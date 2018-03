"Lo de Benzema es una milonga, Cristiano mete 40 con o sin él"

Voz 1 00:00 jo

Voz 0458 00:31 o es aquí estamos los de El Larguero doce en punto de la noche hora menos en Canarias hasta la una media acompañando Day gracias por estar ahí cada noche eh para hablar de un montón de cosas hoy tenemos que hablar de la victoria el Madrid seis tres ante

Voz 1375 00:45 Girona cuatro de Cristiano Ronaldo cuatro y los tres de Girona a balón parado los tres eh con la eliminatoria de la Juve en la cabeza porque este Madrid ya está en modo Champion el ICO Lucas Vázquez Asensio otra vez titulares Evra que ya en la Liga no se juegan nada es verdad que ya todo está puesto en la Champions pero cada partido que pasa eh Asensio y Lucas Vázquez les saca más distancia en esta carrera que va de la jornada uno la XXXVIII cada vez se distancian más en este esprint final Lucas y Asensio de Isco y Bale que empezaron disputándose el puesto de quién era el undécimo en este Real Madrid galáctico y al final ni uno ni otro los dos a la caseta y además por méritos propios y estarán con cara seria estarán enfadados estarán molinos o lo que queráis el mismo

Voz 0458 01:29 que es un movimiento pues como el mismo

Voz 1375 01:31 en el cultural cultural su movimiento social hay muchos muchos asocian al mismo bueno pues el mismo de Isco y Bale monos parece muy bien pero nadie discutirá ahora mismo o a lo mejor sí ahora y lo vamos a ver qué Lucas y Asensio les han pasado por la derecha a los dos así que con razón con justicia ciudad los ha mandado a la caseta en este punto a lo mejor acaban en las últimas jornadas otra vez siendo titular pero ahora mismo por mucho que se enfadan y mucha cara seria que pongan pues no están para muchas quejas porque anda que no han tenido oportunidad de los dos así que seis tres y Cristiano Ronaldo que ahora mismo segundo máximo goleador de la Liga a tres de Messi y eso que terminó la primera vuelta con cuatro lleva Messi XXV Olla con los cuatro Cristiano Ronaldo adelantado a Luis Suárez se pone con veintidós y tercero el uruguayo con veintiuno que esta jornada no ha jugado

Voz 0458 02:22 bueno eso en el Bernabéu ahora lo comentamos todo con los compañeros de sanedrín

Voz 1375 02:26 además el Barça le ha ganado dos cero al Athletic Club

Voz 1375 04:43 menos empleos Cádiz con cincuenta y cuatro Sporting cuarenta y nueve Un partido menos Granada cuarenta y nueve y Oviedo cuarenta y nueve está todo muy apretado por ahí y ahora mismo defendería la segunda B Cultural Leonesa XXXII Córdoba XXXI Lorca diecinueve y Sevilla Atlético dieciséis Además arranca el Mundial de Motos ha ganado Dovizioso y por delante de Marc Márquez y Valentino Rossi espectacular el primer carrerón luego estaremos con Mela Chércoles en Doha en Qatar

Voz 0458 05:06 Iggy en rugby hemos Palmou dieciocho días

Voz 1375 05:09 contra Bélgica si hubiéramos ganado estábamos en el Mundial ahora hay que esperar a una auténtica a casa

Voz 0458 05:15 sí lotería o milagro pero no está todavía

Voz 1375 05:17 con todo perdido luego extremos también en Bruselas con un protagonista de la selección de rugby que además hoy se han quejado muchísimo del árbitro Icon razón aunque la imagen es la que más nos ha gustado por eso ellos han pedido disculpas en fútbol sala enhorabuena al Jaén Paraíso Interior que se ha alzado con la Copa de España partidazo eh vaya final luego estaremos ven con Un brota de Jaén que la remontada al Movistar Inter han empatado a tres

Voz 3 05:39 yo no perdiendo tres uno

Voz 1375 05:42 iban perdiendo tres uno el Jaen y al final empataba atravesando la prórroga a falta de un minuto el equipo andaluz ha marcado el tanto de la victoria así que segunda Copa en la historia del Jaén espectacular con un lleno a reventar en el pabellón y con cinco mil aficionados del equipo jienense Gemma baloncesto destacar el Barça le ha ganado la prueba al San Pablo de Burgos y también destacar que el Baskonia ha ganado al Herbalife Gran Canaria luego repasamos repasar el basket así que con todo esto arrancamos el tiempo de sanedrín con toda nuestra banda que está ya por ahí al completo creo hola Antonio Romero que sigue ahí en el Bernabéu muy buenas tardes

Voz 0458 06:12 aquí seguimos muy buenas a todos está por ahí Jesús Gallego o la Gaye buenas noches enhorabuena al Jaén para el interior que me encanta ese nombre y además que lo es por otra parte seis años Hamilton también Mejía Pulido que siempre ha sido muy

Voz 0239 06:22 en el fútbol sala abogada de eso es

Voz 0458 06:25 qué tal buenas noches

Voz 4 06:27 por qué tal buenas noches ella me sumo a esa felicitación porque saben efectivamente es un paraíso interior que está por descubrir si yo y me alegra muchísimo

Voz 0458 06:37 te vas a todos los partidos se haga en esta entonces

Voz 4 06:39 el deporte de moda llegas lleva siete

Voz 0458 06:42 el diseño de moda y el equipo de moda y todos sabemos que el Inter es el equipo de Julio Pulido del su corazón así que hay que pues la seguimos con la ronda al estar presente Carreño buenas noches y está en Barcelona aquí o la y ahora sí hola hola buenas

Voz 1157 07:01 ahí estamos está Jordi Martí hola Jordi

Voz 0985 07:03 señor huelgas ocho todos sin postal hoy no estos recursos

Voz 0458 07:07 es perfecto hola Marcos López qué tal buenas noches a todos y me falta Pablo Pinto está aquí qué tal buenas noches Pablo te e peón al final por algo no no faltan los dos atléticos de ellos pero te honra que hayas venido

Voz 1670 07:22 bueno me ha costado ya había tráfico en Cibeles por lo visto este año

