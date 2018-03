Punto de Fuga: "Wissam y la guerra en Siria"

Voz 1 00:00 cadena SER

Voz 1667 00:15 la imagen se repite miles de civiles huyen

Voz 2 00:17 de poblaciones asediadas va a punto de serlo en los suburbios de Damasco por segundo día consecutivo se formaron

Voz 3 00:23 largas colas de hombres mujeres y niños carga

Voz 2 00:25 ando con sus pertenencias más básicas tras cinco años de asedio pisaban por primera vez terreno del Gobierno hasta entonces su verdugo esto es uno

Voz 1667 00:33 de las últimas crónicas que hemos recibido de la guerra de Siria pero podría valer para cualquier día de los siete años que dura ya este conflicto el quince de marzo de dos mil once el pueblo sirio comenzó a levantarse como no había eh eso hasta entonces en su historia reciente pedían a Bashar el Assad reformas la apertura del país al calor de la primavera árabe

Voz 4 00:53 bueno sí que han bajado Dj a mi hija

Voz 3 00:58 recuerdo cuando empezaron las manifestaciones eran protestas para exigir derechos pronto se extendieron a otras ciudades del país hasta que llegó el Ejército para actuar contra esas manifestaciones a pesar de que eran protestas sin armas

Voz 4 01:09 los bajada total

Voz 3 01:12 cuando llegaron los soldados Nos dejaron veinte días sin comida y sin agua sin nada era muy difícil vivir así porque nos cortaron el acceso a todo

Voz 1667 01:21 siete años después la guerra en Siria deja un balance de entre trescientos cincuenta mil quinientas mil víctimas mortales ir más de cinco millones y medio de refugiados Grisham tenía diez años cuando empezó todo ha sobrevivido a la guerra sobrevivido Dyess Joy nos cuenta su historia

Voz 4 01:37 de el que tienen lesiones y FIS

Voz 1667 01:41 me acuerdo de muchas

Voz 3 01:42 cosas que han pasado en Siria en todo este tiempo cosas muy difíciles momentos muy difíciles todavía tengo a muchos familiares y amigos que no han podido salir

Voz 1667 01:52 en el programa de Sam cuenta ahora su historia chavales de su edad dentro de un programa de Global Humanitaria para prevenir la radicalización en las aulas con él vamos a recordar estos siete años de guerra en Siria siete años en los que la población civil ha sido también un instrumento de guerra

Voz 5 02:07 la situación no ha hecho más que degradarse insisto estamos hablando de dar al principio siete años después eh eh la situación de la población y la estación del sistema de salud es está en nivel de destrucción que está por encima de de lo imaginable si algo sacar el conflicto sirio ha sido podré en el constante y sistemático e violar el derecho internacional humanitario y dos bloqueos permanentes el el el atacar a los civiles y los servicios civiles indie él bueno el ataque desproporcionado pero pues pues completamente desproporcionado en todas las zonas urbanas contra contra la población civil

Voz 1667 02:47 hambre con sed con la destrucción de hospitales que dejan KO a la sanidad lo veremos con Médicos Sin Fronteras pisadas selva nos acercará el viaje de una farmacéutica siria de Damasco a Alcobendas

Voz 6 02:58 muy diferente ahí el yo te digo es todo el varios lo está un niño lo saben quién soy aves todos los niños que han venido a mí Parma sets pero es todo todas las familias todo eso eso la manera vivida yo no Montilla que nuestras guitarra ya como esto es trabajado todos esto para para construir mi carácter pero ahora estoy en un país que no me asombra

Voz 1667 03:27 además conectaremos con Marta del Vado está en la frontera con México Trump ha ido allí esta semana ver

Voz 0861 03:32 muro quieren agua usado de llegue yo benigna

Voz 7 03:35 ocho años

Voz 1667 03:38 sin el muro no habría país con manifestaciones a favor y en contra del muro ha acompañado su viaje con lo más bizarro que son los prototipos que plantó en medio de la frontera para mostrarlos al mundo Icon la voz de la población latina que nos traerá a nuestra corresponsal también hablaremos de Zimbabue

Voz 0882 03:54 fue en la era post Mugabe

Voz 8 03:55 cuál ríe es de dicho

Voz 0882 03:59 bueno la transición fue muy pacífica Mugabe ha sido nuestro líder durante mucho tiempo son así que es nuestro icono pero es muy viejos así que ahora que está retirado y en paz consigo mismo y nadie le persigue no se le prometió inmunidad no tenemos ningún cargo legal contra

Voz 8 04:14 bueno Thatcher Leite a que sí

Voz 1667 04:17 Victoria García ha hablado con el vice presidente de Zimbabue ese pasará por aquí para contarnos lo que le ha dicho Mundo Express nos haremos eco de la campaña de Amnistía Internacional por la Libertad de Expresión hay verte expresión sin no perturba molesta no es libertad

Voz 9 04:31 entonces eh lo que consolida doctrina el Tribunal Europeo de Tomás de los tribunales que dicen que quemar fotos o hacer declaraciones en contra del Rey deben tomarse como un debate político y el debate político no está para que la gente esté en la cárcel

Voz 1667 04:46 todo esto y más desde ya por este mundo también importa ir porque todavía es mejor cuando miramos las estrellas Hinault nuestros propios pies

