Especial pensionistas

Voz 0874 00:00 la verdad es que provoca unas ensayar manifestándose verdad Juanjo es como ver a niños leyendo a Kant no deberían estar haciéndolo

Voz 1 00:08 no deberían estar haciendo sobre todo un día como hoy que es un día infernal yo creo que debemos estar a nueve grados yo tengo las manos ya con generadas de sujetar el micrófono paraguas luego se vea un gran espectáculo debe ser tremendo visto desde un drone porque es un mar de paraguas porque es un mar de paraguas infinito toledana llena no se puede dar un paso se ha empezado a adaptar también está a la calle Montera que nosotros hemos bajado que hemos bajado relativamente bien pero nos va a costar subir porque ya está colapsada no

Voz 0874 00:47 empieza empieza la manifestación de pensionistas que se celebra en Madrid y que ahora mismo empiezan muchas ciudades de España metro educar es un poco más tarde íbamos a hacer desde luego una red de conexiones y una red de contactos para explicar por qué esta gente tiene que estar aquí bajo la lluvia

Voz 0757 01:00 a su edad porque por qué no decirlo es a su edad

Voz 1 01:03 esto es una cruenta infinita mira aquí estamos cobijados aquí como histórica por varios paraguas

Voz 0874 01:12 de Maribel de Guille de Pedro correcto eh vamos a hacer una suma de edades primero edad

Voz 0808 01:19 sesenta y seis setenta ellos

Voz 2 01:21 el sesenta y cinco que no había

Voz 0874 01:23 esas mejores que estar haciendo ahora mismo que estar aquí bajo la llovía eh

Voz 1490 01:26 ya los tres pero bueno habrá que sufrir

Voz 0874 01:30 en algún momento esta mañana dijo nada está lloviendo no voy a ir

Voz 1490 01:33 ya me levanté a las siete de la mañana mire para el rival sabía que el Bayón

Voz 2 01:37 así que que está aquí entonces porque se jubilada malo no

Voz 1490 01:45 por ser de Rajoy

Voz 2 01:48 ha tardado treinta segundos grupo marido eh

Voz 0874 01:52 a ver Guille que es lo que usted cree que Rajoy no está haciendo debería estar haciendo y que a usted le evitaría estar aquí bajo la lluvia

Voz 1490 01:58 es que Rajoy no está haciendo nada de nada pasa de todo el Texas pasada aquí deja Pachá ya tal

Voz 1 02:05 ya somos Guille Guille usted se siente representada por algún partido que otros

Voz 3 02:16 ahora hay quiero decir que usted ha venido aquí

Voz 1 02:19 arrastrada por un partido como siempre

Voz 4 02:22 quiero decir que no tiene un no tiene líder

Voz 1 02:25 es que se ocupen de lo que se no debían estar ocupando

Voz 1490 02:29 yo hago lo que tengo que hacer pero por mi pensamiento

Voz 0874 02:32 Maribel tú has seguido el debate de las pensiones esta semana

Voz 2 02:35 claro porque la radio no por la tele que te voy a decir que es una vergüenza todos en este caso todo yo soy de izquierdas he defendido siempre mis derechos desde que tenía veinte años llevo currando desde que tenía catorce desde que tenía veinte años he sido siempre muy activa desde luego esto es una vergüenza por todo por todos los partidos

Voz 0874 02:59 ahí ve por cierto tuvo alguna vez pensaste el día que se murió Franco por ejemplo que a estas alturas estaría manifestando te bajo la nieve porque está empezando

Voz 1868 03:08 por aquí es es libre en aquellos años había manifestaciones por otras causas pero hoy estamos aquí pues precisamente porque hemos trabajado mucho hemos peleado mucho por la democracia no es normal que con lo que sube la vida no suban a nosotros el cero veinticinco que no da para nada

Voz 0874 03:28 qué es lo que pensáis cuando escucháis algunas político es decir que hubieras ahorrado un par de grillos al mes a lo mejor es una cosa estaría mejor para vosotros

Voz 1490 03:35 como ellos ahorra mucho porque ellos han subido un siete por ciento haya habido dinero pero resulta que el cero veinticinco mucho porque ya tenemos una casa pagada los comemos los muebles no los grifos luego ya que hacemos nos vamos dos Un puente vendemos la casa

Voz 1 03:53 sin ocre no cree usted que el mero hecho de que Celia Villalobos que además es la presidenta del Pacto de Toledo dijera eso de las dos euros era como para vernos la cesado fulminantemente

Voz 1490 04:05 a esas que había que había a esas que había que ponerle un cartón la en aquí mismo que durmiera en la calle pero es que no cree que es una sinvergüenza de armas tomar

Voz 1 04:15 no cree usted que nos estamos acostumbrando a todo

Voz 1490 04:18 si no no nos acostumbramos nos jode

Voz 0874 04:22 la verdad es que hay una especie de justicia patente Juanjo cuando uno ve a esta gente cuando uno piensa que es una generación en Estados Unidos a la generación de lucha una gran generación aquí esta es nuestra gran generación que es la gente de consiguió que tuyo tenemos ahora mismo con un micrófono en la Puerta de Sol diciendo lo que nos apetezca

Voz 1 04:41 pasando frío Maribel tiene la suerte de que afortunadamente una envidia ver descender cigarrillos porque eso también tampoco no por nada todavía no pero pero como un pico no

Voz 2 04:55 sí pero sí para un vídeo que tengo que es el único no me lo puedo permitir

Voz 1 05:01 Veo veo que vosotros lleváis cada uno Un paraguas de un color ven muchos paraguas de colores pero me da la impresión de que poder de que predominan negro como si estuviéramos no es un país del oeste

Voz 2 05:13 pues debería de ser pero yo creo que no que es de Un país precisamente de gente muy luchadora de de haber sufrido muchas en muchas ocasiones

Voz 0874 05:24 es un país en el que mañana a las urgencias van a estar llenas de gente con neumonía si un parapente suyo allí porque el frío que hace en Madrid del que hacen el resto de España porque lo que hemos visto es tremendo pero fíjate que de país

