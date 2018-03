Ni una menos

Voz 3 00:00 sí a mí me

Voz 1791 01:04 Ramón Lobo buenos días buenos días qué tal yo estuve desde por la mañana por la tarde no estoy compró mira viene ahora además bueno la gente nos decía pero qué haces aquí porque por las tasas universitarias Creative casi te pilla siempre estemos no es que cualquier persona estas manifestaciones porque no sólo son las personas que están cobrando las pensiones o los que vamos a empezar a cobrar las dentro de no mucho sino la gente joven también se está está en juego un concepto básico de Estado del bienestar

Voz 0874 01:33 ya en ver a gente tan mayor manifestándose porque había gente que era realmente muy mayor hay algo indigno porque no deberían estar allí pero hay algo también que provoca

Voz 1791 01:43 yo sí yo creo que es importante que la gente sepa que los derechos no se no se no se regalan ese defienden igual que pasó el ocho de marzo con miles de mujeres en las calles para aquella gente que dice bueno es que el feminismo el mismo es igualdad es decir lo que en lo que es antidemocrático es el machismo y la gente que salió a la calle hace cien años son las gente que logró el voto para la mujer y hay que lograr más cosas en este caso los pensionistas lo que se está intentando es proteger lo que haya conseguido que entre la lucha no es una cuestión de hundir

Voz 0874 02:16 yo creo que el Gobierno es consciente de lo que tiene delante ya lo que se enfrenta porque esta gente corría delante de los grises y tiene mucho tiempo libre

Voz 1791 02:23 son el sesenta y ocho y además son nueve millones de pensionistas es un caladero de votos de del PP el PP está faltando al respeto sino está incumpliendo sus promesas electorales porque hay hay vídeos de Rajoy hablando de la subida con el IPC que es algo que sea en casi todos los países de la Unión Europea después vincularla a cualquier subida o cualquier mejora a cualquier truco de de trigo verismo con que la aprueben los Presupuestos hombre la gente no sé leer

Voz 0874 02:54 hombre yo tampoco quiero que nadie piense que estamos aquí llamando al activismo pero hay que reconocer siempre que los logros se consiguen a partir de la calle ayer entraba una activista vecinal desde Barcelona contando que todo lo que han conseguido en ese barrio lo han conseguido gracias a protestas y gracias a manifestaciones decía un semáforo nos costó veintiún días hay que ver lo que están consiguiendo las manifestaciones no solamente en España en todo el mundo

Voz 1791 03:15 bueno ahora estoy pensando en Murcia que llevan semanas luchando por el enterramiento de las vías del AVE en Estados Unidos Estados Unidos avena y cuatro el sábado creo que es y se calcula que medio millón de personas en Estados Unidos Washington contra las armas se están produciendo movimientos eh no sé si muy sólido es el caso de las mujeres me parece que si el mito y lo que hemos visto el ocho de marzo en con los espías de Estados Unidos esto no sé si tú lo hayas visto antes no de estudiantes marchándose de las clases una manifestación con una enorme activismo contra las armas no contra las armas sino que se puedan vender armas de fuego cualquiera

Voz 0874 03:54 ideas descabelladas como que los profesores lleven armas en los colegios no hay que salir a la calle de manera pacifica pero la manera que tenemos de llamar a la puerta de los políticos de opinión que Twitter

Voz 5 04:12 ruido mucho

Voz 1791 04:30 más dices mi es una canción de la película El gran suman que desde el primer momento los autores esta película sabían que esta iba a ser la canción símbolo Isa convertir una canción símbolo el ocho de marzo también en la lucha de las mujeres en Estados Unidos canta que a las siete que es una actriz y cantante de Hawai que actuó también en los Oscar yo recibo muchísimos primero esta canción

