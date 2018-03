El Larguero: Análisis de los partidos del sábado, previa del domingo y hablamos con Jaime Nava (17/03/18)

Voz 2 00:00 la Campinas

Voz 1991 00:46 a las doce en punto las once en Canarias hola todos qué tal muy buenas noches y bienvenidos al larguero de este diecisiete de marzo día en el que se han disputado cuatro partidos correspondientes a la vigésimo novena jornada de Liga en Primera División el último partido en concluir ha sido el encuentro del Benito Villamarín entre el Betis y el Espanyol ICCAT terminado con victoria del conjunto de Quique Setién tres cero con tantos de Junior de Bush hijo de Boulahrouz lo diré ID Francis el chaval de la cantera el Betis se pone con cuarenta y tres puntos en octava posición a uno de Europa el Espanyol eh temporada discreta es decimotercero con treinta y cinco puntos en tierra de nadie y me da la sensación que se va a hacer muy largo el final de temporada porque eh o cambia mucho la situación o no se va a jugar nada en lo que queda de temporada el Espanyol antes en Mestalla le ha ganado el Valencia tres uno al Alavés goles de Rodrigo otro más de Sasa de la Guardia en propia puerta para Loché mientras que Rubén Sobrino hizo el gol para los vascos el equipo de Marcelino se ponen de cera posición con cincuenta puntos mientras que el Alavés se queda de momento zona cómoda es decimosexto pero con diez puntos de ventaja sobre el descenso en Riazor en el duelo dramático de la jornada han empatado el Deportivo de la Coruña y Las Palmas se adelantaron a los tres minutos los insulares por mediación de Halilovic empató Albentosa todavía en el primer tiempo para para los locales para los gallegos ya en el segundo tiempo ya no se movió el marcador resultado que no saca de pobre a ninguno de los dos Se mantienen los dos en descenso el Depor veinte puntos Las Palmas con veintiuno o lo que es lo mismo a siete y seis respectivamente del Levante que marca ahora mismo la permanencia por cierto que esta pasada noche ha sido operado de urgencia al ex presidente del Depor Augusto César Lendoiro por una afección cardíaca el Lendoiro de setenta y dos años permanece en la UCI dentro de la gravedad hay optimismo en los médicos que han llevado a cabo la la intervención e instó lo que deseamos una pronta recuperación para el presidente de la época más dorada del Deportivo de La Coruña y que probablemente hoy la valoren mucho más teniendo en cuenta cómo está al Deportivo que o cambia mucho la película a ir a Segunda División la la próxima temporada que recordar que la época de Lendoiro se ganaron dos Copas del Rey se ganó una Liga eh Se jugó en Europa partidos míticos como el de vuelta contra el Milán en Riazor donde se levantó un cuatro uno en contra con un maravilloso cuatro cero bueno pues esperemos eh Lendoiro se recupere insiste cuanto antes haciendo su vida normal en el último partido el día en Anoeta en ese Real Sociedad Getafe ha terminado con victoria visitante uno dos marcó Willian José para los vascos IN y Ángel Rodríguez que ya lleva doce goles esta temporada en Liga para los madrileños la Real ha sido despedida con pitos por su afición e incluso eh cánticos en contra el director deportivo de Loren es se queda con treinta tres puntos décimo cuarta posición y el Getafe es noveno con treinta y nueve acercándose a los puestos europeos para mañana resto de la jornada porque no tenemos partido el lunes ya sabéis que se concentra la selección española de fútbol para disputar los dos próximos amistosos a las doce de la mañana en Butarque Leganés Sevilla a las cuatro y cuarto en el Can Nou Barcelona Athletic de Bilbao a las seis y media dos partidos en el estadio La cerámica Villarreal Atlético de Madrid y en Balaídos Celta de Vigo Málaga ir para las nueve menos cuarto queda al partido de Santiago Bernabéu entre el Real Madrid el Girona en Segunda División disputado cuatro partidos Osasuna uno Zaragoza dos Lorca uno Barcelona B uno Lugo dos Alcorcón uno Cultural Leonesa cero Cádiz uno en la Liga Iberdrola femenina de fútbol se ha disputado un partido histórico el de hoy se han enfrentado esta tarde en el Wanda Metropol mano el en el derbi madrileño el Atlético de Madrid y el Madrid Club de Fútbol e con la presencia en la grada de veintidós mil doscientos espectadores que han disfrutado de este partido que acabó con empate a dos y haberse día deja de ser noticia esto de hablar como algo excepcional de un evento como el de hoy vemos normal que se dispute cualquier competición eh femenina en un estadio en como merece la pena como es el Wanda Metropolitano eh tal y como lo han demostrado hoy con más de veintidós mil personas asistiendo a ese partido ojalá no tengamos que hablar de esto como algo excepcional en fútbol sala se han disputado las semifinales de la Copa de España que se están celebrando en el Bicing Center de Madrid en el primer partido ha ganado con claridad Inter Movistar al Palma Futsal cuatro uno segundo ha sido un partidazo entre el Jaén y el Zaragoza a un minuto escaso del final iba ganando el Zaragoza uno dos pero como digo en un minuto sino que ha sido el auténtico protagonista de este partido ha hecho el primero a un minuto y pocos segundos un nutrido es más o menos para al final empataba dos aún segundo a un solo segundo del final del partido chino que marcaba su tercer gol en este partido hacía el tres dos definitivo que le daba Jaén el pase a la a la final la gran final es mañana a las seis y media de la tarde entre el Jaén y el Inter Movistar desde luego ambientazo el que se ha vivido hoy en el Inter con otra competición que también lo merece en motociclismo se han disputado los entrenamientos oficiales del Gran Premio de Qatar que ya sabéis que es el primer gran premio de la de la temporada en Moto GP pole para Zarco con Márquez segundo y tercero Dovizioso que es el gran favorito dicen todos porque al que mejor ritmo tiene saldrá quinto en Moto2 Pol española para desmarques en Moto3 el italiano Antonelli ha sido el más rápido con el español Jorge Manuel Martín a tan sólo una milésima que saldrá segundo en rugby mañana a la gran cita a la una de la tarde la selección española busca la clasificación para el Mundial de Japón los leones tienen que ganar a Bélgica en Bruselas eh estaremos en la cita mundialista la cuenta son muy caras y ganamos estamos en el Mundial y sería la segunda vez en la historia en la que nuestra selección se clasificaría para mundial la primera vez fue en mil novecientos noventa y nueve es decir que veinte años después acudiría a la cita mundialista para estar con con los mejores y también por completar en el Seis Naciones estamos en la última jornada con el título ya decidido para Irlanda que además ha conseguido el Grand Slam por es decir ganar todos los partidos de la competición después de ganarle hoy a Inglaterra quince veinticuatro ha ganado Irlanda a Inglaterra y consigue Grand Slam el día de San Patrick en no me parece a mí Mike hoy Dublín eh va a ser una noche calentita la que se deriva con san Patrick y sabiendo que han conseguido el Grand Slam ganándole encima a Inglaterra en la en la última jornada es un día maravilloso para estar en cualquier lado de Irlanda me parece Ahmed el otro partido el día le ha ganado Escocia a Italia veintisiete veintinueve e Italia en este caso se lleva la cuchara de madera o lo que es lo mismo perder todos los partidos de de la competición para mañana a las seis de la tarde último partido la competición Tales Francia las doce y ocho contado todo empezamos

