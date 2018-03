“El cambio climático es un desafío en nuestra forma de consumir"

Voz 0927 00:00 el jueves fue el Día Mundial del Consumidor y algunas iniciativas hemos conocido esta semana para defender nuestros derechos para recordarlos para dar a conocer por ejemplo cosas que suponen cambios como la apuesta por la economía circular por las compras que no vayan contra contra el clima que todo sea más sostenible compras responsables y esta semana se ha presentado precisamente un escaparate por el clima que queremos conocer

Voz 1 00:22 ecología buenas prácticas queremos ser sostenible

Voz 0927 00:28 estos Viñales hola muy buenas buenos días director de la Fundación Ecología y Desarrollo qué es exactamente este escaparate por el clima que presentaba is el pasado miércoles

Voz 1330 00:39 bueno es un escaparate que visibilizar la oferta de bienes y servicios verdes que nos ayudan a combatir el cambio climático no porque para combatir el cambio climático cosa que es el desafío de nuestra generación que es un desafío enorme porque implica una la evolución de nuestro modo de producir de consumir revivir en realidad nuestro estilo de vida pues nos nosotros como consumidores tenemos una cuota aparte cuando la Unión Europea se comprometió en el acuerdo de París a reducir un cuarenta por ciento las emisiones de la Unión Europea para dos mil treinta qué tendría que haber sido más ambicioso el objetivo

Voz 3 01:18 pues eso nos toca luego cada cual otras como consumidores

Voz 1330 01:23 a partir ese objetivo enorme es repartirlo bueno que le toca Jesús como consumidor que le toca Victor cada uno de los millones de españoles

Voz 0927 01:32 en ese en ese escaparate en esa web que puede encontrar la gente exactamente puede encontrar productos que son más respetuosos con el medio ambiente productos que son de otra forma que los habituales lo que es lo que encuentre a también no

Voz 1330 01:44 primero que va a encontrar es nuestro nuestro objetivo es que encuentre todos los productos que necesitan subida cotidiano lo entonces del coche que tiene que que eléctrico que que está pensando compraron no no ha

Voz 4 01:57 a los huevos ecológicos a una

Voz 1330 02:00 la camiseta para el chaval a decir que encuentre todo por un lado que esté todo por otro lado también va a encontrar productos de grandes empresas de pequeñas y pequeñísima empresas no incluso de ONGs no hilo los productos que qué va a encontrar allí son productos que han pasado unos requisitos desiguales no en el caso de la alimentación de lo que el alimentación ecológica no en el caso de no frigoríficos lavadoras pues tiene que ser determinada clase

Voz 0927 02:35 decimos con eficiencia energética determina no

Voz 1330 02:38 cada uno de los de los apartados económicos a unos requisitos no si adicción si los cumple está sino los cumplen no está

Voz 0927 02:45 eso iba a decir que el que el consumidor tiene la garantía de que eso está garantizado no es alguien que ha colgado hoy su producto no cumple los requisitos

Voz 3 02:52 sí mínimamente exigible allá alguien si hay alguien que hace eso de los tiempos en el siglo de por qué antes se decía antes de Twitter Beato y bueno

Voz 1330 03:04 porque la mentira enseguida se descubre en este momento no tiene ningún sentido de una empresa juega engañar también cuando es público y ahí si una empresa quiere engañar a alguien pues es el primero que sale damnificado será ella misma no

Voz 0927 03:16 decía al principio Víctor que inició el programa que que en contra de lo que creemos los consumidores tenemos mucho mucho más que ver que de lo que creemos en nuestros actos de compras no que nuestra participación el mucho más importante de lo que de lo que creemos es así o no

Voz 1330 03:33 ese es un gran tema que que que que es fundamental no hemos interiorizado sobre todo con el cambio climático cuando vemos un poco lo hemos el Ártico que se derrite vengo la grandes cumbres mundiales y entonces bueno esto no es para mí no es esto es que que el que lo tienen que arreglar los poderosos del mundo no cuando ya sabemos que los poderosos del mundo tienden a ser bastante diletantes arregla las cosas entonces tenemos hacerlo entre todos el Acuerdo de París supone el que ciento noventa países del mundo nos pusimos de acuerdo que en este programa común que es que tenemos que rehacer el clima y esto lo tenemos que pagar pues pues cada cual según su responsabilidad todas las empresas que tengan barras más responsabilidad es su mayor será su cuota parte no sí pero cada uno de nosotros tiene una cuota parte

Voz 0927 04:20 por qué no son lo mismo no son lo mismo unos cosméticos no son lo mismo unos coches por lo que contaminan no son lo mismo unos electrodomésticos que otros por la eficiencia energética caro cambia mucho y ahí está ahí está nuestra decisión

Voz 1330 04:32 y ahí además estamos provocando un giro en el conjunto de la economía decir que nosotros al comprar unas cosas como el dinero no se estira como sabemos todos verdad entonces estamos dejando de comprar otra si yo compro un coche eléctrico no compró coches diésel no me compro una camiseta de algodón orgánico no me con una camiseta convencional firme compró huevos ecológicos no poco unos huevos normales no entonces lo que estoy haciendo es invertir por así decirlo el consumidor se convierte en un inversor en la economía baja en carbono que debería haber en nuestro país no ir desde invierte no en la economía marrón en la economía que debería dejar de existir todo entonces estamos generando empleo verde empleo estable y empleo de calidad

Voz 0927 05:16 perfecto bueno en la página es escaparate por el clima no es que esté por el clima a punto a eso es el clima puntocom anoten lo Enter en ahí que seguramente les va a interesar mucho no para que lo consulten ahora sólo hoy o mañana sino para que lo confunden habitualmente en el que hacer muchas de las compras Víctor anuales director de Code Fundación Ecología y Desarrollo muchísimas gracias un abrazo adiós