El Larguero: Análisis del sorteo de la Champions y hablamos con Paco López, Jordi Amat y Álex Rins (16/03/2018)

las once y media a las diez y media en Canarias hola todos qué tal muy buenas noches bienvenidos al larguero de este dieciséis de marzo día en el que han pasado bastantes cosas como por ejemplo que se ha celebrado el sorteo de cuartos de final de la Liga de Campeones Bombo que creo que ha sido benévolo con el Barcelona regular con el Real Madrid bastante duro con el Sevilla el conjunto hispalense tendrá que medirse al Bayern de Múnich alemán el Real Madrid se enfrentará a la Juventus de Turín ya conocido en los últimos años en el que ha habido varios enfrentamientos el Barcelona buscará las semifinales contra la Roma los partidos de ida tres y cuatro de abril y los de vuelta el diez y once del mismo mes completa el cuadro la eliminatoria británica entre el Liverpool y el Manchester City en la Europa League ya sabéis que el Atlético de Madrid se enfrentará al Sporting de Portugal en los cuartos de final la ida en el Wanda Metropolitano el día cinco de abril y la vuelta en Portugal el día doce eliminatoria en la que no va a estar Filipe Luis que ha sido operado esta misma tarde la fractura de peroné que se produjo en el partido frente al Lokomotiv de Moscú el lateral brasileño va a estar entorno a ocho semanas de baja es decir dos meses una de las preocupaciones que había era de si podía llegar al Mundial bueno pues en cuanto tiempos parece que no va a tener problemas Filipe Luis para llegará a esa cita mundialista además esta mañana Julen Lopetegui ha dado la lista de convocados para los dos próximos compromisos de la selección dos partidos amistosos de preparación de él del Mundial dos buenos partidos el veintitrés de marzo contra Alemania fuera de casa allí el veinte en Düsseldorf Kroes el veintisiete en el Wanda Metropolitano frente a Argentina dos buenas pruebas para la selección española sí antes de del Mundial con la ausencia de Álvaro Morata que no está siendo importante su equipo que se ha caído de la convocatoria de la selección y la presencia eso sí de Diego Costa nueve meses después de Sul anterior como católico

Voz 1991 02:37 cierto Lopetegui llamado por primera vez a tres jugadores a Dani Parejo a Marcos Alonso que está que se sale Rodri así que podríamos ver debutar a alguno de estos tres hijos a todo esto hoy ha arrancado la vigésimo novena jornada de Liga en Primera División lo ha hecho con el encuentro que se ha disputado en el Ciudad de Valencia entre el Levante y el Eibar terminado dos uno con goles de Ruggeri Boateng para los locales de Charles para los visitantes son tres puntos de oro para el Levante que se pone ahora mismo con veintisiete siete por encima de el del descenso el Eibar se queda noveno treinta y nueve puntos eso sí todavía peleando por los puestos europeos es el segundo partido de Paco López en el banquillo del Levante y segunda victoria consecutiva del equipo muchas veces los los equipos se van a buscar fuera lo que tienen en casa sin saberlo para mañana cuatro partidos a la una de la tarde Deportivo de La Coruña Las Palmas vaya partidito está el Depor con diecinueve puntos Las Palmas con veinte y ahora mismo como digo están a ocho a ocho y siete puntos del Levante que es el que marca la permanencia así que el que pierda de ellos prácticamente quedan sentenciado como en Patten van a quedar casi tocado los dos a las cuatro y media Valencia Alavés a las seis y media Real Sociedad Getafe para las nueve menos cuarto nos queda el partido entre el Betis y el español en Segunda División se ha disputado un partido Sevilla Atlético uno Albacete dos en baloncesto partidos de la Euroliga ah es la jornada veintiséis estamos ya en la recta final Unicaja ha caído en casa frente a Panathinaikos siete nueve nueve cero está prácticamente descartado para poder entrar entre los ocho primeros y en fútbol sala se ha completado los cuartos de final de la Copa de España que se está celebrando en el Center de de Madrid Toni López qué tal

Voz 3 04:26 sorpresón sorpresón ya eliminaron al pozo en los cuartos de final de ayer el Palma Futsal uno de los favoritos se fue fuera pasó el Movistar Inter ayer y hoy eliminado el Barça Lassa segundo año consecutivo que el Barça que el conjunto azulgrana cae eliminado en la Copa de España en cuartos de final se lo debe al Ríos Renovables Zaragoza masca el Zaragoza al portero del Zaragoza que tiene una historia curiosa y es que los dos porteros de la primera plantilla del Zaragoza lesionados suben al chaval de la cantera dieciocho años tiene Adrián Pereira no sólo se ha marcado un auténtico partidazo contra el Fútbol Club Barcelona Lassa sino que encima en la tanda de penaltis después del uno uno ha parado penalti que ha clasificado al rieron en Zaragoza a semifinales ya eliminado al Barça Lassa otra sorpresa más en la Copa más especial de la historia del fútbol sala tenía que ser así tiene que ser especial dos favoritos eliminados mañana las semifinales a las seis Palma Futsal Movistar Inter a las ocho y cuarto este río Renault el Zaragoza Jaén Paraíso anterior que antes ha eliminado al al Prado

Voz 1991 05:25 Paco Romero Cartagena qué tal el ambiente en el juicio encender

Voz 3 05:29 bien bien los cuartos de final esperaba que fueran un poco flojos porque al ser a las siete y cuarto entre semana a la gente le Un un poco más venir pero ya en fin de semana esta prácticamente todo vendido el sábado al noventa por ciento y el día el domingo para la final prácticamente al cien por cien así que si el ambiente es el mismo que ha habido estos dos días pero con más gente va a ser espectacular la Copa de España lo que esperaba lo Craig o la coma de España más especial más ilusionante de de la historia del fútbol sala nacional fue

