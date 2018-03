Voz 1 00:00 no

Voz 3 00:10 a a

Voz 6 01:19 hace

Voz 4 01:25 sí

Voz 0874 02:00 se hará un espacio para hacer algo que nos gusta hacer de vez en cuando en A Vivir que es fusionar dos de nuestras secciones por decirlo de alguna manera vamos a dedicarle un tiempo a la lectura a un libro pero también hablar indagar un asunto que debería preocuparnos a todos como sociedad lo primero saludamos a Óscar López cómo estás Oscar buenos días buenos días Javier en estos tiempos en los que los premios literarios están tan desprestigiados hoy recibimos al ganador de uno que seguir conservando todo prestigio no hay otro si los ganadores anteriores son Marta Sanz con farándula Juan Pablo Villalobos con no voy a pedirle a nadie que me crea hablamos de Premio Herralde de novela

Voz 1648 02:34 sí efectivamente conservar el prestigio incluso ahora que Jorge Herralde su grandísimo creador hay no hay editor sea jubilado ya entrado Silvia Sesé como nueva directora literaria han renovado el jurado también no sea que sigue realmente muy vivo que mira la lista de ganadores de estos últimos veinticinco años para ver que la batería de de autores es importantísima y lo sigue siendo y lo vamos a comprobar en el día de hoy

Voz 0874 02:58 el libro de hoy es República luminosa de Andrés Barba publicado por Anagrama

Voz 7 03:03 cómo

Voz 8 03:09 es

Voz 9 03:11 cuando me preguntan por los treinta y dos niños que perdieron la vida en San Cristóbal mi respuesta varía según la edad de mi interlocutor si tiene la mía respondo que comprender no es más que recomponer lo que sólo hemos visto fragmentaria mente si es más joven le pregunto si creo o no en los malos presagios casi siempre me contestan que no como si creer en ellos supusiera tenerle poco aprecio a la libertad yo no hago más preguntas y les cuento entonces mi versión de los hechos porque es lo único que tengo porque sería inútil convencerlos de que no se trata tanto de que aprecien la libertad como de que no crean tan ingenuamente en la justicia si yo fuese un poco más enérgico o un poco menos cobarde comenzaría mi historia siempre con la misma frase casi todo el mundo tiene lo que se merece y los malos presagios existen vaya que si éxito

Voz 10 04:08 no

Voz 11 04:15 tres Barba buenos días hola buenos días cómo estás

Voz 0874 04:18 preguntaba antes que libro cada uno nunca sabe cómo va el libro no las críticas van bien

Voz 12 04:22 es decir las críticas van muy bien digamos ahí es difícil tomar el pulso a veces estas cosas pero la reacción más inmediata que es la de las críticas es fantástica

Voz 0874 04:31 es un libro complicado y vamos a hablar

Voz 13 04:33 de él y de ello de lo que habla el libro Durán

Voz 0874 04:36 en los próximos minutos habla de niños y violencia o mejor dicho que lo lentos y cómo se te ocurre meterte en un tema que casi rozar

Voz 12 04:45 tabú Si bueno en realidad

Voz 0874 04:47 no sé si el tema es exactamente

Voz 12 04:50 niños violentos en realidad es una situación de poder no en una ciudad pequeña provinciana cercana una selva haya un gran río aparecen treinta y dos niños de la nada que ponen en compromiso el orden social de esa de esa pequeña ciudad algo casi más importante que verdaderamente tabú como dices tú que es nuestra noción de la infancia la noción de la infancia que ha tenido esa sociedad hasta ese punto digamos y que tiene que ser revisada con esta aparición

Voz 0874 05:20 por qué no esta noción de la infancia se basan que en recuerdos

Voz 12 05:24 bueno en realidad una de las cosas más interesantes que uno podría rastrear digamos del comienzo de la civilización es como nos hemos ido desarrollando históricamente con la idea de la infancia que es la infancia como ha sido tratada a lo largo de de de toda la historia no en algún punto somos sus herederos de de la concepción de la infancia que nace a partir de la ilustración donde el niño se convierte en algo simultáneo en apariencia contradictorios por un lado la criatura a la que envidiar por antonomasia el representante en la tierra del mito del del paraíso perdido no al mismo tiempo que la ilustración acaba con el mito del paraíso futuro que viviremos después de la muerte se inventa digamos este mito en la tierra de hemos vivido un paraíso una infancia para una una edad paradisiaca que es la infancia que añora haremos ya el resto de nuestra vida eso por un lado pero por otro lado inventa la educación la educación es tratar de convertir a un niño lo antes posible en adulto digamos institucionalizar al niño sacando al niño en el niño y convirtiéndolo en ciudadanos antes posible no te esta esta nación ambivalente con respecto a la infancia que hemos heredado la extracción en realidad es es muy recientes no a lo largo de la historia de la humanidad de los hombres han relacionado mujeres relacionado con los con la infancia de una manera muy dice

Voz 0874 06:45 en Vogue enfrentaría desde el principio a otra nación que también puede ser una leyenda que es la bondad natural del individuo en Russell

Voz 12 06:53 claro de la idea y en particular del niño no en la banda natural del niño que es como el indudable por antonomasia lo más interesante acerca de la infancia es precisamente que hemos creado esto es especie como de puntos de fuga El día más que poner en cuestión resulta casi agresivo desde el punto de vista social como si no estuviera tocando un pilar digamos imprescindible no desconfiar de la bondad natural de los niños es como entrar en un terreno como perfectamente sacrílego de repente

