"Cinco historias de José Mourinho poco (o nada) conocidas en España"

Voz 0231 00:00 yo soy viendo en este momento señoras señores olas las tres y veintiocho minutos de la

Voz 1201 00:03 tarde va a comenzar

Voz 1 00:07 es el gallinero

Voz 1201 00:19 señor Antón Meana qué tal armas así Barcelona hola señor dijo Antonio las José qué tal lo vemos en Nájera ganada eh que hay de la geografía actual ahí el caballo es Dani Moreno Olga el añito Banic ocho Es tarde Escorial bonito Alemanno labró no

Voz 0522 00:50 también con Iturralde González nos ves en Facebook Life en nuestro canal de Youtube notas de voz al seis tres seis cero veintitrés cero noventa y nueve comentas en Twitter lo que te da la gana con el hashtag del gallinero de Carrusel

Voz 0933 01:03 sí vamos a contar ya

Voz 0231 01:07 que se traído para este gallinero

Voz 1201 01:10 por el momento ya era hora que ahora es avanzar lo no lo desarrollarnos

Voz 0919 01:18 todo esto va in crescendo el primer día traje una taza anda ya el segundo día una camiseta de Bisbal pero es que hoy lo vamos a reventar porque hoy traigo dos entradas que son las

Voz 0985 01:26 más entradas las últimas entra

Voz 0919 01:29 además última del concierto de Morato Un concierto

Voz 0522 01:32 señala que hasta estáis viendo este nobles en el Teatro Barceló en Madrid tengo dos entradas son las últimas entradas que hay que hacer clic o no si incluso

Voz 1201 01:43 podríamos ya lanzarlo qué quieres hacer y le

Voz 0522 01:46 no hay tal porque si no tengo una pregunta para los fans de Morón

Voz 0919 01:49 si no sois fans también podéis contestar porque son dos entradas que luego vete a saber lo mismo

Voz 0522 01:53 en en Ebay sabe porque no es la primera vez otra mención ni como has venido turcas gran regalo

Voz 0231 01:59 venta se callan Baksi no Rajoy

Voz 0522 02:02 Diane de Morata sois una pandilla de cobardes y serio

Voz 1201 02:05 para ver si lo mola Mola soy yo no digo democráticas ahorra ciento ya has venido me está Miami UEFA una selección preguntas sobre Mora no voy a no

Voz 0919 02:25 hasta con tres posibles respuestas es muy fácil íbamos a abrir los teléfonos votantes de llamarse Mourad Irene triunfar en Latinoamérica y en España como se llamaba la banda Baby Bandrés más sensibles repuestas la primera sería los morados sin vale dorado la segunda sería Malta alto Malta país tienen mayor

Voz 0522 02:44 entre los malditos si sabéis

Voz 0919 02:47 la respuesta tenías empezara a marcaría el nuevo Alvarado

Voz 1201 02:50 Malta silencio nueve cero dos K

Voz 0919 02:52 por sesenta sesenta desde ya desde llaves ahora mismo

Voz 1201 02:56 llamadas para entrar llamara que trague el el gallo Dani Moreno venga comenzado el gallinero hasta las doce en punto dos El Deportivo en la SER que selección venga

Voz 3 03:10 el Deportivo con Dani Garrido

Voz 4 03:13 las eh vas a madrugar y pasar frío para que vas a ponerte esas botas vas a subir al telesilla

Voz 0688 03:20 al menos cinco grados para que por unos segundos bajando tú solo sobre nieve polvo hay cosas que hay que hacer para saber porque las has hecho tantas en Taiwan para que con el mejor equipamiento para que desde veintidós mil cien euros

Voz 5 03:37 después de pagarle toda la bola de verte vestido como un pingüino subido en un carruaje después incluso de aceptar que ese sirvan maquis figura maquis en vez de jamón de Jabugo Le dice es que en lugar de tirantes tú te ves más continuaron a lo que ella responde

Voz 0688 03:52 porque me tienes que amargar el día más especial agua

Voz 6 03:55 tienes a tu cupón del extra día del padre de la ONCE diecinueve de marzo diecisiete millones de

Voz 0919 04:03 euros ser padre tensa

Voz 0688 04:05 que mucho

Voz 8 04:16 SER Madrid estaba dando estamos toda la familia una semanita esquiar no sé cómo lo haces muy fácil tengo superpoderes con los que ahorro en la compra diaria

Voz 0919 04:27 la hipermercados Leclerc nadie

Voz 0995 04:29 nosotros defiende tu ahorro sólo en Leclerc los superpoderes de come

Voz 0919 04:33 paparazzi lanza una Munich si sale cara a bingo las Vegas si sale club

Voz 9 04:37 ven a la sala más espectacular de Madrid y la que mejores premios reparte Coll la sala de máquinas más espectacular miércoles y jueves sorteo de Iphone X los fines de semana a partidas de diez mil euros bingo Las Vegas Hermanos García Noblejas diecisiete juega con responsabilidad

Voz 4 04:54 de lunes a viernes de seis de la mañana a doce y veinte

Voz 10 04:57 hoy para ahí con Pepa Bueno sigue la actualidad sigue la vida sigue la radio Toni Garrido esto es la radio más ruido para difunto siguen las

Voz 11 05:20 abro la puerta de casa y veo que sólo han llevado casi todo dos cosas me han dejado oye la verdad es que el rollo minimalista quedan muy guay cuando

Voz 12 05:27 más en los congresos del bienestar ves la vida de otra manera la SER presenta el Congreso del Bienestar la vida buena cuarta edición en Tudela Navarra los días veintitrés veinticuatro y veinticinco de marzo con David Trueba Ana Belén Víctor Manuel Vicente Molina Foix Luz Gabás Ángeles Caso Ángel Gabilondo muchos más con el patrocinio de Patxi harán Zoco revista nada sin tu plana punto com Bardenas Reales Reserva de la Biosfera turismo de Navarra hora y la colaboración del Ayuntamiento de Tudela

