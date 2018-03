Joan Ribó sobre la segregación

Voz 0942

00:34

me parece muy mal me parece un paso atrás muy importante y muy muy preocupante para para nuestro país yo creo que segregar niños y niñas yo he sido profesor durante muchos años me parece absolutamente intolerable y me parece absolutamente intolerable que en este país no entendamos que estamos en un Estado aconfesional y que la religión es algo muy importante para aquellos que quieran practicarlo pero evidentemente debe alejarse al máximo de la ZAL de las aulas acercarse más a Estados confesionales no nos acerca a Europa nos acerca a unas situaciones que yo creo que queremos olvidar nuestro pasado y que nos aproxima a situaciones que consideramos deleznables de otros países que no quiero mencionar