Voz 6 05:12 mire todo

Voz 0874 05:12 sí un ocho de marzo conectando música de fondo no cuántas mujeres han muerto asesinadas solamente por ser mujeres no lo sabemos lo que sí sabemos es que tenemos que decir basta así empezó el discurso que en junio de dos mil quince logró convocar a miles de personas en varias ciudades argentinas es un discurso que fue la mecha de un movimiento sin precedentes la persona que pronunció aquellas palabras nos acompaña hoy están Radio Segovia de hecho desde allí nos va a hablar con ella vamos a charlar en los próximos minutos es Ingrid Beck que es periodista y cofundadora del movimiento ni una menos

Voz 8 05:41 Ingrid buenos días muy buenos días cómo estamos

Voz 0874 05:45 es por venir te a los estudios de la Cadena Ser en Segovia una mañana de domingo no sé si lluviosa pero supongo que es un esfuerzo como

Voz 9 05:51 surgió este movimiento en y una menos Ingrid bueno este movimiento surgió a los escuchaba recién editorial Izar y pensaba en la importancia de la movilización en las calles si cerraran diciendo a mejor que Twitter bueno una menos surgió en Twitter el la semi sita en la semilla del movimiento nació diva no del movimiento sino de esa gran movilización el movimiento de mujeres en la Argentina tiene una larga trayectoria pero una colega de una radio importante de la Argentina tu tío una mañana de la mañana del once de mayo dos mil quince a partir de las hago de el cuerpo de una adolescente que había sido asesinada por su no es obvio esas estaba embarazada la habían enterrado en el fondo de la casa de este de este joven de su novio con complicidad de toda la familia apareció el cuerpo de esas ese llamaba Chiara Páez hizo una colega tuiteó mujeres no vamos a sacar nada nos están matando fue a partir de ese es interpelación que muchas otra periodistas que estábamos en ese momento en esa red social empezamos a a intercambiar ideas iba a decir bueno no alcanza con indignarse no alcanza con usar los medios que tenemos cada una que en donde cada una trabajas sino que tenemos que salir a la calle convocamos a a otras otras colegas a otras mujeres juntas empezamos a organizar ese tres de junio de dos mil quince que por supuesto fue muy superior a lo que nosotras imaginábamos en un primer momento

Voz 1791 07:31 la magia en la calle entre dos mil ocho

Voz 0874 07:34 en dos mil catorce hubo mil ochocientos ocho feminicidios en Argentina en dos mil diecisiete hubo doscientas noventa y ocho muertes una cifra que se traduce casi un asesinato cada día en cada veintinueve horas después de Honduras y El Salvador Argentina es el tercer país donde se asesina más mujeres inglés

Voz 9 07:49 sí es un problema social obviamente sí tiene que ver básicamente con una cuestión además de que el el origen es el machismo no nos lo vamos a buscar en otro lado hay una gran responsabilidad del Estado en la desprotección de las víctimas hay muchísima dificultades con con las fuerzas de seguridad y con los los agentes judiciales y con el poder judicial para las mujeres es muy difícil ser protegidas hay mujeres que denuncian y luego son asesinadas con la orden de restricción perimetral en la mano porque no hay control sobre las sobre los violentos

Voz 0874 08:30 porque no importan porque no se les pone protección nada

Voz 9 08:32 no no no no las mujeres estamos empezando a dar prioridad hoy en la Argentina pero es un camino realmente muy largo muy farragoso pero a la vez muy urgente porque esta cifra que que tú acabas de decir es una mujer cada veintinueve una mujer cada treinta horas es asesinada además no son registros oficiales son registro de reorganización de la sociedad civil así que realmente no sabemos cuántas mujeres son asesinadas

Voz 0874 08:58 esa cultura del machismo que entendemos perfectamente desde España hay muchos casos me imagino que se quedan sin denunciar además

Voz 9 09:04 claro está el sobre registro que tiene que ver con la falta de denuncias en este caso se toman los casos que salen publicados en los medios de comunicación entonces esto hay un contraste con un registro que hace la Corte Suprema de Justicia con las causas judiciales además de las que no están carátula como feminicidios están están los registros de los poderes judiciales de las distintas provincias argentinas por supuesto están otros casos como aquellos en los que el femicidio hace suicida luego el asesinato son muy comunes y eso tampoco figura como una causa porque no hay culpable no no hay condenas en Argentina además somos muy creativos tenemos una figura otra figura que es el femicidio vinculado que es cuando el cuando de felicidad sí Dina a miembros de la familia o cercanos a la víctima para lastimar la no