Voz 10 06:23 Garrido

Voz 0522 06:32 lleva Ponseti en el gallinero de San Patricio Urrutia va era un par de cositas de las que diga posee tiene fastidiar Meana que va a hablar de José Mourinho después del mitin ayer muy castrista de de más de media hora diciendo lo guapo que si el culto que tiene no gustó mucho a la rueda de prensa ayer en Manchester disfrutado se ya es un clásico

Voz 15 06:50 lo vamos no Josele llamas tú vamos a contar alguna historia divertida desde su paso por Madrid

Voz 0522 06:55 Dani Moreno viene con el concurso y Cagide de música para el gallinero hito a mí lo que más ha explicado nueve cero dos catorce sesenta sesenta aunque yo creo que ya vamos a hacernos la línea porque haya un borrón de su porque Morán mola mucho después Jordi Martí Jordi Jordi Martí igual

Voz 16 07:08 sí

Voz 0522 07:08 lo digo no no no me decía nada ahí lo Messi bien hablar Messi sino yo quiero hablar de Messi del gran impacto no Jordi que tiene su paternidad en el rendimiento sobre el campo no algunas cositas

Voz 0985 07:20 la paternidad se Messi el triplete van de la mano para viene a esta

Voz 0231 07:25 recordemos Dani que Jordi lleva toda la semana contando que él de camino la radio no deja de ver a niños en Barcelona por la calle queriendo imitar a Messi las jugadas de Messi los caños de Messi

Voz 0985 07:34 todavía oye todavía hoy Jordi todavía hoy por las calles y plazas de Barcelona ese emotivo ver a tantos chavales tratando de emular a Messi intentando que el balón pase por debajo de las piernas de sus compañeros los labios que goleado

Voz 1201 07:48 bueno ya te has de que no podéis ver aquí en Taibe en Instagram decías y si si al asilo llegan a la espalda

Voz 0458 07:58 montón de chinchetas y un mapamundi para que como Carrusel se dirige

Voz 0522 08:01 el mundo hemos detectado que hay montón de gente que escucha Carrusel desde cualquier lugar del planeta así que cuando es una

Voz 15 08:07 unas cuantas pues de vez en cuando quererse se levantara

Voz 0522 08:10 el primero es saludos que que tenemos por ahí era el Guille Quirós de Costa

Voz 17 08:15 K avisa no saluda desde Suiza estos desde Phoenix en Estados Unidos se habla el perdón a Belice Fini Norman Bates de Estocolmo chico Gil desde Nuremberg alguna Chemita lo de San José por ejemplo en California Omar Mora desde Wisconsin Alberto El erizo Erice Sicilia

Voz 1201 08:42 no no desde saldar no se escucha enviamos un abrazo grande El Cairo

Voz 17 08:49 de Lluís nos dice que es una asturiana en Ciudad de México

Voz 1201 08:55 me habitando

Voz 0522 08:57 a David hasta unas cinco cabrones eso ya hasta nos está escuchando David Antón desde Overkill que es una porque cerca de Estrasburgo

Voz 1201 09:06 en la Selva Negra así que

Voz 0522 09:10 no pero dinos la primera Chinchetas poner de todos estos donde la pones venga

Voz 1201 09:15 el Díaz de Panamá que te venga por ochenta en Panamá bulle Ponseti que tiene una casa ya está aquí

Voz 0481 09:29 bueno pero no te sientes que te a decir uno los

Voz 1201 09:31 hola de momento acaba de decir

Voz 0522 09:34 acaba de decir Ponseti entre papel Papel Prensa

Voz 1201 09:39 adiós

Voz 0522 09:40 tenemos otra otra llamada una cojera

Voz 3 09:43 es muy buenos días Farnese luz nos muestra

Voz 1201 09:51 a mis desconcierto

Voz 3 09:53 a la mitad de la selva peruana

Voz 1201 09:57 qué gana estoy pero es que poner dos pero voy para más está al lado de la frontera con Brasil caso Stella Mc voy yo dentro de una semana que alguien nos escucha de Chile que lo trasladó montañas esto ya de Panamá

Voz 0522 10:12 sí llevo estoy convencido

Voz 1201 10:15 la primera de

Voz 0522 10:18 ya llevamos poniendo bueno el El tío Ponseti sabe Rado la camiseta con Joma sólo primero una camiseta que puede ser histórica que va a ser histórica de Joma con chavales de lo de los leones hay que retirarse Clemente simplemente el ruido ya la cuenta carros el Sevilla está puesta puso vale vale vale detalla sponsor son la que aquí sería dar avales a cualquiera no había gente que pedía al X ese otra gente que pedía cuatro XL yo la veo la M siempre hacía una cosa así más de embutido preciosa

Voz 0985 10:52 ya esto es en pruebas hoy ya no estaba

Voz 1201 10:55 ya lo ven de lo bueno

Voz 0522 10:58 gallinero con el Día de San Patricio Ponseti Today claro yo no yo no sé si sabéis o a lo mejor se baila sorpresa si esta vez por Madrid esta noche a Cibeles iluminada en Bilbao está San Mamés iluminado de verde pero

Voz 0933 11:13 si es que ha crecido mucho la tradición de San Patricio quién era San Patricio tan Patrick Gironde viene miro

Voz 1201 11:20 esto es muy fácil no

Voz 0933 11:21 vamos a la época de los romanos vamos sí porque trincar en Gran Bretaña que se lo llevaron de esclavos que la británica escapó que liberaron volvió a su tierra seis en Irlanda se convirtió católico y de y se dedicó a intentar que la gente también sigue

Voz 0522 11:37 José Antonio Concostrina hasta hasta ahora todo bien si estamos hablando

Voz 0933 11:42 vivamente el siglo quinto a partir de mil seiscientos mil setecientos el reconoce ya mil setecientos veinte sendos basto de las manos de la tradición cuáles la es que hoy hay que compartir con los amigos y beber cerveza

