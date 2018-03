Voz 1 00:00 no no no

Voz 0874 02:32 Isaac Albéniz así me gusta apostando por música española al CETI

Voz 9 02:38 es importante hoy especialmente en este programa escuchar no solo a compositores españoles sino también al descanso cuando le preguntas a cualquiera de los grandes músicos que en eso ha sido el mejor pianista de España para todos contestan a Alicia de Larrocha

Voz 0874 02:53 con razón de hecho queríamos hablar hoy un poco de cómo debería ser la educación musical así que viene muy bien empezar con un con una pianista española exacto hablando primero de tu propia educación musical tú empezaste tarde para lo que es habitual para lo que debería ser

Voz 9 03:07 Mike Brown no sólo por la edad lo dice todo humana fui como Amy Winehouse pero al revés no tuve un buen profesor hasta los quince años ahí sin lo cual es una locura a los dieciocho paré no volví a tocar un piano durante los diez años siguientes hasta que no tuve veintiocho después de haber tomado todo el alcohol y las drogas posibles dicho todas las locuras posibles entonces fue cuando me tiré cinco años estudiando con un profesor realmente excepcional

Voz 0874 03:36 qué te tiraba teléfonos a la cabeza en enero

Voz 9 03:39 en Vegas Verona en Italia me tiraba teléfonos me gritaba estaba loco pero funcionó hay que desaprender todos mis malos hábitos en el piano empezar de nuevo desde el principio y me costó cinco años de trabajo diario no se lo recomendaría a nadie porque es como aprender un idioma dietas cuando tienes cuatro cinco con fluidez porque tu cuerpo de algún arrollando cuando aprendes a tocar el piano de ninguno estaba los huesos los músculos cien piezas y los veinte los treinta a los cuarenta años no es imposible pero es muy difícil es como si tu dijera que quieres jugar la final de Wimbledon el año que viene

Voz 0874 04:15 bueno yo no me quites la ilusión tampoco

Voz 9 04:17 cuando es imposible pero creo que es muy poco probable

Voz 0874 04:20 es una gran ciudad como Madrid Barça

Voz 10 04:22 lona o Londres cuál sería la edil

Voz 0874 04:25 canción musical que debería recibir un niño que es más o menos bueno al piano esa es la pregón

Voz 9 04:32 drama en Londres como en Alemania en Estados Unidos por lo que se en España también la educación musical está ahí la mayoría de los niños no tienen acceso a la enseñanza musical en los colegios no hay orquestas infantiles en el colegio no saben leer música no saben quién es Bach y menos aún a menos que tus padres tengan dinero y tus padres tienen dinero y se pueden permitir comprarte un instrumento de un profesor aprenderlas a tocarlo pero desde luego en Inglaterra el noventa por ciento de los niños no tienen esa oportunidad de aprender a tocar un instrumento y eso me rompe el corazón porque no se trata sólo de tener una carrera como músico cuando aprendes a tocar un instrumento de pequeños eso tiene un impacto en tu autoestima tu concentración turística Language mejora tu capacidad para trabajar en equipo te hace ser mejor en lengua en matemáticas tantos impactos positivos en tu vida y la de quiere quitarle eso a los niños es algo de lo que en todos deberíamos estar y luego en el nivel del que hablamos los conservatorios para quienes tienen ser pianistas de concierto necesitan también los profesores adecuados necesitan tiempo necesitan disciplina necesita el cuidado y apoyo durante un largo tiempo no para obligarles a practicar ocho horas al día desde los siete años que es lo peor que se puede hacer sino para animarles con delicadeza para que cuando lleguen a los dieciocho años todavía tengan habilidades sociales puedan ir a conservatorios puedan disfrutar con su trabajo que no se conviertan en mal

Voz 0874 06:12 vamos a recordar a los oyentes lo que pasó con él que es este chaval que era oyendo que es oyente del programa es un seguidor también de de tu carrera de James vino por aquí un día Iturbe promete este darle una clase gratis y lo hiciste lo sé porque yo también fue allí estaba en tu casa

Voz 9 06:29 en el dos o tres grandes encantador es un chico fantástico

Voz 0874 06:33 ha cambiado tu percepción sobre el talento él ahora quieres de algún modo Suu su profesor accidental