Voz 0458 07:24 no cuenta la Liga sólo cuenta el pichichi de la pata de Pablito se queda igual hoy ha venido y ya está no pasa nada que no sólo habla porvenir tu diría mamar preparado una sola pregunta cuánto va a ser rectifica pero eso la el mejor jugador que hace tres años para mí no te pierdas también al que puede venir en coche no saques es que no puede venir en Phnom Penh

Voz 1621 07:49 Miguel Martín Talavera o perdón perdón que no sabe aquí

Voz 1576 07:51 qué tal muy buenas cómo estáis todos en nombre de Cristiano Ronaldo me quedo con las declaraciones de esta de esta semana no voy a mucha gente con talento nadie se va a poder comido

Voz 0458 08:02 es verdad que gol a otra poco deporte

Voz 1576 08:04 vivo amenaza de aislar ese es el Cristiano Ronaldo

Voz 1501 08:09 dicho de los que hay poco que se puedan comparar pero bueno hay que saber es

Voz 1576 08:13 el vino también

Voz 0458 08:16 el adivino yo digo que es muy difícil compararse con un tipo como éste va a ser muy complicado oye no

Voz 1576 08:20 no no no da ningún ejemplo de nada me parece que está muy muy fuera de lo que tiene que ser un deportista de elite para ser ejemplar

Voz 1284 08:27 ergo lo más y yo estoy de acuerdo porque éramos los cuatro goles yo estoy de acuerdo contigo yo creo que en Talavera en llevarse el debate yo creo que

Voz 0458 08:33 se espera que no terminó yo creo que esas declara

Voz 0239 08:35 pero no no hacen ningún bien a Cristiano Ronaldo que el principal perjudicado aunque tenga razón de esas declaraciones a Cristiano Ronaldo pero pero bien

Voz 0458 08:42 pero no pero dicho esto tan Tuta

Voz 0239 08:45 poco eres demasiado deportivo en vez de entrar esta noche diciendo mírame equivocado o Cristiano Ronaldo es un fantástico

Voz 0458 08:52 volvió a un jugador de época

Voz 0239 08:54 no me gustan estas declaraciones pero yo voy a ser deportivo y reconocer lo que he hecho Simeone hay que metió la pata

Voz 1576 09:00 vengo vengo fastidiado con lo del rugby

Voz 0458 09:02 ya me vengo con el colmillo retorcido está bien que el segundo tema que proponga sea la revista de Cristiano y el segundo es que entendería mira a mi por ejemplo de lo habla

Voz 1284 09:11 en la Liga por favor a saludaron iba a ningún equipo es que no es que lo último último ha sido habitual Cossio le cuatro goles es que sí

Voz 1621 09:22 dejando uno y felicidades a Cristiano por los cuatro goles pero me parece que lo trascendente es que hay un equipo que no ha perdido un solo partido en esta temporada en la Liga y Keys ha sido el dueño absoluto

Voz 1284 09:33 ganando en el Bernabéu a las cuatro y cuarto cuando jamás cerramos Pablo cerraba esta costumbre ese va a hablar del pichichi de la Liga Adelante adagio no nos mejor si es muy fácil tanto en voy a estampar

Voz 0458 09:50 es un poco una en la que tienes que están todos metidos en el juego con el que Jordi Marcos pues va sacando quitar ha dicho dos han hecho Romero reconoce que hoy os estáis matando a Cristiano que no tenían razón ya estáis

Voz 1284 10:03 hemos adelanta que el Barça ha ganado la Liga definitivamente es que hablen de

Voz 1621 10:07 Jordi claro importante que el pichichi de la Liga

Voz 0458 10:10 ahora lo último que era último terminamos el barrio del Madrid me Jordi yo no entro en estas discusiones cada uno por equipo

Voz 0985 10:16 dijo con prioridades para unos hay una prioridad que es que Cristiano pues está a tres goles de Osasuna

Voz 0458 10:22 a la par al otro en Irak que es Messi

Voz 0985 10:25 la prioridad es ver la clasificación en la que era

Voz 0458 10:28 el setenta y cinco Atlético

Voz 0985 10:31 de cuatro Real Madrid sesenta otra cosa es que todos que Ramos naturalizaba idear como normal una situación que es extraordinaria ver como el Barça ha sometido a los dos finalistas de la Champions

Voz 0458 10:45 bueno una vez efectuados los saludos más extendidos y a la espera de que ahora nos ponga Pedro Fullana el sonido que también va por ahí con Talavera en el gocho la Pedro por ahí está con tala no Fullana muy buenas hola muy buena ahora escuchamos el sonido de el Cholo Simeone cuando hablemos de la Atlético Madrid pero empezamos por lo último tiempo hablar de todo vamos a hablar del Barça vamos a de que efectivamente para mí para todos creo ya no Liga hoy se ha acabado la Liga en el estadio La Cerámica se ha cargado el el Villarreal bueno

Voz 1284 11:13 bueno a lo mejor se ha cargado el Atlético no nos en la carga al Barça que no quieran cargados Barça sí pero hasta hasta el presente

Voz 1576 11:21 yo estaba a tres puntos de su mejor marca en punto de

Voz 0458 11:26 bueno hace cuatro años pero gana

Voz 1576 11:28 de toda va a tener ahora lo tendrá quince de dejó la Liga

Voz 1621 11:31 break a a ocho puntos seguiremos el que

Voz 0458 11:34 bueno puede haber haberlo al estar a once yo creo que con García Marcos que incluso si jugar al fútbol el Real Madrid tiene la culpa de todo

Voz 1501 11:40 si no jugara también lo tendría bueno Cristiano Ron

Voz 0458 11:42 Aldo yo creo que merece un capítulo porque este Madrid ha puesto modo Champions y ahora hablamos de la Liga y ahora hablamos del Atlético acaba de terminar el partido en el Bernabéu y esto lo que demuestra es la dependencia