Voz 1 05:34 a veces no para no para mí también para la gente paraguas se frustran para ir para allá

Voz 0874 05:39 la Puerta del Sol desde luego ya no sabe una sola persona no no

Voz 1 05:43 y es que no va a costar movernos mucho en dirección a la radio ahora es

Voz 0874 05:46 estamos me lo tuyo es lo siguiente tuyo les vamos andando hacia la radio porque ya hay una serie de personas y de invitados que nos van a explicar el primer un poco porque estamos aquí en el sentido te estricto de país en sentido casi ideológico incluso economistas que nos van a explicar por qué no deberíamos estar aquí sin embargo porque estamos tenemos a gente que nos va a contar lo que significa estar en esa situación en la que están ellos en lo que hacemos el camino creo que en Barcelona Lourdes Lancho está en la misma situación que nosotros que se en la calle no tan empapada como estamos ahora estás por ahí Lourdes

Voz 1490 06:15 estoy aquí y lamentó cojo un día primaveral la aquí

Voz 0874 06:19 ah vale gracias Lourdes buenas tardes y luego y hablando consigo déjame despedir a esta gente cierto doy paso espera Pedro Maribel Guille que mil gracias

Voz 1868 06:29 encantado con nosotros mucha suerte con vuestra lucha porque es la de todos igualmente que salga un buen programa hay ya de las

Voz 1490 06:36 a ver si avanzamos porque hemos retrocedido a los años cuarenta

Voz 0874 06:40 Lourdes todo tuyo ahora te es un cinco minutos hasta ahora

Voz 3 06:44 ahora pues se da la paradoja de que estamos justo enfrente del de lo que era el hotel Ritz ahora es el hotel Palace con uno de los uno de los hoteles de lujo de de Barcelona por aquí empieza pasaría a la cabecera de la manifestación y estoy es una manifestación Transversal ahí mucha gente mayor pero también mucha gente joven y familias enteras por ejemplo yo estoy con una familia que procede de la zona industrial de alrededor de Barcelona son de Martorell y payés ya han venido hasta hasta Barcelona y cuando digo que es una familia digo que son tres generaciones que se están Manices dando por las calles de Barcelona por las pensiones no por el futuro de de las pensiones aquí estoy con Alfonso que es el el padre el pater familias hola Alfonso

Voz 5 07:25 el abuelo del niño

Voz 3 07:26 el abuelo de Javier el padre de del otro Javier

Voz 1539 07:29 no

Voz 3 07:30 que además tras trabajáis habéis trabajado los dos en en empresas de la de la zona noi tú estás jubilado el tú sigues trabajando y si sigo trabajando y que habéis decidido salir hoy a

Voz 5 07:42 la carece con el cero veinticinco que les hoy subido a presión y no me puedo quejar porque yo sé que tengo buena pensión no pero con un tono veinticinco cuando la luz sube un diez por ciento el gasto sube un ocho La el agua sube otro tanto pila la comida osea yo no estoy dando saca la la verdad porque si coges lo que te he dicho el diez por ciento el tal resulta que si él un pagas de luz cincuenta euros ya te han subido cinco

Voz 3 08:07 habéis venido incluso con el perro ha venido Alfonso Rajoy su mujer Javier Mercedes Javier que tiene siete años tú sabes por lo que estás aquí Javier la tensión Nice ya habéis venido también incluso los tíos me parece que Antonio Antonio eh tú eres de los privilegiados que recién jubilado te subieron la pensión

Voz 6 08:31 es siempre NGA o no porque llevo dos años trabajando ese cero veinticinco lo vivo a media no sé qué decirles darle muchos recuerdos señor Rajoy a la señora Báñez porque gracias sujeciones a nosotros que a ellos y luego darme un recuerdo a todos los señores del Gobierno sentado que tienen sus paga vitalicia que tienen sus bueno chófer chóferes particulares

Voz 3 08:58 pero de eso pero hubiera sido lo veremos gracias gracias porque Lucía que te queda poco para la jubilación me decías yo estoy pidiendo todo lo malo

Voz 0277 09:05 estoy pillado todo lo malo sí que es verdad llevo llevo cotizando desde el setenta y dos que empecé a trabajar

Voz 3 09:11 me pilló en el

Voz 0277 09:13 catorce me echaron a la calle estoy en el paro cobré dos años de paro sí pero ya no he cobrado nada porque claro lo de los cuatrocientos veinte euros tampoco me pertenecen porque claro el Gobierno dijo de las cuatrocientos de los cincuenta y dos años nada a los cincuenta y cinco los cincuenta y cinco mi marido cobra más de novecientos pues espabila de todo toda mi vida trabajando toda mi vida apagando cotizando cordialmente bien cada mes para que luego llegue este este momento tengo sesenta años muy bien y ahora ella te digo no cobró nada lo diputados como viene estamos diciendo pues nada que tengan once años tienen paga vitalicia si a ellos se quedan en el paro tienen al la paga normal yo quedé en el paro en el paro y sin te pagando una hipoteca como yo mucha gente pues resulta que no tienen para pagar la hipoteca porque tú tienes un acuerdo cuando te va al paro te dan una mierda hablando mal pronto y eso es lo que vemos ahora son todos los a nuestros políticos que está son todo de puta madre buenísimo

Voz 3 10:20 estamos a la manifestación empieza a sobrepasar lo estamos con esta familia que como veis está venta de me mentales ahí Sima está siguiendo la la marcha que discurrió en Barcelona hasta la delegación de de gobierno ibamos a estar todo el programa Nos vamos a a pasear por lugares incluso que son pequeñitos donde tiene muy poca gente mira Lucía liso Llana García han dado un paseo por Rivas un pueblito de poco más de cuatrocientos habitantes dedicado a la agricultura y la ganadería en una comarca preciosa a la comarca de las Cinco Villas en la provincia de Zaragoza allí se han encontrado con un ganadero y con él se han colado en un curso de memoria del centro social del país