Voz 0522 11:55 hay que llevar algo hay

Voz 0933 11:58 Joan Alcover lo caro porque está m en mitad de Cuaresma allí es el único día que la iglesia entiende que puedes liberar de la Cuaresma yp pillar te un arquero de cerveza sólo de perverso

Voz 0522 12:11 es gracias a tope que llevar algo verde lleváis algo verde oye nunca hace tiene el ojo ojo que es el día de tres hojas no de cuatro por quede tres hojas por qué por qué

Voz 1201 12:23 vamos a Irlanda ahora mismo sonando miran quedaban espectacular mejor imposible amigo Parker

Voz 0522 13:03 a Inglaterra Irlanda tres hojas porque que es el polvo de la buena suerte y es el de la Santísima Trinidad de las cuatro mil ciento buena suerte eso de las tres de las tres título ante hijo

Voz 0933 13:14 no no ya me situado a primera hoy también por ejemplo se va a iluminar la Torre de Hércules en La Coruña en Teror

Voz 0522 13:19 pero pero vamos del Empire State Nueva York la Ópera de Chicago las cataratas del Niágara por cierto sitio espectacular verdes todas las cataratas del día grande que voy a quedar con los amigos ya ponerse cerveza Morao

Voz 1201 13:35 adiós a vote la suerte estoy cuatro niños y el mío es de tres te pasa algo aquí cada uno no te venga en gana entiendo que me está bien Jordi Trías cual que te Pires entre nosotros que esto

Voz 0522 14:02 desde la Santísima Trinidad Patricio

Voz 1201 14:04 no

Voz 1 14:07 ahí está por cierto

Voz 0522 14:09 de la redada es también de Podium podcast han hecho programa especial para San Patricio Cornejo caro Zabalo pues con con toda la gente buena mejor ahí se redada

Voz 0995 14:19 ahora conectamos con ellas pero creo que voy a ver unos cuando suele mezclarse antes de la conexión quieren ponerse estuvo en anda ya allí el contando no

Voz 1201 14:28 a la recomendación aquí

Voz 18 14:30 el caso es que Urrutia no saca contenido he dicho

Voz 0522 14:33 no hay que meterle un poquito mejor hay mucha leyenda hay mucha el gesto del trébol es este el chico fue maestro por si acaso

Voz 1 14:45 no es una fiesta nacional la repulsa Irlanda

Voz 0481 14:50 la pista por costumbre Hinault oficial en Irlanda del Norte vamos un amistoso contra la droga es una costumbre ir no oficial ojo que mientras que San Patricio no se llamaba así se llamaba mi Win inacción SCO

Voz 0522 15:02 día osea patillas nombre artístico bueno

Voz 0481 15:05 de ahí que sí que se pero pero a ver no es que no sea pues no no es que sea feo Patricio presté si te además mi huy que suena nombre de grupo heavy

Voz 0522 15:13 de mí o de él sino a mi amigo inicio de orines

Voz 0481 15:18 los Yago Why pues bueno no sé qué digo si en España tenemos que se llama José Manuel

Voz 1201 15:23 pero bueno vayamos brazo partido habrá un abrazo

Voz 0522 15:29 la leyenda volví corriendo el Retiro está un poco detrás porque si no me dais el pelo

Voz 1201 15:37 si no avanzamos a ver es que no no vamos

Voz 0481 15:42 no me gusta mucho más Yuyu y el que tenga bueno pues una leyenda milagrosa empresa Sufi sobre su figura libro Irlanda serpientes fíjate qué bonito e Irlanda así que ya sabe si que

Voz 1201 15:55 el eh lo contó porque porque porque tú te quiere

Voz 0933 16:01 yo puede liberar a Irlanda es vertiente de verdad apretó Huguet

Voz 1201 16:04 no se película tú sabiamente tu y el de me encanta París él

Voz 0481 16:16 Gil el Día de San Patricio en Dublín ojo en la capital asistieron en el dos mil nueve seiscientos setenta y cinco mil personas UPyD no tiene tanto votante

Voz 0522 16:24 pues que es impresionante

Voz 0481 16:27 lo de Rosa Díez y una pinta de Line hombre yo la pins Larra donde internacionalidad la fiesta de Irlanda fue por los miles de irlandeses que emigraron por la hambruna en sábado que se ponen de Erasmus dijeron a BBC a pies de cervezas así cambió el paso de los solamente una fiesta religiosa pero claro la fiestas religiosas como una juerga flamenca no son entonces hizo en espera pone el cara de pena y eso porque no lo vestimos de Verdi nos hinchamos a Derbez de la dijo

Voz 1 16:54 hasta los curas hace dos días a vivir de los noventa el Gobierno Irlanda

Voz 0481 16:59 es comenzó a utilizar la festividad fíjate qué bonito esto eh para internacionalizar a la altura de las grandes celebraciones en el mundo promover la exaltación a través de Irlanda de la innovación se pusieron

Voz 1201 17:10 Ana beber cerveza porque verdes

Voz 0481 17:13 antes apunta tardes una mudanza me viene mal BBK me viene bien esto es lo que tiene el primer Festival de San Patricio se celebró el diecisiete de marzo del noventa y seis en el noventa y siete ya elemento era de tres días en el dos mil ya era de cuatro seis de cinco como siga así la progresión para dos mil cincuenta no hay vida al año que no vaya a la gente verde llamadas de estos una juerga fantástica esto es una plaga de El desfile más multitudinario es el de Nueva York dos millones de personas tienen Chicago tiñen el río de verde si el líder verde osea como podio inventar esto y no hay manera inventaron Colacao que ese suelo apueste como practicar esto

Voz 1201 17:53 usted sabrá sentenció Marco macabras del tema Colacao que no

Voz 0522 18:02 tiene también aquí en España ojo ojo

Voz 0481 18:05 aquí sin Semana Santa la hemos aprovechado para pero no os aprovechar una que la fiesta beben cerveza en vaso grande Yves enano verdes