Voz 1621 11:52 Adri de un futbolista como Cristiano Ronaldo es así

Voz 0458 11:55 todo lo buena temporada de están haciendo grandes jugadores y sobre todo la recta final de Asensio y Lucas que le han dado otro aire al equipo de manera radical con el buen año de Modric con los altibajos de Marcelo gastó lo que queramos pero evidentemente hay un antes y un después desde que cristianos enchufa nos enchufa es que las que ha metido hoy de fallar para mí una cosa que no cambien Cristiano que la ambición no cambia nunca jamás pero hay una cosa que si cambia es la puntería y al final ha vuelto a recuperar la puntería que había perdido en la primera vuelta el Madrid lo nota ha habido partidos que jugó bien en la primera vuelta pero Cristiano no las fama y ahora enchufa todas viral dato que decía red de dos por partido llevan los últimos sé cuando éste se ha puesto en modo Champions en modo Champions ahora mismo el Madrid

Voz 1375 12:36 el equipo a batir en la Champions

Voz 0458 12:38 junto con Don Don Leo Messi que éste come aparte como siempre decía hemos pero lo que cambia es Cristiano gallego Romero hoy todos luego ya dejaría para Europa luego

Voz 0239 12:47 bueno yo creo que el pasó una mala racha pero vuelve a ser el final

Voz 1939 12:53 de temporada del año pasado cuando depredador del área ha cambiado su juego a marca a un toque sin parar los me parece que son todos son toque luego Sánchez de cabeza con la izquierda con la derecha hoy Le volviste incluso tener la templanza de pillaron en el área ver que no tenía un remate claro darse la vuelta de la Lucas creo que está en un en un momento impresionante creo que cada día que pasa va subiendo el contrato que eleva a firmar Florentino este verano

Voz 1621 13:23 me refiero es que ya sabemos que el hacha que la Liga la tiene perdida que la Copa los eliminan eso y lo sabe todo el mundo lo que yo digo es que ahora el Madrid lo ha puesto todo a lo que le queda que es la Champions Madrid ilustró el Madrid

Voz 0458 13:34 consiguiese ganar la Champions que hay ocho candidatos el Madrid ganase todos lo demás que hagan todos los demás conjuró está exactamente eso es lo que digo estas mano tu están en ese punto aunque estén a dieciséis el Barça Services

Voz 0239 13:46 entonces el debate para mí bueno no he dicho siempre lo sigo diciendo es evidente que para mí Messi es el mejor futbolista del mundo y el mérito que tiene Cristiano Ronaldo de aguantar el envite de Messi estar ahí sin desfallecer cuando el argentino ha dejado de pisar el acelerador tiene bueno reconvierte en un jugador de época pero no estoy de acuerdo en eso de que Messi en la Liga de Campeones come aparte yo creo que como mínimo en las últimas temporadas Cristiano Ronaldo en la Liga de Campeones comen la misma mesa que Messi porque en los últimos años ha sido más decisivo Liga de Campeones el rendimiento y los goles de Cristiano Ronaldo es que el rendimiento de los goles de Leo Messi

Voz 0458 14:17 desde las últimas cuatro el Barça gana una de las últimas seis me parece dicho un aportar aportar algo nuevo algo que ha dicho gallego donde firmo debajo

Voz 0239 14:25 también creo que la manera de jugar que tiene ahora mismo el Real Madrid con un cuatro cuatro dos claro con dos futbolistas que aportan trabajo como Asensio en un lado de fundamental

Voz 0458 14:33 te das con Karim

Voz 0239 14:36 Gemma te puede gustar o no pero hoy por ejemplo Karim Benzema dado un recital de asistencias precisamente dos de ellas a Cristiano Ronaldo beneficia mucho a un futbolista que sólo tiene que pensar en el gol que trabaja en lo defensivo sólo en las jugadas a balón parado que de centro del campo parlante estando como está con el equipo armado así es imparable

Voz 1501 14:53 se gasta en menor en la presión en la recuperación en intentar trabajar porque Lucas y Asensio lo hacen muy bien independientemente además de con quién está en el centro del campo porque hoy Kroos y Kovacic habrá que lo han hecho bastante bien con ese sistema enfrente de de machín y me parece que que habían rendido los dos bastante bien creo que les beneficia el centro desde las bandas sobre todo le beneficia Cristiano y creo que hoy sí sí el acierto Bettino Cristiano porque es brutal lo de los cuatro goles estoy de acuerdo con Robertson que Benzema hoy dos

Voz 0985 15:20 es de la de la primera parte campeonato dices

Voz 0458 15:23 no pero terminar lo que estaba haciendo

Voz 1501 15:25 para entonces digo que que igual que la exhibición cada uno con los cuatro goles de Cristiano Ronaldo hoy me parece una exhibición de mucha altura también la de Benzema porque creo que eso lo de hoy los de hoy Fausto altura madre pero bueno pero en mi opinión no la tuya no pero les digo que tampoco creo creo que eso es justo lo que les servía Benzema que esté ahí en esa posición de prácticamente mediapunta porque delantero centro ya es otro llevabas sí

Voz 0458 15:46 a Cristiano ideal aparece Cristiano el gracias

Voz 1501 15:49 están alrededor incluido Lucas Vázquez vigente que se beneficia de esa visión de juego de Karim Benzema Si eso sí eso lo hiciera porque deben puede decir muchas cosas que no tiene sangre que no aprieta que pasa de todo que es una empanada o lo que es

Voz 1576 16:01 el decreto lo que te dé la gana gol pero que no tiene

Voz 0458 16:03 una cosa que es una cantidad que es una calidad Best

Voz 1501 16:06 al una calidad más brutal y una mujer con una visión de juego espectacular si de verdad a eso da lo que da hoy me parece que la pareja Benzema Cristiano es muy buena evidentemente

Voz 4 16:14 yo de Cristiano Ronaldo quería decir dos cosas una que el partido de hoy yo se lo he visto este año diez veces por lo menos

Voz 0458 16:20 la única diferencia de lo que verdad esos partidos

Voz 4 16:23 no marcó que hoy si últimamente sí pero la intensidad

Voz 0458 16:28 a la fuerza a mí eso no cambia nunca no ha cambiado nunca habrá cambiar otra cosa eh a nivel físico están mucho mejor de lo que estaba así estamos un poquito mejor quiero

Voz 4 16:35 que estaba efectivamente pero la única diferencia es que en otros partidos ha tenido muy mala suerte

