La tienda de los pueblos sin tienda

Voz 1 00:00 tu piel

Voz 2 00:04 tú sí

Voz 0300 00:07 no

Voz 3 00:15 huy no eh no eh

Voz 0874 01:21 Rovira buenos días una paradoja no que recién regresado de Mauritania esta semana vaya a tu barrio de Lavapiés en cuentes lo que ha pasado en un lugar en el que además seguramente muchos jóvenes a los que tú has conocido a un restaurante al que voy a veces el Dakar

Voz 0300 01:37 sí sí fue una cosa sorprendente para mí como como vecino y como

Voz 0874 01:42 el periodista te habrás aprendido muchas cosas no sólo de lo que pasó sino de cómo se contó

Voz 0300 01:47 se como se contó y luego descubrir que hay gente que lleva aquí doce catorce quince años y que son sin papeles no sea pienso que es un fracaso social enorme y luego el problema de fondo nadie habla de esto y luego se monta estas películas un poco que los hechos no se han fijado muy bien todo el momento no ha estos estos violencia y tal pero no se han fijado las cosas que pasan o viven estas comunidades que les pasa etc

Voz 0874 02:14 y sobre todo una cosa que hacíamos ayer nos dimos cuenta de que en realidad ningún medio había contado la vía de este chaval que murió de un infarto todos nos referimos a él como el senegalés nos pusimos a indagar un poco en cómo había sido su vida y descubres cosas que deberían ser un resorte para cambiar algo no sé muy bien qué pero cambiará algo descubres que el hombre llevaba aquí catorce años que lógicamente huyó de la pobreza en que sus padres murieron mientras que lado y él no pudo ir a ver a sus padres que ha intentado legalizar su situación pero como tiene antecedentes como mantero no le permiten ser legal con lo cual se forman un círculo vicioso del que es imposible salir

Voz 0300 02:49 entonces un ciclo maldito en el cual tú no puedes vivir como una persona normal no tienes derechos en cambio estas viviendo en una sociedad pero eso es un gran fracaso colectivo

Voz 0874 03:00 pero cómo se sale de aquí como un alguien decía un bueno un carné de ciudadano algo así no

Voz 0300 03:05 bueno se sale tratando la gente como personas es decir una persona que está viviendo entre nosotros debería tener los mismos derechos que nosotros

Voz 0874 03:13 ir haciendo una tarea colectiva también incluso desde los medios no he visto en algún periódico en la fotografía en portada que convertía a los manteros a los senegaleses en auténticos terroristas enfrentándose a la policía cuando lo que ocurrió allí tiene muy poco que ver con episodios muy puntuales de violencia no

Voz 0300 03:29 sí bueno hubo un calentón no porque es normal la gente no había una información muy clara de lo que había pasado la gente pues estaba enfadada irritada se conocen los que vivimos en el barrio los vemos van arrastrando sus bultos Sannum acusado dos de ellos no viven en una situación que no entiendo cómo se puede vivir así debajo de los demás no en que imaginar la angustia

Voz 0874 03:49 tía de que cada dos por tres tengas que salir corriendo

Voz 0300 03:52 pero con todo lo que lleva a cuestas cuenta tu vida cuesta

Voz 0874 03:55 no sé qué pensar que son que son víctimas además de una mafia no solamente son son víctimas de un sistema legal que no les protege bueno vamos a empezar con el con la cuestión que nos ocupa hoy

Voz 5 04:04 que venga

Voz 0874 04:10 porque de Mauritania a Soria en poco tiempo no

Voz 0300 04:13 sí sí estas semanas tuvimos recorriendo una de las zonas más despobladas de España son las Tierras Altas de Soria

Voz 0874 04:19 en esta ocasión Amedo tu autocaravana

Voz 0300 04:22 tú por una furgoneta una furgoneta de Victoria y hubo que son dos jóvenes de Soria que han creado un servicio para atender a la gente que vive sola y aislada en los pueblos de la paz

Voz 0874 04:32 atentos a esto porque es un servicio creado por una empresa que en realidad se llama la exclusiva una cosa que es un ellos sabes

Voz 0300 04:39 la exclusiva es el nombre que tenía precisamente el autocar que hace años hoy ya desaparecido claro enlazaba todos estos pueblos o y medio perdidos donde algunos no tienen ni siquiera cobertura telefónica se han quedado sin tiendas y por supuesto ya no llega ni un autocar de línea la furgoneta de Vitoria o es precisamente la tienda de los pueblos sintiendo como una llaman llevan la cesta de la compra unas doscientas familias de unos ciento cincuenta pueblos aislados

Voz 0874 05:04 entonces es sospechas no lo sé ha hecho el recorrido con ellos pero sus clientes serán gente mayor o de movilidad complicada o gente sola que que que necesitan y que piden