Voz 1991 08:53 de este Larguero la hacemos en Sevilla donde ya sabéis que en el Benito Villamarín le ha ganado el Betis

Voz 1870 08:59 es que ha sido muy superior a un Espanyol que ha mostrado indolente que no ha tenido capacidad de reacción Icon Quique Sánchez Flores en el que se veía prácticamente sin ideas en el la banda Santi Ortega qué tal muy buenas Yago qué tal buenas noches muy muy superior el Betis sí que viene de de menos Jerez tras curso temporada a muy mucho y ha sido realmente una una ejercicio de superioridad y sometimiento al rival que que realmente ha llamado la atención porque la tarde no se daba la noche no daba para con la lluvia que había para pensar que al Betis un partido tan tan redondo lo ha hecho

Voz 1991 09:30 efectivamente ambos también esa circunstancia España

Voz 1870 09:32 el equipo que estaba hoy en en absoluto grado de de de indolencia y con esta posibilidad que el Betis era abierto en el tramo final el torneo a falta de nueve partidos ya para el Betis quedan diez para todavía muchos equipos e la posibilidad de jugar la la competición UEFA gozar séptimo se ha puesto pero muy Clarita en su soy soy

Voz 1991 09:49 déjame que te sigo preguntando hoy escuchamos os entrenador esperarnos pide paso Fran ronquido hola arranqué yo qué tal muy buenas

Voz 0700 09:55 pues sí Yago buenas noches buenas noches oyentes El Larguero a esta hora desde la zona mixta me encuentro con Francis uno de los hombres que hoy ha anotado en el marcador cero concretamente de la cuenta del Betis y en una semana en la que además la sub veintiuno le ha llamado semana redonda para este canterano bético que está con nosotros hola qué tal muy buenas Francis muy buena enhorabuena muchas gracias las semanas sido compró

Voz 1610 10:20 dietas sí a la redonda

Voz 0487 10:22 yo no no puedo pedir más no es ni en mis mejores sueños hubiera imaginado una semana tan tan positiva para mí en lo colectivo

Voz 0700 10:30 bueno hablemos del partidos que os avisó muy cómodo con el Espanyol sin sufrir apenas

Voz 0487 10:35 si como dice bueno creo que que el equipo ha estado cómodo en todo momento

Voz 5 10:38 esto no no era un partido fácil la verdad

Voz 0487 10:41 venía en en una buena dinámica no sabíamos que car contragolpe ello sesenta incómodo pero bueno temo la verdad que hemos estado muy seguro dentro del campo sabido leer bien el partido y y bueno ya te digo tres cero en la portería a cero también que es muy importante no hay nada seguir sumando que que eso no va a mantener ahí arriba

Voz 0700 11:01 has visto nervioso a Pau porque el año que viene va a jugar con vosotros

Voz 0487 11:05 bueno eso son son temas ante de club la verdad que que yo no sé nada pero bueno no he tenido fortuna en ese gol pero bueno como todos los jugadores fallamos lo que pasa que cuando falla alguien da traga o en este caso los porteros suele ser más llamativo y nada son cosas que pasan dentro del campo

Voz 0700 11:23 vaya cómo está la cantera del Betis B junior Francis marca los dos en fin que ingrese tiene Loren lleva ya cinco Quique Setién les está dando a los canteranos la posibilidad de de hacerse un hueco en mi agarrarle una camiseta en el primer equipo no

Voz 0487 11:38 claro bueno yo creo que esto es se ve reflejado no por ejemplo en este caso es ahora es en hecho en todo caso que tú me he hablado en incluido yo pero bueno creo que es un trabajo que se viene haciendo trabajo que que han llegado ahora este año Kike que está apostando tanto su cuerpo técnico como él está con nosotros y bueno que se refleja que el Betis un club que trabaja la cantera ahí la verdad que no que no está dando la oportunidad

Voz 0700 12:03 te hago la última le ha dicho a dan a Sport que es la hora ya de prensa de pensar en Europa

