Acento Robinson: 'Perder a los patrocinadores por ser madre' (18/03/2018)

Voz 1913 00:04 ser madre y deportista de elite es difícil pero posible ellas lo han demostrado no sólo han retomado su carrera deportiva sino que algunas han conseguido sus mejores marcas tras la maternidad

Voz 1950 00:15 es la demostración de que se yo lo he hecho disfrutando de la maternidad disfrutando el piragüismo eh miento sirvió que es sencillo porque no es sencillo

Voz 2 00:27 nosotros seguimos marcando el camino es un poco

Voz 1950 00:30 la prueba de que siendo mujer no tienes que dejar de lado el deporte

Voz 1913 00:36 porque quiere ser madre es out piragüista consiguió un oro en los Juegos de Río después de ser madre antes que Madeleine lo demostraron otras Paula Radcliffe que en dos mil siete ganó la maratón de Nueva York diez meses después del nacimiento de su hija la nadadora estadounidense Dara Torres cumplidos los cuarenta el nacimiento de su hija consiguió cuatro medallas en los Juegos de Pekín

Voz 3 01:03 pues todos

Voz 1913 01:09 la tenista que tras dos años retirada ganó el Abierto de Estados Unidos al que había sido invitada sin ninguna expectativa de alzarse con el título

Voz 4 01:18 pero eché

Voz 5 01:21 el SPD las españolas también no

Voz 1913 01:23 ilustrado superando dificultades de todo tipo Blanca Manchón cinco veces campeona del mundo de windsurf se quedó sin patrocinador tras anunciar su embarazo siete meses después de ser madre volvió a la competición ganó su sexto título consiguió nueva financiación en atletismo

Voz 6 01:46 no

Voz 1913 01:53 Nuria Fernández Natalia Rodriguez oro bronce en el Europeo de dos mil diez Antes tomaron la decisión de ser madres sabiendo que iba a ser complicado retomar su carrera deportiva

Voz 1950 02:03 la verdad es que era una cosa como dura no de decirme llamada maternidad pero digo voy a perder todos si te detienes a pensar lo dices no tengo hijos porque no había muchas ayudas era todo como un poco incertidumbre no sabías no había un sendero hay andado entonces era completa

Voz 1913 02:20 a mí me decían que no volvería a la élite nos contaba Nuria Fernández se equivocaron

Voz 1950 02:24 de hecho conseguí mis mayores logros después de ser madre me sentí mucho más resistente que será lo que dicen los científicos de las hormonas y todo eso y luego más cabeza como que sabía leer las carreras luego aprovechaba mucho el tiempo quizás a las cosas pues maduras te hace madurar

Voz 1913 02:46 bueno madurez que no pasó desapercibida ni para sus competidores ni para los comentaristas

Voz 7 02:51 Nuria cuando cuando las carreras Honduras desde luego gana muchísimos enteros según últimamente ha madurado muchísimo como atleta y me atrevería decir que como persona empuja muchísimo es un atleta de mucha fuerza

Voz 3 03:03 muy trabajadora llegó un año espectacular

Voz 1913 03:05 nadie fue de las pioneras en el dos mil siete nació su primera hija entonces no había ninguna ayuda para las deportistas de élite tras la maternidad

Voz 1950 03:13 están dando cuenta que podemos ser madre perfectamente esta arena élite compaginar el deporte y bueno gracias a unas cuantas pues no hemos podido demostrar que se puede y que nos tienen que apoyar porque necesita

Voz 1913 03:28 Nos esa ayuda cientos mil catorce llegaron las primeras ayudas por nacimiento guardería pero aunque han demostrado que la maternidad es compatible con la excelencia deportiva aún hay mujeres que temen no poder retomar su carrera o perder a sus patrocinadores también hay quién ha firmado un contrato con una cláusula anti embarazo son ilegales quiero existen aunque ese es un tema que merece capítulo aparte hoy nos quedamos con las que han superado la prueba con sobresaliente como Nuria Fernández que el año pasado con más de cuarenta y tres hijos se coló en la final del Europeo de belga

Voz 5 04:00 habría lista Nuria Belgrado cuarenta años ciento noventa y nueve

Voz 8 04:08 porque días finalista entren miren

Voz 5 04:10 campeonato de Europa

Voz 9 04:13 hola

Voz 11 04:32 bienvenidos acentos

Voz 1546 04:34 bueno vamos a contar una historia difícil de poder comprender bien por su injusticia o por la ignorancia calcula que usan los deportistas a su antojo discrimine contra las causas naturales de la vida vamos a hablar de una deportista olímpica quien domina su especialidad de la misma manera que Rafa Nadal en el tenis Leo Messi en el fútbol o como suma que no forma uno Blanca Manchón a seis campeonatos del Mundo de Windsor sido nombrado mejor navegante del mundo en dos mil diez algo que en España sólo habían logrado Theresa Zabell a pesar de todo Blanca anunció que estaba embarazada esperaba su hijo Noah entonces se quedó sin patrocinador se quedó sin ningún fuente de ingresos había cometido un error había quedado embarazada Blanca Manchón campeona un placer saludarte cómo estás

Voz 12 05:53 hola qué tal pues muy bien ahora muy bien muy bien escuchándote me da mucho mucho apuro pero la verdad es que que ahora muy

