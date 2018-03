Marco Pinto: "Creo que hemos perdido por culpa del árbitro"

Voz 1375 00:00 nos tenemos que también a Bruselas donde hoy está José Antonio Vera como enviado especial de la Cadena Ser junto a los leones en la semana pasada estuvieron aquí en el Larguero el seleccionador y dos de los capitanes estaban Gaultier estaba Jaime Nava en instaba Santi también el el seleccionador estábamos todos convencidos de que hoy ganábamos a Bélgica y que íbamos a hacer una conseguir la proeza iban a conseguir la proeza y que lo vamos a contar pero esto es deporte y en el deporte a veces se gana y a veces se pierde ya aunque hoy hayamos Palma hoy haya perdido España en Bélgica no queríamos dejar de estar también hoy con alguno de los leones y con nuestro envía especial está por ahí José Antonio Vera en Bruselas a esta hora de la noche creo que en el hotel de la selección no la verá muy buenas

Voz 1026 00:41 hola muy buenas por decir algo mano si la selección española donde hay ya pues la gran parte de la expedición está descansando habitaciones hay dolor y sobre todo hay rabia como sea dado esa derrota porque Bélgica era un equipo inferior no ha hecho tampoco mucho para ganar España pero el equipo de no ha sabido estará en el partido además ha acabado desquiciado es una cosa que en opinión nos gusta mucho usar que es el tema del árbitro pero la actuación del día de hoy ha sido una cosa tan dura y tan dolorosa que tampoco se puede dejar pasar por alto y lo peor de todo esto Manu es que la Federación pidió hace un mes que se quitase el árbitro por si acaso para evitar líos y al final pues algo a lo que se ha dado que eso no justifica ojo

Voz 1375 01:18 lo que ha pasado haciendo el partido con esa imagen tan bochornosa de varios jugadores que no todos persiguiendo al árbitro por todo el campo es Brad que la Federación Española había pedido que se cambiara al árbitro a un rumano y el presidente de

Voz 1 01:31 eh digamos de el rugby europeo

Voz 1375 01:33 es también rumano que había puesto a un árbitro rumano con Rumanía jugándose el pase al Mundial pero habrá que Rumanía ya está clasificada Aún así España había pedido que quitaran al árbitro pero no nos han hecho ni caso es verdad que ha sido protagonista el árbitro pero tampoco creo que tengamos que echar la culpa sólo al árbitro no está por ahí uno de los jugadores y se lo agradecemos mucho porque cuando ganan dan la cara y cuando pierden también hola Marco Pinto buenas noches

Voz 2 01:57 hola buenas noches supongo que has tenido días mejores no y habéis tenido días mejores

Voz 3 02:01 sí sí sí hayan habido días mucho mejores pero espero que podamos levantar cabeza después

Voz 1375 02:07 ya que han pasado unas horas que el partido se jugaba la una visión del mundo y que estaba media España y parte la otra media P pendientes de lo que podría ser la hazaña de ir al Mundial con con esas horas que han pasado hoy un poco más de reflexión en frío hoy las horas en la habitación porque Avis perdido el marco que ha pasado en ese partido esta mañana

Voz 3 02:27 sinceramente ha sido una decepción muy grande porque teníamos el partido muy bien preparado para para el sueño que era clasificarnos para la Copa del Mundo pero hemos sentido que desde el primer momento nos ha costado entrar en el partido oí las decisiones arbitrales aunque

Voz 4 02:45 no sea buena excusa han sido muy injustas nada

Voz 1375 02:52 eh anoche en El Larguero estaba Jaime Nava bueno capitán ahí hablando con Yago decía pues es verdad que estamos muy mentalizado estamos muy preparados pero la la la presión no sé si la presión y la ansiedad parece que esta vez la notamos un poco más no sé si hoy cuando habéis salido jugar

Voz 4 03:11 también la habéis notado o no

Voz 3 03:13 el partido estaba preparadísimo hay nosotros hemos sabido jugar como todos los partidos

Voz 4 03:18 que que jugamos a intentando plantear nuestro sistema de juego Rumpy de movimiento en rugby para para jugar bien hey la verdad es que no ha costado oí que bueno esta vez a hemos perdió tenemos la posibilidad de irá repesca muy espero que salgamos adelante

Voz 1375 03:42 y luego con el árbitro es lo que estaba contando José Antonio os habéis calentado al final del partido luego hasta perdido ha pedido perdón eh el capitán en nombre de todos no porque es verdad que tampoco es una imagen propia vuestra no yo no recuerdo una imagina así de del equipo español no

Voz 3 03:58 eh y la verdad es que no es una una una buena imagen que para el rugby español pero puedo llegar a entender la

Voz 4 04:08 frustración que tenía alguno de nuestros jugadores sí la verdad es que el árbitro y se ha comportado muy muy muy Mali

Voz 3 04:17 bueno en Facebook disculpas a todas las personas que han visto el parto

Voz 4 04:21 lo que sinceramente es hablando no es nuestra cara Hay

Voz 3 04:27 vamos a intentar hacernos perdonar con las victorias importantes que no bien

Voz 1375 04:33 habéis perdido por el árbitro

Voz 4 04:36 sinceramente claro pues sí

Voz 2 04:41 lo que quiero es tu opinión se ve

Voz 3 04:44 veintiocho golpes de castigo contra ocho es que no hemos podido ni jugar no no quería decirlo al principio de la entrevista pero veintiocho golpes de castigo es imposible ganar un partido internacional

Voz 4 05:01 nada con sí sí país analizar el partido ya veréis que que

Voz 2 05:07 sinceramente a José Antonio es es el ánimo que hay entre entre los aficionados que allí estaban entre los jugadores el seleccionador

