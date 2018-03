Humor y abuelos

Voz 0874 00:00 seguimos con Julio Rey con Mauro Entrialgo con José María Pérez Peridis creo que en Barcelona hay nada bueno esto nuestro la Cámara no te podemos ver ya

Voz 2 00:18 fíjate estoy en esta ir

Voz 0874 00:23 con nosotros en Madrid Darío cuarenta mil euros adelante

Voz 2 00:28 muy buenas muestras de buen bien me ha gustado el mote

Voz 0874 00:31 eso pero son cuarenta mil pongamos como nos pongamos Zisis y cuarenta mil taca taca lo explicamos y luego bueno vale vale sentencia gana Ortega Cano costumbre Ortega Cano no es culpa te digo que no podían haber buscado un enemigo más envergadura ya te digo algo yo no sé yo si quieres te digo una cosa que en cuanto lo vi

Voz 3 00:53 cuarenta mil euros por publicar un cartel que a mí tampoco te bueno no la persona ni para los

Voz 0874 01:00 sí han dicho que es mucho sentido el humor un chiste bastante malo y yo aquí sabes lo que pesó en este hombre

Voz 1804 01:13 quién Éste es el que iba en el coche a Carlos Parra hostias dice que no lo veía Carlos Parra

Voz 0874 01:17 ese mató por voluntario de alguien llevaba triple tasa de alcohol permitida que era Ortega y a su familia hija varios hijos sí creo que tuvo que parar al ciento y pico mil ciento ochenta y un mil creo si aquí un un cartel como éste cuatro carteles como éste es una vida humana sí sí sí sí sí bueno él aparte tuvo tuvo creo que dos años de cárcel Ortega capital pero la compensación económica

Voz 1804 01:39 por ti la compensación económica por por una falta al honor totalmente desproporcionada no y luego yo creo que una cosa que define muy bien a Ortega Cano y es que no tuvo el valor ni siquiera de llamar a las sí es cierto es la familia eh yo creo que ahí está definido el personaje y además que bueno cuando hicimos el cartel no fue en cualquier momento digamos íbamos a Cartagena hacer eso pero además el tipo había salido de la cárcel hace poco y además acababa de de de de hacer una corrida de toros el tío algunas revistas de esta sabían habían titulado el maestro el maestro y nosotros mismos pensábamos imagínate la Familia de Carlos Parra viendo las revistas colgadas en los que sí sí sí presupone valor sigo en ese mundo si yo si si si no lo tú no no no nos totalmente también la falta al para mí o la falta al honor a la familia del del de de Carlos Parra no lo goles

Voz 2 02:30 bueno soltar porque ahora ya no te puedes ni en Dios perdone denunciaba el cartel ya ni te cuento

Voz 0874 02:39 claro que os lo vais a pensar todos los que estáis aquí ahora antes de dibujar cualquier cosa porque porque es cuarenta mil euros son muchos otros

Voz 1804 02:46 sí sí yo creo que encima tiene ese el es disuasorio en el peor sentido de la palabra es decir genera que que lo los humoristas gráficos y tal pues podamos tener autocensura por miedo básicamente a fundir que eso creo que implantarla lo que entiendo es que hay mucho

Voz 3 03:02 arbitrariedad con este tipo de sentencias no es como a ver el el propio secuestro por ejemplo no el mítico secuestro de la revista El Jueves no la pareja del Rey cuando entonces era príncipe de la portada esta viñeta la en cualquier otro contexto no llega ni ni ni a salir se se habla cuatro seguidores claro al estar en portada un juez que quiso ser más papista que el Papa Illa hace no perdona un fiscal fiscal todo el cuidado eh hay una arbitrariedad aquí que que esto judicialmente me parece bastante despropósito

Voz 0874 03:39 no sé cómo cómo les nosotros es que eh

Voz 0491 03:43 evidentemente lo que dices tú lo de qué es lo que sea arbitrario es lo que hace que quede más miedo porque si dices no vamos a detener a todos los que lleven las gafas negras dices pues no llevo gafas negras pero no es es vamos a detener a los que nos dé por ahí pues todos acojonado

