"¿Los manifestantes no son también votantes?"

Voz 1071

00:16

hola buenos días los votantes no son los tuiteros suelen decir los partidos para que no se confunda el ardor en las redes con quienes acaban decidiendo los gobiernos pero en este curso en teoría sin elecciones sea ha presentado otra pregunta más interesante no son los manifestantes también votantes la novedad política del año está en la calle es lo más relevante y está al margen de los partidos con la parálisis de los parlamentos y el foco puesto siempre en Cataluña aunque en Cataluña no hubiera novedades la sociedad empezó a moverse por razones distintas había ocurrido hace unos años pero nunca So muy concreto el del soberanismo que convocaban manifestaciones para imponer a la Generalitat su agenda propia a la calle ha salido Societat Civil ahora para romper precisamente esa hegemonía pero hay mucho más más amplio en la calle al margen de ideologías y de partidismos concluyó una histórica reivindicación feminista o una protesta que ha vuelto a concentrar este fin de semana a miles de jubilados todo es ha ocurrido ir Rajoy ha dicho que conviene escuchar a la gente lo dijo ayer mientras vibraba la calle y el PP caía en las encuestas pero por gente el presidente del Gobierno se refería sólo a quienes piden como él la prisión permanente revisable