Los árbitros y el alcohol

Voz 2 00:00 tu Urra

Voz 1991 00:09 eh

Voz 3 00:11 vale

Voz 4 00:16 vamos a centrarnos Antoñito que esto voy estoy muy voz entrado pero sabéis qué pasa cuando

Voz 0514 00:20 hola lleva a sacar la segunda amarilla por protestar sabes qué

Voz 4 00:22 pasa de todos los gestas hay amigo habéis matado por hacer eso

Voz 5 00:26 es decir una cosa sin mejores de Carrusel con los de Larguero el delantero no hace mucho sí

Voz 6 00:33 para no tener feeling otro viernes que está con nosotros e Iturralde González hola qué tal estas hombre

Voz 0514 00:39 hola muy buenas noches oye una cosa no quita la otra claro claro

Voz 1991 00:43 que qué que te has pasado a la semana

Voz 0514 00:46 se tranquilidad semana de Champions UEFA puede bueno he atareado a tareas mucho curro no

Voz 1991 00:52 bueno pero es lo que tiene eso es antes de que nos cuentes la anécdota del día te quería preguntar por dos cosas la primera lo del bar que se ha confirmado ya que va a estar en el Mundial

Voz 0514 01:04 sí eso es pues parece ser que que es así veamos habrá que ver lamenta el fútbol le sí sí desde luego te acostumbras que a vacaciones eso es sí yo por lo que está V preguntando sobre todo le pregunta a un poco a Velasco Carballo es el instructor FIFA el instructor de aquí no que sólo hay dos en en Europa que Rosetti él él me comentaba pues eso que va a haber jugada de minuto y medio dos minutos como media de para el partido si hay una cosa que cuando estés en casa viendo el partido pues bueno pues el realizador te pondrá otros planos y esos dos minutos siete hacen pues bueno pues pasaban tienen un estadio dos años parado

Voz 7 01:48 eso es sin hacer nada que dices que es que se pierde lo que es

Voz 0514 01:51 la magia del fútbol y sobre todo generalmente como son en goles así pues va a ser va a ser complicado acostumbrarse como dice que cambia

Voz 1991 01:58 la mentalidad y la otra no sé si las vistos una imagen que llega desde Francia dos Borders desde el Auxerre que han pegado del mismo mes del mismo tiempo que han pegado entre ellos aquí no hay otra roja los dos no

Voz 0514 02:11 roja los dos y eso es una agresión en la agresiones importa que sea el contrario que sea el propio equipo ya lo he visto ya había visto también un par de veces ya visto esa jugada que no es no es tan rara como parece ser es curioso y sobre todo ya en la segunda vuelta generalmente siempre pasan ya en la segunda vuelta cuando se va terminando ya todo el tema saltan chispas ya

Voz 1991 02:30 sí sí además sean cascando pero bien y les ha pedido que separar un jugador del equipo contrario sea que para es una imagen de cómo ha sido la la situación es bueno hoy que nos vas a contar con que han de dotarnos vas a sorprender hoy

Voz 0514 02:44 es tres en una es un poquitín de puse un poquitín ya como estamos en una hora irreverente esto la una y pico viernes pues un poquitín alcohol in vitro muy bien

Voz 1991 02:57 eso va muy ligado

Voz 0514 02:59 pero no se menos en mi caso porque yo beber muy muy poquito porque no no me gusta no me gustaba un poco Debbie buen vino eso sí porque todos como es no nos chacolí lo que uno no un buen vino así porque un buen vino que es como el jamón o no te gusta no te me encanta comer hay muy bien bueno pues son tres partidos he con sus pequeñas connotaciones no es en el Aberdeen y Bayern de Múnich de Champions y al acabar el partido es curioso porque tiene por costumbre allí en Escocia en bueno en ese campo eh precisamente en el de Aberdeen te baja el presidente te baja con una botella de whisky tres pasitos Il invita también a representante del otro club que justamente ese día era Paul polvorines allí los cinco te dan un poquito de de Gush bueno es una copita de whisky y allí hablando claro whisky escocés si te lo tenías que ver caro de allí solo el cuarto árbitro bebía whisky no mirábamos todos y había que beber gano las puedes hacer ese feo delante de todo este baja al presidente y tal y bueno pues nada el whisky parar

Voz 1991 04:16 eso después de partido

Voz 0514 04:17 después del partido del partido pero que te quiero decir que es es como muy curiosa la caseta IT baja le te sirve él

Voz 1991 04:25 cómo acabó el partido

Voz 0514 04:27 eh cero uno creo que ganó el Bayern

Voz 1991 04:29 cero uno o sea que encima no le afectó el hecho de haber perdido el partido

Voz 0514 04:32 no no no no no no no hay no es una era una costumbre estuvo explicando que era una costumbre que tenían allí con todos los árbitros no está bien es bonita luego luego fue en otra yo estoy de cuarto en un Escocia Inglaterra muy escocesa planeando el sí sí sí sí era para la clasificación de la Eurocopa Javier el partido de ida que pintó Díaz Vega mi profesor de inglés era escocés y tal simplemente esto como como un dato para los que vayan a Escocia profesor de inglés desde de inglés que es la de Escocia me comentó me dice mira todos los guía es que iban a Escocia van a la a las Wish querías a comprar whisky cuando la mil por la mitad de precio lo tienen en un supermercado y os digo pagan obesas Boccia bueno con Price en el supermercado no quería

