son dos hola es más ICO Renan de noche creo que son los de Moto GP quizás los de Moto2 y a manos diciendo y los de Moto3 de día estoy con uno de los hombres día porque si tuvieras protagonista para empezar esta temporada dos mil dieciocho en el larguero estuvo el mejor español de la jornada en Moto GP ALE Rizzo el piloto de Suzuki ha sido tercero superado solamente por Andrea Dovizioso y Dani López ha sido capaz de te quiero importante de Jorge compañero Andrea Iannone ID el campeón Marc Márquez sirve cansado eh no sé si más atender los decir comunicación al ex o por la paliza que te ha dado encima de de las cookies escucha ya en El Larguero Yago el hombre del día para muchos de nosotros sale Rizzo

Voz 1991 01:50 pues vamos a empezar esto en ola Alex qué tal muy buenas las sensaciones de momento fantásticas no en este arranque de Mundial

Voz 0080 02:00 sí la verdad es que que muy contento muy muy satisfecho con el con el trabajo que hemos que hemos hecho hoy pero yo creo que que más satisfecho pudo por la pretemporada que hemos hecho no bastante bastante constante en todo momento pues con con buen ritmo Ivonne bueno yo creo que que empezamos a ser competitivos cuesta porque es difícil hay hay muchos pilotos rápidos de delante con mucho con mucho nivel pero pero yo creo que que que que bueno que lo tenemos la serie vamos cogiendo experiencia

Voz 1991 02:30 el tenemos nosotros muchas ganas de que empezase el Mundial me imagino que tú estabas como loco no de empezar un Mundial que creo que puede ser muy bueno para ti puedes hacer cosas muy grandes eh

Voz 0080 02:40 sí sí sí la verdad que que como ya te he comentado los tés diferentes circuitos que que hemos sido ha ido bastante bien hemos hemos sido competitivos Si bueno al final se nota el trabajo que también que ha hecho su tú que estás esta pretemporada han trabajado muy muy duro para conseguir una moto competitiva y una moto una buena moto así incluso yo tengo más experiencia no he podido hacer una pretemporada sin sin lesiones sin ningún problema pues también ayuda

Voz 1104 03:13 sí

Voz 1991 03:13 el objetivo de este año a alcanzar por un podium no

Voz 0080 03:18 sí seguro seguro final sabemos que es complicado porque el nivel que hay este año especialmente si está alto pero pero bueno al final si si luchamos sí Si son suele competitivos que estamos siendo ahora yo creo que puede llegar

Voz 1991 03:34 el rival a batir otra temporada más otro año más Márquez

Voz 7 03:40 bueno yo creo que

Voz 0080 03:42 este año tanto tanto que hay muchos pilotos ahí Márquez y Valentino Dovizioso Petric y yo creo que que hay mucha gente que es competitivas te esperan

Voz 1991 03:55 tengo la última por mi parte antes de dejarle a a Mela lo de Valentino Rossi es incombustible ha renovado hasta dos mil veinte

Voz 0080 04:04 sí la verdad que increíble no que que este yo estoy tantos años y que bueno pues que sea competitivo al final a mí me saca unos cuantos años si es competir llevamos así que que bueno que para mí es un placer compartir con el pista

Voz 1991 04:20 el Mela le tú la última que que que se negro a descansar

Voz 8 04:24 os voy a ser muy rápida en hablando de Rossi precisamente ha dicho esta noche en el paddock de Losail que no les sorprende Ter a la Suquía Rins delante cómo se te queda el cuerpo cuando un tal Valentino Rossi Elvis una cosa así

Voz 0080 04:39 bueno la verdad es que es un halago para mí al final te Valentino con tantos títulos que diga esto es bueno y que que nada hace estas está notando trabajos que estamos haciendo

Voz 8 04:55 y la última de un año a otro que ha mejorado más las Cuqui que llevas propia Reed que este invierno ha oportunidad de hacer pretemporada saquen sucedió el invierno pasado por lesiones

Voz 0080 05:07 bueno yo creo que que este año hemos hemos mejorado mucho yo tengo muchas diferencias con la moto más más kilómetros Ibiza ha hecho pues la enfermedad bastante ya una una pieza clave que hemos hemos cambiado transportado del año pasado sido motor que que bueno lo hemos cambiado por completo oí ya desde el principio pues pudimos ser competitivos así que que bueno después con poquitas cosas que es que hemos cambiado ha ido ha ido muy bien

Voz 1991 05:34 Alex mira al dato que te voy a daré Rossi debutaba cuando tú tenías tres meses de vida

Voz 6 05:42 medibles así Kepa que sepas que lleva de carrera practicamente lo que tú de vida para que veas a Alex Rins mil gracias que vaya todo fenomenal un abrazo no a Melilla tiene que ser un buen año para Alex eh