Punto de fuga Pablo Morán

Voz 1667 07:48 hola Wii son

Voz 4 07:49 hola buenas estás bien

Voz 1667 07:52 siete años de la guerra en Siria de clientes acordado

Voz 4 07:55 en el que tendría es viaje el sodio

Voz 3 07:59 me acuerdo de muchas cosas que han pasado en Siria en todo este tiempo cosas muy difíciles momentos muy difíciles todavía tengo a muchos familiares y amigos que no han podido salir

Voz 1667 08:09 cómo están hacían

Voz 4 08:12 es accedido Samu

Voz 3 08:14 quienes lo tiene muy difícil porque sigue habiendo muchos bombardeos sobre ellos

Voz 1667 08:18 es de de hará que es donde empezó todo que recuerdas de aquello

Voz 4 08:22 sí sí que han bajado a Tajani llega a mi hija no

Voz 3 08:26 recuerdo cuando empezaron las manifestaciones serán protestas para exigir derechos pronto se extendieron a otras ciudades del país hasta que llegó el Ejército para actuar contra esas manifestaciones a pesar de que eran protestas sin armas

Voz 4 08:38 la bajaba total a Mou no

Voz 3 08:42 cuando llegaron los soldados nos dejaron veinte días sin comida y sin agua sin nada era muy difícil vivir así porque nos cortaron el acceso a

Voz 4 08:50 todo cabe y Tomás habla lo que han hecho de las Facal enano Mulcaire

Voz 1667 09:00 qué pasó cuando llegó da es a tu pueblo

Voz 4 09:04 un lado y mezcló e Irina cuentan

Voz 3 09:08 ya sabíamos cuando llegaron queda es es una organización terrorista que no representa ninguna religión era muy duros con la gente mataron a muchas personas sin razón aparente a mí me reclutaron y recuerdo cuando me entrenaban para usar armas sobre cómo tenía que actuar cuando se producía un bombardeo

Voz 1667 09:25 hasta ahora le hablas de la guerra a chicos como tú crees que llegan a entender lo que se pasa en una guerra

Voz 3 09:33 Nuestro dentro de Siria sí sí lo entienden fuera de Siria es más difícil porque muchos no han vivido una perra

Voz 1667 09:40 lo tú además hablas a chicos dispuestos a irse digamos con los malos

Voz 4 09:46 a matar gente en en la guerra

Voz 1667 09:49 por qué crees que lo hacen dos

Voz 4 09:51 tú no me gas

Voz 3 09:55 a la aguja yo creo que se deciden a luchar porque sufren racismo contra ellos y al final prefieren estar con da es en lugar de quedarse en esta situación aunque hay más grupos aparte

Voz 0861 10:06 ahora hay sin cuento

Voz 4 10:08 claro fondos avalan ese punto con una les hemos

Voz 1667 10:13 qué te preguntan los chicos cuando tules cuentas

Voz 4 10:16 entonces en la guerra pero si andar su madre

Voz 3 10:22 preguntan mucho como son los soldados de edades y cómo se comportan con los niños me suelen preguntar de dónde SDAE Si que hacen exactamente en Siria cuando yo llego y les explico que fui niño soldado ellos interesan quieren tener más información

Voz 1667 10:36 huy Sam preguntado todavía como está ahora

Voz 4 10:40 es que no ningún Endara teníamos Huertas

Voz 3 10:47 te vivía allí no necesitaba salir de la ciudad para tener que traer comida vivíamos una vida normal y corriente

Voz 4 10:55 no fue deben ir ahora la han ahora la gente sí

Voz 3 11:03 he tenido que ir los que siguen Endara hacen pequeños trabajos para ir tirando el problema es que hay bombardeos continuamente y muchas veces no pueden hacer ese trabajo y luego hay otra gente que ha decidido unirse algún grupo armado con la esperanza de salvar

Voz 1667 11:17 su vida me gustaría preguntarle también sí consiguió hacer amigos cuando le reclutó da es chicos como él que le habían reclutado lo mismo y si consiguió hacer amigos tomaban claro

Voz 4 11:29 mosca no tenía amigos antes de que era

Voz 3 11:31 es llegara a la ciudad vivía con ellos Nos llevaron a todos a la guerra y continuamos nuestra amistad dentro del grupo al principio era todo normal hablaban con nosotros eran amables y luego unos empezaron a llevar a las mezquitas para adoctrinar nos a nosotros no nos gustaba pero teníamos que hacerlo luego nos llevaban a sus centros de entrenamiento para enseñarnos a usar armas

Voz 4 11:53 en fin nos fermento de qué ocurría si no querías

Voz 1667 11:57 a hacer lo que te decía mujeres entrenamiento hoy en las mezquitas

Voz 3 12:02 a más que las Si no podíamos decir no era obligatorio asistir al entrenamiento porque a los que no iban los amenazaban con matar a su familia

Voz 1667 12:11 tuviste que llegará a luchar clamó

Voz 4 12:13 los cuales Danu bueno él foto acostumbrado

Voz 3 12:17 no tuve que luchar tuve suerte después del accidente pude huir a Jordania pero sí tengo amigos que han tenido que ir a luchar junto a da es