Voz 9 06:40 no es en absoluto no gira sólo en torno a talento que lo tiene deba Fleet es capaz de tocar a Chopin puede tocar los preludios de Rachmaninov lo que a mi me importa más que tiene entusiasmo con el piano y que está dispuesto a trabajar cuántos niños de catorce años escogería en practicar tierno cuatro horas al día en vez de jugar al fútbol con los amigos y eso para mí es increíble que está recuerda a mí cuando termine entusiasmado porque eso es lo que hace falta sino práctica seis siete horas al día te vuelves loco o te conviertes en un resentido un desastre tiene talento es inteligente es un chaval muy mal le deseo lo mejor hablaremos más sobre cómo un chico como él puede progresar hacia el siguiente nivel

Voz 0874 07:26 donde como decía nos colamos en tu casa y lo grabamos nos colamos a pesar de que no no sé precisar y una cerveza por cierto

Voz 9 07:33 a veces porque me dijiste

Voz 0874 07:36 que tenía que tener cerveza vamos a escuchar un un resumen de esa lección la hemos dejado en inglés son solamente unos minutos es sobre todo música y creo que se entienden bien tus indicaciones que son las indicaciones del ahora profesor routers

Voz 11 07:53 nada nada

Voz 12 07:59 a corta escoger o acordaba de nada alguna

Voz 13 08:08 bueno

Voz 12 08:13 un poquito el trabajo que está Better chanclas

Voz 14 08:23 no no no

Voz 15 08:33 Un

Voz 5 08:43 eh

Voz 13 08:48 tengo Linda Sir Boys sí sí sí

Voz 14 09:03 sí

Voz 15 09:04 sí

Voz 12 09:09 sí sí

Voz 10 09:13 te

Voz 12 09:18 el igual

Voz 13 09:30 o sea lo más

Voz 10 09:36 lamentan te evitados

Voz 18 09:47 sí

Voz 13 09:54 de arritmia

Voz 10 09:59 ha dicho Annan andan después maestro

Voz 12 10:06 Juan

Voz 10 10:12 sí

Voz 19 10:15 sé que están verdad

Voz 13 10:40 eh

Voz 17 10:47 no

Voz 14 11:29 no

Voz 17 11:34 no y y no

Voz 13 12:11 ah sí la verdad

Voz 23 12:27 no

Voz 24 12:45 no

Voz 5 12:48 eh

Voz 9 12:50 muy bueno bueno es lo que es increíble que en esos noventa minutos que estuvimos juntos pasó de interpretar esa pieza de manera más o menos correcta interpretarla muy bien porque tenía alguien allí que podía enseñarles pequeñas cosas sutiles suponen una gran diferencia

Voz 0874 13:12 la cuestión es ahora que para para alguien como él perseguían como la Well

Voz 9 13:15 es que si tienes un chaval de catorce años y tiene Labs que tiene entusiasmo al que ama la manga clásica ex seamos realistas cuántos hay como delegado cuál es la mejor manera de apoyo a veces chaval sin permitirle avanzar en la Carreira Ariel los sueños que quiere

Voz 0874 13:34 lograr al margen de su situación económica eh

Voz 9 13:36 en esta situación económica de su situación familiar

Voz 0874 13:40 dar sus contactos para responder a esa pregunta hemos invitado a Fabián Panis sello que es director de la Escuela Superior de Música Reina Sofía qué tal sabían cómo estás hola qué tal leyenda gracias por venir has escuchado la la clase que le daba James A

Voz 25 13:52 sí sí que te parecía tiene razón James en decir que el progreso está muy muy relacionado con con el trabajo que que se pueda hacer sobre lo que el alumno aporta

Voz 9 14:03 tiempo es importante para mí es lo siguiente yo no soy profesor desvían no enseña lo que es una cosa que ha hecho con este chaval a quien ahora considera un amigo hija ayudándole Jan y dándole algún consejo pero si tuvieron profesor de piano genuinamente bueno todas las semanas con una lección de tres horas de diferencia el como toca subiría de bien a muy muy bien

