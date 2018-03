Del Diego en A Vivir Madrid

Voz 1751 00:00 Bob Pop es uno de los mejores cazadores de frases de este país y el otro día en la sala de espera del médico escuchaste una señora que decía la vida es peor que las pastillas Bob qué tal buenos días muy buenos días qué tal Puri lo pusiste en Twitter y creo que fue una revolución

Voz 1 00:16 es que me fascinó en unas la señora estaba justificando cierta afición desmedida por los ansiolíticos y entonces otra le decía pero a lo mejor tiene quitarte algún el médico te va a quitar hila señora replicó esto que me volvió loca que fue a ver la vida es peor que las pastillas iPS pues es que tiene razón señora

Voz 1751 00:35 tú crees que la señora estaba de ideas sin saberlo para la próxima canción de Marta Sánchez yo creo que has ya había escuchado la cantante Marta Sánchez por eso pensaba que la vida es peor que las pastillas Ésta es una frase que que escuchas desde este viernes en una sala de espera del médico pero también puede ser estaba pensando muy del Diego por ejemplo con un dry martini en Navarra

Voz 0050 00:54 eh si además incluso podría haberle he dicho yo en el Diego

Voz 2 00:58 qué te pasa es cliente habitual cliente habitual del Diego fervoroso sean más que clientes hoy como estos señores que van a misa diaria no voy todo lo que me gustaría

Voz 0050 01:09 pero sí soy habitual del del Diego

Voz 1751 01:12 pues en su sitio a misa de doce no ha del Diego voy a la misa del Diego bueno esta mañana hemos invitado a dos de los mejores barman de este país ambos trabajan en Madrid a los hermanos Del Diego que nos acompañan David y Fernando qué tal muy buenos días a los dos buenos días Puri cuantas frases habéis escuchado en Navarra no de estas de confesionario

Voz 3 01:30 con muchísimas muchísimas a todos los médicos tenemos y los sacerdotes tenemos secreto de confesión no pero sí la verdad que escuchar de todo

Voz 0050 01:40 vergüenza ajena a mi me gustaría

Voz 1751 01:43 al describir les a los oyentes el ambiente tan mágico que se creó en Del Diego en vuestra coctelería alguien el día nueve de marzo ese día se cumplieron dos años desfallecimiento fallecimiento de vuestro padre vosotros lo celebra este a pie de barra trabajando si es hubiera podido ver ese día que hubiera dicho que crees que se hubiera dicho eh

Voz 4 02:00 no yo creo que que estaría orgulloso de nosotros no porque estás ahí sigues ahí bueno lo lo yo creo que lo hubiese hecho igual hubiese tragado saliva Yves estado ahí al final los clientes no debemos a nuestro cliente si ya está no pero fue muy duro la verdad que sí muy duro

Voz 1751 02:19 mañana se celebra el Día del Padre y hace dos años estuvisteis en este programa para recordar su figura el acaba de fallecer y entonces bueno Nos contáis que tenéis muchos retos por delante entre ellos haceros cargo del negocio dos años después qué ha sido lo más difícil en todo este tiempo

Voz 5 02:38 no creo que lo más difícil

Voz 4 02:39 ha sido pues el día a día en seguir el día

Voz 5 02:41 día abriendo y bueno pues

Voz 4 02:47 yo estar sin él es que es muy final te te te acostumbras pero no lo pero tienes que ir con ello no entonces es muy duro el día a día es es muy duro porque porque es ahí en Navarra no he dirigiendo te era un hombre que tenía mucha personalidad era como patriarca no era como los gitanos tienen ese patriarca pues nuestro igual y la verdad es que el echamos mucho de menos a vuestra

Voz 1751 03:11 la el negocio a su tercer hijo para vosotros que significa estará al frente del Diego hoy dos años después

Voz 3 03:18 pues mucho mucho orgullo mucho orgullo la verdad es que nuestro padre Ebro darnos a dejar un legado un legado muy importante

Voz 4 03:24 de ahí estamos y seguimos en ello hay para nosotros es un orgullo tener una casa si ya con veintiocho años de historia