Voz 0874 07:24 de hecho como te enfrentas a él no cuando de repente que es de lo que hablaremos después un poquito más adelante cuando de repente por ejemplo un niño asesina a alguien como ha ocurrido en Bilbao hace poco

Voz 12 07:32 claro como cuentas esa historia no claro bueno en realidad el problema no es tanto que un niño asesino no alguien que os evidentemente

Voz 14 07:39 no

Voz 12 07:40 es extraordinariamente terrible sino como rehace reaccionamos socialmente frente al individuo infantil que asesinado digamos no hasta qué punto digamos cuando una sociedad digamos decide que hay que adelantar por ejemplo la edad pena ley o recrudecerse a las penas a los adolescentes este tipo de cosas está siempre midiendo digamos la infancia o la adolescencia según un doble rasero el rasero de los niños civilizados primer mundialistas que son nuestros hijos el rasero de esas otras criaturas que hacen cosas malignas Jordi como si fueran dos todas las criaturas de naturalezas diferentes no ese es muy propio del pensamiento conservador es muy propio del pensamiento neoliberal es muy es muy protestante en cierto punto también iríamos está estamos infectadas de pensamiento tanto es así que no percibimos la contradicción que que que en la que cae hemos cuando hacemos esa clasificación

Voz 1648 08:39 pues claro Óscar recuerdo

Voz 0874 08:41 Nos cuenta República luminosa

Voz 1648 08:43 pues estamos en San Cristóbal que es un pueblo muy grande tropical junto como decía Andrés junto

Voz 13 08:49 un gran río y una selva muy frondosa ahí llega el protagonista consumar

Voz 1648 08:54 el va a trabajar como funcionario público a cargo de los temas sociales de esta localidad y de repente un día pues efectivamente también comentabais aparecen de la nada treinta y dos niños de entre nueve y trece años y eso va a generar una espiral de violencia Bono absolutamente impredecible para los adultos de ese pueblo no esta es una crónica anunciada para hoy

Voz 9 09:13 los lectores porque la primera frase la primera página

Voz 1648 09:16 ya sabemos que esos treinta y dos niños van a morir no importa saberlo porque precisamente el yo creo que lo lo hipnótico de esta novela es que necesita saber exactamente qué ocurrió porque murieron y además no importa saberlo tampoco porque si algo tiene esta novela es un montón de giros argumentales y de puntos de inflexión y de sorpresas que te van llevando de de aquí para allá

Voz 15 09:36 con con esta ciudad trópico

Voz 1648 09:38 la al esta selva este río y todo ese miedo y ese terror y esa violencia desmesurada podemos imaginar que estamos ante una historia muy contra ni Ana porque esta novela también se puede tomar como una metáfora sobre ese tema tan literario que es el tema de la civilización y de la barbarie no pero pero yo creo que esta novela va también mucho más allá y aborda otras cuestiones de habéis comentado algunas porque esto es una novela que habla sobre la paternidad habla sobre las relaciones entre entre padres e hijos habla sobre el miedo a ser padre también no es una historia sobre la supervivencia llevada hasta el límite y que nos interpela directamente porque imaginamos que haríamos nosotros como adultos ante la violencia de unos niños que pueden poner en riesgo nuestra propia vida pero sabemos que son niños no es en cualquier eso yo creo que esta es una novela desde luego de lectura obligada a José Manuel está fantásticamente escrita que remueve conciencias que te ayuda a reflexionar que además es valiente porque porque no es fácil escribir sobre el infancia lo estabais comentando antes y menos hacerlo dejando de lado yo diría lo políticamente correcto y mostrar a unos niños que a ratos son como se cuenta en el libro como una plaga bíblica que son incluso como una especie de monstruo perfecto y que como se dice en en la propia novela son como una colmena sin abeja reina sino lider yeso de alguna manera de dibuja una situación anárquica yeso por lo tanto asusta todavía mucho más

Voz 0874 10:56 es tremendo es verdad que te coge por las solapas porque da igual da igual donde esté situada la novela casi da igual también los hechos que ocurren en ella no es una novela sobre eso sobre la infame

Voz 12 11:06 sí sobre la infancia y también en digamos sobre cómo se reconstruye desde el punto de vista social y colectivo una verdad que ha sido traumática para una ciudad digamos no porque en el fondo lo que ocurre con estos niños es que aparte como dices tú de poner en compromiso la noción de la infancia ponen en compromiso la noción de verdad no que es lo que ocurre siempre que sucede un episodio traumático no de repente todos tenemos aproximaciones parciales a ese hecho traumático y luego la tenemos que reconstruir en el fondo el tópico de que la verdad la constituyen las vencedores es es una gran realidad no en este sentido el narrador toma digamos un poco la posición del cronista clásico Si quieres incluso medieval donde recupera una multiplicidad de voces sobre un episodio que ha traumatizado a una ciudad que es la aparición de unos niños violentos si quieres llamarlo así la reconstrucción de los hechos de lo que ha ocurrido no tratar de recomponer una verdad colectiva compuesta en muchas voces

Voz 0874 12:07 es decir la influencia de Joseph Conrad hay que también el origen de Andrés reconoce que la idea de este libro les surge después de ver los niños de Lenin Grace Quique un documental polaco de dos mil cinco que cuenta la historia de un grupo de niños que vivía en la estación de metro de Lenin Grace que en Moscú

Voz 9 12:23 sí

Voz 16 12:26 podrías acabar muerto siempre tienes miedo de morir durante el invierno y el otoño serio Gabarrón Mallet Beta viven en las tuberías de agua caliente yo ando por aquí juego todo el día me despierto a las doce primero fumo más tarde como y luego me siento me levanto a la una o las dos

