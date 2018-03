Ivan Mena: "Lo que más valoran en EEUU es es talento"

Voz 1 00:00 un un carrito

Voz 1756 00:05 se trata del anuncio más americano el día más americano del deporte más americano con la bebida más americana pues eso lleva el sello de un tío de Bilbao

Voz 1756 00:23 el anuncio se convirtió pronto en uno de los favoritos el público actualmente se está emitiendo en la televisión norteamericana así que lo más probable es que queriendo sin querer el público norteamericano acabe comiéndose entregándose a la historia de Iván Mena que es de Vizcaya iban muy buenos días barras de Ashton en el país de la cerveza hacer el anuncio de Budweiser no se puede hacer en la publicidad que pocos hitos en los que pueda sacar más de este no la verdad es que sí es el evento más grande y con más audiencia que tiene eso de Bir contrito justificaría lo de toda la trama Si el país es el país de la cerveza quizá su consumo justifique la elección de su presidente aunque tienen eh cómo llegas a a dirigir el anuncio de Budweiser para la súper boli la gran campaña sobre la cual se cimenta la compañía pues al final se cosas de casualidades es decir de está en el momento adecuado en el sitio adecuado

Voz 1763 01:23 esto porque no sólo estuve realizando El Asad dirigir el spot sino que claro tuve la oportunidad de trabajar con agencias del principio es decir desde la concepción del spot fuimos viendo un poco pues hacia dónde queríamos encaminar este caballo que siempre los spots de Budweiser con el caballo son son esas historias más bonitas más de cuento y sin embargo nunca había enseñado al caballo con toda sumó su potencialidad de correr por todo el puerto de el país americano

Voz 1763 02:07 exactamente como te puedes imaginar nosotros además esto empezó con un animal que hicimos que era una previsor en tres D de todo el spot hay un poco pues ahora con el equipo de de tres de lo que hacíamos era pues que el caballo este mirando hacia un lado hacia otro y luego les entrenaban exactamente para hacer eso

Voz 1763 02:26 que de agua en el Lincoln Memorial ahora tiene que mirar hacia arriba cuando está en San Luis todo eso les les les entrenaban específicamente para acercaran no de los movimientos que saque cuando mí me lo dijeron me quede como no no no es que si el director dice que tiene que mirar aquí en este momento es lo que tiene que hacer

Voz 1756 02:42 lo hace en el cine español con los actores mejores es el Belén Lucio resume los paisajes se se ha saldado en dieciocho sitios evidentemente cada uno de ellos representa más habido paisaje casi representa un estado emocional norteamericano porque esos lugares representan a su vez en la historia aún tiene un peso específico concreto hablas de la esencia de la diversidad de Estados Unidos de sus habitantes del paisaje entiendo que eso para un señor de Vizcaya como Doom ayer un joven de Vizcaya como tú tiene la ventaja de la distancia pero avisa Thibault esa esa misma instancia que tener prudencia porque cuando tomamos cierta distancia los americanos el resultado bueno buena no no sale sean imagino que es un equilibrio difícil que ha tenido que hacer sí

Voz 1763 03:28 sobre todo por eso fue positivo lo de estar involucrado desde el primer momento en el spot es decir pues por ejemplo aparecen veteranos lo que has dicho por ejemplo una parte muy importante para dar WISE será la alivió la diversidad es decir son pequeños detalles que si te fijas a mi momento que hay dos amigos que se abrazan uno es afroamericano el otro es latino los veteranos pues a ella también es latina es decir que se está buscando es decir momento esa diversidad de capturar desde fuera lo que es Estados Unidos y de hecho el director de marketing de The ese es portugués es decir que es que al final lo que estás viendo es bueno esos Estados Unidos EEUU es un país de inmigrantes

Voz 1756 04:04 pero tú te imaginas conociendo bien a la has trabajado enseguida repasamos algunas de las cosas que has hecho tú te imaginas algo así Zack exaltación sentimental patriótica te imaginas algo así con más o con cualquier otra cervecera que nos da mucho pudor no haríamos nunca nada si aquí si es verdad ese es distinto

