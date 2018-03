Las mejores historias (no conocidas) de José Mourinho

Voz 1

03:18

que los era el único entre es el único entrenamiento no hay otro Estambul cuartos de final de la Champions Galatasaray Real Madrid para que el Galatasaray que había perdido goleado en la ida Nole sacar a la táctica Mourinho decidió llevar el entrenamiento al campo del Besiktas entrenada en el campo del Besiktas pero en la rueda de prensa era en el campo del Galatasaray entonces si te quedabas a todo el entrenamiento con el tráfico de Estambul no llegabas a la rueda de prensa en el campo del Galatasaray al minuto quince de entrenamiento le comunicó a la UEFA esta gente si quieren Se pueden quedar a ver el entrenamiento entero sin ningún problema abandonamos el vino no estadio de Estambul para poder llegar al campo del Galatasaray preguntarle en la conferencia de prensa un Mourinho que no nos tenía demasiado cariño en España todo el cambio radical este verano en los Angeles pretemporada en este caso los enemigos eran los del United que le preguntaban temas que él no le gustaban su aliado era la prensa española llegabas a la rueda de prensa un poco tarde porque venía al entrar en el boletín de las siete y media levanta la mano y la jefa de prensa del United automáticamente te da turno gente que venía el de un periódico inglés de la PP no tenían turno pero tú llegabas a las redes son los españoles que no pero está no va a la Cadena SER Antón Meana que pregunte ya un dato para el periodista que más quiero no José Mourinho esto ha ocurrido este verano y una última que nos ha contado pero que es bastante buena el así en la que está Iñaki Urrutia se sentó el pasado jueves Raphael Varane por cierto entrevistó con el listón qué bien hablas Raphael Varane estuvo aquí en el en el Larguero no le correspondió a todo y no tuvo un buen chaval ignoto pues no tuvo en cuenta que en Carrusel seamos más de Nacho que él no tuvo en cuenta en ningún momento se asentó dio la cara nos contestó vivían algunos con lo ya empezamos a bajar y no a mi me encanta Nacho pero me gusta más Varane ya somos dos has visto después no siempre siempre siempre bien a sudar escucha Nacho me encanta mi Nacho me encanta bueno término ya que no quiero gustarle tiempo a Martí pero la última historia que la gente no sabe el día que Varane se lesiona en Cornellà lesión importante de rodilla uno de los últimos partió de Mourinho en España Mourinho sale a la rueda de prensa el Madrid acaba de perder la Liga la gana al Barça de manera matemática primera pregunta de la de prensa Javi Herráez Cadena SER pregunta por oigas seleccionado lesionado Varane Nieto quiere decir que pasa con Pepe que está apartado del equipo va a jugar la final de Copa Pepe al aunque esté apartado por unos te Varane Se Brin que contesta mal segunda pregunta compañero de la Cope Miguel Ángel Díaz le pregunta por Pepe y Varane tercera pregunta yo Antón Meana por People and es que como se acaba la rueda de prensa más preguntas Mourinho se va caminando con el jefe de prensa al vestuario la le dice esto no pasa en ningún equipo del mundo es la única prensa que va contra nosotros no ha pasado en Oporto ni en Milán ni en ningún sitio en el que entre now tenía una relación tan extraño con la prensa que pretendía que le preguntamos lo que él quería de ahí que la rueda de prensa ayer tuvieron monólogo de doce minutos para intentar aleccionar a los compañeros que no ayer no fue la firma Permira que no fue la única