Voz 11 12:47 el esfuerzo de esas palabras

Voz 0874 12:50 pensar bien quiénes las dicen son niños pequeños hombres cuya vida ya es larga no

Voz 12 12:56 bueno me fascina ser realmente es un documental como que me hizo recomponer totalmente la idea de lo que podía ser una comunidad de infantil en realidad la esta república luminosa nace cuando yo entiendo cómo una comunidad infantil como la de estos niños que viven en el en el metro de una estación de metro de Moscú al que los documentalistas tienen el buen gusto digamos de filmar dejando que los niños se manifiesten no proyectando sobre esos niños una idea preconcebida de lo que ellos piensan que es una comunidad infame til de repente ves como hay una verdadera comunidad una verdadera red pública en este caso se parecía más a uno utopía anarquista no dos sin líderes ni una utopía absolutamente horizontal era era realmente maravilloso

Voz 0874 13:44 es lo que parecían relativamente felices en el que

Voz 12 13:47 por momentos a día digamos esos niños tenían parecían tener una felicidad casi sobredimensionada que los niños normales entre comillas naturales o civilizados en institucionalizado no tienen

Voz 0874 14:01 todo entre comillas no todo entre comillas evidentemente

Voz 12 14:04 que digamos en realidad el verdadero miedo que tenemos desde la ilustraciones en que se convierte un niño completamente abandonado a su suerte digamos es un poco como el lugar al que el adulto no se atreve a mirar del todo no porque sabe que siempre que dos niños cuchicheos Se están cuchillada algo al oído Khan cuando aparece el adulto se callen antes aquí lo que pasa ahí realmente siempre sigue siendo un misterio para el adulto a mí hay cosas que me

Voz 1648 14:32 tenían del libro cuestiones que plantean saltando desde la perspectiva de nosotros los adultos por un lado a esa incapacidad que tienen los adultos de la novela de encontrar en los códigos las herramientas para conectar con esos treinta y dos niños que eso pasa Cuidad Real aquí por otro lado esa envidia que siente el adulto de la de esa etapa de la infancia pero pero a la vez tiene como prisa para que esos niños se integren rápidamente la sociedad y se hagan adultos de repente por lo tanto entramos también los adultos en mucha contra en muchas contradicciones como plantea es el tema del nuevo idioma que esos niños generan ya en los cuales los adultos son incapaces de entender el miedo que asume los adultos cuando ven que sus propios hijos empiezan a empatizar con ellos es decir todo eso lo trasladamos hoy al presente no sentimos muy reconocidos

Voz 12 15:22 sí es muy bonito yo creo que lo recuperando un poco esto último que has dicho como hay hay muchas referencias clásicas aseguró que entrar está pensando en el flautista James Lin en la cruzada de los niños de Marte

Voz 13 15:36 el eso no estará pensando el principito seguramente no un día malo no es malo

Voz 12 15:43 hay ahí donde de repente se produce una conexión privada casi mental no entre grupos de niños de las de la cual el adulto está perfectamente excluido no eso ocurre en este libro en el fondo los adultos hacen caer todo el peso de la ley de la autoridad que que que tienen con con contra estos niños que han aparecido en la ciudad en el momento en el que sienten peligrar que sus propios hijos pueden ser atraídos al lado oscuro no que representan estos niños y que ellos no controlan evidentemente porque al final de eso se trata de controlar

Voz 0874 16:15 no claro pero yo decía el Principito porque como tú ha sugerido alguna vez que claro al principio es un personaje que es un niño que tiene melancolía que niño tiene melancolía ese es un sentimiento que no corresponde a la infancia

Voz 12 16:24 claro yo creo que hay una cosa como muy alucinante como uno dio a veces tampoco sobredimensionado también es cierto tipo de literatura infantil de la que el principito bien podría ser un representante como estratosférico que más que estar dirigida a los niñas está dirigida a adultos que se quieren sentir como niños no como decías tú un niño no tiene nostalgia de nada un niño no conoce la nostalgia la cabeza de niño se parece más a un concierto Pang que que aún concierto de Vivaldi no digamos tiene más que ver con su naturaleza y sin embargo nosotros Nos empeñamos en ponerle música de Vivaldi a la niña no pero pero por qué los adultos recordamos la infancia nosotros y con melancolía cuando la infancia es tormentosa hoy no sabes lo que va a ser de ti está llena de malos sentimientos si de malos presagios Si bueno yo creo que en realidad uno va basta que recuerda con un poco de realismo su sus propios que revise un poco con conciertos realismo ahí tratando de ser honesto sus recuerdos de la infancia para que la propia infancia incluso cuando ha sido una infancia feliz se llene de como dices tú de inseguridad inquietud de miedo a la muerte de dicen son cosas que están muy presentes de enamoramiento de de ese enamoramiento de descubrir

Voz 0874 17:38 Endesa misterios de la vida como tu padre no es Superman

Voz 13 17:41 no

Voz 11 17:42 claro sí sí

Voz 1648 17:46 que no iba a decir que hay una idea que planea también en la novela que es para mí muy interesante que es el tema

Voz 13 17:50 eh

Voz 1648 17:51 lo citas en la pero bueno la página veintitrés se dices los ha creado la propia naturaleza como una civilización nueva no esa idea no de de de bueno de que la propia naturaleza a veces llega un momento en que hace crack y crea un nuevo grupo y en este caso es un grupo salvaje no pero pero eso está también muy presente todo el rato en el libro