Voz 5 16:40 ahora está teniendo esa pizca de suerte que necesita

Voz 4 16:42 un delantero lo otro que quería decir es que yo si fuera el Real Madrid me plantearía un cambio de dorsales urgente y le daría el nueve a Cristiano el siete a Benzema que se los cambiaran porque el delantero del Madrid es cristiano y el nueve del Madrid es Cristiano Benzema y yo creo que su posición es la de asistir como hemos visto hoy porque efectivamente gol está demostró que Benzema no tiene el que lo tiene es Cristiano así que se hiciera en un cambio de dorsal quedaría mejor el nueve lo llevaría Cristiano y el siete Benzema terreno el rescate siempre renueve no pasa nada se cambia de la publicidad CR9

Voz 0458 17:19 el consejero agregó el consejero delegado de CR7 no tiene tanto que ver cuando aquí si va a pactar yo no quiero pinchar el globo

Voz 1576 17:30 sí pero creo que hablabais de Lucas Asencio creo que Lucas y Asensio fueron titulares y jugaron el partido del Espanyol y el Real Madrid perdió y creo que Cristiano que anotó dos goles y fue decisivo el otro día en Eibar el Real Madrid no fue ni mucho menos superior al equipo de Mendilibar encima tuvo la mala suerte el equipo armero de de que las decisiones arbitrales beneficiaron a ese programa que hoy es verdad que ha metido seis goles pero es que creo olvidamos muy poco aquí últimamente en el Sanedrín es natural la memoria selectiva

Voz 0458 17:59 perdona es el argumento de adónde quiere no es que yo veo rompe yo veo eh

Voz 1576 18:08 aquí demasiada euforia en espera

Voz 6 18:10 por luchar no les Mario Torrejón hablando de mimbre

Voz 1576 18:13 de momento se ha sido departido

Voz 0458 18:16 en Cornellà pico jornada antes recuerdo que faltó

Voz 0239 18:20 Cristiano Ronaldo que el elemento diferenciador de este equipo

Voz 0458 18:23 por qué no

Voz 1576 18:25 María y luego frente al Eibar que el Madrid no

Voz 0239 18:27 fue superior es una opinión respetable pero sólo una opinión yo creo que en un campo muy complicado como el de Ipurua en gran parte de los minutos en Madrid fue

Voz 1576 18:36 le quitan dos penaltis y una pulsión Aguelo

Voz 0458 18:38 el me he dicho por por esto

Voz 1576 18:41 monopolizado de González oye perdona

Voz 0985 18:43 lo cuando decimos que en Cornellà adoptó o Cristiano no es que tuviera ninguna boda o como

Voz 0458 18:48 yo no que no jugó no quiso poner en jaque les dio fiesta sólo hace sólo Ndong un avión en invadir un a uno de fuera del estadio naval descanso a Cristiano a nuevos el año pasado no se la Liga Avenida bueno bueno bueno

Voz 0985 19:05 entre los descansos que les da Zidane il la desaparición absoluta de Cristiano en la primera parte del campeonato esto explica en parte la distancia de seis puntos eh

Voz 1501 19:14 dos más uno con Liga ganada con la final de Copa y otro con la Europa League siendo favoritos les noto un poco de verdad tenso pelín puntito Amarguillo Science moco ahí como que no la metió cuatro goles Cristiano ya parece que felicidad

Voz 0458 19:27 que no nos pero espero sacar algo raro

Voz 1621 19:30 no Mario si tú eres el primero que decías que el Madrid no dependía Cristiano

Voz 1501 19:33 yo creo que dependen menos el Madrid de Cristiano que que el Barça de Messi

Voz 1284 19:37 es el mejor jugador de la mejor equipo del mundo

Voz 0458 19:41 pues parece que no tanto porque no

Voz 1621 19:44 está el Madrid decisivo ahora por qué Mario está donde está ahora en la Liga porque este antiquísimo primero ningún otro nosotros sí pero Cristiano que es el jugador diferencial como acaba de decir sin ninguna duda como acaba de decir Antonio Romero el jugador diferencial no marcó ninguno de los tres meses hasta acuerdos

Voz 5 20:00 hasta que cobren sí sí evidentemente pero no

Voz 0239 20:03 pero la diferencia a partir de ahora

Voz 1621 20:06 Casemiro Emilio pero a muchos de ellos escucharon este sanedrín que el Madrid no dependía de Cristiano que no dependía yo

Voz 1501 20:12 dicho por lo menos mi opinión es que no depende el Madrid tanto

Voz 1621 20:14 el Barça debe los hechos te demuestran que depende tanto o más que el Barça demostró creo que ni ni siquiera en los madridistas son bueno sí que sólo se que lo son que me perdone pero quiero decir que en el fondo yo creo que ya nos hemos acostumbrado estos dos No somos conscientes probablemente sean ellos pero el Barça el impacto es que tiene cada uno será el Madrid cuando Cristiano bueno pero un gran equipo

Voz 0458 20:33 yo quisiera el Barça cuando este mes hicieran otra cosa pero

Voz 1939 20:36 yo sí creo que hay algo que haya cambiado ahora aparte de que las meta Cristiano el Madrid está jugando mejor hoy el Girona que ha hecho una buenísima primera parte

Voz 0458 20:45 los goles del Madrid no son

Voz 1939 20:47 el otras veces Cristiano medía tres goles eran dos balones parados y un penalti hoy el luego el ERE Cristiano lleguen en buenas jugadas

Voz 4 20:55 Brando fue en jugadas colectivas

Voz 1939 20:57 jugadas vientre bien trenzadas por por los los centrocampistas que llegan por banda izquierda por la derecha

Voz 5 21:03 eso antes no sucedía entonces sí

Voz 1939 21:05 si Cristiano es recuperar la racha pero es que el Madrid está llegando al gol jugando mejor que jugaba antes

Voz 0458 21:11 es decir así Asensio

Voz 1939 21:12 bueno es que en este programa yo llevo diciendo que Lucas se sobretodo que Asensio no ha tenido continuidad en toda la temporada

Voz 0458 21:19 Irán está teniendo desde hace un mes y medio está teniendo una continuidad que antes no pero en partidos importantes y con los titulares tiene no solamente el día de Copa contra el parece que

