Voz 0874 00:55 ha leído páginas y páginas sobre física astrofísica leyes del universo lo cual no quiere decir que haya comprendido lo que ha leído como nos ha pasado a muchos por eso nosotros tenemos este domingo como todos a nuestro Estado actores ciencia español español ciencia que son Javier Sampedro opera Estupinyá como seis compañeros buenos días muy bien aquí estamos tú estás en Barcelona un opera si come bien eh bueno pero ninguna duda Pera es es químico es bioquímico es conductor en La dos de El Cazador de cerebros y Javier Sampedro es doctor en Genética de biología molecular y colabora con el país esta semana por cierto se han entregado los premios de periodismo en medicina personalizada de precisión que reconocen trabajos periodísticos que ayudan a acercar avances científicos esa gran público uno de los premiados ha ido para un programa de televisión que desconoce que hace al hombre corremos el primer premio

Voz 1730 01:44 yo no y además puede ser una historia muy bonita con caso real de dos niñas que les quitaron la la tiroides de manera preventiva porque su padre había tenido un cáncer un cáncer una mutación que da al cien por cien de posibilidades de tener cáncer miraron sillas la tenían las dos la tenían ir les quita no la tiroides para no tener cáncer el futuro es un ejemplo muy claro de medicina preventiva basada en la información de la BN primer premio sí sí sí sin renovar para la trece así es el tercer premio que lana o programa

Voz 0874 02:34 a a ayuda sobre cuál ha sido la noticia científica de las semanas la muerte del conocido y reconocido físico Stephen Hawking cualquiera sabe intuir lo importantísimo que fue para el desarrollo de la ciencia pero hay que saber bastante para entender bien sus teorías y sus descubrí vientos de queríamos aprovechar que están aquí pero hay Javier para que no para que nos echen un cable hay muchos científicos muy buenos

Voz 0902 02:57 que él era excepcional y el problema central de la física actual es que se apoya en dos pilares fundamentales unos la relatividad general de Einstein que es la teoría de la gravedad del tiempo del espacio la materia y la energía y la teoría de lo muy grande es el fundamento de hecho de la cosmología actual se aplica planetas galaxias y al Cosmos en su conjunto ir a otra es la de la física de lo muy pequeño que es la mecánica cuántica y el problema es que son incompatibles al llegar a los tamaños minúsculos que trata la teoría cuántica las ecuaciones de Ad se deshacen no no funcionan allí hay Stephen Hawking encontró un puente y nexo entre ambas teorías que no es ni mucho menos definitivos el problema central sigue siendo el mismo pero en contra un puente en los agujeros negros masivos que obedecen a la relatividad general que es el la teoría de los los cuerpos muy grandes pero además son tan pequeños que si siguen las leyes de la mecánica cuántica de manera que en estos objetos enigmáticos profundamente fascinantes encontramos un nexo una ventana abierta a una posible edificación de las de estas dos grandes teorías ya las singularidades que llamaba no eso es si situaciones como el origen del universo como los agujeros negros que que que son

Voz 1730 04:26 muy especiales y él descubrió cosas muy notables por ejemplo una fue quizás la más notable es la que quizás le hubiera valido el Premio Nobel que no llegó a tener si se hubiera descubierto experimentalmente es él era un físico teórico los físicos teóricos trabajan con matemáticas intuyen que pues como puede ser la naturaleza ilegal los experimentales lo comprueban pero la radiación de Hawking es de los años

Voz 0902 04:51 a Hawking si ésa es su contribución principal efectivamente sí se hubiera descubierto experimentadas observa finalmente le habría valido el Premio Nobel esto lo sabe perfectamente el trabajo también en el origen del universo Elvis

Voz 1730 05:07 Annie queda una pregunta que es

Voz 1730 05:15 no el por qué existe algo en lugar de nada si se entiende lo que pudo pasar unos segundos después del Big Van pero que había antes es todo claro es muy difícil de hacer experimentalmente pero encontrar alguna explicación matemática basada en las leyes de la cuántica de cómo se podría generar

Voz 0902 05:35 el material inicial del del universo yo creo que era uno de los entonces quizá el último problema no sólo científico sino porque hay algo en vez de nada no pero sí que es una de las líneas que hubiera sido fantasma porque hay algo

Voz 0874 05:50 Vettel narra una de las frases más recordadas de Hawking será esta queda

