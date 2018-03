Yago de Vega: "Morata ha pasado a un segundo plano de cara al Mundial"

Voz 1991 00:00 Morata Morata que no Luisa pasando vienés su club y que se ha quedado fuera de esta convocatoria

Voz 1 00:04 sí yo esperaba que estuviera en si yo Yago esperaba que estuviera no porque esté bien Morata ahí que a lo mejor merezca ya la lista que habrá otro futbolista que lo merezca pero a veces hace falta ese cariño al jugador que tú crees que que va a ser para ti muy importante que ha sido fundamental que estado en toda la lista

Voz 1991 00:19 de Lopetegui hasta la fecha pero la de hoy se ha querido

Voz 1 00:22 por esa decisión técnica que bueno yo no la vio injusta pero sí por ejemplo ya va Isco no recordaremos hace un par de años cuando Isco no rascar bola con con Benítez por qué porque confiaba en Ellis acabó o no y lo lo llevaba la fíjate bueno aunque disco no atraviesa ahora mismo puntualmente por su mejor momento pero ha estado dos años siendo un hombre importantísimo en el en el Real Madrid yo esperaba Morata la verdad y finalmente pues ha quedado fuera aunque ha dicho irá lo escucharemos que cuenta con él para para el mundial la novedad principal es Marcos Alonso y esa es la K la de la convocatoria junto con Parejo y bueno pues la digamos la cruz es para este futbolista para Morato ha escuchamos a Lopetegui hablando de los dos De Marcos Alonso hijo de Álvaro Morata

Voz 1245 01:07 Moré porque hemos entendido que era el momento propicio para que vinieran eh en este caso pues tanto Marcos cómoda ni han venido porque hemos entendido que era el momento propicio para que viniera bueno y Álvaro lo he dicho un poquito de pasada no Álvaro es un chico que ha venido con nosotros prácticamente siempre ha tenido una serie de problemas físicos una inactividad esta no está jugando mucho y hemos entendido que que era mejor que que venían a otro compañero y que y que por supuesto no deja de salir para nada en nuestros pensamientos tienen las opciones intactas para pues ella mundial

Voz 1991 01:38 sí pero para ir a un Mundial hay que jugar hay que forma de jugar de forma continuada ser importante para para tu equipo aquí sólo caben veintitrés colocó al esto es muy fastidiado inmoral ahora mismo está en una situación en la que no sólo no es feliz en el club en el que están no sólo no es importante sino que ha pasado a un segundo plano clarísimamente de cara de la lista de cara a la lista definitiva del Mundial simplemente porque no juega entonces tienes que llevar a gente enchufada gente que juega y que demuestran el terreno de juego osea que Herráez está en una situación ahora mismo muy muy peligrosa Morata

Voz 1 02:11 es una encrucijada Yago porque sino te pone Conthe no puedes demostrar que merece si con la selección española Sidecar de esta convocatoria donde no puedes demuestra tampoco que puedes jugar contra Alemania y Argentina pues te quedas solo tu equipo que es el Chelsea el Chelsea ahora mismo la hecho una cruz contraria a Morata eso es una evidencia el motivo bueno pues con toda la primera parte de la tiempo doce goles pero tuve una lesión de espalda yo creo que hay Conte pensó que que Morata Se hacían lonchas para jugar luego cuenta contra el Barça en la en la Copa de Europa aquí lo castigó no jugó ni en la ida y la vuelta bueno la vuelta jugó nada con el partido eh finiquitado jugó veinte minutos puso ayer hutu que acaba de llegar de del Arsenal lo tiene difícil ahora cuenta su entorno que es trabajo trabajo trabajo demostrada Conthe que merece jugar de esa forma hacer algún gol con el Chelsea y que se acuerde de Lopetegui pero la competencia va a ser dura eh porque fíjate que saca a a un hombre como Gerard Moreno fuera o como Mariano que lo hace muy bien con el Olympique de Lyon pero es que arriba lo que tienes dinamita tiene a Yago Aspas que se sale con el Celta Diego Costa que ya hace lo propio con el Atlético de Madrid tiene a Rodrigo que marca goles a pares en el Valencia y ahora metido a Lucas Vázquez para ser un hombre revulsivo creo yo aunque no cuente con orden de inicio pero que bueno merece jugar porque en el Madrid lo está haciendo francamente bien de echo de menos

Voz 1991 03:29 Sergi Roberto

Voz 1 03:30 yo me bueno Illarramendi que no es el futbolista que a mí me enamore pero si tienes lesionado a Busquets ya llevaba siempre ella y con Busquets en la convocatoria ahora sacar Gayarre Mendi y bueno mete a Rodri que lo va a aprobar que ser futbolista el Villarreal Ike el próximo año jugará ya con el Cholo Simeone el Atlético de Madrid pero yo me esperaba hoy a día aunque bueno sino llevan Lopetegui sus motivos tendrá porque si algo tiene Lopetegui su cuerpo técnico es que ven todos los partidos in situ por vídeos y me consta que el trabajo es bueno así que bueno hay que dejarle trabajar hasta la fecha lo ha hecho muy bien vamos a ver lo que pasa en el Mundial pero Lopetegui ha demostrado para mí que es un gran técnico para el fútbol pero sí me han chocado la baja de Sergi Roberto aunque tiene por ahí a Odriozola ya ya Carvajal creo yo que la posición de Sergi Roberto el centro del campo la tiene cubierta con otro tipo

Voz 1991 04:20 el futbolista ha regresado para quedarse Diego Costa que había estado ausente durante los últimos nueve meses en la anterior convocatoria ya dijo el propio Lopetegui no os preocupéis que en cuanto yo vea que este en forma seguimos contando con él ha vuelto era cuestión de tiempo

Voz 1 04:36 eso sí señor sí es un futbolista si yo en mi lista siempre estaría Diego Costa luego podemos hablar de si su juego es el que eleva al toque de España la asociación ahí ya podemos discutir no yo recuerdo cómo llegó al Mundial de Brasil qué les veías entrenar porque con con Vicente del Bosque veía estos entrenamientos en la sección de fútbol le veías que que no es que estorbar protegido o Costa es buenísimo pero que jugaba otra cosa muy diferente a lo que hacía Villa o lo que hacían otros jugadores que esa asocia muy bien no bueno pero Costa es una máquina infernal no te aporta hambre y ganas lucha goles muchos goles y falta que rompa con la selección española estoy convencido que lo va a que lo va a hacer pero tiene competencia osea que constan no es indiscutible en el once inicial aunque creo que va a ser el titular para el próximo Mundial y luego otro futbolista que yo bueno me esperaba que estuviera aunque evidentemente no ha estado nunca convocado con la absoluta es Pablo Sarabia le gusta terminar Lopetegui lo hace muy bien con el Sevilla Íñigo se esperaba también a Sarabia hoy en la convocatoria pero claro es que no caben todos al final son veinticuatro serán veintitrés en la definitiva para el próximo Mundial

Voz 1991 05:42 bueno pues tenemos por delante dos partidos apasionantes el día veintitrés contra Alemania veintisiete aquí en el Wanda Metropolitano frente a Argentina dos partidazos gracias un abrazo