Voz 1991 05:56 a gritos para tiene en la primera semifinal el Palma Inter Movistar

Voz 3 06:01 monolito hará favoritos habiéndose eliminado El Pozo Murcia

Voz 1991 06:03 es decir yo bajará hasta ahora

Voz 3 06:06 pero aquí a ver el favorito obviamente Movistar Inter siempre parte como favorito en esa semifinal pero el Palma Futsal de puede hacer daño como mostró con el pozo en la otra semifinal Jaén Paraíso Interior parte como como favorito ya hagan una copa hace tres años y parte como favorito pero lo Zaragoza a cargo del Barça así que todo puede pasar en esta Copa

Voz 1982 06:24 ver vamos que apuestas por un Jaén Inter Movistar no

Voz 3 06:28 sí pero no ponga ardieron no vaya a ser que es algo me vas a echar en cara

Voz 1991 06:31 no de verdad estamos comentando aquí la reacción que te había confundido y que pensaba que el concierto de OT era en el interinos en Vistalegre

Voz 3 06:40 no no no claramente en Vistalegre haya estado Sonia Lus la mando de representación está pasando fotos y vídeos la bueno no estamos en infantil todavía

Voz 1991 06:48 vaya pena Erwin Center largo para España

Voz 1982 06:50 es mucho mejor que cada uno les gusta lo que le gusta por supuesto gracias Antonio un abrazo pondrás ahora tu canción no a otra canción digo para el hombre como símbolo de Oteiza te aseguro que no ha luego las once y treinta y siete Betao chao

Voz 7 07:40 con unas Bongo va unas botas de DJ mi bien

Voz 8 08:02 Toribio decía ahora pondrás tu canción para que ese país lo que entiendo yo de esto tu canción es como se llama la canción que llevan Amaya Alfred no Amaya ya cuáles van a Eurovisión con esta canción quedan dos cuando también ha dicho lo de ahora pondrás tu canción pensé que se refería a mis canciones a mi música para que veáis el seguimiento que tengo yo de operación de Triunfo

Voz 7 08:26 con de mamá

Voz 1991 08:31 en el Ciudad de Valencia victoria importantísima del Levante contra el Eibar José Manuel Alemán qué tal muy bueno has hola qué tal buenas noches hago la verdad es que es ave

Voz 1074 08:40 Corea se revitalizante como dices esto es bocanada

Voz 1991 08:42 Aire fresco y su peso en oro puede utilizar todos los topicazos al mundo pero es que en este caso es verdad porque se pone con siete puntos de ventaja sobre la zona de descenso y es que mañana se enfrentan entre ellos

Voz 1074 08:54 seis enfrenta el Deportivo ante la Unión Deportiva Las Palmas el objetivo era ganar una Liga de cuatro ido aumento el Levante ha salido más que airoso no de estos dos últimos enfrentamientos porque era una salida complicada

Voz 1991 09:05 el ante el Getafe con victoria

Voz 1074 09:08 cero uno yo hoy cuando la situación no pintaba demasiado bien con ese gol marcado por Chad

Voz 1991 09:13 es el minuto sesenta pues cuarenta y cuatro

Voz 1074 09:16 cinco segundos más tarde Boateng hacía el gol de la victoria el dos uno primero había marcado Roger en la primera mitad con un equipo

Voz 1991 09:24 entregado confiado y sobre todo yo creo que mentalmente

Voz 1074 09:26 de distinto no porque ha cambiado el pesimismo que le ha acompañado durante prácticamente dos tercios de la Liga para entrar en esta recta final como te decía en esa mini Liga de cuatro equipos en el que de momento el Levante en los dos primeros compromisos con la dirección de Paco López en el banquillo granota pues ha conseguido sumar seis de seis no se le puede pedir más ni al equipo ni al entrenador obviamente ahora mismo la visibilidad que tiene el Levante la clasificación es completamente distinta de lo que era pesimismo de lo que era seguramente jugarse partidos a cara de perro contra Las Palmas y el Málaga que serán los siguientes rivales en visitar el ciudad Valencia pues ahora se ha convertido en un colchón en el que seguramente la presión se traslada a Riazor de Gran Canaria y más con el partido que mañana a partir de la una de la tarde tendrán que disputar dos equipos que evidentemente en el caso de que en Patten pues seguramente el más beneficiado nuevamente será el conjunto granota

Voz 1991 10:16 protagonismo para Paco López que alemán que le ha dado a este equipo muchas veces el inicio Se van a buscar los clubes de fuera lo que tienen en casa

Voz 1074 10:26 sí la verdad es que es una situación un poco adversa no el buscar explicaciones a cómo puede ser que un entrenador que nunca dirigido en primera división no que estaba manteniendo al equipo filial como como líder en el grupo sexto de la tercera pues y a pesar de su gran trayectoria por por muchos banquillos durante los últimos quince años pues nunca había tenido la oportunidad nunca había presentado la opción de a un equipo en la máxima categoría del fútbol español

Voz 1991 10:50 y mira por dónde le ha llegado en el Levante Unión Deportiva

Voz 1074 10:53 Eva

Voz 1991 10:53 y la verdad es que ha acogido con todas la

Voz 1074 10:57 moral del mundo y sobretodo con un mensaje muy directo a la cabeza de los jugadores que es yo creo el aspecto más importante no lo anímico que es lo que ha cambiado ha contagiado optimismo ha querido que los jugadores se liberase en un poco de la presión de de estará atenazados de de ese miedo a perder para que al menos trata de disfrutar dentro de la medida de lo posible sobre el terreno de juego y lo ha conseguido porque ya se vio a un Levante bastante cambiado en Getafe hoy sobre todo ante el Eibar que además es un equipo que te permite jugar que te permite tener la posesión de la pelota incluso con dos situaciones poco propicias para el equipo porque ha pedido a campaña en la primera parte lesionado en la segunda Antonio Luna y aún así pues ha conseguido cuando más difícil lo tenía marcar un segundo gol que le ha permitido llegar a la recta final del partido con la posibilidad de de sumar tres puntos que unidos a los tres de Getafe pues obviamente ahora mismo es una situación completamente diametralmente distinta Yago a la que se había en el Levante hace tan solo quince

