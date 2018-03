La felicidad y el consumo

Voz 1 00:00 eh sí

Voz 2 01:01 lo vimos en A Vivir con nuestros cuatro dietistas y otra gente de mal vivir que se vayan sumando aquí Julio Rey cómo estás Julio buenos días muy buenos días pues no sé por dónde empezar nuestro ánimo con la comunidad senegalesa de Madrid

Voz 1252 01:15 tras pollo con los a los pensionistas que hoy sí manifiestan in nuestra solidaridad con nuestros compañeros de Mongolia desde luego

Voz 2 01:23 ay ay ay eso que algún día que te ganas de salir a la calle veranos no sé muy bien si no que es inevitable hacerlo hay que estar en la calle lo que llueve con nuestros compañeros de Mongolia de hecho hablaremos dentro de un rato cuando venga por aquí con sus cosas Mauro Entrialgo cómo estás Mauro

Voz 1109 01:37 buenos días buenas ya tiene todo julio

Voz 2 01:40 sido una nueva entrega de Ángeles efigie Ángel se fija los doce meses

Voz 3 01:44 del año me alegro cuando despierte para hacer un poco publicidad pero si acabo de sacar una nueva

Voz 4 01:50 la acción de Ángel se fija es el número doce ya recopila todas las historietas publicadas de del personaje en el jueves a lo largo de un año y medio y y nada estallan las calles hablar un poquito consumo como siempre hago un poco de costumbrismo un poco relaciones humanas y cada vez más de política porque me lo vais pegando

Voz 3 02:13 exculpan nuestro encima de Peridis Julio o que me van influyendo de tanto estar con ellos y al final Cabezas

Voz 2 02:19 en de todo eso vamos a hablar dentro de un rato yo no sé porque tengo la sensación de que cuando intenta promocionar historias gráficas como la tuya es como que una obra de caridad aún si me pasa con el tiempo pero es que sector está

Voz 3 02:32 no lo estoy típicos el palentino

Voz 4 02:40 que hay muchas cosas que comentar es verdad pero la tristeza

Voz 3 02:42 la campaña ya te lo hablamos también al es cómo estás

Voz 2 02:45 es una causa más exacto Súmate que estoy tú ves dibujando las pancartas cara salimos por allí vale vale vale ya es doctor Honoris Causa José María Pérez Peridis cómo estás

Voz 1109 02:54 cuando María pues ya sabes levitando aquí con el birrete es decir Yelmo y no sé qué pero esto es el que te el que te hacen en Valladolid eso sí sí sí es la segunda universidad de España se fundó en mil doscientos cuarenta yo no sé si una de las primeras del mundo claro de repente suena el teléfono

Voz 3 03:12 te llaman y te dicen que te ha tocado no te lo has currado no me han dicho vamos a darle una La Ser una curiosa

Voz 1109 03:23 entonces Mauro pues es que es pelirrojo

Voz 3 03:28 el Rey es monárquico este hombre por el hombre que queda quedo yo en Valladolid no tiene futuro

Voz 1109 03:39 pero es que es es un es una cosa del Pisuerga mis antepasados son del pueblo donde nació el PSOE

Voz 3 03:47 yo viví a mi infancia

Voz 1109 03:50 a quinientos metros al Pisuerga pescaba truchas y llevarlos en el Pisuerga y luego fui a Valladolid para buscar trabajo he sido del Real Valladolid tenía todas las papeletas lo que te lo has currado

Voz 3 04:01 tal y como a Aznar no salvo ahí pues todos tenemos un paréntesis negros y luego tiene su tratamiento hay que dirigirse algunas formas pero opta por Peridis pero luego entrara por la puerta abajo digo bueno pero esto esto es como la vida espero no hay sueldo pero el honor sí y además el título de doctor

Voz 1109 04:28 sí el anillo

Voz 3 04:29 Nos dan una anillo yo creo que cosas para la casa como la contó son no no es eso hay que ser Rey eso a Julio le caerá vamos una foto tuya no es que hay algo de cárcel veis muchas durante muchos años

Voz 1109 04:50 estoy escribiendo muy duro muy cuántos folios pues no se me tiraremos hay que tomárselo en serio sí porque te emborracha Alicia sostuvo

Voz 3 05:00 el problema es el incienso que si creértelo no pero bueno yo creo que estando en la radio en la televisión en un periódico

Voz 1109 05:08 lo importante es sobrevivir en una profesión muy dura porque la verdad es que la humorista te encuentras el primero de la cola para el fugara a mí me lo hicieron en el Jerte ya funeral como como pues sabes que mi bien yo tenía un funeral en vida verdadera explica pues es muy eso