Voz 1804 03:59 lo que sí veo es que no creo que sea casualidad siempre es que eso son temáticas que tienen que ver con concierto mundo conservador no en este caso los toros luego en en otros casos en el caso de la revista El Jueves el sexo con la monarquía siempre ahí como un concepto muy conservador y muy reaccionario de fondo no en estas te

Voz 2 04:17 los cuarenta mil euros no no

Voz 0874 04:20 pues habéis pensado de nuestros sueños que es lo que puedo hacer Ortega Cano con cuarenta mil euros aunque a lo que hasta ahora

Voz 2 04:26 estoy provocando que ha dicho que lo va a donar a alguien no si alguna cofradía yo qué sé si él lo conozco bien una entrevista que le hicieron yo no lo he dicho es señora ganar a caer otra

Voz 1804 04:43 espero que él dijo en una en una entrevista que le hicieron en La Vanguardia sobre esto que él había aprendido mucho en realidad el cartel que habíamos hecho con la con la Virgen porque cuando ganó Trump las elecciones digamos utilizamos la imagen esa de la Virgen de Cartagena que es como la piedad con Tram como si fuera la Virgen y Cristo muerto como si fuera Clinton no yo creo que realidad ofendió a sus ahí como intentaron unos hicieron una demanda con respecto a esa y no no no no fue aceptada a trámite puedes pues no cayó esta pero todavía nos queda el recurso nos queda todavía el recurso de todo mosca estamos pidiendo a la gente ese suscriba y tal porque es una manera de mantener una revista independiente como la nuestra que es muy frágil

Voz 0874 05:20 por cierto hay una cosa en la sentencia que tampoco entendía porque decía decía Mongolia con una audiencia potencial de trescientos ese ese ataque pronto no están Internet es el potencial es de la humanidad entera

Voz 1804 05:32 total que aparte de Mauro buenos además pues hay mucho estos temas pero claro era no sólo en la realidad la pregunta en el juicio fue cuántos seguidores tenéis en casa

Voz 0874 05:40 director

Voz 1804 05:42 coma trescientos mil serán no los no sé ahora bien cuando hizo creer que entonces la exposición de algo que tú mandas por Twitter es de los trescientos mil que te siguen alavés en ese segundo

Voz 0491 05:51 de hecho hay una herramienta que en cada tweet puedes pinchar y te dice exactamente cuánta gente claramente un diez por ciento seguro claro bueno pues qué suerte

Voz 0874 05:58 en ese crowdfunding ahorra no porque la cosa está muy mal confían en el recurso queremos que llega al Supremo y bueno yo espero que era muchas veces el castigo es tener que visitar mogollón de tribunal

Voz 4 06:13 pero bueno yo no podía el gasto en lo más alto que abogados Procuraduría esto eso es para que aprenda bien

Voz 3 06:27 la arbitrariedad es la la sustancia máxima del poder un poder es poder de verdad cuando es arbitraria y eso es lo ves con los hijos cuando se revelan por qué dices porque lo digo yo pierdes toda la autoridad moral de la otra

Voz 2 06:46 cuántas casillas por kilo pero si eso es verdad cuando no sabía si te caída bofetón sí o no era cuando vas a coger nada estaba por venir

Voz 0874 06:57 en cualquier materia que sea legalmente punibles de todo lo que se dice aquí corresponde a la persona que ha pronunciado

Voz 2 07:02 pero si además encima Catalá has sido el catalán aquí como ya estamos en estado de guerra ha sido pero esa portada el esta noche una portada es el cartel de Un

Voz 0874 07:20 tengo que hacían allí yo no lo entiendo

Voz 3 07:23 no entiendo la portada

Voz 1804 07:26 no no no era portadora cartel lo entiendo unimos varias cosas uno que hubo una manifestación justo en Cartagena que decían antes riojanos que murcianos y entonces se lo pusimos pero con unas botellas de vino Rioja rotaciones