Voz 9 11:12 dieciocho estoy cobrando quinientos no

Voz 0154 11:15 treinta y ocho durante

Voz 9 11:17 los años del dos mil dos al dos mil doce es lo que me subió esos quinientos noventa hizo libros que son ciento setenta euros más pero del trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho son los años que me ha subido cero veintiocho el cero veintisiete como quiera llamando eso ha supuesto una pérdida de mil euros al año todo eso es lo que perdido por no subir el IPC

Voz 10 11:42 la extensión les yo ambas de casa o sea que las mujeres yo protesta o precisamente pues por ser mujer por porque no he tenido opción a cotizar aunque en casa trabajando en casa que es como sino días trabajan lo primero que nos devuelvan

Voz 9 12:00 el IPC de los siete últimos me parece que son siete últimos años

Voz 11 12:04 no es tienes que como designó como lo con sentimos es que es no sé

Voz 1539 12:08 eso no se puede tolerar la que el hotel la que tengáis pensión Jorge Lage la mayoría nada yo he cotizado me falta un año para jubilarme nunca estará pero la mayoría de la gente de la exmujer de los pueblos no cotizar ramas de casa por lo tanto siempre trabajó en casa no huy enfermedades en casa cuando no había ni seguridad o tengo muchos hijos subir las pensiones digo el quién no sé quién era nada pobre instrucciones es que el suyo ha sido un asombro concedía la mejor del mundo

Voz 12 12:40 y el que tiene buena paga puede hablar bien pero lo que sí tiene pocos pagan eso puedo hablar

Voz 13 12:43 nada que no es nada eso

Voz 3 12:46 así el papel que es lo que que lo

Voz 13 12:49 se va a acoger

Voz 1539 12:51 planes de pensiones suelo hubiese por culpa del sur de la música un plan de pensiones pero Paidós están depresión claro porque cuando te pones a Kalou se lo quedan osea que depende de payaso no no he dicho yo es un que con forro los nada

Voz 14 13:13 no me tengo que alegrar cuenta que conté lo quite dijo lo rebajamos a cien euros pero como hace su seguro con el plan de pensiones que tecla que te descuentan sesenta euros yo recibo todos los meses del plan de pensiones de quince años yo recibo cuarenta euros Amine ponerle me tiene la cartilla cuarenta euros

Voz 15 13:34 a mí

Voz 1539 13:39 ahora Moody's ha buena

Voz 16 14:00 con ella

Voz 1539 14:03 eh

Voz 1113 14:07 vaya carrera que hemos hemos pegado Juanjo vaya día sobretodo yo que digas que haga de paraguas más es es

Voz 1 14:15 más ahora cuando llegábamos muy bueno empezó caer aguanieve cuando estábamos allí todavía

Voz 0874 14:20 algo de mano tiene que tener Rajoy con el tiempo porque parece que lo ha modificado aposta para que esto no funciona

Voz 4 14:26 yo yo quiero pensar que esto no lo han hecho los espíritus buenos para hacerlo más heroico cara Peraza estaba llena nadie sabía nadie sabía echado atrás en la calle Montera Nos costaba subir aún

Voz 0874 14:41 sin el paraguas corriendo

Voz 4 14:43 porque estaba ya llena de gente que venía

Voz 0874 14:45 hacia la puerta de esos mientras estos intentábamos ya llegar hasta aquí hasta el estudio en en Gran Vía treinta y dos pero esto ocurre Madrid ocurrió en Barcelona se escucharon en la voz de Lourdes Lancho que va a seguir por allí pero ocurre en toda España porque hay decenas de manifestaciones convocadas por diferentes entidades por diferentes organismos ibamos seis salpicando un poco las conversaciones que tenemos preparadas con conexiones con esa gente que está cubriendo grandes historias porque cada persona que se manifiesto cada persona de una cierta edad sobretodo que a estas alturas se manifiesta tiene siempre una historia que contar en Toledo está Cristina López Huerta cómo estás Cristina

Voz 0808 15:18 qué tal saludos Javier saludos a todos estamos aquí la plaza de toros nos hemos quedado ya en la cola de la manifestación que ha salido muy puntual una de las más madrugadoras de Castilla La Mancha a las once de la mañana en la capital regional y además pasada por agua llueve sobre la capital aunque eso no ha impedido que cientos de personas se estén acercando ya hasta aquí muchos de ellos además vienen autobuses desde multitud de pueblos de la provincia que bueno estaba esperando con urgencia verdad hablábamos antes estas lluvias para paliar la sequía en el campo que ha sido muy preocupante una provincia Javier que al igual que en el resto de las regiones eminentemente

Voz 1539 15:53 mural la agricultura y la ganadería tienen no

Voz 0808 15:56 eso destacado en nuestra economía y aquí queremos resaltar que la situación a la que llegan muchos de sus agricultores y ganaderos en la jubilación es bastante más precaria que en el resto de España el motivo es que las bases de cotización que han tenido como autónomos han sido las mínimas eso repercute directamente en lo que les queda de pena sí para que os hagáis una idea para que se la puedan hacer nuestros oyentes puede ser incluso la mitad que en el resto de sectores la mitad así que imagina si ya es difícil llegar a fin de mes en una ciudad verdad con una pensión baja pues imaginados en el en el campo no son los únicos en Castilla La Mancha otro sector que durante años ha levantado la economía no sólo aquí en Castilla La Mancha sino la de Madrid es la de la construcción también autónomos muchos de ellos yo quería darle importancia a estos dos sectores que son muy importantes en la región y para ello tengo a a dos personas a dos caballeros que vienen de Puebla de Almoradiel de un pueblecito de aquí de Toledo que han dedicado precisamente al sector de la construcción Julián muy buenos días bueno ríos cuéntenos usted cuántos años trabajo en la construcción y la Cruz

Voz 1539 16:56 a de todo

Voz 0808 16:58 un hombre de treinta años que tal pensó en la que da usted yo ahora mismo tengo una cientos treinte y me comentaba antes también que tiene un hijo en este caso que está en paro con lo cual usted tiene que tirar de su familia en todo momento

Voz 17 17:15 a ver yo ya tengo un hijo seis si seis años en el paro no tiene derecho