Voz 1939 21:27 qué tiene que ser titular si os y en esto

Voz 0458 21:30 a formas es que Asensio al

Voz 1939 21:32 treinta y cinco por ciento da más que otros al noventa

Voz 0458 21:35 sin ninguna duda sin ninguna duda Pablo estabas por cierto

Voz 1670 21:38 de todas formas por cierto desenmascarar una de las grandes mentiras en entorno a la figura de Benzema que a Cristiano le viene bien Benzema al lado para mí es una una milonga como la Copa opino porque Benzema se ha marchado al campo y cristiana sigue metiendo goles hoy y Cristiano mete cuarenta con Benzema o con Antón Meana su derecho es que Cristiano mete cuarenta goles esa así hilo de que Benzema

Voz 1284 21:57 de ahí usted que soy pero sí que hubiera algo que exhibieron no

Voz 0458 22:00 debe tipo oigo Cavani Lewandowski Suárez que mete treinta goles al año igual a Cristiano rebajaba la cifra no lo sé pero con Benzema si convencen a eso suena a milonga es muy atrevidos y además tú has contado lo más existencia Benzema hoy un tiro solo contra el portero comenzando da tiempo a Cristiano Benzema aparte de esas dos asistencias de gol una escucha porque en el Madrid

Voz 1284 22:23 saben que la cristianos que les ha dado un giro segundos a Cristiano estoy vendiendo el gran parte de la jugada el Calderón

Voz 0458 22:32 sin poder mencionaba me pero no lo soy

Voz 1621 22:34 que la cristiana no

Voz 1284 22:37 le gusta jugar con Karim Benzema pero parece que es lo mejor que no está

Voz 1576 22:44 les era cero goles que no hace Benzema suele gustar pero no nos engañemos

Voz 1621 22:47 los ir a nadie un equipo

Voz 1576 22:49 como el Real Madrid no se puede permitir que como ha dicho antes Marcos que Cristiano esté desaparecido Don durante una gran parte de la temporada no hallado otro delantero que como

Voz 1284 22:58 a esa bandera es el número sale con eso no se lo puede permitir

Voz 0239 23:04 es que eso está claro pero hacerme caso si hoy después del partido que ha hecho Benzemá vuestro argumento aquí para criticar es que el jugador que el francés ha jugado mal

Voz 1284 23:12 esa lección apoya el argumento si las ventas y caras

Voz 1576 23:20 Madrid ha empezado hoy con los seis goles al Girona la temporada de Benzema empezado hoy con dos

Voz 1284 23:25 asistencias

Voz 1576 23:27 los de Cristiano

Voz 0458 23:30 siente yo creo que Lucas Vázquez Asensio sabemos lo que le anda el equipo está jugando con cuatro cuatro dos balones por las bandas sexual mejora mucho Cristiano chupando y eso es una evidencia para para para terminar el Madrid iba gasoil Barà iba a los dos eh lo decía al principio porque los que están los dos con mala cara tal mustio decía disco serio pero claro es que los dos que empezaron peleándose por la titularidad uno u otro ahora acaba siendo suplente los dos yo creo que de forma merecida yo creo que no es justo

Voz 0231 23:58 pero no porque Bale no se merece nada en este equipo ahora mismo SAR Bale desaparece cuando juega no lo hace bien se lesiona más que nadie Bale no está al nivel del Real Madrid campeón

Voz 0458 24:07 a Lucas y Asensio ahora mismo sí pero

Voz 0231 24:09 porque a Isco le han sacado del equipo digo yo no digo que Tamayo jugar al Atlético jugar Lucas y Asensio pero ha habido momentos de la temporada en los que ahí sentado en todo es que Isco Sellés

Voz 1501 24:18 desconectado mentalmente y que por eso

Voz 0231 24:20 el lo peor en el campo de acuerdo pero comparar la injusticia que ha cometido con Isco por momentos con que Bale que ha jugado por decreto en este equipo ha tenido más oportunidades que nadie y ahora pone mala cara porque no juega

Voz 5 24:32 hasta cuando Lucas es mejor que él costó Lucas

Voz 0231 24:35 a uno cien es decir Asensio que es futbolista ir mucho mejor que Bale creo que no es justo comparar la situación de Isco justa con la que ha sido injusta pero al revés porque le ponían por decreto

Voz 4 24:47 a Isco del equipo cuando disco no estaba a bajo nivel de rendimiento y eso lo ha hecho Zidane porque no confían Isco y no les gusta Isco no se puede comparar eso con Bale porque Zidane ha sacado a Bale de él

Voz 1621 25:00 le del equipo por aplastamiento

Voz 4 25:02 sea porque ya era un clamor que Bale no podía ser titular en este equipo yo creo que no se pueden comparar

Voz 0458 25:07 yo creo que Ford con motivos diferentes que es verdad que somos en los distintos muy distintos ya tiene muchas más oportunidades Bale que Isco yo creo que ahora mismo los dos son suplentes por méritos propios el año que lleva de dos mil dieciocho disco no es el año que tuvo en dos mil diecisiete ojalá que lo recupere IVE mira las que hay un jugador que es alguien si es que no se enamora todo es Isco tenemos un Mundial ahí lo importante que es en la selección no quiero ni pensar que se pueda venir abajo pero ahora mismo los dos son suplentes por méritos propios estando de acuerdo con vosotros con Antonio congele

Voz 0239 25:36 yo estoy muy de acuerdo con Antón pero también hay que decir yo a Vettel

Voz 0458 25:43 yo no fuera

Voz 0239 25:45 E intuyo que que este verano va a haber culebrón Isco o sea yo veo a Bale fuera

Voz 0458 25:50 intuyo ocultar ninguna duda e intuyen culebrones con culebrón claro con la culebra Auxerre pero

Voz 0239 25:58 quiero decir una cosa también he diciendo que a mi disco es un futbolista que que lo que yo le voy a hacer el año pasado en