Voz 0874 14:25 pero si él no se puede permitir el precio de un buen profesor nosotros como país nos podemos permitir que no estudie y que abandone la carrera

Voz 9 14:33 de esa es la pregunta es su fin Errazkin son estamos hablando de España porque es donde vivo ahora

Voz 10 14:41 Juan

Voz 9 14:42 ahora mismo sólo puedo nombrar algún sólo pianista internacionalmente famoso vivo que es Javier Perianes mira eso me ocurre ninguna otro nombrar a quince futbolistas novia estas me pregunto por qué pasa esto

Voz 25 14:59 no bueno no hay sólo un pianista internacional ahí sin ir más lejos un chico muy joven y Juan Pérez floristería que que son otro pista internacional que recientemente ganó el premio de Santander y hay muchos otros no no voy a poner enumerar nombres pero hay mucha gente con un gran nivel y que está empezando su carrera internacional no está haciendo

Voz 0874 15:19 pero tenemos en España los engranajes educativo suficientes como para aprovechar el talento de chavales como una web

Voz 25 15:26 bueno la el la educación musical depende mucho de la relación entre el profesor y el alumno quiere decir que las escuelas que cultiven una excelencia en términos de selección de profesores exalumnos van a tener casi seguro éxito esa fórmula funciona perfectamente no pero hay que llegar esa fórmula

Voz 9 15:48 tengo una pregunta sobre has comido al test así en el mundo de la música clásica hay una relación muy fuerte entre el discípulo y el profesor Saint Saëns y eso a veces puede ser problemático porque a menudo lo que ocurre es que es el profesor en el que toma la decisión de a quien se le da una beca o una plaza y casi siempre se la van a dar a sus estudiantes ocurre en todo el mundo es un problema difícil de resolver por eso me pregunto no sólo en el Reina Sofía sino en todas las escuelas de música Lucky andino tienes la suerte de tener contactos para tener un buen propia son discos como Hach con becas como encuentra son buen profesor que esté dispuesto a ayudarte

Voz 25 16:31 en digamos en esta escuela los alumnos se presentan por audiciones me hacen su solicitud en la mayor parte de los chicos son nuevos para los profesores los conocen por primera vez en la propia decisión pero volviendo un poco a tu pregunta de cómo hace un chico yo no creo de que la situación sea desesperada o no más que lo sea en cualquier otra disciplina donde también hay gente que conoce a gente y a veces favorece a gente eso pasa en la banca hay pasa en todas partes quizá no en el caso de de nuestra escuela yo puedo decir que las si se busca una imparcialidad muy grande en cuanto a la selección de alumnos no profesores lo que necesitan es alumnos que puedan desarrollarse sí es ese su cometido y entonces buscan talento y apuestan por donde ellos ven que hay talento tienen mucha libertad de nuestra escuela para decidir los propios profesores

Voz 0874 17:19 en el caso de huele hice las pruebas Insabi aparentemente no era lo suficientemente bueno en este caso se descarta ese alumno o se les dice tienes que dar más clases vuelve porque podrán entrar bueno digamos es el edil hay muchos alumnos que se presentan para una sola plaza normalmente tenemos aproximadamente cuatrocientos aplicaciones por año para unas treinta plazas que se producen por año anda

Voz 9 17:44 bazas son para todos realicen instrumentos no

Voz 0874 17:47 pero los diferentes pero hay que

Voz 9 17:49 o para estudiar en la escuela no la escuela tiene un programa de becas todos los alumnos están becados

Voz 25 17:56 que sí existe es una comisión de becas que mira por la justicia de esa distribución es decir las familias quiénes ese pide a las el sistema de la Comisión de becas nuestro consiste en que la los candidatos las familias de los candidatos presentan su declaración de la renta iríais esas saca un cálculo de la renta per cápita según los miembros de Familia y entonces en ese cálculo eso lo hace la administración de no está escuela de dice claramente quiénes necesitan cien por cien de beca y además Vicar residencia presta no

