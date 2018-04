"Nuestros asesores alucinan con el vacío legal que tenemos a nivel de cotizar"

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy con

Voz 2 00:06 Toni Garrido ya ocho años que compusieron uno de sus temas más escuchadas

Voz 4 00:29 que recordar porque votamos a los que votamos porque te invité a que el día aquel programa Atón desde entonces no ha sido importante recordar in vamos a hacer memoria que otros nombres se barajaron para el grupo además en La Habitación Roja

Voz 5 00:44 pues eh ninguno yo creo poco lo o sea realmente es el nombre del grupo fue fue lo primero y a partir de ahí hicimos bueno tener un número pero luego

Voz 4 00:59 qué hacemos Group si ya estaba en un buen nombre

Voz 1187 01:02 yo estaba esto de cese estudiando en Barcelona hay recuerdo el salón de la del piso estudiantes del en el que el que vivía era rojo hay empezar mi empecé a hacer mis primeras canciones a imaginarme que tendríamos una banda hay tal llamé a José el batería que es amigo mío desde los cuatro años y entonces le dije oye ya tengo nombre La Habitación Roja

Voz 4 01:21 qué bien ahí queda todo recordáis circo concierto en el que habéis tocado delante de menos gente

Voz 0837 01:30 bueno hace relativamente poco hicimos una gira mexicana con larga entonces hubo resultados muy dispares yo creo que en Oaxaca no bueno no

Voz 0837 01:44 bueno creo que es

Voz 1187 01:45 que había pero estábamos en Morelia cuentan exacto pues ocho adrede muy muy contentos más invitados habían más siempre es dedicando tanto a cada uno de los charcos

Voz 4 01:58 así había más gente en el escenario de vosotros no que debajo

Voz 1187 02:03 yo creo que es la primera vez que acabamos en la sala Maravillas en Madrid que era un sitio mítico y nosotros creíamos que era como la Riviera lo menos no llegamos vimos que era un garito no en la calle y San Vicente y la verdad es que al final le dijimos a al tipo de la puerta oye quita la taquilla no sé qué que venga que redujeron la lluvia que llovía mucho

Voz 4 02:24 la Habitación Roja Pau Jorge tienen un nuevo disco se titula Memoria Carlos porque esta canción en en Spotify está catalogada como explícita no sabemos no nos hace mucha ilusión pero no decís nada sentir Sara canciones de Bronx pero no no dice nada malo no no hay no hay nada ofensivo una polémica no hay ningún colectivo que pueda por sensible que sea sentirse ya sabes que la última noche del año ya hiere sensibilidades vamos a escuchar bueno quizá lo del poema quiso estos tiempos bien por ahí por ya están aquí los los rapsoda cotas nunca cotizan a por cierto eso vosotros cotizar bueno tuviese ahí Noruega Cunqueiro taludes ya día te suelta una pensión una subvención si eres músico además aguantan el frío del invierno de vale pero que esta pregunta es recurrente en tu vida por qué estoy que no genera porque mantiene una banda de rock'n'roll mientras en Noruega porque

Voz 5 04:03 sí pero fíjate ha venido un agente

Voz 1187 04:06 a mí me va vamos este año un documental el que en el que es explica el por qué de esta cosa tan rara nada yo soy un un esto es esto es consecuencia de hacer un Erasmus osea que erasmus tras estas consecuencias

Voz 4 04:23 pese a que aquellos críticos con el Erasmus estarían en lo cierto la ordenadas son que de lo que puede ser para otros países la llegada de individuos sin catalogar

Voz 1187 04:33 exacto de robo a las mujeres

Voz 4 04:35 si fuera un día manda uno se suele decir el orgasmos lógicamente bueno el pasado viernes se puso a la venta en todos los formatos posibles desde la línea de tres el décimo primer disco de La Habitación Roja que se lleva se llama memoria son dos décadas de trayectoria coherente constante y se ha convertido a la banda Habitación Roja en una de las bandas imprescindibles del pop cree esa melodía nuestras que esto gracias a nuestro tesón esto al final este trabajar trabajar y aunque en Guajaca no vaya nadie te igual al siguiente vendrá alguien y el siguiente ser sois un gran ejemplo de museo los trabajadores que no sé si son palabras que puedan ir el la frase deben yo creo que todo el mundo que le ha bien luego Borrás

