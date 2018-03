Algoritmos

Voz 2 00:00 no

Voz 8 01:46 Juanjo Millás cómo estás pues muy bien recuperado el chaparrón de ayer no sea afortunadamente no digo yo a veces voy a coger una neumonía piel no

Voz 2 01:56 ah sí pero esto se sabe al día siguiente lo de la neumonía hombre Yasin notas pues

Voz 8 02:01 tomarlo entre ayer y hoy ya está bien no siempre pagamos eh eh no empatamos si si no yo es que

Voz 2 02:08 es que yo vía yo creo que fue que más

Voz 9 02:10 yo Giovinco sufre el peor momento del último mes seguramente que yo vives llovía muchísimo tuvo que había sido ha sido a muchas manifestaciones bueno te puedes imaginar que si por una edad que tengo no he tenido más remedio que he vivido muchísimas manifestaciones

Voz 8 02:26 aunque a mí no me gusta mucho ir he ido procreación porque soy un pelín claustrofóbico y entonces estos movimientos así de masas en fin cuando te encuentras con que no tiene salida porque me me agobia un poco pero claro si no he tenido más remedio

Voz 9 02:46 claro hoy tenemos tiempo por delante y quizá nos pueden quedar un par de minutos al final de ese tiempo para hacer eso que llamamos el consultorio de Millás si quieren preguntar a Juanjo lo que usted se su opinión sobre cualquier cosa yo creo que opinión tiene sobre todo otra cosa es que luego la quieras dar el teléfono que tenemos es un número lo que además es también de whatsapp seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve menos pueden llamar o enviar un mensaje con un número no es una pregunta incluso grabar la lo que ustedes quieran y a partir de dentro de media hora cuarenta minutos intentamos escuchar esa pregunta hay algo que tú quieras vetar de parte ya no no no no no no al principio a preguntas médicas quizá no es bueno

Voz 10 03:31 esta dedica me encanta y otra cosa es que has sepa responder no exacto

Voz 9 03:44 Brad pretendíamos contigo entender cómo se viven algunas cuestiones y algunas situaciones a partir de una cierta edad también queríamos hablar de grandes temas como la soledad la dependencia la locura el envejecimiento también y también la T no lo hacía hace poco tu tu libro que casualmente el domingo pasado mencionó en antena pero Estupinyá uno de nuestros científicos que ese armas de destrucción matemática es un juego de palabras con el inglés no más extraño en más de extracción de caza él junto a tu visita Amazon hace unos meses ha creado un montón de preguntas hay un montón de reflexiones

Voz 2 04:18 sí porque yo estoy muy interesado desde hace tiempo en los asuntos de la inteligencia artificial Boris vos os algoritmos que determinan nuestra vida de un modo de aunque no somos conscientes no entonces cayó en esta misma noche es muy interesante porque es de una mujer que estaba cuenta que estaba fascinada con las matemáticas desde niña no se pasaba la vida haciendo juegos con un bueno llegó a ser una gran teórica y daba clases Sita pero en un momento determinado de su vida tuvo la oportunidad de aplicar toda la teoría que conocía a la práctica ahí empezó a trabajar en un fondo de cobertura y entonces allí claro se dio cuenta de que las matemáticas no son inocentes las matemáticas tienen ideología que los algoritmos que la idea que tenemos es que son fríos objetivos

Voz 12 05:13 Italia eh

Voz 2 05:15 están contaminados de todos los prejuicios de quién lo hace no entonces ella cuenta que la crisis financiera fue su caída del caballo no dejó bien claro que las matemáticas que habían sido sus los no solamente estaban profundamente involucradas en los problemas del mundo sino que además grababan muchos de ellos no porque dicen la crisis inmobiliaria la ruina de grandes entidades financieras el aumento de unas del desempleo todo esto había sido impulsado inducido por matemáticos quebrantarían fórmulas mágicas muchos de estos modelos que hacían los matemáticos proclamaban los prejuicios más equivocaciones higos secos humanos en unos sistemas informáticos que dirigía en cada vez más nuestras vidas cuales dioses estos modelos matemáticos eran opacos bueno etcétera claro una una de las cosas que tienen estos modelos es que son opacos y entonces y en ella ella trabaja en el lado oscuro del Big Data hijo que viene a contar es que en los algoritmos no solamente reproducen la realidad sino que la empeora no es decir por ejemplo una persona que tiene un problema crediticio porque tiene una baja puntuación crediticia porque a lo mejor ha dejado se ha retrasado en el pago de un crédito meses entonces en algoritmo personado a pedir trabajo es un ejemplo no