Voz 0487 12:09 sí está claro no la de la clasificación no se puede negar no estamos ahí metido en la pelea Hay bueno quedamos dejó nada si no me equivoco y está claro que que somos ambicioso y que vamos a pelear por ello está al final

Voz 0700 12:22 o sea que ya se puede hablar de Europa con con tranquilidad en el Vestuario y sin sin complejos ni tapujos no

Voz 0487 12:27 sigue como te digo en la clasificación es obvia no hay somos ambicioso y vamos a ir a a pelear por Europa suerte gracia mucha gracia

Voz 0700 12:35 mañana el Girona que juega frente al Real Madrid el Betis hoy ha sumado cuarenta y tres como para no pensar en Europa

Voz 1991 12:43 pues sí Engracia ronquido eh ante el Betis tiene que empezar a pensar en Europa porque se lo ha ganado durante la temporada porque está metido ahora mismo con cuarenta y tres puntos joder es que está uno a del Villarreal que sexto IT decía al principio

Voz 1870 12:57 yo llegó que viene de menos a mucho porque un equipo que ha encajado muchísimos goles las dudas esta defensa abierta queriendo sacar la pelota jugada tantos problemas en el transcurso del campeonato pero viene ya empezando hace mes y medio aproximadamente a ganar muchos partidos a recibir menos goles el entrenador con defensa de tres ubica defensa de cuatro en función de cómo vaya viendo los encuentros la cantera responde Fischer están dando la circunstancia para para pelear lo es más el propio lo vamos a escuchar ahora e incluso un poco todo lo que está ocurriendo lo bien que empieza a ver a a su propio equipo

Voz 1757 13:28 cómo han disfrutado las caras de satisfacción que había ya ni siquiera por la victoria por cómo han gestionado el balón como entiende en cada vez mejor las cosas como que buscan siempre las situaciones de superioridad como le en el fútbol Ésta es una satisfacción enorme mucho más mucho mayor que la del resulta un hito ganar o quizá al final al como consecuencia de esto que estamos haciendo pues lleguemos a Europa ojalá que sea así y podamos llevarnos una alegría y dársela a nuestra afición

Voz 1870 14:02 bueno pues podría ser ya que tiempo hace que no ocurre no bueno vamos con el asunto de Pau Yago

Voz 1991 14:08 sí es que mira en el nosotros estábamos comentando la redacción no ha podido tener peor día para equivocarse Pau que que hoy el portero del Espanyol que va a jugar en el Betis la próxima temporada ha cometido errores graves el primero es el balón de las manos es cierto que estaba lloviendo pero un portero no se puede escapar de esa pelota yo también digo que el que piense que Pau hoy ha podido hacer algo poco profesionales un necio y el que piense en en en un portero que lo que quiere lucirse precisamente ante el público que le tiene que animar la siguiente temporada vamos el que piense lo contrario es que no tiene ni puñetera idea de esto con lo cual yo creo lo primero Santi que no se puede dudar nada de Pau por Dios

Voz 1870 14:51 no no sé si lo la la pena para el chaval en este caso que he tenido es su peor día o de la temporada en un sitio en mal momento no lo digo para los malpensados que hay de todo si de todas formas de formas de verlo una lo mal pensado qué dirán este es ha dejado los del Betis a coño qué portero me va firmada años

Voz 1991 15:09 la la lectura no es positiva para Pau Miró cómo

Voz 1870 15:11 el verdadero nombre de los forever ahí ahí ha estado Quique Flores intentando más o menos echarle un cable al chaval porque sabía que las circunstancias especiales

Voz 1756 15:19 quiero pensar que no porque tenemos jugadores que han hecho partidos excelentes durante el año ahí han ganado aquí pues importantísimo sí que han hecho actuaciones los salientes yo creo que no hay males auténtica mala suerte lo que lo que tiene chico sentí como la suerte en un partido difícil donde la pelota insisto no está como otros partidos es más difícil hay que adaptarse a eso también más difícil para los porteros Posten para los defensas centrocampistas foso jugadores Crack controlan y le han continuado jugó para todos es más difícil más difícil jugar con esa velocidad de pelota pero los pero hizo pues una hizo lo admitimos sin intentaremos que no a ocurrir

Voz 1991 15:54 no estuvo bien Pau pero que esté tranquilo el Betis que ha firmado un gran portero de cara a la próxima temporada que un mal día lo tiene cualquiera lo que pasa es que ha sido el día menos oportuno en el lugar menos oportuno por cierto Santi ha pasó de todo entre que se ha ido la luz ha habido pequeños cortes ha pedido que se iba y volvía al momento lo ver un momento que salido unos segundos asaltado el riego hoy

Voz 1870 16:16 sobre todo paraguas Alcampo estamos daba ahora ha habido cuenta que Joaquín no estaba en el campo no dejaba torear no quiero entre extraños entre no pasa nada más que que que esa ha vuelto la luz en otras ocasiones sabes que con el tema de la humedad que una barbaridad de abuela que aquella Sevilla se va y no vuelve ha vuelto se ha podido terminar el partido pero entre eso los aspersores los paraguas madre mía que no noche cita en el Villamarín

Voz 1991 16:39 pues sí lo ha sido una noche rara pero feliz para el beticismo que ha ganado tres cero al Espanyol que se pone nada rozando los puestos europeos gracias ante un abrazo hasta mañana al larguero las doce diecisiete seguimos buenas noches el sorteo del euro ya lo de ayer

Voz 1991 18:01 pues mira viene al pelo la canción de Maryland de ave fénix resurgir e Iron hacer de sus cenizas les gustaría al Deportivo La Coruña Las Palmas hoy tenía la oportunidad porque se enfrentaban ente entre ellos sabían que el Levante había ganado su partido y que la situación es es dramática quedan nueve jornadas por delante a ellos les quedan nueve jornadas juega por delante y hoy han empatado que es un resultado que no saca de pobre a ninguno de los dos porque se quedan a seis y siete puntos de la salvación Fran Hermida qué tal muy buenas

