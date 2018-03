Miguel Ríos: El retorno

Voz 1704 00:00 hola qué tal muy buenos días aquí estamos en la tertulia de cómicos de él a vivir de la Cadena Ser en este sábado que es estamos cogiendo la mente un poco eh ahora mismo estamos aquí con Dani

Voz 1 00:14 Dani qué qué días hoy oyes diez

Voz 1704 00:17 no no pero no de número de Día domingo domingo o Maldita sea Javier del Pino Orson Wells de de la modernidad ahora hay dos millones de personas duchando si desayunando diciendo bien mañana no trabajo pues si mañana mañana currabais han venido un montón de público son mil setecientas Trinidad treinta y ocho personas a ver cómo suenan esas mil a mil setecientas XXXVIII personas que no están en misa chupa Tessa Rouco están en la Cadena Ser Hoy con un ahora espectacular osea tenemos de cómicos han venido Llum Barrera Quique Peinado esto es pegando prácticamente el dos rojo el lo llamo Molló ir tenemos dos invitados espectaculares más o menos e os hacéis una idea de quién puede ser lo que sí tiene unos sesenta años más que Justin Bieber más más es un viejo rockero viejos rockeros sí señor como Rajoy del que hoy hablaremos un poquito también es viejo rockero porque vaya huevos en fin comienza la tertulia de cómicos un aplauso por favor para el hombre más sexy de estará

Voz 2 01:24 varios Javier del Pino y los cómicos es domingo

Voz 1704 01:28 pero es que nadie se haga adiós

Voz 1487 01:46 no dio más conocimientos que es muy importante tecnologías pero lo que es difícil que puedan enseñar las escuelas es carácter

Voz 3 01:59 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 4 02:26 Pedro Aznar Llum Barrera Quique Peinado gracias por venir

Voz 1704 02:29 no

Voz 4 02:32 tenemos gente que mola mucho en el programa de hoy de hecho nada que si Pedro no va a pasar factura hoy

Voz 1704 02:37 no hoy no públicos está viendo antes del ensayo y lo único que quiere es una cerveza y una fianza

Voz 0874 02:42 oye ves lo primero condenan a la revista Mongolia a pagar cuarenta mil euros por vulnerar el honor de Ortega Cano ayer estuvo por aquí hablamos con él entendámonos estos la condena públicamente tener algo que decir por no decir nada porque yo no

Voz 1704 02:54 yo condenada estos de hablar y meter la pata así no estás grupos decir nada pues iba a decir

Voz 4 03:00 a lo largo de los pero no espera

Voz 1704 03:05 en fin yo sólo voy a decir una cosa esta situación mira pues también sitúa como cómico porque aún no se mide por el tamaño estos enemigos no hay enemigo más grande que el mío

Voz 4 03:16 su texto para que las calles que sobrepeso sobrevuela una querella sí señor muy muy probable que pruebe el mojo picón es probable que tengamos que ir a visitar a cárceles eh

Voz 5 03:29 yo había quedado atrás que no ha vuelto a gusto pero que es complicado decir no cuando no pasa nada nada

Voz 1704 03:35 el arte los esto es en la comedia son como como los pantalones pitillo Se van y vuelven al para esta campaña de una hora menos lo había notado que tiene más tatuajes eso es estar preparados preparan sólo quiero decir una cosa y lo digo totalmente en serio yo no puedo ir a la cárcel mirad mi tengo la piel blanquita o todo y tengo el culto duros hoy un cara

Voz 4 03:59 no puedo entrar oye vamos a ver hemos llenado este estudio de gente

Voz 0874 04:03 no sé cómo desaloja haremos además a las tres mil y pico personas que

Voz 1704 04:06 ya es que están subiendo porque a las doce empieza también

Voz 0874 04:09 Garrido el carrusel así que si coger algo de público dame

Voz 1704 04:11 pero ya hay fútbol por la mañana este legales eres tú claro Juande Banesto están acogemos la radio que juega ahí

Voz 4 04:18 el se ha interrumpido para este programitas

Voz 1704 04:21 venga haría sería los prepara el ambiente yo en Leganés actuando así no sería lo que hoy en el carrusel el lugar del partido soltarán aquí un balón como en el patio del cole dos gracias eh

Voz 0874 04:31 no si alguien quiere venir otro sábado otro domingo como hoy a ver el programa cuando hoy la tertulia de cómicos domingo porque ayer tuvimos el programa especial sobre las manifestaciones de pensionistas a de ellos por cierto pueden enviar un correo a vivir arroba Cadena Ser punto com A Vivir arroba Cadena Ser punto com y el sábado que viene todos los que estamos en esta mesa y alguno más hubo bastantes más estaremos haciendo el programa en el valle del G

Voz 6 04:53 arte concretamente en el hotel balneario Valle del Jerte puede ir quién quiera no hay que pedir indio

Voz 0874 04:59 a las grandes se puede completar aforo y entonces no dejaremos entrar o pues convocaremos en la gente donde podamos hay mucho campo

Voz 6 05:06 alrededor el baile español en un momento yo veía la piscina de relax que tenga toda la peña que me fastidia al plan tendrás que hacer un pequeño intervalo para actuar

Voz 1704 05:14 yo yo sólo voy para veros a todos con gorrito de piscina que eso es lo que más me da igual pero Richard piscina ser bueno

Voz 0874 05:22 del balneario Valle del Jerte el sábado que viene y quién quiera venir aquí al estudio en Gran Vía XXXII dentro de un par de sábados alguno más a vivir arroba Cadena Ser punto com empezamos

