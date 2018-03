Las máquinas de 'vending': lo opuesto a la salud

Voz 1 00:00 a ocho ha

Voz 0187 00:26 muchas veces hemos comentado Ángela lo alucinante que es encontrarse con máquinas de venden en cualquier esquina ya sea de una oficina de un colegio de un hospital incluso cuya oferta está compuesta por productos totalmente insano demasiado azucarados y claro así es imposible matar el gusanillo que está siempre acechando de manera saludable por mucho que uno haga no al final sí alrededor lo que tiene ese cosa que no te conviene bueno vale mucho la voluntad tampoco sí la verdad es que lo ponen muy difícil aquí en un momento dado todos podemos ver débiles y lo típico una jornada que se extiende más normal me tengo que queda en la oficina no no tengo nada para comer y ahí está la máquina Evelyn que me llama solamente yo pienso que solamente les falta poner música cine es más atractiva claro y al final es difícil no caer es difícil no caer además son productos que por lo general enganchan claro el azúcar también lo hemos comentado claro genera adicción entonces si al final te acostumbras a que a tal hora en tu jornada laboral total hora así basta visitar a un familiar al hospital tiene esa llama no la maquinita y es algo que pues eso te va generando ésta adicción pues al final es que no hay manera te acuerdas a mí lo que nos contaba Raquel en un programa que con la sensación de de placer que hacía abriga cuándo habría una bolsa el ruido el hecho de algo que crujía no que calmara pequeñitas no que tengamos pipa sita no puedes comerlas de casi de forma compulsiva no poquito a poco y tirar de ellas sí claro la sensación que te producía de bienestar el hecho de eso de tener una bolsita chuches al lado ir comiendo poquito a poco o el ruido de una patata o de una pipa no que eso también un día hablamos en un programa y claro yo creo que sí ya que dices bueno me tengo que quedar aquí a trabajar imagínate llevan total pues venga va caigo al final en esto y además desgraciadamente la ley tampoco ayuda demasiado porque bueno en la Unión Europea por ejemplo hay algunos países que están empezando a poner su regulación en este sentido pero bueno en España tenemos una ley de Seguridad Alimentaria que bueno sí dice que las escuelas infantiles en los centros escolares no se puede permitir la venta de según qué alimentos pero luego cada comunidad autónoma regula su manera son pocas las que están poniendo en marcha para para pues eso lo regular que al menos

Voz 0187 02:39 pues eso los coles las universidades bueno aunque no son menor pues es una zona de estudio no los hospitales es que es muy fuerte entonces bueno parece que hay una tendencia de ponerse manos a la obra pero todavía no no no hay manera afortunadamente hay gente que se agrupa en pro de la salud colectiva de los es yo les doy ese es el caso de nuestro invitado de hoy hoy Borja Caballero que es portavoz de la plataforma cambiando el venden es un grupo formado por estudiantes de Nutrición de la Universidad Pablo de Olavide pues eso que trabaja muy duro para eliminar el mal vende así lo llaman ellos además han creado un hashtag en las redes para pues eso para castigar el mal Mendi y fomentar el buen vendí buenos días Borja

Voz 0187 03:24 uno de vuestros primeros objetivo es es denunciar lo insano es que son los productos que se venden en en estas máquinas de Benin que estamos hablando todo el rato sobre todo de los hospitales de las universidades de los colegios a este que decía que decía Isabel eh cómo está funcionando esta esta iniciativa en redes sociales

Voz 2 03:43 muy bien me pongo teniendo una acogida bastante fuerte y la verdad que se ha creado un par de datos es más venden la idea es que la gente que bueno la gente que lo pasa como nosotros no que se ponga con las máquinas pues nos mande me fotos de de las máquinas con el más venden y también haciendo mención al sitio no en concreto bueno también hay cabida para para lo bueno lo siento no cuando cuando encontramos una máquina que no sorprende no por su contenido sorprende para dio pues ahí tenemos la opción ni

Voz 0187 04:14 qué bien también analiza Ice y máquinas y les ponéis nota no de cómo cómo evaluar simplemente ponéis el gasto de mal vendí no buen vecino además le ponen una calificación

Voz 2 04:26 no claro que te que comento es a nivel de redes sociales a nivel de integración con con la gente el tema del análisis de las máquinas es es algo nuestro algo de del que hacemos nosotros nosotros nos estamos en el sitio seleccionamos un sitio normalmente una universidad en un hospital público y aquí vamos si hacemos un análisis sistemático de todas las máquinas lo hacemos fotos de todas luego esas fotos es analiza sepa cuánto por una pequeña herramienta de haga una escala de calidad que hemos diseñado y de ahí sale pues una nota menos hablando nota nota numérica de del cero al diez uno referente a la comida y otra referente a la bebida