Voz 3 05:27 cola de Mecano no

Voz 1109 05:30 yo hice un proyecto de un convento de monjas no un día llegó alguien y dijo que se ha muerto el arquitecto quién el Peric Peri y fueron a la Capella ligero al cura belga diga Un en una misa en el descanso del Señor entonces claro llegó corriendo al cabo de diez días el costo no que vive que he visto los dibujos murió Alperi y la gente

Voz 3 05:57 te lo no es gratis entonces no es que lo que desde entonces todo ha sido premio pero espera

Voz 2 06:03 sabes que dijeron de él

Voz 1109 06:08 dijeron que era el área muy de Rosario en familia pero yo dije que eso era en la infancia que desde que viene La Ser me volvía porque él quiere que he tenido malas

Voz 2 06:19 compañías oye te acuerdas te acuerdas aquella historia que nos contabas el otro día sobre la obra de Forges en caso de has vidrio sí sí que si es que había presentado un proyecto con lleno de dibujitos ahí bueno pues viene escrito en un email un un cara al seño llama Javier dice buenos días me han cantado escuchar esta mañana la historia que ha contado Peridis de la obra de Forges en Cadalso de los Vidrios soy cada Arsenio y aparejador da la casualidad de que hecho obras incluida la casa de mi familia con el constructor que hizo la casa de Forges él hace años me contó esa historia de proyecto de Peridis lleno de dibujitos y de rarezas pero muy muy divertido y también me contó que Forges y Peridis le preguntaron qué cuál era el que peor daba el yeso y cuando él señaló al aprendiz diciendo este tío de aquí es incapaz de dejarlo liso haga lo que haga ellos les dijeron pues ese es el que queremos para ingresarlo

Voz 1109 07:07 de Forges total yo lo había vida Jorge decía que allí había vivido Santa Teresa pero es verdad dejó regalito los vecinos a la intemperie yo llegue allí no había casa sólo había un hueco pero con una particularidad que tenía la fachada la fecha tenía tres metros aparte de otras dos entonces tuve que hacer una hace dos habitaciones Alfons

Voz 5 07:32 haciendo una diagonal y entonces le daba un poco de fachada ya al otro un poco

Voz 1109 07:37 así yo vi la gente los hijos de fajas siempre en esa que se abstuvieron de perfil alto les encargaban algo decía Toño que tú siempre te pones de perfil o o

Voz 6 07:51 y la verdad

Voz 7 07:53 claro claro

Voz 3 07:55 les nos estamos acordando del

Voz 7 07:58 lo tenga fecha tope camping

Voz 3 08:08 chin

Voz 7 08:09 sí

Voz 2 08:14 de qué nos acordaremos siempre y más en esta tertulia desde luego decían los Monty Python que Finlandia era la tierra donde ellos querían vivir parece que te habían hecho una buena elección habían hecho los deberes Finlandia ha sido elegido como el país más feliz del mundo por la ONU en su informe anual de la felicidad así que hemos querido comprobar in situ no sólo como de felices son los finlandeses sino también como de felices son quiénes se van a vivir a Finlandia desde España aquí tenéis a un finlandés bueno el Joker este finlandés tiene tres metros cuadra de diámetro mil hiciera Sami Auvinen Auvinen

Voz 5 08:48 hola buenos días buenos días aumenta en finés bueno

Voz 2 08:52 irlandés vive en España desde hace dieciocho años

Voz 5 08:55 sí

Voz 2 08:56 cuando tú luego te pregunto cómo te felices en España hay este tipo de cosas porque queremos comprar un poco que alguna fórmula Cristina la Huerta que está contigo es española lleva dos años viviendo en Finlandia está de paso por Madrid cómo estás Cristina buenos días pues aquí tienes a un finlandés empezada comparar eso usted vikingo entonces

Voz 3 09:13 eh no oigo bastante

Voz 5 09:18 me las cosas en su sitio decirla precisamente no fuera fueron los los noruegos suecos daneses holandeses

Voz 2 09:26 claro que tengo que hacer de abogado del diablo

Voz 8 09:28 a mí si tan felices sois en Finlandia que a veces en España que cuando se salió esta noticia una amiga me está preguntando qué has aquí entonces si le digo que no soy muy listo

Voz 3 09:43 ha costado

Voz 8 09:46 desde ahí yo estoy bastante Félix aquí también no osea que tanta Félix y que tendría en Finlandia ya sería

Voz 2 09:51 bueno demasiado supone claro hay que rebajar un poco también ahí no sé hay hay algo que echa especialmente de menos y que diga este hombre si tuviera esto en España sería tan feliz como en Finlandia frío así