Voz 0688 18:30 buenas noches a mi por lo visto en el terreno

Voz 1991 18:32 juego donde me da la sensación de que los dos equipos lo han intentado que han llegado que han generado ocasiones me parece justo el resultado

Voz 10 18:41 bueno puede ser un resultado justo el deporte es el rojo

Voz 0688 18:45 Torres volvió a convertir el partido en un desatino absoluto a caras el equipo esclarecidos sigue sin transmitir seguridad en tareas ofensivas pese a que puso sobre el terreno de juego todo lo que tiene bueno pues al final solamente fueron capaces de perforar la portería Quijada en una ocasión mató Lucas Pérez un trallazo al larguero tuvo un cabezazo doble que sacó el portero de Las Palmas de manera prodigiosa IAS Info avanzando el partido hasta ese uno uno final que si todo el mundo en Coruña después de la victoria del Levante en sus cuentas de la permanencia incluyan la victoria hoy ante las Palmas tras este resultado ya sólo queda creer yo creo en la épica para soñar dónde porque se quede en primavera porque Bono el caramelo del calendario donde el Depor se media a equipos de la zona baja o equipos que están en una situación ya templada en la tabla no ha cerrado el equipo de Clarence y dos únicamente suman tres puntos y como dices pues quedándose ya a una distancia considerable del cuadro granota así que bueno hoy las cosas empezaron de la peor manera posible encajó muy pido el deporte se notaba que temblaban las piernas del equipo local y en cuanto se hizo ese gol empezó ya a notar el divorcio en la grada con aficionados tratando proclamas en contra del consejo de administración otros aficionados intentaban acallar esos gritos con un con silbidos y en el medio de todos e incluso pues algunos jugadores que salieron bastante malparados en especial dos

Voz 1104 20:13 bueno Lucas Pérez que mucha gente

Voz 0688 20:15 enseñamos Lucas como uno de los grandes responsables de la mala temporada del Depor es cierto que el coruñés no está respondiendo a las expectativas pero lo complicado es encontrar a alguien en la plantilla del Depor que este año está dando el nivel esperado y otro fue Raúl Albentosa a lo largo de la temporada pues la verdad y una campaña muy discreta la del central que en muchas ocasiones pues aparece decíamos en Carrusel Deportivo en las fotografías de muchos errores defensivos y que hoy la gente pues ha señalado Ilya desde el primer minuto del partido al acabar el encuentro el autor del gol precisamente pasaba por la zona mixta y le preguntábamos si el de hoy había sido su peor momento sur un terreno de juego reconocía que Asier pero de todos modos se mostraba firme impasible mostramos de esta manera su voluntad a intentar conquistar a la afición coruñesa

Voz 6 21:04 locutor Nadal durante la semana

Voz 11 21:07 eh entonces no sé nada simplemente se lo que vengo aquí todos los pitos como bien ha dicho puede intenta cambiar la situación a revestir la que la gente que opina así de mí opina otra cosa ya no voy a pensar nada más en eso no tengo nada más que decir de mi tema personal no voy a cambiar todo eso que de de silbido por lo que sea o porque me me van a me van a querer al Senado

Voz 1991 21:30 evidentemente la la culpa de la situación del Deportivo de La Coruña no es única y exclusivamente de Raúl Albentosa en no está completando su mejor temporada pero al igual que el resto de la plantilla que es lo que pasa que muchas veces los errores en defensa se nota mucho más que los errores en ataque Lucas Pérez sin ir más lejos que está llamado a ser el líder de este equipo está haciendo una temporada discreta por no decir bastante mala no es el Lucas Pérez que nos tenía acostumbrado a llegar mucho más a ser mucho más determinante hacer gol a tirar del equipo le está costando le está costando y el propio Lucas Pérez lo reconoce los reconoce como lo ha reconocido Albentosa cuando uno está en ese momento complicado hoy ha habido una jugada en que que que especifica chat deja bien claro lo que le está pasando Albentosa Albentosa no está bien en el primer gol es cierto en el minuto tres es una losa para el Deportivo La Coruña pero también es cierto que marca el gol del empate y luego hay otra jugada en el segundo tiempo que resbala justo delante de Halilovic que eso el jugador se queda solo y por suerte llega un compañero ITA a esa jugada pues chico no creo que haya tirado Albentosa sólo al suelo ya resbalado lo que pasa es que cuando uno está en esta situación les suele pasar de todo que no está en su mejor momento pues no pero al igual que el todo el Deportivo de de La Coruña y a mí me gusta que salga Albentosa hay que diga he oído los pitos asumo los pitos voy a hacer todo lo posible para cambiar esta situación y cambiar los pitos en aplausos el problemas que sacaba al tiempo el problemas que tiene una pinta que va a tener que ser en Segunda división sino cambia mucho la la película mientras hay vida hay esperanza pero bueno personalizar en Albentosa me parece injusto para el jugador teniendo en cuenta que el Deportivo La Coruña en general Frank un nivel muy por debajo de lo esperado

Voz 0688 23:19 no y por eso todo comentabas no que si uno analiza cuál es la temporada que está haciendo el Deportivo son todos los jugadores están rindiendo por debajo de su nivel y mira que estamos hablando de una plantilla donde a hablar de un ataque con Cartabia Adrián Antonio Lucas sonaba muy bien no del centro del campo pues estaba obra como Pedro Mosquera que debería ser un hombre de jerarquía bueno tiene nombres importantes hasta plantilla pero han sido incapaces de mezclar bien y además yo creo que el club ha sido incapaz de buscar a alguien que desde el banquillo pudiese dirigir en condiciones esta plantilla y la suma de todo ese despropósito pues aquí con buenos partidos por delante pero fue una afición del Depor que ya hemos mucha una gran parte de ella ha tirado la toalla y que bueno pues ya se empieza a ver aquí que en el futuro desde luego es bastante negro