Voz 4 12:25 muerto que accidente mortal

Voz 3 12:28 Asturias yo vivía cerca de un almacén con armas día salí a comprar algunas cosas para mi familia pasó un avión sobre nuestras cabezas iba a bombardear algunas posiciones de da es en la zona como mi casa estaba cerca del Arsenal me alcanzó el ataque

Voz 1667 12:42 qué sabe de sus amigos Yannick cierto

Voz 4 12:45 por ejemplo no tengo mucha información

Voz 3 12:47 León pero sí sé que al menos uno de mis mejores amigos

Voz 4 12:50 muerto luchando con la gente desde ahí sí sabe qué es lo que más te gusta de España mal

Voz 3 12:57 lo que más me gusta es la gente que se ha portado muy bien conmigo la ciudad es muy bonita es muy alegre Isaac pedirla

Voz 1667 13:05 qué has hecho amigos aquí también TAD tales sí

Voz 3 13:08 a partir de contar mi historia en los colegios hecho mucho

Voz 1667 13:11 es amigos huy San muchísimas gracias por acompañarnos mucha suerte is sobre todo gracias por ayudarnos con con todo esto no para prevenir

Voz 4 13:20 la radicalidad en las escuelas que han que ficción

Voz 3 13:27 es Lampe es necesario porque la gente no sabe bien lo que está pasando en Siria por eso quiero agradeceros que me de la oportunidad para explicarlo

Voz 1667 13:34 cómo le gustaría o como les gusta que ve a la gente a los refugiados

Voz 4 13:39 y a los musulmanes ya de muy famoso que viene

Voz 3 13:45 los europeos piensan que los de da es son musulmanes pero no tiene nada que ver porque el Islam rechaza la violencia que ellos practican

Voz 1667 13:52 pues gracias subrayamos eso que nos contaba huy sean los veinte días sin comida sin agua que les hizo pasar el Ejército en dará al comienzo de la guerra porque la asfixia la población civil su sometimiento en todos los sentidos ha sido ya está siendo la principal estrategia de esta guerra Aitor Zabaleta y es responsable de operaciones de Médicos Sin Fronteras en Oriente Próximo buenas noches Aitor hola buenas noches Se les ha quitado la comida el agua a los ciudadanos sirios pero también los hospitales no han sido blancos de los ataques en general las infraestructuras médicas han sido una constante en esta guerra

Voz 17 14:42 bueno si la situación no ha hecho más que de degradarse disipo estamos hablando de dar al principio siete años después eh eh la situación de la población y la estación del sistema de salud es está el nivel de destrucción que está por encima de de imaginable

Voz 1667 14:57 claro eso responde una estrategia no Aitor quiero decir no se atacan los hospitales los centros de salud los y recintos que vosotros apoyéis para atender a los heridos en esta guerra no se atacan por casualidad

Voz 17 15:12 no en si si por algo se ha caracterizado el conflicto sirio ha sido por el constante y sistemático e violar el derecho internacional humanitario e los bloqueos permanentes el el el atacar a los civiles y los servicios civiles bien bien bueno hoy el ataque desproporcionado pero por por completamente desproporcionado entre las zonas urbanas contra contra la población civil

Voz 1667 15:39 oye sierras Camus un poco más que queda de la atención sanitaria de colectivos ya de por sí vulnerables en en un contexto bélico como como este no mujeres niños ancianos

Voz 18 15:51 sobre todo la infancia

Voz 17 15:54 sí bueno todos los pocos venerables Sanyo se han ido su situación se ha ido degradando más y más porque al principio de la guerra el problema el problema era el trauma y la violencia en cambio en la estructura no sabía desmontó totalmente entonces todas las condiciones crónicas de todas las condiciones materno infantiles no estaban tan mal pero después de seis años siete años de de de faltado sabe del sistema siendo quebrado una y otra vez un alguien eso es lo que pasa es al final lo contrario ahí queda quedan menos gente que pueda ser herida o traumatizada por violencia hay en cambio la gente que está afectada por la situaciones con pues como diabetes es como la hipertensión pues termina en peligro de muerte y lo mismo pasados con los chavales que que seis años después cuando nos han vacunado pues estamos ante una situación en la que estamos viendo otra vez expolio meningitis sarampión que no debería de haber en Siria nunca claro otro punto a tener en cuenta Aitor

Voz 1667 16:56 a falta de atención psicológica no para los que quedan allí en Siria

Voz 17 17:01 bueno es que los que quedaría en Siria e el problema es que al no estar fuera de digamos del del entorno que ha provocado el trauma la verdad es que es muy difícil echarles una mano pero es que el volumen de el volumen de población que está más o menos a salvo porque está fuera de de las zonas de combate porque la refugiada es brutal y los signos de los signos de de estrés un muchísimas de muchos colectivos son son inmensos el trama la magnitud de de Delhi el impacto del trauma en la gente es este cuenta por por decenas de miles de personas

Voz 1667 17:37 una organización como Médicos Sin Fronteras que está allí están Siria con qué dificultades han encontrado en estos siete años se sigue encontrando después de siete años