Voz 3 10:06 a ver

Voz 5 10:08 hay muchas cosas a ver lo que las cosas que echo de menos pues por supuesto amigos y familia tal y una cosa que me gusta que aquí tener una sauna en casa que que da mucha felicidad luego me gusta pan negro que aquí no hay por lo demás

Voz 2 10:28 pero tú estás diciendo Nos da igual a nosotros

Voz 3 10:31 probablemente pero bueno no no no

Voz 2 10:36 es tontería lo que dice porque es cierto que en este índice de felicidad los países que por ejemplo tienen más compacto con determinadas cosas que tienen que ver con el cuidado del cuerpo o la relación con el medio ambiente son los que luego salen más altos en esos índices y en vuestro caso las alguna tiene mucho que ver con la felicidad es es muy curioso desde nuestro punto de vista

Voz 5 10:57 Saura para nosotros es un sitio de encuentro para amigo de limpiar si tuviera de relajar diría que es un poco sitio

Voz 2 11:09 un sitio sagrado hacéis hasta negocios en las auna por supuesto hace negocios

Voz 5 11:12 eso se hace políticas en San

Voz 2 11:15 Se hace amistad o de las a unas sales en el gusto en el palco

Voz 5 11:18 lo del Madrid pues una buena hijos los baños turcos

Voz 4 11:24 es que el el mundo árabe

Voz 1109 11:28 los que tenían mucho dinero y no tanto no tenía una manera de vivir por lo menos en la lo que conocemos de la Córdoba de Sevilla españolas donde los baños era un lugar extraordinario para dejar los problemas la la las preocupaciones también para convivir no

Voz 5 11:46 tenemos en común con ellos entonces yo no

Voz 4 11:49 en cuanto tiempo aprendí castellano porque yo todos los amigos que tengo nórdico finlandeses suecos aprende español en en un año

Voz 5 11:57 se puede hablar ya con vosotros no sé cómo lo hacéis a ver para contar la historia que ella estaba estudiando Marketing en la Universidad y entonces cogí el curso de español durante el curso nuestra profesora dijo que hay prácticas en Barcelona para ser yo entré después de ocho meses de estudios de español para era ir a trabajar en el teléfono

Voz 3 12:25 los ocho meses ya estudian demandar los faxes con las preguntas en aquella época

Voz 5 12:33 pero a ver que bueno yo sabiendo que iba a ser esto yo he estado bastante motivado también eh no se para

Voz 3 12:42 bueno todavía no lo maneja a la perfección

Voz 5 12:45 pero supongo que nunca lo haré pero hay cierto cultura de aprender idiomas por supuesto es especialmente Finlandia como ese esperemos que es aprender idiomas nosotros

Voz 2 12:59 ya estamos viendo que todas las recetas es ese sentido del humor para ser feliz

Voz 5 13:03 también hay que tener sentido de humor a veces a pesar de lo que piensa tenemos fin

Voz 2 13:07 el título de un porque porque qué qué crees que pensamos en los finlandeses

Voz 5 13:11 a ver las cosas que oigo mucho a ver que es un país frío bueno

Voz 3 13:19 qué tal

Voz 5 13:21 a las maravillosas verano sí bueno verano en pleno verano prefiero en Finlandia que aquí en Madrid y metas es a mí cuando hace cuarenta grados

Voz 4 13:36 el se habla mucho también de de la

Voz 0062 13:41 esta cultura de la espacio personal finlandés sin siquiera es incomodar a un finlandés tienes que meterte en ese metro de diámetro de espacio corporal propio y me imagino que este pobre chico en el metro de Madrid o los autobuses de Madrid debe tener que adaptarse bastante

Voz 1109 13:56 pero visto Sami

Voz 4 13:57 me dio mal

Voz 5 14:00 adaptarlo ya osea que si hay mucha gente pues eso es lo que hay pero es cierto que despacio pero es mucho más más respetar

Voz 1109 14:07 la burbuja que sí

Voz 0062 14:10 eso es eso es como si cuando nosotros vamos a un país árabe por ejemplo te das cuenta que la espacio personales mucho más pequeño

Voz 2 14:17 sí exacto de la gente de al lado te pasas rozando mucho ahora una persona normal la otra cara de la moneda que es Cristina Cristina tú llevas un par de años no en Finlandia

Voz 10 14:26 eh

Voz 2 14:28 por decisión propia por decisión familiar

Voz 11 14:30 bueno la edición propia hace dos años decidí irme de Erasmus aclame estuve viviendo allí un un año entero y la verdad es que pues me encantó todo llegaste aquí visto aquí feliz no la verdad es que los países nórdicos no suelen gustar mucho ya estuve en Noruega hace bastante cinco años decidí volver a Finlandia fue decisión propia y la mejor decisión que tomaron