Voz 9 18:25 pero la tarifa normal son veinte ó veinticinco mil euros al año

Voz 25 18:28 no no nadie lo paga completó el él él hay algunos pocos alumnos que pagan más o menos la mitad pero la mayoría tienen beca completa porque la mayoría y esto hay que decirlo son alumnos y el talento musical muy a menudo está en familia se viene de la de una clase media de ciertos países donde la gente está en el umbral de la pobreza en lo que se entiende por umbral de la pobreza en términos económicos la escuela es en ese sentido ese hace una digamos una obra en función del talento y social no no hay ninguna distinción por capacidad económica ninguno pero quizá entonces

Voz 0874 19:05 problema no es que no es que sea caro no es que sea una mala educación problema que son pocas plazas bueno no es un problema digamos que la escuela no puede asumir un problema de Estado es privada la escuela del pueblo problema como país digo

Voz 25 19:19 que tengo pero hay que distinguir eso porque sino porque si fuera un problema de la escuela que no lo es

Voz 9 19:24 su Walking entonces qué haría usted al menos si fuera del ministro de Educación tuviera un presupuesto ilimitado en España fue de los más pequeños hasta los que están en el Conservatorio Nacional chiquillería para cambiar la educación musical para mejorarla

Voz 25 19:40 bueno es una situación ideal la que me planteas no digamos yo lo primero que haría sería observarlos modelos que funcionan bien en el mundo depende para qué cosa me fijaría por ejemplo la formación básica infantil en determinados instrumentos como el piano el violín la viola y el violonchelo yo me fijaría en el sistema que se planteo a través de Our en en la Rusia de principio del siglo pasado y que duró en las repúblicas soviéticas en esas disciplinas en lo que se refiere al solfeo me fijaría en Francia me fijaría en Hungría son países que han trabajado en solfeo desde la infancia y la adolescencia perfectamente son los mejores golfistas en lo que se refiere a instrumentos de viento me fijaría además de por ejemplo en España tenemos la práctica de las bandas en todo Levante que es es una traición extraordinaria que tienen muchos pero a voz Excel gentes porque ese forman produce se puso mucho talento también me fijaría en los países que han cultivado la el refinamiento son fundamentalmente diría un poco por estamos hablando grosso modo no pero son Francia y Alemania Adrián de que instrumentos el piano es un bien internacional no digamos el piano depende no porque tampoco hay una sola escuela de piano no he no es tan fácil encontrar grandes maestros de piano eso hay que decirlo pero en todo caso no si nosotros tenemos dos profesores rusos de gran categoría en nuestra escuela

Voz 9 20:58 pero no pero no se trata de interpretar Echevarría nacional Ana eso o de fastidio esta semana al Auditorio Nacional para ver la Filarmónica interpretar la Sinfonía heroica Primer concierto para piano de Chopin y fue increíble pero los espectadores como se puede imaginar que eran todos personas con abrigos de pillo de sesenta setenta ochenta del barrio de Salamanca siguiendo medio muertos como vamos a esperar no no ya que haya gente tocando sino que haya gente que vaya a ir a conciertos dentro de treinta años no se trata de verdad el piano que los niños se podrá disfrutar de este tipo de música y que aparquen cuando sean mayores vayan al concierto vayan al Teatro Real vayan al Auditorio Nacional

Voz 25 21:50 volviendo a tu pregunta de antes digamos y no tuviera poder de influir en alguna medida en la formación musical yo creo que la formación musical podría ser parte de la educación general no estaría iríamos a un gran gran bien sabes a todos los niños que estudian lo que sea que tengan desde la escuela primaria secundaria prácticas de coro en la posibilidad de elegir instrumentos Itinere orquestas entre las escuelas o el toca instrumentos es fan

Voz 0874 22:15 Braulio para mucho para muchas otras cosas también matemáticas incluida lo hemos hablado aquí alguna vez Shakhtar

Voz 9 22:20 Aláez déjeme que le haga entonces una pregunta tinto en The long and lleva haciendo esto mucho tiempo cual Hanan dirías que es el porcentaje de nuevos ricos con talento que llegan al Reina Sofía a cuyas familias tienen unos ingresos económicos saltos con educación privada que se pueden permitir comprar instrumentos San cuál es el porcentaje tú crees si los alumnos que llegan de entornos más humildes para los que se tratara si es porque yo me imagino que