Voz 1991 11:52 has has sido una circunstancia extraña hoy mira vas el campo no sabían muy bien quiénes estaban jugando porque los dos visten de azulgrana y el tema de Quero por la festividad de fallas no falle para el Levante con una cola señera vamos

Voz 1074 12:05 si habitualmente suele aprovechar el Levante esté bien sea el Nou d'Octubre que es el día de la festividad de la Comunitat Valenciana o bien en este caso la semana grande de Fallas que arrancaba en la jornada de hoy para conmemorar pues esa con esa camiseta con la señera y los colores de la comunidad y Joe circunstancialmente los dos equipos que visten de azulgrana no iba con la señera el otro iba de verdiblanco no un poco extraña

Voz 1991 12:31 a lo hacer pero la verdad es que sí ha sido

Voz 1074 12:33 poco sorprendente no lo que ha ocurrido en el Valencia con las equipaciones de ambos equipos que no suele ser lo más habitual

Voz 1991 12:39 bueno pues si tenemos protagonista a ver si podemos hablar con Paco López volvemos hemos rato vale alemán en unos estantes dados por aquí venga hasta ahora las once y cuarenta y dos la Champions el sorteo de cuartos de final de la Liga de Campeones donde nos ha dejado un uno difícil uno medio y uno a priori asequible el Barça se va a enfrentar a la Roma

Voz 2 13:13 muy buenas hola Yago buenas noches como ha caído

Voz 1991 13:16 Barcelona el emparejamiento

Voz 9 13:18 pues bien la verdad es que felicidad con este emparejamiento porque los jugadores El vestuario lo que quería era evitar si los si a cualquiera de los españoles y se ha conseguido además saben que la Roma es la pericias luces del sorteo por lo tanto felicidad con este sorteos un sorteo favorable ha dicho Guillermo Amor el el representante

Voz 10 13:38 el Barça en el sorteo que es pronto

Voz 9 13:41 hablar de simples porque estar en cuartos pero que se van bien el sorteo al haber tocado la Roma es por lo tanto el Barça contento feliz con este sorteo porque saben que la Roma es de los que había en el bombo el rival más asequible para pasar a suicida

Voz 1991 13:55 pues Burón alemán qué tal muy buenas noches la Roma el rival a priori más sencillo de sorteo sin duda es el más sencillo pero

Voz 0301 14:04 no yo creo que la gente entenderá respeto al conjunto romanista hay una cara de la Roma en la seria donde es tercero donde está muy lejos de los que están luchando por el título de la Juventus de el Nápoles y otra cara de la Roma en la Champions que le sino al al Cholo Simeone la la Roma fase de grupos dejó segundo al Chelsea con el que el Barça en algún momento de la eliminatoria ha sufrido dejó fuera al Atlético de Madrid y luego ha pasado pues con alguna Burillo en los octavos de final contra contra el Shakhtar es un buen equipo que tiene un grandísimo portero Alison que tienen un delantero poquito más irregular que el año pasado pero que está marcando en ocasiones importantes eh bueno es un buen equipo aunque estoy de acuerdo el Barça es bastante favorito en la eliminatoria

Voz 1991 14:45 lo mejor y lo peor de la Roma lo mejor

Voz 0301 14:47 las áreas Alison y Deco son muy contundentes para certificar las ocasiones arriba checo y para parar los envites de de los rivales Allison ir lo peor seguramente en la construcción de juego Tien juegan habitualmente con De Rossi Struth manden Golán el centro del campo es un precisamente un mediocampo demasiado creativo y que pueda generar demasiado fútbol

Voz 1991 15:08 bueno pues esa es la eliminatoria entre el Barcelona y la Roma a priori muy favorito el Barça pero con respeto cualquier equipo de este Monchi hay que tener cuidado el Real Madrid se va a jugar el pase a semifinales contra la Juventus de Turín con la que se enfrenta hoy a unas cuantas veces a los

Voz 1788 15:23 el último años Antón Meana qué tal muy buenas olas

Voz 1025 15:25 era el Yago buenas noches vamos a ver

Voz 1991 15:28 un clásico no de del fútbol europeo

Voz 3 15:30 sí es un clásico precioso se puede decir que la Juve es el Madrid de Italia fueron rivales en la última final de la Liga de Campeones fueron rivales hace un par de campañas en las semifinales cuando la Juventus de Morata de Juan Madrid fuera de la gran final de Berlín hay duelos para todos los gustos una victoria de la Juve por ejemplo en el Bernabéu hace menos de una década con un gran Del Piero una fase de grupos hace cuatro o cinco temporadas con Llorente en la Juventus y el Madrid siendo mejor que el equipo italiano aquí y allí eliminatorias históricas como una con Raúl y con el corte con Cañizares en la que pasó la Juve que decir de aquella gran final de Amsterdam donde el Madrid cambió radicalmente su historia con esa victoria

Voz 0301 16:09 con el gol de nuestro comentarista Mijatovic no sé es un duelo

Voz 3 16:11 preciosa en Europa el Madrid no era el rival que quería la verdad que ese podía toca enfrentar a la Roma que era el más fácil cómodo ha contado ahora Ovalle y Bruno

