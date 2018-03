Be OK: El #MalVending, croquetas 'made in USA' y otras dudas (17/03/18)

Voz 0598 00:00 escuchan Vioque con laboratorios Pileje y aprende a cuidarte

Voz 1365 00:53 buenos días ya estamos aquí un sábado más dispuestas a pasar un buen rato charlando de nutrición de salud de tendencias como siempre tengo a mi dado a Isabel Bolaño hola qué tal Angela buenos días muy bien y cómo estás muy bien y además con un programa muy chulo y motivo al principio como si te cuento arriba si vengo arriba qué tal cómo estás qué tal la semana bueno ha sido dura así de dura ya estaba dado oí bueno no está mal

Voz 1365 01:23 pues llevamos ya bueno está muy bien que llueva

Voz 1480 01:25 sí lo comentamos mucho no te dejamos ya llevamos hace mucha falta lo que pasa es que igual bueno sí podemos pedir que no sacan de golpe que a lo largo del año pues se repartan poquito más no que no tengamos tres semanas de de enclaustrado mienten casas

Voz 1365 01:37 yo necesito ya vitamina lo necesita

Voz 1480 01:41 pues os vamos a hablar de cosas muy chulas eh nosotros hemos hablado muchas veces ya aquí que la tentación nos puede terminamos a veces comiendo productos pues muy poco saludables y además las empresas no nos ayudan nada sino todo lo contrario no y además voy a contarle una historia muy bonita que hemos conocido a través de un oyente nos el líder de Be OK y también vamos a terminar con preguntas que ya nos tocaba la gente manda preguntas al correo ya Facebook ya Twitter si te reclaman Ángela te reclamos venga pese a que están asesino me hoy te tienes que dar a tus oyentes venga pues ya está estoy dispuesta a todo venga ha empezado empezamos

Voz 1480 02:43 muchas veces hemos comentado Ángela lo alucinante que es encontrarse con máquinas de venden en cualquier esquina ya sea de una oficina de un colegio de un hospital incluso cuya oferta está compuesta por productos totalmente insano demasiado azucarados y claro así es imposible matar el gusanillo que está siempre acechando de manera saludable por mucho que uno haga no al final sí alrededor lo que tiene ese cosa que no te conviene bueno vale mucho a la voluntad tampoco sí la verdad es que sí

Voz 1365 03:10 ponen muy difícil hay en un momento dado todos podemos ver débil es lo típico una jornada que se extiende más de lo normal me tengo que queda en la oficina no no tengo nada para comer y ahí está la máquina de vendimia que me llama solamente yo pienso que solamente les falta poner música bueno era más atractiva y al final es difícil no caer sino que además son productos que por lo general enganchan claro el azúcar también lo hemos comentado

Voz 1480 03:36 muy claro genera adicción entonces si al final te acostumbras a que a tal hora en tu jornada laboral total hora así vas visitar a un familiar al hospital tiene esa llamada no la maquinita y es algo que pues eso te va generando esa adicción

Voz 1365 03:52 bueno al final es que no hay manera te acuerdas a mí lo que nos contaba Raquel en un programa que cuando la sensación de placer que hacía abriga cuándo habría una bolsa el ruido el hecho de algo que crujía no que calmara pequeñitas no que comíamos pipas y no comerlas de casi de forma compulsiva no poquito a poco y tirar de ella sí claro es la sensación que te producía de bienestar el hecho de eso de tener una bolsita chuches al lado ir comiendo poquito a poco o el ruido de una patata o de una pipa no que eso también un día hablamos en el programa y claro yo creo que sí ya que dices bueno me tengo que quedar aquí a trabajar imagínate en total pues venga caemos

Voz 5 04:24 al final en esto y además desgraciada

Voz 1480 04:26 ante la ley tampoco ayuda demasiado porque bueno en la Unión Europea por ejemplo hay algunos países que sí están empezando a poner su regulación en este sentido pero bueno en España tenemos una ley de seguridad alimentaria que bueno sí dice que las escuela

Voz 1365 04:40 las infantiles en los centros escolares no se puede permitir la venta de según qué alimentos

Voz 1480 04:45 luego cada comunidad autónoma regula su manera son pocas las que están poniendo en marcha para para pues eso lo regular que al menos en sitios donde hay menores no que los coles las universidades bueno aunque no son menores pues es una zona