Voz 17 17:47 hombre pues nos hemos encontrado permanentemente desde el principio con un problema de acceso gravísimo ya que el Gobierno sirio nunca nos dejó intervenir legalmente en el país y luego hemos tenido problemas permanentemente con otros grupos armados entre el Estado Islámico de otros grupos no sé qué de la protección de los civiles no ha sido nunca ni una prioridad en Asia sistemáticamente objeto de las acciones militares

Voz 19 18:14 sí bueno

Voz 17 18:17 la tercera gran cosa que no somos sino que había instrucción sistema salud Si hemos sido tapando huecos como podíamos modestamente las organizaciones humanitarias hecho pues pues un diez a un quince por ciento lo no haber hecho en en esta situación

Voz 1667 18:34 en el global de la guerra Aitor que cifras maneja médicos

Voz 18 18:39 bueno pues manejamos los que maneja

Voz 17 18:41 a las que manejan los restos a nosotros no tenemos tenemos una una una imagen global pero los números pues pues son los que los que manejará apenas medidas y los que maneja a todo el mundo que alrededor de sus de de una población de veintiuno veintidós millones seis millones belleza están desplazados ahí ahí ahí

Voz 19 19:01 alrededor de cinco millones

Voz 17 19:04 los refugiados igual que bueno a partir de la mitad de la población necesita ayuda humanitaria una manera

Voz 1667 19:13 Aitor muchas gracias por acercarnos la experiencia el testimonio de Médicos Sin Fronteras en este aniversario un saludo

Voz 18 19:22 muchas gracias hasta luego

Voz 1667 19:24 esa es la realidad que viven a lo lejos refugiados como Wii Sanma al que escuchábamos al comienzo el programa o como my sun Sara selva nos va a contar el viaje de esta farmacéutica siria de Damasco al joven

Voz 20 19:36 el año en una farmacia de la esquina de una calle de Alcobendas Manning

Voz 21 19:40 es un ensayo se prepara para atender aún posible

Voz 0861 19:43 miente

Voz 22 19:45 no quinientos entonces

Voz 6 19:49 claro yo tengo mi título homologado español como paro rondaba los cincuenta pero está de prácticas en yo no tengo que abre por ejemplo los vientos porque son lo mismo lo mismo lo mismo sabes que solamente uno o dos tornó en los bares

Voz 22 20:08 los estoy dice que esteponero

Voz 6 20:11 pero es que es trabajar un sistema tecnología yo no tenía en mi en mi farmacia no no trabajaba nunca en la tecnología sabes Boris Boris tú me cuesta un poco basado en un otra vez

Voz 20 20:34 su farmacia estaba en Siria en Sagna ya cerca de Damasco

Voz 6 20:49 la siento no hay vientos de Dolores lo siento no he visto todas que los aviones a Peces una campaña era muy muy cerca optimistas no ha tenido aquí hervor la noche drogada a la farmacia toda la gente dictaminó entonces que ya he un niño está llorando llorando llorando con Evry va a morir aquí yo tenía que estar en la farmacia aborte toda esta gente necesitan y entonces ellos también no tienen dinero para ir al mítico no hay camino va a ir a las vital solamente los farmacéuticos en este momento pueden trabajar puede entablar mítica mientras sus farmacias porque ellos lo tienen

Voz 20 21:37 hasta que el régimen de Bashar al Assad la descubrió descubrió que estaba ayudando fue hundía su farmacia

Voz 3 21:43 preguntando por ellos que Jiménez

Voz 6 21:45 sí a calcular tenía hizo tras la farmacia solamente porque la gente pero no podía estar sin hacer nada ni farmacia no lo hizo una suela mente ayudarla gente así

Voz 20 21:59 Emma es un no pudo volver a su farmacia donde había trabajado durante más de veinte años

Voz 22 22:08 si tiene o no

Voz 6 22:12 vi mi farmacia aquí a mi familia a mi casa trabajaba mi farmacia aquí es muy diferente muy diferente ahí el farmacéuticas de todo el barrio los a un niño lo sabe quién sois ABC todos los niños porque ellos no han venido a mí por Mathieu muchas pero todas las familias todo esto tras otra manera divida Ivo no imaginarla ningún tía que nuestras guitarra cambiado como esto es trabajando todos esto para para construir mi carácter pero ahora estoy en un país que no sabía nada sobre mí

Voz 20 22:49 Sun lleva tres años viviendo en España a punto de fuga

Voz 1667 23:02 en carta en mano o Pearl Jam acaba de adelantar un anticipo de su nuevo trabajo es muy esperado porque hace cinco años que no publican ir reaparecen gritando a los ricos y a los poderosos que no pueden negar la existencia de los que menos tienen algo parecido ha ocurrido esta semana en la frontera de Estados Unidos en México donde sigue Marta del Vado buenas noches hola qué tal dónde estás exactamente

Voz 23 23:56 pues mira exactamente gente no te lo puedo decir pero estoy en un punto de la frontera entre Mexicali Si Kalex y que los dos ciudades fronterizas al sureste de de California

Voz 1667 24:13 además me contaba estamos ahora mismo me me encontraba antes que me contabas antes de comenzar la la conversación que estás siguiendo un programa de de reparto de agua no tan necesaria en ese punto del desierto por donde transitan tantos inmigrantes hacia Estados Unidos

