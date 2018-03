Entrevista a Diego Alba, Hijo de Diego Alba Cotrina

Voz 1515 00:00 tío

Voz 1515 00:27 eran una máquina de un tiempo que no hay que olvidar porque bueno hacer memoria es muy importante para no olvidar a los que se fueron para no volver a repetir errores terribles mucha tinta ha corrido sobre la Guerra civil se ha hablado del frente de los bombardeos en Madrid de los refugiados de los asaltos de las víctimas de los vencedores pero pocas veces se hace referencia a aquellos que contaron los hechos a menos que durante aquellos años bueno pues pues son muy conocidos como como Hemingway o como Robert Capa hoy queremos hablar de aquellos periodistas republicanos que contaron al conflicto durante los tres años que duró el asedio recientemente se ha presentado en la Universidad Complutense una tesis doctoral que se llama así periodismo y periodistas republicanos durante la Guerra Civil ya hemos estado con su autor ha estado nuestra compañera Miriam Soto y esto es lo que le contó

Voz 0821 01:21 sólo un cuarto de los quinientos periodistas en activo antes de la guerra quedaron después del conflicto alguno se fueron antes otros perecieron bajo las bombas otros fueron asesinados como el director de ABC el caso de este periódico fue especial

Voz 6 01:36 Rafael Cordero un caso único en la en la Historia porque fue la única cabecera que se publicó en ambos bandos digamos con distinta orientación ideológica además para ser todavía más el rizo al ese de Madrid monárquico como todos sabemos hasta hasta el momento de su intervención el dieciocho de julio de mil novecientos treinta y seis Se convierte el cambio republicano Pinault no no lo quería ver

Voz 0821 02:02 pero como era de esos periodistas de mediados de los años treinta

Voz 6 02:05 un hombre o una mujer que también hay porque su incipiente incorporación de la mujer al mundo del periodismo a las profesiones liberales que asume los ideales que trae la Segunda República Española democracia apoyada en la Constitución ostenta yo no yo creo que era el credo de la mayor parte de ellos aunque está dando en la lista de izquierdas que trabajaban en periódicos de derechas y viceversa

Voz 0821 02:29 durante la contienda todos los mensajes que llegaban a la por fueron medidos por las más altas instancias

Voz 6 02:35 antes de la guerra porque había una situación tensa por decirlo así Illa cuando se declaró la guerra porque era una situación de guerra hay claro había un acto relativas especiales que había que cumplir una censura militar muy estricta la filtraciones en fin este todo tipo de este fenómeno en la supervisada directamente por el propio Ojea

Voz 0821 02:55 a los reporteros les daba igual lo mismo que en nuestros días superaban el miedo para poder sacar noticias e informar de los últimos avances de las tropas

Voz 6 03:03 de los reporteros que baja a tierra como Jesús y Ezcaray que era un obrero era de CNT pues se metían en la boca del lobo oí cursaban las las líneas de fuego y que acompañaban a los milicianos los ataques sin los contrataques luego lo narraban fielmente a los lectores de la capital de Madrid que estaban ávidos de saber lo que pasaba frente será o en Carabanchel la ciudad universitaria en la Casa de Campo que era estaba dando la batalla tan es así que algunas

Voz 0821 03:35 antes aseguran que gracias a lo que leían en los periódicos los madrileños resistieron mejor la sublevación militar

Voz 6 03:41 Eyal atribuye a a la prensa una capacidad de catalizador de exaltación de la resistencia de todo lo que llevó a sacar fuerzas de flaqueza sobre todo dónde casi no había poco nada que oponer a un ejército profesional muy bien armado pide tener esa ese avance que no olvidemos que había sido imparable prácticamente de once finas

Voz 0821 04:08 aún así la guerra termina con la victoria franquista hay muchos periódicos no proclives al nuevo régimen tienen que cerrar entonces se producen las temidas retenciones