Voz 1375 05:15 por es verdad que luego han pedido perdón por por por los modales digamos no por la forma de irse todos a por el árbitro al final y aplaudiendo ley yendo a por él con el rebote que tenían e ir a que aun pidiendo disculpas porque la imagen nació la más adecuada pero las sensaciones esa no que hoy perdió por el árbitro eso es lo que hay allí de lo que queda del partido y en Bélgica no

Voz 1026 05:34 pues sí manos la sensación es que la selección han perdido por el colegiado porque era en cada jugada en cada cruce ya no es lo que le pide a España que seguramente eran golpes de castigo una mayoría sino lo que no le ha pitado a Bélgica Icon eso España además yo creo que no ha sabido jugar con esa presión añadida de que el ávido de esté minando los jugadores algunos no estaban en su sitio y es muy complicado porque si habitar algo parecido en los dos sitios ya España gana el partido en el día de hoy pero no ha sido así

Voz 5 05:58 eh que queda ahora es es un milagro Se puede conseguir o es imposible

Voz 1375 06:02 para para ahora los partidos de la repesca que España vaya a la Copa del Mundo no es un milagro eh para nada porque es cierto que ahora

Voz 1026 06:09 queda un cruce primero a partido único con Portugal en Madrid que este partido es asequible después de ahí un partido de vuelta con Samoa muy complicado aunque la vueltas en Madrid es muy difícil porque somos una potencia que está acostumbrada a jugar mundiales tiene jugar jugadores de primer nivel yo en esa primera eliminatoria creo que España lo tienen muy complicado pero ojo Si España no consigue la vía en ese partido ahí di vuelta con Samoa tendría una última opción que es un cuadrangular digamos que con equipos que han rebotado de cada continente el europeo que sería de España si Canadá de Norteamérica un equipo africano que puede ser Zimbabue o Kenia y seguramente Hong Kong en ese cuadrangular salvo por Canadá que yo creo que está la cosa puede estar en un cincuenta y cinco cuarenta y cinco foros norteamericanos España tiene ser el Mundial en ese último cruce aunque la selección ahora mismo piensa que es posible incluso ganarlas

Voz 1375 06:56 eh Marco antes me has dicho con sinceridad te digo la verdad de lo que creo

Voz 5 07:00 bueno pues ahora te digo con sinceridad que pensáis ahora mismo en El Vestuario la selección de rugby que se puede estar en la Copa del Mundo después de otra pieza de hoy o que es muy difícil

Voz 3 07:09 eh vamos a intentar digerir la derrota de la mejor manera posible sinceramente nos vamos a preparar para el partido de tan importante que tenemos contra Portugal Easy tenemos la suerte de ganar ese partido vamos a ir con todo a jugar contra Samoa para intentar acortar lo más

Voz 4 07:27 Ximo las opciones para ir al al Mundial

Voz 6 07:33 sino esa segunda opción

Voz 1375 07:34 que decía también de hablaron también que

Voz 4 07:38 que que que sí que tanto deducciones

Voz 1375 07:41 pues nada Marco que habéis hecho debería terminar el partido cada uno ha querido estar solo Davis estado en grupo había estado comiendo juntos da una vuelta por ahí o habéis dicho no quiero ver a nadie que has hecho tú por ejemplo

Voz 3 07:53 nada hemos hecho el tercer tiempo después del tercer tiempo nos hemos rendido

Voz 4 07:57 en el hotel Novotel ha habido una cena con todo el equipo Inter

Voz 3 08:02 yo de opiniones intercambio de sentimientos Si después cada uno pues

Voz 4 08:08 libre para hacer lo que necesite en este momento complicado

Voz 1375 08:13 pues nada Marco el árbitro no ha estado en el tercer tiempo no

Voz 4 08:16 no la árbitros no no no no esto no

Voz 1375 08:20 no estaba no estaba el tiempo vamos a hablar del árbitro

Voz 3 08:23 sí exactamente a seguir intentándolo y luchando para el seño que tiene el rugby españolas

Voz 1375 08:29 pues nada con vosotros estábamos en la victoria hay también en la derrota que todavía no se ha perdido del todo así que ánimo Marco gracias por estar en el larguero y suerte para lo que nos viene

Voz 3 08:37 muchas gracias sí disculpas aún por la imagen que hemos dado pero bueno sinceramente vamos a seguir luchando para conseguir el sueño

Voz 1375 08:44 Nos honra pedir disculpas Marco y a veces por la mañana también ahora en El Larguero un abrazo hasta luego marcó Pinto vaya bien es igualmente igualmente gracias por estar en la SER pues nada altera el calentón hay que superarlo la derrota hay que superarla y hay que pensar que todavía le quedan opciones que es lo que tiene que hacer el equipo

Voz 1026 09:00 las quedan quedan opciones si yo creo que se puede soñar lo que pasa que claro cuando tienes una cosa inesperada que te cae del cielo como era esta opción además conseguida con esfuerzo que era ganar Rumanía verte dependiendo optimismo en un partido en teoría seguirle y además lo pierde porque si Bélgica gana hoy fácil jugando espera muy mal pues dices te han ganado pero como ha sido como ha sido pues digamos que la rabia el dolor es mayor quedan partidos por delante quedan opciones y hay que decirle a esa gente a esos quince mil huesos dice Amy o incluso al Rey que tienen que volver a central para ayudar a que España contra Portugal contra Samoa y luego siguió cuadrangular esté en el Mundial de Japón

Voz 1375 09:33 el que viene ni lo dude es que así será allí estará todo el mundo que tenga que estar para apoyar a los leones y estará Vera contándonos en la SER un abrazo José Antonio