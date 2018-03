Julen Monje: "Estoy aquí por los médicos del Alcorcón"

Voz 1 00:00 de hecha

Voz 1991 00:03 a uno de los temas que ha dejado el fin de semana eh y la verdad es que empezamos a acostumbrarnos hablar de este tipo de cosas de forma preocupante es algo que sucedió en Madrid José Palacio muy buenas hola qué tal muy buenas que tiene que ver con un jugador de veintidós años del mezquita Rivero y un que sufrió una parada cardiorrespiratoria que gracias a Dios lo cuenta pero que vivió momentos complicados sobre todo porque el instrumental que necesitaba no estaba preparado

Voz 1038 00:30 sí sí estamos acostumbrados a escuchar historias over historias como la de Davide Astori hace apenas unas semanas el jugador de la Fiorentina que que falleció en su habitación también por una parada cardiorrespiratoria en qué vamos a decir de otros casos conmovido también en el fútbol español pero no sólo ocurren a grandes deportistas la élite siguieron que hay casos del fútbol amateur como es en este caso esa Liga Municipal de Fútbol once en Alcorcón en el que el pasado domingo a las once de la mañana un partido de Liga cualquiera más entre el bar peñas contra el equipo mezquita Rivero pues Julen monje que es el protagonista la de esta de esta noche pues de repente se empezó a sentir mal se desvaneció en el campo para susto y con moción de todos sus compañeros estaban jugando en Santo Domingo Santo Domingos donde juega también el Alcorcón contiene su está al lado del del estadio del Alcorcón hay dos campos anexos ellos estaban en uno por suerte y casualidad el Alcorcón estaba entrenando en su estadio el filial del Alcorcón equipo de Tercera División estaba jugando un partido en el otro anexo por casualidad aquí de milagro gracias a que se alinearon los astros Diego porque cuando de repente ven a Julen monje en el suelo y no sabían qué le pasaba fueron rápidamente a buscar los desfibriladores que debía haber en Santo Domingo que es un complejo deportivo que no sólo acoge fútbol sino también fútbol sala en patines hay piscina de natación hay también tenis pádel atletismo en todo tipo de deportes que te puedes imaginar y una cantidad de personas que pasan al fin de semana increíble no apareció ninguno lo desfibrilador es el primero que debía estar el más cercano al campo no apareció decían que había uno en donde está la piscina pero no parecía estar operativo por suerte a sus compañeros reaccionaron rápido fueron llamar al estadio allí apareció el médico del Alcorcón que fue el primero que atendió a Julen monje en el terreno de juego después apareció en la UVI móvil que estaba con el filial del Alcorcón en el partido de tercera que es que traslada Julen al hospital por suerte y se pudo salvar la vida de Julen por suelto lo vamos a poder saludar esta noche la primera vez que hable con un medio que querían Iker quiere sobre todo denunciar esta falta de medios que hay en las las amateur en este caso en Alcorcón tanto él Julen Monje el jugador de veintidós años como su compañero David Romero que también lo ha vivido muy de cerca

Voz 1991 02:50 hola qué tal buenas noches buenas noches lo primero qué tal estás claro

Voz 1894 02:55 ahora ya no lo haya bien a tan bien

Voz 1991 03:00 has estado en la UCI durante todos estos días como es lógico hoy mismo tan subida a planta no

Voz 2 03:04 exactamente ahora mismo hace media hora que deseando salir hacer vida normal no

Voz 1894 03:10 pues sí pero bueno todavía de lo que fue un poquillo

Voz 1991 03:13 bueno si no tenemos prisa en un saque tranquila siete

Voz 1894 03:17 bien es nevadas importantes si si Julen

Voz 1991 03:20 recuerdas tu ese momento no lo recuerdo no recuerdas nada ni el momento de encontrarte mal

Voz 1894 03:26 no la incluso desde el partido tampoco los recuerdos lo que no me acuerdo nada viendo el momento

Voz 1991 03:34 lo que eres consciente es decir en ese momento que abres los ojos en el hospital en que vienen a preguntar qué ha pasado

Voz 1894 03:41 sí bueno os hasta un poco se vio pero sido cuando ya era consciente de todo si es mi vida gravedad asunto eso

Voz 1991 03:51 qué te dijeron los médicos

Voz 1894 03:54 la localidad lo que me había pasado explicaron cómo fue todo eso que esté tranquilo que bueno ya había pasado el peligro cuando ya estaba recuperado eso sí es verdad

Voz 1991 04:06 bueno lo han vivido todos tus compañeros entrenadores e incluso los rivales de forma intensa ellos ellos duren sí que es acuerdan como por ejemplo David Romero la David qué tal muy buenas tú sí que te acuerdas bien de ese momento no