Voz 1991 24:04 Ánimo ánimo a los aficionados del Deportivo La Coruña por cierto como esta Lendoiro

Voz 0688 24:10 bueno pues en situación estable continúa en la UCI mañana la uno del mediodía habrá otro parte médico por lo de pronto los otros los galenos lo que dicen es que habrá que esperar cuarenta y ocho horas tras una operación de corazón a la que fue sometido para poderse quedar tranquilos poder hablar de una recuperación total y absoluta el entorno y la familia de Augusto César Lendoiro son optimistas y los los primeras palabras así las primeras comunicaciones que llegan desde

Voz 1104 24:35 el parte de ellos pues nos hablan de una operación

Voz 0688 24:38 había ha salido bien y por lo tanto bueno pues centrada hay que confiar

Voz 1650 24:41 que yo no gustó ejercerlo está completo

Voz 0688 24:43 la situación gracias hasta mañana venga hasta mañana y que no tenga ninguna duda

Voz 1991 24:49 menos del Deportivo de la Coruña que por encima de lo deportivo está lo lo personal y la salud que eso es lo realmente importante la vida que no se puede llevar un disgusto pero poco más hombre que darle el valor que tiene cada cada cosa sin sin ser exagerados Nicolás López qué tal

Voz 1610 25:03 muy buenas tal bueno usted no sé cómo

Voz 1991 25:06 en este punto en en Las Palmas porque al principio del partido no sé si es bueno el resultado era malo porque había que buscar la victoria si sí para acercarse o mejor dicho para que no se escapase un poquito más el Levante a qué sabe este punto al final del encuentro

Voz 1621 25:20 bueno yo creo que la lectura que se hace después del empate

Voz 10 25:22 bueno en Riazor no no puede ser demasiado positiva básicamente porque después de las pintoresca encadenado el conjunto del Levante Unión Deportiva la necesidad para el Deportivo de la Coruña y también para la Deportiva

Voz 1621 25:32 hace es sumar de tres en tres a esos con obligado

Voz 0688 25:36 hombre esa creo hacer una lectura un poco

Voz 1621 25:38 el encaje de de adaptación a lo que ha sido un empate ante Deportivo de la Coruña que también lógicamente se jugaba se jugaba la vida pero que se nota que la Unión Deportiva Las Palmas también es verdad que no no le da para más al equipo así que les falta precisamente que se encienda la luz tener ese chispazo para que tal y como Leku le ocurría al Levante Unión Deportiva puede encadenar victorias consecutivas para recortar esa diferencia de seis puntos que en estos momentos mantiene la tabla clasificatoria pero es muy difícil porque para eso tiene que hemos que dar argumentos futbolísticos más sólido de los que está evidenciando el equipo de Paco Jémez que hay que de está Carles Iván la el galés del propio técnico andaluz haber revitalizado un equipo que prácticamente estaba muerto en el mes de diciembre ahora compite en defiende mucho mejor deportivo de las palomas pero la hora de atacar sereno da que que tiene muchas carencias arriba el mercado de invierno desde luego no ha servido para reforzar un plantel que tiene peor pinta del que hacen cola con precisión en el mes de julio sea que con todos estos contratiempos está capeando el temporal Un Paco Jémez que bastante está haciendo con la situación que que que se ha encontrado si cómo está el equipo en estos momentos en cualquier caso el del empate en Riazor se le preguntaba el propio Paco Jémez para que hiciera una valoración de este punto hay que

Voz 12 26:53 se puede a partir de ahora como se

Voz 1621 26:56 esto tener en la tabla clasificatoria para el deportivas travesía

Voz 0696 27:00 hay que mirar esto con un poquito de perspectiva a ver los partidos que tenemos que tiene cada uno ver que bueno que parece seis puntos que parecen muchos pero con la racha que llevamos los equipo de abajo en cuanto a cuatro equipos tres cuatro partidos sin ganar y otro sea capaz de ganar dos partido que es lo que ha hecho Levante bueno pues pierdes esta renta que puedas tener bueno pues seguimos aquí en punto pues un punto veníamos por los tres a en bebés radiante de felicidad no porque el resultado no lo puedo optar entiendo que seis puntos son muchos puntos pero también entiendo que hemos sido capaces ya de recortarlo entonces sí lo hemos hecho una vez no veo ninguna razón para que no podamos

Voz 1991 27:28 la una segunda de Bono como se suele decir mientras hay vida hay esperanza ahora mismo el Deportivo de la Coruña es decimonoveno con veinte puntos Las Palmas décimo octavo con con veintiuno los dos en puestos de descenso y el Levante que es el único equipo que podrían alcanzar está con veintisiete es decir Las Palmas está a seis y el Deportivo de la Coruña A siete a seguir trabajando y a seguir creyendo mientras las matemáticas nos digan gracias un abrazo

Voz 13 27:51 un abrazo a las doce y veintiocho minutos seguimos en El Larguero que hay mucho

Voz 1991 30:24 en Mestalla en plenas Fallas se ha pegado un festín el Valencia que ha ganado al Alavés con un total de superioridad con autoridad dejando muy buenas sensaciones Rodrigo otro gol en un momento fantástico así que felicidad ahora mismo en valentía Pedro Morata qué tal muy buenas el gran día no

