Yago de Vega: "Que se hable así de Neymar acerca al brasileño al conjunto blanco"

y me parece noticia que en el Real Madrid se hable se hable de una forma tan abierta de la posible llegada de de animar lo normal en estos casos es decir no no no no yo no hablo de un jugador que no pertenece a la plantilla en el futuro en el caso de que llegue ya veremos qué es lo que pasa si llega o no llega no no se habla de él e incluso a preguntas a jugadores de la plantilla Meana y te dicen abiertamente que sí que es un gran jugador que porqué no iba a encajar en este Real Madrid hoy lo ha hecho Zidane y creo que de alguna manera todo esto viene a apoyar la teoría de que Florentino Pérez le gusta animar tiene como objetivo el hacerse con el brasileño para el futuro del Real Madrid y que no es un tema como tú decías tabú sino que habla con total naturalidad con total normalidad y esto qué duda cabe acerca animar al conjunto blanco