Voz 1480 05:01 en de estudio no los hospitales es que es muy fuerte entonces bueno parece que hay una tendencia de ponerse manos a la obra pero todavía no no lo hay manera afortunadamente hay gente que se agrupa en pro de la salud colectiva de los españoles Ése es el caso de nuestro mitad de hoy Borja Caballero que es portavoz de la plataforma cambiando el venden es un grupo formado por estudiantes de Nutrición de la Universidad Pablo de Olavide pues eso que trabaja muy duro para eliminar el mal vende así lo llaman ellos además han creado un hashtag en las redes para pues eso para castigar el mal Mendi y fomentar el buen vendí buenos días Borja

Voz 6 05:38 bueno ya todos los días baja cómo estás

Voz 1365 05:40 uno de vuestros primeros objetivo es es denunciar lo insano es que son los productos que se venden en en estas máquinas de Benin que estamos hablando todo el rato sobre todo de los hospitales de las universidades de los colegios y que decía que decía Isabel eh cómo está funcionando esta esta iniciativa en redes sociales

Voz 6 05:59 pues bien estamos teniendo una acogida bastante fuerte la verdad es que sí hemos creado un par de Gata es más venden buen vende la idea es que la gente que bueno la gente que sale de paso como nosotros no que sin Linda Don con las máquinas pues nos mande tomando fotos de de las máquinas con el más venden y también haciendo mención puedo al sitio no en concreto igual también hay cabida para todo lo bueno lo siento no cuando hay con nos encontramos una máquina que no sorprende no por su contenido sorprende para Palladio pues ahí tenemos la opción bueno

Voz 1365 06:30 qué bien también analiza seis máquinas y les ponéis nota no de cómo cómo evaluar siempre me te pone de mal vendido buen vecino además le pones una calificación

Voz 6 06:42 no claro que te que comento es a nivel de redes sociales a nivel de integración con con la gente el tema del análisis de las máquinas es es algo nuestro algo de esto que hacemos nosotros nosotros no damos en el sitio seleccionamos un sitio normalmente una universidad en un hospital público vamos y hacemos un análisis sistemático de todas las máquinas que hay ahí hacemos fotos de todas luego esas fotos es analiza sepa Juan por una pequeña herramienta de una escala de calidad que que hemos diseñado y de ahí sale pues una nota menos hablando nota dos nota numérica de del cero al diez uno referente a la comidas y otra referente a la vida

Voz 1365 07:25 los clasificados en saludables mejorables y no recomendables no me es un poco lo que se está viendo en saludables encontraríamos fruta frutos secos chocolate puro no lo más puro posible mucho que estén agua eso es tan muchas que están elaborados con un pan integral que sea de verdad que el que tenga dentro no tenga salsas que contengan azúcares ni es así y luego también ensaladas no eso sería lo que encontramos como como saludable ir dentro de mejorable que encontraríamos

Voz 6 07:54 es mejorable tenemos tendríamos como paso intermedio para por ejemplo hemos hablado de de fruto seco pues varias formas de presentar un fruto seco las los puede presentar crudo incluso tostados que estaría bien sería un notable puedes entrar en riendo que sería como una piña

Voz 6 08:15 que son son opciones que están a un paso de de esa saludable no son opciones que para nosotros es nuestra cuentan con menos saludables no confundamos no lo son pero es como bueno como una indicación como una pista una ayuda a las empresas para que sepan que oye hay hay pequeños focos en los que los que podrían dar un pasito más en cosa que mejorarían

Voz 1365 08:35 claro es decir tenis estos frutos secos pero podría tener otros frutos secos que fueran más saludable si estuvieran simplemente lo que tu dices tostados au o cruces no poco darles esas opciones no recomendables que incluiría

Voz 6 08:48 bueno eso eso lo tenemos sólo hay que echar un ojo a a cualquier máquina porque bueno por desgracia es una una realidad que la mayoría de máquinas que la mayoría de predomina la opción no saludable no tendríamos todo tipo de bollería refrescos azucarados en fin ese tipo de historia chocolatina que todo tipo ya no sabemos no no hace falta decir marca

Voz 1365 09:11 aperitivos patatas fritas que están ahí todo el rato ir de las máquinas de Benin que habéis analizado cuál ha sido la que ha obtenido la nota más alta cuál es la que os habéis sorprendida Davis dicho mira aquí hay alguien que realmente lo está haciendo bien