Voz 0802 30:41 si la primera parte le ha bastado al Valencia para para atropellar practicamente al al Alavés ha hecho el Valencia una primera parte espectacular de las mejores que se recuerdan en Mestalla y una primera parte que por Marcelino ha sido pues calificada como como extraordinaria del Valencia a dar descanso con un dos cero en el marcador el el Alavés ha maquillado un poco oí el bloqueo al partido lo que era realmente el guión del dentro porque nada más salir en la segunda parte minuto tres el sobrino ha ha puesto el dos uno en el marcador parecía otra cosa distinta de lo que estaba sucediendo pero escasamente cinco minutos después la Guardia metido gol en propia puerta es el resultado que finalmente ha capeado en el en el marcador la victoria del Valencia tres uno que ha hecho un auténtico partidazo con futbolistas a un alto nivel como es el caso de de neto de Gayá especialmente especialmente de Rodrigo de condolencia estos dos futbolistas están en un momento de juego realmente de dulce el Alavés pues hasta el entrenador del Alavés Abelardo ha terminado por por reconocer que no había habido ningún equipo de lo que se había enfrentado el Alavés con él en el banquillo que que lo hubiese sometido ha sido la palabra exacta de la manera que la sometido el Valencia psique pues el mismo Marcelino que podemos escuchar no era de extrañar que estuviera así de satisfecho al terminar el partido

Voz 0463 32:01 está claro que el objetivo era ser cuartos al principio de temporada permíteme con todos mis respetos que difiera poquito afortunadamente creo que muy por encima de lo pensado en un inicio estamos cuartos absolutamente consolidados a día de hoy a falta de nueve jornadas creo que con catorce puntos sobre el siguiente tiene muchísimo extraordinario mérito lo que está haciendo esta plantilla estos futbolistas es para irnos a casa pues muy felices ya disfrutar todos de de las Fallas en Valencia estoy

Voz 1991 32:35 completamente de acuerdo con lo que ha dicho Marcelino el que dijese que a principio de temporada esperaba que el Valencia estuviese entre los cuatro primeros miente o va de listo porque de donde venía el Valencia lo único que es esperaban una recuperación que Marcelino volviese a crear un equipo un grupo una plantilla de garantías y que estuviese dando buenas sensaciones e ir generando un proyecto de futuro el que haya dado estos frutos tan rap todo y que se ha metido de esta forma tan sólida y tan consolidada de una forma tan contundente entre los cuatro primeros y mereciendo estar el año que viene en Liga de Campeones que eso será otro cantar y otra exigencia completamente diferente el tener que compaginar diferentes competiciones tan tan exigentes ya veremos qué qué será pero vamos el quería que esperaba esto vamos ni Rappel colabora de cristal los que no que no me digan que ha sido una sorpresa ido lo más agradable Morata

Voz 0802 33:26 si es verdad lo que dice Marcelino yo recuerdo conversaciones con él antes de empezar la temporada ISI para él pero Marcelino para cualquier aficionado que tú le preguntas es clasificarse esta temporada para ser sexto para poder jugar Europa League ya hubiese sido suficiente porque además no solamente es de donde venía el Valencia de dos temporadas quedando decimosegundo es que el Valencia se enfrentaba este verano con una limpieza de cubierta de futbolistas que están ahora cedidos y la gran mayoría no juegan ni medrar ni Abdennour ni haberla Santos son futbolistas que vaca

Voz 1415 33:58 al Deportivo de la Coruña primera han tenido que limpiar

Voz 0802 34:01 y después traer futbolistas con muy poco diferencial de dinero el Valencia en el verano gastó escasamente doce millones de euros entre lo que vendió lo que compró seque con escasamente doce millones de euros los diez de Koke en en Navidad con veintidós millones de euros de diferencial entre lo vendido lo comprado el Valencia Ivy la cesión gratuita pero lo que hay que hay que hacerlas llegue conseguirla cesiones gratuitas de Dovi de Guedes el Valencia se enfrentaba a un mercado en el que no tenía economía suficiente para poder arreglar el equipo no solamente lo ha podido arreglar sino que lo fruto están desde luego muy por encima de lo esperado cuarto clasificado fíjate Yago te voy a dar un dato nada más que lo miraba yo esta tarde el Valencia el año pasado en encajó sesenta y cinco goles en toda la Liga sesenta y cinco goles faltan ahora mismo nueve partidos para que termine la Liga lleva encajados XXXI es una de las cosas que Marcelino me repetía mucho en verano no es posible un equipo que encaja sesenta y cinco goles de entrada el primer objetivo es encajar mínimo al final de la temporada veinte goles menos bueno pues lleva camino de eso sobre todo viendo por ejemplo que el Valencia de los últimos veintiún puntos de Liga ha ganado diez

Voz 1991 35:10 le y además el Valencia nuestra cuarto está tercero

Voz 0802 35:14 se acuesta tercero a la espera de la galardón Madrid nuevas que mañana

Voz 1991 35:16 el Madrid recibe al Girona que teniendo en cuenta el Madrid lo poco fiable que está siendo en su casa esta temporada y el Girona con el temporada aunque está haciendo que llega sin ningún tipo de presión para disfrutar en estas últimas jornadas porque no pelear por los puestos europeos que está a un punto veremos qué tiene que sacar ese partido Real Madrid porque si me dices otras temporadas te digo no hay nada que hacer pero este año creo que ha generado suficientes dudas como para pensar que mañana puede llevarse algún suscitó dos nombres propios más eh al margen de Rodrigo e noticia importante en el Valencia Parejo se por el momento en el que está viviendo la convocatoria para la selección española si era una convocatoria que sea ese hacía ya a esperar eh