Voz 0874 09:58 para hacer todavía más daños de los niños

Voz 1791 10:00 por ejemplo pasó en Córdoba no exacto

Voz 9 10:03 lo de los niños el caso de pareja nuevas parejas en el caso de que el femicidio sea una ex pareja o familiar cercano madre padre bueno

Voz 8 10:13 sí fue familia no que la gente que lucha es

Voz 1791 10:16 no estoy pensando ahora en Mariel Franco en Brasil que ha sido asesinada hace poco mujeres que luchan contra la violencia policial en caso de lo que denuncian la complicidad del del sistema supongo que sí

Voz 9 10:32 bueno el problema con con la exposición de la de las activistas no es tan grave en la Argentina porque la protección social sobre sobre las que ha somos activistas es fuerte y no se trata de una cuestión digamos no hay una cuestión en particular de violencia institucional contra las mujeres hay por supuesto en problemas de violencia institucional de Argentina pero el problema de la violencia machista tiene que ver con con la cultura machista que es intrínseca a digamos es contra lo que estamos luchando no viene necesariamente desde desde el poder político sino que es la mayor parte de la femicidio ese cometen dentro de las casas no

Voz 0874 11:15 sospechas que esa cultura machista también está calando entre los más jóvenes incluso adolescentes

Voz 9 11:21 bueno no no no por suerte no la verdad es que nuestro ocho de marzo fue también muy multitudinario muy importante muchos de los manifestantes y la manifestantes eran muy jóvenes y eso los a nosotras mucha mucha emoción mucha alegría y mucho optimismo porque nos parece que de verdad eso son esas son las que van a hacer el cambio no

Voz 0874 11:43 claro claro sabes que en España existe ese problema no hay muchos estudios que demuestran cómo la generación que ahora mismo están los colegios tiene unos no se unos comportamientos machistas que no existían hace unos años

Voz 9 11:54 estaba justo estoy aquí en Segovia a raíz de el encuentro de mujeres que transforma ni estoy en contacto con muchas colegas de aquí y me comentaban exactamente eso la preocupación por lo conservadores que son hoy los adolescentes españoles en Argentina por suerte no se da este fenómeno no es generalizado por lo menos tenemos muchas jóvenes y muchos jóvenes que se dicen feministas y que además tienen algunos problemas resueltos problemas entre comillas no cuestiones que para nosotros tal vez sean asuntos como el no ser la diversidad sexual la identidad de género que para esos no son realmente asuntos es algo que tienen completamente naturalizado

Voz 1791 12:36 tú como periodista como que respondería crees que tenemos los periodistas los medios de comunicación en general en la transmisión del machismo de esta cultura de la mujeres mía hago lo que quiero o puedo mirar el móvil que es lo que decía Javier de los jóvenes

Voz 9 12:51 creo que tenemos muchísima responsabilidad en la manera en que informamos en la manera en que decimos las cosas de la manera en que nos referimos a las mujeres y a los varones porque hay una enorme tarea de pedagógicas sobre estas cuestiones no nos no solamente tiene que ver con que hay bromas que sea no se pueden hacer crea oso cuestiones que obviamente la televisión es un es un catálogo de clasificación de las mujeres y luego está la manera en que informamos sobre los asesinatos no hasta hace muy poco en la Argentina los feminicidios serán transmitidos como crímenes pasionales o a la idea de la pasión el amor romántico óptimo

Voz 0874 13:34 sí exacto entonces bueno

Voz 9 13:36 pero también cómo se informa sobre la las víctimas se pone el ojo sobre las víctimas sino sobre los violentos se habla de que llevaban puesto el porqué andaba es ahora en este lugar como también estos responsabilizando a las víctimas así que sí creo que tenemos una gran responsabilidad los las mujeres y los y los hombres que estamos en los medios de comunicación

