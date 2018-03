Francis Guerrero: "Ni en mis mejores sueños hubiera imaginado una semana tan positiva"

Voz 0700 00:00 pues sí ya hago buenas noches buenas noches oyentes de El Larguero a esta hora desde la zona mixta me encuentro con Francis en uno de los hombres que hoy ha anotado en el marcador el tercero concretamente de la cuenta del Betis y en una semana en la que además la sub-veintiuno le ha llamado semana redonda para este canterano bético que está con nosotros hola qué tal muy buenas Francis muy buenas enhorabuena eh muchas gracias la semana ha sido completito eh

Voz 1 00:25 sí la redonda ya te digo no no puedo pedir más no es ni en mis mejores sueños hubiera imaginado una semana tan tan positiva para mí en lo colectivo

Voz 0700 00:34 bueno hablemos del partido se ha visto muy cómodo con el Espanyol sin sufrir apenas

Voz 1 00:39 si como dice bueno creo que que el equipo ha estado cómodo en todo momento no no era un partido fácil la verdad en español venía en en una buena dinámica no sabíamos que car contragolpe ello se sienten cómodos también pero bueno emo la verdad que hemos estado muy seguro dentro del campo hemos sabido leer bien el partido hoy bueno ya te digo tres pero en la portería a cero también que es muy importante no hay nada seguir sumando que que eso no va a mantener ahí arriba

Voz 0700 01:06 has visto nervioso a Pau porque el año que viene va a jugar con vosotros

Voz 1 01:09 bueno eso son son temas de de Club la verdad que que yo no sé nada pero bueno no he tenido fortuna en ese gol pero bueno como todos los jugadores fallamos lo que pasa que cuando falla alguien da traga o en este caso de los porteros suele ser más llamativo y nada son cosas que pasan dentro del campo vaya

Voz 0700 01:28 cómo está la cantera del Betis eh júnior Francis marca los dos en fin que que Quique Setién Loren lleva ya cinco Quique Setién les está dando a los canteranos la posibilidad de de hacerse un hueco en ir agarrarle una camiseta en el primer equipo no

Voz 1 01:43 claro bueno yo creo que esto es se ve reflejado no por ejemplo en este caso es ahora es en hecho en todo caso que tú me has dado en incluido yo pero bueno creo que es un trabajo que seguían haciendo es de trabajo que que han llegado ahora este año Kike que está apostando tanto su cuerpo técnico como él está apostando por nosotros y bueno que se refleja que el Betis un club que trabajarla Antena ahí la verdad que no que no está dando la oportunidad

Voz 0700 02:08 te hago la última le ha dicho a dan a Being Sport que es la hora ya de pensar de pensar en Europa

Voz 1 02:14 sí está claro no Le la clasificación no se puede negar no echamos ahí metido en la pelea Hay bueno quedan nueve jornadas si no me equivoco y está claro que que somos ambicioso y que vamos a pelear por ello hasta el final

Voz 0700 02:26 sea que ya se puede hablar de Europa con con tranquilidad en el vestuario y sin sin complejos ni tapujos no

Voz 1 02:31 sí como te digo en la clasificación es obvia no hay somos ambicioso íbamos a ir a a pelear por Europa