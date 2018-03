Jaime Nava: "Se nota algo especial en el ambiente"

Voz 1 00:00 hola buenas noches cómo está cómo estás de nervioso

Voz 2 00:02 yo estoy igual un poquito nervioso para que te voy a mentir sobre todo yo pero es estoy más nervioso porque como como sé que no voy a jugar porque bueno como sabéis se sales on va apartar partido más el partido clave pero pero sí sí sí que sí que estoy hago algo nervioso algo algo especial se se

Voz 1 00:27 que se intuye el ambiente sí porque además uno que está tan acostumbrado como tú a estar en el campo además siendo

Voz 1991 00:34 Titán de de la selección y cuándo

Voz 3 00:37 lo ve desde fuera

Voz 1991 00:39 siente la impotencia de joder si es que yo no tenía que estar ahí dentro ahí pegándose con mis compañeros

Voz 2 00:46 sí hombre aún en cómo cómo se lo he dicho a todo el mundo no a todo lo que me pregunta los medios Un jugador

Voz 4 00:53 al fin y al cabo lo que quiere lo que quiere es estar en el campo me quieres aportar en el campo lo que quiere es expresarse ahí dentro de sus compañeros

Voz 2 01:02 igual

Voz 4 01:03 tan natural no es estar fuera no viviendo sobre todos los partidos importantes pero en este caso y no me quedaba otra no quedaba otra no no no la

Voz 2 01:13 pierna a mitad de semana no funcionaba Hay obviamente sancionado tenía que tomar una decisión y aquí no hay no hay capitales que valgan

Voz 1991 01:23 no hay que estar al deporte

Voz 2 01:24 al efectivamente que está al cien por cien el no no es negociable además nada no no hay nueve jugadores imprescindibles en este equipo capital en historias no estás a tiempo cien no nos la podemos jugar además los médicos creían que que la pierna no iba a responder con lo cual con lo cual con lo cual pues bueno tengo otro rol Iker otro rol diferente ahora mismo oí es estar con el equipo a las a las duras y las maduras falta depurar llevando el agua hay hay dónde está

Voz 4 02:00 ya está hay que ser capitán dentro

Voz 1991 02:02 bien fuera cuando toca uno animar a sus compañeros cuando no está en el en el terreno de juego y eso es lo que te toca a ti cómo está la selección cómo están los nuestros cómo están tus compañeros

Voz 4 02:13 no estamos bien estamos la verdad es que estamos muy muy bien la gente esta centraba de que puede que a lo mejor hallado un poquito más de ansiedad que otras veces pero la gente está muy enchufada muy consciente de lo que de lo importante que es el partido de mañana de lo de lo duro que va a ser el partido de Bélgica que son que eso ya de por sí es es bueno ser conscientes de que de que mañana no va ser fácil porque saldremos saldremos salir al campo a al doscientos cincuenta por cien

Voz 1991 02:45 siempre digo lo mismo para mí el rugby me parece el deporte más noble del mundo me parece que el Seis Naciones uno de los eventos más bonitos que hay durante todas las temporadas tenéis el tercer tiempo que me parece maravilloso yo creo que estáis de alguna forma no sé si lo notáis también vosotros Jaime en un deporte que que por desgracia no tiene la popularidad que que nos gustaría a muchos que tuviese que poco a poco serán enganchando a la gente con cosas como estas que estéis haciendo vosotros la gente empieza a mirar mucho más al ruido empieza a mirarnos

Voz 4 03:20 sí yo creo que sí yo creo que sí yo creo que eso es lo que estás comentando es clave si que nos damos cuenta los jugadores somos conscientes de que algo está cambiando algo está cambiando

Voz 5 03:31 panorama panorama

Voz 4 03:34 Internacional

Voz 2 03:36 el panorama a nivel de España eh

Voz 4 03:40 con respecto al rugby yo creo que cada vez son más niños aficionados gente en general neófitos que que que que se interesan por el cual el deporte en el rugby por lo que transmite por por los pues la espectacularidad por los valores por por lo que tú quieras yo creo que tenemos un montón de un montón de de puntos positivos para que para que este deporte tenga tenga su hueco tenga su sitio en la en la sociedad española y en los deportes colectivos de este de este país que recuerdo que somos somos tremendamente competitivo en todos los deportes que ya sean de carácter colectivo individuales es imposible para mí yo lo digo mucho ahí lo repetiré hasta la saciedad para mí es prácticamente imposible que un deporte como el ir con la con con como somos los españoles con esa con ese con capacidad de lucha con ese carácter que tenemos es imposible es una fórmula que tiene que funcionar es imposible que no tenga que no tiene más recorrido lo repito lo repetiré una y otra y otra vez

Voz 1991 04:46 estoy completamente de acuerdo con lo que dices la verdad vas a dar mañana tú el discurso como hiciste en en el anterior partido

Voz 4 04:55 pues no no no no tengo ni idea no tengo ni idea ganas con con los capitanes y a ver cómo cómo está el grupo hay que respetar también a los capitales que hay en este equipo que no nosotros repito no sólo selló el capitán está Gautier llevó igual esta Beñat está David Barrera figuras figuras emblemáticas del equipo vamos a hablar y allí Si los chicos que consideran selló el que el que dirija el último el último recurso de vestuario o que de las últimas las últimas instrucciones lo que ellos me digan lo que sí es verdad que hay

Voz 1991 05:32 es un grupo eso lo tenemos clarísimo que además de compañeros en el campo sus amigos y eso se ve y se transmite también a los aficionados y a los que estamos viéndolo desde fuera y eso hace que uno rinda mejor es como en cualquier trabajo cuando uno tiene buen ambiente su trabajo y tiene buen rollo en rinde mucho mejor que cuando hay mal ambiente en malas caras esto es así esa es aplicable a la vida como en el deporte y eso es lo que transmitir vosotros Jaime Jaime te va a costar mucho dormir esta noche

Voz 4 06:03 y es generalmente soy de buen dormir seguramente el de Ledo una una y otra vuelta a esta noche pero no no creo que me quite tampoco

Voz 3 06:17 hay que estar alarmados voy a Ana

Voz 4 06:20 sí pero sobre todo el entrenador antes de higos a dormir antes después de hacer nada hemos tenido una pequeña charlando Saba no ha hablado un par de un par de cosas que que sí que le estoy dando les estoy dando vueltas a ello oí tienen mucha razón

Voz 6 06:35 sí se pueden saber esas cosas son privadas

Voz 4 06:37 no no se van a Naciones preguntar dado bueno no es simplemente es simplemente que el Santi también es un es un gran comunicado y sabe cómo sabe cómo tocarnos la fibra Hay Sor aspectos de del plano emocional sobre todo lo que lo que hemos tocado ahí y yo estábamos ahí seguramente le da un par de vueltas esta noche sobre todo un poco ese camino que llevamos recorrido no hay mucha gente ahora que que se está dando cuenta o que empieza a interesarse sobre todo

Voz 2 07:10 yo lo que lo que ha ido pasando anteriormente no de dónde viene

Voz 4 07:13 este XV del León claro de las que para muchos es largo camino oí una cantidad de de de piedras que nos hemos encontrado en el camino para para estar para estar a aquí hoy dónde estábamos y todo eso todo eso te hace pensar hace pensar mucho

Voz 1991 07:31 por suerte las haber superado todas las haber sorteado estéis ahora mismo a punto de hacer historia el último escollo es Bélgica hay que ganar ese partido para estar en el Mundial de Japón en los mil diecinueve Jaime Nava mañana aunque estemos en la distancia vamos a estar todos delante de la tele empujando todo lo que podamos y animando para lograr el objetivo vale