Voz 8 06:46 ya el algoritmo deduce hay que sí es mal pagador es sin puntual

Voz 2 06:52 claro que no tiene nada que ver pero estos son los datos sustitutivos hay zonas vacías en los algoritmos que rellena que los hace no entonces a esa persona osea genera un buque porque esa persona al no conseguir trabajo la expulsa todavía más hacia la pobreza empeora su situación crediticia no bueno hay ella pone cientos de ejemplos de estos en los que el algoritmo crea bucles que empeoran la situación si tú eres exitoso estaba en la cárcel eran laborismo te devolverá a la cárcel no entonces es algo apasionante porque lo explica muy bien explicó a este lado oscuro de la tendrá otros claro y tú eres consciente en leyendo no de hasta qué punto nuestra vida en decisiones tan importantes como encontrar trabajo elegir Universidad pedir un crédito en fin cosas de la vida cotidiana todo estos está todo depende de un algoritmo no

Voz 9 07:56 lamente esos sino cosas que nos pasan en la vida estoy recordando que hace unos meses estuve en la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Alicante nos contaban no solamente que matemáticos es la profesión con menor índice de paro en España sino que uno de los de los de las mayores bolsas de empleo para matemáticos sabes cuál es son los departamentos de recursos humanos en las empresas porque son los matemáticos los que ayuda a decidir a quién se despide claro que son los que son capaces de crear algoritmos que establecen la rentabilidad y la productividad de cada trabajador

Voz 2 08:26 efectivamente con una frialdad

Voz 9 08:28 no puede suceder pero con una frialdad

Voz 2 08:31 que no que no debemos confundir con objetividad con objetividad es decir están profundamente ideologizada claro pero

Voz 9 08:39 cierto que en base al cual se diseñan es el de la rentabilidad

Voz 2 08:43 no cual es una ideología no no claro lo único que se me pida un algoritmo es que sea rentable económicamente esto es increíble que genera no sé si que genere sí o sí

Voz 8 08:53 un algoritmo genera rentabilidad

Voz 2 08:57 económica no importan los daños que produzca esto ya es todo influyó mucho la crisis dos mil ocho lo que me gustaría es decir sin ser

Voz 9 09:06 yo laborismo buenos días y puedes entrevistas algoritmo para que responda a se nos ocurrió que podías acercarte a alguna empresa que trabaje con un gran volumen de datos de continuamente necesite crear algoritmos para gestionar esos datos ir Telefónica accedió déjame decir para los peor pensados que esto no es un publirreportaje en absoluto esto no está pagado pero es que resulta que la mayor tecnología en el terreno de los algoritmos en este país pertenece a Telefónica déjeme decir también que nos ha costado mucho que nos dejen que Twain en tres en en sus oficinas de Sanchinarro

Voz 2 09:40 que eso te parecieron muy curiosas no las oficinas bueno están esto se llama distrito Telefónica nosotros tenemos una imagen de noches como

Voz 9 09:48 a sabes que apple en San Francisco tiene su propio código

Voz 2 09:51 postal que aquí estaba con Nicaragua igualmente es un distrito efectivamente bueno se llama se llama así o cuando ya les da mucho carácter claro nosotros decía tenemos la imagen del edificio de Telefónica de aquí al lado de Gran Vía que es tan emblemático y tan hermoso era castizas día allí es una especie de no están en esta zona que se sancionarlo pero fuera digamos el núcleo urbano están una especie de no sitio de no de no jugar está cerca del aeropuerto creer generar Oporto es no no no no no

Voz 9 10:19 no es algo más al norte Sanchinarro

Voz 2 10:21 la carretera de Burgos y y bueno yo estaba allí pero no sabría decirte en puntos no pero pero pero esto está un poco fuera de manera que lo único que se ve es el distrito Telefónica que está compuesto por una serie de edificios de cristal que se repite monótonas es decir son nuestros edificios de cristal que estuvieron en tan de moda en los años cincuenta hay que ser ya es una forma de arquitectura que se repite porque son muy funcionales me imagino aquí y allí hay como quince mil el personas trabajando un distrito que salen a la misma hora osea que imagínate la salida ir allí pues eso te vete a Telefónica Edificio Oeste uno por ejemplo no estas son las claro lo primero que que a mí me sorprendió nada más entrar es que hay llegas a un sitio donde ahí no se diez ascensores por ejemplo cinco me acuerdo entonces tú dices al piso quiere decir octavo y entonces se te dice pues coge el ascensor B es decir ahí ya está funcionando un algoritmo que eso supone que cojas en el ascensor que más cercano esté o que sea no porque además si entras en otro ascensor no te hace caso era el yeso

