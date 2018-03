¿Cuántos huevos puedo tomar a la semana? ¿Con qué puedo aliñar las ensaladas?

Ángela hoy nos toca responder a algunas de las dudas que nos envían los oyentes a vio que hoy arroba Cadena Ser punto com a Facebook a Twitter las hemos agrupado íbamos a responder bueno vas a responder a dos o tres de las preguntas más comunes la primera duda que nos plantean que podemos utilizar para aliñar ensaladas au bueno platos fríos no que necesiten un aliño para darle un poco de gracia claro que no estemos yendo contra las cinco reglas básicas de Ángela Quintas y la salud en general pues tienes bastantes opciones por ejemplo para aliñar una ensalada aceite de oliva con cuidado pero por ejemplo sale muy ricas y haces una vinagreta con aceite de oliva un poquito de mostaza de Dijon ir un poquito de vinagre a ver si va a utilizar vinagre de Módena tienes que tener cuidado porque el vinagre de Módena tiene mucho más azúcar pero está muy ricos Haakon unas gotitas de vinagre de Módena aceite de oliva y un poquito de mostaza de billón es una vinagreta que está fantástica para añadir a una ensalada por ejemplo y luego puedes hacer salsas por ejemplo los utilizamos mucho el queso batido el queso batido lo encuentras en versión cero por ciento de materia grasa y está muy ricos y la añades cosas por ejemplo está muy rico con mostaza de billón por ejemplo sobre una coliflor puede servir como base de una de cualquier salsa eso es claro por ejemplo imagen de una coliflor cocida con un poco de esta al San pues está muy rica o incluso a una ensalada de judías verdes con Antonio huevo con la salsa ésta de de queso batido con mostaza el billón pues no salen cosas ricas la verdad Abbas del vinagre son a nivel nutricional igual todos los vinagres por ejemplo el vinagre no sé si hay alguno que sea mejor que el vinagre de Módena es el que el que tiene más azúcar y todos los balsámicos entonces esos son los que tenemos que intentar evitar acuérdate de nuestras famosas lentejas con arroz la sociedad que el rival que lo que hacía era reducir el el hierro para que pasara de hierro nueve Raimon saque de vinagre lo podemos utilizar pero tenemos que tener especial cuidado con el con el vinagre de Módena y con todos aquellos balsámicos pues otra pregunta dice un oyente cuando llegó a casa del trabajo me entran ganas de comerme todo lo que pilló a mi paso pero claro aún no es hora de cenar iguales ahora no de siete ocho de la tarde en la que igual tampoco es hora de hacer una merienda pero si come algo igual ya te quitas hambre para la cena pero al final terminas pecando con cosas que no entonces qué se puede hacer pues a lo mejor es una buena opción hacer dos meriendas fíjate imagínate que yo como a las dos podría hacer una merienda a las cinco podría ser otra merienda un poquito más ligera siete y media ocho Si luego la cena va a ser a las diez entonces es muy buena opción hacer ahí una segunda merienda hay gente que hace una merienda cuando llega a casa entonces una merienda que puede ser pues puede ser un yogur por ejemplo o puedo ponerme hay gente también por ejemplo si quiere tiene más ganas de comer proteína pues se abre una lata de algo no unos mejillones un no sé qué pero puede ser una buena opción hacer ahí

Voz 0187

03:31

entonces los dos ecos por ejemplo podría ser bueno los frutos secos y a ver los frutos secos son tiene grasas saludables entonces es verdad que tengo que tener cuidado sobretodo primero tengo que elegir bien el fruto seco es decir que el fruto seco no vaya frito lo ideal es que vaya a crudo a mí yo soy muy fan de las nueces porque las nueces siempre a no ser que sean garra pinchadas vienen crudas y ahí no nos podemos equivocar pero tenemos que tener cuidado con los frutos secos es decir es una fuente de grasa saludable pero si nosotros nos pasamos en cantidad de frutos secos al final acabaremos cogiendo peso pero puede ser una buena opción comer hay unos poquitos de frutos secos o por ejemplo tomar un yogur con un poquito de frutos secos podría ser para cambiar eso es la tercera pregunta que aquí te decía yo que tengo también mis dudas es el le mucho acerca de la cantidad de huevos que está permitido tomada la semana hay quien dice que es un bulo eso de que hay un límite hay gente que no que es súper estricta y que no se pueden tomar más de tres o cuatro huevos no sé si diferencias igual entre la clara ahí la Gemma si se pueden tomar más yemas que claras al contrario hay un límite mira la clara es proteína con una alta disponibilidad no tiene prácticamente nada de grasa es proteína pura y la Gemma es donde se encuentra toda la grasa el huevo entonces los últimos estudios demuestran que no hay tanta relación entre huevos y colesterol es decir que el huevo tiene colesterol pero no hay tanta relación entre sí como muchos huevos me subiera el colesterol eso siempre se ha creído pero los últimos estudios están demostrando que no tiene qué ser así eh si yo por ejemplo quiero bajar peso estoy haciendo una dieta a un poco para controlar mi peso pues tomaré más claras que yemas porque la clara es una fuente de proteína me aportará a esos aminoácidos que mi cuerpo no puede no puede fabricarse examinados que llamamos esenciales así estaré bajando la porción negras porque es una buena opción es hacer una tortilla de Un huevo entero y un aclara que te va a quedar una tortilla a gran mayoría eso sí que verdad que ahí les y eliminando un poco la eliminando la grasa que lleva esa Gemma si yo no tengo problema de peso no quiero bajar peso pues adelante sabe utiliza pero realmente no hay un límite no hay un límite claro de huevos habría que ver cada caso en concreto también este es uno de los mitos el otro día hablábamos de mitos no bueno exceptuando estas reglas no que tu dices en función de tu p eso sí está siguiendo pues eso alguna dieta restrictiva lo que sea claro pero bueno es uno de los mitos que están en las casas no todavía que los padres los abuelos siguen diciendo eso de no ayer con Mista Villa hoy no puedes cenar tortilla otra vez no claro parece que todo seguimos teniendo en la cabeza el tema de los Juegos claro a ver yo solamente matizar y en ese caso en el caso del que realmente yo quiera bajar peso que lo que haría sería intentar reducir un poco la cantidad de de yemas por ejemplo nosotros te libro de recetas había muchas recetas que había que hacíamos con un huevo y una clara au solamente utilizábamos las claras porque las claras son una fuente de proteína que prácticamente está exenta de grasa entonces bueno hay lo que decíamos proteína de alta se vio disponibilidad que te puede venir genial