Voz 0458 26:03 es un tramo de la temporada sólo he visto muy poquito futbolistas

Voz 0239 26:06 eso es una realidad que en determinadas ocasiones Zidane pues seguramente porque no les en el ojo como otro por lo que sea ha sido injusto esto en los minutos que le ha concedido disco eso es verdad pero también es parte de la grandeza de los cracks cuando vienen mal dadas saber revelar Isco ya sabido rebelarse alguna ocasión el Real Madrid y a mí ahora me da la sensación de que se está dejando ir y un tío con la calidad de Isco con la capacidad futbolística de Isco con la proyección de Isco icono mundial a dos días yo creo que no tiene eh

Voz 1621 26:39 los que determinó que se puede permitir dejarse ir

Voz 0239 26:42 con esa naturalidad que lo está asumiendo yo creo que discos se tiene que revelar cómo en un momento determinado de todas sus

Voz 0458 26:48 ahora les ha pasado a querer comparar se tendrá que poner un grandísimo hijo no está para ser titular

Voz 1621 26:56 ese es el diagnóstico ahora mismo

Voz 0458 26:59 no llega un y cómo llega otro lo discutible si por mérito propio está clásica comparar la bandera del Real Madrid

Voz 1501 27:05 Cristiano Ronaldo con cualquier otro sin querer comparar digo que estamos matando a Cristiano Ronaldo por no haber asumió la responsabilidad que tiene que es la de liderar el equipo marcar goles cuando los tiene que que no lo hizo al principio de temporada y por eso el Madrid está fuera de la Copa del Rey y sobre todo de la Liga pero Isco yo creo que tienen la categoría según dice Antón Meana según decís todos la categoría suficiente ya para tener también galones para llevar al equipo la espalda ya ha sido ha hecho lo ha sido lo menos malo lo menos malo de un mal Madrid de un muy mal no salieron

Voz 0458 27:29 por eso el Real Madrid que fue él me ha sido sin ninguna duda aplaudió que del tercer diana de malo nada hasta todo no

Voz 1501 27:40 mucho tiempo ha sido titular indiscutible en este Real Madrid primer tercio primera mitad de temporada casi un Madrid que no lo ha dado ni para luchar la Liga ni para pelear la en el último tercio una Copa del Rey ponen ahí es mejor el mero malo porque tampoco ha sido una cosa excelsa sencillamente ha mantenido el tono entonces habrá que pedirle también reconciliada disco lo que decía Antonio que un poco ahora se está dejando llevar pero que también podría haber elevado un poquito más el nivel tiene categoría para llevar al María queda apuntaba para sacarlo de la Junta

Voz 1284 28:08 vas a subir no vaya al Mundial te vas a subir el año que viene cuando noté el título subir no apuntamos para que no te con Pepe

Voz 0458 28:16 Manchester para que evento

Voz 1284 28:18 para qué duda está el Mundial estoy

Voz 1501 28:21 el carro de los Veinticinco no faltan apuntó también

Voz 1284 28:23 el diario de Wall Street y en el de

Voz 1501 28:28 lo agradezco a Isco le pasa lo que le pasaba Lucas

Voz 0458 28:30 sí a Asencio que tengan claro que cuando nuestra cien por cien para no con una diferencia

Voz 0239 28:35 diferencia Asensio se dejó ir también en alguna ocasión pero todavía no es un futbolista con la madurez porque es más

Voz 0231 28:40 venga disco y luego a Lucas

Voz 0239 28:43 se puede decir que ha sido injusto con él Zidane que ha estado mejor o peor pero nunca podrá decir que Lucas sea de dejado

Voz 0458 28:48 en honor a lo que voy siempre ha estado en perfecto

Voz 0239 28:51 estado de revise y a lo que voy ha puesto estaba perfecto

Voz 1670 28:54 es que son tres jugadores que no son del del

Voz 0239 28:56 Justo preferencias decidan ir juegan si están al cien por cien

Voz 0458 28:59 Canal ochenta al banco pero hay jugadores que están al treinta por ciento que Jorge yo creo que así pues si algún Asensio que tiro la descompuesto y Benzema yo creo que has hecho les gusta mucho a Zidane que Lucas les gusta mucho

Voz 1621 29:12 en la Copa gustarle mucho Asensio

Voz 0458 29:15 pero como decía habéis bueno sabes cuando los ha puesto cuando se ha dado cuenta de que por fin el mismo está convencido de que la BBC podía dejar de ponerlas y sí que ha tardado ha tardado mucho más de lo que debiera haberlo hecho el doce y media hay que hablar del Barça porque el Madrid está ahora muy es decir estaba pero se debe decir eh es verdad está a dieciséis del Barça en la Liga he y los culés están en la misma situación que el Madrid en la Champions pero además dieciséis puntos por encima en la Liga bueno sí qué digo que ello eso sólo vamos a escuchar ya que felices sueños y no os pongo cachondo Gemma determinada edad malo un abrazo un abrazo o Romero había echado y además Atlético Madrid hoy ha tirado la Liga cuando ese cambio de Cholo Simeone ha podido influir lo que ha pasado en el estadio la cerámica así que doce y media son a los señales horarias voy a escuchar lo que ha dicho el Cholo unos labores Pedro Fullana hablamos del Atlético y por supuesto del Barça que sigue siendo el líder en el día en el que creo que todos coincidimos se ha acabado la Liga

Voz 7 30:23 buenas noches en el sorteo del sueldo el del fin de semana celebrado hoy el número premiado con cinco mil euros al mes durante veinte años y trescientos mil euros al contado ha sido

Voz 8 30:34 treinta y seis mil ciento treinta y siete

Voz 7 30:38 eh cincuenta Asimismo otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldo de dos mil euros al mes durante diez años puedes consultarlos en juegos once punto esta mañana como cada día habrá un vendedor muy cerca de Tikrit repartiendo ilusión recuerda que este lunes diecinueve de marzo se celebra el sorteo extra día del padre de la ONCE con un premio de diecisiete millones de euros buenas sabes con los sorteos de la ONCE

Voz 0458 31:08 no se cumple atrincherado

Voz 9 31:11 el piloto quitar potencial estrategia competición todo Puente en exclusiva en Movistar no te pierdas el Gran Premio Rolex de Australia el domingo veinticinco de marzo

Voz 10 31:29 que todo esto son testimonios reales de experiencias reales enamora deja Sierra

Voz 11 31:39 no tiene precio mí unas vacaciones te verdad dame Galicia Galicia o Camiño