Voz 15 06:03 Noa pues para aquí lo tengo con supo que muy bien

Voz 12 06:06 ha llegado de entrenar Arilla los abuelos no podían quedarse con él y me lo he traído es un compañero pues visto pívot dando

Voz 1546 06:15 cierto es vueltas y de ejercicio muy rápido han estado pensando algo mejor en un futuro has de buscar fabricantes de pañales leche en polvo para bebés como futuros patrocinadores no ahí y hay quizás no te pueden quitar los patrocinios cuando estás embarazada

Voz 12 06:37 totalmente es algo que que ya lo había pensado era durante el embarazo y bueno quién sabe en otros países aseguró que seguro que lo hacen y les sacan partido no pero sería un gran un gran patrocinio para él

Voz 1546 06:52 mi hija Ivanka estuviese eso Candido o más bien simplemente decepcionada

Voz 16 06:59 decepcionada después ya en eso momento no a punto de dar a luz prioriza a otras cosas no que va a ser madre primeriza total

Voz 12 07:09 como que que esa burbujitas

Voz 16 07:11 explota no esa burbuja de los de deporte profesional y te conviertes en un una madre de veintinueve años que va a tener un niño su familia miedo no pero al principio lo vi normal ese es el problema que lo vi normal entonces a raíz de de hablar con la gente la bomba o no como dice Nuestras es que es verdad es que ha sido muy fuertes

Voz 1546 07:35 si lo ves venir no el embarazo me refiero al final

Voz 5 07:38 pues esto

Voz 1546 07:41 André

Voz 16 07:45 sí sí que realmente sí lo que pasa es que no lo no lo quieres pensar no no no no piensa es el que por qué porque no se fían de si vas a volver o no a volver a ser la mejor simplemente piensas bueno pues ahora hasta que no consiga resultados pues quizá no quieren renovaron no quieren relacionarse con con alguien a lo mejor que no está en el top siendo un deporte que que es minoritario no que no es a lo mejor el fútbol el tenis pues piensa algo así no piensas en que en que una marca de tanto prestigio o o tu patrocinadores de toda la vida que han estado ahí siempre ya no está por esa razón

Voz 1546 08:27 estoy intentando pensar cómo cómo te lo cuentan mira blanca a muchas gracias pero estás embarazada entonces se acabó hay que tener una desfachatez curiosa eh

Voz 16 08:44 realmente no porque no me lo llegaron a decir a la cara lo más que recibí fue un email los otros casos directamente ni me cogían el teléfono al principio cuando les dije que porque yo realmente no he dejado de competir ningún año el año que me quedé embarazada fue en dos mil dieciséis lo supe en marzo y en febrero competirá en el Mundial osea que no he dejado ningún año de competir lealmente en un evento grandes hice el Mundial de dos mil dieciséis y me quedé embarazada ya en el dos mil diecisiete vuelto hacer otra vez el Mundial osea que ha sido algo realmente de de meses aquí bueno fueron pasando al principio todo pareció supervisa

Voz 12 09:31 dicen que mucho mucha

Voz 16 09:33 alegría por su parte hay bueno fueron pasando los los meses que tenía que recibir productos tenía que recibir ingresos y no me llegaba

Voz 12 09:46 cuando siempre me habían llegado pues de repente ya no

Voz 16 09:49 no yo insistía en decir bueno decirme si os sino para saber con qué cuenta con deportistas se tiene que planificar mínimo a seis meses vista más un deporte como el mío en el que se viaja muchísimo entonces yo insistí insistí y les dije mira que si es que no que que no pasa nada que nos de vergüenza que bueno yo lo entiendo oí decírmelo pero no me tengáis en espera en esperan espera para decirme luego que no porque encima que me quita todo voy a tardar en nuevos patrocinios el doble no

Voz 1546 10:23 pero fácil pero blanca ya que has vuelto a la competición vas volando sobre la tabla etc etcétera esos patrocinadores que en su día han vuelto a llamarte para construcción ante no y tampoco supongo todos les veces ves con mucha alegría no

Voz 16 10:41 no sabes por qué porque ahora valoro ciertas cosas que a lo mejor antes con otra Edano no las valoraba pienso ahora en asociar mes a marcas que piensan de ese modo yo no vendo mi imagen yo no soy más de esa marca por ejemplo sería inviable sería ir a todo lo que pienso no en lo que creo y no tengo esa necesidad gracias adiós

Voz 1546 11:04 de entrevistar hace unas fechas cante un acento Robinson como Informe Robinson a Nuria Fernández sobre la la deportista madre no confesó que las Carmen alzamiento de sus hijos suben de miento mejora debido a una evolución hormonal que orgánicamente hacía que sus tiempos mejoraban tú toallas notado bueno habréis notado un cambio corporal al ser madre y tal pero esto es lo que cuenta a Nuria tú lo has vivido en tus carnes una mejora hormonal a votar algo parecido

Voz 16 11:40 bueno sí es cierto que que sufrió como como escalas no después de detener al niño como que al principio te nota fuerte porque quiere volver porque tienen muchas ganas después te da el bajón

