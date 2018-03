Javi Calleja: "En el Villarreal siempre se ha creído en una forma de jugar"

Voz 1375 00:00 eh pero dejadme que saludemos al entrenador del submarino amarillo Javier Calleja está por ahí en sintonía El Larguero

Voz 1 00:04 a las doce menos cuarto hola a Calleja muy buenas hola buenas noches

Voz 1375 00:08 pues felicidades hombre pues muchas gracias que viene sabe ganar así no a todo un Atlético de Madrid

Voz 0905 00:14 sí muy bien porque hemos remontó un partido muy complicado muy eran tres puntos importantísimos que yo creo es el tiempo ha plantado cara en todo momento el Atleti hemos conseguido una auditoría justo

Voz 1375 00:30 no lo ve un al te ha salido bien eh bueno general los tres cambio no pero has visto que era un momento de intentar irse hacia adelante te tenías que arriesgar tampoco quedaba otra no

Voz 2 00:39 se diría bueno han aportado todos los tres cambios Si

Voz 0905 00:42 también todo lo que ha en el partido al final de del encuentro íbamos con un resultado adverso y queríamos darle amplitud al campo por tanto indicó que ha la banda ahí después de aprovechar un poco antes una vez que bueno de matadores por de área ha tenido y mucho acierto

Voz 1375 01:05 porque ha metido los dos allí en en apenas ocho minutos en Quintos de a falta de nueve jornadas en otra vez en otro año ya no es ya antes nos emocionamos y dos echamos un montón de piropos ya lo vemos como algo normal lo vemos como algo habitual pero ahí estáis un año más Calleja quintos

Voz 0905 01:22 es muy difícil muy complicado yo creo que tenemos que dar todo mucho mucho valor y parece fácil es verdad que como año tras año pues el Villarreal está consiguiendo meterse en torno europea jugar competiciones europeas pues tiene quita importancia pero bueno los que pero los profesionales y todos los que estamos dentro de plus sabemos las dificultades Si lo difícil que es año tras año intentar estar entre los seis a ver si tiene mejores equipos de la Liga y luego

Voz 1375 01:51 digo mal lo que habéis hecho hoy es que os habéis cargado la Liga quiero decir es que si es que había hoy Calleja ya sabes cargado la Liga no

Voz 0905 02:00 bueno nosotros hemos hecho nuestro trabajo ir al final cada uno está donde se merece el Barça está intratable el Atlético de Madrid está haciendo una grandísima temporada el Real Madrid se acerca al final en la Liga pues cada uno determinadas parece yo creo que es una línea una regularidad IT para nosotros era vital ganar hoy que era muy importante porque estaba en los puestos europeos y lo hemos conseguido

Voz 1375 02:27 a ver ahora mismo

Voz 3 02:29 pero el objetivo es aguantar esa quinta plaza sexta

Voz 1375 02:32 para estar en Europa una vez el año que viene si eso eso es eso nosotros mismos es es es un poco el objetivo que tenéis no hay otro ahora mismo que que que no es poco desde luego sobre todo seguir jugando al fútbol de la manera que jugáis porque tú eres uno de esos entrenadores que ha seguido apostando por la línea un poco del club de de hilaridad futbolística no que también es importante no sólo el resultado sino la manera de conseguir unos resultados no

Voz 0905 02:52 luego comparto totalmente lo que tú palabras no sólo de ganar sino el modo en que se hace en el Villarreal siempre se ha creído una forma de jugar conseguir los resultados a través de una línea de juego

Voz 2 03:06 eso es lo que he creído lo que creo

Voz 0905 03:08 hoy es lo que voy a seguir practicando porque me creo que bueno cojo en muchas maneras nosotros creemos que a través de él sí sí sí si cada uno tiene

Voz 2 03:24 pues un poco una línea

Voz 0905 03:27 bueno es estar dominado el balón en juego vistoso que contrario a la iniciativa ido vamos a seguir manteniendo porque creo que tanto yo como el club lo que creemos y lo que no dos pero ya no perdió ya ampliado

Voz 1375 03:45 el contrato no

Voz 0905 03:47 yo no tengo contrato con el Villarreal

Voz 1375 03:50 sí pero no pero ha dicho megalómano Omar venga firmó un año más hombre

Voz 0905 03:56 es seguro que no hay problema llevado diariamente por el presidente de Ros también negros así bueno por ahora queremos darle todos pero yo estoy muy tranquilo ha pasado al descanso

Voz 2 04:13 pues me imagino que como cómodo como yo es una persona

Voz 0905 04:17 caliente de ha visto cosas que tienes

Voz 4 04:20 a grabar entonces a a expresarse lo ha

Voz 0905 04:24 al árbitro yo tampoco visto lo que lo que ha dicho es lo que me ha comentado

Voz 1375 04:27 sí la he dicho te has equivocado no la puesto el árbitro en el acta no te has equivocado no había ningún insultos al colegiado que lo he dicho al entrar y valentía ahora que tener cuidado eh oye te has aprendido la última determinamos te ha sorprendido el cambio en el Atlético cuando ha quitado Griezmann llamativa Gabi

Voz 2 04:46 me imagino que en ese momento

Voz 0905 04:48 se buscaba no era aguantar el resultado y fortalecer el centro del campo

Voz 5 04:56 sí la lucha pues mira qué bien

Voz 0905 04:58 como nosotros era todo lo contrario teníamos que arriesgar tenemos caballetes ofensivas sí bueno es verdad que

Voz 6 05:08 el fútbol es una vez

Voz 0905 05:11 te quita ya con nosotros esta vez no ha compensado verdad que gallega te ha gustado el cambio