Voz 1109 14:53 en qué ciudad estuviste estuve en por

Voz 11 14:55 voy ahora hay en Helsinki que trabajo en España

Voz 2 14:59 la misma pregunta pero al revés ha detectado que es lo que tienen ellos que no tenemos nosotros que les hace ser tan felices

Voz 11 15:06 pues el sentido del humor el que son muy directos que si tienes un amigo finlandés es un amigo para toda la vida que es una cosa que aquí en España también se dice pero si ellos por ejemplo te dicen te quiero mina raca están sinuosa que es como que no es bueno muy muy a matarte pero si te dicen te quiero es de verdad

Voz 3 15:26 mira mira a mí llorando a tu lado

Voz 11 15:29 no hay que por ejemplo ellos como que se toma la vida un poco más tranquila

Voz 12 15:33 más más calmada que no

Voz 11 15:36 mi experiencia al menos es de llegar a cualquier sitio a la universidad pues hablar con profesor de oye mira no pone este día a clase no te preocupes tranquila simplemente mándame Tomé ya está y eso es un poco lo que veo que me falta

Voz 2 15:49 la diferencia con nosotros mí no es tanto digamos en Bienestar Social en servicios públicos sino es una especie de estado del alma

Voz 5 15:57 es un estuve leyendo un artículo sobre esto y que en el que se había entrevistado una paisana vía que trabaja en la embajada Hay en El País y dijo que una buena cosa esencial enciman días la confianza en que todos fusionan bien todos los tienen la intensión las cosas bien eso causa mucho peor es es es ese esa confianza en la sociedad es muy importante por ejemplo a ver si hablamos de los impuestos en España hay una tendencia que es ya hablamos de impuestos es que eso es una cosa totalmente inútil los quitan dinero

Voz 3 16:38 nuevas al mejor esto explica exagerando un poco

Voz 13 16:44 no es cierto

Voz 3 16:47 sí

Voz 5 16:49 pero en Finlandia los impuestos no se ven tan mal en general bueno hay gente que deja también pero vamos que la gente que mejor pero los impuestos por ejemplo se ve una cosa y es beneficioso para todos es una línea

Voz 1252 17:03 porque son los Sami es decir pagamos impuestos muchos pueblos luego lo veis también

Voz 3 17:09 eso es totalmente de acuerdo

Voz 13 17:11 por eso es una cosa que a lo mejor que no

Voz 5 17:14 pues preguntaste que cosas que se debería adaptar aquí sería eso pero también el dinero

Voz 3 17:20 sí que se se está está

Voz 5 17:25 los impuestos deben usar también

Voz 0062 17:28 pero hay hay no lo gastaban Calatrava

Voz 3 17:33 tampoco somos perfectos escucha este este sí

Voz 2 17:38 tiene se ve digamos retocado en el índice final en el porcentaje final por conceptos como la corrupción digamos que el índice de corrupción de cada país afecta a su resultado de felicidad en en Finlandia que pasa que hay hay mucha menos corrupción que en España no no puede ser

Voz 3 17:53 sí sí sí menos picaresca también

Voz 2 17:59 hay menos picaresca muy camino si no no no no hay fontaneros en B en serio además pues

Voz 11 18:06 ejemplo tuvo vas a supermercados vas a algún sitio y tú ves que no hay por ejemplo no hay cristales no hay vidrios tú puedes coger una puede ir a un sitio coge una cosa marcha pagarla en marcharte que es una cosa que me fallan impensable

Voz 1109 18:20 ya en el metro de Finlandia

Voz 11 18:22 tienes que dedicar claro pero no tienes ninguna barrera tú simplemente pasas

Voz 1109 18:27 que ahí hay unos valores

Voz 2 18:29 a responsabilidad individual no no es infractores

Voz 1109 18:31 hay una cierta fraternidad es decir has dicho una palabra antes la confianza en el Estado la confianza en los servicios y la confianza en los demás es decir la honestidad es supone pero la Jerjes en España en España venimos de la picaresca venimos de otra religión donde se nos perdona los pecados por la indulgencia aquí el primero los primeros viernes el escapulario lo que sobornarla el sentido de que puede de que en tiempos con las misas a perpetuidad Tuttle es decir que la iglesia tenía algo con él viento del Purgatorio un seguro de vida eterna la mejor la mejor casa aseguradora te asegura la vida eterna y sin embargo en Finlandia que además llevan mucho más España avanzado muchísimo eh no no nos quejamos España avanzado muchísimo es una sociedad mucho más moderna se acerca o ahí están las primeras dice bicefalia pero la fraternidad el confiar en el otro el miedo es lo que te quita felicidad en la vida