Voz 1546 11:55 sí sí

Voz 16 11:55 yo creo que ahí está como el el la longitudes de un año no posparto donde realmente el cuerpo hace como una especie de explosión y ir reacción anómala maduras yo por ejemplo me he notado muchísimo a partir de los nueve meses como entrenaba ir aunque durmiendo muy poco rendía mentalmente yo creo que sobre todo lo demás incluso más físico yo creo que pegado un subidón porque a mujeres en madres como que nos da ese plus de de madurez por lo menos en mi caso y en mi deporte es fundamental no el el aspecto psicológico el el saber bueno aunque yo dormido cinco horas me tengo que levantar tengo que meterme en el agua con seis grados

Voz 12 12:44 bueno es lo que hay porque porque

Voz 16 12:46 es así no y quizá no te da pereza entonces eso sobre entrenamiento que antes a lo mejor no los hacía o lo hacías más cómodamente yo creo que es lo que te hacen subir ese puntito de nivel no el en la combinación de todo hormonas niño eh buscar tiempo donde no lo hay un poco así lo hace como llegar al campeonato disfrutar y eso es lo que te da el plus

Voz 15 13:10 de la Leoncia pues

Voz 17 13:13 después de ver conseguido es y lo tan Fantasio que es de madre a volviste a la competición pero como porque estabas más tieso que la mojama y como imagen

Voz 12 13:27 ha sido un me acogió también un un un un cambio de de federación

Voz 18 13:36 mi caso es la Federación Española de Vela estaban cambiando el presidente no teníamos entrenador me pusieron una prueba clasificatoria a las dos de manos de dar a luz para

Voz 12 13:48 ayudando verdad sí sí cuando no había ninguna de necesidad cuando sabían que iba a estar en el equipo perfectamente pero me hicieron acudirá a prueba hicieron a las dos semanas el ginecólogo no me había dado el alta pero como era mi amigo me dijo Blanca como se que va a hacer lo que quieras hacerlo tuve que hacerlo no bueno fue todo incertidumbre y soltando dinero soltando dinero sacando dinero ir rezando por tener la oportunidad porque también al quedarme embarazada en en vela windsurf yo vamos como el tenis no va por ahí si tú estás un año fuera pierdes muchísimos puntos en el ránking y hay muchas competiciones que no te invitan entonces yo no tuve la oportunidad de poder de poder hacer la Copa del Mundo

Voz 16 14:33 todo

Voz 12 14:34 no tuve la oportunidad de hacer ciertas competiciones a las que antes podía hay sin problema entonces me puse como loca competiciones parecidas de otras modalidades que tuvieran algo que ver conmigo para poder entrenar y poder ver a ritmo competición y ahora en las competiciones que yo me apuntabas apuntaban todas las demás entonces era como os traemos muy bueno a los siete meses me puse con un objetivo súper claro que que tenía que quedar campeona del mundo de de la clase que es una clase muy parecida a la que yo compito es como si los que compiten en MotoGP pues quieren competir en Moto2 lo así no bueno entrenen tienen muchísimos sin sin tener entrenador cada día salía alguien o Mi hermano o Mi marido a alguien en la lancha apoyarme iba alternando con el pecho al niño bueno una una verdadera le dije tengo que ganar este campeonato si yo sí porque es el único medio de salir y que la gente se de cuenta que vuelto irle vuelve a los patrocinadores

Voz 1546 15:44 fuiste al campeones del mundo en Salou en Tarragona gracias a tus padres Miguel que te prestaron Adela es que es cierto prestadas La Bella

Voz 12 15:53 sí la tuve que devolver luego yo creí que me iban a regalar puede haber ganado pero no la tuve

Voz 15 16:00 sí fui con mi conmigo

Voz 12 16:02 adrede en furgoneta que que ha estaban encantados con el niño con mi marido allí nos quedamos todos en uno te Ali bueno allí en el momento me me dieron la vela querían que compitiera con Isabella no la había aprobado

Voz 1546 16:17 ahora

Voz 12 16:18 la tabla era de mi padre que una beca acabé allí la las vendimos a fue algo como un poco en plan playero pero estuvo muy bueno me lo pasé muy bien

Voz 16 16:29 yo creo que que ese

Voz 12 16:31 esa desconexión por decirlo así de de la alta competición de la

Voz 16 16:34 presión de del ver que te tan mal

Voz 12 16:37 dando muchísima gente para verlo lo que hacen no tu patrocinadores o o o el público en general que sigue La Bella creo que todo eso me lo quite ahí tenía tantas ganas de competir que disfruté muchísimo y no me lo pusieron fácil que esto es allí la finlandesa que fue medalla de plata de los Juegos de Londres super entrenada y bueno las pasé canutas pero pero gané y bueno me lo pasé increíblemente bien en la entrega de premios subiendo con mi niño oí yo ya había ganado lo que vivió ese después me daba igual

Voz 1546 17:12 otro título ya tantos títulos mundiales título de madre que es tan importante ir es de las familias siempre es importante sus cuatro Paco tu padre María Antonia tu madre tu hermano Itu suma más de una veintena de títulos y podios mundiales y con centrales en el Windsor no es un monopolio no

Voz 12 17:37 en mi casa no se habla otra cosa que no sea de Winter de olas que si me voy el fin de semana porque si me voy al otro qué si ha inoculado ahora ya nos estamos regla relajarme un poco más pero ya te digo mi padre con setenta años está hablando de que se coge la tabla se va a Portugal que quiere hacer todo del mundo hacer y no sé qué es ese plan en mi casa

