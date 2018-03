Voz 2

00:14

para Cristiano Ronaldo otra vez con tierna derecha practicamente Noone sus pero parecida que no parece que no estaba pasando nada la pelota para Toni Kroos Toni Kroos con el Girona Mapfre son dos enmarcar que defender la ponen para Cristiano Ronaldo mil Cristiano Ronaldo de primera con pierna derecha para bien posición legado vota Bono las alega anotó encuadre anotó Cristiano Ronaldo mil cuarto en su cuenta particular real Dick seis Girona tres