Voz 9 11:44 por eso ha decidido ya un alboroto

Voz 2 11:46 no sea que está absolutamente en la vida cotidiana

Voz 9 11:50 vamos a escuchar parte de esa visita acompañados por supuesto porque alguien de el departamento de comunicación que no os permitió grabar hasta que no llegó hasta el baño

Voz 2 11:59 cosa que no tienen unos protocolos es muy curioso porque fuimos a ver a Chema Alonso Chema Alonso es un gurú es un es un hacker hay que hay que entender hacker sentido pero nosotros seguimos dando a hacker un sentido peyorativo no y ellos están empeñados en cambiar esta idea no ha es algo que nosotros llamamos hackers lo llaman cibercriminales están intentando cambiar esta nomenclatura bueno ya ya hay un hacker que es famoso que es Chema Alonso que que me contaban que en el último congreso de mobbing en Barcelona en iba por los pasillos hijos jovenes que lo reconocían separaban en que pedían hacerse fotos con él

Voz 9 12:43 con Kosovo gorro de lana esas claves no sí pero

Voz 2 12:46 algo súper ejecutivo de Telefónica pero ese es desde el punto de vista formal es anti Ejecutivo total lleva una melena larguísima descuidada va con jerseys en fin no te voy a decir raíz dos pero descuidados no es lo último que te esperas encontrar cuando vas a un a un despacho de un ejecutivo de Telefónica es un hombre que sabe montón que sabe

Voz 9 13:12 lo que escuchábamos ahora

Voz 7 13:15 hola

Voz 14 13:16 a Cannes tienen culpa años tiene Julia me estoy siete ya veintisiete años seguridad informática matemática que tú llevas el equipo de Data Science

Voz 15 13:23 la pregunta es si signos podrías enseñar cómo hacer un algoritmo de modo que si hubiéramos ido a un restaurante un cocinero nos enseñara como está haciendo unos huevos fritos con patatas no es decir

Voz 16 13:37 bueno es un modelo al final no deja de ser código saque está está programado en este caso sería hizo sobre España saque es lo que llamamos

Voz 17 13:46 no para nada

Voz 2 13:50 sentar estamos haciendo un algoritmo que sirve para que predecir cuándo te vas a quedar sin sea cuando yo como cliente me voy a quedar sin datos y me vais avisar no miramos seis meses

Voz 14 14:02 en este caso de consumo y lo que intentamos es estudiar qué patrón de consumo tienes entonces en función de eso miramos el consumo de este mes ya podemos predecir hasta final de mes cuánto vas a consumir cada día cuando pedía día concretamente te quedas sin datos porque vemos lo que tienes contratado

Voz 2 14:20 es de los que aprenden de sí mismos os tenéis que estar actualizando continuó

Voz 14 14:25 cada día se actualiza con el histórico también del día anterior entrenamiento diario

Voz 2 14:33 sólo diariamente tú qué rayos haces

Voz 14 14:36 nosotros eso es programar no

Voz 2 14:40 tú cuando vas a un supermercado sabes que las cosas están colocadas aquí eres consciente dice mira esto ha decidido un algoritmo

Voz 14 14:49 hay cosas que sí porque al final tienes una cabeza más cuadriculada no entonces intentas buscar razonamientos de de todo

Voz 9 14:55 acción tienes físico

Voz 18 14:57 ya nuestro físico así que nada cuentan lo que está haciendo cómo va lo de la inteligencia artificial que está aplicando aquí en live learning y todo esto los algoritmos

Voz 2 15:04 sí bueno la idea es que tenemos una historia

Voz 0621 15:06 poco de seis ocho meses de comportamiento del usuario entonces utilicemos redes que son capaces de detectar patrones temporales para aprender cómo va cambiando el comportamiento ilusorio en el tiempo ese comportamiento predecir si es capaz de retener al usuario o por el contrario pues el usuario ya está de desvinculado innovando