Voz 25 22:55 bajo el porcentaje de gente que que tiene recursos porque la gente con recursos suele mandar sus hijos hacer abogados a ser banqueros ella la gente con recursos los manda a otro tipo de actividades en la música requiere una vocación muy fuerte no hay una sensibilidad por parte de las familias que que reconozca que eso es importante no ir por otra parte que les pueda dar un futuro a sus hijos no es

Voz 0874 23:20 sí claro que me pensaría lo contrario no que en el barrio de Salamanca todo el mundo enseñar piano

Voz 9 23:25 días son los que tienen dinero pero en lo decía no

Voz 25 23:28 no tanto porque creen que puedas es su vida a través de la música sino porque las vocaciones están menos condicionadas digamos en en esos hogares no luego también muchos vienen de gente que tiene

Voz 0874 23:40 una cierta relación con la música a sus familias no o por lo menos tienen un amor por la música creados desde muy jóvenes hijos de profesores supongo o hijos de fanáticos de la música como somos muchos menos en un caso como Anna Güell entonces él ha sido rechazados por el Reina Sofía qué es lo mejor que puede hacer bueno el rechazo así existe yo no la hora usaría no porque creo que cuando vas a una

Voz 25 24:01 elección de una que es muy difícil no por sus características tienes que llevar entre las posibilidades que el hecho de que no te cojan la gente que se trate fíjate de piano de profesor Kirov en nuestra escuela e incluso la de drogas son gente que tiene normalmente están muy preparados ya no o bien el profesor ve un talento muy muy específico en Alien no y eso es una aquí tiene un respeto enorme por los profesores sí1 un sitio tiene que saber que el que decide es el otro

Voz 0874 24:25 no ayudaría entrar que alguno de los profesores que están en el Reina Sofía fueron también profesores particulares pero no de manera directa podría ayudar a que le digan estás en condiciones de presentar Teo no los criterios que se pueden buscar claro pero no es un ningún

Voz 25 24:39 la garantía porque el concurso entrada como tú

Voz 0874 24:41 te digo vienen muchos chicos hay pocas plazas profesor

Voz 25 24:44 el sida

Voz 0874 24:44 pues letras la daremos tus consejos a bienvenido cuando cuando considere no estar preparado Fabián sello que es director de la Escuela Superior de Música Reina Sofía gracias por venir un abrazo muchas gracias escuchamos un poco de música

Voz 9 25:00 de anunció Javier Perianes porque paso una cosa Najwa y esto servir de inspiración para mí Perianes es el mejor pianista español por lo que sea que no le dieron en el Reina Sofía está tocando de manera increíble y eso es muy inspirador

Voz 25 25:21 eso demuestra que el camino de cada uno es el camino de cada uno y hay que buscar con quién hacerlo

Voz 26 25:26 eh

Voz 27 25:29 eh

Voz 21 25:34 sí

Voz 28 25:39 moon

Voz 21 25:40 no no

Voz 29 25:46 eh

Voz 5 25:57 ah sí

Voz 29 26:03 sí

Voz 31 26:08 no no no

Voz 21 26:22 eh

Voz 33 26:25 no no

Voz 34 26:28 no no

Voz 29 26:35 tú

Voz 5 26:35 eh

Voz 21 26:44 no

Voz 36 26:52 sí

Voz 21 26:57 en

Voz 37 27:01 no

Voz 2 27:15 pero

Voz 27 27:19 el

Voz 38 27:24 eh

Voz 39 27:36 eh

Voz 0874 27:42 oye que no estemos quiere que es un poquito tarde la palabra del día

Voz 9 27:46 el Rey da rifi rafe precio hace Sans la suena a nombre de jugador de tenis es cuando tienes una pequeña discusión con alguien decimos que tienes un rifi rafe achaques bueno a mí me pasó un montón de veces problema que tienes ahora mismo con cierta gente de tu entorno decía no podemos hablar de eso todavía quizá la semana que viene la semana que viene lo contamos sí ahora la noticia no las noticias no me que me voy ya a la por tan solo a la calle a cubrir las manifestaciones hasta ahora