Voz 6 04:18 son detenidos en la misma redacciones pasan unos en principio se les manda a casa otros son directamente detenidos y luego pues en sus casas realmente visitados forzar de su efecto de emulación pues pasa nada juicios sumarísimos sin garantías mucho de ellos pues salen bastante mal parados no

Voz 0821 04:40 comenzará entonces una nueva etapa que no acabó hasta la transición con la llegada de nuevas libertades entre ellas la de expresión

Voz 1515 04:54 Miriam Soto hola qué tal me emocionado escuchan esto eh mal que no se moción bueno hoy queremos recuperar la memoria de aquellos periodistas madrileños de de la República uno de los periodistas citado en esa tesis fue Diego al Paco trina redactor de de Mundo Obrero y esto es lo que te contaba Rafael Cordero hablando de su caso es el autor de la tesis

Voz 1024 05:21 claro redactor de de Mundo Obrero y su tío que era una alférez de caballería que era de orientación política si quieres distinta pues al producirse lo movimiento de Madrid y el fracaso

Voz 8 05:34 yo de la sublevación al ser tomado el Cuartel de la Montaña en fin

Voz 1024 05:39 los los partidarios de la sublevación se encuentra

Voz 9 05:42 la situación muy precaria en la capital se tienen que esconder

Voz 1024 05:45 y entonces su tío está en peligro si espero es perseguible y perseguido no y entonces es subir su hermano que es el de nuestro amigo Diego el que se encarga digamos de dar la cara por por su hermano conseguir

Voz 1515 05:58 pero hoy tenemos en estos estudios a Diego Alba Diego qué tal hola hola las cosas de la vida esto empezó porque vino con la vallecana Bin van historia de de de Madrid eh

Voz 1024 06:10 y de repente no empezó a contar eso está bien

Voz 1515 06:12 empezamos a tirar del hilo llevamos a la tesis doctoral Miriam se fue con el autor de la tesis descubrimos a su padre a su tío

Voz 1024 06:19 efectivamente es una historia muy bonita

Voz 1515 06:22 consiguieron salvar la vida pero qué circunstancias tan complicadas siendo su padre en este caso redactor de Mundo Obrero no

Voz 1024 06:29 otra guerra creo que fue de las peores guerras que se conocen porque fueron hermanos contra hermanos padres contradijo es familias enteras contra familias enteras depende muchas veces de donde les había tocado el tema de la rebelión

Voz 9 06:46 donde donde trabajo tu padre Diego Mundo Obrero pero también en otras revistas en otros periódicos bueno

Voz 1024 06:53 mi padre empezó hizo la carrera de periodismo allí empezó muy joven con diecinueve años en la revista Oasis hizo algún artículo sobre pues hay un artículo muy bonito en la revista os y sobre una exposición de bustos de Lope de Vega

Voz 9 07:10 es que la revista oasis en una especie el National Geographic una cosa así parecida hablaba sobre eso sobre vuelos en otras partes del mundo no exposiciones era visto muy muy curioso te quería preguntar porque tú fíjate en las casualidades este fin de semana

Voz 1515 07:26 Ana yo he estado en el barranco de Víznar en Granada con Ian Gibson que es pues una de las cabezas visibles de todo este movimiento tienes la sensación sobre todo cuando se habla de la aplicación de de la memoria histórica de qué se sigue sin aplicar hay tanta gente tirada en cunetas no sea recordaba los muertos hemos enterrado hoy hemos tapado las heridas de una forma rápida es ganó pero pero dejen no recordar es que yo tengo la sensación de que no nos han dejado recordar

Voz 1024 07:57 bueno es que hay mucha gente interesada en que la memoria se pierde pero luego hay toda una serie de enanitos entre ellos me cuento yo hay mucha gente que por ejemplo cuando te dedican un libro como éste de nosotros los asesinos de Eduardo de Guzmán de dicen para que no se pierda nunca la memoria de lo que ha pasado en nuestro país