Voz 6 09:25 pues bueno la la nota más alta que no que hemos encontrado a nieve tanto a nivel de de comida como debida el Complejo Hospitalario de Rocío aquí en Sevilla en la sala nota que tiene en comida con cinco con dos indebida un conscientes pero hay que tener en cuenta que como como como digo bien complejo que hizo creer en un complejo hospitalario e hemos analizado todos los todos los edificios del complejo no sólo los hospitales no hay varios hospitales tal extremo hospitales El edificio de investigación con supongo que estuvimos en todo el sitio y hay que tener en cuenta que se cinco con dos que que es digamos una buena nota

Voz 6 10:07 bueno lo del aprobado lo podemos discutir realmente no hemos tenido pocos efectivo sí pero que ese tipo cuando en realidad no es tan representativo porque al final en una media de valores extremos porque hay algunos difíciles lo que sólo había había poquitas máquinas muy buenas con por ejemplo el hospital de la mujer había dos máquinas eran de de una empresa que sólo sirve fruta y después otros edificios en los que eran lamentable no tienen

Voz 1365 10:31 ante la a la media no claro sí

Voz 6 10:34 pues entonces bueno también algún ejemplo en positivo de que hay sitio hospitales público concretamente desde Hospital de niño lo quitar de la mujer de negocios donde sólo hay opciones saludables es decir que se puede hacer no que hay otros otros lugares que podrían tomar un poco ejemplo eh

Voz 1365 10:53 claro que si realmente vamos yo en mi opinión es que si pudiéramos encontrar estos productos que fueran saludables la gente lo elegiría habría gente que no pero abrió mucha gente que sí que utilizaría esos productos saludables porque las empresas no no optan por poner este tipo de productos no rentable para las empresas

Voz 6 11:10 claro ese es el argumento que siempre presente emplean argumento económico

Voz 1365 11:13 claro me imagino que será por la fecha de caducidad no apoyarán un poco de eso

Voz 6 11:17 sí pues bueno el carácter perecedero de alimento la necesidad de refrigeración en fin y a la dificultad para la homogeneización digamos de producto no un una chocolatina siempre mide lo mismo siempre el mismo no envase siente todo pero una naranja por ejemplo puede cambiar no puede variar aún puede haber la más grande más pequeñas también algunas frutas está sujeta la temporalidad en a un poco más completo pero claro ellos hablan de de eso porque no tienen que hablar de otra cosa explico ellos son una empresa como empresa sólo tienen que pensar esos ingresos relleno no tienen por qué tener en cuenta la variable salud salud pública en ningún momento no entonces para ellos suficientes argumento lo que pasa es que estamos hablando de de salud pública al final en las empresas y pues a las instituciones intermediarios que son las que permiten solicitan que que esas máquinas estén en su detenido sobre establecimientos del edificio es si son públicas mira esas instituciones públicas y tienen una responsabilidad para con las salud de los consumidores no

Voz 1365 12:20 soy un poco las que deberían de exigir

Voz 6 12:22 claro en esas máquinas hubiera alimentos

Voz 1365 12:25 saludables

Voz 6 12:26 eso sí tan no a veces Orain

Voz 1365 12:28 presas que que quieren tener una buena oferta podéis así también es haciendo ese trabajo de asesorar a las empresas que tienen para quienes deben in para decir lo que decíamos antes de los frutos secos no en vez de tenerlos fritos sería mucho mejor opción tenerlos crudos no soy a ver

Voz 6 12:44 esa es la idea nosotros abrimos acuerda el diálogo y la colaboración realmente nosotros somos estudiante de Nutrición Humana y Dietética Si entendemos que bueno hay algunas empresas que incluso tienen a Brittany versión y te hacen plantillas pero no se nota mucho no y que si lo sagrado pretemporada esa ese asesoramiento a las empresas que estén dispuestas no que nosotros vayamos a adaptar sigamos no sé pero tenemos la puerta abierta a que si la empresa está dispuesta a escuchar lo que tenemos que decidir al cambio pues ahí estaremos nosotros para para ayudarle por ejemplo la empresa reliquia que quién sirve sin entrar en la máquina nuestra universidad estamos en pleno proceso de negociación