Voz 7 05:35 yo creo que sería muy negativo que no conduce a nada convertir esto en una subasta a ver quién ofrece más mover quien promete malo eso lo mejor está muy bien para sacar unos votos dentro de media hora para quedar bien con unos o con otros pero eso no resuelve en absoluto el problema de las pensiones hemos sido dice

Voz 4 05:56 bueno ahí lo tenéis pleno del congreso del miércoles para hablar

Voz 0874 05:59 de las pensiones y el presidente llama a la calma el resto de partidos para que no piensen que unos fotos de algo pueden cambiar otra cosa para que no empiecen a ofrecer lo que no pueden cumplir

Voz 0787 06:08 ya les adelanto que en el proyecto de Presupuestos plantearé concentrar las ayudas fiscales en el IRPF para pensionistas para familias plantearé también una mejora de las pensiones mínimas de viudedad

Voz 1704 06:22 les falta añadir al final si eso no sabes no saben lo que ha dicho si estoy absolutamente convencido que esta vez sí que lo hay una suerte

Voz 8 06:29 muy buena para las pensiones que yo propongo esa Kikes no pagarlas si tú dejas de pagar las pensiones se acaba el problema de la especialmente pensando

Voz 1704 06:37 hay otra solución que es que no sé lo que ya lo están al día de ayer solución que es un poco más drástica que es que sean las palomas las que den de comer a los jubilados estos también podría pasar que es nueva en cada manifestación porque sabéis que no no oye estábamos sabes que esa gente ahí que el año que viene la mitad no protesta en palabras de Rafael Hernando haciendo el rito de la lluvia eh vamos semblante insinuando que son como los lectores

Voz 4 07:05 ABC justo Jara quemas había que pedir responsabilidad según Rajoy así para que no hagan cualquier cosa con tal de quedar bien con unos y con otros

Voz 9 07:14 cree que engaña a las mujeres de este país con un lazo cree que las engaño

Voz 10 07:17 la enlazo ponga suelo propongo apeló al voto

Voz 0787 07:20 que me ponga enlazó me lo quite la señora Robles no dejará de criticar

Voz 4 07:25 conozco muchos Margarita se que ella quería acabar la frase de otra manera

Voz 1704 07:31 que por cierto hay que aclararle a Rajoy que no es literal que este señor a veces lo entiende todo muy literal va a ponerle la cito a no ella como la aparecer el libro de Mister wonderful

Voz 0874 07:42 es que todos son unos crítico N Si no está a favor le criticamos si está a favor le criticamos quién gobierna este país

Voz 1487 07:48 bueno eso es gobernar créame usted que no es poco dónde está la línea que separa lo justo de lo injusto pues es muy complicado pero para eso estamos los dirigentes políticos

Voz 0874 07:59 no no sé dónde está la línea que separa lo justo justo

Voz 1704 08:02 pero no es si cosas digo yo hombre tiene

Voz 0874 08:05 corazón que gobernar no es fácil sobre todo cuando tienes a casi todos en contra ruido que el compañeros del que habla

Voz 1580 08:10 así en octubre del año pasado hace poco

Voz 1487 08:13 queridos amigos José María Aznar ha sido IS sobretodo un sereno servidor

Voz 1704 08:21 bueno pues sereno hacia no se quedara ahí te imaginas al otro con las llaves pero no es el adjetivo que mejor

Voz 0874 08:34 escuchemos al sereno servidor de España

Voz 11 08:39 la educación y una transición energética ni el sistema fiscal la estabilidad territorial pueden apuntar decisiones por

Voz 1704 08:55 se está hablando lo ha cogido parte ciclo Vigo que si él fuera darme Eider vería Luque lidiar no yo soy tu padre día yo soy es igual si tu padre por lo que sea

Voz 0874 09:10 pendiente de este Gobierno es siempre parece muy sensible a las manifestaciones multitudinarias aunque ojo otros no son tan sensibles

Voz 4 09:17 por ejemplo sabe muy bien

Voz 0787 09:19 con quién garantiza las pensiones quién sostiene nuestro sistema quién hace política sociales de verdad y quienes sencillamente viene

Voz 12 09:28 la cámara hacer demagogia ya engañar o intentar engañar a la gente sacándolas con pancartas a la calle que no sirven absolutamente para nada

Voz 4 09:38 a ver cómo todo el mundo sabe ninguna manifestación ha cambiado nada en este país

Voz 1704 09:42 a las que Ibarra a las caigo Rafael Hernando no es porque su vida bueno cuando ellos acaban alguna que otra bueno estuvo una vez si te estamos en una reunión de la paz de del cole mínimamente

Voz 0874 09:53 ni los malos augurios de Hernando ni las promesas que lanzó el miércoles Rajoy el mal tiempo visado di sua dieron a los pensionistas de manifestarse ayer parece ser que no se fían de que les garanticen esas pensiones donde el jueves a cambio en el Congreso fue muy diferente digamos que estuvo a la altura de los especiales televisivos que proliferan como setas cada vez que ocurre algo tan terrible como el asesinato de un niño no el PP y Ciudadanos llevaron al Pleno con una serie de enmiendas para endurecer la prisión permanente revisable y lo hicieron tal y como Rajoy suele pedir en su discurso

Voz 1487 10:22 requiere de un debate sereno de un mínimo consenso

Voz 0874 10:26 allí vamos al mínimo consenso eso lo tenían porque estaban de acuerdo en debatir

Voz 1487 10:30 debate sereno cuando suban al estrado e intenten justificar su posición no me contesten sólo han no respondan sólo al grupo popular

Voz 13 10:42 Miren tan bien arriba a la tribuna

Voz 1704 10:48 venga vamos a cinco minutos de que echen los plenos por Telecinco eh Antonio Bermúdez de Castro en motos