Voz 0837 05:17 casi hay un hay gente hay muy tenaz y muy perseverante de todas formas desde dentro de todos lo hemos visto como un privilegio no cada cada vez que en un acompañado siempre que sean pequeñas ha pagado un disco con tocar Opinió gente todos somos de muy buen comer tenemos un todo una ruta gastronómica por por España por México sea realmente desde dentro no desde fuera nos decían que que tenaz buenos lo que nos gusta Hay que realmente tampoco hay momentos difíciles no pero tampoco lo hemos con

Voz 1187 05:51 sí hay cosas mucho más duras en la vida realmente lo lo bonito es que hemos hecho de la música nuestra forma de vida nosotros la gente siempre me lo decía vivir de la música no vivimos para la música creo que eso es lo que hemos hecho siempre al final la música creo que nos ha devuelto con creces todo lo que les hemos entregado es nuestra forma de vida siempre estamos para ayudar abajo y con más o menos éxito hacemos lo que nos gusta yo creo que eso es para nosotros triunfar el aceite triunfa

Voz 4 06:18 lo desde ya es sobrevivir es triunfar es muy ciertos hablado de músicos de no hay muchos muchos temas escolar con vosotros pensionistas que están en la calle la citación que se augura en vuestro caso que vaya sí

Voz 0837 06:32 muy buenas en el tema de cómo cómo ser músico oí no tenemos bueno no tenemos un las horas social un un apartado los musgo son somos bastante torpes en esto no entonces siempre tenemos que que habla es que nuestros asesores alucinada con con las la el vacío legal que tenemos de nivel de cotizar pues somos falsos autónomos autónomos que entre contratas y te contratan en bueno hay mucha lucha que hacer ahí no voy a morir moriremos en un escenario yo creo

Voz 5 07:05 las encuestas sí pues la necesidad

Voz 4 07:08 de seguir no ahora miran hacia el otro día

Voz 1187 07:10 leía que decía que que le parecía una chorrada ésta de las giras de despedida y que él ya que ese sea el día que se despida saques habrá muerto vamos

Voz 4 07:20 bueno entiendo que tocar Express es probable que trabas pero para nosotros es un ejemplo con ese evito cuando acaba el concierto de pisos se caga en todo el sistema pues lo normal lo normal lo menos que te puede pasar uno vamos a hacer una pausa y enseguida seguimos estando con la habitación

hoy por hoy con Toni Garrido

cadena SER

Voz 4 08:17 la Habitación Roja tienen nuevo disco inadmitir a María estamos ante Jorge Ortí con Pau Roca bienvenidos bueno bien de Dios en uno que no se daba la bienvenida a todavía hola a veces es muy difícil conocer la verdad de tasas las grabaciones en disco porque es verdad también de un trabajo casi introspección que a ver qué hacéis los músicos que lleva mucho tiempo por eso a veces es conveniente acudir a las fuentes primarias esta vez no hemos necesitado acudir a vosotros esta vez han sido esas fuentes las que nos han visitado mientras estábamos preparando esa entrevista como en un cuento de Dickens hemos recibido la visita de lo que hemos dado en llamar el fantasma de las grabaciones pasadas

Voz 9 09:01 sí que sigan ustedes bien

Voz 4 09:03 venidos a la nave del misterio ese fantasma del que hablamos se llama Paco ganó muy Francisco perdón Francisco quizá suene porque ese fantasma en sacos

Voz 10 09:21 una noche me despierto temprano como a las cinco de la mañana y tienen un mensaje de Jorge Facebook alarmante bajo han aparecido en las cintas del Master en la basura en Barajas que hacemos

Voz 4 09:38 es una así que ponía espeluznante identificamos esa voz claramente como la de Paco Loco nombre que produce todos los discos España usted quiere hacer un disco llame a Paco le va a hacer el disco seguro ningún peligro cómo acabaron las grabaciones escenas muy