Voz 12 18:07 sí de hecho hay un hay que me ayudó muchísimo a pensar digamos yo entendía como que si hablaba de una nueva civilización no de la posibilidad de una república infantil tenía que basar Mena algo y me sirvió mucho en ese sentido encontrarme justo en ese preciso instante con los tres libros que escribió Maurice meter Link el Premio Nobel de Literatura sobre la vida de las abejas la vida de las y la vida de las hormigas y me pareció que era una manera muy interesante de proyectar una posibilidad República infantil basar me en las comunidades de insecto

Voz 0874 18:39 eh

Voz 12 18:40 o tal vez por eso esa comunidad infantil esa utopía anarquista tiene mucho que ver con esas grandes república socialista sí que desde de las hormigas

Voz 13 18:51 no no aquí no hay abeja reina no no y eso da mucho miedo que nosotros sepamos

Voz 12 18:59 podía haberla también

Voz 0874 18:59 sí son muy asamblearia las hormigas también IBI porque es coges ese escenario tropical

Voz 12 19:05 bueno el escenario tropical yo creo hay una yo creo que un homenaje a Joseph Conrad que yo creo que está bastante en el origen de este libro como también habéis dicho que traduce en compañía de mi mujer Carmen Cáceres traducimos los relatos completos dos mil quinientas páginas de Conrad y yo creo que ahí quedó

Voz 13 19:22 fue un poco ese filtro selvático hoy

Voz 12 19:26 donde funciona también porque el gran dilema de Conrad como habéis dicho antes en algún momento es civilización contra la barbarie que en última instancia también está aquí en este libro no quiénes son los adalides quiénes son y quiénes son el de quién es el patrimonio de la razón exactamente no que es una de las grandes preguntas en general siempre que se produce un conflicto de civilizaciones es una se declaran a los legítimos herederos de la razón declaran los otros los herederos de la barba

Voz 17 19:54 di no

Voz 12 19:55 les atacan de digamos generando una dialéctica amoral en ese sentido no

Voz 0874 20:01 curioso también dice mucho de la sociedad que somos que lo que realmente preocupa en tu novela no es ya la existencia de esos niños salvajes sino que tus niños empiecen a relacionarse con otros niños salvajes

Voz 12 20:11 claro en el fondo a la ciudad de San Cristóbal les da más o menos igual que allá XXXII niños muertos de hambre en la esquina irrealidad sólo se empieza a preocupar cuando sus hijos empiezan a ser atraídos hacia ese lugar no en el fondo ocurre es una cosa es de política elemental no es uno solo empieza como a a concienciarse verdaderamente de que algo es irreversible cuando empiezan a a pisar el jardín

Voz 11 20:37 es así de pero da miedo

Voz 1648 20:39 a algunas cosas que yo reconozco que mientras leía la novela lo que decía antes que me interpelado como lector y como como adulto no pensar qué haría yo en una situación de riesgo delante de un niño de nueve diez años que intenta agredir me qué haría yo realmente no es nada fácil planteárselo

Voz 12 20:57 claro y además si consideras que esa situación es una sensación bastante habitual en muchos lugares del mundo hay muchas grandes ciudades en Asia y en Latinoamérica donde hay comunidades infantiles digamos criminales organizaciones criminales infantiles en África hay a cientos de niños de niños de la guerra de milicias infantiles que decir los niños forma parte forma forman parte de la gran maquinaria de la violencia de la guerra son un peón muy importante es una figura importante como dices tú es muy difícil gestionarla

Voz 0874 21:33 de hecho la lectura de República luminosa nos ha recordado una película del gran Chicho Ibáñez Serrador que tiene un título bastante ilustrativo para esta conversación que estamos teniendo era quién puede matar a un niño

Voz 17 21:43 noche

Voz 14 21:44 a eso de las once y media empezar unas voces

Voz 18 21:47 las risas

Voz 19 21:51 CIU como si todos los niños de la isla si hubiesen despertado

Voz 20 21:55 visitaban

Voz 19 21:58 el grupo se entraban en una casa como si fueran una fiesta pero

Voz 20 22:04 poco a escuchar los gritos gritos de hombres y mujeres también me tienen otra luego en otra Paco y que me ella salió en el momento justo

Voz 18 22:29 yo sí palos dibujar empezó a gritar desde mi cuarto tengo una escopeta la Common

Voz 21 22:40 en la página pueblo hizo nada con que

Voz 22 22:52 muy antigua

Voz 11 22:53 bueno recuerdo recuerdo el título pero me recordaba la trama tiene poco que ver con lo que tú cuentas

Voz 12 22:58 no no pero ahora estaba no exactamente de hecho fue una amiga a la que me dijo cuando ya había terminado el libro lo pasé Se lo pasé para que lo leyera me habló de la de esta película

Voz 0874 23:07 no sé de qué año es es no lo sé no lo sé yo creo que ni tú ni yo habíamos nacido

Voz 12 23:10 pero ese respira se respira la dictadura no diga ese respira la la dictadura en una fábula cuya cuyo cuyo centro es él es el miedo digamos a lo doméstico por un lado ya lo doméstico que abre digamos las puertas de un comportamiento incivil no te digamos es como es como estas películas protestantes que hablan de lo mal que eleva a la gente que engaña a su mujer no le le de atracarle que le llevado por tal en el fondo es como una interpretación completamente moralista de algo que que ya los interpretado políticamente que se

Voz 13 23:45 es una novela hay que recordar sin se el juego de los niños fue la adaptación de una novela también muy recomendable yo recordaba