Voz 0300 05:14 sí mucha gente sola que no puede ir a comprar evidentemente no tienen ni carné de conducir impiden desde bombillas bolígrafos yogur pero sobre todo piden alimentos frescos nosotros llevamos el jueves por ejemplo una caja de fresas para Petra Cordero para Josefa una mujer de noventa y cuatro años que vive sola está en plena forma

Voz 0874 05:32 Victoria y hubo hacen de nexo entre esas personas en la ciudad hay que hay que subrayar estoy ellos son emprendedores está su empresa es su medio de vida pero también no sí

Voz 0300 05:43 fíjate victorias es un cuadro especial no porque viene del mundo de las ONG entre personajes ya trabajó parte su vida en América Latina y el Caribe sumario Hugo tenía cinco tiendas repartidas por varios pueblos de Soria pero hundió a las tuvo que cerrar porque no había clientes Nava no son rentables es entonces cuando deciden ambos montar este negocio con una visión de servicios social dice Vitoria que nunca había sido tan feliz como ahora sintiéndose útil en su propia tierra

Voz 0874 06:08 claro que además creándose un sueldo con este trabajo porque victorias de Soria donde ha regresado después de trabajar en proyectos internacionales y consigue no ser autofinanciarse la exclusiva

Voz 0300 06:19 bueno ahora si les costó eh tuve que hacer una lista de clientes etc pero ahora han conseguido que sea al proveedor quién cubre los gastos de transporte se sea las empresas les venden los productos a ellos y las gentes de los pueblos compran entonces a precio de tienda normal como si estuviera en la ciudad

Voz 0874 06:34 es que los clientes no pagan un sobrecargo por los que hay que dejarlo claro sobre todo yo estuvisteis conversando con Victoria Valentina Rojo y tú en ese viaje vamos a escuchar solamente

Voz 0300 06:44 nuestra

Voz 1480 06:47 nosotros llegamos a quinientos dieciocho núcleos de población pero pasar si os y seguro alrededor de ciento

Voz 5 06:54 hasta doscientos más músculo al día más o menos doscientos trescientos porque un tipo de gente que le hacéis el pedido claro es vive muy aislado

Voz 1480 07:03 porque es gente muy mayor gente que no tiene hijos gente que los hijos viven fuera que está muy aislada que ya no hay autobús ni siquiera autobús a la demanda que ella no va al médico que ya no hay farmacia están es que no hay Internet y cobertura móvil pero eso pasa en casi todos los pueblos de Soria incluido los gráciles utilizan mucho el teléfono fijo claro dos las llamo yo porque ella se creen que cuesta carísimo llamarme al móvil entonces hay algunas que las llamo yo la Diputación de sobre algunas de algunos pero las que mandan en el medio rural son las mujeres cumbre son las jefas de la familia bueno en el medio rural y en las que eso no yo lo digo muchas veces la mujer el medio rural tiene un papel fundamental porque su nombre en pone en marcha una empresa en el medio rural la mujer no encuentra Cole no encuentra trabajo y no encuentra una vivienda habilitada ellas vivieran en la ciudad el hombre ir ahí vendrá pero si la mujer encuentra casa en el medio rural se quedaran a vivir en el medio rural es super importante y porque somos la jefas

Voz 6 08:02 momento que desaparecen las tintas la gente

Voz 1480 08:05 sobre todo en el momento en el que desaparece el bar y la tienda compran una vez al mes no una vez al mes el día que tiene el hijo de la vecino el día que vienen tus hijos y entonces se alimentan de cosas que no se ponen malas osea mucha matanza panceta chorizo costilla mucho congelado

Voz 5 08:23 y luego beben pues eso

Voz 1480 08:25 mucha coca cola hay mucho alcohol no sólo hemos encontrado y luego

Voz 7 08:29 la latas las sardinas en aceite es el producto estrella de la provincia de un señor que me llamó mucho la atención porque se Locomía latas de sardinas y cervezas San Miguel

Voz 1480 08:41 a de todo no llevamos de todo vende tu empezamos con alimentación pero la alimentación no fija población porque no solamente te hace falta comida para para llevar una vida de calidad entonces hicimos un segundo estudio preguntando a la gente que necesita

Voz 7 08:55 daba para quedarse de verdad a vivir en el pueblo y a partir de ahí añadimos jardinería textil zapatería muebles prensa

Voz 1480 09:02 tenemos servicio de catering para los que ya no pueden cocinar tintorería para todas esas alfombras edredón es mantas y lo pusimos en marcha todo esto en cuenta solucionan trabajamos cuatro personas está el cliente hacen los pedidos a la exclusiva la exclusiva envía producto servicio al proveedor que corresponda es el proveedor que preparan los pedidos de productos y la exclusiva los transportes y los servicios la exclusiva lo que hace es medir por ejemplo o preguntarle al cliente que es lo que necesita arreglar el tejado cuántos metros se lo envió a los proveedores y los proveedores son los que van a las casas de los pueblos tienen unas barreras arquitectónicas brutales las habitaciones todas están arriba y en el momento en que se hacen mayores no pueden subir las escaleras entonces al final se hacen como un lo los donde tienen todo y bueno sobretodo mucha escalera muchas ventanas anticuadas de madera si si los tejados que son antiguos todo hacemos todo todo

