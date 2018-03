Chino: "Ha sido algo increíble y súper emocionante"

Voz 1375 00:00 está por ahí Javier García más conocido como chino hola chino muy buenas hola muy buena pues lo primero enhorabuena

Voz 1 00:07 muchas gracias vayan golazo que te el marcado macho buena no está mal no estamos todos

Voz 1375 00:12 menudo Pinazo te eh eh

Voz 1 00:15 no se lo has visto por la tele o no fíjate la puesta y no tuvieron has visto

Voz 2 00:19 la verdad es que todavía no ha tenido la oportunidad de duelo estamos ganando podido verlo

Voz 1375 00:27 Icomos lo recuerdas algo cuando lo coja mover como como lo recuerdas el gol

Voz 2 00:34 bueno eso es un robo a Rafael rato oí buena portería vacía desde lejos pero la verdad es que ha sido algo increíble y superen nacionales

Voz 1375 00:42 sí y cuántos mensajes tendrás en el móvil ahora mismo llamadas

Voz 2 00:46 pues no lo sé no quiero ni mirando pero seguramente que mucha mucha

Voz 1375 00:51 oye cinco mil casi cinco mil tías de Jaén aquí en Madrid viendo al equipo que pasada que copa habéis hecho ayer que remontada contra el Zaragoza hoy que remontada contra Movistar Inter una pasada

Voz 2 01:01 sí la verdad es que que hable lo que estamos viendo es un club modesto humilde como Jaén que traslade a cinco mil personas en la gente que no se ha visto por televisión es algo increíble agradecer

Voz 1375 01:14 ayer metió dos tres de los tres los tres pero no saben nada nada no remontó

Voz 3 01:19 minuto iba ganando Zaragoza dos uno en un minuto chino metió dos goles en la escuadra porque como no existen la portería los dos en la escuadra el último además en el último segundo tres dos ganó Jaén le metió una final yo hoy por si no fuera poco pues otra vez héroe metió el gol ha metió el gol decisivo

Voz 4 01:33 más te minuto y y que que que queda dicho los compañeros que ha dicho el entrenador

Voz 2 01:41 nada nada la verdad es que todavía no hemos hablado estamos en una nube estamos preparando todavía Hay nada esperemos disfrutarlo como se merece que esto no pasa todos los días Si ya hemos hecho otra vez historia oye porque te llevan chino bueno porque desde pequeñito y ahora de grande pues cuando me río suene a China los ojos bueno pues te ahí viene de ahí viene chino

Voz 1375 02:02 sabes riendo que unos cuantos veía oye y cuando ha visto el tres uno para Movistar Inter ha dicho palmos

Voz 1 02:11 he dicho viva la verdad

Voz 2 02:14 te digo la verdad sabía que era complicado pero este equipo no para de luchar no no se rinde nunca hay y cuando hemos empatado sabía que íbamos a ganar con el empate sabía que íbamos a ganar sí sí sí

Voz 3 02:25 ella sería por el empuje de Jaén además porque hay Sevilla es que la vida como me entró miedo con ese empate de Jaén además se vinieron arriba todos los de los de en que habían venido eso les llevó a ganar el torneo después de ello Ana Hernando sino quédate es lo que está dando todas en chino quédate

Voz 2 02:44 he pues de momento todavía no lo sé la verdad es que no no hablar con nadie muy a ni la verdad es que me gustaría quedarme yo estoy muy bien ahí tengo mi hijo ahí en a la verdad es que estoy muy

Voz 1 02:56 esto con lo que es pero si lo voy a creer que el club pero si se está de maravilla chino yo estoy muy a gusto y muy feliz desde para que de donde tienes ofertas

Voz 5 03:07 no no no no es que no ha hablado con nadie no no sé si tendrá oferta yo no no que no me preocupa ahora mismo

Voz 1375 03:13 tengo la gente hay en Jaén preguntándome dile que diré que quién la hecho alguna oferta

Voz 2 03:18 no pues todavía no no me importa eso voy y la verdad que estoy muy a gusto aquí bien intenciones

Voz 1375 03:25 pues nada le ganaron cinco dos al Cartagena en cuartos le ganaron dos tres al Zaragoza en semifinales si le han ganado hoy tres cuatro a Movistar Inter en en la gran final y ahora que ahora que toca

Voz 2 03:37 pues ahora centrarnos en Liga que estamos a tres puntos de del cuarto clasificado y también tenemos unas semifinales de la Copa del Rey contra Zaragoza y la vuelta en casa que es y ganamos pues pasamos a la final que nos espera el Barça

Voz 4 03:54 qué exitazo de del Jaén y que exitazo de la Copa eh si además así una organización muy buena así que habían poco sí sí

Voz 3 04:01 si iba a quedar grandes gente sino por la falta de llenaba hombre es grande pero es que la gente se ha llenado la organización ha sido fantástica a nivel de prensa a nivel de jugadores también estaban obviamente encantados con con como Copa yo creo que las semifinales que hemos visto la final que hemos visto es lo que necesitadas este deporte para el empujón vamos a ver si definitivo decían algunos jugadores aquí en Ser Deportivos y Ricardinho para que sea olímpico eso es uno de los pasos que se quiere dar por lo menos que que más gente se engancha al fútbol sala que es lo que para lo que estaba copa

Voz 1375 04:30 nada Javier García dile algo los déjame que te estarán oyendo por ahí mandarles un saludo hombre

Voz 2 04:33 nada simplemente gracias por el apoyo que recibimos en cada partido oí que si negro esto no sería posible