Voz 1546 18:03 claro tus padres se los grandes pioneros de España a unos noventa muy Corinne Europa en autocaravana contigo y juro supongo que esto te hace amar o de que estarlo

Voz 12 18:16 sí sí he tenido mi mismo Men pero dejaba claro que que lo que yo he vivido de pequeña de ir pues no cogemos Laudo caravana venga tres días a Polonia hay tres guía no sé qué tal yo eso lo tengo en la sangre no y ahora todo todo el esfuerzo que hago ahora con mi niño lo valoro muchísimo porque eso es lo que a mí me han enseñado y en lo que a mi me gustaría ver poder hacer pero desgraciadamente ellos la haciendo una forma un poco más amateur yo ahora estoy metida de lleno en el deporte de alta competición es olímpico en doce

Voz 1546 18:55 Pau cuesta un poco más me habéis que es una familia control es normal en un poquito en las conversaciones en el salón de estar en la cocina no es aquello de que hoy no cogemos la autocaravana vamos a Polonia tres días esto no se suele ir en familia

Voz 12 19:14 no no no no pero suelen ser las conversaciones vuela también hace hablan poco de arquitectura porque mi mi padre y mi hermano a sólo dos arquitectos entonces hay una mezcla rara de construcciones de casa y de repente ya se mezcla con construcción de una tabla que me he enterado que ha salido que va muy bien cuenta que usted era un poco así pero pero bueno la verdad es que yo me he llevado muchos años así yendo como ha a su a su paso no donde iban ellos iba yo y ahora son ellos los que siguen los eso se ha vuelto a todo que ahora con el nieto como todo cojas

Voz 1546 19:51 lo digo como New como como abuelo

Voz 12 19:53 claro los bienes por cierto vamos

Voz 1546 19:56 a mirar en el retrovisor un poco en dos mil tres poco más de campeona del mundo en la categoría juvenil y luego vendrán cinco más distintos clases en categoría absoluta además de ser elegida la mejor regatista del mundo pues la Federación Federación Internacional de Vela hay alguna distinción Ortiz truquitos suponen masa de críos quita un sabor

Voz 15 20:19 más especial que otros pues

Voz 12 20:23 como has dicho han sido muchos título desde los doce añitos que me metí en el equipo preolímpico pues ya verás tú Conde año fuera es decir invirtiendo pero sin duda el que le tengo más cariño incluso más que el diploma olímpico porque en mi en mi deporte es más difícil ganar un campeonato del mundo que una medalla de oro porque unos Juegos sólo va a uno por país en un Mundial van todas entonces es más complicado así que me quedo con el con el Mundial que ganó en el dos mil diez en Dinamarca porque había tantísimo nivel que hasta la última manga del último día del último tramo crucé la línea de meta por puntos no sabía que había ganado mi entrenador se equivocó Oval creíamos que había quedado segunda celebraba y de repente me llegó un un chico de prensa en un barco y me dijo vivía o enhorabuena y cómo se siente una campeona del mundo le perdona dijo no no segunda que te estás equivocando dijo que dice no no primera mi entrenador seguía mirando un papel y haciendo lo punto y me miras y me dice Blanca que sí que hemos ganado

Voz 1546 21:41 entrenador es nombre más bien de letra vino números

Voz 12 21:45 sí sí sí exactamente vamos ya ya no fue entregado nunca te puede ahí ya fue algo como no sé yo les recuerdo que que me ve como un día entero saltando saltando saltando y que no se me cargue escribía en plan oye que quedado campeona del mundo yo lo volví a leer a mí no me lo no me lo creía pues genial además estaba allí mi familia se siguió line y hubo un problema porque ni GPS desapareció y sólo volvió a aparecer justo en el tramo final que todo el mundo me lo estaba siguiendo se creía que me había pasado algo

Voz 1546 22:24 hoy por cierto para esta temporada como tenemos el calendario

Voz 12 22:28 bueno pues es diferente a otras temporadas porque ahora tengo que dosificar me un un poquito

Voz 16 22:35 sí sí bueno El objetivo de este año es el el Mundial que es en Aarhus Dinamarca otra vez en agosto oí

Voz 12 22:46 es un sitio muy complicado porque nosotros yo siempre digo no que es un deporte en el que te cansas muy poco en el sentido mental porque no es una piscina de la pista de atletismo cada día que ellos algo diferente entonces puedo tener desde muchísimo viento la al día siguiente viene de otra dirección el viento más frío cambia todo va va cambiando este sitio es súper complicado porque pasan muchas borrasca cada día cambia por completo una una verdadera locura

Voz 1546 23:20 hay tiempo para encontrar eso también que han hay mucha diferencia entre mares

Voz 16 23:25 sí muchísimo muchísimo más nosotros

Voz 12 23:29 material la vela la tabla la aleta la todo tenemos todo muy muy estudiado doce sabemos perfectamente que en lo que va mejor que combinación va mejor que tabla con que vela han pasado de yo entreno mucho en El Puerto de Santa María en Cádiz tengo la base ahí y de probar por ejemplo una aleta que va muy bien muy bien mi mejor atleta llegar al mar Rojo competir allí la misma viva no iba muy Irlanda o que me pasa que me pasa que me pasa claro la densidad cambia totalmente de ese sitio al otro de volverte loca tendré que coger otro material el bueno una locura eh no no suele pasar no la densidad del agua cambia el tipo de hola a la corriente cada Mar tiene su peculiaridad Nos tenemos que adaptar eso no no solemos ir bastante ante controlado todas esas cosillas