Voz 1 18:13 hombre

Voz 0481 18:16 mejor de de España amigo se celebra esto me he enterado es maravilloso en Benidorm en un fiestón que te cagas a Nueva York el Mediterráneo porque hay montón de turistas irlandeses y británicos y que bonito es estar rodeado por eso Maradona

Voz 1201 18:29 no

Voz 0522 18:33 ya que los gallineros de Carrusel deportivo algo que decir

Voz 1201 18:36 se a COM

Voz 0522 18:38 letrado un poco lo que ha sido es y un faro como tú has hecho el título ha vuelto parte histórico y tú has puesto bueno hoy Meana ahora se ha enterado enterado los principales titulares ayer desolada hola qué tal buenas tardes don José Mourinho el caso Bruno que estás en Barcelona es que el mayor pues bueno Mourinho glosó sus enormes virtudes

Voz 19 19:11 es a decir que que bueno que después

Voz 0522 19:14 ya el rollo no todos la vaina no

Voz 19 19:16 con una libertad

Voz 0522 19:17 o al lado como hizo con los hábitos

Voz 20 19:20 aquí en España va enumerando sus logros y bueno ya lo hizo en la rueda de prensa de del miércoles diciendo que él sabía sentado en esa silla dos veces en la Champions Ligue había eliminado dos veces al año

Voz 0231 19:31 en esta música de fondo queda volver a una Meana tiene algo que decir sobre la rueda de prensa en la que dijo ayer frases del tipo de que él podría estar en otro país ganando la Liga más fácil pero que prefiere estar ahí en Manchester dice que por ejemplo que el ahí quiso repasar lo quito el United la Champions desde el año dos mil once en el once hicieron esto en el DOCV hicieron esto en el trece dieron esto desde que llegué yo ahora estamos en esta competición esto miro por ejemplo lo hizo en el Madrid la gente se olvida pero ella dijo que ni sus Turney Pellegrini Mika pero eran capaces de pasar de octavos de final de la Champions y que él llegaba al equipo y lo ponía en semifinales sin ningún problema tenía razón tenía razón pero que que es un argumento demasiado repetitivo lo hizo con la lista de canteranos del Madrid en su día que no sé cómo decirlo que ayer le preguntó el otro día perdón puesto pueden la del miércoles cuando le ganó al Sevilla le preguntó un periodista español que será un fracaso le contestó que en España no interesaban lo hizo igual aquí un compañero francés Le preguntó por Cristiano Ronaldo y la respuesta que le dio pensé que siendo francés Le preguntaría por Benzema no respondió a la pregunta de Cristiano Ronaldo ella se repite años después yo hay hablando con Garrido en la redacción queríamos recordar alguna historia graciosa chino Xi que si chino ascenso

Voz 1201 20:44 que corría con una inmensa nave le daría Mandame tu ya tú por aquí Dani cerca que igual tres igual debutó soy para si Sergio Ramos ha sentado me ha sentado para todas las

Voz 0231 20:56 gente que para toda la gente que escucha Carrusel y quiere ser algún día director de Carrusel periodista deportivo Hleb leyera El mito uno Ponseti cuando ve al director de Carrusel deportivo con una sudadera Teenage roja eran mucha Isabel Bonig habiéndose infantil esto o no su comiendo comida de un chino en la mesa de que el eso es poco glamuroso que marginado algo distinto cuando hay algún vamos vamos a ello qué podríamos contar de Mourinho lo que todo el mundo sabe es decir que se enfrentó en España a Valdano a Pedro León Canales a Pepe a Casillas a los árbitros y al que ponía los horarios a los defensas que cubrían a Messi de manera diferente a Cristiano echó al médico al cocinero jefe de prensa pero esto la gente ya lo sabe lo que no sabe por ejemplo es cuando tú llegas a seguida al Real Madrid con José Mourinho CSKA de Moscú Real Madrid mes de febrero siete bajo cero arranca el entrenamiento al minuto quince bien el señor de la UEFA y dice por favor abandonen el está

Voz 1201 21:54 ha sido siempre que sólo son abiertos

Voz 0231 21:56 de los quince minutos desde el centro del campo Mourinho llama el Señor de la UEFA hoy se pueden quedar router pasado bien te vende a siete bajo cero hablando en Moscú pudimos ver el único entrenamiento entero abierto de los tres años es

Voz 0522 22:11 qué tal

Voz 0231 22:13 he lúdico entre no es el único entrenamiento no hay otro Estambul cuartos de final de la Champions Galatasaray Real Madrid llamada para que el Galatasaray que había perdido goleado en la ida no les sacara a la táctica Mourinho decidió llevar el entrenamiento al campo del Besiktas entrenada en el campo del Besiktas pero en la rueda de prensa era en el campo del Galatasaray entonces si te quedabas a todo el entrenamiento con el tráfico de Estambul no no llegabas a la rueda de prensa en el campo del Galatasaray al minuto quince de entrenamiento le comunicó a la UEFA esta gente si quieren se pueden quedar a ver el entrenamiento entero sin ningún problema abandonamos el vino no estadio de Estambul para poder llegar al campo del Galatasaray preguntarle en la conferencia de prensa un Mourinho que no nos tenía demasiado cariño en España y no todo en cambio radical este verano Los Ángeles pretemporada en este caso los enemigos eran los del United que le preguntaban temas que a él no le gustaban hizo su aliado era la prensa española llegabas a la rueda de prensa un poco tarde porque venían entrar en el boletín de las siete y media levantaba la mano y la el United automáticamente te da turno gente que venía de el periódico inglés de la P no tenían turno pero tú llegabas a la española pero ahí está renovando la Cadena SER Antón Meana que pregunte ya un dato el periodista que más con José Mourinho esto ha ocurrido este verano y una última que nos ha contado pero que es bastante buena el así en la que está Iñaki Urrutia sentó el pasado jueves Raphael Varane no notaba por cierto se entrevistó con el listón qué bien habla Rafael estuvo aquí en el en el Larguero no le correspondió a todo no tuvo nada sería buen chaval no tuvo en cuenta que en Carrusel seamos más de Nacho que él no lo tuvo en cuenta en ningún momento se asentó dio la cara nos contestó