Voz 3 04:20 lo acordado perfectamente

Voz 1991 04:23 y cómo fue como fue la película explícanos cuando te das cuenta que Julen está tirado en el suelo

Voz 3 04:28 bueno pues justamente pues la jugadora la jugada el balón iba hacia él es el como decía como cabía así un mal control así el balón se iba fuera de banda si él se me yo tropezó aquí cuando se levantó pues pensamos que pensó bien yo yo estaba justo en la otra banda indie sentado que yo pensaba que pues cualquier cosa alguna lección porque yo veía como con cara de esto que estoy mal pero no no me imagino a es como ver como este Quili después tiró a todos de Cali seca yo estaba ya asentado pero se cayó desde desde esa posición Irala pues todos corrimos hacia el intentamos ver qué pasaba cuando vimos la situación resulta que el otro equipo pues más o menos entendía dijo que a gritar y que puedes estuvo pendiente de él hasta que pudieron llegar los médicos dos de hemos le dejamos respirando de que somos agobiar ex jugador de nuestro equipo gracias a Dios pues tuvo la idea de de correr al instante hacia hacia los campos se como ya ha comentado nuestro compañero José la suerte de que gracias a Dios estamos jugando a las once y teníamos justo al al Alcorcón al primer equipo entrenando al filial con jugando aquí pues bueno a mi compañero en su intento de búsqueda una ayuda encontró al médico de entonces el médico del Alcorcón y corrió a socorrer le pidieron también los médicos que había partido de tercera en en dos minutos de suelen ya estaba vendido por o para mí un profesionales enorme esa que consiguieron mantener con nosotros Si esperar a que a que a que el Samur llevara que tampoco fue mucho tiempo y bueno pues pues ese fue eso fue la verdad es que un cúmulo de coincidencias que que para nosotros vamos llegó a que fuera milagro como este

Voz 1991 06:42 David se ha hablado del tema de los desfiles lo diré desfibriladores que en teoría tenía que haber dos en las instalaciones uno no estaba

Voz 3 06:50 uno no estaba donde debería estar el otro

Voz 1991 06:52 parece que no estaba operativo no

Voz 3 06:54 eso es la la idea que lo que nos han comentaban nosotros es que Santo Domingo dos uno de ellos está eh tiene estaba muy cerca de tendría que estar muy cerca de donde nosotros estamos jugando pero el Alcorcón también se atómica también dispone de de unas piscinas y entonces el de asfixia estaba roto segundos han comentado y entonces el que más cercanos unos cogíamos otros estaban las piscinas pero vamos que en ningún momento ningún desfibrilador de Santo Domingo llego a nosotros pues lo la suerte de que tuvimos a los médicos del Alcorcón que está teniendo el partido oí de diálisis pues os ayudará Julen

Voz 1991 07:36 eh Julen yo me imagino que tú eres consciente que en gracias a Dios que estaba el Alcorcón ese momento ahí no

Voz 1894 07:43 sí sí la verdad que le ha votado después contusa es el Atleti pero bueno a contar hoy en Haya

Voz 1991 07:50 te has hablado con alguno de los médicos que te atendió al

Voz 1894 07:52 la verdad que no pero porque me he podido es poco el móvil hoy ha leído los guardias fina pero eso sí que tengo intención de comunicarme con más ayudo y darle las gracias y esperamos poder estoy aquí estoy feliz

Voz 1991 08:07 sí sí desde luego yo me imagino que esto abre Julen de quién es la culpa de esta situación no sé si has podido hablar con alguien con la familia con tus padres alguien porque claro esto no estaba en condiciones

Voz 1894 08:19 no es llevar la verdad pesa mucho pero sí es verdad que es a no puede ser en campo Pinal que según en tanques partidos de pádel fiscales a tantos digo que no haya ningún lado orensana vamos a ver mucha suerte no lo vamos

Voz 1991 08:35 sin yo creo que este susto tiene que que ayudara a esto a que nos demos cuenta que este tipo de cosas le puede pasar a cualquier persona hay en cualquier sitio y que tenemos que estar preparados Palacio creo que veía una medida de protesta de incluso en no continuar con la Liga no no continuar con la competición

Voz 1038 08:52 creo que contar también es David porque David otros by eso yo lo por lo que se la Liga ese va a seguir disputando porque eso sí que la la Liga llegamos está apagada o la tenis todos pagada para que se sigan jugando que vosotros nueve jugará este próximo fin de semana pero después de la Liga hasta la copa y ahí sí que os habéis juntado todos los equipos no todos los equipos