Voz 0802 35:54 bastante tiempo Parejo se lo estaba ganando como creo que sólo ha ganado también con dos vías lo cual me sorprende muchísimo que no lo haya llamado Didier Deschamps eh algún ejecutivo del Valencia decía mejor Pedro no no no pasa nada que descanse no acumula minutos ni viajes y además así sin posibilidades de lesión que este es un futbolista ahora mismo que es importantísimo para terminar de cuajar la temporada pero Dani Parejo pues tenía muchas ganas de ir a la selección española estaba así de feliz después del partido cuando evidentemente ha conocido conoció esta semana la convocatoria por parte Julen Lopetegui

Voz 1991 36:27 con muchas ganas con mucha ilusión

Voz 21 36:29 con y con ganas de aportar el a mis compañeros eh cada entrenamiento lo que pueda intentar ayudar intentar hacer equipo

Voz 22 36:39 y al final pues bueno

Voz 23 36:41 va a ser un grupo y por supuesto pues

Voz 6 36:43 toda la merecida la convocatoria de

Voz 1991 36:46 eh Parejo con la selección española si mantiene este nivel estará en el Mundial sino veremos qué decide finalmente Lopetegui el último nombre propio Morata Koke LAN que ha sido operado de esas roturas

Voz 0802 36:57 si esta mañana por el doctor Maestro en Asturias en Gijón un doctor o de la confianza de Marcelino García Toral el entrenador del Valencia tiene una rotura del tendón de Aquiles eh ha dicho Marcelino en rueda de prensa que dentro de la rotura es menos grave de lo previsible menos grave yo lo interpreto como lo siguiente Si el el tendón de Aquiles está roto más del cincuenta por ciento se puede considerar una rotura digamos completa nos explicaba esta semana por ejemplo un traumatólogo me

Voz 1991 37:27 te lo puedo explicar lo que me lo rompiendo pero así bueno pues entonces sí te da más entero sea una no me quedó un Lito rotura entera que son seis meses más o menos dos años

Voz 1610 37:38 tú no tú no te recuperará claro pero no para para

Voz 1991 37:41 un futbolista de élite con todos los cuidados que tiene toda las recuperaciones en seis meses está haciendo deporte esto es bueno pues

Voz 0802 37:47 sí es menos del cincuenta por ciento lo que nos han explicado es que se acercará más a los cuatro meses que a los seis por lo por lo que yo interpretado de Marcelino en la rueda de prensa se ve que no no no tenía más del cincuenta por ciento del tendón de Aguilera con lo cual podría ser

Voz 1991 38:02 su periodo de recuperación en tres seis y cuatro acercándose más a cuatro meses pues eh hay que esperar hay que esperar pero paciencia paciencia porque es una lesión fastidiada las más graves que puede sufrir un deportista de élite Race Morata un abrazo a disfrutarla fallas sí señor cómo hacer que mide el Valencia que ha ganado tres uno al alavés se pone en tercera posición a la espera lo que haga el Dream mañana en Anoeta ha perdido la Real Sociedad uno dos contra el Getafe y con un rebote importante del público de San Sebastián que ve cómo este equipo no termina de iba a decir de arrancar no termina de hacer una buena temporada no la va a terminar eh bien por lo menos es la pinta que tiene Roberto Ramajo qué tal

Voz 1610 38:42 muy buenas hola de tal llego muy buenas la gente enfadada la gente enfadada la gente enfadada con

Voz 1991 38:48 Eusebio con los jugadores Icon Loren por primera vez eh yo creo en la historia de de el director deportivo Loren en el en la sociedad y las miradas van dirigidas hacia él

Voz 23 38:59 sí sí la verdad es que es curioso lo de lo de Lorenzo Juarros Loren porque es el del director deportivo de primera división más longevo el que más tiempo lleva en en en un equipo de Primera División son ya una década diez años como director deportivo de la Real estuvo en Segunda no hay que quitarles tampoco mérito porque fue el director deportivo que hizo el proyecto que que con el que ascendió a Primera División con el que fuera Champions pero

Voz 1991 39:23 nunca en la historia de en estos últimos años

Voz 23 39:26 casado en la Real ha terminado de tiende tener el beneplácito completo de la afición de la de la Real siempre ha sido visto con con cierto recelo su trabajo en el en el equipo txuri urdin ahora que el equipo está muy mal después de una temporada en la que había muchísima ilusión con el mayor presupuesto en la historia de la Real Sociedad con ochenta millones de euros de presupuesto en para la plantilla ese esperaba que que el equipo era un paso y ahora cuando hay que mirar al banquillo a Eusebio primero se mira al director deportivo de la de la Real Sociedad en porque se entiende que simplemente con quitar a Eusebio qué es lo que va a pasar a partir del próximo verano no se arreglan los problemas de la Real Sociedad ya que también cambiar la dirección deportiva por eso hoy es verdad que la grada la tomando especialmente con con Loren con con cánticos gritos en contra de del director deportivo de la Real Sociedad lo que pasa es que después del partido Eusebio Sacristán el técnico de la Real Sociedad le ha defendido esta forma mira escucha

Voz 1630 40:21 pues eh bueno imagino que todo el trabajo que he hecho aquí durante todo este tiempo Se estará valorando porque se habrá visto que en mí hay pues compromiso absoluto con con este club Ci que sigo trabajando día a día con con buena mentalidad bueno esto es

Voz 1610 40:44 hablando de hablando hablando de cuando se le han preguntado los preguntado que por qué Loring le mantenían el puesto después durante la temporada lamentado