Voz 0874 10:53 populismo por supuesto lógicamente en la cosa salió como salió después bochorno sonrojo

Voz 14 10:59 vi como el ministro de Interior era capaz de maquillar un gesto maravilloso de la madre habiendo les regalado una bufanda para colarse con ella en la casa en la Catedral donde estaban realizando

Voz 0787 11:09 la sala fúnebre por el pequeño decirle que no fue el primero que hizo declaraciones ese día las SITE en el mismo sitio que la señora Díaz presidenta de la Junta de Andalucía si quiere hablar usted de vergüenza será de la vergüenza propia

Voz 0874 11:24 Don Juan Carlos Campo del PSOE y presupuesto Hernando del Partido Popular de convencido de que el alegato que hizo de la prisión permanente revisable en el velatorio del velatorio fue lo que tenía que hacer himno oportunismo estos señores hombres nuestros pues

Voz 4 11:38 pero estos son los que van a merendar allí venga vamos a dar un rato Francisco Granados pasó un ratito muy agradable

Voz 0874 11:53 también que sus señorías en la comisión de investigación sobre la financiación irregular del PP de Madrid

Voz 3 11:58 yo no sé que he venido aquí a decir sí o no yo respondo no respondo No me diga usted que tengo la obligación de responder señor es que me interrumpe todo el rato pero usted modera o que moderada es que no sabía si moderaba el presidente

Voz 5 12:13 permíteme que te con puro o algo no está claro

Voz 1704 12:16 yo creo que se la jugaba porque lleva gafas y sabes que no te van a dar una hostia por eso a cinco años y me han caído una vez que tuvo claro

Voz 0874 12:25 quién era quién le tocó responder a preguntas tan diversas como ésta por ejemplo

Voz 3 12:30 la lotería como el señor Fabra o la lotería que la lotería le tocó al señor Pujol parece ser a mí no me ha tocado nunca un euro

Voz 1704 12:37 oye ha detectado el acento ahí voy suena a que vaya por la mano

Voz 0874 12:47 lotería no pero bueno el dinero venía desde otros lugares o por otros medios luego le tocó el turno a Errejón que pecó de inocente

Voz 1487 12:54 a qué achaca usted su caída en desgracia su caída en desgracia por qué se trunca de de repente esta trayectoria densa prometedora

Voz 15 13:03 cosas de la política sí que les voy a contar que a sus señorías

Voz 16 13:07 la que yo sé

Voz 1704 13:09 de habría hoy con propinas

Voz 4 13:12 por supuesto puesto por responder también acerca de la supuesta caja b del Partido Popular

Voz 15 13:18 yo jamás he visto un solo euro de dinero negro en mi partido nivel eh regional ni a nivel nacional ni he visto esto famosos sobres de lo que ustedes retienen de manera recurrente yo todo esto no lo he visto

Voz 1704 13:31 dais cuenta que dice un solo euro y tiene razón uno sólo cada treinta y entonces no habré visto dinero negro ni sobre dos días más tarde acudió

Voz 0874 13:41 a la Audiencia Nacional para entregarle algo al juez

Voz 1704 13:44 documentación que creo que va en la línea

Voz 3 13:46 lo que está manifestando su factura

Voz 1704 13:50 Paco es es que probaría que le preguntase y facturas facturas no qué coño voy a la verdad pero no

Voz 0874 14:00 su papel es que probarían que el PP de Madrid les había facturas falsas en tiempos de Esperanza Aguirre Agustí que ha visto por tanto Esperanza Aguirre también hemos conocido unas conversaciones telefónicas un tanto peculiares que publicaba El País estas

Voz 4 14:11 Ana

Voz 17 14:13 luchó por este curso a eso

Voz 1704 14:16 la guerra sigue hablando chotis conversación entre Aguirre

Voz 0874 14:21 es que en la que ella ya se huele que el teléfono estaba pinchado ahí acertó no sé si vosotros alguna vez de haber sospechado que puesto teléfono está pinchado

Voz 1704 14:29 bueno es que es un poco locos no sé si me habéis y me me pincha teléfonos y estoy ponían damos trenca sólo van a haberme pedir comida y eso es lo que muy bien

Voz 0874 14:39 es muy hábil despejó balones respecto a su relación con Fundescam Se la empresa a través de la cual supuestamente circulaba pidieron negro

Voz 17 14:47 exactamente yo qué papeles detenido en la Fundescan Utebo con el día de oración

Voz 4 14:55 de ahí no cobra

Voz 17 14:56 no es que no se me ocurre cómo me puedo enteras

Voz 4 14:59 pero es que parece que te falta es decir a gente Morales usando que sepa que yo no

Voz 8 15:04 cómo se puede tener que vosotros soy presidente de fundaciones y que lo sabes eso es sexóloga esta vez entre medias yo a lo mejor he sido pero a ver si me ponderado

Voz 1704 15:11 oye está súper bien puesto el nombre Fundescam porque parece que es una cámara que graba lo que te funde Fundescan y es verdad

Voz 0874 15:19 después de lavar los trapos echa un poco de suciedad en los demás

Voz 17 15:24 de esta interesado Suecia las fiscala es por qué Cristina Cifuentes concedió Arturo la cafetería de la Asamblea imagínate orientados eh que tiene ahora ha contestado que ya estaba en la Fundescam con porque estaba todo el Covite diversión lo cual es una corona eso sí de mentir

Voz 4 15:44 pero allí lo más divertido de esta grabaciones de Cristina Cifuentes pausa

Voz 1704 15:49 es un dato Bages a la gente Morales Aguirre Ella Baila Sola del PP