Voz 23 24:30 sí estoy acompañando a una organización que se llama Ángeles de la Frontera que se dedican a traer galones de agua a dejarlos en diferentes puntos del desierto donde ellos creen que que pasan los migrantes que ahora mismo estamos con un grupo de unos cincuenta voluntarios Oasis estamos caminando pues eso por aquí atravesando el desierto para la gente que cruza por aquí porque a pesar del muro a pesar de la patrulla fronteriza a pesar de los agentes de Belice de Aduanas

Voz 24 25:10 en la gente sigue dejando claro que si Marta hasta allí por qué Marta está en la frontera de Estados Unidos y México porque Trump

Voz 1667 25:18 ha visitado esta semana la zona es la zona en la que va a construir el muro Floro no te voy a confesar Marta que si no fuera por los serio que resulta al asunto sonaría bastante bizarro lo decíamos al comienzo el hecho de que trampa ya ha mandado colocar antes de su visita a distintos prototipos del muro para que todo el mundo los vea

Voz 23 25:44 bueno es que era la imagen que buscaba desde que era candidato siquiera presidente desde mucho antes no porque da construcción del muro fue el eje central de su campaña es uno de los objetivos de su presidencia como no ha conseguido la financiación del Congreso la financiación que el pide de veintitrés mil millones de dólares para para levantar el muro lo que hizo fue convocar un concurso entre varias empresas estadounidenses de la que de las que seleccionó cuatro estas cuatro empresas levantaron estos ocho prototipos ir finalmente este este martes el presidente vino a visitar los vino por primera vez a California un Estado pues el más hostil ellos se autodenominan el estado de la resistencia contra contra las políticas de Donald Tsang no sólo las migratorias que por supuesto la sino también por ejemplo las las medioambientales entonces ésta era una imagen que que rompe estaba estaba buscando ni siquiera vino a seleccionar el prototipo vino simplemente hacerse la foto a ser jaleado entre sus bases que que la aplauden que le piden les reclaman fervientemente que construyen este muro que lo construyan allí que lo estudien en una zona por ejemplo en esta vez en esta de California donde recordemos ya hay un aval para eso es como uñas unas láminas de metal de unos tres metros de alto y los prototipos están al otro lado de la Varda unos muros de cemento de hormigón y de otros materiales mucho más altos hasta de entre nueve y diez metros dos entonces sus seguidores Le de reclaman que construyen ese muro ellos dicen que para para proteger sus fronteras del tráfico ilegal de drogas y del tráfico de de personas pero como digo como dicen aquí los vigilantes que pasa lo estaba hablando con uno que ha cruzado cinco veces que aunque que el módulo hasta el cielo yo cuando a seguir cruzando para empezar porque no sólo lo no solo cruza la frontera saltando el muro también hay túneles también esperan a los días de de bruma de niebla para cruzar en por el mar en Tijuana y lo hacen constantemente

Voz 1667 28:16 cuando se lo estamos viendo a diario no a que también en el sur con las concertino en los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla como a pesar de de esas cuchillas no hay nada que frene a los inmigrantes en su intento de buscar una una vida mejor nos decías cómo se han dejado notar aquéllos favorables a trampa que yo favorables a la construcción del muro pero también ha habido protestas en contra no durante la visita de Trump

Voz 23 28:40 muchas sabido unas una organización muy grande aquí en en San Diego es bueno califa del Estado donde más población latina hay pero Ademar San Diego y ya está sufriendo mucho las consecuencias de este presidente que la guerra que Donald Trump abierto contra el Estado de California demandando lo por para aplicar estas leyes santuario no estás leyendo que protegen a los inmigrantes que hacen que sus agentes locales y estatales no colaboren con los federales que son los que tienen la competencia en migración entonces a la Policía Local no colabora por ejemplo en las en las detenciones arbitrarias en las deportaciones pero eso no quita para que la Policía Federal si actúe aquí y San Diego es la ciudad de Estados Unidos donde más detenciones de inmigrantes se han practicado en los últimos meses de inmigrantes sin ningún tipo de antecedentes penales lo que está pasando es que la elite que la negra como una revista en la que los hispanos la Micra hacer redadas en no el paradas de autobuses ayer hablaba y hablaba con con un hombre de Juana que había sido deportado hace dos días que estaba esperando el autobús para ir al médico el hombre llevaba treinta años aquí no tenía la documentación en vigor no tenía los papeles legales aquí enseguida le le detuvieron y fue deportado no sin haber cometido ningún tipo de ningún tipo de delito ningún tipo de crimen simplemente por el hecho de no tener los papeles en regla entonces viven mucha protesta mucha organización social en contra de la visita de de Donald Trump en contra de la de la construcción de este muro porque es una población fronteriza con Tijuana que allí se consideran los o mucha de la población de aquí la latina sobre todo consideran que es una por una poblaciones binacional viven a un lado y el otro de la de la frontera estos la construcción del muro o lo que pretende hacer Tram lo único que va a ser va a ser complicar todavía más la vida para para miles y miles de personas y de familias que están divididas precisamente por esta frontera

Voz 1667 31:05 pero oye cuéntame una cosa hay plazos más o menos establecidos hay más plazas más o menos fijos para levantar este muro