Voz 0514 16:20 cuenta ahora Pepe Sámano en El País que el Barça gana

Voz 3 16:23 sorteo y es el feeling que tiene en el vestuario del Madrid que el Barça ha ganado este sorteo pero bueno no tienen otra opción a jugar la ida en Turín la vuelta en el Bernabéu el Madrid quería jugar la vuelta de miércoles para poder tener tiempo de preparación entre ida y vuelta porque por el medio van a jugar en la Liga ante el Atlético de Madrid y ese se va a jugar en domingo así que el Madrid ha conseguido que la UEFA le haga caso la ida Martes en Turín la vuelta miércoles en el Bernabéu

Voz 0301 16:49 arte contará Bruno cositas pero en el Madrid apunta

Voz 3 16:51 con nota que no puede jugar Pjanic el partido de ida por acumulación de tarjetas y la clave es que el Madrid ahora mismo Yago ha recuperado a toda la plantilla no tiene gente en la enfermería

Voz 0514 17:02 surtan los dedos para que no pase nada en la fecha FIFA

Voz 3 17:05 encima también han recuperado la moral después de haber eliminado muy bien al PSG de Mary

Voz 1991 17:10 gracias Ana un abrazó Bruno la Juve en nivel de dificultad

Voz 0301 17:14 pues salto evidentemente ser el actual finalista de la Champions es verdad que está un escalón por debajo de lo del año pasado porque no tiene chino tiene a Dani Alves las bajas que te comentaba ahora Meana pero bueno ha recibido sólo cuatro goles en los últimos veintitrés partidos que es una auténtica barbaridad el equipo en defensa está genial pero insiste en que esas bajas pueden ser importantes aquí también haría bien el Real Madrid entre ojo con Diwali con Higuaín que están los dos recuperando seguramente el mejor momento de de forma Higuaín básicamente podemos decir que metió en ese pase de de la Juve contra el Tottenham le metió directamente en los cuartos de final

Voz 1991 17:51 fortalezas y debilidades bueno en defensa

Voz 0301 17:54 evidentemente los números lo dicen todo pasa ya de que Buffon no esté seguramente al nivel de otros años la decentes lo mejor de de este equipo debilidades te diría que el juego por bandas no no es un equipo que por las bandas sobre todo a nivel defensivo y el ofensivo sea especialmente potente

Voz 1991 18:10 ahora analizamos el emparejamiento del Sevilla que se va a medir al Bayern de Munich pero teníamos pendiente una entrevista en el Ciudad de Valencia alemán estas con el protagonista aquí estoy con él

Voz 1074 18:20 de milagro no se puede decir porque se llama Paco López ese entrenador de fútbol ha llegado su oportunidad en Primera División justamente en un club en el que ya fue jugador con lo cual le toca la fibra sensible el corazón afortunadamente de su mano han llegado seis puntos rebitalizantes para para el equipo porque la victoria en Getafe y hoy especialmente en casa ante el Eibar sitúan como comentábamos antes Yago a siete puntos del descenso con toda la presión añadida ahora para el Deportivo y la Unión Deportiva Las Palmas y sin duda aquí está el protagonista Paco López en la sintonía Larguero hola

Voz 1991 18:51 tal buenas noches al muy buena muchísimas felicidades pues muchísimas gracias no ha cambiado la película en prácticamente dos semanas

Voz 11 18:58 sí sí abrazos esto es el fútbol

Voz 12 19:01 a veces ocurren estas cosas que llevas mucho tiempo sin ganar y bueno pues en dos semanas tienes dos victorias consecutivas

Voz 1991 19:08 dónde está el secreto

Voz 12 19:10 bueno a veces es complicado sí sí

Voz 1054 19:13 soy políticamente correcta de día en el trabajo diario pero pero mira te es decir que que cuando ves un grupo tan comprometido con tanta inquina

Voz 12 19:22 nació en el trabajo para no entrado es mucho más fácil es uno de los mensajes que transmitía el Vestuario cuando llegue era que quería un equipo atrevido a un equipo valiente me equipo que fuese a optar al rival que bueno de alguna manera tratasen al rival de tú a tú qué bueno que íbamos a demostrar que podíamos ganar a cualquier rival a cualquier equipo en cualquier sitio por lo menos la la idea era esa luego los rivales también juegan lógicamente te pueden obligar a otras cosas que como hoy que hemos defendido muchas veces demasiado cerca de nuestra área pero que la idea y el mensaje quede muy claro y sobre todo que los futbolistas crean aquí afortunadamente están creyendo

Voz 1991 20:05 hombre casualidad no es porque tenías al filial lo has dejado mejor dicho al filial el líder eh llegado al primer equipo dónde has caído evidentemente de Villiers muchas veces es mucho mejor no el el recurrir a alguien de la casa que conozca cómo funciona esto aunque no tenga experiencia en Primera División que ir a buscar a alguien fuera que a lo mejor tenga hasta un periodo adaptación de saber dónde está

Voz 12 20:26 bueno eso ya son decisiones evidentemente de los responsables yo lo único que te puedo decir es que hay entrenadores muy buenas buenísimos en categorías inferiores que es el ocurran muchísimo que muy difícil lógicamente llegar no todo el mundo puede llegar pero reivindico eso que hay entrenadores en Segunda B yo que llevo muchos años entrenando en Segunda B en este tipo de categoría ocurren muchísimo

Voz 1991 20:49 cómo has vivido la última practicamente la jugada el libre indirecto dentro del área después de la cesión porque era en el minuto noventa y uno eh

Voz 11 20:58 sí la verdad es que

Voz 12 21:01 bueno la indecisión de Robert si oyeron malentendido el árbitro interpretó que era la la falta pues vivir la voz pues imagínate intentando y era muy difícil que algún jugador me escuchara intentando neutralizar esa jugada de alguna manera metiendo a gente rápida para que saliera rápido al tiro sí bueno pues diríamos tendrá suerte pues sí