Voz 0874 15:58 a medida que se acercan las elecciones la calma tensa del PSOE se tensa un poco más estos días el partido organiza una escuela del buen gobierno quién ha plantado a quién

Voz 14 16:07 yo no van a hacer bien es pues fue la seguro que van a seguir el trabajo y nos va a servir para todos

Voz 4 16:12 hace poco hablaba de la forma de unir al PSOE se ofrecía si os acordáis a coser porque más usaba a coser unir al partido a lo que Pedro contestaba

Voz 1704 16:21 hay verbos que para algunos con sinónimos de coser

Voz 18 16:23 no está arrasar enterrar en avales son son sinónimos de Picos

Voz 4 16:28 sin ánimo de coser y José Luis Ábalos tampoco estaba por esa labor

Voz 3 16:31 coser no es un término nuestro por lo tanto no hay porque seguir con él no

Voz 4 16:36 el PSOE me entiendes porque la postura también está presente en discursos por ejemplo de Iceta de Borrell para solucionar el problema catalán

Voz 1487 16:43 que reconocerlas heridas es verdad esta es una sociedad herida y hay que sacarla

Voz 1704 16:49 pero por favor alguien experto en costuras Sánchez Silva el elegante vais a ver si parecía un poco todo Dios exaltación ante va siempre hay que ver es que como ahora la radio siempre se ve pues si a ver primero las

Voz 0874 17:10 eh vamos a lavar un poco las miserias Raquel de lo que está en esta mesa tú conoces a varios especialmente a este

Voz 10 17:15 bueno he trabajado con Pérez dos años en la ex

Voz 1704 17:18 sí se todos los días todos los días

Voz 10 17:20 que que parece encantador pero todos los días es todos los días y si no no no no

Voz 1704 17:24 ha viajado con Pedro eh con Pedro también también está mi hija deseando que me metan en la Catedral desde hace tres años y darle a los discos de Caco Senante en caso todo el rato yo he bueno pues estoy muerto

Voz 10 17:39 sentando una gala de los Ondas hace dos años Quique pues está ahí con él la furgoneta Villa con Radio también

Voz 0874 17:47 no sé de qué me hablas porque es la segunda temporada no sé qué está pasando

Voz 1704 17:49 estreno el doce de abril Kevin Durant pero espero que estás haciendo teléfono cosidos jaleando los palos que tío no

Voz 0874 18:03 esto es de la costura se llama Maíllo la costura sí es un poco Master Chef pero de la costura es verdad que es una moda eh

Voz 10 18:09 sí bueno esto Vigo ella espero que acabe siendo una gran moda sí misa yo creo que hay modas que mueren modas temporales perecedera así modas que quedan y que nunca se van no como el pantalón femenino por ejemplo no pues ojalá este programa sonámbula que dure que nos duele y lo que se cinco siete siete añitos no vale así como para jubilar te bien para pensión no tendrá sano cariño no para jubilarme diez porque yo no me quiero jubilar porque me estoy empezando a dar cuenta de que tenía que hacer no cuarenta y cinco años la gente empieza a hablarme de la jubilación yo me pregunto por qué yo no puedo presentar un programa de televisión con cincuenta y cinco o con sesenta

Voz 1704 18:47 vive lo mío otra cosa

Voz 10 18:51 oye perdona yo lo único que quiero es trabajar en vehículos sentenció

Voz 1704 18:54 los deseos a ser cumplidos yo también

Voz 10 18:57 me veo con noventa años sobre un escenario haciendo buenos días

Voz 1704 19:00 yo me veo con noventa años siendo concursante de Fama una idea Fama a bailar a sobrevivir no como es el concurso lo bueno es un concurso

Voz 10 19:13 los empezamos con doce aprendices realizamos tres pruebas es verdad que tiene una mecánica muy similar a Master Chef lo que pasa es que trabajamos con la moda no tiene nada que ver porque realmente la haber en interviene lo que yo llamo el ego artístico sea para mi ha sido uno de los platos más difíciles de mi vida porque tengo el ego artístico de los concursantes y el ego artístico también de los del jurado por lo tanto ahí hay como dos brasas que prenden

Voz 1704 19:41 qué suerte si eso es complicado sólo Bello también

Voz 19 19:44 Master Chef son programas que yo toleró poco porque me pongo muy nerviosa con el ego de los jurados porque me me me me pongo en el lugar de los concursantes y digo Dios mío como palpita tu casa corriendo tú como llevas eso

Voz 10 19:56 pero por qué porque la palabra ego como la palabra moda en algunos casos unos digamos que tienen tinte negativo no es así quiero decir yo hablo de Lego bien entendido delegó que se puede aprovechar sea el ego artístico es algo innato en el artista la inseguridad también por eso genera unas mecánicas dentro el concurso que para mí son una bendición porque a mí me me lo dan todo me lo dan todo porque es su corazón su vida parece que les va la vida en cada cremallera invisible que tiene claro que sí

Voz 0874 20:25 hay una cuestión que es es muy yo creo que es incluso divertida paradójica mira de los los realitys como contaba de hecho en este programa el autor del libro de Trump porque Trump es la gran estrella de realitys consiste en crear conflicto no tú tienes un buen reality cuando hay conflicto entre los concursantes pero emergente que está abordando bordo más deprisa bueno hombre lo que

Voz 1704 20:43 ha comentado que es dentro de dos o tres semanas que esto es lo puedo decir en exclusiva que hacen muñecos de vudú del resto

Voz 10 20:54 eso es verdad material tenemos no es el único puso en el que hay alfileres y tijeras de por medio no está claro