Voz 6 09:58 ya ves introducido alimentación sana verdura

Voz 1480 10:00 es todo todo lo hacemos dentro sobre todo frescos que hacía muchísimos años que no comían y además trabajamos con productos ecológicos y quieren ellos con puertos de Soria quieren ir y les gusta mucho comer producto fresco como a todo el mundo no dejan la lata por la sardina fresca aclare pues el puesto

Voz 0159 10:20 Eric Lewis no es una estrella pero bueno esto les mejorar la vida

Voz 0300 10:24 en todos los aspectos los hábitos no porque tú fíjate si pensamos que la gente no cocina por pereza no y ellos lo que pasaba es que no tenían producto fresco no hay gente que que ahí va acumulando oí ahora no ahora pueden piensan que cada semana pasará a la la camioneta de latiendo los pueblos están mucho más tranquilos

Voz 0874 10:42 así que al principio pedían doce quince botellas de aceite por ejemplo no lo van bajando vosotros fuisteis un jueves por qué pueblos pasasteis

Voz 0300 10:50 el jueves tocaba las tierras altas incluso nos negó empezamos en Carboneras de fuentes luego fuimos a Villaciervos Las Fraguas hasta veinticuatro pueblos y fíjate que en la furgoneta ya lo escucharemos viajábamos con un gato que habíamos recogido de la calle

Voz 0874 11:05 cabría demasiado trabajo llevase es un gato seiscientos kilómetros hiciste sino solo día para esta grabación vamos a escuchar

Voz 0300 11:11 no

Voz 5 11:15 la prensa no comida

Voz 0159 11:21 Totti bien aquí los pues va un frigorífico

Voz 5 11:26 todo pues vamos a empezar la ruta entonces ya salimos nosotros

Voz 8 11:35 hoy vamos a hacer la ruta de tierras altas y es la ruta que nosotros hacemos el jueves y es una ruta importante

Voz 5 11:41 primero porque es la ruta que

Voz 8 11:44 a las personas viven en Soria tiene alrededor de dos habitantes por kilómetro cuadrado y luego es la que hacen honor al nombre de la exclusiva el autobús recorría desde Soria hasta Calahorra pasando por todo tierras

Voz 0159 11:56 la exclusiva debe su nombre a un autobús que antes conectamos los pueblos con la ciudad

Voz 8 11:59 sí eso es lo que era el nexo entre la capital y el pueblo no era el autobús que recorría todos esos pueblecitos desde la capital pues eso aparte de viajeros es enviaban pues eso los medicamentos la ropa ahí esas cosas y desde el pueblo pues el mandaban eso los puerros la gallina y los huevos entonces pues bueno nos pareció cuando empezábamos que tenía que ser un nombre que cuando llegaron al pueblo teniendo en cuenta que es mucho hay mucha gente mayor les resultará familiar el nombre todo todo el mundo cuando cuando empezamos era gracioso porque llega la exclusivas hay sabéis que el autobús

Voz 0159 12:33 me imagino que también a estas personas les habrá costado entender que el servicio gratuito que no iban a tener que pagar más claro no se lo creía varones parecía increíble donde ganáis bueno les cobramos al promediar un porcentaje sobre el volumen total de ventas y luego les encantaba en el folleto claro el folleto el supermercado les encajan

Voz 8 12:54 y hoy llevamos periódicos también nosotros repartimos el periódico de sobria noticias que es quincenal y es gratuito Aparte llevarlo a los pueblos grandes siempre dejamos dos periódicos au tres en los pueblos chiquititos para que ellos también estén informados

Voz 0874 13:13 sí sí el periódico

Voz 9 13:30 vale vale

Voz 5 13:33 gracias hasta luego

Voz 0874 13:41 el gato estaba que echaba en la furgoneta de tener que dar de comer porque pobre tenía un hambre allí pero esto nos lleva a un sitio cualquiera hemos muchas veces cuando hacemos esta sección es que la gente se organiza para cubrir una necesidad que debería no se formar parte de la tarea administrativa no

Voz 0300 13:58 es la normal de un país no claro sólo sorprende lo fácil que es hacer cosas útiles no servicio a las personas y lo mal que nos organizamos a veces no tantos pueblos abandonados carreteras perdidas gente sola luego llegas a Madrid y puedes caminar por la calle

Voz 0874 14:12 claro pues me decías que visteis a Petra Natalia a Josefa subrayar argolla decía esta mujer antes todo mujeres