Voz 2 21:24 para ya no vamos a engañar aunque has querido mirar o no

Voz 12 21:28 sí sí sí pero se hubiera efectivamente

Voz 1991 21:33 muchas veces uno es bueno el caso es peor ver la cara de la gente

Voz 12 21:36 público eh nada hay que mirar y hay que afrontarlo si lo estoy viendo a los jugadores que sean valientes que no es verdad

Voz 1991 21:44 mañana un empate no entre el Deportivo Las Palmas es la excusa como viene fenomenal

Voz 12 21:49 no estaría mal no pero sinceramente ahora mismo el único importa que hemos ganado nosotros lo mañana pues que sea el resultado que sea así es un empate creo que posiblemente no pueda venir mejor

Voz 1054 22:00 pero pero bueno verlo tranquilamente

Voz 1991 22:03 este eh Paco López podría seguir al frente del Levante

Voz 12 22:08 ha puesto en absoluto ha dado la responsabilidad de de de llevar la dirección de un equipo que que quiere mantenerse en Primera División y lo único que pienso es en eso primero porque me siento granota eh la gente lo sabe este equipo por la afición que tiene por muchísimos años de historia merece estar en Primera División

Voz 1991 22:31 MR enhorabuena y a seguir trabajando muchas gracias alemán es el hombre milagro de momento dos dos

Voz 1074 22:37 si no se puede decir más alto y más claro es una cosa ciertamente milagrosa no porque con lo mal que iba el equipo con la dinámica negativa con el aroma de pesimismo permanente que rodeaba al equipo durante quince jornadas recordemos sin ganar durante quince jornadas que era muy duro viendo cómo el equipo no levantaba la cabeza de la mano de Juan Ramón López Muñiz de repente que llega un entrenador nuevo un entrenador de la casa un entrenador que viene de la Tercera División Ike cambie completamente y no solamente en la cara el equipo sino los resultados que era lo principal

Voz 1991 23:06 prioritario y lo que ahora mismo posibles

Voz 1074 23:09 te puede dejar al Levante más cerca de la Primera división gracias al eh

Voz 1991 23:11 con un abrazo abrazado de Ramos en el Ciudad de Valencia le ganó el Levante dos uno al Eibar el Levante que se ponen con siete puntos de ventaja sobre el descenso y mañana hay un Deportivo de La Coruña Las Palmas estábamos analizando los rivales de los equipos españoles en la Liga de Campeones hemos hablado ya del rival del Barcelona la Roma también del rival del Real Madrid la Juventus va quedaba hablar de el Bayern de Munich Manolo Aguilar qué tal muy buenas hola qué tal buenas noches como ha caído en Sevilla puede parecer extraño

Voz 14 23:39 pero la sensación es que ha sentado bastante bien lo voy a explicar o al menos no ha sentado demasiado mal que el Bayern de Munich se consideran Sevilla favorito para la eliminatoria está claro que prefería la Roma de Monchi además que tenía muchísimo morbo también pero querían evitar a toda costa los dos españoles a Madrid al Barça y a partir de ahí había equipos que consideraban menos difíciles que el Bayern de Munich por ejemplo Liverpool pero también puede eliminar al Sevilla le toca al Manchester City podría hacer lo mismo la Juve así que ha sido bien acogido porque consideran que es una eliminatoria de mucha enjundia un rival con el que nos ha enfrentado al Sevilla en competición oficial como casi todo está hecho se puede hacer algo más pero casi todo está hecho al menos el objetivo conseguido City de cita elimina al Bayern de Munich no es un deshonor te encuentras

Voz 15 24:30 con una eliminatoria que van a disfrutar los evita así que

Voz 14 24:33 dentro de lo malo y lo complicado que es el rival tengo que decir que en el Sevilla ha caído bastante bien la eliminatoria con el Bayern

Voz 1991 24:40 hombre qué quieres que te diga ya que estás en la Liga Campeones estás para jugar con lo más grandes en los campos más importantes de Europa

Voz 14 24:47 pues ese es el modelo así el motivo en competición oficial no ha habido ningún partido entre Bayer y Sevilla un amistoso con la llegada de Diego Armando Maradona hace veinticinco años y evidentemente ese toma como una gran Oporto

Voz 2 24:59 mira si eres capaz de pasar la eliminatoria

Voz 14 25:02 pues el pelotazo a superar del Manchester United

Voz 1991 25:04 en tanto eso ya luego os pedimos el City en semifinales y luego el Barça al Madrid en la final Topacio bien

Voz 2 25:11 Madoff gracias Manolo un abrazo a abrazo Bruno el valle

Voz 1991 25:17 la dificultad muy alta si es un equipo

Voz 0301 25:20 cazó desde que le ha cogido Heynckes sobre todo lo más importante es que vuelve a ser el el Bayern de todos los tiempos que tenía pues siempre veinte minutos durante los partidos que que te arrasaba ha recuperado de un centro de campo bastante físico con Javi Martínez de Arturo Vidal normalmente pero que el está funcionando realmente muy bien tiene en Lewandowski sobre todo en treinta y dos goles en todas las competiciones y Kimi es lateral derecho pero que lleva doce asistencias en todas las competiciones seguramente a dos de sus jugadores más más en forma

Voz 1991 25:48 lo más potente y lo más débil Si bueno algo

Voz 0301 25:51 sí lo más potente ya hemos dado algunos nombres propios y esa capacidad física de que tiene en lo más débil de Diyala defensa pero sobre todo personificado en la figura de Mats Hummels que me parece un muy buen defensor pero está especialmente lento este año está siendo habitualmente titular a pesar de que tiene opciones como la de Julen en el banquillo para poder suplirle pero por ejemplo o del Besiktas he visto bastante bajo de nivel a y me da la sensación de que por ahí podría buscarle las cosquillas el el Sevilla al equipo bávaro es sueldo

