Entrevista con Rosa María Freire, jueza en Plaza de Castilla

Voz 1 00:00 buenas tardes que es una cámara Hessel para qué sirve

Voz 2 00:04 una cámara Hessel no es más que una habitación habilitada de forma que con una especie de espejo permite la visibilidad de parte de los que están en la habitación contigua mientras que se crea un ambiente de intimidad y de respeto en las personas que están siendo sujetas y normalmente se aplica con con niños niñas pues que están siendo explotados por algún delito grave eso permite garantizar pues las la contradicción la Audiencia toda una serie de principios que son esenciales en el derecho penal en el derecho procesal penal pero con garantías y con protección de las víctimas que que tienen que recordar sucesos pues pues muy duros para ellos

Voz 0825 00:51 ese lugar en el que los menores se encuentran con especialistas con psicólogos que les ayudan a contar lo que les ha podido pasar

Voz 2 00:58 claro esas exploraciones nuevamente se hacen pues por psicólogos que son los es bueno pues de alguna manera crean esa ambiente de de confianza y de tranquilidad para que el menor pues pueda recordar pues sucesos mudo es que son los que están siendo objeto de investigación penal

Voz 0825 01:16 cómo lo hacen como hacen ustedes como hace usted para suplir esta carencia

Voz 2 01:23 pues lo hacemos como podemos pues normalmente las estas exploraciones se hacen en los despachos o la sala de vistas que son desde luego lugares que no son ni muchísimo menos adecuados para ello por qué pues porque el despacho porque en la sala de vistas está conformada para otro tipo de actos no pues hay diferentes niveles pues por ejemplo estragos para marcar de alguna manera la autoridad no los que estamos en una posición de autoridad en esos ambientes es donde tenemos que obtener con imaginación la exploración del menor garantizando su ver lo que yo les decía estos principios le contradicción de audiencia de que las partes que están personadas qué tienen que defenderse estén presentes pero sin intimidar al al menor por tanto pues con muchísimas dificultades así es como las hemos

Voz 0825 02:16 estamos hablando de delitos que pueden llegar a ser muy graves estamos hablando de niños

Voz 2 02:21 sí efectivamente estamos hablando de eso estamos hablando de delitos muy graves delitos contra la libertad sexual del menor y delitos de malos tratos delitos en los que a veces se tienen que confrontar con personas de su entorno que son los investigados por esos delitos en la ley obliga además o sea que si tienen el carácter de preconstituidas estas diligencias hayan de estar presentes las personas investigadas claro tenemos que garantizar que no haya confrontación para que el menor pueda expresarse pues lo más libremente que que sea posible entonces pues esto bueno pues se puede comprender que sea siempre perdón de una manera con muchas dificultades cuando no hay ese entorno seguro no permita puso hacer esa exploración con las personas nuevamente sí que se hace con psicólogos aunque se hagan los despachos una sala de vistas pero

Voz 3 03:15 no pues no

Voz 2 03:17 eh se hace se puede hacer grabando y emitiendo en el despacho lado la sala de vistas al de al lado dependiendo indeseada bueno pero es todo como muy dificultoso ir nunca es un entorno amable para el menor estar en una sala de vistas Oscar en un despacho de un juez

Voz 0825 03:35 cómo es posible que en Madrid no hay este tipo de instalaciones cómo es posible que todavía no se hayan puesto en marcha

Voz 2 03:42 pues yo la verdad es que hace casi cuatro años que que llegado aquí a trabajar a Madrid no daba crédito sigo sin dar crédito de que la capital que Madrid pues no tenga esas esas instalaciones cómo es posible porque pues no lo sé yo creo que es falta si me permite decirlo falta de sensibilidad y falta también de responsabilidad porque ya no hay que ser sensible es que hay que cumplir la ley todo todo está en esa dirección de proteger a las víctimas de facilitar su reparación de darles apoyo y sostén y esto es algo que no es de ahora vamos ni siquiera de hace dos años cuando se publicó el estatuto de la víctima recogiendo una directiva europea que nos obliga a ello donde se dice que la víctima tiene que ser tratada con respeto y con sensibilidad lo dice expresamente la directiva bueno pues en Madrid había no no hemos llegado eso

Voz 0825 04:37 la Comunidad de Madrid ha confirmado a la Cadena Ser que efectivamente no hay ninguna instalación de este tipo no hay ninguna cámara Hessel en ningún juzgado de la Comunidad de Madrid pero nos dice que a corto plazo Se van a empezar a instalar dentro de un plan de choque previsto dicen que desde el año dos mil quince sí que cuentan con alguna sala seis en concreto salas amigables pero ninguna reúne estas características

Voz 2 05:03 bueno pues si lo van a ser bienvenido sea yo creo que llegan tarde y que llegan tarde porque las cámaras ese tipo de cámaras es algo que ya está en todas partes del Estado español yo he estado trabajando en otros en otras comunidades yo estoy ya era algo que bueno que que que que ya estaba establecido así no sólo eso sino también oficinas atención a la víctima que tampoco tiene la Comunidad de Madrid de Madrid que está incumpliendo la ley desde el año mil novecientos noventa y cinco que se han creado estas oficinas en muchas comunidades ya ha desarrollado sus propias y han establecido oficinas en los juzgados porque allí es donde tienen que estar en los juzgados de instrucción en los juzgados de guardia donde hay víctimas donde llega a las víctimas en situaciones de muchas series de estrés de Trauma donde debería de haber estas estos profesionales especializados les den apoyo y que les den información y que y que y que les asistan que les que que evalúe en cuál es su daño no bueno pues esto también a la Comunidad de Madrid llega tarde