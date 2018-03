Conversación con Vicente Peláez e Isidro Moreno de Miguel abogados

Voz 1 00:00 hay situaciones de víctimas por delitos muy graves muy de mucha intimidad léase abusos agresiones sexuales donde lo que hay que pues es un poco una empatía es decir yo a usted la recibo le puedo asesorar pero usted metida hay que contar y claro a veces contar intimidades cuestiones sexuales en un lugar donde la privacidad pues no está plenamente garantizada pues la víctima no les gusta eh ese tenemos mimo de empatía creo que es fácil de entender y de de comprender que es razonable que no quiera expresarse porque el lugar donde quiere expresarse no es el adecuado cómo es posible que esto pueda estar

Voz 2 00:45 yo en cuanto a lo que es la justicia de menores de trabajo que conozco y me llegan quejas en esa sede judicial pues no hay cámaras Hessel es decir no hay un lugar un habitáculo una habitación donde se pueda practicar la la declaración de un menor víctima de ejemplo un abuso maltrato no existe y de ese modo evitamos la victimización o mayor perjuicio a la víctima grado y así el niño no tiene que volver a repetir o a recordarlo que en su caso pasó claro esta grabación se lleva al plenario al juicio oral e en presencia del juez

Voz 1 01:23 cómo es posible que en Madrid no haya este tipo de cámaras cómo es posible que en Plaza de Castilla donde hay cincuenta y cuatro juzgados no haya una cámara ejercer por ejemplo bueno pues yo creo que es una cuestión como casi siempre presupuestario es decir a veces se hacen las leyes sin el suficiente respaldo presupuestario es verdad que también es una ley relativamente reciente pero o desde luego una cuestión tan importante como ésta pues en mi opinión eso tenía que haber previsto desde el primer momento al final las cosas se hacen pero se hace unas condiciones que yo creo que con pocos podían mejorar bastante de mejorar bastante de hecho es frecuente quiero decir cuántas veces hemos recibido la declaración de la víctima ni siquiera en sala ni siquiera en el despacho del juez o del letrado de administración de Justicia los antiguos secretarios judiciales cuántas veces la hemos recibido la declaración en una de las mesas de los funcionarios del juzgado eh no es un lugar un espacio separado privado etcétera y ahí es donde la víctima ha tenido que que manifestarse lo mismo ocurre las comisarías sobre todo cuando el abogado es el defensor

Voz 2 02:36 el denunciado acusado hay existe en lo que toca y conozco perfectamente el juicio menores pues también el edificio carece de un lugar habilitado para ello no hay una sala donde el abogado pueda entrevistarse con su cliente una forma reservada lo tiene que hacen los pasillos y no digamos cuando resulta que tampoco hay lugar habilitado para ello en lo que es los propios calabozos de los juzgados de Menores no hay un locutorio

Voz 1 03:05 dicen además antes coinciden muchas veces

Voz 3 03:07 es la víctima y el presunto