Voz 1704 21:01 en lo cual meter gintonic cuál es el perfil de

Voz 0874 21:05 durante Pedro y qué más

Voz 10 21:07 bueno yo que no sé yo no no me van a Pedro consiguiendo desconocido

Voz 1704 21:12 para recaudar fondos nos que él es más de desconocer si puede ser un botón

Voz 1487 21:17 sí sí yo Javier que

Voz 1704 21:21 pregunta pregunta a Miami si se coger un bajo yo a que hambre es que yo de pequeña di clases de es claro y lo bueno se enseñaron pero si no practicas eso no se te queda montañera ciudad ropa te arropa todas las

Voz 20 21:35 oiga yo no sé hacer una mierda ese soy yo sí cosa en lo básico pero no tengo gracia ninguno en sea yo ahí no hubiera no no hubiera pasado el umbral de de Maestros de la costura eh bueno te

Voz 10 21:45 detienen ante quien hay gente que ha entrado en el programa a ver cosía más que lo básico pero sólo un poco más allá de eso se trata no de permitir que alguien que parece que verá la velocidad de la tortuga de repente adelante a la liebre y esto es un concurso pasó si hacéis una costura Celebrity sí pero ellos no ver si yo iría recomendando no digo que se vaya ojalá pero yo iría recomendando a todo el mundo que coja de vez en cuando la máquina de coser que te digo que tiene mucha marcha

Voz 1704 22:14 pues hay que tenerla

Voz 10 22:15 en el que la máquina

Voz 1704 22:19 es la encuentra

Voz 10 22:21 puesto de moda ahora la gente está comprando el libro Mis está comprando la banda

Voz 0874 22:24 pero yo prefiero concursantes habéis encontrado con gente que nunca ha estado alguien tatuado como Pedro

Voz 10 22:29 hay de todo desde estudiantes de de moda que digamos que representan la parte más creativa el concurso hasta la madre que lleva toda la vida cosiendo para sus seis hijas haciendo los trajecito para la boda los uniformes de colegio las señora flamenca qué quiere hacer trajes de efectivamente hecha hay hay un poco de todo dos gemelos que que bueno que ya no no os acompañan en el concurso pero que

Voz 5 22:54 no ya no pasa nada pero vamos Jaume

Voz 1704 23:03 esto es de la tortura ellos solos

Voz 5 23:07 sí

Voz 10 23:08 Nos llamaban maestros de la tortura pero es que la gente tiene que entender hay gente dice es que claro es que como les habláis a veces a ver lo que hay que entender es que es que cuando otra macro mítines

Voz 5 23:20 ahora lo tendrán que irse a China oye lo podía decir

Voz 4 23:31 no hace falta el programa Si quieres te lo llevas eh

Voz 10 23:34 pues no no me lo estoy pensando pero estoy pensando necesitamos

Voz 0874 23:38 si en el primer episodio es coser un botón de en el último que le vais a poner

Voz 10 23:42 nombre nunca han cosido en votamos aconsejan muchos botones en el primero tuvieron que hacer un vestido camiseta en el segundo una falda van a tener que acabará haciendo cosas muy complicadas

Voz 1704 23:50 tal y como así hace que se te ocurre como con tal y como a España que aprendan a coser valoran por igual vamos a acabar nosotros yendo para allá coser balones tanto no

Voz 10 23:59 qué os parece lo más complicado la prenda más complicada

Voz 20 24:02 publicado que es como el broche que cierra todos los desfiles es el traje de novia

Voz 10 24:05 ah bueno pues ahí hasta Armesto yo pero por qué no hacemos las cosas bonitas que yo aquí donde debes desaliñada

Voz 21 24:12 es algo entiendo pero la uno no

Voz 5 24:17 la hoy no me llaman por otra parte con todos y a todas

Voz 1704 24:23 claro que después de Telemadrid más tengo que pasa después de que otras cosas que he hecho

Voz 1487 24:29 después de una privada también te digamos muy normal no

Voz 4 24:36 muy cómodo quiero decir a sino todo alguna diferencia en en empezando

Voz 10 24:39 no no yo he estado a ver yo he estado trabajando en los platós de de Maestros de la costura ir al revés al revés osea no hay más que ver el jurado que tenemos sea tener a Palomo Spain a Lorenzo Caprile llamaría escote mismo jurado

Voz 0874 24:54 hay hay muchos silencios hay no no no

Voz 10 24:57 o sea realmente realmente mi pregunta cuando lo vi fue se hubieran atrevido algunas privados a tener este jurado

Voz 0874 25:04 serio te diría te diría que es un juró

Voz 10 25:07 dos de los más arriesgados que yo he visto en televisión sinceramente Palomo es un chico que tiene veinticinco años y que está haciendo moda sin género haciendo pases con desfiles de modelos y triunfando en Nueva York Londres ya allá donde va

Voz 1704 25:21 me ido a Rafael Hernando diciendo que usted qué coño

Voz 5 25:25 Palomo este habrá habrá gente

Voz 10 25:28 ese cuando ve al programa pero de eso se trata de deber deberá Palomo Spain en Televisión Española con sus kimono con sus tacones a Lorenzo

Voz 1704 25:36 pero hay que el hombre de moda de la moda mundial no muy bien

Voz 10 25:39 bueno pero es el hombre de moda de la moda mundial pero yo creo que no era el hombre de moda para muchos lugares de España no yo creo que también Televisión Española tiene esa capacidad de llegar a todo a todas partes no entonces al revés me parece que es un jurado muy libre y ha sido una apuesta absolutamente libres

Voz 0874 25:55 empezáis lo habéis empezado llevamos

Voz 10 25:58 cinco y nos quedan cinco y ahora estoy mirando al público ahora es cuando empiezan piensan hacer cosas súper bonitas que hemos mejorado el poquito camino del desierto en dos programas en plan por favor que hagan ya un vestido como de estos de Uruguay pero ahora ya empieza a ver cosas Chun puso Velvet todos no