Voz 23 31:15 P no no hay ningún plazo de hecho trampa lo quería en quería incluir el presupuesto del muro

Voz 18 31:21 para los presupuestos

Voz 23 31:24 que se tenían que haber aprobado en septiembre del año pasado el Congreso no los aprobó porque incluso los congresistas y los senadores republicanos se niegan a financiar este muro o lo que sea hay un acuerdo entre los los congresistas de los dos partidos y los senadores en dar una una parte de incrementar la financiación para la la seguridad personal sobre todo y técnicas a para la patrulla fronteriza para poner más detectores que más medios técnicos para vigilar la frontera pero no para levantar el muro ahora a finales de marzo tienen que volver a negociar los Presupuestos porque todavía no han sido capaces de hacerlo están haciendo prórrogas a a corto plazo para para venderlos

Voz 18 32:15 hay trampa pide

Voz 23 32:17 sí se a los senadores que en los Presupuestos vaya esta partida de veintitrés mil millones de las dieciocho mil millones sería para construir el muro y el resto como digo para para fortalecer medios para financiar más agentes aquí en la en la frontera de la Patrulla Fronteriza hay otros medios técnicos no sabemos si realmente es ahora creo que el plazo será el veintitrés de marzo van a llegar a un acuerdo iban a conseguir aprobar algo del presupuesto que que pide ocho años desde luego no tiene pinta ya te digo porque porque ni los republicanos ni los demócratas están por la labor de hacer ese desembolso tan brutal además cuando muchos de ellos saben no los gobernadores del sur la mayoría son republicanos saben que eso no hace que la gente deje de cruzar la frontera

Voz 1667 33:05 pues saber en qué acaba todo solamente subrayar no tiene nada que ver con el muro pero quiero dejar constancia del gesto que han tenido mil sí miles de estudiantes esta semana en los institutos americanos el miércoles pararon para exigir un mayor control de armas en el país justo cuando se cumplía un mes de la matanza de Parkland en Florida que provocó diecisiete muertos los estudiantes han salido a la calle amparado sus clases durante diecisiete minutos para pedir un mayor control de armas en el país en fin Marta que te dejamos ahí en la frontera pero vuelve muchísimas gracias

Voz 23 33:41 aquí seguimos vamos a a llevar el agua ahí

Voz 24 33:45 sí sí sí claro volveremos Un besito

Voz 0861 33:51 tuiteros en prisión raperos en la cárcel y la censura y la libertad de expresión frente a frente esta semana hemos conocido que Amnistía Internacional acusa a nuestro país de utilizar de modo abusivo las leyes antiterroristas para coartar la libertad de expresión amnistía porque como ejemplo la última sentencia conocía esta semana a la sentencia del Tribunal de Estrasburgo que ha condenado a España por meter en prisión a dos personas que quemaron hace diez años unas fotos de los Reyes Nicolás Castellano

Voz 25 34:22 el Gobierno está utilizando la ley antiterrorista para aplastar la sátira y la libertad de expresión es la denuncia de Amnistía Internacional en un informe que enumera hasta sesenta y seis condenas a periodistas artistas o tuiteros ponen

Voz 1667 34:33 si miento del terrorismo sólo en los dos últimos años Esteban Beltrán el director de la organización en España cree que la sentencia de hoy de Estrasburgo marca el camino hay Bt expresión sin no perturba molesta no es libertad de prensa

Voz 9 34:45 entonces es lo que consolida una doctrina el Tribunal Europeo de hecho más de los tribunales que dicen que quemar fotos o hacer declaraciones en contra del Rey deben tomarse como un debate político y el debate político no está para que la gente esté en la cárcel

Voz 25 35:01 Amnistía Internacional lanza una campaña mundial para exigir a España que cambie estas leyes restrictivas

Voz 0861 35:07 lloros lanzamos una pregunta la emigración amenaza nuestros valores bueno para nosotros la respuesta es evidente no pero parece que para el Gobierno de Rajoy sí lo es es sin duda la polémica de la semana un temario aprobado por los ministerios de Educación de Defensa para niños de Primaria tiene un apartado que incluye ojo a la inmigración irregular como una amenaza que pone en peligro nuestros valores así tal cual los flujos migratorios irregulares dice el texto han sido incluidos en la lista de una docena de riesgos para la seguridad nacional equiparándola al terrorismo o al crimen organizado vamos a conocer algo más con nuestra compañera Adela Molina

Voz 0011 35:48 la unidad en la que se habla de la inmigración irregular lleva por título amenazas que ponen en peligro nuestros valores los flujos migratorios irregulares incluyen en la lista de una docena de riesgos para la seguridad nacional junto al terrorismo o el crimen organizado Álvaro Ferrer es portavoz de Educación de Save the Children

Voz 26 36:03 entendemos que transmitir este tipo de mensajes refuerzan esos estereotipos que que llevan a la a la xenofobia a al al al rechazo al al diferente y entendemos que no son los valores que se tiene que transmitir desde desde las aulas que son la no violencia la interculturalidad y el respeto por por el diferente

Voz 0011 36:23 los contenidos dirigidos a niños de primaria de entre seis y doce años son fruto de un acuerdo entre los ministerios de Defensa y Educación para fomentar en los escolares la cultura y la conciencia de defensa como instrumento para garantizar la paz y las libertades entre las actividades que propone está que los niños aprendan el pasodoble la banderita