Voz 1104 05:56 pues sí sí sí tiene muy una pinta para mí es fundamental que haya pues en pretemporada esta vez el año pasado le penalizaron las lesiones tanto en invierno como las primeras carreras perdido hasta cinco eh así que bueno en invierno ya demostrado en hay sitio muy buenas sensaciones muy buenas sensaciones cuyo mejor el primer día de cole demostrado que no ha sido fruto de casualidad lo que hemos visto los ensayos ahora hay que te mataré que esto sólo es el primer día de una temporada Istmo de carreras mañana de calificar tienen cuando llegue el momento de coger un puesto en parrilla y rematar el el domingo está todo muy abierto aunque quizá bueno está un paso por delante Dovizioso tal y como se esperaba se ha quedado muy cerca del Luccin Rins a menos de una décima pero el el cuarto que es Lorenzo ha sacado ya a partir del segundo dormimos quemar Marquis ha sido sexto hay mucha igualdad digamos que de Dovizioso hacia el tras has compuesto por delante del tema es también apretados eh ahora cuesta creer que Estruch y Reese pudieran aguantar lado y una carrera porque el ritmo de carrera de riesgo otros nudos no tanto como nuevo vi los demás se tiene que poner las pilas lo lógico hubiera sabíamos es que marque su campo con este circuito de Qatar es atraviesa el que a su Honda pero para mí es el gran favorito para renovar el título esa temporada a tenor de lo visto durante el invierno y sobre todo porque están dub a Honda está mucho mejor parida que la de los dos años anteriores ya sabemos cómo acabó la película con consiguiendo el título tanto en dos mil dieciséis como en dos mil diecisiete

Voz 1991 07:21 mañana nos cuentas cómo ha ido la calificación gracias Mela un abrazo hasta mañana

Voz 1104 07:25 sólo decirte que Moto2 sabido el mejor crono parón española en el marketing otros tres también Jorge Martín así que eso pinta nada mal las cosas para los españoles hasta mañana

Voz 1991 07:34 José Antonio Ponseti qué tal muy buenas noches hola qué tal buenas noches ya tenemos en marcha el Mundial de Motociclismo de teníamos ganas no

Voz 1025 07:42 teníamos ganas si estaba ahora nos estaba escuchando estaba dudando eh contarte una historia hoy creo que te lo voy a contar Paulette

Voz 1991 07:50 me dejes

Voz 1025 07:53 cuento normalmente ello hablamos habitualmente parte de porque somos amigos por muchas vez desde de lo nuestro de hay tal in en las últimas cuarenta y ocho horas la la conversación de los dos ha ido de que yo no sé si es la misma sensación que tenemos nosotros pero el año pasado a estas alturas de temporada decíamos joder la Yamaha Viñales sí misma bríos ver esto esto puede ser la leche no sé qué pero este año estoy yo

Voz 9 08:27 dime que marque arrancar la cabeza a todos incluso días

Voz 1025 08:29 comentamos porque no ha pasado nada especial en esta pretemporada hay sin embargo las sensaciones que la Honda está muy bien aparte de que Dovizioso sea el favorito para esta primera carrera que eso venía en las quinielas pero fíjate que incluso en la casa de apuestas pagan menos de dos euros por euro apostado por por Márquez por la victoria en el Mundial no nos da la sensación que a lo mejor dos encontramos este año con un año muy Márquez que insisto ahora mismo esto a cada bola de cristal estamos ahí frotando pero la sensación de pretemporada que hemos tenido el año pasado o el anterior por ejemplo de de que siempre había alguien que de pronto en pretemporada joe que que buenas sensaciones que qué qué cosa puede ser espectacular puede ser la leche pues este año no tenemos esa sensación yo no sé qué tal sensación tienes tú y yo no

Voz 1991 09:18 exactamente igual creo que ahora mismo el rival a batir para todos es Mar Márquez Se sabe que Dovizioso el año pasado quedó subcampeón y fue el único que le plantó cara al Espanyol pero ahora es un poco todos contra Márquez no parece que sí

Voz 1025 09:30 eh ponen ponen a Lorenzo ahí pero claro Lorenzo nos tiene que demostrar que realmente la moto está no no que sea una moto competitiva que sabemos que lo es sino que está a su gusto para él hacer las cosas que nos tiene acostumbrados o que nos tenía acostumbrados a hacer no luego hay que ver qué pasa con con las Yamaha realmente dónde están porque claro aquí no podemos empezar a eliminar a tíos como el dottore no que acaba de renovar como tú dices que ya es inmortal oye te digo una cosa a mí no me sorprendería que todavía le quedará otra renovada más mira lo que te digo ahora que este tío se Boasson cuarenta

Voz 1991 10:06 además Ponseti de Caixa está al nivel eso vamos que me digas que es un piloto que dices bueno ya va poco más barra a Trump que es a pelear por ganar y además yo creo que el día que Rossi lo deje será el día que que diga no puedo competir con el resto

Voz 1025 10:21 claro ya hasta aquí he llegado Ical la duda es cómo está la Yamaha si Viñales de verdad puede estar delante de algunas sino van a tener los problemas de neumáticos que tenían el año pasado que que tuvieron francamente mala suerte insisto esto está comenzando y ahora mismo estamos con la bola de cristal pero las sensaciones a priori las charlas así de de amiguetes de bar de de haber Kevin este año pues nos da la sensación que