Voz 1539 17:21 pues nada nada nada no le dan

Voz 17 17:25 ni un céntimo ni tiene derecho a trabajar en el Ayuntamiento porque como no tiene familia pues dicen que no tiene nada de eso así que el que no estoy manteniendo Sui

Voz 0808 17:38 junto a usted un un vecino también el pueblo un amigo José que nos decía que él tiene cierta suerte porque se le ha podido quedar en un poquito mejor pensión verdad José muy buenos días

Voz 1 17:46 buenos días

Voz 0808 17:47 cuéntenos usted tiene unos mil euros según no unos mil euros para pero sí estar trabajando cuarenta construyó y como era sabida levantarse temprano levantado

Voz 18 17:57 es muy temprano yo ahí venimos

Voz 0808 18:00 tarde a casa los hijos has ir a las mil conocía pasaban todo el día en Madrid verdad iban en autobús a al pueblo claro y además se sumaba la circunstancia de que muchas veces pues serán peones autónomos otras veces estaban a los autónomos contra si así hemos pasado toda la vida no se Javier si quieres hacerle alguna pregunta no sé

Voz 0757 18:23 además echando vamos Joseba Julián de mi pregunta

Voz 0874 18:25 es con seiscientos treinta euros con mil en el caso de José en cuantas veces hace cuentas cada mes Rabat

Voz 0808 18:33 contar todo lo todo lo hacemos cuentan no llegamos usted yo esté Julian pues yo mismo las cuentas de la luz y el agua usando Tintín con gran todo sube y la pensión poquito cero veinticinco cero veinticinco pero mira como ellos y sólo ha subido el bloque de viviendas del bajarse en ellos las pensiones y entonces habría más dinero Cristo buena dime Javier eso fuerte gracias un abrazo compañeros hasta luego

Voz 0874 19:06 eso Juanjo también que en toda conversación las que hemos tenido tuyo en la puerta al sol en estas escuchamos a la gente siempre menciona el sueldo de los políticos no sé si hay también una especie de Karma hoy os esperan que hay una especie de Karma adivino que permita igualar su situación a la de quienes deciden sobre su situación

Voz 4 19:21 claro es que yo creo que el sueldo de los políticos metafísica otras muchas cosas no metáfora por ejemplo no poco castigadas que estás desde el punto de vista de la renta a rentas del capital metáfora quizá el desastre que ha hecho en el mundo laboral en la reforma laboral que que es la que permite que no se pueda subir los salarios puesto que no hay ingresos esas quiero decir que toda la atención yo creo que todo esto empezó crisis con el 15M 15M fue un movimiento de jóvenes que estaban a disgustos que no tenían futuro que sabían la idea pero que englobaba o vehículo daba un malestar más general no eso se apropió un partido político que ahora es la cuarta fuerza y que por lo tanto no tienen ningún una posibilidad de cambiar las cosas no después hemos visto el movimiento de las que las camareras de hotel después hemos visto a algo los pensionistas hemos visto ayer a los manteros la impresión que da osea tú hemos visto en la manifestación el ocho de las mujeres que aparte de las reivindicaciones feministas concretas recogían también un malestar que aceptaba

Voz 19 20:40 la toda sociedad que entonces

Voz 4 20:43 que estamos viendo es una dispersión de la protesta que no que carece de representación porque aquí al frente de esta potestad de hoy no hay ningún partido político está la está calle y están doscientas cuarenta y siete organizaciones entonces yo creo que aparte de ETA es que tenemos un problema de representatividad enorme es decir es verdad que el grito de No nos representan se porque si no representaran todo este malestar de todas esta gente que yo en mencionado a frente de este malestar estarían los políticos que son unos

Voz 0874 21:21 los representantes o alguien sería su voz en el Parlamento que es lo que ellos esperan eso hace que haya gente como por ejemplo está vuelo que seguramente ha trabajado toda su vida décadas en la fundición y que ahora con la pensión que tienen no le queda más remedio que ayudar a sus hijos eso es lo que pasa con alguien que está con Toño puesta en Zaragoza cómo estás Toño buenos días

Voz 20 21:38 qué tal buenos días Javier bueno estamos aquí con José que lleva una gorra de estas de los años veinte taxista lleva un abrigo moderno muy moderno de estos de Gore Tex sonríe ochenta años José buenos días buenos días aquí en Aragón tenemos ochenta y cinco mil pensionistas que están dice gesta por debajo del umbral de la pobreza pero en su caso la pensión bueno no cuéntanos cuéntanos cómo violación particular no me puedo quejar me puedo considerar casi un privilegiado al lado en lo que están cobrando otra personas que cobran ochocientos setecientos pero yo me puedo con él no con particular es el caso en general eh de lo que estoy viendo a mi alrededor eso sus hijos tiene su mujer creo que no tiene entonces él no cobra pensión Mis hijos tienen salarios de miseria porque son mileuristas dos e imponer contento y entonces pues con lo que yo gano pues hay que repartirlo entre todos y usted eh no nos contaba hace un momento que ha participado en todas las manifestaciones habidas y por ahí yo sé lo que siempre me he considerado de Ikeda no radical sino simplemente liquidar he ido a las manifestaciones blanca sobre todo lo que sea en contra las manifestaciones de los políticos que en cada momento no han estado gobernando y que sólo se dedican a machacar a los trabajador o una trabajadora como usted decía que en los años cincuenta si no me equivoco usted el Diego de Córdoba precisamente por una situación difícil lo mismo porque mi padre venía de la guerra estaba trabajando en la fábrica sólo seguían buscando en aquellos tiempos todavía a ver si lo podían Tuncay Mi padre volvían cogido lo hubieran fusilado a mi me gustaría saber cómo después de cuarenta daños en la fundición trabajando en un en una labor tan dura tiene usted esa vitalidad que a parte de eso no he sido fumador activo pasivos y sido siempre sale me Gago todas las montañas podido eh voy me gusta Salih al aire fresco e hago bicicleta