Voz 0874 13:58 cómo viviste el ocho de marzo crees que quedará huella

Voz 9 14:02 creo que sí y es muy llamativo a lo que está pasando en la Argentina con el movimiento de mujeres porque hemos salido a la calle muchas veces a partir del tres de junio de dos mil quince como se hizo siete veces en manifestaciones multitudinarias tiene el movimiento de mujeres en la Argentina tiene un poder de convocatoria que no es fácil de superar y eso que tenemos una gran tradición movilización popular pero diría que estamos a veces por encima de las movilizaciones de las centrales obreras o de Icomos se ha transformado movimiento de referencia en términos de derechos humanos así que soy soy optimista creo que que estamos no creo realmente que estamos haciendo una revolución a nivel global además creo que es un es un fenómeno que bueno es es es contagioso

Voz 0874 14:53 con la que lo sea hoy ayer hablábamos en este programa con nuestro compañero que es además comparto todo tuyo el humorista Dario adelante que es cofundador de la revista Mongolia lo conozco seguramente no

Voz 9 15:03 sí clara lo conozco Dario

Voz 0874 15:06 hablábamos con él sobre los cuarenta mil euros que revista tiene que pagar al extorero José Ortega Cano por una caricatura y tú eres codirectora de una revista satírica también ha no Barcelona

Voz 9 15:16 sí exactamente de a Mongolia reconoce pariente no es de de de Barcelona se fuerte porque ese nombre por cierto Barcelona porque Barcelona porque la idea esta revista nació en dos mil uno en la Argentina había una crisis terminal no había trabajo no había nada no había nada no había dinero hay muchos de nuestros colegas periodistas ser buenos artistas diseñadores gráficos se iban a Barcelona de sostenían algunos que tenían doble ciudadanía Se hacían cola hacían fila en el consulado hice los que se venían a Barcelona pensando que era el paraíso no con la con la idea de que era el paraíso para para quienes hacían arte periodismo y literatura nosotros estábamos los otros los que no teníamos doble ciudadanía nos teníamos que quedar en Buenos Aires y entonces decidimos hacer nuestra propia Barcelona

Voz 0874 16:07 eh que es la revista que publicas yo no sé si si que es un poco lo que está pasando en España pero como dicen otros compañeros que hacen comedia ahora para hacer un chiste en este país hay que pedir un crédito porque te Vaquero una seguro

Voz 9 16:19 bueno nosotros tenemos un juicio iniciado también para una defensora de una mujer que es defensora de los de los criminales de lesa humanidad de los represores que están en la cárcel y nos ha dicho juicio también a juicio civil dándonos reclama también dinero pero en este caso la causa está en la Corte Suprema de Justicia de la nación porque la han tomado como una cuestión de libertad de expresión así que estamos ahí discutiendo una cuestión constitucional a raíz de una causa que no iniciar ahora nosotros pero sí es es está en juego la libertad de expresión no me parece lo espero realmente que los que los colegas de Mongolia sobrevivan a a este debate

Voz 0874 17:02 pobrecillo crowdfunding a ver si consiguen pagar a los abogados porque es una factura alta bueno lo que tiene que pasar Inditex que no tenga tengáis que no se puede dejar de publicar un chiste por miedo a que les pongan una denuncia que es lo que está empezando a pasar ahora

Voz 9 17:15 no es que claro esa es la intención justamente no disciplinar nos no no lo van a lograr por lo menos con nosotros

Voz 0874 17:21 Ingrid Beck que es periodista escritora es cofundadora del movimiento ni una menos está estos días han Segovía participando en el VIII Encuentro Mujeres que transforman el mundo es un certamen que reúna activistas de todo el mundo y cuyo nexo es la lucha por los derechos humanos Ingrid mil gracias por haberte ha acercado a la radio que hablar con nosotros

Voz 8 17:38 pues muchísimas gracias a ustedes hasta luego un beso