Voz 2 15:27 entonces qué haces intenté retenerlo dejarlo caer ya saca

Voz 18 15:33 qué hemos hecho mal para ver cómo podemos mejorar algunos tramos

Voz 2 15:36 con fulanito de tal Stephen mira

Voz 12 15:39 Pedro Pérez lleva

Voz 2 15:42 en veinte años con nosotros está pero tiene ochenta y cinco años abandonar porque se va a morir o sea no no es eso no hacía representaciones de la realidad correcto modelos recuerda a aquel cuadro de Magritte que hay una pipa dibujada ahí debajo pone esto no es una pipa que nos desconcierta mucho porque niega nuestra experiencia hasta que lo piensas un poco y dices es verdad no es una pipa es la representación una pipa no literaturas entiende mejor en definitiva son representaciones de la realidad no son son metáforas de la realidad

Voz 9 16:24 son equipos multidisciplinares hasta un astrofísico y ahí

Voz 2 16:27 sí hay astrofísicos una chica había estudiado Bellas Artes fíjate cuando yo pregunté si eran equipos multidisciplinares que la respuesta era así que un TS había filósofos ir bueno que si no se seguro que quedó la cosa así parece que que había filósofos pero no sé si no queda muy claro si eran filósofos que habían ahí de casualidad o que esta gente ya está utilizando fijo sólo que yo creo que es muy que es muy importante no te digo que pasa es que claro yo quería que me enseñaran como hacen un algoritmo pero como si hubiera visto a un cocinero hacer un huevo frito pero eso es imposible

Voz 9 17:10 es que hay una mesa con ingredientes es imposible

Voz 2 17:12 porque ellos trabajan con cuestiones muy abstracta y te enseñan la pantalla tú no entiendes nada no pero bueno algo de lo que han dicho sí se entienden ellos saben ellos saben por ejemplo cuando yo necesito cambiar el móvil cuando cuando deseo más que necesito si salen como decía Steve Jobs

Voz 9 17:29 lo que tú no sabes que necesitas

Voz 2 17:32 entonces ellos saben el momento en que yo deseo aunque no les de cambiar el móvil y entonces ya me bombardean con publicidad no

Voz 9 17:39 en Barcelona Cuberta es doctor en Filosofía investigador en Filosofía de la Ciencia la Tecnología en la UAB cómo estás David buenos días o la buenos días muy bien encantado de estar allí tenía que estar ahí no en Telefónica pues yo no tengo ningún problema

Voz 2 17:53 es una empresa en punto de vista esté interesantísima porque es una empresa puntera en estas cuestiones

Voz 9 17:59 de que podrías aportar como filósofo David

Voz 19 18:01 pues toda una serie de reflexiones sobre las implicaciones éticas del uso de algoritmos por ejemplo y estudiar si os estamos utilizando de manera correcta o estamos generando desigualdad por ejemplo que es una cuestión ahora muy muy candente

Voz 9 18:14 desigualdad en los algoritmos dices

Voz 19 18:17 igualdad en la sociedad a través de las Labori exacto

Voz 9 18:20 eso es una corrección ideológica no es una corrección tecnológica

Voz 19 18:24 bueno es que la las tecnologías siempre son ideologías una tecnología está diseñada con unos objetivos en mente y por tanto hay una ideología detrás entonces esta idea de que la tecnología es neutra es es una confusión

Voz 9 18:36 sí que tenemos que desterrar lo que decía Juan cuando hay que estar fascinados por ese hecho de que bueno pues que es un mundo matemático que no son una cosa que es que las matemáticas hubieran en

Voz 19 18:47 sí sí cada vez más digamos a medida que metemos más datos en redes sociales nuestras tarjetas de crédito etcétera cada vez hay más datos de estos que están procesados sin que sepamos cómo y eso tiene consecuencias en nuestra vida diaria impresionante

Voz 2 19:04 este este aspecto que cada ustedes señalar sin que sepamos cómo es de los más digamos cuestionada porque no de los algoritmos es decir os algoritmos Pino son opacos no y entonces ese aquí imagínate que tenido un algoritmo ha decidido el vierte a la cárcel por decidir basó entonces bueno pero me lo merezco pero bueno esto tú nunca sabrás eh en base a qué datos entonces esa opacidad casa Cuberta no es una de las cosas que me imagino que están más en cuestión no