Voz 1546 24:26 hicimos un lugar preferido para hacer Windsor margen de casa sí hombre

Voz 12 24:34 casa porque casa ahí la bahía de Cádiz de es increíble no toda la los diferentes vientos que te da cuando entra levante poniente pero me gusta mucho un sitio caí en Brasil que se llama buzos que siempre hay viento la ola muy larga muy bonita Hay vas viendo un paisaje rocoso increíble cuando vas entrenando todo el rato es como si estuvieras en mitad de la naturaleza precioso exaltan del cine hay tortugas

Voz 1546 25:08 has pensado alguna vez en Tokio dos mil veinte ocho es temprano

Voz 12 25:13 hombre siempre piensan no porque además es lo único que le falta una medalla en unos Juegos Olímpicos y bueno yo creo que es algo

Voz 16 25:23 buenísimo que te falte algo por conseguir porque siempre te mantiene la la motivación y las ganas

Voz 12 25:29 pero bueno me gustaría ir año a año me gustaría hay haciéndolo lo mejor posible en los Campeonatos del Mundo de Europa hay disfrutando del camino

Voz 16 25:38 y una vez que llegue el momento de de la clasificación plantear una una estrategia irá por ello y una vez que se clasificó

Voz 15 25:49 consigo estar allí en

Voz 16 25:51 Tokio pues irá a por todas porque sé que seguramente sea la última oportunidad que tenga de conseguir una medalla

Voz 1546 25:59 el ICANN bien para entonces no va a podrá ir identificarse con eso porque ya tendrá como

Voz 2 26:07 eso tendría casi cuatro

Voz 1546 26:10 cuatro cuatro

Voz 16 26:13 pero él desde que tiene tres meses ha ha ido a todos lados me lo llevado a todos sitio porque

Voz 12 26:21 yo pensaba bueno si tengo un niño es para estar con él para verlo y digo no voy a una de esas madres que tienen un niño y ahora se va por ahí

Voz 16 26:28 no himno lo ven no para eso

Voz 12 26:30 me hubiera esperado y lo hubiera tenido después del dos mil veinte el conocido vamos ha cogido ya más aviones que cualquiera de mis amigas con nueve meses tuvo en Tokio que tú

Voz 16 26:42 vimos allí entrenando y bueno yo creo que se está adaptando muy bien seguramente ya con tres cuatro añitos lo lo viva enteré disfruté muchísimo

Voz 1546 26:55 yo voy a Blanca mucho en este rato charlando propuesta requisitos tiempo más mando un beso de mi padre y otro cosa si vuelves mamá un patrocinador Quito baja llámame ya me vale Coco un agente corpulenta podían

Voz 1913 27:21 la Alcer

Voz 1546 27:25 un abrazo muy fuerte mucho muchas gracias por este roto

Voz 12 27:29 muchísimas gracias a vosotros exige a todos

Voz 19 28:14 hacemos un breve auto uno camino veremos enseguida más acento rotas

Voz 3 33:13 con acento Robinson Blair que el incendio fue un año muy bien

Voz 21 34:03 Lorbek hecho ponerla en aquel día pariendo en el club a ver yo estoy y uno años

Voz 0744 34:19 varios xenófobo solo habían pasado tres años del accidente aéreo de Múnich que acabó con la vida de ocho futbolistas tres miembros del cuerpo técnico del Manchester United el club se encontraba en plena reconstrucción cuando un adolescente norirlandés de Belfast llegó para cambiar la y te tímido muy inteligente y carismático que estaba destinado a triunfar aunque sus inicios no fueron fáciles al día siguiente de llegar a Manchester con quince años se volvía a Belfast porque echaba de menos a sus padres ellos se pusieron en contacto con ser Matt Busby superviviente del accidente y que entonces ya era el entrenador del equipo Busby fue su padrino Manchester George se convirtió en un adicto al fútbol cuando descubrió lo que era hace

Voz 22 35:12 me hizo un caño entre las piernas y lo volvió a hacer y lo hizo una tercera vez yo le dije chaval como vuelvas a hacerlo te parto la cara

Voz 0744 35:23 escuchábamos al entonces portero del Manchester United fatigar su desparpajo y su calidad hicieron debutar con el primer equipo con sólo diecisiete años e hizo suya la obsesión del club desde la tragedia de Múnich la Copa de Europa se convirtió en el gran objetivo del Machester United y fue precisamente donde ellos ves explotó dos goles frente al Benfica de Eusebio en cuartos de final terminaron por convertir a aquel joven de melena hay patillas en una estrella el United con lesionado cayó en semifinales pero aquella temporada A66 sesenta y siete dio el George Best mediático y mujeriego le apodaron como el quinto beatle subida fuera de los terrenos de juego empezó a aparecer en los tablones

Voz 14 36:14 sí

Voz 0744 36:21 aunque los que le conocieron aseguran que en aquella época lo que más le gustaba seguía siendo el culo

Voz 23 36:31 Knicks

Voz 0744 36:34 dos temporadas después y de nuevo frente al Benfica el United gana su primera Copa de Europa en Wembley con un gol de ves que adelantó a su equipo en otros