Voz 1991 26:21 a Liga de Campeones Barcelona Roma Juventus Real Madrid Sevilla Bayern de Munich y la última es el duelo británico entre el Liverpool y el City favorito el City

Voz 0301 26:31 sí favorito el Manchester City pero fíjate Yago que normalmente en los enfrentamientos Klose Guardiola el alemán siempre complica las cosas a al técnico del Manchester City incluso en las temporadas en las que el Borussia Dortmund ella no estaba también con esos planteamientos de esa verticalidad sobre todo la capacidad para robar en campo contrario es lo que más le cuesta a subsanar a los equipos de de Guardiola Si miramos los equipos contra los que ha perdido este año el Manchester City en total en todo el año son tres el único que le ha marcado cuatro goles es el Liverpool ganó por cuatro goles a a tres así que si favorito el

Voz 0514 27:05 el Chester City pero bien a la el

Voz 0301 27:08 de de Guardiola han seguir con calma y prudencia al a la eliminatoria porque ni mucho menos está

Voz 0514 27:13 decidido eso en la Liga de Campeones también hemos

Voz 1991 27:16 sonido sorteo de la Europa League Pedro Fullana que tal buenas

Voz 0514 27:18 hola muy buenas el Atlético de Madrid como único representa

Voz 1991 27:21 ante Espanyol el resto todos eliminados se va a enfrentar al Sporting de Portugal sólo menos el desplazamientos cómodo

Voz 3 27:27 exacto eso es uno de los aspectos que más preocupa al Atlético Madrid después de ese desplazamiento importante a Moscú

Voz 0514 27:32 no podía asistir a devolver a Moscú

Voz 3 27:35 darse al CSKA bueno pues han evitado esa opción era algo que que preocupa dentro del vestuario del Atlético Madrid como por ejemplo también evitar a equipos como el Arsenal lo el Marsella semanalmente al Sporting de Lisboa sólo un precedente

Voz 0514 27:46 si en dos mil diez en los octavos de final de la Europa League

Voz 3 27:49 ganó el Atlético de Madrid y además terminó siendo campeón de aquella edición hay una idea clara El vestuario del Atlético de Madrid Si juegan al nivel de los últimos meses tanto en la Liga como en la completo

Voz 1991 27:59 son europea creen ellos que son el peor

Voz 3 28:02 al posible en esta competición Bruno

Voz 1991 28:04 el nivel de dificultad el Sporting de Portugal

Voz 0301 28:07 ahora de lo que quedaban en el cuadro me parece bastante bajo me parece muy superior el Atlético de Madrid a pesar de que es verdad que con Giorgio Jesús el equipo ha dado un salto de calidad está todavía con alguna opción a cinco puntos de distancia de líder en la Liga portuguesa de del Porto Bruno Fernandes el centrocampista y es un jugador con muchísima calidad han firmado este año de la Liga pero es que la competitividad del Atlético de Madrid se me queda muy cortito el Sporting de Lisboa para competir con el equipo

Voz 1991 28:35 lo más fuerte y lo más débil la defensa aseguran

Voz 0301 28:38 el Sporting de Portugal es es lo peor es una defensa bastante débil te diré individualidades lo mejor del equipo Bruno Fernandes es el extremo también es bastante bueno muy bueno William Carvalho el centrocampista es el pivote titular de la selección portuguesa de de fútbol muy bueno son tres internacionales portugueses y que pueden dar bastante guerra

Voz 1991 28:58 gracias Bruno hasta mañana un abrazo Fullana en esa eliminatoria no va a estar Filipe Luis que ha sido operado y mismo

Voz 3 29:03 sí es el verde lo que resta de temporada con el Atlético de Madrid tras confirmarse esa fractura del peroné en la pierna izquierda ayer regresaba de Moscú con las muletas esta tarde ha pasado por el quirófano el club estima una recuperación de dos meses ha acabado la temporada como te voy su reto su objetivo y su sueño podríamos decir al menos a día de hoy es llegar al Mundial lo tiene difícil el le ha pedido de hecho a los médicos que hagan todo lo posible y que él va a poner de su parte para estar recuperado hoy un detalle fíjate pecho lo han operado le han puesto una placa pero no le han engrosado el hueso para que trate de mover el pie ya desde el primer día y tratar de acortar los plazos en la medida de lo posible

Voz 1991 29:36 por la musculatura por lo en esas la musculatura la pierdes de la otra forma no no el tono no tanto digamos

Voz 3 29:43 por eso se ha optado ya por por tratar de arriesgar desde el primer día porque el objetivo que de tiene Filipe Luis es clarísimo el sabe que puede ser su último Mundial a día de hoy lo tienen bastante complicado Easy puede acortar los plazos pues quiere está ahí de ahí va a hacer todo lo posible tanto él como los médicos una lesión que por cierto ha entristecido mucho al vestuario del Atlético de Madrid por el carisma que tiene Filipe dentro del vestuario y así Lord conoce a Koke no nos esperábamos que que fue

Voz 1006 30:08 la tan grave y es una pena no porque este año no están teniendo suerte con las lesiones ahora había vuelto otra vez estaba otra vez en su mejor nivel y nada mucho ánimo para para volver igual de fuerte más bueno Filipe es un grandísimo futbolista no yo creo que tenemos un una gran plantilla un hilo

Voz 1991 30:24 las pueda hacer el papel de de Filipe Luis

Voz 1006 30:27 a ver con con las características pero pero Lucas también puede jugar de lateral izquierdo y Lisino encontraremos otro compañero que de hacer bien las cosas no ve tenemos un un gran equipo hoy la verdad que es una pena que no esté Filipe pero pero seguro que el que pueden su posición lo va a hacer bien