Voz 12 23:53 hecho que el final que eso sí está un poco en el libro de de repente el último verano de Tennessee Williams donde unos niños de una isla de Sicilia que claro para Tennessee Williams debía ser como el epítome de la deja barbarie que se merienda en algunas señora directamente no se la comen casi la devora no hay una escena con donde que casi parece canibalismo

Voz 11 24:18 Corredor prebendas tremendas

Voz 22 24:21 en no

Voz 23 24:36 sí sí eh

Voz 0874 24:51 incorporamos a este club de lectura tres personas son tres profesionales que pueden darnos punto de vista muy documentados sobre algunas de las cuestiones que plantea República luminosa represento son David García Esteban que es magistrado titular del Juzgado de Menores número tres de Barcelona David cómo estás buenos días hola buenos días gracias por venir mi Lidia Grimaldi es psicóloga clínica habitual al tratamiento de niños y adolescentes qué tal idea cómo estás

Voz 24 25:13 hola buenos días escuchando con nosotros atentamente

Voz 0874 25:16 la conversación en Bilbao Ander Gurruchaga Catedrático de Sociología en la Universidad del País Vasco cómo estás buenos días o la unos días a todos os planteo a los tres lo primero la gran pregunta que impregnan las páginas de esta novela Andrés infancia es sinónimo de inocencia David

Voz 17 25:39 la los niños como habéis estado comentando en la conversación que bueno tienen como un halo no tienen una presunción de que son buenos pero bueno pues poco a poco según van creciendo guía es la característica de los niños que es que están en evolución están en desarrollo no están ya formados Ny físicamente por supuesto pero intelectualmente no van en desarrollo pues según van incorporándose a al mundo no a la sociedad pues se van impregnando no de todos los que tienen la sociedad bueno y malo bueno pues esa falta también de de voluntad de de posibilidad de controlar su voluntad les lleva a veces a intervenir o hacer actos que que no comprende no terminan de comprender que es lo que están haciendo ni la repercusión que tienen ni poder controlar los como tenían es decir que cometen pueden cometer hechos delictivos no hechos como saben en el libro pues muy graves o menos graves no menos relevantes pero pero cometen delitos hacen actos malos

Voz 24 26:54 bien pues el libro hoy la conversación que hemos tenido anteriormente ponnos Nos llevan de justo en el corazón de la cuestión de lo que da miedo de lado oscuro el lado oscuro también habitan los niños suena muy fuerte decirlo así pero eso tiene que ver con lo desconocido que que que se aloja en todo ser humano el niño aunque sean sujeto infantiles también un sujeto hay también participa de de algo que desde el psicoanálisis llamamos lo pulsiones mal o llamamos lo real y es algo desconocido que empujan no siempre hacia lo bueno ni para los demás propio niños este son la este libro da la oportunidad de justamente de lo que produce inquietud porque es terrible es terrible lo que suscita la manera en la que se va produciendo en inquietud de lo desconocido representado en que no se comprende ese lenguaje representado en que no se sabe de dónde viene ni que quieren que es lo que está pasando ahí is it y ellos adultos lo viven como como una amenaza quizás el adulto después reviste algunas cosas propias bueno de de de sublimación sino de otras cuestiones que le hacen olvidar que eso está latente en todo ser humano

Voz 0874 28:25 queríamos que estuvieras con nosotros no sólo como socio bueno sino para quienes ayude también a interpretar esa historia que tiene que yo creo que mucha concomitancia con República luminosa y que ha pasado muy cerca de ti en la provincia de Vizcaya la historia de los recuerdo a los oyentes de quieto Family se llama es una banda de delincuentes juveniles de entre doce y veintitrés años que comete sus delitos en el centro de Bilbao desde diciembre da se ha visto envuelta al menos en el asesinato de un ex futbolista el asesinato y el robo de una pareja de ancianos en su piso en la violación de una menor además nadie sabe exactamente dónde viven y los datos dicen que el País Vasco es una de las comunidades con una menor incidencia de delincuencia juvenil así que yo no sé cómo interpretar todos Toto todos de formación Ander

Voz 0154 29:08 lo que pasa que quizá enlaza en algunos aspectos con una de las cosas que de del texto de República luminosa no decir efectivamente ocurre en toda esta serie de acontecimientos que en teoría según según los patrones establecidos nunca debían haber ocurrido pero no ocurrido cómo nos enfrentamos a ellos porque yo creo en principio y mirándonos a los ojos preguntándonos porque han ocurrido estas cosas en una sociedad donde por otra parte todos los cánones estadísticos están para medir la la inseguridad de la criminalidad etcétera estaban indicando pero son sociedades seguras son relativamente seguras con poco o con poca poca violencia al menos violencia exportable a la calle te no ocurre todo todo esto no inmediatamente se disparan como siempre por una parte los dispositivos de la incomprensión y nadie acierta a explicar por qué estas cosas han ocurrido en segundo lugar da la impresión que bueno que los sistemas de control pues no no han sido capaces de de de enfrentarse a este tipo de éxito tienes y en tercer lugar que tenemos realidades que son profundamente desconocida es decir que cómo es posible que unos niños de catorce años los asesinen a dos ancianos para robarles además es un barrio muy humilde de Bilbao haga no para robar de es probablemente nada no o cómo es posible que la mañana un señor que vuelve de de de una liberación particular pues se pueda acabar con su vida decir situaciones de este tipo yo creo que están todavía esperando una cierta respuesta lo que pasa es que probablemente como también es está insinuando en en en el libro de de de barba pues es que probablemente esa respuesta que las sociedades parecen querer aquilatar quizá no exista decir ay ay como aspectos de la vida que dependen de una gran emergencia social que dependen de de situaciones que no terminamos de saber muy bien por qué se producen cuando nada de lo que hay es sobre el tapete de lo Social indicaba que esto debía ocurrir pero en muchos casos hacemos como como si estas cosas no tuviesen porque pasar pero estas cosas pasan y tenemos un gran agujero interpretativo de saber exactamente por qué ocurre que que que que pasa por ejemplo que mejorando el contexto socio familiar de todos estos muchachos esto no hubiese ocurrido pues pues igual igual efectivamente hubiese sido ésta una una solución pero es la solución que hemos adoptado que controlan desde las instituciones este tipo de situaciones seguramente esto no se hubiese producido tampoco lo sabemos el hecho es que se ha producido unos tenemos que enfrentar ciertamente a toda esta parte oscuro era negra a conciertos toque ese patético es que a veces es las sociedades sociedades prácticamente seguras tranquilas acostumbrada ser dilucidar sus problemas de una manera relativamente civilizada resulta que producen no