Voz 1201 24:13 bueno ya empezamos a ver

Voz 0231 24:15 a y no a mí me encanta

Voz 0458 24:17 no pero me gusta más Varane o mira ya lo hemos visto antes vista después no siempre siempre siempre siempre a su no escucha ni Nacho me encanta mi Nacho me encanta bueno termina

Voz 0231 24:29 ya que no quiero gustarle tiempo a Martí ya lo sé

Voz 1201 24:32 sí ya lo sé pero la última esto

Voz 0231 24:35 ya que la gente no sabe el día que Varane se lesiona en Cornellà lesión muy importante de rodilla

Voz 0933 24:40 uno de los últimos partió de Mourinho en España Mourinho sale a la rueda de prensa el Madrid acaba de perder la Liga la gana al Barça de manera matemática a primera pregunta de las

Voz 0231 24:49 de prensa Javi Herráez Cadena SER pregunta por oigas seleccionado Varane dicho esto quiere decir que pasa con Pepe que está apartado del equipo va a jugar la final de Copa Pepe Bao aunque este apartado porque unos te Varane Se ríe que contesta mal segunda pregunta compañero de la joven Miguel Ángel Díaz le pregunta por Pepe y Varane tercera pregunta yo Antón Meana por People and

Voz 0522 25:08 digamos acaba la rueda de prensa nuevas preguntas

Voz 0231 25:11 Mourinho se va caminando con el jefe de prensa al Vestuario y le dice esto no pasa en ningún equipo del mundo es la única prensa que va contra nosotros no ha pasado en Oporto ni en Milán ni en ningún sitio en el que entre now tenía una relación tan extraño con la prensa que pretendía que le preguntamos lo que él quería de ahí que la rueda de prensa ayer tuvieron monólogo de doce minutos para intentar aleccionar a los compañeros

Voz 0522 25:35 pero no fue no fue la única medida que tuvo Mourinho tuvo un poco

Voz 21 25:45 pero Juan José Mota José Mourinho como entrenador

Voz 0231 25:48 no

Voz 1120 25:50 las lluvias serán que quedar con dos títulos hispanos jugar nada treinta

Voz 21 25:54 no tampoco es decir yo creo que mañana como entrenador con esta eliminatoria

Voz 1120 25:58 ha quedado con cuántos que todos tenemos que tener en mi currículum para que no juegue libido Mi carrera en un partido no votase noventa preguntas mi Altadis piensas que llegan gana ninguno más gracias pero a veces me da igual el guante cada partido pagos siempre en cada partido juego mi mi satisfacción personal algo que igual yo es mi alegría es el jueves estar o estar triste es lo que me juego miércoles este domingo contra el trabajo aquí me juego era un chaval seguís lunes hasta los demás da igual

Voz 1201 26:40 ya ven un poquito de moradas

Voz 0995 26:48 es que Mora tiene ahora este lunes Concierto básico y que en Huelva un grupo colombiano malos han sido número uno

Voz 0919 27:00 cuarenta muchas veces a unos tenemos en concierto básico tengo dos entrar en México hace pocos lo han vetado veintisiete varios siete setenta mil personas en total yo no he hecho una pregunta que podamos para que podáis responder cierto que es el nueve cero dos catorce sesenta sesenta el más rápido en antena el el regalo dos entradas que son las últimas que quedan es una maravilla la pregunta antes de llamarse Moratti triunfar en Latinoamérica y España como se llamaba la banda tres posible respuestas

Voz 0522 27:31 los morados

Voz 0919 27:32 dos Malta tres los malditos tenéis que llamar corriendo para participar pero antes de eso mientras llama éxitos esas cosas voy a hacer lo que traigo

Voz 0522 27:40 cada día venga va al gallinero vale hoy va a jugar Arman que va de listo te hace una pregunta de listo no es

Voz 0995 27:48 sí soy echarle pero aún no saben ni quién echarle Italy sobre moral eso te suena de algo pregunta no te suena de nada no tiene que sonar ya ha sido número uno de los cuarenta

Voz 0919 28:02 te hacen una pregunta con cuatro posibles respuestas está lo tu reputación en juego valía hermana atención editó un disco de villancicos con mucho éxito designó toda la pasta recaudada la Iglesia es un talento que ha sido número uno en los cuarenta con Colom que es como se llama esta canción Vocento cuántos años grabó ese disco que hace veinticinco años B ocho años de once años o de no agravado ningún disco de villancicos ha grabado un disco de chistes otra esperaban que cual mira como dices de gálibo la sabemos todas armada

Voz 0522 28:32 es todos los grabó ningún disco de

Voz 0995 28:35 si la respuesta es errónea

Voz 1201 28:39 pero lo son

Voz 0995 28:41 a conseguir ver sirve era hoy mal las rito venga marcha la siguiente pregunta por favor obvia varios Ruti bueno

Voz 0919 28:51 venga dual y país al Vanesa también suenen lo suelen Ray Granda allá por el viernes el pero que significa albanés a ojos negros que ven la luz ve amor fe Yo soy esa o de la que quita el hipo

Voz 0522 29:08 no no vale no doble Kalimo

Voz 1201 29:13 a los ojos a muchos

Voz 0522 29:16 es guerra

Voz 1201 29:21 amor Urrutia una Harris dos palabras rompiendo no hoy no me llevo nada no no no te digo nada si llevo uno de uno uno llevo un uno de un venga Garrido