Voz 2 19:37 las alguna

Voz 1109 19:39 también tienen otra ayudante hay que hay que decirlo que es el alcohol eso no

Voz 3 19:45 me lo vas a yo aquí no vamos a lo mejor no

Voz 1109 19:48 escucha yo cuando fui a Helsinki por primera vez aparte de ver la maravillosa arquitectura nórdica que es un ejemplo de equilibrio con la naturaleza a partir de la madera etcétera Alvar Aalto veía mucha gente en los parques bebiendo bebiendo bebiendo bien hice un hacía una excursión y la gente se iba borracha

Voz 4 20:11 no de tu casa el Barca tienes tampoco eh

Voz 1109 20:14 no no espérate es distinto como se debe en España y que es tenemos una cultura del vino el vino no es una alcohol que pero es que la gente va bebe para comunicarse para pero que lo dice el fenómeno de Finlandia que también serán Rusia in bastante quizás al clima no lo sé porque como se puede ser feliz estando a oscuras todo el año porque me han dicho

Voz 3 20:39 es un tópico

Voz 4 20:41 puede que a ver a ver es

Voz 5 20:45 y el clima frío puede ser malo pero también tienen esos beneficios porque eso realmente no es hacer funcionar bien un ejemplo si hace veinte bajo cero iba a ser una parada de autobús tú quieres saber a qué hora bien ya que ahora

Voz 3 21:00 es algo con lo que estás contando sí porque si hace bueno llegamos tarde no

Voz 1109 21:08 otro dato que a mí me asombró la violencia de género que parece que en Finlandia hay es uno de los países de Europa que había más violencia de género

Voz 0062 21:18 no donde hay más denuncias que eso no quiere decir que haya más gente que quiere decir que hay más cultura

Voz 3 21:24 sí sí es un matiz es un matiz Alex pero estamos aquí para que me encanta además flaquear no siempre como españoles así que Sami algo que Finlandia debería aprender de España para ser un poco más feliz si es que puede ser más feliz porque sois tremendos bueno eso tampoco por ejemplo las

Voz 5 21:43 hora de vino

Voz 3 21:44 eso es bueno cuando no me digas que al final son las playas y la comida porque es que no podemos exportar

Voz 5 21:52 las playas para Finlandia eso es imposible y y bueno la verdad es que digamos en este estudio también hay que tener en cuenta que es es va minando ciertas ciertos parámetros

Voz 4 22:10 por ejemplo el PIB

Voz 5 22:13 la falta de corrupción y tal y eso realmente crea las posibilidades de ese Félix espero ser feliz es es algo muy subjetivo no no es una es una cosa que se pueda medir hasta qué punto

Voz 3 22:26 que no que no hay un

Voz 5 22:28 metro para para para Feli sita en lo que voy que en cierta manera yo creo que los españoles sois un poco más optimistas no

Voz 1109 22:39 bien

Voz 5 22:40 eso también nos da en Finlandia yo creo que los finlandeses intentamos más sale de alrededor de pesimismo porque

Voz 1109 22:49 en tres

Voz 3 22:49 no eso es vamos a tener bien no veinte bajo cero tenemos que prepararnos estáis acostumbrados a estar preparados españoles prepararnos para lo que viene los no suelen pillar las cosas un poco a ver si os pido un poco hay Cristina volverás a España o ya tu futuro inmediato está allí

Voz 11 23:06 pues yo tengo un contrato fijo en Finlandia

Voz 3 23:10 lo que estás ahí estás aprendiendo mucho de España viviendo fuera de España

Voz 11 23:14 sí la verdad es que estoy aprendiendo a apreciar más el país que vengo desde donde estoy que echas de menos allí en sueño

Voz 3 23:22 pues bueno

Voz 11 23:24 la comida es algo que se está muchísimo de menos peso ver todo un poco el el tema de que no está en Finlandia tenemos las está las Grass muy cómo organizadas tu llegas aquí a España tu llegas a comer a casa de alguien y la comida no termina nunca las cinco que es algo que he aprendido a lo largo de miremos

Voz 2 23:40 con la cultura del caos se desató cuando lo echamos de menos

Voz 11 23:42 en la sobremesa el sentarte a a tomarte un café con alguien que está está hecho

Voz 2 23:48 el finlandés para sobremesa

Voz 4 23:50 te lo digo yo

Voz 3 23:53 ojo va al sobremesa sí pero los españoles después de tres meses después se come a ver no es que no vale vale pues aquí lo dejo para sí está exacto