Voz 0874 32:15 es muy interesante lo que dices como un fantasma al que no queremos ver tu David que eres juez y que trabajas en un juzgado de menores es supongo que estará de acuerdo con esto que sugería Ander que esto es un mundo que desconocemos o que no queremos conocer si bueno Ander ha apuntado a una serie de FAES

Voz 17 32:32 es que en el día a día de los juzgados de Menores pues son eso es lo normal no el análisis en los jugador de menores interviene a jugar de menores que se ubican dentro de la jurisdicción penal pero se diferencia están diferenciados de lo que es la jurisdicción penal de adultos e pues eso somos específicos de menores tiene una figura la específica a los juzgados de Menores la jurisdicción de menores que son los equipos técnicos integrados por psicólogos y trabajadores sociales que se ocupan precisamente de analizar las circunstancias personales del menor e informar a la Fiscalía al juzgado sobre sobre estas circunstancias siempre vamos con prácticamente en todos los informes normalmente suelen incluir pues la desestructuración familiar como uno de los factores relevantes absentismo escolar no la la no incorporación al día a día un ordinario un ordinario estructurado también está claro la presencia de sustancias tóxicas de drogas no ir a estos factores se combinan y ahí bueno pues incrementa las las probabilidades las posibilidades y importantes de que de que ese niño se vaya haber envuelto en hechos delictivos de más o menos graves

Voz 1648 33:47 pero se dan casos de niños lo digo porque siempre relacionamos niños que cometen delitos con que son niños de hijos de familias desestructuradas un poco como diciendo la responsabilidad de que ese niño cometa delitos tiene que ver pues seguramente lo mejor con la intervención de los padres o con con la propia sociedad pero todos conocemos a veces casos de familias donde hijos que han sido educados de la misma manera pues los mismos padres que han ido los mismos colegios Un niño dijeramos se integra perfectamente en la sociedad y otro no es decir se dan casos de niños que no siempre tiene que ser motivado por otro sino que es en la propia naturaleza del niño

Voz 17 34:20 sí por eso he hablado de probabilidad no no siempre esto ser humano no es ciencia exacta no entonces bueno pues puede uno que que esa dos personas dos niños que se han creado más o menos igual con contexto parecido pues uno puede no cometer delitos y otro puede cometer muchos delitos delitos grados y otro si cometer delitos de hecho por ejemplo hay una una es una figura delictiva que que es como muy transversal es el ámbito de la violencia familiar precisamente pues ya puedes tener aquí decimos no en Barcelona no que hay de barrio de La de la zona alta o da igual lo de la zona de de Pla ya no es igual no hay de todos los lados de derecha de izquierdas de abajo no y eso es bueno pues no no tienen un hogar estructurado tenía una una escolarización normalizada bueno siempre hay algún factor que altera suele ser las drogas suele haber intervención de drogas suele haber a lo mejor algún trastorno psíquico que en qué influye o qué

Voz 0874 35:29 está presente no y que altera altera los elementos a tener en cuenta eso nos lleva a Lidia porque hay digamos una edad que es la que marca el umbral desde luego realmente el umbral de imputabilidad como se dice no por debajo de los catorce años pues en teoría no tiene que responder penalmente por sus actos tú crees que un menor de esa edad no realmente consciente del daño que provoca

Voz 24 35:55 yo opino que un menores responsable siempre de los actos que tiene aunque sea un niño hay un hay que preguntarle o hay que pedirle cuentas a cualquiera sea su edad incluso más jovencitos entonces sí a la cuestión de dónde se pone la frontera pues es cosa para para para que es su responsabilidad tenga consecuencias pues a nivel penal va a nivel de que los de lo que los jueces o los organismos determinen es una cosa pero responsabilidad de un sujeto el niño tiene desde desde su infancia

Voz 0874 36:30 porque este estás de acuerdo con ese límite entonces crees que habría que revisarlo

Voz 13 36:35 no

Voz 24 36:37 planteado ese ese límite pues ya se ha ido moviendo a lo largo de los años no se ha subido dos se plantea si es conveniente bajarlo un joven de trece años es perfectamente responsable de sus actos se le puede pedir también es que dé cuenta de que es lo que ha hecho que es lo que es lo que está en Hawai para él pero también de doce y de once