Voz 0808 23:32 yo no tengo vicios porque no

Voz 20 23:34 bebo no fútbol así que manifestase su servicio cómo voy a y no gana dinero diaria pero piel nos dice nos dice Javier del Pino que manifestarse su vídeo y el único vídeo que he tenido la mujer made que para que complicó la vida pero fin se las tiene que complicada Javier te escucha José no yo me pero

Voz 0874 23:52 punto solamente José sí sí cuando mira a sus hijos piensan cuando sean tan mayores como usted y cómo será su vida

Voz 20 24:00 pues calcula jodida o no se la quita le han quitado todos los derechos hecho los gobiernos que hemos tenido lo uno de los otro que son todo una panda de ladrones y salteadores le han quitado los derechos no quieren quitar la Seguridad Social nos quitan la educación pública nos quitan todo y ellos están borrando donde nos llevan a la miseria y a la pobreza

Voz 0757 24:25 José suerte con el futuro sea cual sea un abrazo

Voz 20 24:28 muchas gracias y decirle a los políticos chorrito y ladrones que se vayan a la cárcel todos los que no tienen derecho a gobernar bueno pues ahí ahí dejamos a José que porque desde luego la reivindicación un abrazo gracias

Voz 0757 24:40 no verdad

Voz 0874 24:44 Carles Manera es catedrático de Historia Económica en la Universidad de las Islas Baleares es miembro de Economistas frente a la crisis como esas Carlo

Voz 21 24:49 buenos días hola buenos días muy bien aquí junto a mi Eloísa Delfino nada conmigo que es lo tiene

Voz 0874 24:54 Patti Smith investigadora del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC editora de agenda pública la Eloísa compuesta

Voz 0757 25:00 Fernando alude a los oyentes de este programa

Voz 0874 25:02 porque te dicen cuando viene por aquí es profesor recién jubilado de Economía en la Universidad Complutense de Madrid coordinador del Bloc cuando nuestra cómo estás Fernando o la muy bien muchas gracias déjame empezar por ese pequeño detalle la última vez que estuviste aquí no estabas jubilado y ahora sí que lo estás

Voz 22 25:16 pues no estaba a punto de jubilarme llevo seis meses hay he dejado atrás una vida que me encantaba que era la de profesor universitario y ahora estoy haciendo cosas que igualmente me producen una satisfacción enorme

Voz 0874 25:29 déjame anticipar que te conozco lo suficiente como para pensar que tu vicio iban a ser las magníficas

Voz 22 25:34 bueno mi vicio las manifestaciones si la militancia social pero además de eso pues ahora estoy en un en un curso de arte moderna que estoy encantado estoy en una en una espacio de debate literario que también me gusta mucho sea que tengo tengo una agenda muy completa

Voz 0874 25:52 en en que no se parece ser en esta a lo que tú habías imaginado

Voz 22 25:57 bueno yo soy pensionista pero debo decir que me siento un privilegiado en relación a lo que es la la pensión media de la gente que está entorno a los seiscientos euros estamos Salario Mínimo eso es estamos en una en una en un umbral esa pensión está en la pobreza o está muy cerca de la pobreza

Voz 4 26:20 la pobreza directamente pero eso es

Voz 22 26:22 eso es está en la línea al pureza por lo tanto los que tenemos la suerte de jubilándose mejores condiciones estamos en otra en otra situación no obstante yo me siento plenamente comprometido con un con un grupo social

Voz 1539 26:35 sí

Voz 22 26:35 que en el futuro no sólo es que ahora este la situación mal es que en el futuro va a estar peor si no cambian las cosas

Voz 0874 26:41 yo yo supongo desde tu activismo de eso hemos hablado aquí muchas veces no sé que está llena de gente mayor te tiene que proporcionar cierto orgullo no cierta tristeza por por por qué están allí pero también cierto orgullo que existan esta sociedad capacidad de manifestarse de quejarse

Voz 22 26:56 bueno por supuesto lo que ha dicho antes un una de las personas que ha entrado en el programa de que de que forman parte los que hoy están en la Puerta del Sol y los que estarán esta tarde también manifestándose y los que están en todos los rincones del Estado español es que forma parte de formamos parte de una generación que lo hemos dado todo en la lucha contra el franquismo que esta generación esté

Voz 19 27:18 de nuevo tomando las calles es que es siempre

Voz 22 27:20 sonante y como decía Juanjo sí también vemos lo que ocurrió el otro día con la mujeres yo tengo la sensación de que estamos viviendo episodios históricos es que el otro día no cabía un alfiler en la manifestación feminista yo hoy tiene toda la impresión de que viejos mayores jóvenes todos vamos a estar en las calles reivindicando reivindicando decencia que al final yo creo que más o tan importante como el dinero es decencia dignidad democracia

Voz 0874 27:48 dignidad vivir al mismo tiempo

Voz 4 27:50 tú no crees que si todo el malestar expresado por estos colectivos diferentes que hemos nombrado no Seve y cuna adecuadamente puede quedar en explosiones como la de hoy como la del otro día no ir más allá claro para mí es fundamental yo

Voz 22 28:05 no no no meto a todos los partidos en el mismo saco y creo que hay partidos políticos que están que tiene la sensibilidad que hay en la calle yo confío que esa permeabilidad y esa porosidad y esa sensibilidad se traducirá en en propuestas pero en propuestas partido

Voz 4 28:24 que tú dices no son los que han sacado a todos estos colectivos a calle se han apuntado

Voz 22 28:30 no se han apuntado o han hecho actividades lo han hecho cosas que finalmente también cristaliza en esto en la calle yo creo que los partidos del cambio por llamarlos de alguna manera no buscan capitalizar no buscan dirigir no buscan apuntarse tantos sino que buscan estar con la gente que está en la calle que efectivamente yo confío y creo que si esto que está habiendo en la calles tiene reflejo institucional sin perder lo que hoy estamos ganando loco ya estamos ganando es que la gente es consciente de que hay que pelear Hinault depositarlo todo en el engranaje institucional para mí

Voz 19 29:05 sí en mi opinión esta es una lección importantísimo

Voz 0874 29:08 lo hizo porque estamos aquí es porque hay una cierta tendencia a incluso convertir en víctimas quiénes son los sufridores de estas situaciones que se hubiera ahorrado tendré una pensión mejor que ha pasado