Voz 3 30:43 bueno pues no va a estar Filipe lo que resta de temporada también ha confirmado la lesión muscular de Juanfran en los isquiotibiales dos semanas de baja espera estar para el partido ida de la Europa League esta mañana no se habían planteado fichar en el Atlético de Madrid viendo los problemas que tienen hay algunas voces dentro del club que consideran que podría ser bueno hacerlo pero la lesión de Filipe recordamos es de dos meses por tanto no es de larga duración no se puede fichar en su

Voz 0514 31:05 en su lugar porque tiene que ser una lesión de

Voz 3 31:07 más de cinco meses por tanto sólo podría cisma del Atlético Madrid si quisiera a jugadores libres y ahora mismo lo más importante

Voz 16 31:13 sólo son dieciocho futbolistas dieciséis

Voz 3 31:17 de campo dos porteros para lo que resta de tema

Voz 16 31:19 Prada pero para el domingo sólo dieciséis lo tendrá que

Voz 1991 31:22 currar Simeone para hacer un once de garantías gracias Fullana

Voz 3 31:24 hasta luego las doce y uno va a madrugar

Voz 22 34:09 siempre que son hasta sintonías para hablar de la selección española de fútbol y es que esta mañana Julen Lopetegui ha dado la lista de convocados para los dos próximos amistosos de los nuestros

Voz 1991 34:18 seis el primero en Alemania frente Alemania y el segundo en el Wanda Metropolitano frente a Argentina Javier Herráez qué tal muy buenas hola qué tal Yago si campeona campeona del mundo la verdad que es un partidazo el de el

Voz 1788 34:31 próximo viernes en Düsseldorf ante Alemania el de siguiente martes en el Wanda frente a Argentina de Messi

Voz 1991 34:36 son dos buenas pruebas dos buenas piedras de toque para ver cómo estamos eh

Voz 1788 34:40 sí señor bueno luego ya iban a acabar los amistosos que me parece bien porque han inventado en en la UEFA un nuevo torneo que no es el torneo de los campeones la copa de los campeones que vapor divisiones España está en lo más alto ya tenemos rivales no hay veremos una buena competición para luego jugar cuando no haya Mundial ni Eurocopa en el mes de junio una especie de Final Four entre las cuatro mejores selecciones así que bueno sacaban los amistosos aunque estos dos son algo más que da amistosos aunque no sea el momento bueno bueno siempre decimos lo mismo que nunca hay buen momento para sección española y luego siempre queremos ganar el mundo

Voz 1025 35:14 ya lo o la Eurocopa pero sí

Voz 1788 35:16 es verdad que son dos partidazos aseguró que Lopetegui va a sacar conclusiones para el próximo Mundial que está ahí a la vuelta de la esquina

Voz 1991 35:23 las grandes novedades la primera tienen que ver con Lucas Hernández que sí todos pensábamos que se había de dado por la selección española y definitivamente va con Francia

Voz 1788 35:34 sí señor ayer a mediodía a las dos de la tarde cuando conocíamos la noticia de que iba convocado con Francia con Deschamps con la selección francesa yo cuando llegó esa noticia pensé que que era una treta de de Francia para que el futbolista bueno pues se negara o que montara un quilombo pero bueno rápidamente hicimos las llamadas pertinentes y en diez minutos supimos que la historia era muy diferente que Lucas Hernández finalmente iba a jugar con Francia porque a mí me decían textualmente alguien muy importante en la Federación no puede jugar con nosotros bueno margen de es el problema que tiene con con la justicia que bueno antes o después ese subsanar

Voz 1025 36:10 con su par

Voz 1788 36:11 deja ya que hay extra que ya conocemos desde hace varios meses es que no tenía la doble nacionalidad luego también había un tema que contaba muy bien Muñiz en el diario El país que bueno jugó con la sub dieciséis y las diecinueve aunque eso se podría haber alguna forma intentado con FIFA y con UEFA pues haberlo arreglado pero bueno era muchos meses el Chaba quería jugar con Francia y bueno pues esa esa la evidencia a la realidad el dijo a Silvia Barba hace diez días en Televisión Española que

Voz 3 36:39 él hablaba mejor castellano y español que

Voz 1788 36:42 Lance es quería jugar con la selección de Lopetegui jugar el Mundial pero bueno aquí que al final con con la decisión de Mendi en Francia de Samur ha visto ahí como Izquierdo lo ha llamado lo ha convencido iba a jugar el Mundial con con Francia le hemos preguntado ya Lopetegui varias veces en la rueda de prensa Ayesa enrocado yo creo que habría sido mejor decir oye chico pues esto no ha salido ya acabó pero él ha querido olvidarse del asunto de esta forma

Voz 1245 37:06 remitirme a lo que siempre he dicho no no hablamos de jugadores que no son seleccionables en este caso creo que tenemos que que que focalizar el Inter

Voz 1991 37:15 pues sí la atención sobre los chicos los veinte

Voz 1245 37:17 cuatro chicos que han venido eh y que están en en la en la lista el resto pues no podemos colada mucho horas pero no son seleccionables

Voz 1991 37:26 bueno pues para tanta paz debe como descanso deja más nombres propios Morata Morata que no lo está pasando bien en su club y que se ha quedado fuera de esta convocatoria

Voz 1788 37:36 yo esperaba que estuviera en el sello Yago esperaba que estuviera no porque esté bien Morata ahí que a lo mejor merezca la lista que habrá otro futbolista que lo merezca pero a veces hace falta ese cariño al jugador que tú crees que que va a ser para ti muy importante que ha sido fundamental

Voz 1991 37:49 he estado en toda la lista de Lopetegui hasta la fecha pero la de hoy