Voz 1365 13:28 y cuando analice es una una máquina deben que hay en un sitio determinado luego mandáis el informe con lo que ha ocurrido que analizamos una máquina deben en un colegio o en una universidad luego les mandáis ese informe les decís oye vuestra máquina de Benin no es todo lo saludable que debería o que en lo sé correr sociales correr

Voz 6 13:49 que elaboramos con esos datos una infografía una ecografía intentamos que sea puede vistosa que se entienda bien no los datos la la difuminó por redes sociales Si por supuesto notificando a al sitio en cuestión así que será supo muy bien qué es

Voz 1365 14:09 en algunas comunidades perdona Gemma

Voz 6 14:12 pero nosotros intentamos contar con con con la gente para nosotros la el hecho de que lo hagamos me enteré tiene un significado que nosotros ya conocíamos este tipo de propuestas y nosotros tenemos que cambiar aquí o allá déjeme intentaba llevar a cabo en otras universidades por por otra asociación de estudiantes y además con la que estamos en contacto sabemos que no que no obtuvieron ningún éxito in a nosotros en lo que ocurrió lanzar la plataforma precisamente con ese carácter diferenciador precisamente con la idea de contar con la indignación de la gente de contar con porque nosotros ya habíamos detectado que había gente que se comete había gente subiendo fotos a las redes de máquinas en hospitales que te quedando nutricionistas y demás nosotros quisimos aunar todas la nación iraní diseñar una plataforma a la que tengamos todos a denunciarlo Dinamo

Voz 1365 15:06 ya habéis visto el ejemplo de alguna máquina debe Nina la que bueno no haya sacado muy buena puntuación después de haberlo publicado en redes han cambiado ya han cambiado y de repente han introducido fruta o han introducido otra cosa ya había rectificado y ha subido la foto nuevos ha pasado eso ya o todavía no

Voz 6 15:22 no no lo cierto es que no sería genial si Azaña cuando un poco lo que vamos presidiendo no hay reliquia en este sentido pues estamos con la empresa Hay ahí cuesta no nosotros por supuesto vamos tenemos ese compromiso no chico no con con las empresas a que siente estamos de alguna manera sí por supuesto sí sí realizan un cambio para bien eh oye

Voz 1365 15:45 es que eso sería genial pero por lo genial es verdad que en algunas comunidades autónomas la regulación va cambiando oí bueno empiezan a poner límites a la venta de productos nocivos pero tú crees que es una tendencia hay que dentro de poco la realidad será otra o todavía nos queda mucho camino por recorrer

Voz 6 16:04 un poco las dos cosas yo yo tengo muy claro que en una tendencia una tendencia clara la plaza todos los datos apuntan allí no la ciencia lo tiene claro estamos hablando

Voz 7 16:15 por alimentos que no son nada saludable

Voz 6 16:19 bueno cuando pensamos en en salud pública lo lógico es que tiene sentido es que regulen no sé no sabemos si hablarle prohibición ningún Coco quizá arriesgado pero al menos que se regulen fuerte sabemos que va a ocurrir lo que no podemos tener claro es el el plazo no yo personalmente soy un poco pesimista en ese en ese sentido creo que ocurrirá pero ocurrirá a largo plazo y bueno si nosotros podamos forma parte de cambios pues

Voz 1365 16:48 ah bueno hay estáis vosotros para para poner vuestro vuestro granito nuestro granito de arena no pero

Voz 6 16:55 para agitar agitar un poco las aguas de Irán al darle un poco de vida al proceso es plenamente

Voz 1365 17:01 por eso sí que sí que es vuestro trabajo sirve para que alguien de repente digas ostrás que es verdad es mejor ni siquiera me me había fijado ni siquiera había puesto ningún tipo de interés en bueno si tengo una máquina deben Nina ahí pero me me reporta unos beneficios pero ni siquiera mejor lo que hay dentro no simplemente el hecho de que vosotros pongáis el foco pues está muy bien la verdad es que Borja yo creo que estáis haciendo una labor muy muy importante y espero que que surja efecto en un tiempo muy corto

Voz 6 17:30 muchísimas gracias fuera de les envío que gracias un luego

Voz 1365 18:12 a tendencia me vas a hablar hoy pues oye te voy a hablar de una

Voz 1480 18:17 la interpretación de una tendencia venga te quiero contar una historia muy bonita de la que hemos sabido pues eso a través del programa te decía antes un oyente se puso en contacto con nosotras porque bueno escuchó lo que te conté hace unas semanas de la Crocker TIC ya que estoy de dejó muerta eh bueno es una invención de Jano Cabello lo contamos aquí una mezcla entre croquetas tortilla de patatas

