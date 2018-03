Pensionistas a las trincheras

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 0874 00:00 en de conceptos políticos de Cristina Pardo hablamos de las pensiones silla digo que no sé si terminaremos con muy buen humor

Voz 0444 00:18 esta difícil esta semana los pensionistas llevan algún tiempo movilizándose y hoy lo volverán a hacer con el fin de frenar la pérdida de su poder adquisitivo

Voz 2 00:31 no

Voz 3 00:35 la tira

Voz 4 00:42 la

Voz 3 00:51 me está manteniendo allí

Voz 5 00:58 entonces le pregunté habías Rajoy

Voz 6 01:03 con el Smart

Voz 5 01:06 yo no dormir porque no tenemos ni para la dieta que yo tengo siete para darle un regalo cuando son su cumpleaños rocosas no tenemos

Voz 3 01:24 bueno

Voz 0444 01:28 sí la verdad es que sí esta semana empujado por la calle porque los pensionistas constituyen un colectivo de votantes especialmente sensible ha comparecido Rajoy

Voz 0874 01:37 echamos el otro día lo hemos retransmitido todos se dijo que no hay dinero para todo solamente va a subir las pensiones mínimas de viudedad

Voz 0444 01:43 sí a pesar de eso siguen insistiendo en que tranquilidad que las pensiones están garantizadas

Voz 7 01:49 sé que muchos españoles han podido sentir en los últimos día cierto desasosiego sobre el futuro de su extensión comienzo mi intervención diciéndoles que no hay motivo para ello

Voz 0444 02:00 lo que pasa es que hace muy pocas semanas que el propio Rajoy no recomendaba ahorrar para complementar la pensión es el momento de volver a ser previsor

Voz 8 02:08 a veces los poderes públicos debemos incentivar que lo ahorro piensen en el largo plazo un ahorro con un horizonte temporal prolongado que sirva como complemento de la pensión pública

Voz 0444 02:21 sí es curioso porque tampoco hace mucho tiempo que Rajoy decía en televisión que él por ejemplo que ganar unos ochenta mil euros al año no puede

Voz 8 02:28 ahorrar tacaño no los oye

Voz 9 02:33 bueno iba a decir una cosa peluquería lo vamos a poner de vuelta y me dije que aquello

Voz 0444 02:40 claro que eso sí lo voy a decir

Voz 9 02:44 no no soy no soy ahorradores que ahora tampoco puede ahorrar mucho no porque sirve usted inmigración de la renta entenderá muy bien porque

Voz 0874 02:53 durará ochenta millones al año además del presidente del Gobierno que a los ciudadanos que hay que ahorrar para la pensión que pueda muy tranquilizador tampoco es

Voz 0444 03:01 ahí quiero llegar yo Celia Villalobos criticó un día a los políticos que alarman a los pensionistas

Voz 10 03:07 pero lo que a mí me parece impresentable es que asusten a los mayores las pensiones están aseguradas con crisis económica sin crisis económicas con fondo de reserva sin fondo de reserva

Voz 0444 03:18 pero es que hay un montón de casos de políticos que alarman a los pensionistas ejemplos pues

Voz 8 03:23 ella Villalobos instrumento haya un número importante de pensionistas que están más tiempo en pasivo es decir cobrando la pensión que en activo trabajando

Voz 0444 03:35 el Fondo Monetario Internacional que vivimos demasiados años no tu cien también lleva demasiados años a pesar de que fallan más que una escopeta de feria otro ejemplo de político que alarma a los pensionistas podría ser Felipe González

Voz 11 03:48 estoy en favor de un sistema público de pensiones segunda aproximación no podemos afirmar categóricamente que lo tenemos completamente garantizado para los próximos treinta

Voz 8 04:00 año para darle tranquilidad a todo el mundo

Voz 0444 04:05 también fueron muy sonadas estas declaraciones de Celestino Corbacho cuando era ministro de Trabajo con el PSOE

Voz 12 04:12 nosotros tenemos que seguir apostando por un sistema público de pensiones para el año dos mil cuarenta tenga la misma solidez que tiene actualmente árabe usted me pregunta es si es bueno tener un plan complementario la respuesta que le doy es si usted tiene un un plan privado de pensionazo ya muchos años

Voz 0444 04:33 sí sí comentar habrá gente que tenga una casa qué decir de otras instituciones y su contribución sosiego en el debate por ejemplo Luis María Linde Gobernador del Banco de España

Voz 8 04:44 hay que estimular hay que ayudar a que los jóvenes insisto los viejos ya no podemos hacerlo los jóvenes ahorren para el futuro bien sea de fondos de inversión y pensiones ahorren para supresión futura porque lo van a necesitar

Voz 0444 05:01 con los sueldos que hay es que yo no sé qué quieren que haga que se tire luego está también este representante de la CEOE que bien es decir que hay que ser previsor que no se puede vivir

Voz 13 05:12 sólo de la pensión en este país nunca hemos confiado en vivir exclusivamente de la pensión la reflexión es que probablemente si pretendemos que en los próximos años que ha de ser el único elemento sustitutivo de la carencia de rentas nos vamos a equivocar

Voz 0444 05:33 de todos modos yo creo que los políticos llevan muchos años enfocando mal este pronto

Voz 0874 05:37 hombre el Pacto de Toledo se hizo precisamente para que este asunto quedará fuera de esa batalla

Voz 14 05:40 no ella pero es que mira Rajoy en campaña que yo voy a mantener el poder adquisitivo de las pensiones mira Zapatero en campaña

Voz 8 05:52 mira Zapatero poco después el Gobierno suspender para dos mil once la revalorización de basura

Voz 0444 05:59 sí luego además estos días hemos escuchado a los jubilados gritar más pensión menos corrupción y es que algunos lo ponen demasiado fácil esto es lo que decía Luis Bárcenas sobre los millones de euros que el encontraran en Suiza

Voz 15 06:12 no lo declaraba insisto es que no tiene otra explicación eran operaciones que realizaba fuera de España con eh no residentes españoles y ese dinero pues lo tenía como digamos como fondo de pensiones fueran

Voz 0444 06:24 me voy a terminar con una canción protesta la que han hecho los Morancos dedicada a las pensiones el otro día quise poner algunos de sus éxitos y como había poco tiempo no pudimos Interior no pudimos interiorizar las letras venga

Voz 16 06:40 poco del filial le tengo mi familia todo entonces

Voz 17 06:53 el cobra

Voz 16 07:01 cuando a con tan

Voz 0444 07:05 de verdad Krishna te vas a ir con Los Morancos si es buena para tu futuro si vale vale adiós confesó