Voz 24 36:41 no

Voz 0744 36:47 entonces le invadió esa asociación tan peligrosa la de haberlo conseguido todo escuchamos a su agente Bill Mc mudo y a su novia de entonces de aquí siempre

Voz 25 36:55 he pensado que después de haber llegado tan alto después de ducharse tras ganar la final de la Copa de Europa pensó que ya nada sería igual porque jamás volvería a vivir lo de aquella noche

Voz 1913 37:11 Diego cerca de las once

Voz 11 37:14 estaba un poco apagado

Voz 26 37:16 además fue tan emotivo para él y para

Voz 1913 37:19 Matt Busby para jugadores como bicha

Voz 26 37:21 tal que volaba en ese avión que se estrelló

Voz 27 37:24 no después de todos esos reveses y todos esos años malos por fin habían ganado esa especie de Santo Grial y en ese momento piensas de ahora que es supongo que esa es la sensación que tuvo que ahora qué

Voz 12 37:37 Bush viejo supuesto entrenador el equipo bajó mucho

Voz 0744 37:40 a nivel que empezó a tener malas conductas en el campo le tiró tierra un árbitro y le sancionaron con un Messi jugará contaba él mismo que el fútbol era su mayor placer que cuando dejó de sentir ese placer lo buscó en otras cosas en mil novecientos setenta y cuatro una Miss Mundo le denunció por robarle un abrigo de piel un talonario el pasaporte y otras pertenencias después todo apareció en un coche que los dos habían dejado en el aparcamiento de un bar estaban tan borrachos que nos acordaban en en otra ocasión después de vencer tres cero al West Ham Best desapareció durante una semana

Voz 12 38:12 no

Voz 28 38:14 sens Manchester United pasar de Adam Kay das Bin

Voz 29 38:24 lo encontraron en casa de una actriz no tenía nada

Voz 0744 38:27 en cinco años cuando decidió retirarse

Voz 5 38:30 qué tipo de presiones sientes que has tenido nada no lo sé han sido muchas cosas

Voz 0450 38:36 siento que no puedo jugar como antes si no quiere jugar al nivel más bajo que antes así que he decidido dejarlo buenos por qué porque no puedes jugar al nivel de antes y ahora no lo sé porque no estoy en forma físicamente y creo que tampoco mentalmente para jugar al fútbol así que ya está jugando bien

Voz 5 38:55 ha sido la razón lesiones expresiones tensiones a esposo bomberos la sí

Voz 0450 39:00 supongo que en los últimos años todo ha ido de mal en peor tal vez no puede aceptarlo he construido una imagen de mínima que se ha vuelto en mi contra

Voz 5 39:08 digo que en este momento cuál es tu estado mental hasta con en este momento creo que estoy hecho polvo en todos los sentidos

Voz 0744 39:19 volvió a jugar hasta pasar por casi una veintena de equipos de menor renombre que el Manchester siguió deslumbrando con su juego en el campo escandalizado por sus fuerzas ya retirado pasó tres meses en la cárcel por conducir borracho es que aunque lo intentó nunca fue capaz de dejar el alcohol ni siquiera después de un trasplante de hígado los excesos acabaron con la vida del legendario futbolista en dos mil cinco

Voz 1546 39:41 esto decía en una entrevista dos meses antes de morir

Voz 15 39:45 qué te gustaría que la gente pensara de T

Voz 1546 39:48 Guatemala alcen de que bueno se lo que pensaran

Voz 0450 39:54 se olvidarán de todo lo malo cuando me haya ido hoy recordaran mi fútbol tan sencillo como eso lo demás me importa un bledo siempre cuando recuerden fútbol una sola persona piensa que fui el mejor del mundo con eso me vale para mí eso es de lo que se trata

Voz 0744 40:06 en el Raquel oficial de mejores jugadores del siglo XX Best ocupa el puesto número once según todos los sabios del fútbol uno de los grandes de la historia en Old Trafford todavía recuerdan a aquel chico de Belfast que llegó a Manchester con magia en los pies de un botón autodestrucción en la cabeza cuando muera en Espírito suba al cielo y me dejen descansar me iré de borrachera con George Best dice la canción

Voz 23 41:05 Michael Robinson

Voz 1546 41:07 sí pues aquí estamos con más acento Robinson estamos de nuevo con José como estamos José

Voz 1242 41:12 hola Michael lento

Voz 1546 41:14 el otro día estuvo recordando un poco de un Informe Robinson del gran Haile Gebrselassie pero déjeme pedir perdón a diario Marca porque un día en el diario Marca iba a ofrecer un premio o de un premio a Haile Gebreselassie

Voz 30 41:30 ya había unos comicios en el cual tú colapsos

Voz 1546 41:34 en este disco estamos Aja elige pistolas y estoy muy charlando en terminar Clemente no se ve comentado de que no iba a participar aquel verano en los Juegos de Beijing en el maratón poquito tenía asma y la contaminación de ahí le puede hacer pupa pensamos siempre se las el mejor fondista de la historia altísimo tiene asma Izaskun ático ir dice que iba a hacer los diez mil a COM

Voz 16 42:04 no

Voz 1546 42:05 calentamiento o ensayo para batir su propio récord de maratón en Berlín los Juegos Olímpicos hay José hace decidió nacer un asalto con él con su mánager Mostafa pensar podemos entrar con ella podemos vivir ese momento con el ir dijo