Voz 19 19:40 sí porque hasta ahora digamos podíamos las decisiones las tomaban humanos querían explicar sus razones digamos pero con los algoritmos esto es que se entrenan a partir de ejemplos no es que nosotros no sepamos cómo lo hacen es que el programador no sabe realmente cómo lo hacen el programador simplemente le dice esto es gente que pues esto ejemplo de predecir un futuro crimen no esto es un ejemplo de personas que han acabado en la cárcel entonces predicen dime si esta persona tiene que ir uno tiene que ir el algoritmo usa esos ejemplos para generar reconocer una pase de patrones decide una a la cárcel pero ni siquiera el programador sabe exactamente como lo ha hecho de manera que estamos totalmente indefenso claro

Voz 2 20:20 pero pero además algoritmo el algoritmo no crea en la recepción Jedi que si tú he de decir si tú eres tú un negro va a Estados Unidos a pedir un crédito es uno de los ejemplos que pone Cathy a pedir un crédito algoritmo dice bueno este señor es negro entrada

Voz 18 20:43 vive en tan distrito que ya

Voz 2 20:45 distrito en que vives sabes tú eres cactus esto estuvo de adolescente quince días en el calabozo porque robó en una tienda de ultra de ultramarinos que entonces no tiene el concepto es segunda oportunidad porque no les da crédito lo que hace que hace creada en los bucles estos infernales que he dicho antes no me dan crédito como cuando empuja más hacia la marginalidad lleva más y entonces en este sentido casa cubiertas en el que decíamos que reproducen el mundo pero empeorando o no

Voz 19 21:18 sí sí lo que capturan a los todos los sesgos en nuestra sociedad ya ya genera en la sociedad y los amplifica creando estos bucles digamos

Voz 2 21:27 hablabas de Chema el

Voz 9 21:29 seudo hacker que trabajaba allí también profesor Chema porque dio una especie de clase un primer acercamiento a al iba vamos a escucharlo

Voz 18 21:38 un algoritmo lo que define es un mecanismo para resolver un problema con la llegada del Big de ETA aparecen nuevos conceptos las tecnologías Beat David de unos permiten almacenar grandes cantidades de datos procesarlo en tiempo útil para nosotros procesar los es aplicarles un algoritmo tenemos todos los datos posibles sobre un determinado hecho todos esos datos históricos lo que hacemos es empezamos a ver cómo se relacionan los datos entre sí promedio de que algoritmo para sacar este resultado sí en el en gran porcentaje acierta eso es lo que llamamos nosotros la analítica descriptiva tenemos un algoritmo que describe bien el mundo describe bien lo que pasa

Voz 19 22:20 esa descripción se las es decir

Voz 18 22:24 entonces cuál es ahora llega el segundo paso ahora ya que tenemos la algoritmo descriptivo cuando pasen datos yo puedo utilizarlo para predecir yo yo entré en una tienda de Telefónica pone en Mi nombre es un caso parecido

Voz 2 22:39 ya en empleados sabe si yo

Voz 18 22:41 me voy a comprar los hoy un mirón cerrar es esa esa lo haremos un ejemplo nosotros no estamos aplicando ese algoritmo a día de hoy vale pero en tiendas no es a ese nivel de concreción a Suramérica era la idea dónde llegará esto será eso por ejemplo nosotros hacemos quieres a la última parte de la última parte es cuando sabes cómo se comportan como Arsene relacionó los algoritmos y la predicción te dice que no va a comprar lo que podrá qué hacer alguien es cambiar algo entonces hablamos de analítica prescriptor iba que te dice debería subir la temperatura de la tienda o debería ser un café o deberías cambiar reconfigurar la tienda deberías Cayard pero que se extiende

Voz 9 23:23 ya es una turba tremenda déjame saludar en Radio Sevilla a Clara Grima que es doctora en matemáticas y catedrática de la Universidad de Sevilla cómo estás Clara buenos días

Voz 13 23:31 hola buenos días a pulgas jugará porque también hemos dicho al final

Voz 9 23:36 sí déjame decirte que hay una oyente Juanjo que ha puesto en Twitter dice mi hijo Daniel en nueve años está escuchando la vivir por la radio y me ha preguntado mamá el algoritmos una enfermedad no sé si es una enfermedad pero estamos continuamente haciendo algoritmos no clara

