Laura Domínguez: "La árbitro nos ha dicho que si le estábamos tomando el pelo"

Voz 1 00:00 bueno yo se lo primero que no lo queremos vestir para nada de de polémica pero si queremos contar algo que no cesa

Voz 0458 00:08 parecidos sin más una falta sensibilidad digamos importante para contarlo para ver si se puede corregir de alguna forma para la sientes oportunidades es un parte

Voz 2 00:16 dio también Dani de fútbol femenino entre el Albacete y el Rayo Vallecano jugado allí esta mañana a las doce en Albacete que jugaban

Voz 0451 00:24 ambos equipos Bono las jugadoras habían hablado entre ellas para hacer un minuto de silencio lo hemos visto en Vallecas que ya hacía un minuto de silenció muy especial en memoria de una aficionada de nueve años que había fallecido de Naiara y además casualidad es prima prima si las jugadoras de Laura Domínguez y bueno después de un año luchando contra el cáncer fallecía en estos últimos días y querían tener al menos ese mínimo homenaje entre las jugadoras habían hablado también con la colegiada ya habían llegado a un acuerdo y al parecer las jugadoras del Rayo Vallecano salen un poquito más tarde y eso es lo que hace que elegida del partido en el momento en el que salen las jugadoras del Rayo Vallecano se niegue a que se haga ese minuto de silencio en ese momento hay un poco de incertidumbre tras la negativa Natalia Pablos la jugadora delantera del Rayo Vallecano saca el balón y deciden dejar el balón ahí quieto parado en mitad del terreno de juego y hacer el minuto

Voz 0458 01:17 atención de parar un minuto no digamos eso es antenas fuera

Voz 0451 01:19 el consentimiento de de la colegiada en ese momento durante quince segundos hacen el parón de quince segundos la colegiada se dirige a la banda con el objetivo determinar ese minuto de silencio ese homenaje y ahí es cuando los jugadores ya rompen a aplaudir empieza el partido pero no se pudo hacer apenas quince segundos

Voz 0458 01:38 Nos lucha una jugadora del Albacete que es hola tal y también en la jugadora del Rayo Vallecano Laura Domínguez la Laura qué tal hola buenas además Laura queremos acompañar desde Carrusel deportivo en el sentimiento porque es la prima de Naiara y nadie mejor que tú pues estaba en una situación pues pues critica lo emocional no un día un día como hoy empieza contigo Ci U las chicas de la lo hace de las jugadoras y también las jugadoras del Rey Vallecano como dice Dani llegar a un acuerdo entre entre vosotras digamos para para mantener ese momento silencio no tendría que haber ningún problema no charlado con la colegiado para que para que para que así fuera no que os dice ella Mati

Voz 3 02:19 efectivamente el vamos a tener un gesto solidario con el Rayo Vallecano y con y nada pues decidimos que sí que se hacen de nieve invención entonces la conocida como íbamos un poco tarde pues ha decidido eso que no que no se hacía y Natalia nos ha pedido que decirlo podíamos hacer oí nos ha parecido bien

Voz 4 02:35 yo creo que él no tenía más marchita el asunto lo único pues eso colegiada sólo ha dejado quince quizás yo hubiese dejado un poquito más pues no hubiese habido tanta polémica sí

Voz 0458 02:46 Laura sabemos que a estas a flor de piel y Líbano se trata no no dotarle como decíamos de de de una polémica al asunto ni una trascendencia demasiado enorme pero sí sí denunciaron poco la falta de sensibilidad no es sobre todo para Ci U Laura pensando en Naiara no en lo que también ha pasado en en Vallecas no quizá quizás lo que le ha pasado a colegiado yo no yo no sé si os ha dado alguna explicación no minuto silenció era un detalle muy bonito una vez no se puede dar las jugadoras decidí parar ella se pone nerviosa decide ganar línea de banda para decir que que lo va a reflejar en el acta es que no se lo decía a Madrid lo que ha pasado con las chicas del Albacete cosa dicho a vosotras Laura

Voz 3 03:23 es decir así honra que hemos salido a las ya que estaríamos íbamos a ir ese minuto de silencio para mi prima ahí bueno hemos empezado a hablar hice desde que pasó

Voz 0458 03:35 citara no

Voz 3 03:37 sí bueno no ha pedido ni nada hay aquí al a gestos cuál es nuestra situación cualquiera se ha Villar que ha luchado contra esa gran fallece pues al final es algo que te emociona y más cuando lo vives entonces gracias sobre todo a las siete ya ha hecho lo máximo posible para que haya la disputase de luto

Voz 0451 04:03 el gesto del Albacete que que ha sido muy bueno pero sin duda la hora lo que más sorprende viendo las imágenes y vosotras que estabais en el terreno de juego ha sido quizás también un poquito la la actitud de la colegiada que según refleja incluso luego en Avalos en en bueno en Twitter ha puesto en comunicado ha puesto unas frases en las que decía que la colegiada se dirigía a vosotras diciendo que a ver si le estaba tomando el pelo yo creo que de tomar el pelo nada

Voz 3 04:26 si hace bueno estábamos en ese minuto bueno tiene quince segundos ha dicho lo que tienes el peligro al que me rápidamente ha querido pitar para que mi primo se merece después a luchar contra Franco no porque me decía que son mínimos

Voz 0458 04:43 hombre pues que que menos Iturralde y tú esto evidentemente es una cuestión mucho más humana no que de una versión del reglamento arbitral se le ha podido pasar por la cabeza en la colegiado para para sabiendo que un minuto de silencio por una por una persona en este caso una niña de nueve años que ha fallecido a consecuencia de del cáncer y bueno sobre pero una vez empieza el partido y las jugadoras deciden parar un minuto que eso ya es una cuestión de un acuerdo entre entre ambos equipos porque se habrá puesto si tú

Voz 0514 05:12 boy un poquito no en primer lugar un fuerte abrazo Laura no sólo en este momento eso es lo primero y lo segundo yo creo que ese es un tema de ofuscación no un tema de la la rana más importante en el fútbol es la regla dieciocho que es el sentido común no ella yo creo que que que ha querido empezar se ha visto todo todo todo encima in ha sabido reaccionar no no ha sido racional porque te lo dio lo que pasa también los árbitros de Primera División están muy encorsetados hoy en día tienen ser muy mecánico es muy robots están dejando poco a poco a lo que es la persona yo creo que aquí el la la colegiada a aprender mucho de esto no va a aprender pues eso que que que arbitraria si al final es un deporte y los sentimientos y esas cosas pues que el reglamento es una cosa pero el sentido común es otro que es más importante que el reglamento no llevar obseso que es una ofuscación de ella y ahora mismo yo creo que ya lo estará pensando diciendo madre mía podría haber actuado de otra manera no iba quitar

Voz 0451 06:06 esa imagen un poco negativa Laura I por también mantener en el recuerdo a la gran hallara lo más importante no en el minuto treinta y seis Se golito no gol Natalia Pablos que ha sacado de la camiseta de Naiara y eso sí que es un homenaje de verdad

Voz 3 06:21 pues encima de me quedo sobre todo con esos que ahora compañera haya tenido muchas gracias sobre todo al Albacete que cada esto todo acuerdo con nosotros

Voz 1 06:32 Laura Nos queda enviar de un beso muy grande es aplauso de toda nuestra gente de aquí

Voz 5 06:36 el Carrusel deportivo para la próxima Laura viendo gracias Nati