Voz 1365 18:39 las que lo está dando

Voz 1480 18:44 y claro pues este chico Íñigo escucho el programa de hecho creo que fue lo primero que escucha de Be OK desde entonces suerte programa bueno quería contarnos que él había hecho su propia versión de las croquetas es una español que hace años mira a mí Suria Estados Unidos Bono por cosas de la vida dejó de trabajar en el sitio en el que trabajaba decidió darle un vuelco a su vida y abrir un negocio de comida hay de tapas españolas e incluir la croqueta claro el problema vino cuando los americanos no entendía muy bien el concepto tradicional de la croqueta de jamón de toda la vida entonces bueno pues él decidió darle una vuelta a ese no aceptó y esto es lo que me ha contado escucha

Voz 9 19:32 soy bilbaíno como buen bilbaíno muy buen vasco pues soy cortinillas de mi época juventud treinta concursos de cocina con amigos en las fiestas de los pueblos en Vizcaya pero mi carrera profesional se desarrolló posteriormente los recursos humanos que contexto trabajando en muchos compañeros en España

Voz 1480 19:52 Íñigo Vondra natural de Bilbao se marchó hace ya casi diez años a Missouri a Estados Unidos como bien cuenta siempre fue un cocinero ellas por eso desde que cruzó el charco junto a su mujer una idea les rondó la cabeza abrir un negocio de tapas españolas y más concretamente de croquetas y quedarse sin trabajo años después fue el empujón que necesita

Voz 9 20:11 es que veíamos en navidades a España es que la croqueta está empezando a explosionar no de que había nuevos sabores y tiene que te jamón pollo la cocido las típicas piense que es un producto que en en Estados Unidos podría funcionar

Voz 1480 20:26 la idea prometía sólo había un pequeño problema

Voz 9 20:30 estamos acostumbrados a probar cosas nuevas introducción concepto como este donde se conoce en España para la croqueta en Francia no se come la lo que sea una croqueta en Latinoamérica conclusión Francia es la comida a los perros las bolitas de mi grano de los perros el único país donde existe la protección España

Voz 1480 20:48 es por eso que el americano del West se atrevió sea aprobar una croqueta no iba a ser tarea fácil había que echarle imaginación

Voz 9 20:56 pues me ocurrió ponerles nombres les hemos lanzar David creo que es no como el explorador famoso plano americano que al menos esta conversación podría establecerse con el futuro quién así no se conoce jamón con lo cual no me pareció una buena idea dije aquí les gusta Bacon Bacon luego también la sede por ejemplo la de que se llama No soy aburrida luego la de que se llama san Patrick porque el pero muy todo está permitido jugar no voy a divertirme la parte creativa adaptarla al gusto americano

Voz 1480 21:25 y con esa carta de coquetería así es como se llama el negocio está siendo todo un éxito Íñigo se pasa el día haciendo croquetas para servir por encargo ya sea particulares o en celebraciones versionarla siempre a petición de los clientes han llegado a hacer hasta dos mil croquetas en un fin de semana así que si te preguntas cuál es el truco de la receta perfecta o de la de su punto yo creo que de esta preparado para contestar

Voz 9 21:48 eso es muy hablada y también después depende fletes la tener mucha agua la espina que también con lo cual tienes que calcular el éxtasis líquido que le añadir con con el Clio que el estás añadiendo para que eso no te lo sea manejable entonces todo eso requiere práctica

Voz 1480 22:05 aún no cree que su público Estella preparado para aprobar la auténtica croquetas de jamón cocido así que las seguirá versionando por ahora su principal objetivo es otro crecer

Voz 9 22:15 cocinó en la casa en todo el mundo tiene jardín pues es fácil de montar esto no yo creo que este año este intento ver si crezco íntimo un o una cocina central a una tienda donde donde pueda vender día a día y si no es así la aprobación posterior pues esperamos que sí que sí

Voz 1480 22:31 socio de Íñigo llegue todo lo lejos que él quiera y mientras tanto pues intentaremos llevar a la practica alguna que otra idea de croqueta que tenemos en mente aunque no prometemos