Voz 0902 05:55 Mas también ha sido elegida por ahí que te van a dar es Hawking que bueno algo que a todo como quieras

Voz 6 06:03 como decíamos a Hawking acordado virado hacia arriba hacia las estrellas y no bajo sus pies Dati en contra el sentido de las cosas preguntados por qué existe el universo curioso es que la vida parezca difícil siente y algo que podéis hacer lo que tener éxito sí es importante que nos queda esa

Voz 0874 06:32 uno de los dos lo conoció personalmente pero ningún tipo con mucho sentido del humor sí sí yo le entrevisté

Voz 0902 06:37 una vez tuve la fortuna de usted alguna vez en su laboratorio Cambridge pase con leer un ahora ante la cual pudo responder a una pregunta pero bueno él había sido tan amable de responder a otras cuatro a cinco preguntas con unos días de antelación no porque me las leyó allí con sus una sola pregunta a soltarle la tardo una hora en responderlas

Voz 0874 07:00 es el otro día escuché que un entrevistador espero que no fuera estuvo una vez le preguntó así como me estás diciendo que puede haber un mundo paralelo en el que yo sea tan inteligente como usted de respondió si en ese mundo usted también a lo mejor es gracioso pero sí está escuchando Pau Figueras que es un físico catalán que ahora trabaja como investigador de la Universidad de la necesidad Queen Mary de Londres la Universidad de Cambridge

Voz 0902 07:22 aquí llegó para hacer un doctorado

Voz 0874 07:25 conocía a Stephen Hawking de una manera un tanto peculiar ahora nos va a contar pero además acabó trabajando en su mismo departamento cómo estás Pau buenos días

Voz 8 07:32 hola buenos días estabas escuchando no cómo era

Voz 7 07:36 el bueno ver yo tuve el privilegio de conocerle aquí en Cambridge de manera profesional Mis interacciones con con él pues básicamente es eran sólo discusiones de ciencia científicamente era una persona con un conocimiento de los agujeros negros gravedad cosmología ingente es de esas personas cuando hablas con ellos sabes que saben de todo lo saben todo

Voz 0874 08:07 era fácil ser alumno suyo o te pone en tensión saber que estás ante una mente tan brillante

Voz 7 08:13 bueno yo yo era cuando llegué aquí era pos doc pero obviamente intimida mucho no porque claro la comunicación con él no es fácil sabes que esa persona pues sabe mucho más que que tú sobre el tema si es un poco intimidado intimidatorio al principio

Voz 8 08:29 discutirlo luego te acostumbras discutía con él sobre algo sí

Voz 7 08:33 sí cuando cuando llegué aquí que yo en ese momento estaba trabajando en un problema que bueno es fallaron agujeros negros de membranas que él había pensado en en el pasado a querer había un tema de interés común ahí pues me discutimos sobre eso que sobre ese tema

Voz 0874 08:52 eso pero que creo que tú diste respuesta a un problema científico que él había planteado y que aún no tenía solución

Voz 7 08:58 si el han en ese contexto de la teoría de cuerdas en ese construir unos agujeros en en en Braga Si durante y es un problema que el que él se planteó junto con estudiantes de momento Javier Vidal que ahora es es catedrático aquí en Cambridge si durante tiempo había una discusión en el campo si a ver si estos agujeros negros en la aproximación de súper gravedad o grave algo relatividad general pues sí sí podrían rayar o no es un tema pues que estuvo sin resolver durante años iracundo Kim con mi colaborador en el College pues resolvemos este problema

Voz 0874 09:41 no lo dice claro no se resuelve el problema no que os quiero dijo Hawking cuando lo resolvía

Voz 7 09:48 el bueno él obviamente estaba muy interesado en en conocer más detalles sobre nuestra solución a por por desgracia lo digo entre comillas pues descubrimos que no Radyábov en esa en esa aproximación y eso planteó más cuestiones que que

Voz 8 10:04 qué quiere sorbió esto es lo que pasa a menudo no

Voz 0874 10:09 la ciencia nos deje político como era él en un poco en las distancias cortas digamos hablamos de su sentido del humor por ejemplo su retrato su educación