Voz 10 29:19 yo creo que tres cosas fundamentales no una una parte tiene que ver con con el estancamiento de los salarios y de la productividad que que eso deriva de la de la propia crisis y de la gestión de la crisis que ha hecho el Gobierno otra segundo otro segundo factor que es evidente es el cambio demográfico lo que estamos afrontando un tercer factor tiene que ver con la gestión del sistema de pensiones que también ha sido deficiente a mi juicio en lo suyo

Voz 0874 29:45 hemos años pero desde luego culpa de ellos no es

Voz 10 29:47 de quién es pensionista los esto no los pensionistas en el caso quiero decir nuestros pensionistas a pesar de que la tasa de reemplazo del salario de los pensionistas españoles es más alta que la de los de la Unión Europea la pobreza el riesgo de pobreza es mucho menor en nuestros pensionistas que en otros de los de la Unión Europea no podemos generalizar porque claro tenemos un cuarenta y tres por ciento los pensionistas que ganan menos que el salario mínimo interprofesional pero sí que hay que poner el énfasis que hay otros colectivos

Voz 0874 30:14 sí

Voz 10 30:15 que no está en la calle pero que deberían estar incluso con más razón que los pensionistas en la calle son las familias los hijos el riesgo de pobreza infantil en España es muchísimo mayor que en la media de los países de nuestro entorno que también están sufriendo mucho mucho por la en la durante la crisis

Voz 0874 30:31 David quizá todo es culpa Carlas del del crecimiento gris que estamos teniendo no es verdad que estamos creciendo pero quizá no de la manera que deberíamos como ideal de país

Voz 23 30:39 sí hay ahí no hay otro otro factor que que yo añadiría que tienes relación con esto que me pregunta qué es el tema de las políticas de austeridad que se han aplicado en este país de una manera muy extrema no estas políticas de austeridad han generado entre otras cosas pues déficit sociales de primera magnitud ir no a una reforma laboral que prácticamente ha instalado al mercado laboral en una situación de precariedad muy notable y esto evidentemente tiene un impacto directo sobre sobre las pensiones si a eso le añadimos lo que comentaba lo vais a la la devaluación salarial que también ha generado un alemán

Voz 4 31:19 en de de precariedad

Voz 23 31:22 de menor demanda de menor consumo pues tenemos ahí un un un tema de crecimiento greens efectivamente que nos que nos conduce a un escenario indeseado que es éste que se que que es esta situación de de de impotencia ante esta ante este problema grave de de de que el Gobierno no pone los mecanismos que existen técnicamente existen es hay que rechazar la idea de que las pensiones no son sostenible las pensiones públicas son sostenibles Tech técnicamente y esto hay que explicarlo con claridad y creo que es una lamento fundamental

Voz 4 31:56 hola buenos días las bueno y Juan José Millas qué tal

Voz 19 31:59 pero esto no que decía

Voz 4 32:01 ahora Pino que pese a que estamos creciendo en fin lo que etcétera no claro a mí esto de estar creciendo es que New que es una por post verdad porque además en fin el Gobierno sale dice este año hemos crecido un tres por ciento todos los periódicos todos los medios de comunicación repiten que hemos crecido un tres por ciento que es como cuando conserje de un banco te dice este año hemos ganado mucho dinero o no han crecido más que han crecido evidentemente sí sí tres personas en España tienen lo mismo que nueve millones pues evidentemente hay gente que ha crecido pero es una post verdad que España haya crecido han crecido unos pocos pero avisa decía tres millones de niños en en riesgo de pobreza en la mitad de los pensionistas con el bajo salario mínimo es decir con un salario directamente de pobreza fin toda hasta Europa aquellas neoliberal se está quejando de la situación que está en España es decir que no crecemos nosotros crecen unos pocos no

Voz 23 33:08 bueno hay ahí lo que no lo que no hay dudas que hay un crecimiento da riqueza la gente a la generación de riqueza otra cosa es cómo se reparte

Voz 4 33:14 bueno claro la clave está ahí está ahí

Voz 23 33:17 ejemplo cuando se nos dice no hay dinero para las pensiones esto esto es rigurosamente falso por qué recursos existen solamente basta recordar algunos datos importantes son a a nivel estrictamente ilustrativo no para que nos hagamos una idea los los BN los beneficios que han obtenido dos grandes capitales bancarios en este país desde el año dos mil ocho es decir desde la Gran la recesión han sido de de casi ochenta y cinco mil millones de euros y el pago de impuestos que han realizado es relativamente pequeño una compañía eléctrica muy importante ha repartido hace poco catorce mil millones de euros en dividendos de las ayudas a la banca que que algunos estudios calibra en entre sesenta y setenta mil millones de euros el propio Banco de España dice que sólo va a recuperar tres mil ocho que

Voz 0874 34:10 a todos

Voz 23 34:11 es decir que estamos hablando de muchos red de mucho dinero que existe por tanto hay recursos el problema es donde se coloca eso es es el portal de ese es el tema de la distribución

Voz 0874 34:21 como de justo es el mono lo que vivimos como se suele decir el financiero Warren Buffett que es uno de los más ricos del mundo que injusto esto es un mundo en el que él paga menos impuestos que es secretario correcto vamos a hacer muchas cosas dentro de un par de minutos porque tenemos una desconexión publicitaria tenemos varias conexiones pendientes hemos hablado de precariedad vamos a ver qué es precariedad porque vamos hablar con una mujer que trata de vivir con cuatrocientos cincuenta y dos euros al mes estamos en A Vivir en un programa especial junto con Juanjo Millás que nos acompaña con los economistas Carles Manera Fernando el vino con un montón de gente también en las emisoras de toda España en decenas de manifestaciones de abuelos que están arriesgando una pulmonía con tal de reivindicar aquello que sencillamente justo yo hablaba desde lo que significa un sueldo precario en este país supongo que para quién gana mil euros precario al seiscientos para qué gana seiscientos una quinientos quién gana mil doscientos es ganar mil Floyd que está con nuestro compañero Manolo Rodríguez en Valladolid cobra cuatrocientos cincuenta y dos euros al mes Manolo