Voz 3 03:32 bueno pues dando buenos dando

Voz 0050 03:36 a categoría voy a decir cuál estos cócteles a Madrid no quedan muy poquitas casa así ya es cierto así que todas lo decía antes papel el trato que yo tengo que decir que yo del Diego a menudo es que la gente tampoco piensa pero ya saben que me mandaba que yo pido un David Martí y me lo llevan y si no es decir que tú no lo pide no no te lo voy a mal vamos no toma lo mismo

Voz 3 04:00 nosotros siempre vemos aparecer por las escaleras ya sabemos que va a tomar eso no

Voz 1 04:05 y lo y lo bueno es que es la primera vez que se lo decía antes de entrar al estudio que se cambiar las tornas que son soy yo el que está trabajando y ellos los que no están trabajando porque yo siempre les he visto a ellos pobres trabajando yo disfrute con lo cual tenemos que hacer que sean casi tan bien como me siento yo cuando ellos hasta el están trabajando y voy a tomarme

Voz 4 04:23 sea lo que pedís que queréis que es preparemos

Voz 0050 04:27 bueno yo me bebo vamos vamos esta mañana queremos

Voz 1751 04:34 basar con vosotros algunos de los motivos por los que Del Diego se ha convertido en un lugar emblemático de Madrid mucho más que una coctelería para eso hay que ir al momento en el que vuestro padre Fernando del Diego bueno pues deja de trabajar en Chicote abre su propio local estamos hablando del año mil novecientos noventa y dos en cómo lo vivisteis en casa eso cómo cómo fue

Voz 3 04:52 pues nosotros lo lo puedo decir mi hermano animamos a ello una idea nuestra porque él ya empezó a trabajar allí tantos años verdad si apoyamos ir apoyamos le dijimos que lo que tenía que hacer trabajar por su cuenta

Voz 4 05:03 hay que ya era hora no así Fassi fue yo sé pues

Voz 3 05:09 se ha hecho bueno pues

Voz 4 05:11 esto dijo venga pues a abrir bueno pues pero tenía mucho miedo claro porque como una piscina no sabe si va a estar llena va estar vacía lo mismo te tiras

Voz 1 05:20 qué qué edad tenía vuestro padre cuando decide montar

Voz 4 05:22 del del dio pues tenía cuarenta Hay tenía cuarenta y uno

Voz 1 05:27 cuarenta y un años creo que está muy bien también eso no porque siempre tenemos como el mito del emprendedor veinteañero denunció ya con los cuarenta dice oye p'alante lío la banda la cabeza hay que lo lo tenía todo en Chicote porque

Voz 3 05:39 ya era él él ya ha encargado ya tenía todo era el máximo jefe ya como te lo dejó todo por por por parecer su sueño no la verdad que que sí

Voz 1751 05:53 que estáis vosotros hoy recordándole mañana es el Día del Padre como decimos en qué se parece el dry martini que les servía a Bob Pop nada más entrar sin necesidad de pedirlo al que les servía vuestro padre a Buñuel en los años sesenta en Chicote pues yo creo que es el mismo en el mismo nivel de Bob el mejor todavía

Voz 0050 06:11 Ramos mejor porque tiene las mismas ideas que que Buñuel cuando él escribe al igual calor

Voz 4 06:20 entonces es verdad que nosotros somos una coctelería clásica sí siempre

Voz 3 06:26 es verdad hubo un no hemos cambiado

Voz 1751 06:29 cómo ha cambiado la esencia sigue siendo la misma Buñuel se hospedaba en el hotel Plaza ya medio diva Chicote era muy exigente le gustaba el dry martini con ginebra seca catalana poco usual irá muy particular con el estado del hielo si lo he leído en una entrevista que concedió vuestro padre hace algunos años hielo cero grados sí sí el de gustaba André Martín muy muy seco y el hielo muy frío y era un hombre que cuando el dry tiene Nole no le gustaba se iba sin decir adiós

Voz 0050 06:58 no yo soy un dry martini entendió que no me gustara te metieron tenemos malos días eh no me toca a mí por suerte

Voz 1751 07:06 entonces este hombre decía no me gusta y me voy sin desperdicio entonces la gente