Voz 1242 42:22 Peña fue fue largo porque si recuerdas esa comida fue bastante anterior a primero pasó mucho tiempo hasta que pudimos coincidir con él cuando se produce ese encuentro esa comida es efectivamente como dices antes de los Juegos de Beijing unos meses antes

Voz 31 42:39 el contexto además Nos no

Voz 1242 42:40 lleva a recordar que Haile Gebrselassie llevaba mucho tiempo sin ganar nada llevaba tiempo sin conseguir bueno claro estamos hablando de alguien con veinticinco récords del mundo en aquel entonces entonces llevaba tiempo llegó a llevaba un año y medio pero bueno el caso es que llevaba tiempo sin conseguir nada había presiones alrededor cuando él anuncia efectivamente que no va a correr el maratón sino que va a hacer los diez mil Se genera una situación de de de extrañeza el tema de plasma que tú comentas él había diestro lo supimos después que aquel maratón de Berlín de septiembre de dos mil de dos mil ocho era su última gran oportunidad para batir su propio récord del mundo de maratón era de alguna forma el canto del cisne era era la gran baza que le quedaba al mejor fondista de la historia han para seguir como digo para dejar su sello y su huella en la historia nosotros como bien has dicho quisimos ser partícipes de aquello y estar todos lo cerca que pudimos estar que bueno ahora contaremos pero bueno estuvieron bastante cerca no está mal es que

Voz 30 43:43 han en la comida en mi recuerdo que me hablamos un poco con mirar el contrincante en la cara yo le preguntaba si cuando él llegue a la salida elimina el el Bahía como él

Voz 1546 43:54 es viniera abajo o como el

Voz 30 43:57 a ambiente que su presencia

Voz 1546 44:00 a provocaba y luego me comenta para otra cosa me decía pues claro yo voy a entrenar a todas las mañanas a las seis de la mañana cuando si llego tarde o a veces cuando no llego las llenas ya van que él por la mañana Connie llenas dice pero Haile es que normalmente comen el tío la yenes normalmente en las llenas te comen bueno no él corren con nosotros entonces no tenían liebres tanto como llenas liebres también a las seis de la mañana todos los santos diez de yo pensaba que bonito que bonito eso sí hasta que llegamos a Berlín porque seguía con la misma práctica a salir a las seis y es que

Voz 1242 44:44 además precisamente se entiende que viniendo de un ambiente tan así de asilvestrado sucediera lo que ocurrió que es que cuando llega a Berlín llega lesionado yo lo que yo sé Hermes humana ayer el holandés que es manager de los de los principales fondistas en aquella época lo era y recuerdo que en en la presentación del maratón Haile llega a Berlín un viernes nosotros ya estábamos allá y me dicen que que está lesionado que él en las últimas dos semanas apenas ha entrenado

Voz 16 45:14 porque no ha entrenado porque tenía dolor en un gemelo

Voz 1242 45:16 que él había querido que me refiero a su mánager que que fuera a Holanda para tratarse porque tenía la maratón encima con toda la presión que eso conlleva con todo el la presión de patrocinadores de Marc de de de su propio entorno oí de ser él mismo Haile Gebreselassie no se había querido tratar llevaba quince días sin entrenar yo dije hemos venido aquí no nos vamos a llevar nada porque insiste señor que va a hacer ahora mismo una maratón para batir el récord del mundo lleva quince días sin entrenarse a ver qué sacamos esto en limpio tal que esa misma tarde este viernes por la tarde a última hora el de pronto reciban masaje hay un masajista de confianza de Hermes que trata a Haile lo que haces resumiendo mucho le descubre un bulto de agua la pena hay hay un él tiene una molestia en un gemelo gracias a ese masaje desaparece esa molestia es una cosa así que suena de lo más bizarra pero es que fue así

Voz 1341 46:17 el estaba feliz quiebre no lo admite abiertamente pero no está en las mejores condiciones ni mucho menos hace dos semanas que apenas entrena por culpa de un doloroso bulto en un gemelo la organización OTAN buffet para la prensa y que abre también se apunta en aquel almuerzo muy pocos sabían que el etíope estuvo a punto de renunciar a su

Voz 23 46:37 carrera más que comida quiebre se retira a descansar

Voz 1341 46:42 por la tarde abandona su dormitorio ha quedado con la única persona que puede resolver su preocupación el fisioterapeuta se detecta un problema Gebre tiene una cadera fuera de sitio una cuestión postural que requiere un masaje específico en la cadera y otro en el gemelo por primera vez Gebre sabe lo que tiene

Voz 1242 47:04 nosotros estuvimos todo ese viernes a montando guardia a la espera de grabar a Haile entrando y saliendo del hotel que ocurriese viernes estudio Nos Alfonso Cortés Cabanillas Joan Becerra yo y tú pudiste hablar con con Gebre aquel día porque estabas en Berlín también la montando guardia en la puerta del hotel porque estábamos en la misma en el mismo que me veré qué ocurrió que estuvimos todo el día en el hotel salvo cinco minutos que aprovechamos para ir al baño fuimos tan torpes que esos cinco mil todos los empleamos a la vez los tres fueron esos cinco minutos en los que Haile tranquilamente pasó por recepción tuvimos el trayecto de recepción en el masaje por suerte para nosotros pudimos grabar algo que de algún la manera que recreó aquel aquel masaje y todo lo demás es de Haile elevan tuvimos porque una estampa impresionante es que nadie sabía como llegaba Kheyl el maratón pero él a partir de ese viernes por la noche estaba feliz Él estaba feliz de pronto como viejas empezó