Voz 1365 22:50 por lo que nos ha contado Íñigo parece que se pueden hacer

Voz 1480 22:52 en mil manera adulto hay dos mil diez las diferentes pero en realidad lo piensa cualquier cosa que quieras meter dentro de una croqueta al final haces tu tu propia versión no en función de lo que te coman ese lugar de lo que de lo que sea lo bonitos que al final él adaptándose a la gastronomía de allí ha conseguido igualmente llevar un poco la tradición gastronómica española hasta hasta el sillón que vida

Voz 1365 23:15 yo tengo que decirte que la croqueta más rara que yo he visto nunca la Viena Llera croqueta de España e esa tal cual es tal cual en mordía era un rebozado mordía Si lo que había de entrega espaguetis con toma te digo a los niños les encanta claro al gigante han juntado aire pasteles rebozado el aspecto era un poquito espere otra cosa

Voz 1480 24:00 Ángela hoy nos toca responder algunas de las dudas que nos envían los oyentes a Vioque y arroba Cadena Ser punto com a Facebook a Twitter la somos agrupado íbamos a responder a dos bueno vas a responder a dos o tres de las preguntas más comunes la primera duda que nos plantean que podemos utilizar para aliñar ensaladas au bueno platos fríos no que necesiten un aliño para darle un poco de gracia

Voz 1365 24:24 sí claro que no estemos yendo contra

Voz 1480 24:27 la las cinco reglas básicas de Ángela Quintas y la salud en general

Voz 1365 24:31 tienes bastantes opciones por ejemplo para aliñar una ensalada aceite

Voz 1480 24:35 yo iba con cuidado pero por ejemplo

Voz 1365 24:37 le muy ricas si haces una vinagreta con aceite de oliva un poquito de mostaza de billón ir un poquito de vinagre a ver si va a utilizar vinagre de Módena tienes que tener cuidado porque el vinagre de Módena tiene mucho más azúcar pero está muy ricos con unas gotitas de vinagre de Módena aceite de oliva y un poquito de mostaza de billón es una vinagreta que está fantástica para añadir a una ensalada por ejemplo y luego puedes hacer salsas por ejemplo utilizamos mucho el queso batido el queso batido lo encuentras en versión cero por ciento de materia grasa y está muy ricos y la añades cosas por ejemplo está muy rico con mostaza de billón por ejemplo sobre una coliflor

Voz 1480 25:14 que es servir como base de una de cualquier sí

Voz 1365 25:16 eso eso es claro por ejemplo imagen de una coliflor cocida con un poco de esta salsa San pues está muy rica o incluso a una ensalada de judías verdes con Antonio huevo con la salsa ésta de de queso batido con mostaza el billón pues salen cosas ricas la verdad ahora que hablabas

Voz 1480 25:30 el vinagre son a nivel nutricional igual todos los vinagres por ejemplo el vinagre no sé si hay alguno que sea pero apela a la mente mejor que

Voz 1365 25:38 el vinagre de Módena es el que el que tiene más azúcar y todos los balsámicos entonces esos son los que tenemos que intentar evitar acuérdate de nuestras famosas lentejas con arroz y aquí arriba lo que lo que hacía era reducir el el hierro la que pasará de Hierro Hierro hemos a saque el vinagre lo podemos utilizar pero tenemos que tener especial cuidado con el con el vinagre de Módena y con todos aquellos balsámicos

Voz 1480 26:02 pues otra pregunta diciendo yo cuando llego a casa del trabajo me entran ganas de comerme todo lo que pilló a mi paso pero claro aún no es hora de cenar iguales ahora no de siete ocho de la tarde en la que igual tampoco es hora de hacer una merienda pero si come algo igual ya te quitas Sambre para la cena pero al final terminas pecando con cosas que no entonces qué se puede hacer pues a lo mejor eso

Voz 1365 26:22 una buena opción hacer dos meriendas y fíjate imagínate que yo como a las dos podría hacer una merienda a las cinco podría ser otra merienda un poquito más ligera siete y media ocho Si luego la cena va a ser a las diez entonces es muy buena opción hacer ahí una segunda merienda hay gente que hace una merienda cuando llega a casa entonces una merienda que puede ser pues pues un yogur por ejemplo o puedo ponerme hay gente también por ejemplo si quiere tiene más ganas de comer proteína pues a una latitud de algo no unos mejillones un no sé qué pero puede ser una buena opción hacer allí una