Voz 7 10:17 bueno muy muy correcto oí pero obviamente la comunicación era complicada porque él han como decíais vosotros hace un momento que él te dijese algo pues el costado mucho tiempo sea que era que las interacciones así a tiempo real que podías tener con él pues eran con gente muy muy próxima en ese caso pues con Javier Vega o que lo conoce muy bien él podía mover el ojo un poquito con ese movimiento te decía sino pensar que la manera de tener una conversación a tiempo real con él era decirle cosas que se septiembre

Voz 0902 10:52 pues yo no o no esa la única

Voz 7 10:54 a nivel de tener una una esa ical sus colaboradores próximos que ya estaban entrenados a tener estuvo discusiones pues podían trabajar incluso hasta hace hace recientemente pues de manera muy efectiva con cien pero bueno era era de interacción que que con él

Voz 0902 11:12 es muy interesante yo supongo que entre vosotros estabais en su entorno alrededor abrió una sensación de no saber estar compartiendo tiempo con cuando una persona muy particular con con bueno podría haber sido Premio Nobel no lo fue como contábamos antes pero pero lo hará todo

Voz 7 11:28 sí sí cuando uno daba un seminario y él venía pues aparte de sentirte muy orgulloso de que Stephen Hawking pues viniese a tu seminario pues obviamente era era intimidatorio porque además su ordenador es a veces de manera accidental a emitía sonidos y claro eso intimidad así me daba la cara porque de vez en cuando te soltaba dan una frase que no tenía ningún tipo de sentido y caro sino lo que conocías pues lo primero que piensas decías hombre he dicho ahora una barbaridad eso que acabo de decir esta mal

Voz 8 12:02 gracias como gruñido tango ve sí o sí

Voz 7 12:06 sí es cosa de incongruentes que obviamente era porque de manera accidental pues sus sus cuidadoras lo así pues no sé latín a unas palabras que sea cada vez era muy todo

Voz 8 12:16 esto es sus fluctuaciones cuánticas no sí sí

Voz 0874 12:19 dos veces Cher hacer chistes físicos porque luego nos vamos a perder es curioso pensar que hasta sus últimos días estaba rodeado de estudiantes se cuando era una mente tan brillante que podía haberse dedicado exclusivamente a la investigación

Voz 7 12:30 el han bueno el el también fue creo que fue un gran un gran mentor a tu estudiantes que han desarrollado unas carreras brillantes creo que él disfrutado mucho trabajando con con estudiantes obviamente durante tiempo que los mejores estudiantes querían trabajar con con conciben sí bueno y eso pues creo que fue muy beneficioso para todos obviamente dadas sus limitaciones físicas para trabajar necesitaba a gente que que le ayudase irá por eso también han pues disponer de los mejores estudiantes una cosa que que también era muy buena digamos para todo el mundo

Voz 0902 13:10 quizá los grandes científicos suelen tener una actividad de tutoría de estudiantes pues dado que no es algo muy común la palabra Rivero es correcta era tiene ser mentores no tiene tiene Exactamente sí es muy interesante todo lo que me has contado un poco las interioridades de puertas para dentro de alguien que trabajó con él y que la mía

Voz 0874 13:29 pero siempre porque tu PAO supongo que coincide es en lo que decíamos que tienen que pasar a la historia Esteban

Voz 7 13:34 sí claramente revolucionó yo gravedad cosmología hay las cuestiones que planteó como habéis dicho pues aún no están resuelta en los entendidas Si creo que sus contribuciones van a pasar a la posteridad seguro

Voz 1730 13:52 claro es una pregunta que mucha gente de la calle se hace no de si es tan famoso tanto por la ciencia o o por sus condiciones si es lo que defendemos que que sin duda es un icono mundial en parte por la condición pero que la contribución científica fue no notable sin excelentes lidi de divulgación también muy claro claro claro claro y además con una divulgación que a mí me me me me gustaría analizarlo porque no era de divulgación fácil son libros que que son complejos de entender y a pesar de eso han sido superventas eso es un fenómeno

Voz 0902 14:30 muy singular también superventas hasta el extremo de que una década setecientas personas del planeta Tierra compró un ejemplar de Breve historia del tiempo digo compró los claro leyeron seguramente fue con velo porque efectivamente el tema es muy complejo

Voz 0874 14:45 la FAO Figueras que es doctor en Física y profesor en esa Universidad de Cambridge gracias

Voz 8 14:50 un abrazo fuerte más muchas gracias a vosotros tengo que hacer una pinta misa Lou en el Lidl gracias Javier Sampedro espera Estupinyá gracias compañeros