Voz 0995 29:36 esto lo controla San Luis y ha puesto la sudadera de ver uno

Voz 22 29:40 habido

Voz 0919 29:42 su memoria yo esto tiene que pretende lo mismo me Bruno Mars desde luego nos lo gallos tranquilos Bruno Mars y le puso Bruno por su parecido con un luchador de Breslin que es lucha libre norteamericana que se llamaba atención Bruno San Martino ve Bruno marciano fe Bruno Smith o de Torrebruno

Voz 0522 30:03 la primera la primera es

Voz 0919 30:05 los San Martín esa correcto

Voz 1201 30:15 arriba Ribeiro muy bien talento claro que Murillo manejar el tempo de partido y ahora dagas de las entradas

Voz 0522 30:30 Patricia Garrido muy buenas tardes

Voz 1201 30:33 sé que no a las entradas atención

Voz 0995 30:35 ahora tengo un montón de gente y esperando María del Mar buenos días digo buenas tardes

Voz 0919 30:41 donde tú eres

Voz 0522 30:43 de La Coruña Rajoy parentesco con Dani Garrido ninguno la primera pregunta voy a hacerte María del Mar antes

Voz 0919 30:49 que conteste es si en el caso de que te toque las entradas con Kim concierto del lunes conmigo

Voz 23 30:57 Tommy pareja constante

Voz 0919 31:00 tiene esa Santi ahí contigo no vale cliente eche un cable vale la pregunta es muy sencilla como se llamaba antes la banda antes de Amaia tres posibles respuestas

Voz 0522 31:10 uno de los morados dos Malta

Voz 0919 31:13 tres los malditos cuál es tu respuesta

Voz 23 31:16 helados Malta Malta

Voz 0919 31:19 ha dicho Malta estas dos entradas que son las últimas del Concierto básico los cuarenta de moral no se van

Voz 1 31:27 para María

Voz 1201 31:36 adiós a Patricio saber una cosa yo hubiera fallado malditos hubiera María del Mar te mandamos un beso te a Azor

Voz 0919 31:44 los tu teléfono te decimos cómo conseguir las entradas para que el lunes estés aquí mal

Voz 1201 31:48 de acuerdo misma igual que cuando dice en un avión una alegría la Peña como personas

Voz 0522 31:56 no estoy bueno ahí está hegemónica que esto le da antes hemos ido tenemos Mora ojo

Voz 6 32:01 por qué un artista un artista una actriz internacional Anda ya

Voz 0522 32:06 hoy no voy a decir el nombre para que lo escuché aquí en Galicia no sé pero además el día

Voz 0995 32:16 el Borrachero el día que viene silencio Silence tampoco el día de hombre no dio tampoco escucháis lunes había de seis a once

Voz 0458 32:24 lo más al Príncipe la semana más al final miércoles chico chica Alicia

Voz 0522 32:30 Charlize y Alicia de Alicia tal maravilla les voy a estar aquí desde mañana las yo me quedo ya

Voz 0995 32:38 ya estoy sorprendido e se que se calidades

Voz 0522 32:44 Alicia calidad bueno pues pues nada estaremos pendientes de Dani Moreno y de toda la banda que estamos casi toda la gente buena de de de de Anda ya hay pegando voces hay rompiendo todos llevamos buenos ni pronto ni nada a la hora de Anda ya

Voz 0919 32:55 ABC otra cosa venga Patricia Conde también basta

Voz 1201 32:59 cuando uno

Voz 0522 33:01 a San Patricio celebrado hacia el tú sabes dónde día cumple años Patricia Conde no es el quinto octubre Ángel Martín cuando el cinco de octubre y Espinosa el millón el cuatro le he Jordi Martí no les toca Jordi eso venga antes de ir con Jordi Martí vamos a abrir también el

Voz 0458 33:23 campo en Pamplona buen partido segunda división entre Osasuna y Zaragoza el equipo de Nacho Manzano y una racha enorme rumbo a los fríos Javier Lekuona Uxue Martínez dueño

Voz 24 33:31 la hola alzaba dar muy buenas qué tal muy buenas tardes dos minutos y medio en el partido en El Sadar con un ambiente sensacional con un minuto de silencio por el fallecimiento de Fermín Ezcurra también eh homenajeando en el Zaragoza a uno de los históricos de los magníficos Antonio pais recorremos Osasuna sexto con cuarenta y siete puntos recibe al Zaragoza séptimo con cuarenta y seis Uxue Martínez Zúñiga a menudo minuto de silencio

Voz 0545 34:00 hola buenas noches pues si el minuto de silencio que se merecía Fermín es una veintitrés años como presidente de Osasuna desde mil novecientos setenta y uno a mil novecientos noventa y cuatro falleció el pasado día seis a los noventa y cinco años que han querido honrar su memoria con uno de los minutos el silencios más emotivos que yo recuerdo en el Sadar muy respetado por absolutamente todo el estadio que se ha puesto en pie para guardar ese minuto de silencio

Voz 24 34:25 en tres minutos y medio de partido en empate a cero en Pamplona entre Osasuna y Zaragoza Pita Varona aceptó del Colegio Balear otro para vuestra colección de nombre raro

Voz 0522 34:35 muy tanto y tanto poquito pero prevista lo mejor

Voz 0458 34:39 me compita en el Sadar en el Anxo Carro pitará Areces Franco el Lugo Alcorcón en el Artés Carrasco el Lorca va a pitar cuadra Fernández cuadra

Voz 0522 34:51 los estás inventando no te lo juro tío pero es que en el Reino de León para el culto

Voz 0458 34:55 Deportiva Leonesa Cádiz Pita

Voz 0522 34:57 Moreno Aragón porque no es como uno por en Aragón a mí no me suena muy cómo vamos a tener un árbitro de apellido que tenemos que más enero

Voz 0458 35:11 la vamos a cerrar Riazor empató nuestros Deportivo de la Coruña y Unión Deportiva Las Palmas gol de Albentosa gol de Halilovic ya comentaba en la primera acción con Borja Cuadrado de Marquínez en la en la narración que debe ser insoportable para rol Ventosa por ejemplo jugar a fútbol y recibir pitidos de de su afición Fran Hermida que ha dicho