Voz 1991 09:11 eso plantado

Voz 3 09:13 eso eso ya nosotros ya este fin de semana no vamos a jugadas desde luego porque la verdad que el susto ha sido tremendo y nosotros tampoco tengamos como el ánimo las no no teníamos ganas de jugar igualmente sí vos como protesta a ver no están desprotegidos porque esto ha sido una coincidencia total vamos no hubiese pasado porque nosotros no sólo jugamos en Santo Domingo tenemos tiene otras dos sedes en las otras dos sedes no son como Santo Domingo entonces en las otras dos sedes no a ese tipo de cristales rotos son rotos pies estaba disponen de ellos aquí pues en la idea de todos los equipos Alves desprotegidos es que siguió jugando la Liga pero la Alia todavía no estamos inscritos por quieren y que a más más determinadas cuotas sino vemos que que nos protegen seguros para jugar esto de la FIA de los cruces no jugarla no jugarla negarnos a a ello

Voz 1991 10:16 volver a ver si sirve esto para para condicionar de forma médica todos los recintos deportivos donde se practica deporte y este tipo de cosas pueden pasar Julen de que juegas

Voz 2 10:27 bueno Juan banda en banda sí pero extremo

Voz 4 10:32 extremo pegadito pegadito cuando lateral el otro día te tocó el lateral un poco de dónde va poniendo ahí en banda de de todo no del todo lo que te Tamar

Voz 1991 10:42 y encima y encima no es que yo también soy del Atleti no va dando disgustos a encima al Athletic

Voz 1894 10:48 ya te digo a la que llevamos hasta

Voz 5 10:53 ayer ayer pudiste seguir el partido de alguna forma porque yo sé un poco la intrahistoria pero estabas en la UVI no sé si la esperanza de remontada vía o no

Voz 1894 11:02 bueno sí sí claro siempre había hecho la porque estuvo con las visitas y tal pues la segunda parte sí que lo que la radio

Voz 2 11:11 no hubo suerte conocer como dijiste me cago en la leche cuando pues sí pero así que corrija pero no te perdiste nada ya te lo digo no no no ya ya habían batido

Voz 1991 11:23 duele monje Nos alegramos un montón de que estés bien y que ojalá no se vuelva a repetir esto nunca más ni contigo ni con nadie evidentemente Julen cuida mucho un abrazo muchas gracias David muchas gracias por todo

Voz 2 11:39 un abrazo Palacio hay que

Voz 1991 11:42 cambiar esta situación es que esto le puede pasar a cualquiera en cualquier momento hijo del que haya unos desfibriladores en condiciones tampoco es tan difícil hombre

Voz 1038 11:49 sí ha ocurrido en un municipio de Madrid en Alcorcón pero es que partidos así se juega en un millón ese durante los fines de semana en toda España hay un uso y normativa de desfibriladores en la que sólo siete comunidades autónomas están obligadas au han obligado a instalar estos equipos en espacios públicos que son País Vasco Cataluña Andalucía Asturias Canarias la Comunidad Valenciana hay precisamente la que une a Madrid sea que una de las que obliga es donde hay un fallo y hemos visto que el fallo puede ser tremendamente

Voz 1991 12:19 cinco no están los médicos del Alcorcón ahora mismo probablemente estemos hablando una tragedia

Voz 1038 12:23 yo he ido a preguntando a ver quién asumió la responsabilidad de este error de este grandísimo error en la Federación de Alcorcón dicen que ellos no tienen la culpa la Federación Madrileña dice que no tiene jurisprudencia que eso queda en manos de la que organiza la competición en este caso es la Federación de Alcorcón también su ayuntamiento porque al ser un espacio público el complejo deportivo de Santo Domingo tienen también que ser cosa de lana con pero que ellos saben que tienen que mejorar mucho en este aspecto y que de hecho una de las medidas que va a afrontar la Federación Madrileña de fútbol es ampliar los reconocimientos médicos en prevención de estas muertes súbitas a partir el próximo uno de julio pero vamos lo que necesitamos es que alguien tome responsabilidades

Voz 1991 13:01 lo más triste de todo esto es que se van a tirar la pelota los unos a los otros aquí nadie va a dar la cara ni la Federación de Alcorcón la Federación Madrileña ni el Ayuntamiento ni la Federación municipal tú no esto no tienen Aguer conmigo vamos a dejarnos de Historia vamos a dejar de acusar al otro íbamos a solucionar para que no no vuelva a pasar que ya sabemos cómo son los los estamentos en este tipo de cosas en fin gracias Palacio