Voz 1788 37:52 esa caída por esa decisión técnica que bueno yo no la veo injusta pero sí por ejemplo ya va Isco no recordaremos hace un par de años cuando uno rasca bola con con Benítez por qué porque confiaba en Ellis acabó o no y lo lo llevaba la fíjate bueno aunque disco no atraviesa ahora mismo puntualmente por su mejor momento pero ha estado dos años siendo un hombre importantísimo en el en el Real Madrid yo esperaba Morata la verdad y finalmente pues ha quedado fuera aunque ha dicho a escucharemos que cuenta con él para para el Mundial y la novedad principal es Marcos Alonso Ésa es la cara de la convocatoria junto con Parejo y bueno pues la digamos la cruz es para este futbolista para Morato ha escuchamos

Voz 16 38:33 la Lopetegui hablando de los dos De Marcos Alonso hijo de Álvaro Morata

Voz 1245 38:38 bueno porque hemos entendido que era el momento propicio para que vinieran y en este caso pues tanto Marcos como Dani a menudo porque hemos entendido que era el momento propicio para que viniera bueno y Álvaro lo he dicho un poquito de pasada no Álvaro es un chico que ha venido con nosotros prácticamente siempre ha tenido una serie de problemas físicos una inactividad ésta no está jugando mucho y hemos entendido que que era mejor que que viniera otro compañero y que y que por supuesto no deja de salir para nada en nuestros pensamientos tienen las opciones intactas para poder ir al Mundial

Voz 1991 39:10 sí pero para ir a un Mundial hay que jugar hay que jugar de forma continuada ser importante para para tu equipo aquí sólo caben veintitrés con lo cual esto es muy fastidiado Morata ahora mismo está en una situación en la que no sólo no es feliz en el club en el que están no sólo no es importante sino que ha pasado a un segundo plano clarísimamente de cara de la lista de cara a la lista definitiva del Mundial simplemente porque no juega entonces tienes que llevar a gente enchufada gente que juega y que demuestran el terreno de juego e osea que Herráez está en una situación ahora mismo muy muy peligrosa Morata

Voz 1788 39:43 es una encrucijada Yago porque sino te pone Conthe no puedes demostrar que merece si con la selección española Sidecar de esta convocatoria donde no puedes demostrar tampoco que puedes jugar contra Alemania y Argentina

Voz 0514 39:53 pues te queda solo

Voz 1788 39:54 tu equipo que es el Chelsea y el Chelsea ahora mismo la hecho una cruz ya a Morata eso es una evidencia el motivo bueno pues contó en la primera parte de la temporada marcó doce goles pero tuve una lesión de espalda yo creo que hay Conte pensó que que Morata Se hacían lonchas para jugar luego cuenta contra el Barça en la en la Copa de Europa

Voz 1991 40:14 ya lo castigó no jugó en la ida y la vuelta

Voz 1788 40:16 bueno con la vuelta jugó nada el partido finiquitado veinte minutos puso ayer Ruth que acaba de llegar de del Arsenal hombre lo tiene difícil ahora cuenta su entorno que es trabajo trabajo trabajo demostrada Conthe que merece jugar de esa forma hacer algún gol con el Chelsea y que se acuerde de Lopetegui pero la competencia va a ser dura eh porque fíjate que saca a un hombre como Gerard Moreno fuera o como Mariano que lo hace muy bien con el Olympique de Lyon pero es que arriba lo que tienes dinamita tiene a Yago Aspas que se sale con el Celta Diego Costa que hace lo propio con Atlético de Madrid tiene Rodrigo que marca goles a pares en el Valencia y ahora metido a Lucas Vázquez para ser hombre revulsivo creo yo aunque no cuente con el den de inicio pero que bueno merece jugar porque en el Madrid lo está haciendo francamente bien

Voz 1991 41:00 de echo de menos a Sergi Roberto

Voz 1025 41:02 yo bueno Illarramendi que no

Voz 1788 41:05 es el futbolista que a mí me enamore pero si tienes lesionaba busque

Voz 1991 41:10 ya llevó siempre ella

Voz 1788 41:12 Busquets la convocatoria ahora sacar Gayarre Mendi y bueno mete a que lo va a aprobar que ser futbolista el Villarreal y que el próximo año jugará ya con el Cholo Simeone el Atlético de Madrid pero yo esperaba hoy a día aunque bueno sino llevan Lopetegui sus motivos tendrá porque si algo tiene Lopetegui su cuerpo técnico es que ven todos los partidos in situ por vídeos y me consta que el trabajo es bueno así que bueno hay que dejarle trabajar hasta la fecha lo ha hecho muy bien

Voz 1982 41:37 vamos a ver lo que pasa en el Mundial pero lo ha demostrado

Voz 1788 41:40 para mí que es un gran técnico para el fútbol pero sí me ha chocado la baja de Sergi Roberto aunque tiene por a Odriozola ya ya Carvajal creo yo que la posición de Sergi Roberto el centro del campo la tiene cubierta con otro tipo de futbolista

Voz 1991 41:53 ha regresado para quedarse Diego Costa que había estado ausente durante los últimos nueve meses en la anterior convocatoria ya dijo el propio Lopetegui no os preocupéis que en cuanto yo vea que este en forma seguimos contando con él ha vuelto era cuestión de tiempo

Voz 1788 42:08 lo que sí es un futbolista si yo en mi lista siempre estaría Diego Costa luego podemos hablar de si su juego es el que eleva al toque de España la asociación ahí ya podemos discutir no yo recuerdo cómo llegó al Mundial de Brasil que les veías entrenar porque con con Vicente del Bosque veía estos entrenamientos en en los sectores premio de fútbol le veías que

Voz 1991 42:29 que no es que estorbar porque Diego Costa Airways