Voz 1187 09:54 Iker

Voz 4 09:55 el porqué quién

Voz 11 09:59 cómico acaban

Voz 4 10:02 acaba vuestro disco grabado en una

Voz 5 10:04 vas peligra en Barajas con un libro de Paco Loco además que fue fue la manera de que no hubiese un poquito de recuperar la simple el la historia es que

Voz 1187 10:15 eh eh acabamos las mezclas necesito un reputado productor norteamericano se llama John Agné lo es muy amigo de Paco yo elijo yo me llevo las cintas queríamos hacer el máster en analógico y entonces el mañana vuelo a Nueva York me llevo las tintas no entonces por la mañana se levantan eh sí que es verdad que nos tomamos unos meses Carles por la noche yo creo que yo me levante más tarde pero bueno por la mañana me levanto ya había vuelto Paco y me dice que tío perdimos el avión en Puerta Jerez lo lleve a Sevilla no sé si habrá cogido el avión y tal el caso es que eso subió al avión Se fue yo me volví a casa por la noche lleva a casa tengo este mensaje de una hoy y cintas de La Habitación Roja junto a un libro de Paco Loco El libro que que ha editado Paco Loco encontradas en una en una papelera en Barajas

Voz 5 11:06 no será vuestro disco sí sí era no decíamos es malo pero no tanto

Voz 0837 11:12 pues la historia es que le robaron la la la maleta no le llegó y entonces cogió el enlace para Nueva York

Voz 5 11:20 alguien cogió su maleta la de tal hijo esto es esto no vale para las cosas que que él es una es molaba lo encontró tiraron contra un jardinero heavy no historia pero amigos el misterio eran jardinero escribirte de jardinería resulta que su mujer además era fan es un dato relevante porque yo soy fan Nerón Marín en todo el mundo

Voz 0837 11:41 es cuando Iron Maiden es buena pero es buena persona

Voz 5 11:44 jardinero

Voz 4 11:45 coincide heavy de Barajas su mujeres fan de La Habitación Roja

Voz 1187 11:50 eso sí entonces dice oye este es un grupo que está muy bien guiando a mí me mola ya no sé si a la suegra o la acuñado no la cuñada o algo así también le gustaba entonces esto tiene que ser importante tienes que contactar les entonces no contactaron unos digo las cintas están a salvo e irá al final nos las hizo llegar la verdad es que al hombre se hubiera podido hacer todo en digital no hubiera pasado nada pero con la sombra de la duda de que yo dijera esto pesa mucho pero bueno bueno seguro no sea

Voz 4 12:24 qué dicen hay porque Paco hace el disco pero la mezcla otro eso cómoda como

Voz 5 12:29 he oído que es innecesario para para mezclar bien un disco en la compra

Voz 0837 12:35 sabe escasea como tengo todos los elementos aquí no era un poquito más de es muy importante hay gente que una cosa es gente que alguien monta

Voz 4 12:45 se habían mezclar pero puede ser despistado y ver las cosas en el aeropuerto Dean

Voz 1187 12:50 verdad es que mira Paco y yo no

Voz 0588 12:53 eso un par de discos con con Mikel Erentxun los cuales además han sido el Paco Paco siempre dice que el nominal no va a ir entonces bueno es un equipo bastante bueno y se llevan muy bien bueno no lo no nos lo recomendó Paco osea que no dijo mira yo si queréis os produzca ellos puede mezclar Johnny tal y la verdad es que creo que ha consigue es la visión de dos de dos personas con gran experiencia con gran trayectoria y al final pues no creo que el que el disco pues tiene ese acabado pasado por el por poco por el prisma de de John que hace que que tenga un sonido muy personal y últimamente los discos todos parecen cortados con láser suena todo muy muy parecido afortunadamente este disco suena va con mucha personalidad que es lo mismo

Voz 2 13:41 a la basura también está claro que si le da muchas los Gemma en Barajas la basura o sea no lleva vasos de estaba

Voz 5 13:47 la etiqueta este disco como vieja fíjate que se dejó la prueba del libro eh o sea el libro de Paco Loco y las cintas sea eso estoy jubilado tal Habitación Roja tiene nuevo disco