Voz 1709 35:25 pues sí cuatrocientos cincuenta y seis exactamente cobra aflore cincuenta y ocho años explicar cómo es posible que Laurie

Voz 12 35:33 pues estuve trabajando es era autónomo Occidente Jo m que me jubilarme peso ir al poco tiempo tiempo habría uno porque no podía trabajar en lo mío y lo años

Voz 0874 35:57 lamentablemente la conexión no es lo buena que me gustaría ir cortando podemos escuchar esta historia de precariedad que no quería contar Prodi con sus cuatrocientos cincuenta y seis euros vámonos a un barrio obrero a las afueras de Barcelona Bon Pastor hay tres jubiladas muy comprometidas que están pasando un rato con Aitor Álvarez me parece

Voz 1490 36:23 ponemos mira a nosotros pues una Clarita pero

Voz 12 36:26 en alcohol para John cortado bien calentito

Voz 0757 36:31 yo una caña pero pequeña que estoy trabajando

Voz 12 36:34 de encías vale cariño decís que siempre

Voz 0757 36:36 pues luchado que seguir luchando Nos cansada de luchar

Voz 12 36:39 sí pero alguien tendrá que hacerlo alguien tendrá que salir todo lo ya no sale nadie

Voz 0757 36:47 creéis que los jóvenes tendrían que salir igual tú vosotros es que esta lucha no se hace por nosotros todos los que nos estamos yendo

Voz 11 36:53 si hace también para todos los que vienen detrás para que tengan una pensión el día de mañana ya que han trabajado aunque sea precaria mente yo quiero resaltar que todo lo que tenemos Chacón seguido a fuerza de luchar en este barrio nunca nos han regalado nada si tenemos un ambulatorio es porque hemos salido a la calle si tenemos un metro porque hemos salido a la calle

Voz 0757 37:13 cuando ves la el primer día que recordáis haber salido a la calle a pedir algo para los semáforos para los semáforos quién había semáforo del Rey bueno a la segunda lucha que recuerdas

Voz 12 37:29 la del metro y el ambulatorio también en ambulatorios

Voz 0757 37:35 Maduro Michel millones amiguitas iba con mis hijas y todas la manifestaciones servirá de algo la manifestación porque no hay elecciones

Voz 12 37:44 sabes mucho Rajoy no va a servir de nada va a servir de mucho va a servir que digan no están dormidos es un colectivo muy fuerte somos mayores pero no tontos entonces yo creo que va a servir de mucho

Voz 0757 37:57 el luchas que nos benefician habéis luchado a lo largo de vuestra

Voz 11 38:01 mira pues mira yo en un momento dado luché porque había una guardería en la escuela parroquial eso hace años que la quitar

Voz 0757 38:07 no

Voz 11 38:08 mucha gente yo mis hijos ya eran mayores y todo y me decían pero tú si a ti no te va ni te viene y eso es una mirada muy corta porque a mí dándole egoístamente yo en aquel momento no me beneficiaba porque tenía ya los niños pero yo qué sé si en un futuro mis nietos se pueden beneficiar es que la lo lo que pasa es que tenemos unas miras muy cortas cuando estás luchando por algo lo puedes hacer altruista mente y lo puedes hacer egoístamente porque si no te beneficia es tú se benefician los que vienen detrás tuyo como siempre ha hecho en la historia tanta gente eso

Voz 0757 38:39 es un mal de la sociedad actual el individualismo total

Voz 11 38:42 Mente es lo que decía fina aquí vamos salvase quién pueda sin pensar que en el mar tuyo puede ser un día mío y ese ha sido el problema es que esa es la cultura que nos han incurrido

Voz 0757 38:52 dado yo te puedo hablar que aquí en los años cinco

Voz 11 38:55 venta fueron de mucha premura que todo era miseria compartíamos la miseria éramos solidarios

Voz 0874 39:01 es de que no hicimos ricos todo

Voz 11 39:03 los que tenemos nuestro coche eso se acabó mi problema es mi problema yo tuyos tu problema yo siempre recuerdo a Bertolt Brecht cuando decía una vez picaron a la casa de mi vecino no hice caso pero el día que picaron a la mía nadie hizo caso tampoco

Voz 24 39:20 sí

Voz 0874 39:21 no me ha

Voz 1539 39:32 por eso Juanjo

Voz 0874 39:34 aprendemos cosas cubriendo estas manifestaciones por ejemplo lo que es el valor de la lucha uno suponer pensar y hasta los semáforos San conseguido saliendo a la calle no que te lo pongan eh

Voz 4 39:43 no ha habido nada la historia de la humanidad ninguna conquista que sea ya que que no haya costado un precio ninguna ninguna y ahora yo fíjate me apetece preguntando a los expertos puesto que ya hemos partido de una cosa que dicen todos que dinero hay que creemos que es un problema de de de de mal reparto de la riqueza preguntaría preguntaría estamos cambiando de modelo estamos con estamos convirtiendo España en un modelo de país latinoamericano con un unos ricos riquísimos rodeados de Wardak Alda haciendo una clase media en tan luego una masa de porque es controlada por la Policía ese es el modelo consciente quiero decir esto no es porque haya habido un una cosa atmosférica que no se haya convertido en esto sino que es ese modelo consciente hacia el que nos dirigimos

Voz 23 40:44 bueno yo sí puedo intervenir sería

Voz 4 40:47 a raíz de esta pregunta yo yo

Voz 23 40:49 lo haría dos dos consideraciones una que lo que tenemos o creo yo en el caso de España y en el caso de muchos países europeos uno es un tema de aplicación ideológica de unos principios económicos que no necesariamente son los únicos posibles de alguna manera hay un hay una carga ideológica para para transmitir la imagen de que no hay dinero no hay recursos para según qué no no hay posibilidades espabila ese usted en buscar la es privados porque no tiene garantizada su su su jubilación etcétera hay un elemento ideológico más que técnico desde mi punto de vista es un factor de de dominio de control idea privatización de sectores clave estratégicos en la en la economía pública en segundo término esto que decía Juan José Millas es es muy acertado en el sentido de que no no no es que esté pasando en España es que según los datos de disponible sobre desigualdad en el mundo estudios realizados por economistas muy solventes pues están destacando precisamente esa polarización enorme que está generando en las sociedades incluso en las más avanzadas no donde cada vez un porcentaje más pequeño de población tiene más acceso al conjunto de la renta no les creo que ese es otro elemento que no es a escribirle sólo a España sino a muchos países del mundo incluyendo evidentemente EEUU y otros países europeos