Voz 1704 26:18 bueno si fuera así estaría buscando a mitad de Maestros de la costura Sánchez Silva un viejo rockero iba a venir desgracias Raquel gracias gracias

Voz 22 27:04 estamos con Llum Barrera con Quique Peinado con Pedro Aznar cuántas personas habrá aquí cuando te espérate

Voz 23 27:11 pero pero que no entraba Grammy el bienvenido

Voz 1704 27:35 pero vamos a ver estos buenos días buenos días buenos días vamos a ver tú no estabas jubilado

Voz 1580 27:40 pero muy jubilado todo lo que pasa es que la pensión es insuficiente

Voz 1704 27:44 a quién no le pasa poca gente así siete millones de matarla

Voz 10 27:52 otro ya John flautas se quejan

Voz 1580 27:54 lo estuve yo con ellos

Voz 0874 27:57 no sé creo que participa este en un comunicado

Voz 1580 27:59 a parte de la del manifiesto la verdad es que yo me sentía totalmente autorizado por supuesto y además porque entiendo que que lo están anunciando ahora es un cambio lo que tendría que ser es un cambio de sistema está claro que el sistema que en el que no estamos de ser o no funciona hay que buscar otro hay que para eso sí de tenía que ver parte de los de la cantidad de de gente estupenda mayor la gente más joven la que tiene que buscar a trabajar juntos

Voz 0874 28:33 sí pero sabes que para quienes piensan que salir a la calle no vale para nada ya verás como sí que vale porque escucha lo que dijo Rajoy después mira bien

Voz 21 28:40 tiene el Gobierno las pensiones Subirana seguro

Voz 13 28:44 a pájaro cero también os digo subirán

Voz 21 28:48 lo que podamos está no podamos dar a la gente entenderla y saber qué es lo que quiere cannabis y se puede Soledad no se puede ser vuelta sale

Voz 23 29:04 me encanta

Voz 1704 29:06 Logan de Podemos que Sí Se Puede pero esto es si se puede abrir estupendo Keller

Voz 1580 29:13 que quiero repetir es un pleito a este tío

Voz 1704 29:16 me para es como como los de la la

Voz 1580 29:24 como los raperos que en fin hay que estar más o menos de acuerdo con ellos pero tienen toda la libertad hacerlo o la gente de de de

Voz 1704 29:33 de Mongolia Mongolia tío que son absolutamente

Voz 1580 29:36 esos maravillosos que que gana tiene que estar midiéndose para no decir este tipo de cualquier chorrada

Voz 1704 29:43 no pasa nadie más dinero obra cobra yo me giro a Obama en casa diciendo sabíamos el eslogan ahí no nos ha pasado

Voz 1580 29:54 bueno hecho dijiste hace tiempo Miguel en alguna entrevista que si no hubiera sido alegría te habría quedado una pensión de hace tiempo no la semana pasada cuando presentó el disco si eso fue titular es es el que me tiene hoy aquí sabe si yo ya he dicho cosas normales no no no Hilario la verdad que es que me ha llamado

Voz 4 30:16 por último Javi Javi Javi Vega es la edad es la neurona

Voz 1704 30:23 de manija caer un señor que llevar el rock'n'roll muchos años

Voz 4 30:28 sí

Voz 1704 30:29 bueno tú sí sí además Hilario te veo más y son las once de la mañana y no ha dormido ni un minuto en veinte

Voz 4 30:40 a base de saqueo que estaba diciendo verás cómo lo llame Hilario

Voz 1704 30:46 no le llame Hillary vendería más fenómeno no sé yo por su ascendencia americana americano aunque sea americana

Voz 1580 30:58 yo que soy un seguidor de la fe americana desde con el rock and roll si tienen que ser chica buenos días América del coloquio

Voz 0874 31:07 y lo sé porque me lo ha dicho mucha gente lo que tenemos un montón de amigos comunes es que eres un

Voz 1580 31:11 grandes seguidos de radio sí sí sí la verdad es que yo ya como a través del tiempo ahora ya está duermo como los viejos

Voz 4 31:21 venga me véngame en directo GPS oye tío pero si mi público está mira tío no dices

Voz 1580 31:29 eso fue que decirte una cosa más emocionante que he vivido te lo tengo que agradecer realmente el otro día cuando me alguien me llama y que están hablando la radio digo hablando Mr iras sabes que cometió un pequeño error que felicité porque me pasa con esto Hilario no felicité a Luis a Luis Alegre creía que era eso es que lo ha hecho

Voz 1704 31:54 perdona sabes que has de son necrológica eso sí que te digo digo digo a esta hora que hablen de mí la ratio tiene porque me estoy muerta no me he enterado pensaba digo yo que no me duele nada estaremos estaba delante de mí en la radio es que estaremos estamos Sampedro

Voz 24 32:14 eh

Voz 4 32:17 cabrón más pisado mucho la frase de Sampedro verdad oye sabes que estábamos hablando que cuando se grabó

Voz 0874 32:23 que el famoso Rock and Ríos hicimos un homenaje al que muchos muchos que nos encanta la música consideramos el gran disco no

Voz 10 32:28 no

Voz 0874 32:30 que era lo mejor que se había hecho hasta entonces yo creo que nos ha superado sobre todo voy a no hacen discos en directo

Voz 4 32:36 sí sobre todo el disco discos las y contábamos cómo no

Voz 0874 32:41 tenían una cierta una cierta polémica porque esperábais un camión que es el camión con el que se habían grabado grandes directos de grandes grupos como Queen por ejemplo llegaba vosotros empezaba el concierto no está cambiando esto es verdad