Voz 0874 37:02 te parece David sí si me agua

Voz 13 37:06 la meter aquí y la responsabilidad del menor

Voz 17 37:11 el niño que comete un hecho delictivo es siempre el menor siempre tiene responsabilidad lo que pasa que la responsabilidad que se puede calificar como penal una pena una responsabilidad penal especial

Voz 0874 37:26 a los catorce años pero sí

Voz 17 37:28 siendo menos de catorce años que de hecho de que cometa un hecho delictivo no significa que no tenga ninguna consecuencia tiene consecuencias civiles tiene consecuencias administrativas puede tener consecuencias de intervención sanitaria intervención civil del ámbito civil pero la penal penal especial empieza con los catorce yo creo que es la edad de catorce años yo creo que es la que suelen establecerse generalmente en en otros países de similar naturaleza a España no creo que tuviera que bajarse catorce años yo creo que es una edad bastante razonable los hechos especialmente graves especialmente llamativos por menores de catorce años bueno pues puede haber tanta población pues puede siempre a ver algún caso no pero son muy muy muy excepcionales y mover una edad penal porque ha pasado alguna vez alguna cosa yo creo que también ese no es legislar sólo para ese caso que no que nunca en caliente

Voz 0874 38:28 los sino que hay que hacerlo de hecho Javier uno de los temas

Voz 17 38:31 también que aborda la novela de Andrés Barba es precisa

Voz 1648 38:33 siete Si los niños conciben el bien y el mal de la misma manera que los adultos eso también está en la novela Andrés toda esta convulsa

Voz 0874 38:40 acción que estás escuchando que te sugiera

Voz 12 38:42 en las estoy muy fascinado la verdad toda esta interpretación profesional de libro

Voz 13 38:48 eh

Voz 12 38:50 yo yo creo que hay varias cosas que que que estaría bien poner encima de la mesa una es el peligro de interpretar siempre es socio económicamente

Voz 11 38:58 la violencia creo que sí que es es

Voz 12 39:02 a tendríamos que tener cuidado con eso no digamos hacer una interpretación demasiado digamos verosímil de la violencia casi siempre es equivocarse a la hora de interpretar la la violencia la violencia tanto la social porque en este caso en este libro hay algo que quizá también podríamos poner un poco sobre la mesa hay más violencia desde las autoridades sociales de la ciudad de San Cristóbal hacia los niños que acaban de aparecer en realidad la violencia es institucional del poder autorizado digamos no tanto de los niños que son niñas y en poco siempre hay está en un terreno de sombra si los niños son han sido verdaderamente violentos sonó también me interesaba me interesaba quejar eso pero lo que está claro es que la viole la violencia es vertical en este caso la la Sociedad de San Cristóbal una sociedad aparentemente tranquila provinciana en una ciudad donde no pasa nada de repente se vuelve violenta yo creo que eso es lo que no da miedo la la violencia del hombre razonable del hombre aparentemente razonable y la mujer aparentemente razonables amparados por todo el peso de la ley

Voz 0874 40:08 en este mi Ander es cómo nos enfrentamos a esto como sociedad y las herramientas supongo que son radicalmente pocas se me ocurre la educación combatir la desigualdad de eso está siempre encima de la mesa lo difícil es conseguirlo

Voz 0154 40:25 es decir lo que pasa que es que aparentemente parece que aplicando determinado tipo de de tecnologías sean educativas socio económicas como decía ahora mismo Embarba pues en fin semana obtener resultados

Voz 17 40:40 razonables cuando afecta a todos

Voz 0154 40:43 divos no yo creo que aquí hay una o cuestión que probablemente el juez tiene más datos no pero donde seguimiento de que suele ocurrir con estas personas cuando con catorce años delinquen y lo hacen de una manera muy con grave qué pasa con ellos a lo largo un poco de de su vida no luego yo creo que hay asuntos que es que cuando nos enfrentamos con situaciones donde casi siempre las sociedades se sienten desbordadas es el caso un poco que en la novela no porque porque el mercado todo gira alrededor de dos de las grandes cuestiones de de nuestra civilización un poco el tema de la infancia

Voz 25 41:21 bomba del niño como como ser niño Si hay un con un adecuado para comportarse como un niño o todo esto como

Voz 0154 41:28 apunta la novela realmente puede tener otras interpretaciones social socialmente muy distintas y en segundo lugar otro de los grandes cuestiones de nuestro tiempo oí en fin de todos los tiempos podríamos decir que es el tema de la violencia no cómo tratar el tema de la violencia es un problema asimismo que nunca está garantizado el éxito porque luego ocurre todo una serie de cuestiones también hoy es como las sociedades son capaces de enfrentarse y además lo hacen con cierta lujuria diría no el éxito los éxitos exhiben los éxitos pues creo pues en fin forma parte de esta sala de trofeos características de todas sociedades tienen pero qué mal sabemos gestionar los fracasos es decir cuando se fracasa cuando lo que está ocurriendo no tiene que ver con los cánones establecidos que mal se opera con todo esto no donde da la impresión que ni los imaginarios educativo en los entorno socio económicos los entornos del digamos estrictamente sociales la capacidad jurídica de las sociedades etcétera saben muy bien cómo enfrentar este tipo de situaciones no por qué pues fuer seguramente y zonas oscuras unas prácticamente negras zonas de emergencia permanente de nuevos problemas que no osea que cuesta mucho no solamente comprender que sería el primer acto diagnosticar concierta coherencia sino ser capaces realmente de de enfrentarse a ello porque habitualmente lo que aparece por detrás siempre son nuestros miedos nuestros temores nuestras incapaces