Voz 22 42:22 sí pero antes de de comentar a lo que planteaba Juanjo en relación al otro asunto Si puedo decir dos datos un par de datos de tema del crecimiento es que resulta que desde que gobierna el partido de Rajoy los salarios reales medios han decrecido los salarios del sesenta por ciento de los trabajadores han decrecido muchísimo ya ha aumentado en tres puntos porcentuales el número de trabajadores pobres Isaac hacen un montón que hay organismos que están intentando cuantificar un montón millones de horas extraordinarias no pagadas no pagada por las cuales por supuesto tampoco se cotiza a la Seguridad Social Éste es el panorama claro este no es el panorama que nos produce el azar sino que es el resultado de una política económica de una concepción que efectivamente apunta o modelo donde yo creo que hay dos características fundamentales uno la enorme desigualdad yo otro la vuelta de lo financiero que nos ha ido es que ha vuelto es que el elemento de la financiación y el elemento de la desigualdad y el elemento de la de la captura de la ocupación de las institución por las élites Éste es el capitalismo español Yeste es el capitalismo europeo

Voz 10 43:39 yo no quisiera ser muy alarmista no lo que yo creo que pasa es que el mundo ha cambiado el sistema sistemas de bienestar que surge en un momento determinado del tiempo están no han sido capaces de adaptarse a los cambios que se han producido en el contexto desde la globalización al cambio demográfico el cambiante papel de las mujeres que ahora ya ejercen tienen menos tiempo para cuidar no frente a épocas pasadas en que se dedicaban a ello porque se han incorporado al mercado laboral y los sistemas de protección social no han sabido adaptarse

Voz 0419 44:11 y a todo lo bien que deberían

Voz 10 44:14 en que que que esperamos a a esta nueva situación entonces ahora mismo hay un debate un gran debate sobre cómo adaptarse yo creo que hay desde un punto de vista ideológico va derecha así tiene ideas claras de lo que quiera ser el sistema de protección hacia la izquierda todavía está intentando encontrar cuáles son las soluciones esa cómo puede adaptar el sistema de protección social a a estos nuevos cambios de del entorno no pero yo no

Voz 4 44:38 soy no se de la derecha sabemos la adaptación a la derecha sabemos cuál es porque la está poniendo la imposición del liberalismo se viene hecho como decía Fernando esto ha vuelto mundo financiero a mandar su mundo político es decir la impresión que tenemos desde hace mucho tiempo aquí es que aquí no hay política está funcionando mercado mercado es muy inteligente pero el mercado no tiene conciencia pero los políticos actúan los políticos que deberían ser los que pusieran la conciencia dado están actuando que hacen que hacen desde hace desde que se ganaron las últimas elecciones

Voz 10 45:16 sí hombre yo creo que si vemos que va en perspectiva comparada los distintos países han emprendido reformas y unos han adaptado sus sistemas de protección social mejor que otros en el caso de España entre que nuestro sistema de protección social es es muy reciente y cuando los demás países estaban haciendo reformas para adaptarlo nosotros estábamos todavía creciendo encima no sabía de una crisis muy muy gorda no lo que le pasa nuestro sistema de protección social no sólo efecto de la crisis sino que ya antes era menos redistributivo que los sistemas de protección de de nuestro entorno pero sí que hay otros países que están haciendo cosas en el sistema que me están mejorando su su capacidad

Voz 0874 45:55 no vamos a bajar de la discusión económica la discusión política a la discusión de la calle que es lo que nos interesa queríamos escuchar también algunos pensionistas que nos están esperando en varios lugares tenemos también una serie de conexiones en unos pocos minutos en Barcelona de hecho también está nuestro pensionista favorito que José Martín cómo estás José lo conociendo te supongo que estás a un paso de coger la puerta a la oye con con un paraguas parada paraguayos

Voz 1113 46:17 mira

Voz 0757 46:19 yo creo yo creo que

Voz 1113 46:20 su mundo político que está agotado y sin capacidad de respuesta ante el poder financiero dada la globalización hace cuatro años y en las jornadas de economía de las jornadas del Círculo de Economía

Voz 0757 46:34 y ante hablando de ante el problema de las políticas de austeridad

Voz 1113 46:40 el Nobel Krugman dijo se preguntó cuánto tardará la gente en salir indignada a la calle pues ya está ya ha salido a la calle en cuanto a los políticos que hacen los políticos pues yo creo que no hacen nada en este sentido el dos mil diez hubo en Barcelona o una Asamblea nacional la Confederación de Federación de Asociaciones de Viudas yo me colé en el Auditorium de de la feria estaba repleta de viudas yo era el único hombre que había allí para escuchar que decían que dijeron los políticos los tres ponentes Carlos Campuzano de Convergencia i Unió dijo el sistema de pensiones no ha solucionado Riesgo de ser pobres y si es mujer que vive de su pensión de viudedad siguió hablando pero como dice la historieta inglesa ya no dijo nada Antonio Gallego diputado por el Partido Popular se dirigió a las vidas diciéndoles que no podía ofrecerles mejores con mejoras concretas sino comprensión apoyo deseo de buena suerte y trasladarles angustia de su madre que estaba preocupada por la pensión que recibiría cuando fuera viuda la tercera ponente Isabel López del PSOE empezó con una lección de economía en un ambiente ya caldeado alguien de las viudas gritó no hemos venido a escuchar eso entonces la la diputada soy también se indignó

Voz 0757 47:54 yo estaba en mi caso viendo una película con mi marido