Voz 1580 32:52 sí sí es totalmente verdad además no lo podéis leer en mi memoria Amazon punto es mi libro también disco metía pero sí sí es verdad es ese llamaba del me se llamaba otoño una memoria se llamaba en la unidad móvil la unidad móvil es igual modo eh que se habían grabado todos Navia teléfonos si de pronto estamos nosotros hallando en el palacio en el el del Madrid en la en el antiguo pabellón Pedro

Voz 1704 33:25 por tanto

Voz 1580 33:28 te porque no llega el camión eran ingleses y eso es una puntualidad perdona hay para los más jóvenes no había móviles tiene una época en la que ella no y entonces empezamos a ser señales de humo pero tampoco responde no entonces empezamos a cojo ponernos seriamente porque grabábamos se sea ensayar vamos para grabar ese día primero que vinieran el camión tenía que tirar muchos cables infinidad de cables para captar todo el escenario es una cosa trabajos entrada seamos el ensayo ese día antes el sería el día cinco de marzo probar ya al otro día tocar y tocar dos días entonces es el primer día no llegó no llegó llegó cuando cuando estábamos tocando la empresa empezar a Mary gente cuando estamos tocando a tender cables y tal para que no sirviera para nada porque fue el segundo día el qué

Voz 1704 34:20 es una toma sola todo el disco es una toma solo

Voz 1580 34:22 sí que no hay ni trampa ni ni trampa

Voz 1704 34:25 además no tuvimos mucha suerte yo

Voz 1580 34:27 yo subtitula el disco lo hicieron porque no sabía que era imposible porque la verdad era imposible habíamos ensayado nueve días pasa que la banda del Rock and Ríos realmente es probablemente una de es una de las de las bandas mejores de Europa eh había estaba quedan tipazo Focus una banda holandesa gigantesca estaba John Parsons estaba está Go estaba Sergio Castillo a una banda que la tengo totalmente mejoras oye sin desmerecer por supuesto no

Voz 22 35:02 mejor no mejorando lo presente exactos de son peludos también vamos

Voz 0874 35:06 ya saben un poco porque tú ha sido durísimo viniendo aquí hablar del del disco de que hablamos ahora un poquito pero más amable todavía comprometiéndose a cantar que es una cosa que no suele hacer mucho

Voz 1580 35:15 no salgo cobrando ya está ahora ya está ahora a esa hora siempre pueblo doble

Voz 1704 35:21 bueno

Voz 23 35:23 eh

Voz 1580 35:25 las morcillas luego para que luego verdad Cézanne todos los días y siempre vais comida

Voz 1704 35:31 con como mira tienes toda la razón Miguel porque los domingos exacto yo lo hacía escuchando lo sabe no tenemos nada que venimos el domingo también te digo que a mí me voy Ángela Quintas dieciséis antigua Ángela Quintas es mi escultora persona así perdona el a mí ese cuarto

Voz 4 35:51 no se consigue una Ángela Quintas

Voz 1704 35:56 no hacemos cosas estás para darte una cita llevarte al padre no como decían no los pueblos dame una silla parecen

Voz 4 36:07 venga que es así pero bueno antes de nada aquí

Voz 1580 36:10 lo que estoy con la con el sonido estupendo Jose norte es guitarra cumple hoy cincuenta años

Voz 2 36:21 a mí me faltan como yo

Voz 1580 36:25 cuenta yo se Checho al tú ves una de los grandísimos de la nueva música indie de country

Voz 1704 36:36 y qué haces

Voz 4 36:42 tú de qué eres hijo que compre catorce no está en sus primeros doce

Voz 22 36:49 bueno vamos a cantar una canción que hoy también cumple cincuenta

Voz 1580 36:52 eso te iba a decir te lo padecemos porque no se suele

Voz 0874 36:55 luchar mucho en directo esta canción y menos en acústico ya

Voz 1580 37:01 tú lo que quieres es igualmente y luego por favor poner el del disco que ver lo bien que suena

Voz 23 37:07 no vale intentar hacerlo Hilario

Voz 1580 37:15 he Lou ja bueno tíos que sonido episcopal me has puesto precio

Voz 25 37:22 ah bueno chico cuando

Voz 28 37:45 yo recuerdo aquel día

Voz 29 37:49 que nos fuimos a va

Voz 1580 37:52 mañana

Voz 28 37:55 aquel agua tan fría

Voz 30 37:59 esto forma de nada

Voz 31 38:03 en el río

Voz 32 38:07 a

Voz 27 38:10 qué opinas

Voz 30 38:23 a Gina Aravaca

Voz 1580 38:25 ya

Voz 29 38:26 nuestro Rey yo sí

Voz 1580 38:29 P igual

Voz 30 38:32 con sus aguas tan clara

Voz 31 38:36 de pie en en el mar en del rival que

Voz 27 38:47 qué ha sido

Voz 4 38:54 es la única oportunidad sí

Voz 35 39:18 en

Voz 32 39:20 sí a que tú y yo

Voz 27 39:27 qué has hecho

Voz 30 39:40 se acaba tus manos

Voz 27 39:43 tu ira vas una

Voz 30 39:49 nuestro cuerpo mojados

Voz 27 39:53 va a ser una años

Voz 1580 39:56 eso

Voz 31 39:57 en el resto

Voz 27 40:05 qué has hecho

Voz 31 40:22 es que ahí ahora

Voz 36 40:42 le siempre seré sede no soy

Voz 21 41:17 exacto

Voz 37 41:29 de verdad es que hacemos Ortiz luthier

Voz 1704 41:32 me pero sin pasarnos factura

Voz 4 41:34 por esto una vez que este Ángela que nuestra traiga esos guisos hoy escuchamos ahora como seguí en el disco hay por favor de Tito hay un par de músicos más que aquí no ha ganado esta grabación Miguel la verdad es que es un