Voz 12 31:46 actuación cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Voz 13 31:51 el Cuco

Voz 14 31:59 sigue giro en las redes sociales Twitter twitter roba el facebook facebook Larguero Larguero

Voz 15 32:09 los medios toda la atención a toda la actualidad nosotros tenemos un punto de fuga alzar a mejor con los casara no podemos seguir en Afganistán los Azahara minoría étnica perseguida por ISIS y los talibanes en Afganistán los campos de concentración para gays en Chechenia la Historia de Teresa caché Honda Moto mujer que lucha para erradicar los matrimonios forzados de menores en Malaui o testimonios directos sobre la situación de violencia que sufre Venezuela a manos de los colectivos armados

Voz 14 32:39 hay alguno que han actuado de forma impune hasta casos Arbas disparan han matado personas

Voz 15 32:45 Cuba historias y voces que han quedado fuera del foco

Voz 8 32:48 no he oído habló humoral domingos

Voz 15 32:51 cuatro a cinco de la madrugada y en cualquier momento en Cadena SER

Voz 16 33:02 tercera y última temporada de El gran apagón

Voz 17 33:05 a a gran apagón

Voz 18 33:08 tercera y última temporada con Macarena Gómez

Voz 1621 33:11 Israel Elejalde Juanra Bonet

Voz 18 33:14 Adriana Navarro Nancho Novo

Voz 8 33:18 Oscar este Podium acumula ya

Voz 0458 33:20 casi cuatro millones de reproducciones

Voz 8 33:23 qué ganas me encanta el gran favorito pues escucharé a cada viernes un nuevo capítulo en Podium podcast punto com salvo que ocurra al Granada

Voz 0458 33:32 para o si es continuado

Voz 19 33:37 en Cadena Ser punto com tienes mucha radio por escuchar para los que intentan averiguar qué es el indie desde hace tiempo

Voz 8 33:44 no es el nombre de la banda que nos acompaña hoy sonrisas entre y sonríe Chinchetas Cadena Ser punto COM radio que tú programas de lunes a viernes de seis de la mañana doce y veinte voy por ahí con Pepa Bueno sigue la actualidad sigue la vida sigue la radio Toni Garrido esto es la radio ruido silenció signos también en Hoy por Hoy punto es

Voz 20 34:22 el Larguero con Manu Carreño

Voz 0458 34:27 doce y treinta y cuatro horas menos en Canarias tenemos que hablar eh con una Jaén que ganó la Copa de fútbol sala tenemos a hablar de motos tenemos hablar de rugby domingo vamos corriendo gastarle una tenemos hubiera tiempo para darle al fútbol que bueno antes y con el Barça que os quiero preguntar e cosas del fotos de Barcelona e Talavera y Fullana que viene por ahí de viaje ya han echado a irradiar Romero del Bernabéu que están del Bernabéu que ha dicho el Cholo después de ese cambio en el que quita Griezmann y mete a Gabi con cero uno en Villarreal

Voz 0231 34:58 sí hombre ha entonado un poco culpa conoce sólo si por ese cambio último antes había cambiado a Correa que era el jugador más vertical que en el que en el campo para dar entrada a Vitolo evidentemente el cambio más conservador que ha sido quitar a Griezmann que tampoco ha hecho mucho en el partido pero ha metido a Gabi para conservar ese cero uno que tenía en el marcador a partir de ahí la remontada

Voz 1501 35:18 el Real Simeone ha entonado el mea culpa en la sala de prensa justo después

Voz 0231 35:22 el partido y en cambio Saúl decía que no que esto es una cosa

Voz 0458 35:24 todos la sensación que tengo que lo perdí

Voz 5 35:27 sinceramente me quedó una sensación hicieron un esfuerzo enorme no los ayude para para que se puedan llevar el partido al final posiblemente me has equivocado

Voz 21 35:36 para nada al final aquí ganamos y perdemos todos estos un equipo la buena sobre todo las malas siempre está siempre pregunte lo mismo nosotros vamos a nuestro partido en pensar que las cosas hemos hecho mal mejorarlas Si se pensaba que tenemos que que muchas cosas que mejorar nada más

Voz 0231 35:51 le han remontado un partido por primera vez esta temporada en la Liga le pasó algo parecido ante el Girona en casa cuando iba ganando uno a cero y quitó a Diego Costa también y a Griezmann para conservar los terminó empatando el conjunto catalán y un problema que tiene el Atlético de Madrid nadie reconoce dentro del club que

Voz 1501 36:06 se han equivocado con la plantilla corta pero la realidad es

Voz 0231 36:09 que no va a jugar Griezmann ante el Depor sino una quita la tarjeta porque posiblemente va a recurrir el Atlético de Madrid de Vitolo tampoco va a jugar Vitolo no está Juanfran no está tampoco Filipe por tanto ahora mismo para jugar ese partido tendría sólo quince futbolistas dos de ellos porteros

Voz 0458 36:25 eh al Cholo yo nunca le discutió esto de la manera de jugar lo hemos dicho mil veces en los Sanedrín es cada uno les gusta una manera de todos los estilos y además todos los estilos valen para ser campeones todos todas las maneras sirven en el fútbol para ser campeona mundial Menotti y otro Bilardo imaginados a partir de ahí a ganar una Copa de Europa Mourinho y Guardiola el Cholo tiene su estilo ya no lo vamos a descubrir ahora lo que sí que lo discuto a a al Cholo son esos cambios que hace como y que es un mensaje de

Voz 1375 36:54 mismo y de debe a bueno es que helado

Voz 0458 36:56 Joel lo hace falta que lo diga yo sinceramente

Voz 1576 36:59 de Manu conociendo un poco ya lo de la mano

Voz 0458 37:02 jugar su planteamiento si es que ya sabemos cómo es Illa funcionado cremas a discutir ha dicho luego no te gusta que no te gusta no lo encanta pero ese tipo de cambios tala sí lo que pasa es que yo sinceramente creo que