Voz 3 07:09 oye Aído sabido Buñuel si ya ha ido mucho Elijah ha ido cuando le gustaba pues se iba a saludarle verdad a todo lo deja todo

Voz 6 07:18 el personal por la mano a tu padre se enteraba cuando no claro cuando no le gustaba te decían bueno ya hemos metió la pata ya Yellow está está muy aguado están

Voz 3 07:28 no entonces no le conocían tanto que que bueno pues sí

Voz 1751 07:35 a lo largo de estos años acumula muchas anécdotas y a mí me gustaría que contará es alguna de esas anécdotas hoy aquí

Voz 7 07:42 sí tenemos una muy bonita de una pareja que fue hace tiempo

Voz 3 07:47 hay por lo que contó

Voz 7 07:49 el matrimonio no ya no se conseguía quedar embarazada y entonces esa noche le pidieron un cóctel para ver si así conseguía ella quedarse embarazadas bueno era anecdótico no pero lo que sí es cierto que a los meses ella llegó estado embarazada bueno pues como a esto pues pusieron el el niño le pusieron de nombre Diego o qué

Voz 0050 08:09 bueno sí sí presentaron

Voz 7 08:11 es una anécdota que coctelera porque no

Voz 6 08:14 no se era algo sin alcohol yo los recuerdo algo

Voz 1751 08:17 Rosa se afrodisíaco afrodisíaco entonces pues esa noche pues pues todo salió bien así que sí sí más anécdotas que tenéis esa Tamara Davis pero Fernando en tu caso

Voz 6 08:31 bueno yo en mi caso yo recuerdo una precisamente Mi hermano también que era queda muy forma para mi fue muy gracioso porque llevaba trabajando en el baile

Voz 4 08:38 hace días hay hermano era muy rebelde en esa época aún lo sigue siendo pero pero pero esas pocas a más entonces llegó me consultó a mí me dice oye papal muy muy serio en el bar y tal pero si me pongo un pendiente tan tan clásico y tan que se que se que yo me lo pongo que no le va a importar a nadie que hice fue se puso un pendiente

Voz 6 09:01 informar no entra por la puerta y con una tirita tapando el tapando el pendiente hice Mi padre que te ha pasado la oreja dice no que me corta o va afectando me has cortado afectando quítate la tirita se quitó la tirita te has puesto un pendiente anda en marcha te por la puerta ahora mismo no vuelvas aún no es salvar

Voz 1751 09:18 jo y me voy Se marchó estuvo cuatro días sin ir al bar aguanta hasta tres cuatro días estuve más una semana eh a una semana

Voz 7 09:28 manita Mi mi padre era muy sí correcto para esas cosas si no me vino mal eh

Voz 0050 09:34 muy vino mal esa semana parte lo que quería deben vacaciones ahí si me voy haciendo pendientes

Voz 1751 09:43 porque porque cobro igual de viendo trabajar has pues me parece un hombre muy creativo no incluso tengo entendido que cree un cóctel específico homenaje al personaje Clint Eastwood en Sin perdón

Voz 4 09:54 sí

Voz 8 09:55 creí que estaba muerto la verdad es que nunca me había fijado en un paisaje como éste ahora doy gracias de poder hacerlo creí que no sabría de esta esta crisis

Voz 1751 10:11 ese tipo de hotel para un tipo duro tres medidas de Bourbon creo que llevaba una medida de calmado calmados también llevaba

Voz 3 10:24 lo frappe cáscara de limón hice servir una copa muy fría sí si lo de yo desayunan uno hoy porque es lo que ha costado la colaboración

Voz 0050 10:34 entonces me toma uno

Voz 1751 10:36 la Junta hoy mismo hasta mañana si sí

Voz 0050 10:39 a falta vengo a tope

Voz 1751 10:47 a vuestro padre cuando ese pasado como hemos dicho antes más de cincuenta años atrás en una barra de bar consigue algo muy difícil que es mantener el interés de la coctelería incluso los años más complicados para el oficio no los años de porque hubo un momento no de crisis aquí en las coctelería cuáles han sido en Madrid los años más duros