Voz 3 07:38 lo sería pero vamos a ver si si es que ni tiene gracia ni tiene sustancia

Voz 2 07:46 pero vamos a ver un ovni estrellado que está cortado

Voz 0874 07:49 es que es de tercera asociación mental si es verdad es verdad hoy cualquiera que sea herido no sabes a qué ha venido aquí

Voz 1804 07:57 no no pero tiene razón de hecho Peridis te cuento cómo fue nosotros habíamos hecho el cartel con la Virgen y como no pusieron demanda una manifestación en contra de cuatrocientas personas misa desagravio no Samuel promotor de Cartagena mandar la has dicho en misa

Voz 2 08:10 vamos vamos Funes darle su digo que

Voz 1804 08:17 lo que de verdad que que blanda es la fe de la gente para que se ponga en juego su fe con el cartel no dice nada no no ya lo que voy es que no es lo que voy es que no Samara no promotor oye que me va a poner ni vuestro cartel por mandarme una blandito

Voz 0874 08:32 Darío hagamos una

Voz 1804 08:34 la rapidísima para que no les rompan el pobre chiringuito al hombre un chiste así rapidito no pero

Voz 0874 08:38 sí que lo tenía que haber hecho el jueves que va a los cuarenta mil euros por malo es un cartel tan malos estoy de acuerdo en insulta y agrede ni nada por estas miles por malo siquiera ni siquiera tiene usted quería de conceptos metido ahí

Voz 2 08:54 vida

Voz 0874 08:55 has hecho un cartel que quiere decir todo y no dice nada pero yo he venido a que me defiendo

Voz 2 08:58 da igual que me voy venido a contar chistes de pero no pero estoy contento

Voz 0874 09:07 todo esto es que es Ortega Cano uno Mongolia cero si eso es lo que más daño hace es terrible yo te doy denigrante para ante un mal abogado diga que te has suelo porque el cartel era muy malo de verdad iba inapelable pero no total señor juez si lo tuviera Chas palo que no lo entendió que a veces son cuarenta mil entonces los tenéis en creo no llega eh

Voz 1804 09:34 no tuvimos un crowdfunding juntamos bueno juntamos veinte mil de ellos nos hemos estado la mitad claro recompensas a los que han puesto dinero entonces ahora lo que llamamos porque no vamos a abrir al otro con Fandini bueno es el tenemos un cuarto de lo que no es que la gente se iba porque eso tú le manda en la revista Superman por lo menos se mantiene la revista pero creo que hay vosotros además creo que hasta que cauto toca la comisión porque nos pilló casi en fin de semana esto creo que hasta que no esté la sentencia firme no tenemos que pagarlo no antes sí que se depositaba antes el dinero

Voz 2 10:04 bueno pero tienen que confirma que hacer mañana

Voz 0874 10:07 verdad es que tengas que soy bueno ya has gastado no y es verdad si lo tuviéramos que pagar no tenemos ese dinero pero fíjate que al final definido aquí hacer tu sección de la cual queda en treinta segundos ofreció también a provocar porque ibas a hacer chistes de abuelos sí sí les voy a favor porque porque ser el día en el que estamos igual al alguna otra denuncia claro sí la gente está con eso no tomaría mal en cuarenta segundos el peor el peor crono el humor gráfico y de la cornisa hay uno de Herreros que me

Voz 1804 10:38 está mucho que dice que está el amigo viendo al al al al otro amigo a Belletti que que está en la cama ahí convaleciente y el amigo Lise cómo estás el moribundo se me estoy muriendo muchas gracias

Voz 2 10:51 vaya este chistes apoyó las manifestaciones de las once Julio Rey Mauro Entrialgo José María Pérez Peridis Aleix saldremos daría Atlantis suerte pero muchas gracias