Voz 15 48:03 para recordar antes llega el día de la prueba

Voz 1242 48:06 ese autobús en el que nos metimos que llevaba a los principales atletas de élite a la élite de de de la carrera que el día estaban todos con unos rostros de lo más tensos concentraros requiere concentrados con cara de muy pocos amigos y Haile como decíamos antes relajado jugando con una niña haciendo palomitas está feliz yo pensé

Voz 15 48:27 la una de dos o este hombre ya le da todo igual

Voz 1341 48:30 o va a batir el record Gebre no se separa de una niña de nueve años que le acompaña en todo momento es la hija de eso la organización ha habilitado una carpa para cobijar a los principales atletas Gebre es el primero en tomar asiento junto a él sus liebres poco a poco llegan los demás todos se concentran en silencio salvo Gebre tres cuartos de hora antes de la carrera Gebre sale estirar las piernas durante toda su estancia en Berlín Haile Gebreselassie no negó un sólo autógrafo tampoco quince minutos antes de la carrera

Voz 1546 49:21 es posible que alguno no oyentes piensa que cuando hacer el maratón la gente va a trote Astroc prevé momentos cuando cobren deprisa no no es que va a todos pero que simplemente parece que van trotando pero no es así sino podéis sin un tal John Becerra que es un cámara que estaba fuera la puerta del hotel un día hija Elizalde para quincenal estaba con un tornillo en para trincar la cámara basó en I P icónica espera momento pero nada tomos cámaras con bicicletas realmente hacía falta motos coches para perseguir ese señor dando vueltas de un parque región Tesco frente a nuestro hotel a su cadencia nos hace para hacer esa cadencia esa forma con José qué tal cual él palos de vitalidad me decía pues mira yo vivía a seis a seis millas de un río por la mañana yo tuvo que ir al río sí claro Aqua Pesántez seis del reo seis kilómetros de vuelta luego tranquilo al colegio quizá de kilómetros Omeyas Easy Eye de vuelta entonces claro no tiene mucho secreto que existió está cubriendo toda la vida permitiría no si te has dado cuenta que yo coro con brazo pega un poco a mi costado vital a sigue eso será por trae Lackovic con lo que hizo pensar que no no no

Voz 1242 51:01 para sujetar mil libros cuando iba al colegio y se quedó esa postura a correr pero claro para nosotros por eso era un reto Haile Gebrselassie porque él le habían hecho muchos documentales le habían hecho muchos reportajes Walt Disney había producido también un una historia sobre él había estado en todas partes su historia era ella conocía entonces que podíamos nosotros aportar que no se hubiera contado de Haile y entonces sólo nos quedaba esa el último gran intento de Haile Gebrselassie y menos mal que

Voz 23 51:30 una vez más a Haile Gebreselassie sólo le queda correr contra sí mismo

Voz 3 51:38 eso

Voz 32 51:42 eh

Voz 1341 51:44 nadie en la historia había corrido cuarenta Llum kilómetros a esa velocidad la meta está a un kilómetro ya en Etiopía apenas le quedan fuerzas necesita una señal en el horizonte

Voz 33 52:03 a la puerta de Brandenburgo

Voz 3 52:12 vino

Voz 34 52:15 no sé si me preguntas te diré que aún me siento como hace veinte años Twentieth lo más difícil no es el cuerpo es la mente tú quieres viejo mentalmente tengas la que tengas el desvío

Voz 35 52:47 el veintiocho de septiembre de dos mil ocho Haile Gebrselassie corrió una maratón de Berlín en dos horas tres minutos y cincuenta y nueve segundos veintisiete segundos más rápido que su anterior récord del mundo

Voz 1242 53:02 por reflejos o sea yo recuerdo aquel equipo como bien has dicho tú o sea yo creo que en Becerra Alfonso yo mismo Alfonso Cortés Cabanillas y yo mismo algunas cosas sabemos hacer pero los reflejos a la hora de seguirá un atleta de elite aún Haile Gebrselassie que se ha pasado toda su vida corriendo como

Voz 1546 53:19 lo leí el marcaje que fuera bastante lamentable ver el que hubo tú decides una partida que el febrero después de un masaje era un hombre feliz supo Vicenç vestirlo

Voz 25 53:30 infeliz nosotros de poder haberlo hecho José Hierro muy feliz porque lo lideraba estuve nueve

Voz 1546 53:36 gracias Michael yo encantado de haberlo hecho contigo también bueno un abrazo fuerte Nos veremos la persona vez eso es un abrazo

Voz 1546 54:32 bueno tengo sensación de haber hablado con una gran mujer ya sabía que era un deportista de primer orden seis veces campeón del mundo sabe cómo compatibilizar sus amores el de su familia el otro su deporte donde vaya va a su hijo no como dicen los padres con él y en su día que existe es que una vez embarazadas sus patrocinadores dejaron de ir con Elia que las causas naturales de un embarazo sea un impedimento para seguir vinculado una deportista denigrante pero claro Blanca Manchón es muy por encima del Dios gracias Blanca gracias a ustedes prestaba hígado a otro lado de la alcachofa de la Cadena Ser que va encontrados