Voz 3 11:04 cuando montamos la coctelería verdad sin daños no no hay noventa y dos noventa en la XXII el noventa y cinco y no había coctelería en Madrid de hecho la coctelería era como algo parecía que eran brujos hacia mezcla como que la gente decía uy esto yo no no no yo un vino de una cerveza decíamos que educar el paladar también no hay que tomar otras cosas que la cocina igual que Thomas comida hindú porque no mal porque no aprobaron otra cosa entonces estábamos sólo la verdad que en esa época no abrimos un camino muy importante a nueva coctelería como hay ahora que gracias a nosotros en Madrid hicimos Un pues eso una manera

Voz 1 11:43 de de tipo Cristóbal Colón uno conquistadores no

Voz 3 11:48 y la verdad es que sí sí fue aportamos mucho en ese momento para la coctelería a mi padre fue en esa época fue un visionario nuestro padre

Voz 1751 11:57 sí pero eso todo también hay que hablar un poco de mantener la esencia de lo clásico porque hay ahora unas coctelería en las que el trato los cócteles son buenos pero el trato no es el mismo en puesto no padre trataba a todo el mundo por igual fuera Buñuel o fuera un camarero de al lado no antes tenía esa cosa de que eso también de hacerte sentir bien claro independientemente de de de de

Voz 7 12:21 tu posición social lo Si tienes mucho dinero no claro siempre decir siempre nos decía la persona que entra en casa a tomarse una copa gastarse el dinero se merece el mismo respeto

Voz 3 12:31 lo un fontanero un político da igual dice son iguales trataba igual a las personas de decía que las personas valen por por lo que son o cómo son quiénes son cómo son da igual quiénes son esos daba igual es verdad

Voz 1751 12:48 es verdad que clientes sabes conservado en estos años de de vuestro padre estos dos años

Voz 3 12:53 mucha clientela la verdad tener teníamos miedo

Voz 7 12:56 eh eh eh pensamos que cuando no estaba nuestro padre pues que mucha gente faltaría pero no no la verdad que mucha gente nos apoya mucho incluso ahora va más como que hubiesen hecho una especie de promesa no de mira no está su padre pero vamos a ir allí a echarles una mano

Voz 3 13:10 más veces estamos muy contentos estaban manteniendo mucha clientela de hace principio vamos de hecho conocemos a ahora ya conocemos a sus hijos a empezamos a conocer a los hijos de éstos

Voz 0050 13:20 entonces dice que mayor me estoy haciendo y hablando de eso vosotros sois conscientes de que también tendréis alumnos que monten sus propias coctelería es porque hay me gusta mucho

Voz 1 13:31 fenómeno en Barcelona pasa por ejemplo con la Boadas también donde van surgiendo un montón de leeros y vosotros tenéis asumir que pasará gente por vuestra casa que luego montará coctelería apropie que haber aprendido todo con vosotros sí bueno del Diego

Voz 3 13:44 es un bar muy atípico para eso

Voz 7 13:46 que los cócteles los hacemos sin siempre nosotros no no cogemos gente porque sabemos como nosotros hacemos las cosas

Voz 6 13:53 no no no sois una escuela de pero no es nuestro padre fue por Compromís con alumnos la verdad que

Voz 3 13:58 pero su fuimos nosotros los dos nada más entonces me gustaría que el Diego se quedasen nosotros no gusta a quién siguiera con nuestro legado héroes que no lo son esclavas es muy difícil muy difícil es parte que es una casa muy fan es una casa familiar es decir que no pueden meter a cualquiera no y entonces es es que es una casa que somos especiales

Voz 1751 14:21 sí eso es verdad seis muy especiales queremos agradecer mucho que que hayáis venido esta mañana la radio a recordar a vuestro padre mañana es el Día del Padre a recordar bueno pues esas anécdotas a vosotros habéis vivido y que ahora vosotros bueno pues estáis también haciéndose eco de vuestras propias anécdotas tomando las riendas de de este negocio de del Diego que es mucho más que una coctelería en Madrid es casi un sitio es un confesionario

Voz 6 14:47 ganas de toda hay mal tiene que crece cito