Voz 25 43:00 edades como como relación unos con

Voz 0154 43:03 con aquellos que son sustancialmente distintos a nosotros aunque digamos que son como nosotros etc etc ya que hay toda una serie de cuestiones que hay que abordar y que tiene que ver realmente con cómo nos constituimos como sociedad llenen el fondo que es una sociedad

Voz 0874 43:18 cómo nos enfrentamos Lidia supongo también a reconocer la situación las preocupaciones de niños a los que no vemos los que no miramos

Voz 24 43:29 si no miramos porque como me apoyo en algo que que dice Andrés en su novela pues da miedo Samira Se percibe que hay una mirada pero se hace como que no está ahí también habéis hablado de algo que que se pasa por alto que es como Sefer invisible y eso es importantísimo poder recogerlo poder poder traducir que en todos esos actos sintomática acto sintomáticos que puede ser leídas y la violencia pues hay algo que se quiere decir entonces eso interpela también a a toda la sociedad interpelará al discurso social de qué está pasando

Voz 0154 44:11 a esa

Voz 24 44:12 en o cuáles son lo de los las como diría lo que lo que lo que el joven o lo que niño devuelve con esos actos violentos de lo que no funciona en lo social

Voz 0874 44:28 ya que es una especie de demostración de que algo falla

Voz 24 44:30 pero yo creo que también debemos de leerlas y David tú eres

Voz 0874 44:35 jueces supongo que estarás acostumbrado a ir muchas veces a la cárcel mira el otro día estuve en Alcalá Meco en la prisión de mujeres para un reportaje que haremos dentro de unos meses hay una persona allí me dijo una frase estábamos en el modelo de mujeres me dijo una frase que se me ha quedado grabada que es detrás de cada mujer que delinque hay au suele haber un hombre que ha delinquido antes digamos que la arrastrado a ella a la delincuencia en el futuro de un niño que delinque hay un adulto que va a delinquir bueno yo soy juez Eloy Juez de Menores y entonces

Voz 17 45:06 no no voy a las cárceles porque en la no hay en los en las cárceles propia de hecho no hay niños no hay menores en los menores si es verdad que tienen una medida no no se les imponen lo que se llaman penas no pena de prisión sino que tienen un unas una consecuencia jurídica por la comisión de un hecho delictivo que se llama medida hay una dentro de las medidas del catálogo de medidas que hay si hay las son privativas de libertad islas privativas de libertad se pueden cumplirse cumplen en centros específicos de internamiento de menores

Voz 0874 45:41 hábleme entonces de las estadísticas que puedes manejar vosotros

Voz 17 45:44 muy de estadísticas es complicado porque esto es uno de los grandes problemas yo creo que hay en la jurisdicción de menores son menores porque no hay unos datos que sean fiables porque hay diferentes operadores el jurídicos nueve en el ámbito de menores la Fiscalía que es quién tiene la instrucción entonces ellos cuentan con unos parámetros de diligencias de investigación que realizan que luego los el número de expedientes que que el número de escrito de alegaciones que realizan para que llevan a juicio por otro lado están los las cifras de los juzgados de número de sentencias que se dictan supongo también claro la cuestión es es es complicado dar una unas cifras y es verdad que yo creo que las cifras de violencia yo mirando estos días estadísticas dentro de este marasmo de cifras que hay no hay un incremento sustancial de de la violencia se mantiene algún año que sube otro año que baja más o menos un poquito no a nivel por ejemplo de hechos especialmente graves de homicidios se habla en torno a cincuenta pero tampoco es exactamente cincuenta homicidios porque también están en tentativa es decir no no es que haya habido un fallecimiento no haya habido un muerto detrás sino que bueno pueda haber unas lesiones graves me entonces tampoco es una cifra los últimos años seis siete años en torno a cincuenta no y no no no hay una No hay un incremento de la yo creo que la ley que tenemos de Responsabilidad Penal del Menor de la cinco dos mil tiene una un impacto muy positivo tiene ánimos muchos profesionales que están detrás del día a día de los menores trabajando con ellos Si yo creo que es un buen sistema penal de menores que te que que que que tenemos respecto de la pregunta inicial que hacías de de Si Si detrás de un niño que ha delinquido no habrá un adulto no no necesariamente esta intervención que digo de los profesionales creo que tiene tiene tiene resultados eh a ver

Voz 24 47:55 no puede ser que que que

Voz 17 47:57 bueno pues dentro de todo el número de niños que haya intervenciones pues pueda pueda vea puede haber

Voz 0874 48:03 fracaso también no sé pero pero hay muchos resultados

Voz 17 48:06 positivos eh que te iba a decir que casi prefiero quedarme

Voz 0874 48:08 si en una nota positiva porque ya ves la que has liado con tu libro Andrés Barba entonces esto es culpa tuya del libro es muy recomendable se llama República luminoso yo repito escrito y publicado por Andrés Barba para entender un poco mejor y para hablar del no son acompañado hacía Esteban que es magistrado titular del Juzgado de Menores número tres de Barcelona el Grimaldi que psicóloga clínica habitual en el tratamiento de niños y adolescentes y Ander Gurruchaga Catedrático de Sociología de la Universidad del País Vasco gracias a todos y atiende eso te con el libro hasta luego

Voz 11 48:38 ya Óscar un abrazo otro aparato Javier

Voz 26 48:41 el nudo

Voz 27 48:52 labia no les Kilian

Voz 26 49:00 hola muy bien

Voz 28 49:06 el tiene era lo estás muerto

Voz 29 49:18 a mi amigo

Voz 30 49:29 aquí vida

Voz 26 49:43 eh