Voz 5 26:53 era una una media mañana

Voz 1365 26:55 en una merienda hay gente por ejemplo que se toma un trocito de una zanahoria con un poco de jamón no algo así eso es una buena opción y ya no me voy a un picoteo de lo que hablábamos no de abrir la bolsa de patatas o de al final pues no sé tomarme unas aceitunas no entonces los ecos por ejemplo podría ser bueno los frutos secos eh a ver los frutos secos son tiene grasas saludables entonces es verdad que tengo que tener cuidado sobretodo primero tengo que elegir bien el fruto seco es decir que el fruto seco no vaya frito lo ideal es que vaya a crudo a mí yo soy muy fan de las nueces porque las nueces siempre a no ser que sean la rapiña piñas vienen crudas y ahí no nos podemos equivocar pero tenemos que tener cuidado con los frutos secos es decir es una fuente de grasa saludable pero si nosotros nos pasamos en cantidad de frutos secos al final acabaremos cogiendo peso pero puede ser una buena opción comer hay unos poquitos de frutos secos o por ejemplo tomar un yogur con unos propietarios de frutos secos podría ser un gran mirar eso

Voz 1480 27:52 la tercera pregunta que aquí te decía yo que tengo también mis dudas es el es mucho acerca de la cantidad de huevos que está permitido tomada la semana hay quien dice que es un bulo eso de que hay un límite hay gente que no que súper estricta y que no se pueden tomar más de tres o cuatro huevos no sé si diferencias igual entre la clara y la Gemma si se pueden tomar más yemas que claras al contrario hay un límite mira la clara es

Voz 1365 28:15 de proteína con una alta vio disponibilidad no tiene prácticamente nada de grasa es proteína pura y la Gemma es donde se encuentra toda la grasa algo no entonces los últimos estudios demuestran que no hay tanta relación entre huevos y colesterol es decir que el huevo tiene colesterol pero no hay tanta relación entre si como muchos huevos me subiera el colesterol eso siempre se ha creído pero los últimos estudios están demostrando que no tiene que ser así eh si yo por ejemplo quiero bajar peso estoy haciendo una dieta a un poco para controlar mi peso pues tomaré más claras que yemas porque el aclara una fuente de proteína me aportará a esos aminoácidos que mi cuerpo no puede no puede fabricar sus aminoácidos que ya hemos esenciales y así estaré bajando la porción negras por ejemplo una buena opción es hacer una tortilla de un huevo entero y un aclara que te va a quedar una tortilla gran merecer y que a eso sí que verdad que ahí les y eliminando un poco eliminando la grasa que lleva esa Gemma si yo no tengo problema de peso no quiero bajar peso pues adelante sabe puede utilizar pero realmente no hay un límite no hay un límite claro de huevos habría que ver cada caso en concreto también este es uno de los mitos el otro día hablábamos de mitos no es bueno exceptuando estas reglas no que tu dices en función de tu peso si está siguiendo una dieta restrictiva lo que sea pero bueno es uno de los mitos que están en las casas no todavía que los padres los abuelos siguen diciendo eso de no ya ayer demoró hoy no puedes cenar tortilla otra vez no claro

Voz 1480 29:43 sí parece que todo seguimos teniendo en la cabeza

Voz 1365 29:46 ya el tema de los Juegos claro a ver yo solamente matizar en ese caso en el caso del que realmente yo quiera bajar peso que lo que haría sería intentar reducir un poco la cantidad de de yemas por ejemplo nosotros este libro de recetas habían muchas recetas que había que hacíamos con huevo y una aclara os solamente utilizábamos las claras porque las claras son una fuente de proteína que prácticamente está exenta de grasa entonces bueno hay lo que decíamos proteína de alta envío disponibilidad que te puede venir genial las recetas de adelgazar para siempre Editorial Planeta

pues hasta que el programa de hoy muchas gracias y sabe lo hemos el sábado que vamos el sábado que viene a partir de las doce siempre nuevo programa de Vioque y disponible en la web

la Cadena Ser en la aplicación de la Cadena SER ahí Vox iTunes y a partir de entonces pues siempre colgados en todos sitios y que no se escriban que no sugieran temas también porque algunos temas surgen con las preguntas preguntas que hacen los oyentes