Voz 2 24:12 me gusta precisaron en finlandés desde hace dieciocho años vive en España Cristina en la huerta española lleva un par de viviendo en Finlandia ese futuro estar por allí por cierto una cosa que quiero decir antes de despedirse si es que en ese índice queda establecido que en el país en el que los inmigrantes son más felices es también el país en el que la población de allí es más feliz lo cual dice mucho sobre cómo debemos acoger a los inmigrantes Sami Cristina gracias por venir suerte a los dos tú en la deprimente España

Voz 3 24:40 esto quiere decir que estoy muy feliz aquí

Voz 2 24:57 Nos cuenta Jordi Sabaté en el Libro negro del consumo que Henry Ford pagaba muy bien a sus obreros porque así comprarían sus coches se creaban trabajadores Rico si bien pagados se creaban consumidores sólidos y constantes y gente feliz Se comienzo de un modo de vida que se hizo habitual en el siglo XX porque conocemos básicamente como el el consumismo pues la sociedad de consumo tampoco parece que la máxima de Henry Ford me parece que ya tienen muy poco sentido en el año en el que estamos a Jordi Sabaté cómo estás buenos días

Voz 10 25:22 hola buenos días yo creo que son de menos

Voz 2 25:25 en en que un obrero bien pagado sea un buen consumidor no

Voz 10 25:28 en efecto yo creo que ya nadie ya nadie confía en que un obrero bien pagados sean buen consumidor porque no existe el obrero bien pagado

Voz 3 25:39 una nueva clase que se llama el precario dado que es el obrero

Voz 10 25:41 mal pagado que que somos todos somos cada vez más e iba a absorbiendo las clases medias iba subiendo subiendo subiendo en ese caso claro si estamos mal pagados tenemos poco para gastar si tenemos poco para gastar para el sistema ya no somos interesantes

Voz 2 25:59 claro y además ya la única manera de que sobrero mal pagado pueda comprar productos a un coste extraordinariamente bajo en en lugares en los que la mano de obra pues es es no solamente baja sino encima fuerza niños que trabajan en factorías no

Voz 10 26:12 en efecto en la externa la licitación de la producción se hace por por varios motivos uno de ellos es obviamente porque claro pues son países más competitivos con régimen de de trabajo de semiesclavitud o o esclavitud directa casi Ia además no hay control del medio ambiente con lo cual llenamos esos países de mierda toda la mierda de la producción industrial a lo bestia en nombre de que nosotros podamos seguir comprando como si creyeran que estábamos en la época en la cual éramos el eje de la economía como consumidores

Voz 0062 26:46 sí contigo a Jordi al ha sugerido el libro y no no he tenido la suerte pero hemos estado charlando y la verdad me parece un tema del que se puede estar hablando durante horas que sólo un ratito como hemos estado aquí tocado muchos palos Jordi pero bueno no me gustaría que el desarrollara porque hablamos no tanto de todo lo todo lector potencial lector le interesa algún sector en concreto el consumo que le fascina el están estafando

Voz 10 27:11 verdad sí en efecto dado un poco que que el libro viene a tener una una tónica como cuando tu hicisteis hispanista Ian hacías como una integral explicando bueno qué ha pasado aquí con todo el tema la burbuja y hacías una explicación lógica argumentada no diciendo bueno aquí hemos estado viendo retazos los junto todo similar lo que ha pasado pues el libro hace esto en todos los aspectos el consumo libro parte de la tesis de oye esto ah no funciona eh esto no va bien no existe no va bien a mí me han dicho mucho oye cómo cómo les da a las empresas por qué te metes con la siempre les digo no yo no me meto con las empresas y me lo tomo en el sistema entonces me dicen pero se salva alguien digo hombre desde el momento en que el sistema no funciona no se salva nadie no y luego lo que hacemos es decir y ahora os voy explicar en qué aspectos unos cuantos aspectos en concreto creo que son siete ocho en los cuales os voy a demostrar que el sistema es totalmente disfuncional que el sistema como el que llamamos sociedad de consumo e incorrecto entonces podemos ir y podemos empezar por

Voz 0062 28:12 el que dice que es el marketing la publicidad

Voz 2 28:15 daños a la publicidad engañosa

Voz 10 28:17 tentación que comemos que no es grande

Voz 0062 28:20 has diciendo que no existe el modelo ideal de empresa que quiere honestamente sacar un producto para solucionar el problema del consumidor comprar venderlo sacar un beneficio ya que es decir que todo va mucho más allá de eso