Voz 23 40:52 de de la de la Real Sociedad después

Voz 1610 40:55 ahora entiendo que Eusebio no

Voz 1991 40:57 seguir el año que viene no no no no no no es el suyo

Voz 23 41:00 va a seguir hoy ha empezado el el digamos la cuenta atrás para que deja de ser técnico de la Real Sociedad la Real ya empezó a buscarle sustituto ya ha hablado con Oscar García Junyent entre otros técnicos para la próxima temporada para ver cuál de ellos ir estaría dispuesta a real cuáles son las condiciones que pone para para que pueda firma por la por la Real Sociedad a usted no le queda un año más de contrato pero en su contra topará redundancia ya tiene un tiene un acuerdo para que la Real pueda rescindir Le pagándole la mitad de lo que le quedaría de contrato en en el conjunto realista y todo esto después de un partido en el que la Real Sociedad no la ha empezado mal hay que ser honestos en en en el cómputo global de de los noventa minutos yo aparte incluso se puede decir ha de la Real Yago yo creo que que ha estado mejor que el que el Getafe pero es verdad que el golazo de William José ha sido neutralizado por por otro golazo de cabeza de de llevé antes del descanso y la segunda parte ha sido nefasta el sea jugaba en el Getafe

Voz 24 41:59 Hope poco porque el Getafe quería jugar poco

Voz 23 42:02 pero la realidad es que vestido practico de de Bordalás han neutralizado completamente a una Real Sociedad pobres sin idea así y la verdad es que ofuscado a la hora de buscar la portería de The White un golazo de la victoria ese uno dos es la sexta remontada de la Real Sociedad en contra en esta temporada la sexta vez que se deja que se deja remontar por terminada con datos antes de decía Morata los sesenta y cuatro goles que recibió el Valencia el año pasado en primera división que le llevaron a terminar en décimo segunda posición la Real a falta de nueve jornadas para terminar la temporada Yago lleva recibidos cincuenta y dos goles es una auténtica barbaridad y así es imposible que un equipo pueda pelear por nada salvo poner estar a día de hoy en mitad de la tabla en tierra de nadie

Voz 1991 42:48 Isabel gracias a que los de abajo no

Voz 23 42:51 Eduard porque sino a la Real ahora mismo estaría en serios problemas

Voz 1991 42:54 bueno es que ahora mismo tan sólo tienen más goles que ellos y además es curioso el Betis que está octavo tiene cincuenta y tres goles en contra y luego todos los de atrás claro en Las Palmas cincuenta y ocho el Deportivo sesenta es que incluso el Málaga tiene cuarenta y cinco en contra no es que el de la sociedad actual del Málaga también ha metido dieciséis goles que vaya números para Primera División

Voz 1610 43:14 hace Ramajo un abrazo o un abrazo ya o esas

Voz 1991 43:16 sí está la Real Sociedad mal en una temporada en la que parece que se va a hacer muy largo el final porque está con treinta y tres puntos está con doce de ventaja sobre el descenso a la a once de los puestos europeos con lo cual es esa tierra de nadie que los últimas cinco seis jornadas de protestas jugando nada pero bueno el he pegamos un repaso también al panorama internacional para hablar de las otras ligas europeas Bruno Alemany qué tal muy buenas noches empezando por la FA Cup en Inglaterra donde le ha ganado el tótem al son sí

Voz 0301 43:47 sí ha ganado por cero goles a tres hoy no estaba Hardy quién es el primer partido en el que no está el delantero internacional inglés después de su lesión de tobillo y hoy la estrella ha sido otra vez Eric en el jugador internacional danés que ha marcado dos goles los dos bastante parecidos desde la frontal victoria por cero goles a tres bueno el sí que se mete ya en semifinales de la Copa inglesa es el título que puede ganar el equipo de Pochettino es el título también que le queda la opción que le queda a Mourinho para medio salvarle te iba a decir la demora pero seguramente ninguna ciudad Mercedes una

Voz 1991 44:21 tengo eh

Voz 0301 44:22 claro para un histórico como el Manchester United con el presupuesto que que tiene y demás y sobre todo bueno es que no es que pierdas la premiada en la última jornada es que es un mes de enero prácticamente estabas fuera de la lucha por el título así que bueno hoy la victoria por dos goles a cero de del de contra el Bright un equipo que acaba de ascender esta misma temporada a la Premier League ha marcado Lukaku de cabeza el primer gol del partido luego Matic dos a cero y bueno de al menos un poquito más tranquilos pues de esa clasificación recordamos que las semifinales ya como sabes Yago se juegan en el estadio de Wembley

Voz 1991 44:54 sí sí es como tiene que ser gone una sede fija sabiendo todo el mundo donde juegan a lo mismo que aquí en España vamos también

Voz 1870 45:01 plazo haya mendaz efectivamente ha caído una nevada

Voz 1991 45:04 brutal en Manchester hoy durante el partido ponía Álvaro de Grado nuestro compañero una foto de decía parece que están cambiando los Copito Jo en una nevada quien en Segovia mucho además en la exacto es la Premier ha ganado con complicaciones el Liverpool no

Voz 0301 45:21 sí ha ganado por cinco goles a cero con otra exhibición de Mohamed Salah que es uno de los jugadores de la temporada sin duda en Inglaterra póquer ha marcado cuatro goles y además de el otro tanto la marcado firmó el pasado por ahí también sal haya querido dar la la asistencia de gol es una temporada brutal la de la de futbolista

Voz 25 45:40 egipcio definitiva en el tridente

Voz 0301 45:43 el pulpo Mané firmó no hay salas está funcionando de la mejor manera pero es que sí pero no personificó vamos en en sala lleva veintiocho goles en Premier League ahora mismo si se acabara hoy en día la Bota de Oro en la ganadería el egipcio y en todas las competiciones son treinta y seis goles ya de esa que recordamos a mes fue además fue el futbolista que le dio el pase a Egipto para para el mundial así que temporal donde Sada

Voz 1991 46:07 en Italia en el scudetto serie ha empatado la Juve el rival del Real Madrid en cuartos de final de la Liga de Campeones aunque lo más preocupante para los italianos se ha retirado lesionado quién Line