Voz 0300 14:20 dos mujeres y todas mujeres que mandan como nos decían

Voz 0874 14:23 no tiene razón victoria vamos a escucharlo

Voz 5 14:29 ahora vaya vaya frío ahí de cirugías Buendía

Voz 9 14:44 hemos tenido comentásemos tenía viticultor pasaba lo a desacuerdo

Voz 10 14:56 cómo piensas

Voz 5 14:59 entonces todo gusto fíjate no tenemos que ir a Suria a esos sitios no llevamos mucho tiempo pero lo nos viene muy bien

Voz 11 15:08 porque antes no sé a ustedes estar aquí porque la buenas hecho mayor se declaraba ustedes a ningún lado si será tarea Exterior sólo daba bola si los diecinueve dentro ya a las escuelas voy a Ramón que hace

Voz 12 15:21 no os doy las clases de religión suele especialista es la

Voz 1480 15:24 religión ya no quedan niños en las escuelas

Voz 13 15:27 cada uno tendrá sus motivos para venirse a los pueblos pequeños yo te digo que cuando estoy aquí me encuentro feliz y contento ahora mismo cuando había venido ahí estoy estudiando esto bien estoy repasando de cuando era chico las ecuaciones diferenciales motivó que el mensaje encontrar

Voz 5 15:43 pues te por Un paseo por ahí quiero Kato

Voz 9 15:48 el director de la coral los dos mandatarios que estábamos comentando ahora

Voz 14 15:55 le no guarda silencio al pasar por él tira la en está dormida en está dormida no la aquí de despertar

Voz 9 16:07 en total vamos unos muebles aquí lo cuidamos talego adiós

Voz 0159 16:25 allí es un pueblo deshabitado hemos cerrado desde mil novecientos como la vida no perdemos cuatro habitantes al día

Voz 5 16:42 buena estatales Teresa aquí del pueblo sea Alicante lleva seis años viviendo aquí y cómo ves que te quería tranquilidad luego ya encontré trabajo hay mi pareja entonces ya pues ya me he quedado aquí lo que trabajais aquí de ayuda a domicilio yo cuido a habéis estado en casa de María de Trànsit exactamente su madre era cuido yo y luego tengo pues otra mujer más y un hombre que tiene

Voz 15 17:14 tiene parálisis cerebral

Voz 5 17:17 yo estoy mucho antes como socias una compra

Voz 15 17:20 me bajaba Soriano también me bien entienda Xavier en camiones perdón lo que pasa ve claro el precio es que es tres veces más caro

Voz 5 17:28 se compra impar concepto vienen camiones que venden si viene pues viene a una vez a la semana viene la fruta y la verdura Un día sí día no viene el pan

Voz 1480 17:38 ha entrado a sabes ambulantes eran una cosa muy concretas yo por ejemplo se lo digo mil veces cuando llevas veinte años comprando el pescado al ambulante que lleva veinte años viví viniendo al pueblo Nieve llueva o haga frío no tienes que dejar de comprarle la pescadilla al ambulante un poco más pero luego el resto de cosas lo puedes comprar la exclusiva tampoco

Voz 10 17:56 Justo llegar hay que quitarle

Voz 9 18:02 adiós

Voz 10 18:14 hola qué tal pasando mal que día incluye fenomenal

Voz 17 18:24 pues tengo noventa y cuatro años fue un hay árabes

Voz 10 18:27 tengo cuatro hijos Velilla del filial y pasar a la cocina y vive sola hola amigos magia tanta nada el talaverano mal la izquierda que es lo más lógico verdad yo trabajaba muchas horas Aubry

Voz 5 18:49 el hacer llegar a excavar

Voz 17 18:53 mis padres tuvieron el horno ponernos negros ocurrió con el macho guapo las leña

Voz 10 18:59 el existía y tocaba todos palillos al volante eso sí con la arroz estoy cuestión de eso está ahí a veces bajo de cordero treinta complementa vas no te roben saberlo no ya la organización ha ido me

Voz 5 19:29 pero no lo vamos a abrir gracias

Voz 0874 19:34 el noventa y cuatro años y no tiene suelo catarro estaba en plena forma subo yo la leche caminaba perfectamente divertida es es maravilloso escuchar por la radio a gente a la que nunca escucharía es por la radio verdad iba con el macho buscar la leña fíjate la historia de victoria yo es es fantástica lo que hacen todo podía salir bien en este reportaje tuvisteis que comer en un bar de Capdepera no

Voz 0300 19:58 Nos quedamos sin coche medida supone hacer periodismo dinero

Voz 0874 20:01 es duro hasta luego Bruce

Voz 9 20:12 a ver

Voz 20 20:39 no no

Voz 19 20:42 ya

Voz 0300 20:46 a vivir que son dos días Javier del Pino