Voz 1515 08:16 sobre todo bueno efecto claro

Voz 1024 08:19 entonces no hay porqué asustarse de recordar se hicieron cosas fatales por parte de un sitio ideal otro de un bando y de otro pero no se pueden omitir historias como la de un hermano que les salva la vida otro o como nadie en que a pesar de tener alrededor gente completamente diferente a sus ideas no se meta con ellos iros deje viril circular y andar por la ciudad tranquilamente como hizo mi padre de hecho cuando juzgaron a mi padre tiene un montón de testimonios de gente diciendo que aunque él sabía que eran de una ideología completamente diferente jamás les la jamás les importe uno y además les ayudó en alguna ocasión con alimentos y con ropa

Voz 9 09:08 tu padre Diego sufrió polio y llevaba una prótesis que es lo que llevaba dentro de esa prótesis

Voz 1024 09:14 mira mi padre tenía una tenía un un un aparato ortopédico que eso ya no era aparato ortopédico yo lo he llevado mil veces a que se los soldar han en productos químicos Chen donde luego recaló el trabajando aquí tenía un forro en la parte trasera porque yo entiendo con arreglo a lo poco que ha podido contar me mi padre porque el problema era que no hablaban con la gente joven por miedo a que la gente joven luego nos calentamos en alguna conversación y avalar éramos más de lo debido yo juraría que con arreglo a lo que me ha dicho mi padre en ese forro que llevaba

Voz 10 09:52 tras para sujetar la pierna inválida

Voz 1024 09:56 ha hecho de de servicio de correo para los aliados con mensajes

Voz 1515 10:01 para los estadounidenses para llevar vasco

Voz 9 10:04 en dos mil mensajes para la Francia libre

Voz 1024 10:08 de hecho me contaba una vez estábamos viendo Operación Cicerón yo de Le pique porque dijo hoy que cosa más fantasiosa Itaca al pillaje tal tú qué sabes tú qué sabes de lo que es capaz de hacer una persona o de riesgo que corría dice tu padre ese libro Un día que se metió en la embajada me dijo del le entendía así la embajada la Francia libre subirlas las escala las escalera todo lo deprisa que pude porque cuando me estaban abriendo la puerta ya había un coche de la Gestapo aparcando enfrente

Voz 1515 10:38 usted que sufrió eso su padre fue redactor de Mundo Obrero corrió mucho peligro pudo salvar la vida porque es importante que no se pierda la memoria que se aplique de una vez por todas la Ley de la Memoria Histórica en una ciudad como Madrid

Voz 1024 10:52 bueno es que además es Madrid yo creo o yo estoy confundido históricamente o creo que es la única ciudad que ha sido defendida por el pueblo

Voz 10 11:03 en la historia de la humanidad y y sin estar el Gobierno fue ha sido la única

Voz 9 11:11 la la única ciudad que ha defendido el pueblo exclusivamente algo pasea por Madrid se encuentra pues no será aplazar el Caudillo en El Pardo por ejemplo

Voz 1024 11:19 bueno yo yo tengo una cosa es que hay cosas que eran urticaria entonces de alguna manera hay paseos que no se deben de dar sitios que no se debe ni de rozar

Voz 11 11:31 o que la la única señal que haya de la guerra

Voz 9 11:34 la única placa aquella en la Gran Vía es justo la del hotel Gran Vía que es donde estaban los periodistas norteamericanos o extranjeros aquí de informando durante la durante la Guerra Civil pero nada más no se saben nada más yo pienso que

Voz 1024 11:51 es mucho más bonita la placa de Clara del Rey

Voz 1515 11:54 la heroína de la independencia de estáis

Voz 0821 11:58 pero para los desmemoriados nosotros

Voz 1515 12:01 seguiremos recordando afortunadamente la radio como además luego todo queda grabado sirve para eso un placer conocerle

Voz 1024 12:08 muchísimas gracias por haberme recibido