Voz 10 28:34 va vuelvo vuelvo a insistir en que es decir te explico la empresa siempre es honesta las empresas siempre son honestas pero cuando el sistema es disfuncional al final las igual que los funcionarios los funcionarios entre son honestos pero cuando sistemas corrupto pues acaban rompiéndose inevitablemente porque vives en el medio intoxicadas por decirlo de algún modo pues pasa algo muy parecido yo creo en el sistema de la sociedad de consumo es decir las empresas claro que tiene voluntad de servicio de ganarse la vida creando algo nuevo el emprendedor o el empresario algo nuevo que ayude a mejorar nuestra vida pero el sistema el sistema en este caso el sistema capitalista ultraliberal este final este sistema de estertor en el que estamos mal pues claro que que es lo que impone pues es el máximo beneficio tú tienes una empresa puede explicar claramente tú tienes una empresa empiezas como familiar vas creciendo va bien tienes demanda necesitas más capitalización buscas un fondo de inversión buscar una una una salida a Bolsa ejemplo vas porque vas creciendo y va bien y ahí es donde empieza a asentarse gente en tu consejo de administración tiene esos socios que ostentan dos acciones esta gente ya no le interesa al consumidor y al interés el máximo

Voz 2 29:45 mi la familia oye vamos a rendir yo puesto

Voz 10 29:48 dinero yo quiero que se devuelva ese dinero entonces cuando tú dices jope si es que ya no puedo hacer el servicio consumidores que tengo que sacar un beneficio máximo

Voz 2 29:57 pues no beneficia al consumidor ni el respeto por la dignidad de los trabajadores porque hacen esto que ahora se denominan maximizar la rentabilidad es obtener el máximo rendimiento con el menor número de de gasto

Voz 10 30:10 correcto correcto todo en nombre pero todo esto está en nombre de tener la máxima competitividad ahí es que nuestro de creciente poder adquisitivo pueda seguir siendo explotado por el sistema para que podamos es decir que podamos seguir consumiendo no claro cada vez tenemos menos que las cosas tienen que ser más baratas cada vez hay que pagar menos este es el sistema que no está funcionando

Voz 0062 30:32 que me fascina en todo caso es esta cultura en la que parece que es una empresa no

Voz 2 30:35 crece indefinidamente es un fracaso

Voz 0062 30:38 es es que todos recordamos no estará en las tiendas de nuestro barrio de pequeños no el relojero no en mi barrio había un relojero que estuvo sesenta años con la misma tienda vendía lo mismo pero le da para vivir el hombre fue feliz y el barrio fuimos feliz consumiendo no hoy en día esta tienda sino hubiera crecido comprado la del lado hecho una cadena o crece o desaparece no parece que el el el estancamiento es malo en el capitalismo parece han cambiado las cosas mucho han cambiado las cosas mucho

Voz 10 31:08 es lo que te decía este crecimiento e llamémosle también globalización que será a nivel local a nivel global globalizar la economía el porque claro tú me hablas en un relojero en el cual sólo iba a la gente del barrio ahora este relojero resulta que con la gente del barrio no puede vivir y encima viene gente quizás de otros barrios au vienen turistas y tiene que seguir vendiendo porque es tiene que ganársela

Voz 0062 31:28 hola sobre el alquiler porque exactamente

Voz 10 31:31 de que ir creciendo para poder sobrevivir esto ha cambiado es cierto que la que en el como decía Javier en el forofismo que llega hasta los años setenta aquí hay una cosa muy importantes la ruptura de los acuerdos de Bretton Woods en el en el setenta y tres donde el digamos que el dinero deja de estar relacionado con el patrón oro a partir de entonces el dinero puede tener una creatividad hay una inventiva bestial deja de ser un dinero real para ser un dineros lo que se llama fiduciario no claro a partir de ahí es muchísimo más rentable crear dinero en en la especulación financiera que crearlo en la en la base industrial

Voz 1252 32:05 pero todo esto nos está llevando inevitablemente un callejón sin salida no

Voz 10 32:10 yo creo que sí eso es la la tesis del libro es que estamos en en los estertores de de de de sociedad de consumo de la sociedad de consumo lo que algunos autores llaman el post capitalismo que es que el capitalismo es un sistema económico ese el ponerse en marcha a buscar cuál será el siguiente sistema económico raro que no será obviamente el marxismo porque digamos que ya demostró su incapacidad de adaptación a la realidad en los noventa pero tampoco el capitalismo porque está demostrando su capaz su su incapacidad para liderar la época post marxista no entonces vamos al post capitalismo que es en en en en eso estábamos en buscar que como nos lo contaremos en el futuro