Voz 9 14:17 a insistir

Voz 4 14:20 el calado que tiene vuestro trabajo porque claro lo normal sería hablar ahora ya de hipotecas de los hijos del eran pero vosotros seguís insistiendo el romanticismo en lo lírico y eso eso habla de bueno el de Guinozzi da igual no no esta situación ha cambiado ya el amor tiene otra forma distinta pero faja estiradas Netflix de senador estirado a lo largo a todo lo largo pero es verdad que los temas universales y la música gira da igual el tiempo que pase da igual que uno de vete giran en torno a unos parámetros muy muy caras y muy muy evidentes

Voz 1187 14:57 sí yo yo creo sobre todo en esta canción y bueno en general en toda nuestra nuestra trayectoria siempre hemos intentado reivindicar el hecho de de que uno tiene que ser fiel a cómo siente no no tiene que tener miedo a expresarse hombre siempre que no sea un hijo de puta la verdad pero pero me refiero que uno eh creo que estamos viviendo ahora un momento en el que está en tela de juicio la libertad expresión está ahí hay un miedo atroz a significarse no a mojarse a decir lo que uno piensa ya se sea lo que sea no porque tienes el miedo este de que te vas si vas ofender a alguien exacto entonces y yo creo que es muy importante que sea Manolo románticos el hecho

Voz 13 15:37 de de detenerles

Voz 1187 15:40 de dar ese paso decir hoy yo siento así yo pienso si no te no no tienes porque estar tan condicionado por el qué dirán no que creo que es algo que por eso creo que hace falta nuevo romántico

Voz 0837 15:50 los desde luego Luis románticas que es un

Voz 4 15:52 término que acuñó un amigo de Tom se llama Robert Burns que trabaja en la BBC para hablar de grandes bandas como Spandau Ballet Duran Duran los New Roman Dix esas aquí

Voz 5 16:03 culpa del amigo en la portada en la portada algo Le vividas en la portada aparece una buena

Voz 4 16:11 piscina una piscina nos hemos dado cuenta que las piscinas son muy importantes en la historia del rock tanto con la gente que falleció después del inglés y la piscina como por la forma gráfica que acaban tomando por ejemplo en la portal Never Mind the Nirvana iban a la piscina Californication de riesgo Chivite Diego asistió en la piscina el disco de The National más recientemente otros principios fundamentales de diverso la gran diferencia es que a diferencia de las anteriores está vacía forma espectacular vacía la piscina no como vuestros conciertos memoria que venir ahora me he dado yo hasta el diecinueve de abril Thais en la sala Rivera el veinte de abril Razzmatazz de Barcelona el XXI en la sala de ni en Valencia presentando memoria que esto tiene un sentido si es para compartirlo con la gente díscola pero las grabaciones Paco Loco todo esto no tiene sentido si no es para ir a un concierto y hacer todo lo que la gente disfrute verdad

Voz 0837 17:40 en nuestro caso sí sí

Voz 1187 17:43 el directo es yo creo que la la máxima expresión de la música la celebración yo creo que al final los músicos hacemos discos disfrutábamos en el estudio pero el fin último es estar en contacto con la gente no y que que esas canciones cobren un un sentido pues más universal si cabe yo creo además que que los los conciertos aunque ahora el dicen cada cada noche que intentamos que no sea así la sensación que a uno le queda es que nunca es igual a la misma canción ahí ahí lo ha tocado los conciertos únicas que no solamente tiene nunca por mucho que lo veo prestar ahí

Voz 4 18:20 el único exacto ahora me acuerdo un día que fue un concierto ano empezó a pedir la cantante más era cuál era tu vida idílico pesado que está cada vez que separa la música

Voz 5 18:41 chiitas

Voz 1187 18:41 pero todo el concierto

Voz 5 18:46 no me daba cuenta que este canciones Joaquín antes que hombre me lo están pasando muchas o que no que el dices oye que ya el dato

Voz 0837 18:56 tocados la repetimos pero bueno basta ya