Voz 1991 10:47 no ha cambiado mucho en lo que va a ser Marc

Voz 1025 10:49 es que ya veremos el resto a ver dónde están realmente no

Voz 1991 10:53 eh hay algunas novedades como por ejemplo tenemos un gran premio más de Australia

Voz 1025 10:57 sí yo no sé si eso suma o resta Inma explico porque sabes que también ha habido mucha polémica en la Fórmula uno porque también seguiría crecer a nivel carreras yo yo entiendo que esto al final se hace en pro del espectáculo hasta donde sea de exacto ahí va ir yo el dinero que ese es el final del camino y entonces esto es muy como otro de mis deportes que tanto amo a todos nos encantaría que la que el fútbol americano durará ocho meses pero es que no quedarían tíos vivos porque es duro pues esto es igual las motos son tan heavies que yo no sé cuánto se puede estirar el chicle por mucho que sea pasta yo no sé hasta dónde porque al final estos tíos seca en setas al recuperan el uno sale con la pierna medió en tablilla pero su pues la moto el otro con la mano mirando para otro lado pero sube la moto entonces yo no sé hasta dónde hay que forzar esto porque realmente esta gente necesita recuperarse bien mira lo que estábamos hablando con Rins que gran pretemporada he podido hacer porque porque no he tenido problemas físicos claro es que esa es la clave de toda esta historia de todas maneras

Voz 1991 12:04 yo creo que han querido compensar de alguna forma el sabes que han reducido envueltas en un montón de De Grandes Premios yo creo que por ese lado les han dicho también nos metemos menos carga durante las carreras pero al final vais a dar la misma vueltas

Voz 1025 12:17 pero hay Dios mio es porque mira tienen una vuelta a Austin Lehman

Voz 1991 12:23 en Catalunya hambre Breno Misano dos vueltas Jerez tres en Cheste

Voz 1025 12:28 los o algo de comer a su gran carrera más Taro pero es que que es antes del huevo o la gallina claro al final que dice no os vamos a quitar dar vueltas vais ahí cojonudo pero ojo os vamos a meter en la cual haya recuperado recuperar la vuelta perdida

Voz 10 12:45 efectivamente seguro que no van a perder ni un euro claro

Voz 1025 12:49 digo digo hombre dónde está aquí la movida no se hombre yo como aficionado feliz de la vida no me entreno más fenomenal claro pero pero en base a los tíos que han encima la moto no sé ojalá que bueno lo vamos a ver este año dos pues realmente a ver cómo termina la temporada todos

Voz 1991 13:07 también es la inclusión obligatoria del Airbag en los monos de los pilotos es un dispositivo que se pone la parte de la espalda que no hay un contacto del mono con algún golpe Se abre automáticamente como una especie de collarín que cubre al piloto la parte del cuello y la espalda

Voz 1025 13:24 te voy a te voy a contar una cosa la base de esta historia la conocemos bien porque aunque ahora la gente dirá pero que me está contando Ponseti la base esta historia es las mochilas que sean creado para cuando tiene un accidente en montaña indicaron al Utah encima fíjate dónde estamos de tecnología osea van siempre va un paso por delante porque es la tecnología la tecnología del impacto igual que va que lleva cualquiera que nos esté escuchando ahora mismo en el coche y eso pues te protege de una manera aparentemente bestial cosa que a mí me parece perfecto porque realmente en motos y en coches estamos viendo que cada vez más la seguridad y a mí todo lo que sea por seguridad chapó porque además entiendo que la seguridad de ellos en pista va a ser la seguridad mañana de cualquiera de nosotros que vayamos en la moto con el y que podamos llevar este dispositivo para que no suframos y sufrimos un accidente no sufriremos tantos daños no a mí me parece fenomenal que que han estado haciendo un millón de pruebas e humilde y que funciona parece ser espectacularmente bien que es una imagen que que probablemente veremos da la primera de cambio a la que caiga un estos veremos como que se hinchan a lo Hulk ahí seguro en verde pero que empiezan a crecer los los chavales entonces eso también tiene su gracia no

Voz 1991 14:43 sin que sirva de precedente firmo debajo de todo lo que has dicho

Voz 1025 14:46 muy bien ACB a la semana que viene

Voz 1991 14:49 los de los coches sí

Voz 1025 14:51 está también con nuevas medidas de seguridad sabes del famoso Halo que los ayuda cosa muy muy cachondo hay muy curiosa ya lo contaremos la semana que viene pero no me tienen que explicar bien por qué en la Fórmula uno se han quedado en el palo este ir porque en la Indy Car han montado el cristal pero claro el tío que ha diseñado el cristal el cristal para la para la Indy son los mismos tíos que hacen las cabinas de los cazas de combate sí el cristales se IS no les ha dado problemas yo no sé quién ha inventado el de la Fórmula uno pero les dio un montón de problemas

Voz 1991 15:26 sí es verdad que hemos terminado con el tirachinas

Voz 1025 15:28 la red puesto e en la cabeza pero no sé todo lo que sea por seguridad oye