Voz 1580 42:12 algo muy muy emocionante porque yo no había tocado nunca había cantado en el Carlos V en el Festival Internacional de Música Danza me invitaron el año pasado me ir hablando con Josep Pons propuso que hiciéramos con la orquesta hacia Granada el repertorio este que que ha salido en el disco y la verdad que tocarlo allí no y con esa va a ser la Orquesta Ciudad de Granada es que estoy es grande entonces con Jose Juan José Cortés que es el líder de los de los Latin los Blake vatios que hace José ese productor José verdad y la verdad fue una una una suerte enorme no de de tocar estas canciones vestidas de esta forma no

Voz 0874 43:08 ese increíble que además habéis sacado disco avisa sacado creo que viene con DVD también en esta edición que es maravilloso

Voz 1580 43:14 qué pensaba que esto costaba mucho dinero a hacer un disco como éste yo creo que

Voz 0874 43:17 que no había dinero para estas cosas voy mira yo

Voz 1580 43:20 lo hicimos porque sabíamos que sonaba bien igual que nosotros lo decimos porque se ve a querer no sabíamos que era imposible este si éste lo grabamos allí nos llevamos ahora mismo grabar es muy barato lo más caro sacarlo entonces

Voz 1704 43:34 venderlo

Voz 1580 43:37 ITS interesó universal por por por hacer esto además por ofrecernos la oportunidad de hacer diez o quince conciertos con él las mismas condiciones como la Orquesta Sinfónica y eso para mí es como una especie de regalo de de de después jubilación de bueno a tiro la verdad es que uno cambia de de idea le llama mentiroso a mí me encanta escucharte porque además hay un libro

Voz 0874 44:09 a táctico de que vamos a hablar dentro de unos días que se llama Elogio de la madurez en el que explica por qué a medida que vas cumpliendo años te importa menos decir lo que piensas y tú estás en esa posición en la que te escucho decir cosas que a mí me gustaría decir es supongo que tiene que ver con la edad que es una y no porque sea mucho no te estoy llamando

Voz 1580 44:25 no estoy que que es que estás estás

Voz 0874 44:27 diciendo lo que realmente piensa seguramente por primera vez en tu vida en el terreno de la política

Voz 1580 44:31 bueno yo creo que es más la sensación de haber tenido es dicho del sur de haber tenerlas vendido el pescado y entonces ahora lo que hace es es yo he intentado ser siempre así es lo que pasa que algunas veces no te sale tú mismo estás diciendo hay veces qué piensas decir cosas que luego no se sabe porque si es por tu propia tú por tu intención de no meter la pata o de no herir a nadie pero la verdad es que yo creo que además digo cosas que son muy muy normal muy verdaderas en el sentido de que estamos buscando un sistema no sé si deberíamos tener un sistema nuevo sería por precisamente porque éste no funciona y hay que es ese la quiénes sí pero estamos en un país en el que quienes os dedicáis al mundo de la cultura si os atrevéis a opinar Se les denostas como malos pensadores callaron es dedicarlos a lo vuestro nuestro millonarios que se sí sido dirigidos si yo tengo la suerte yo tengo la suerte de haber cantado himno alegría es que eso fue una especie de yéndose no me di cuenta de la enorme la enorme paga que recibí no sólo en en cheques bancarios sino en voz para aprender cosas el deseo de aprender el hecho de haber estado en Estados Unidos ideal me cuenta que me costaba enormemente enormes esfuerzos conectar con la gente de me obligó a aprender un poco de entré de todo se función funcionó alrededor de de la persona no del éxito me sirvió para en cierta forma para para para aprender cosas que no hubiera podido hacerlo de otra forma no y la verdad es que también me me me dijo Si tú te cuidas si tienes respeto por lo que estás haciendo por tu trabajo por la gente que te que estos meses son tu mecenas los que te llevan todos los fines los los fines de mes a pagar la factura hacías tú tienes desde este momento vas a poder cantar siempre lo que pasa es que mi madre tenía una manía que decía que no le gustaba al niño que afean la no

Voz 4 46:51 no voy a este acto en un escenario cuando sea más bien

Voz 1704 46:56 el disco

Voz 4 46:57 el vídeo si levantara la cabeza mi pobre madre mía

Voz 23 47:01 aquí estirando la demanda Jamal novela

Voz 4 47:06 Javi de verdad te juro dar ahora voy a salir a dar tres o cuatros sinfónico Ríos es la mejor segunda parte para Rock and Ríos

Voz 1580 47:14 a mí lo que siempre deseó Miguel es que tardes en salir en lo de Luis Alegre dio pero mucho acojonado porque lo lo putas que fue Luis que yo lo manteles dije oye gracias ti te dijo nada la pregunta es que no lo indirecto directo vuelve hoy a él lo de antes dijese las ocho medias de Luis Domingo pero estamos Domingo Luis entonces el plan cojo no esto es que luego me enteré era que era Rafa Panadero que una una planta acoge durante ya no lo he dicho

Voz 4 47:57 Luis no ha hecho nada lo apuntado cuantas tendrá hechas un abrazo Miguel gracias a la tiene hecho mucha suerte conocido

Voz 23 48:06 no creas

Voz 38 48:15 a destruir

Voz 39 48:23 con sus menguadas tan clara

Voz 38 48:27 que se quede

Voz 40 48:39 qué

Voz 41 49:52 a bordo