Voz 0187 05:08 y los clasifica Ice en saludables mejorables y no recomendables no me es un poco lo que se está viendo en saludables encontraríamos fruta frutos secos chocolate puro no lo más puro posible mucho que estén agua eso es tan muchas que están elaborados con un pan integral que sea de verdad que el que tenga dentro no tenga salsas que contengan azúcares Nico es así y luego también ensaladas no eso sería lo que encontramos como como saludable dentro de mejorable que encontraríamos

Voz 2 05:37 pero mejorable tenemos tendríamos como paso intermedio por ejemplo hemos hablado de de fruto seco pues varias formas de presentar un fruto seco las bloques presenta el crudo e incluso tostados que estaría bien sería un saludable

Voz 0187 05:51 los fritos que siguen riendo

Voz 2 05:54 qué sería como una piña

Voz 0187 05:57 pero en todos aquí llevamos

Voz 2 05:59 que son son opciones que están a un paso de de esa saludable no son opciones que para nosotros es y cuentan cómo no saludables no confundamos no lo son pero es como bueno como una indicación como una pista una ayuda para las empresas para que sepan que hoy hay hay pequeños focos en los que los que podrían dar un pasito más en Irak cuenta que mejorarían

Voz 0187 06:19 claro es decir tenéis estos frutos secos pero podría tener otros frutos secos que fueran más saludable si estuvieran simplemente lo que tu dices tostados au cruces no tampoco darles esas opciones no recomendables que incluiría

Voz 2 06:32 bueno eso eso lo tenemos sólo hay que echar un ojo a a cualquier máquina porque bueno por desgracia una una realidad que la mayoría de máquinas que la mayoría de marginar predomina el ocio saludable no tendríamos todo tipo de bollería refrescos azucarados en fin ese tipo de historias chocolatina de todo tipo ya no sabemos no no hace falta decir marca

Voz 0187 06:54 aperitivos patatas fritas cosas después que lo están ahí todo el rato de las máquinas de Benin que habéis analizado cuál ha sido la que ha obtenido la nota más alta os a cuál es la que os habéis sorprendida Davis dicho mira aquí hay alguien que realmente lo está haciendo bien

Voz 2 07:08 pues que bueno la la nota más alta que hemos que hemos encontrado a nivel tanto a nivel de de comida como debida el complejo hospitalario de Rocío aquí en Sevilla no la a la nota que tiene en comida algún cinco con dos indebida Un tres conscientes pero hay que tener en cuenta que como como como digo bien complejos que hizo creer que algún complejo hospitalario e hemos analizado todos los todos los edificios del complejo no sólo los hospitales no hay varios qué tal extremo hospitales el edificio de investigación consultas externas estuvimos todo el sitio y hay que tener en cuenta que se cinco con dos que que es digamos una buena nota

Voz 0187 07:49 justito

Voz 2 07:51 bueno hablo del aprobado lo podemos discutir realmente no me tiene un poco efectivo sí pero que ese pico cuando en realidad no es tan representativo porque al final en una media de valores extremos porque hay algunas difíciles los que sólo había había poquitas máquinas muy buenas con por ejemplo el hospital de la mujer y lo había dos máquinas eran de de una pese a que sólo sirve fruta inútiles después otros edificios en los que hagan lamentable no tienes empezamos a la

Voz 0187 08:16 a la media no claro

Voz 2 08:18 entonces bueno también algún ejemplo en positivo de que hay sitio hospitales público concretamente desde Hospital de niño lo quitar de la mujer de negocios donde sólo hay opciones saludables es decir que se puede hacer no que hay otros otros lugares que podrían tomar un poco ejemplo eh

Voz 0187 08:36 lo que claro que si realmente vamos mi opinión es que si pudiéramos encontrar estos productos que fueran saludables la gente lo elegiría habría gente que no pero abrió mucha gente que sí que utilizaría esos productos saludables porque las empresas no no optan por poner este tipo de productos unos rentable para las empresas

Voz 2 08:54 claro ese es el argumento que siempre presente emplean argumento económico

Voz 0187 08:57 claro me imagino que será por la fecha de caducidad no apoyarán un poco eso

Voz 2 09:00 sí sí sí pues bueno el carácter perecedero alimentos la necesidad de refrigeración en fin la la dificultad para la homogeneización digamos de producto no un una chocolatina siempre mide lo mismo siempre el mismo no en base siente todo pero una naranja por ejemplo puede cambiar no puede variar aún puede haberla más grande más pequeñas también en algunas frutas está sujeta a la temporalidad en fin un poco más compleja pero claro ellos siempre hablan de de eso porque no tienen que hablar de otra cosa explico Ellos son una empresa como empresa sólo tienen que pensar su ingreso rellenó tiene que tener en cuenta la variable salud salud pública en ningún momento no entonces para ello suficientes argumentos lo que pasa es que estamos hablando de de salud pública al final la empresa allí pues a las instituciones intermediarios que son las que permiten solicitan que que esas máquinas estén en sus establecimientos del edificio si son República mira esas instituciones públicas y tienen una responsabilidad para con la salud de los consumidores no