Voz 13 23:51 sí bueno yo no sé cuánto tiempo vais a dejar porque que tengo que decir un montón de cosas

Voz 0874 23:57 pues venga títulos lo que quiera es porque el tiempo en la radio como yo estoy no hace falta algoritmo cruel

Voz 13 24:02 yo no tengo confesaba el libro de canción Il no me lo he leído entero leído así un poco en diagonal porque básicamente porque no tengo tiempo no por otra razón está bien no alertas sobre sobre la importancia que tanto mando los algoritmos nuestra vida pero también el propio libro en sí mismo tiene una contradicción de entrada no que empieza con un ejemplo sobre lo del sistema de evaluación de profesores en Washington y caso de una profesora Sara agudizó Kinnock que evidentemente se ha producido una injusticia pero habría que preguntarse si ese tipo de injusticia no se producían y me quiere explicarnos a analizar un algoritmo no es mirar un caso concreto sino ver si al final ha mejorado la educación en Washington y eso no ella misma hay que luego reconoce la ventaja de Google frente a otro tipo de algoritmo pues la inmensa gente cantidad de datos que utiliza hace una conclusión luego del de temática usando sólo un dato no sea que ella misma diciendo se lo primero

Voz 10 24:59 quiero decir que se ha decidido en defensoras

Voz 13 25:05 las son un ente un algoritmo es una receta literalmente la palabra pues se tiene del siglo IX no me meto es un sistema para hacer las cosas ordenadamente como cuando haces una receta de cocina se básicamente no sé si tienen ideología lo algoritmo no tienen ideología los algoritmos son recetas lo que tienen ideologías con las personas que diseñan el algoritmo que lo utilicen

Voz 2 25:31 claro claro que hacen algoritmo a su imagen y semejanza

Voz 10 25:33 pero pero una pregunta

Voz 13 25:36 lo que yo dije entonces sí sí de amable un poquito el rato atacándola

Voz 10 25:43 no no estamos atacando están moviendo su lado oscuro son muy buenos pero tienen un cariñoso

Voz 13 25:49 claro que no tiene mira Edward frente el que es posiblemente uno de los duerma populares ahora mismo tiene una frase que lo resume mejor que yo que es hay una pequeña élite que controla el mundo y lo controla porque saben matemáticas Itu no

Voz 2 26:02 eso sí eso sí si es así pero los algoritmos

Voz 13 26:05 no tienen personalidad no tienen ideología no tienen nada yo que la pregunta es un negro de un barrio chungo de Estado Unidos le daban crédito antes cuando que lo decidía era el director de la sucursal

Voz 2 26:16 tampoco se lo daban bueno a lo mejor antes a lo mejor

Voz 13 26:19 tampoco estaba no sí pero

Voz 2 26:21 ahora es pero no sabía sabía porque no se lo daban pero nuevos Software que utilizan las empresas la característica principal que tiene la opacidad pero sí

Voz 13 26:32 Juanjo a una mujer de las mujeres tradicionalmente hemos tenido mucho problema para encontrar trabajo porque la gente no en mi caso no pero porque sabían que no domar quedar embarazada que hoy no podríamos quedar embarazada el trabajo no era un algoritmo no hay ninguna mujer gordita ni mayor trabajando

Voz 10 26:48 sí pero moda para usted

Voz 2 26:51 que es matemáticas sabe que los saltos cuantitativos sedán cualitativo sedán por un aumento de la cantidad efectivamente a usted antes cuando pedía un crédito que atendía señor de de de Blanco que funcionaba con un algoritmo en mental escolares pero pero pero ahora con el Big Data este que estamos hablando es de un salto cualitativo producido este aumento de la cantidad

Voz 10 27:18 han llegado nuestros prejuicios

Voz 13 27:20 no claro los prejuicios están ahí pero porque los algoritmos lo hacen personas entonces lo de las detenciones de la Policía estaba unido evidentemente como bueno eso es una cosa que se sabe no que la policía en son un poquillo racista los chiquillos si detienen a muchos negros esos datos alimentando el algoritmo y algoritmo aprende que los negros son malo pero no porque la algoritmos sea malo sino porque los policías son racistas un sesgo

Voz 9 27:46 sí que heredamos claro si ahora tengo un problema es que me hace falta un algoritmo para manejar los tres minutos que me quedan para estas plazas