Voz 0688 35:28 bueno vamos un Raúl Albentosa que ha sido protagonista con ese gol y al que le preguntaba si éste era el momento peor de su carrera deportiva el momento donde lo había pasado peor sobre un terreno de juego bueno se ha plantado en esta zona mixta dispuesto a darle la vuelta a la situación ya has ido así de concluyente analizando pues esta triste situación que ha vivido hoy en el estadio de Riazor

Voz 25 35:48 por qué no escucho nada durante la semana como tú dices eh entonces no sé nada simplemente se lo que vengo aquí todos los pitos como bien ha dicho fue intenta cambiar la situación a revertirla que la gente que opina así de mi opino otra cosa ya no voy a pensar nada más en eso no tengo más que decir de mi tema personales no voy a cambiar todo eso de silbidos o lo que sea o porque me me van a me van a querer al final

Voz 0458 36:14 pues es una confesión dura sincera que yo creo que la afición de del deporte debe considerar y debe agradecer yo no soy nadie para para decirle a un aficionado lo que tiene que hacer al final pitar es libertad libertad expresión dentro dentro de un estadio no siempre y cuando no medió un insulto que ser absolutamente intolerable no pero también la gente de de fútbol debe entender lo difícil que es jugar cuando cuando está siendo pitado más para futbolista que por ejemplo ya ha marcado gracias Hermida quedamos muy pendientes del estado de Augusto César Lendoiro Nos decía Fernán Hermida Fran cierro con eso que las siguientes horas van a ser determinantes sigue la familia confía la recuperación de César Lendoiro

Voz 0688 36:47 aunque las próximas ocho doce horas son claves está en la UCI en estado grave pero en principio esa optimistas al respecto de Augusto César Lendoiro se puede recuperar

Voz 0458 36:55 gracias Hermida deportivo la gruñón Albentosa la Unión Deportiva Las Palmas

Voz 0995 36:58 coja Alilovic es bueno y la gente lo que quiere presentar los nuevos cascos para el mundial de motociclismo con su diseñador este fin de semana arranca el motor y el grado de Cascos

Voz 16 37:09 qué tendencias dominar al Mundial este año pues está en Carrusel el principal proveedor de gas con el Mundial el señor Paco Jémez Paco Jémez que traga saliva seca hola hola Paco Paco Jémez tu empresa Helmut que te quiero Helmut se diseñó seis cascos desde los vikingos vikingos no si un antepasado mio creó los cuernos vikingos a pinchar trozos de bacalao ir picando del picando mascota Pita bueno ojo Paco porque tú diseña esté el casco por Robert De Gea un casco así yo le llamo antiestrés ante los tres dotadas de ponías les dabas dos calas al pitorro relajar la jarra alterado vamos con el casco temporada dos mil dieciocho para el Mundial de motociclismo quién siempre tendréis parido en el en el nuevo casco encontramos las cositas habituales Radio calorcito a refrigeración y además otros elementos que van a mejorar la experiencia usuario como que el casco además te proporciona bebida comida la va a los dientes afeita almas ajenas a lo largo de la superficie miles de mini manitas robóticas mini manitas que más Agea en el cuero cabelludo esas mini manitas manitas también son reveladores sacadores para hacer de la permanente no no en veinte minutos te puedes el casco corra Clio cuando te quites el casco serás como como la como actor secundario de este Bob Esponja y que maravilló de casco no pero aún hay más si esto es para las motos esto toda la moto sí pero para los seudo a deportes como la Fórmula uno y los rallys que no son deportes a congelar parece que no aparecen deporte pero no lo es para que no te habrás la el casco ya pantalla protectora el casco lleva a la pantalla protectora también pantalla Televisión de siete pulgadas global para poder ver series pelis tiene conexión con Netflix

Voz 1201 38:48 HP con Youtube

Voz 16 38:51 con va de momento es todo el portal bueno pues este fabuloso casco esto es lo importante que los país no solo estoy para para sino que tú también amigo y él te puedes hacerte uno llamando a este número de teléfono nueve cero seis pozos diéronmelo no he hecho seis el metal con más quieres añadir si antes de irme por favor la Comisión de Seguridad de objetos deportivos me obliga a que lea este comunicado a lo mejor Mi primo Rafi

Voz 26 39:19 el causar molestias leves tales como migrañas picores sudoración excesiva arañazos habría piso quemaduras descargas eléctricas herida incisiva aplastamiento craneal hematomas interna daño aceleró la permanente se recomienda no usarlo

Voz 16 39:31 ahí está Se recomienda gracias a su primo y ya tenemos el casco

Voz 0522 39:35 por qué es tan especial bueno le toca a Jordi Martí ahí está

Voz 0995 39:39 hoy Martí va a hablar de Messi

Voz 1201 39:42 pero no va a hablar de Messi mano creía que iba a las

Voz 0458 39:46 desde el asunto de la de la paternidad pero no

Voz 1201 39:48 a hablar no va a hablar de su paternidad para para Jordi Martí Jordi la semana pasada

Voz 27 39:55 a ver que la primera vez que no moría tienes que eso está

Voz 0458 39:57 ser un lamentaban dentro de tus colecciones no poder tener un ejemplar de algo que que tú amabas y colegios

Voz 0985 40:03 no no bueno pues sí porque me facilita el número diez de la revista Barça que es una colección que empezó en el dos mil y pico que van sólo a la revista que edita el Barça no tenemos toda la colección me faltas

Voz 0522 40:16 ya bueno pues mira en Twitter Jordi mira porque en Twitter arroba cárcel mira en el Twitter de arroba Carrusel ahí porque hay una oyente hay una oyente de Carrusel deportivo que tiene controlada la revista número diez hola

Voz 1201 40:33 la del Barça me claro si es que la gente de Carrusel maravillosos se llama Olga Zaragoza Olga qué tal hola buenas tardes lo primero estamos a lo tiene usted