Voz 1576 37:14 el partido de Griezmann ha sido horroroso yo creo que de lo peor que ha hecho en el dos mil dieciocho pero dicho esto yo creo sinceramente que él se ha ido más disgustado por como gesticulaba con cosas que pasan en la segunda parte yo creo que él se siente que se ha equivocado más en el primer cambio que a un jugador ofensivo Correa por otro ofensivo era que era Vitolo yo creo que lo que ha hecho el canario no ha terminado de ayudar al equipo creo que Correa estaba haciendo un jugador que es verdad que hace una par de había entrado menos que en la primera pero que acogió dos balones y de hecho ha sido protagonista en la mejor jugada segunda parte que ha dejado entre bélicos dejado solo delante del portero y la echado por encima del larguero yo creo que ya te digo conociendo un poco más gestual el Cholo del mensaje debería dar creo que estaba un poco más mosqueado con el primer grandes con el segundo porque verlo ni mucho menos ha hecho su su partido pero en cualquier caso si él piensa que se ha equivocado pues se equivocado porque entre otras cosas el el equipo no ha ganado hoy no será un buen resultado

Voz 1157 38:12 tú puede ser muy muy muy amarra Tegui puede llevarlo del alma el ser un entrenador de de corte defensivo pero me da que a tu Messi entre comillas como él llevan para el digo Madrid jugándose las opciones en la Liga ganando cero uno sean lo solamente en un campo como el del Villarreal yo creo que no puedes quitar nunca de la vida

Voz 0796 38:29 el mal es el ese esa amenaza para el rivales

Voz 1157 38:31 me parece que se que se corte extremadamente defensivo Simeone le ha jugado malas pasadas como decía antes Fullana vencieron hace unas semanas también en el Camp Nou cuando cuando su su su miedo Suu sus pocas ganas de atacar osos su priorizar es la defensa le llevó a no rematar a portería el día que podía voltear la Liga por completo

Voz 1501 38:49 pero yo no había escuchado solo cuando ha dicho fue Ana que aumentará un poco el mea culpa que va a ser más light pero cuando lo menos el yo creo que la culpa ha equivocado claramente los los cambios en el último momento que además la salido que muchas veces se lo comen muchas veces ese tipo de cambio amarrar un poco más el partido lo que pasa que está en un momento y con una plantilla como decía fui a tan corta que la línea es muy delgada entre equipo canta haciendo un cambio hacia una convocatoria que del me refiero a que te salga mal no que te salga al final rematadamente mal como ha salido hoy está eso en el en el filo de la navaja y al final ha hecho un cambio y que pensaba que con Gabi le daba más consistente al centro del campo pero no lo era yo creo que evidentemente el Barça ha ganado por méritos propios la Liga va a ganar la Liga pero que lo que estamos achacando hoy que es la persecución en la persecución sí ha fallado el Atlético de Madrid por méritos propios hoyo

Voz 0458 39:38 premio

Voz 1501 39:38 pero una cosa es el más dicho esto perdona Jordi Dicho esto el Villarreal quitando las dos jugadas en los últimos ocho minutos

Voz 1576 39:46 Aaron parado que evidentemente estaba el resultado muy corto

Voz 1501 39:49 tampoco le ha hecho ni una ocasión de peligro Atlético de Madrid en general no ha sido un gran partido pero ninguno lo que no ha sido gran partido de ninguno

Voz 1576 39:57 yo te digo que al final evidentemente de penalizan que esto es fútbol y que cualquiera tiene buenos jugadores y te pueden hacer un gol en cualquier cosa pues que el partido estaba ahí está o Pablo ha estado comentando absolutamente controlado que decir el Atlético Madrid no ha sufrido el día de Málaga sufrió en el día de de del Celta de Vigo sufrió Prescott no había sufrido absolutamente nada balones a balón parado como lapas ha sido hoy al Real Madrid en el Bernabéu Irán metido dos goles estoy

Voz 0458 40:26 ante esta jugando la Liga da el mensaje que demandas es bueno venga vamos

Voz 1621 40:30 mira el que la cara minuto ochenta y uno es que tampoco es que no sé

Voz 1576 40:34 ha sido lamentable Pablo tal animal mesa

Voz 1501 40:37 el novedoso de Marcos es el mensaje de siempre quiero decir

Voz 1621 40:39 el vecino Strasse siempre largas si bien que casi siempre les sale bien el día que les sale mal hay que criticarle CC además que además la cara de es pensar este entrenador que yo he crecido como futbolista que soy uno de los mejores del mundo en el momento que nos estamos jugando la Liga porque tengo un mal día una mala tarde me saca la cara dieron embargo

Voz 1576 40:59 el dicen dice crimen dinos si el crecido no es que lo que dice Griezmann Marcos ya pregonan el mensaje entero es que lo que dice Griezmann es que como ha crecido como futbolista ha sido gracias a Simeone evidentemente sentado en el estudio al lado de Manu Carreño dijo que el todos los veranos llamaba Simeone fíjate lo disgusto que está con Simeone que llamó a Simeone para saber si se quedaba precise quedaba el tenía más claro que creía que era

Voz 1621 41:22 digo yo estaba

Voz 1576 41:24 el no digas eso es el mensaje

Voz 1621 41:27 Lanza el entrenadores osea Messi por muy mal que esté o Cristiano mira el día que sacó Zidane a Cristiano creo que fue en el campo el Levante no el campo en el empatan Levante es decir hay jugadores que tú quitas del campo y está lanzando un mensaje de miedo un mensaje que el rival te lo puede aprovechar además al Atlético de Madrid y esa actitud

Voz 1576 41:45 Tura Marcos hoy nos permite una toma yo lo que lo lo que no te lo que te digo es que no deja en el aire que hay un caso que Griezmann dice hoy como entrenador

Voz 1621 41:53 qué Grumman va con su entrenador a muerte no

Voz 1576 41:55 de eso hace saber lo que ha pasado

Voz 1621 41:58 al Atlético ya ya Simeone en estos dos derrotas que ha vivido de su propia medicina en el Camp Nou perdió un partido que suele ganar siempre uno cero y lo perdió uno cero ya aquí un partido que tenía controlado Atlético Madrid al Barça de Guardiola al Barça o al Madrid le puede meter goles en acciones a balón parado al Atlético de Simeone no sólo pueden meter porque es el equipo que mejor preparado está para es Jordi Moix llevaba