Voz 0187 10:05 de exigir claro porque en esas máquinas hubiera alimentos saludables también asesora a empresas que que quieren tener una buena oferta podéis así también estáis haciendo ese trabajo de asesorar a las empresas que tienen con quién hace vendían para decir lo que decíamos antes de los frutos secos no en vez de tenerlos fritos sería mucha mejor opción tenerlos crudos

Voz 2 10:27 sí sí sí no haber esa es la idea nosotros abrimos la puerta al diálogo y a la colaboración realmente nosotros somos estudiante de Nutrición Humana y Dietética Si entendemos que bueno hay algunas empresas que incluso tienen a admitir en en plantillas pero no se nota mucho no es que si no sólo aprecia esa ese asesoramiento a las empresas que están dispuestas no que nosotros vayamos de la de la empresa digamos no es pero tenemos la puerta abierta a que si la empresa está dispuesta a escuchar lo que tenemos que decidir al cambio pues ahí estaremos nosotros para para llevarle por ejemplo con la empresa delicia que que quién sirve y entrar en la máquina nuestra universidad estamos en pleno proceso de negociación

Voz 0187 11:12 y cuando analizó una una máquina de Benin que hay en un sitio determinado y luego mandáis el informe con lo que ha ocurrido imaginar que analizamos una máquina un colegio o en una universidad luego les mandáis ese informe les decís oye vuestra máquina de Benin no es todo lo saludable que debería o que en lo ocurre sociales acordes sí

Voz 2 11:33 que elaboramos con esos datos infografía una ecografía intentamos que sea puede vistosa que se entienda bien lo tenía una los datos la la difuminó por redes sociales Si por supuesto una al sitio en cuestión así que será su comunidad y mánager bien

Voz 0187 11:51 integrar que es nueva en algunas comunidades perdona Gemma

Voz 2 11:56 nosotros intentamos contar con con con la gente sea para nosotros la el hecho de que lo hagamos tiene un significado de que nosotros ya ya conocíamos este tipo de propuestas y nosotros tenemos que cambiar el aquí o allá pues había intentado llevar a cabo en otras universidades por por otra en asociación de estudiantes y demás con las que estamos en contacto sabemos que no que no tuvieron ningún éxito in a nosotros en lo que ocurrió lanzar la plataforma precisamente con ese carácter diferenciador precisamente con la idea de contar con la indignación de la gente de contar con porque nosotros ya habíamos detectado que había gente iniciándose con esto había gente subiendo fotos a las redes de máquinas en hospitales que te quedando nutricionistas y demás nosotros quisimos aunar todas indignación iraquí diseñar una plataforma de ahora que tengamos todos a denunciarlo

Voz 0187 12:49 ya habéis visto el ejemplo de alguna máquina debe Nina la que bueno no haya sacado muy buena puntuación después de haberlo publicado en redes han cambiado ya habían cambiado y de repente han introducido fruta o han introducido otra cosa ha rectificado y ha subido la foto nuevos ha pasado eso ya o todavía no

Voz 2 13:06 no no lo cierto es que no sería genial

Voz 0187 13:09 claro es un poco lo que vamos creciendo

Voz 2 13:11 sequía en este sentido pues estamos con la empresa Hay ahí cuesta no nosotros por supuesto vamos tenemos ese compromiso no chico no con con las empresas a las que estamos de alguna manera sí por supuesto sí sí realizan un cambio para bien eh oye

Voz 0187 13:28 es que eso sería genial decirlo es verdad que en algunas comunidades autónomas la regulación va cambiando oí bueno empiezan a poner límites a la venta de productos nocivos pero tú crees que es una tendencia hay que dentro de poco a la realidad será otra o todavía nos queda mucho camino por recorrer

Voz 2 13:47 un poco las dos cosas y yo no yo tengo muy claro que en una tendencia una tendencia clara la bueno los datos Los datos apuntan ahí no lo tiene claro estamos hablando de alimento que no son nada saludable y bueno cuando pensamos en en salud pública lo lógico porque que tiene sentido es que regulen no sé no sé sabemos si hablarle prohibición ningún Coco quizá arriesgado pero al menos que se reúnen fuertes sabemos que va a ocurrir lo que no podemos tener claro es el el plazo no yo personalmente soy un poco pesimista en ese en ese sentido creo que que ocurrirá pero ocurrirá a largo plazo y bueno si nosotros pagamos forma parte de ese cambio pues

Voz 0187 14:33 bueno hay estáis vosotros para para poner vuestro vuestro granito nuestro granito de arena no pero sí

Voz 2 14:38 para agitar agitar un poco las aguas de Irán al darle un poco de vida al proceso es plenamente