Croquetas 'made in USA'

Voz 4 00:42 interpretación de una tendencia venga te quiero contar una historia muy bonita de la que hemos sabido pues eso a través del programa te decía antes un oyente se puso en contacto con nosotras por qué bueno escucho Lo que te conté hace unas semanas de la Crocker tía que dejó muerta sí bueno es una invención de ellos lo contamos aquí una mezcla entre croqueta tortilla de patata

Voz 3 01:04 estas que lo está dando

Voz 4 01:08 y claro pues este chico Íñigo escucho el programa de hecho creo que fue lo primero que escucho de Be OK desde entonces tenía dos programa bueno quería contarnos que él había hecho su propia versión de las croquetas es un español que hace años se fue a vivir a Missouri EEUU Bono por cosas de la vida dejó de trabajar en el sitio en el que trabajaba decidió darle un vuelco a su vida y abrir un negocio de comida hay de tapas españolas e incluir la croqueta claro el problema vino cuando los americanos no entendía muy bien el concepto tradicional de la croqueta de jamón de toda la vida entonces bueno pues él decidió darle una vuelta concepto y esto es lo que me ha contado escucha

Voz 5 01:57 soy

Voz 6 01:57 bilbaíno o

Voz 1582 02:00 no soy buen vasco anillas de mi época juventud treinta concursos de cocina con amigos en las fiestas de los pueblos en Vizcaya pero mi carrera profesional se desarrolló posteriormente los recursos humanos que es donde está trabajando en muchas compañías en España

Voz 4 02:17 Íñigo Vondra natural de Bilbao se marchó hace ya casi diez años a Missouri a Estados Unidos como bien cuenta siempre fue un cocinero ellas por eso desde que cruzó el charco junto a su mujer una idea les rondó la cabeza abrir un negocio de tapas españolas y más concretamente de croquetas y quedarse sin trabajo años después fue el empujón que necesitaba

Voz 1582 02:36 es que veníamos en Navidades a España es que la croqueta está empezando a explosionar no de que había nuevos sabores y tiene que te jamón pollo la cocido las típicas pese que distinguen producto que en en Estados Unidos podría funcionar

Voz 4 02:51 la idea prometía sólo había un pequeño problema

Voz 1582 02:54 estamos acostumbrados a probar cosas nuevas introducción concepto como este donde se conoce en España pero la croqueta en Francia no se come la sea una croqueta en médico conclusión en Francia es en la comida a los perros las bolitas de los grano de los perros el único país donde existe la versión España

Voz 4 03:13 es por eso que el americano del West se atrevía sea aprobar una croqueta no iba a ser tarea fácil había que echarle imaginación

Voz 1582 03:21 pues ocurrió ponerles nombres les hemos lanzar David Crocker no como el explorador vamos plano americano que al menos la conversación podía establecerse con el futuro quién haciéndose con nuestro jamón con lo cual no me pareció una buena idea dije aquí les gusta Bacon va a ser concretar Bacon luego también la sede por ejemplo la de que se llamaba no soy aburrida luego la defina que se llama san Patrick porque por dentro y todo está permitido jugar no voy a divertirme la parte creativa y adaptarla al gusto americano

Voz 4 03:50 y con esa carta de coquetería así es como se llama el negocio está siendo todo un éxito Íñigo se pasa el día haciendo croquetas para servir por encargo ya sea particulares o en celebraciones versionarla siempre a petición de los clientes ha llegado a hacer hasta dos mil croquetas en un fin de semana así que si te preguntas cuál es el truco de la receta perfecta o de la de su punto yo creo que está preparado para contestar

Voz 1582 04:13 ese mismo día hablada y también después depende Fleck es colector la mucha agua en la esquina que también con lo cual tienes que calcular el éxtasis líquido que leva si medir con con en la porque tiene al visitar Clio que él estás añadiendo para que eso no te lo más grande que lo sea manejable entonces todo eso requiere práctica

Voz 4 04:30 aún no cree que su público esté ya preparado para aprobar la auténtica croqueta de jamón cocido así que la seguirá versionando por ahora su principal objetivo eso

Voz 1582 04:39 no tiene cocinó en la casa intento mundo tiene jardín pues es fácil de montar esto no yo creo que este año este intento ver si crezco íntimo un o una cocina central a una tienda donde donde pueda vender día a día y no es pruebas que posterior pues esperamos que sí