Voz 10 27:53 no yo simplemente me dice que no hay que hacerlo

Voz 9 27:58 la segunda parte de la salud

Voz 10 28:00 es más algoritmos sea así ya está provocando para que hagamos un segundo espacio efectivamente algoritmos voy a intentar concretar en el poco tiempo que me me dejan déjale minuto David hay él públicos que te deberíamos conocer todos porque

Voz 13 28:18 porque Head porque controlar nuestra vida de hecho el pero no sabe no sabe si es bueno conocerlo no no porque los algoritmo de excelencia por ejemplo la universidad que tus que te dicen que sino publicas en el cuartel primero no vas a conseguir proyecto minaba pues está haciendo que la ciencia por ejemplo habló de lo que yo sé un poco que la ciencia la los investigadores sólo intentemos publicara en el cuartel uno y hacemos lo que hay que hacer para publicar en el cuartel uno sin importando la la la relevancia o la importancia de nuestra ciencia entonces los algoritmo públicos controlan sistema público de financiación deberían ser transparentes y lo privado como de Google Facebook que son soy de los que son empresa privada no lo podemos tener vale pues entonces hay que diseñar algoritmos públicos vayan analizando los datos que van soltando esos algoritmo privado para ver cómo

Voz 9 29:06 no vale vale vale que según la policía algoritmo

Voz 13 29:09 efectivamente entonces ante la prensa cuando al principio de la la prensa es una a la cosa que más ha manipulado bueno en este país toda la prensa básicamente la hizo en manos de gente que beberé Chess no la prensa escrita devolviese escrita entre sí pues si no hay un control ético del periodismo pues es lo mismo y hubo que hubo que poner un control ético del periodismo porque estábamos manipulado por la prensa no eficaces hay que hacer mucho no que sobren algoritmo faltan algoritmo para controlar los datos que saxo mirando al suelo

Voz 19 29:40 además de eso que sería muy razonable tenemos que estudiar también cuando los mismos Un justos e injustos claro el hecho de que sea la sea la persona osea ahorismo en fin es una es una distinción semántica hablar mucho interés lo importante es que ahora hay tú en ese algoritmos que se basan en como comenta la profesora en situaciones de discriminación previa y aprenden de esos ejemplos pero la persona que hace el programa no tienen porque ser racista a esa persona le pasan los ejemplos de quién Balaguer

Voz 18 30:08 Cell

Voz 19 30:09 el el racismo está implícito en esos ejemplos de manera que el racismo está en el algoritmo porque claro son racistas está

Voz 13 30:17 no somos racistas no es la persona de esa persona

Voz 19 30:20 igual no no no han descubierto por ejemplo las las personas que hicieron los algoritmos de reconocimiento de caras hicieron los hicieron esos ejemplos a partir de personas blancas eso salvo el Príncipe sobrero conocían personas blancas personal

Voz 13 30:33 negras pero también lo es para

Voz 19 30:36 todos los ejemplos que utilizaban mira pero

Voz 13 30:39 el tratamiento para enfermedades coronarias corazón está diseñado para hombre porque desacuerdo de mirar qué qué síntoma tenerla para eso

Voz 9 30:49 hace falta un algoritmo que vigile a los algoritmos no pero

Voz 13 30:51 eso no lo que son muy antiguo quiere decir lo que hay que preguntarse es vale evidentemente hay que controla los algoritmo porque son los que tienen el poder

Voz 0874 31:00 que digo una cosa es que el algoritmo yo no tengo ninguno y entonces aquí se establece que a las diez y treinta y uno punto en tramas de conexiones matemáticas un algoritmo que determinara que si el debate es interesante la conexión se retrasa alcoholismo así que lo cabos es convocar una segunda partes parece genial tiempo para mí vamos a Chema y muy clara

Voz 9 31:21 Lima es doctora en matemáticas catedrático de Universidad de Sevilla David casa Cuberta es doctora en Filosofía investigador en Filosofía de la Ciencia la Tecnología en la UAB David declara mil gracias y siento por nuestra falta de algoritmo cuenta insulta a Juanjo fíjate que cuando dijiste quiero hablar de algoritmos entonces hicimos como mira mira Juanjo por dónde tira claramente que hacer una segunda parte Juanjo Millás un abrazo un abrazo hasta luego