Voz 1763 04:23 es que la publicidad al final es muy autóctona es decir que tienes que conocer el país incluso es muy localista es decir conocer quiénes la gente que va a consumir a quién te estás dirigiendo para mí eso fue una oportunidad porque quieras o no aunque lo veía desde fuera todo ese proceso de escribir nos reunimos con un montón de veteranos de oye cómo sería realmente esto que se hace en esta escena para que no sea ganar algo auténtico en el proceso de entrevistarme con ellos me acerqué de una manera muy distinta a cómo pensaba desde fuera no como Espanyol dices a lo mejor puedes tener una serie de prejuicios de oye pues lo que estás diciendo tú no es decir de esa exaltación del patriotismo y derepente empiezan a hablar con ellos ya entiendes desde otro ángulo es decir desde desde el exterior pero intentando entenderlo escucharles entonces vale veo por donde porque para ellos esto es tan importante como lo sí

Voz 1756 05:12 pero aún haciendo ejercicio necesarios en el trabajo que has hecho cuando tú te vas a sentir en un avión ir dice la señorita o el señorito favor pueden ir marcando lo es de First Class afligidos primeros niños veteranos sea el hecho de haber participado una guerra disparándole a alguien tendrá ventaja va subir al avión

Voz 1763 05:32 le esto ya sabemos que tú vas por la salud desde dando así la buena eso sí es un honor conocerle sí si para ellos es algo es un soldado americano uniformado es es muy valorado pudimos decir que has es subir a los altares e Iván

Voz 1756 05:48 has de de realizador es un gran experto en efectos especiales tiene una larguísima trayectoria ha trabajado en películas tan taquilleras y exitosas como esta

Voz 1756 06:07 no es por cierto están con toda la industria norteamericana es decir la esencia de Hollywood es ya mexicanas iban ha trabajado con Ridley Scott de de estilos es curioso que hay algo que está transformando porque cuanto más nacionalista hipotéticos el mensaje que se lanza más vimos como la realidad va por otro lado oí los mexicanos en la industrial del define algo impensable hace muy poco tiempo están conquistando nos cuentas que el director de marketing de Budweiser es portugués la capa de fondo más allá de la que escuchábamos todos los días cuando hablando mal de todo el mundo la realidad es imparable y esa realidad es mucho más diversa real como tú anuncia exactamente

Voz 1763 06:55 para mí al final quieren eso no es una manera enriquecer es decir éste es la sociedad la que estamos viviendo cuando la diversidad te gusta no te gusta es lo que hay es decir para ver gente que esté de acuerdo o no pero eso es lo que está ocurriendo lleno hijo Anthony siempre ha sido así época de oro y eran europeos exiliados quiso el alquiler de películas ahí así que no es nada nuevo bueno del grupo de españoles que en los años veinte eran también trabajan como violinistas en Hollywood para las versiones mexicana es decir que siempre Hollywood ha sido al al final lo que ellos valoran es el talento y les da igual entre comillas es decir de dónde venga sobre todo desde la parte más de verbo hacer negocio

Voz 1756 07:34 sí en ese sentido hemos tenido muchas veces cierto complejo y no es verdad muchísimo a el talento tú lo demuestra además precisamente un ejemplo de cómo cuando el talento es brillante no no depende de nacionalidad hasta un señor de Bilbao puede giro mejor que yo tuvimos la esencia americana a Esperanza Bono nosotros los los seis doce os voy a decirte vives en Los Ángeles te vas a volver sí pero bueno estoy entre los dos sitios a caballo de España

Voz 1756 08:02 a dejar a España sin querer hacer apología del consumo vamos a poner la luz es para que vean el trabajo que he hecho iban que es extraordinario iban Viena realizador muchísimas gracias muchas gracias a vosotros