Voz 22 36:39 la hagan Pines con el escudo hablando de inmigración

Voz 0861 36:44 pues ahí va otro dato Israel es el país que menos peticiones de asilo acepta en todo el mundo el Gobierno de Israel ha diseñado un plan de hecho para expulsar a miles de inmigrantes africanos que viven en su país de forma irregular muchos de ellos potenciales solicitantes de asilo pues bien la justicia israelí ante la polémica suscitada ha decidido suspenderlo de forma provisional batirle cumbres

Voz 27 37:11 han sido semanas de manifestaciones en las principales ciudades israelíes de fuertes críticas hacia el Gobierno de Benjamin Netanyahu por parte de organizaciones humanitarias locales e internacionales las razones la decisión de Israel de expulsar a más de cuarenta mil inmigrantes ilegales africanos procedentes sobre todo de Sudán y Eritrea el jueves el Tribunal Supremo al que habían apelado organizaciones de defensa de los inmigrantes decidió suspender por ahora este plan del Gobierno indio al Ejecutivo a diez días para que presente documentación ya argumentos que justifiquen este masivo plan de expulsiones Israel es el país occidental que menos peticiones de asilo reconoce menos de uno Oporto viento de las demandas presentadas según datos de ONGs el Gobierno israelí asegura que protege al país de la inmigración ilegal y quiere que estos inmigrantes africanos se vayan de manera voluntaria antes del uno de mayo a partir de entonces sus opciones serán la expulsión o la cárcel en Israel de manera indefinida la mayoría de estos africanos siguieron ricos países debido a la guerra o la represión política prefieren sin duda la cárcel

Voz 28 38:23 diez sonido nos llevan directamente hasta el barrio

Voz 0861 38:25 madrileño de Lavapiés que se ha convertido estos días en el epicentro de la rabia de la población senegalesa muchos de ellos manteros ciudadanos que viven con el miedo de ser perseguidos y detenidos por la policía bueno hace muy pocas semanas lo recordaréis Jaume hablamos del pánico de los manteros la muerte de Mamet en los últimos días ha reactivado este asunto aquí ese hemos hablado con él ya en Benger es la presidenta de la asociación de mujeres senegalesas en Madrid quiere reunirse dice con el Gobierno para que solucione cuanto antes la pesadilla que sufren los manteros en toda España estamos toros ahora mismo Unidos indispuesto

Voz 29 39:07 a hablar con

Voz 30 39:10 eh

Voz 31 39:10 con el Gobierno en que en que conquense ya para poder poner una un orden sobre la Percy como persigan a los chicos eh

Voz 29 39:22 son chicos malos son chicos que trabajan honradamente no te puede perder así una vida humana

Voz 32 39:28 terminamos sigue Marruecos este país tiene el nivel más alto de desigualdad en el norte de África lo hizo un informe de Oxfam la brecha de la desigualdad en Marruecos no ha disminuido ojo desde la década de los noventa vamos a ampliar algo más con nuestra corresponsal en Rabat Sonia Moreno

Voz 33 39:46 en a Bernard hoy

Voz 34 39:57 Marruecos tiene el nivel más alto de desigualdad en el norte de África según el último informe que presentó Oxfam en el Foro de Davos el diez por ciento más rico tiene un nivel de vida en promedio doce veces mayor que el diez por ciento más pobre una brecha que no ha disminuido

Voz 3 40:12 desde la década de mil novecientos noventa

Voz 34 40:17 sana tiene veintiocho años y un hijo de tres con parálisis viven en un pueblo en el Atlas marroquí allí cría ovejas que le donó una ONG Amigos del Pueblo Marroquí TRAM durante el invierno se quedan aislados por la nieve tiene que sacar a su hijo adelante con el apoyo de su madre y hermanos porque su marido la abandonó estando embarazada sana íntegra estas estadísticas que apuntan que un tercio de la población marroquí sí sigue siendo analfabeta en las zonas rurales este sesenta por ciento de las mujeres no sabe leer ni escribir y sólo habla además el dialecto de la región

Voz 35 40:52 el Carcesa esto con la Fleck mes socorridas Isère

Voz 34 40:55 he aquí está dando las gracias a las personas que la ayudan aportan diez euros al mes hasta los quién que sirven para pagar la terapia los médicos en su hijo además me donan ropa para soportar las bajas temperaturas la familia no tiene nada vive en una choza de piedra es que a pesar de que la situación general de los marroquíes han mejorado en los últimos años es aumento de la riqueza parece beneficiar principalmente a un pequeño número de personas que cada vez son más ricas como explica el presidente dos Juan en Marruecos Nicolas Gabi

Voz 7 41:26 esos tres Fornas iniciativas que han permitido a lo largo a tres de los datos que te identifica también en Marruecos con las desigualdades muy importantes que es importante entre adolescentes niveles

Voz 34 41:44 los jóvenes las mujeres se ven especialmente afectados por la precariedad sólo el veintidós por ciento de las mujeres están empleadas en comparación con el sesenta y cinco por ciento de los hombres casi tres cuartas partes de los jóvenes graduados están desempleados Anas tiene veinticinco años es licenciado en marketing y ventas las escuelas mejores de negocios y gestión en Marruecos además habla cuatro lenguas pero todavía no ha encontrado su primer trabajo explica cómo se siente tras un año exhausto de búsqueda