Voz 1991 05:21 hay que saber nada pero bueno también tiene su club es algo bueno claro el tradición no vas allí y lo pruebas incluso que hay cosas de degustación y para no perder un poquito la magia no define a partir ETA comprar una supermercado

Voz 0514 05:39 no se sabe igual no hombre

Voz 1991 05:41 no saben algo de entonces como cuando te tomas una cervecita en tu casa o te la tomas una terracita

Voz 0514 05:48 vale va siendo así bien está bien está bien malware acaba el partido un partidazo y tal y bueno nos llevan a cenar no llevan pues ellos decían que era la mejor Gush quería de ahí de todo Escocia eh por súper antigua bueno Nos vamos y nos sacan un whisky pero no sé lo que valdría aquello pero de estos así de hace un montón de tiempo y claro pues lo mismo a mí no me gusta el alcohol whisky pero en ese momento ya no había ni presidente y nada y te servía en el whisky estabas allí en en la quería paseando y que no servían había una planta ya iba el whisky ah se me acerca de un árbitro asistente Martín Nieto que era guipuzcoano oye éxito no bebe donde estás tirando que estás haciendo con lo de toda aquella planta ya verás en un día va para abajo

Voz 6 06:39 tampoco debía de Chávez y cada vez también la planta Hun cada vez que no veían con el vasco volvían a llenar oiga y así pues bueno pues la planta se llevo igual catorce quince pobrecita

Voz 0514 06:52 pobrecita recita hilo siento por los que les guste el whisky porque esto tiene que ser en vamos esto tiene que ser una elegía celos que sabe lo whisky dicen además que hay que tomarlo solo o con agua eh solo sólo lleva sólo solo sólo eso solo o con hielo pero pero vamos que esto es que lo va mezclando a que no son bebedores de whisky vamos luego la última la última es en Tiblisi en un partido de previa de UEFA Dynamo Tbilisi contra un equipo irlandés que no me acuerdo de mi nombre es de segunda tercera

Voz 7 07:22 fila eh pues vamos a la cena oficial esto fue antes del partido aquí sigues antes del partido íbamos a la cena oficial ya estaba el alcalde estaba el presidente

Voz 0514 07:35 estaba pues tanto las autoridades ya había allí un montón de mesa claro durante el par durante la cena servían vodka claro y se levantaba uno y hacía un brindis pero claro espera espera espera no te decía un brindis vamos a brindar por el partido de mañana Se levanta te miraban a los ojos te servían el bosque te decían vamos a brindar

Voz 7 07:59 por las madres que han quedado huérfanas en la guerra

Voz 0514 08:04 ya es que me parió como dices tú que no brinda por eso no no

Voz 1991 08:09 si a eso le miraba al delegado de la UEFA

Voz 0514 08:11 está la de la UEFA que era un juez por cierto era juez y Nos mirábamos los cuatro decimos venga pues nada a la paleta ahí no había ablandado primero a el primer antes del partido de cuidado cojo el primero pues bueno pues pasa te calienta todo de estómago todo la garganta pues a los cinco diez minutos se levanta got it lo mismo vamos a brindar por las mujeres que han perdido a sus maridos defendiendo este país a la Ivette Tui no brindis por eso nada Ipad dentro bueno pues esto así durante toda la cena cinco seis siete yo creo que fueron diez indies bueno acabó por ya el postre a mí sí me meneaba toda la mesa me meneaba a todo me tuvieron que llevar un asistente me tengo que llevara a la habitación la Modric m la habitación pero aquello daba vueltas padecía un barco toma área no sé cuántos voz gas bebí oye eso sí el día siguiente yo creo que casi el mejor partido que he hecho en mi vida minutos cinco minutos diez ya empezaba a sudar me quedo con la madre que me parió me caían todos los sudores o el que Malpaso

Voz 6 09:22 no hubo acuerdo el resultado pero salió todo muy bien cómo estaba el tema

Voz 0514 09:27 leer iraquí ya esa fue ese fue mi primer viaje a Georgia porque he ido tres veces a Georgia ya al segundo pero ya sabías ya pues eso brindaban de uno ahí te quitabas dos o tres pero era curioso por eh los brindis porque no eran normales es decir brindaban para unas cosas que estuvo extras de tú aquí dice no no que no me brindo pues ya se levanta el alcalde y te diré hay que brindar por esto y es decir pues joder si te pones así

Voz 6 09:57 así pues nada el alcohol los árbitros ha dicho que no van muy bien relacionado

Voz 0514 10:06 pero mira pero hay haya ya ya o no sí claro tiene que ver hombre historias que

Voz 8 10:11 qué les sucedieron a Iturralde

Voz 1991 10:13 durante su carrera profesional y que íbamos repasando cada viernes a ver el viernes que

Voz 0514 10:18 es viene que nuestra es el viernes que viene lo más seguro es que tenga acompañamiento así porque sí porque no voy a hablar de partidos de promoción vale fenomenal enfrenta abramos ya pita U2 promoción de los jóvenes urbanos acuerdan había una promoción de ascenso y descenso de primera segunda que eran unos partidos terribles porque jugaban el tercero ahora es eso es tercero pero a que era contra el tercero de primera el IV de Segunda contra el cuarto de de primera y tú que es un placer tenerte aquí y eso es miro marchando ya venga