Voz 0458 40:46 estás escuchando Carrusel deportivo a la semana pasada y derepente escuchas a Jordi Martí ras decir que él tiene todos los números menos el diez de la revista Barça y que piensas tú

Voz 28 40:53 bueno bueno fue sobre todo porque íbamos a Cascos

Voz 0458 40:58 hala lo haces por lesión no

Voz 0522 41:04 mira mira mira tú te es tú tienes la revista

Voz 28 41:07 a ver no yo a la tiene no la perdona tiene localizó exacto que tengo una continuidad con la antigüedad a ir siempre presupuesto para encontrar cualquier cosa como lo dijo dijo pues bueno la busco Vigo

Voz 1201 41:22 no claro que la tienes tienes dos local

Voz 0458 41:24 quizás dos no sé si habría alguna posibilidad de acuerdo siempre y cuando decías que Jordi desvelara su se tal

Voz 28 41:31 o amén o eso sí no tenemos un amigo que es uno de los mayores Fanny de del Barça no puede haber entonces sí puede ser sino alguna cosilla para eh

Voz 0985 41:41 Jordi Jordi que hay yo sí yo a cambio de de la

Voz 0522 41:46 a él le Sederic les cedería

Voz 0985 41:48 al amigo de ahoga o ahoga los dos carnets abonos que tengo del Barcelona para que fueran a ver un partido del Barça con

Voz 0522 41:56 dando el portavoz contra la Roma no bueno

Voz 0985 41:58 es todo una opción La segunda sesión ha cómo estamos cerca tú un día quieres que pasemos una velada

Voz 1201 42:09 teniendo arriba ya no oye no lo de las entradas se proyecta esta tarde acabará

Voz 0985 42:18 si queréis que vayamos humilla a buscar setas en el monte esta opción también existiría hace mucha ilusión

Voz 0458 42:25 bueno vamos a dejar hablar a hola yoga cogería lo primero

Voz 28 42:28 ya saben el problema es que es casi seguro que nos estará escuchando entonces me parece que tampoco me lo dejaron para el Mc parece las entradas

Voz 0985 42:38 estáis yo me comprometo los dos abonos que tengo del Barcelona a cambio de esta revista número diez de facilitarle el acceso

Voz 0231 42:45 el el Barça deja hacerlo esto es preguntarte

Voz 0985 42:48 no si esto

Voz 0231 42:50 lo más bonito de todo no es que Olga siempre

Voz 0985 42:53 cuando no saques rendimiento

Voz 0458 42:55 a gol claro no nada Olga sin dárselas de nada

Voz 0231 42:59 desmontó a Jordi Martí en un minuto que entró diciendo que era imposible conseguir la que llevaba detrás de ella años y holgada

Voz 0522 43:04 pues yo Tito minuto Olga

Voz 0458 43:08 meter claro las entradas a cambio de la lista siempre sea tú puedes llegar a revistas sin ningún tipo de problema Virgen María tengo quitada

Voz 0522 43:17 el Peter través de pide cuatro abonos claro yo le pediría para entraba si llega al final al Barça en la final de la Champions

Voz 28 43:28 el hombre hombre

Voz 0231 43:31 ahora bien para para la Roma no le va a dejar los abonos

Voz 0458 43:34 dice un partido un partido de Liga seguida

Voz 1201 43:37 el dicho partido de Liga que yo creo que no ha dicho

Voz 0231 43:42 el segundo Olga tú mismo ponte firme que que ha pedido a las revistas Jordi totalmente parece que te debe a Thiago no no pero Jamis la sencillez en la revista siquiera la revista que se moje Olga no tenemos su teléfono sabemos donde vives Jordi Martí así que llegaremos a un acuerdo seguro muchas gracias por escuchar

Voz 1201 43:57 pero por ayudar gracias funcione

Voz 0985 43:59 drástico esto de me habéis hecho favor enorme interés a través del privado pues muchas gracias a los dos que lancé que ha sido atendido tú

Voz 1201 44:08 el carro se arregla sólo mejor que bonito ya está aquí el gallinero un abrazo

Voz 0458 44:19 en Mestalla los jugadores del Valencia con camiseta de apoyo a Koke le

Voz 0522 44:24 a Pedro Morata Chema mano

Voz 0458 44:27 sí camiseta de apoya apoya Copeland que esta mañana

Voz 0684 44:29 As ha sido intervenido quirúrgicamente por el doctor Maestro en Gijón uno doctor de la confianza de Marcelino García Toral y esta mañana pues ya ha comenzado a partir de mañana ya la recuperación que estará en función de si la rotura del tendón de Aquiles es más del cincuenta por ciento menos sea aproximará más a los cuatro o a los seis meses de recuperación del mediocampista que yo me pensaba que era más mayor pero tiene sólo veintiséis años Francisco quedan están fue formando y a los jugadores del Valencia con los niños todos ellos con señera el Alavés a la derecha de la cabina de transmisiones de la Cadena SER a la izquierda el Valencia muchísimos huecos en el campo de Mestalla Ximo porque aunque hoy el Valencia hecho una promoción inteligente da dos entradas por el precio de una los treinta y seis mil quinientos abonados es posible que muchos de ellos no venga por el tema de la Fallas pues será la explicación que encontremos a que no se llene Mestalla porque hace solamente siete ocho minutos

Voz 29 45:29 colgado al Valencia en su web agotadas todas las local

Voz 0684 45:32 es hasta última hora en estado vendiendo entradas en esta promoción no sé si será fetén será verdad todo lo que nos cuenta de esa nota de prensa pero al menos así lo comunican ni de las entradas disponibles es decir de las entorno a quince dieciséis mil disponibles están todas vendidas hará falta saber la respuesta del abonados si se quedan muchos en sus Casals falleros para escucharlo en Carrusel y verlo por la tele aussie acuden a Mestalla en una tarde de perros ahora mismo está lloviendo