Voz 1252 32:50 en definitiva volvemos al Gatopardo no

Voz 15 32:54 que todo cambie para que todo siga igual no no puede seguir igual porque

Voz 10 32:59 ya no somos un mundo limitado

Voz 15 33:02 estaba Occidente ya somos un mundo global claro porque ahora

Voz 0874 33:04 Jordi que qué pasa cuando esos países de los que nos aprovechamos en cierta medida comprando productos fabricados allí con mano de obra barata abusando de la población esclava de países de repente pasen de Tercer Mundo segundo mundo o tener mundo entonces quieran formar parte del club en el que estamos ahora quién va a fabricar las cosas que los obreros mal pagados

Voz 10 33:25 bueno eso es un tema pero los robots obviamente vamos hacia el arrobo que eso quiere decir que es la precarización a ver el gran prole tema por ejemplo en China es China fue de la mano de obra digamos de los últimos diez quince años y eso le ha traído un gran progreso como lo fue España en concreto Cataluña parte de Navarra País Vasco durante los años setenta para el resto de Europa porque éramos la mano de obra barata hay que permitía ser competitivo y crecimos gracias a ello en buena parte además el turismo y además de ser un país que se puso al día de golpe no en los ochenta porque merecía estarlo pero China también porque es un país enorme muy potente pero el gran problema que hay es que los chinos que trabajan ahora empiezan a decir oye que yo también quiero ganarme la vida decentemente no no no quiero estar aquí veinte horas trabajando entonces claro la globalización te entra esto deseo de de de de calidad de vida por parte de todo el mundo

Voz 1109 34:17 sí pero vamos a ver primero en cuanto al relojero el relojero desaparece fundamentalmente porque

Voz 4 34:23 el reloj que viene es uno digital que que es otra cosa

Voz 1109 34:29 el fotógrafo que tenía que vienen las cámaras digitales desaparecen las las las casas de fotografía es decir la invención que cada vez va a ser mayor está cambiando el mundo también la efectiva de China es verdad pero China ahora mismo está en la invención igual que ha estado Corea Japón en un momento en la yo recuerdo en los años sesenta ir a una feria de la fabricación y había japoneses con máquinas de fotos copiando lo todo en diez años le dieron la vuelta a Japón

Voz 10 35:00 eh

Voz 1109 35:01 entonces lo de que inventen ellos de Unamuno hay que darle la vuelta es tenemos aquí el ejemplo de Finlandia porque las sociedades más prósperas y más felices más avanzadas son las que tienen un estado o han tenido un estado de bienestar hay una distribución hay una equidad África va hacia la democracia en América Latina no quedan dictaduras es decir o queda muy poco caso de aquella manera o de aquella manera pero nada que ver con las de esto Costner y compañía de hace unos años entonces hay una serie una serie millones y millones y millones de seres humanos que viven mejor yo creo que lo mejor era un optimista no no esa es la realidad Mauro los índices de paro tan claro que los países África

Voz 3 35:45 Nos avancen hacia hacia la democracia avanzan claro

Voz 1109 35:49 así lo ha reconocido ahora mismo en una entrevista del presidente de Suráfrica no tal África está teniendo un gran desarrollo y bueno pero sé dónde quiero decir que el mundo ya no es lo que era es verdad pero que ahora la invención y la solidaridad son los dos grandes resortes que tenemos

Voz 10 36:08 ojalá Peridis miras de explico una cosa ojalá sea fuera o sea como tú dices lo que ocurre es que en la la externalización y el crecimiento industrial de los países del tercer mundo no ha salido gratis ha dejado una huella ahí está defendiendo a huella tremenda ecológica psicológica quiere decir estar hablando de una gente que quizá tiene más poder sí tuvo que se yo en Tailandia por ejemplo que es un país que más o menos ha funcionado siempre y la gente quiere consumir sol terriblemente consumistas pero tienen todos los ríos contaminados tiene un crecimiento de enfermedades es muy superior de enfermedades dadas pues por el brote es súper bacterias porque tienen inundados de de antibióticos los lagos por brote de metales pesados de colorantes corruptores endocrinos que alteran el el sistema hormonal de las personas es bestial osea están mucho más enfermos que nosotros yo no sé qué felicidad

Voz 1109 36:59 la escucho Lagos de Finlandia contaminados por las papeleras el libro

Voz 2 37:04 tenemos que dejarlo aquí porque hay una desconexión se llama El libro negro del consumo de Jordi Sabater verdad es que me encantaría volver hablar contigo dentro de diez o quince años Jordi escuchar esta conversación y ver qué habría cambiado entonces suerte con la dicen muchas gracias un abrazo hasta luego yo os vayáis que viene Cristina