Voz 36 42:13 la verdad es que ha sido un año muy regular tirando a mal o qué principio era muy positivo y lo sigo siendo porque creía que la resolución de de ese problema era una cuestión de tiempo pero al final no fue así y para ser sincero esta situación es muy fastidioso desagradable y la verdad es que no hay este jueves

Voz 34 42:35 tiene arrojo y valentía y no va a tirar la toalla por eso ha querido aprovechar la ocasión para enviar un mensaje a los empresarios

Voz 36 42:41 no todos los jóvenes como yo que no han encontrado trabajo todavía pues a mi me gustaría decirle a los jefes de empresa Airbus directores de los recursos humanos creo podemos tener experiencias esté por los Greenday algo no es lógico no toses si ustedes que había sido niño decidiesen a partir de ahora reclutar ate Siles de recién licenciados es demostrar llegamos quizás si estamos a la altura o no

Voz 34 43:06 los datos de Oxfam demuestran que el salario mínimo en Marruecos es inferior al nivel de vida insuficiente para sacar a los ciudadanos de la pobreza además de que realmente es aplica poco menos en el caso de las mujeres que los hombres

Voz 1667 43:47 y tenemos una última parada en un país que afronta la era post Mugabe el dictador más longevo de África ahora toca pasar página después de treinta y siete años Victoria García hablado con el vicepresidente del país que ha estado esta semana en España

Voz 1460 44:00 en Zimbawe ha habido la dictadura de tres décadas encabezada por Robert Mugabe primero primer ministro luego presidente que cambió las leyes para perpetuarse en el poder ir donde junto a su mujer creéis fueron sancionados por la Unión Europea por violación de los derechos humanos falta de libertad de expresión abuso de poder y corrupciones finalmente fue su propio pueblo los jóvenes a los que tanto aludía a sus discursos quiénes han provocado su caída que han bombo Hadi es el vicepresidente del país y hablaban la Cadena Ser

Voz 8 44:31 esta noche

Voz 0882 44:34 no disparar una sola bala no hirieron a unas la persona no sólo manejaron la situación manteniendo el orden para que la gente de Zimbabue pudiera promover el cambio

Voz 1460 44:43 ya en manifestaciones masivas en las calles miles de zimbabuenses que quería un cambio y que lo han conseguido la amenaza de una moción de censura otro de su propio partido incluso por vía parlamentaria y la oferta de dejarle envejecer en su casa como gran líder de la patria inmune a cualquier causa judicial o bien echarle avergonzado con un proceso parlamentario donde saldrían a relucir todas sus miserias de sus muchos años en el poder

Voz 8 45:09 cuál es de de chasis

Voz 0882 45:11 si no has fet bueno la transición fue muy pacífica Mugabe ha sido nuestro líder durante mucho tiempo así que es nuestro icono pero es muy viejos así que ahora está retirado y en paz consigo mismo y nadie le persigue no se le prometió inmunidad no tenemos ningún cargo legal contra

Voz 8 45:27 a Thatcher Leite a que sí

Voz 1460 45:30 era el llamado tirano de África padre de la revolución déspota paria que tiene prohibida la entrada en la Unión Europea y en Estados Unidos socio preferencial de China Zimbawe quiere volver a ser la joya de la prosperidad basándose en el turismo la riqueza natural de sus minerales para esos está presentando en Occidente esta semana ha estado en España el vicepresidente Mojave charlaba con empresarios españoles en un encuentro auspiciado por Lupi cinco internacional Mojave quería asegurar que habrá elecciones en Jun

Voz 0882 46:00 los bares no tiene también hemos invitado a la Unión Europea a la coman Well la África todos los que han mostrado interés en nuestras selecciones pueden venir y observar camino

Voz 1460 46:10 que contarán con la supervisión internacional de observadores imparciales Ike Zimbawe puede ser el modelo a seguir de otros países limítrofes de la región donde también hay gobiernos alejados de los estándares democráticos internacionales Zimbawe tiene una tasa de infección del sida superior al trece por ciento de su población adulta ya ha iniciado una campaña de entrega de profilácticos gratis a todos los hombres que lo solicite

Voz 8 46:33 el sistema precedente existes cero tres

Voz 0882 46:36 cero coma cinco por ciento de la gente de Zimbabue que tiene el virus del VIH no sé exactamente las estadísticas pero pueden ser correctas estamos aplicando medidas de Quentin

Voz 1460 46:47 partida llegaban de China quién suministra el sesenta por ciento de las importaciones de Zimbawe incluidos los condones pero el Gobierno tradicional ha devuelto ya la primera entrega ya ha pedido a los chinos que les manden profilácticos de mayor tamaño que los modelos estándares de los chinos son demasiado pequeños para ellos

Voz 1667 48:01 Nos vamos aunque ya sabéis que seguimos el resto de la semana en Cadena Ser punto com en Facebook en Twitter somos arroba Punto de fuga también en el podcast de la web para que escuche es el programa cuando y donde queráis hasta el domingo que viene adiós