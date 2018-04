La Vida Moderna es Ortega Cano pasándose el GTA sin videoconsola

Voz 1 00:00 monólogo el vino de la gente que dice lo que piensa y que piénsalo

Voz 2 00:04 qué dice te ofrece

Voz 3 00:06 la vida moderna

Voz 4 00:27 no ha habido había te que no acaban de decirla bueno me acaba de proponer que yo que la pregunta de que si un vino monólogo en una piscina sigue siendo vino Elvira rodeado de agua sigue siendo vino yo puedo aplauso para Arabia Broncano

Voz 0470 01:06 qué pasa qué pasa hombre remacha lleváis cuidado que que ha traído su ya mítico martillo el martillo del rico e cerca de arriba es martillo de hule de goma pero ojo porque Villa

Voz 1194 01:20 la manera en la mesa más además ahora mismo está a un metro de distancia vamos a ver pero tenía

Voz 0470 01:28 para empezar primero grandes no aportó muy de los Pachachi yo pero es así viene con el machismo

Voz 1194 01:37 vamos a hablar de un monólogo

Voz 0759 01:40 diciendo algo políticamente correcto si si si ello es que lo que

Voz 0470 01:42 pero a ver si estoy en el filo claro lo que pasa es que empieza a tener ya tristeza porque como te acuerdas Amanece que no es poco cuando están tristes por el por la calabaza o no

Voz 1194 01:51 el calabaza yo empiezo estar triste por los vino monólogo que

Voz 0470 01:53 dentro de poco ya se irán vinos tan buenos ratos los vino monólogo

Voz 1194 01:57 yo te llevo en el corazón deberíamos hacerle una

Voz 0470 01:59 toda Manolo mear dado tantas alegrías tú que podías estar en Huelva

Voz 1194 02:04 Cal de los ricos programa bebí un litro de horchata de aún si yo creo que sí

Voz 0470 02:11 esa botella de vino monólogo todavía tenemos que hacerla catas vamos a ver

Voz 1194 02:16 tres de horchatera yo me veo un punto de los y Manolo tú quieres si tú quieres la tú quieres que el día que hagamos la cata de los vinos monólogo sea una cata granel beber té una

Voz 0470 02:29 botella entera Seix entraría al principio se aprecia más Matías

Voz 1194 02:33 la gente va a presentar muchos matices

Voz 0470 02:36 vale igual es un litro Isaías

Voz 1194 02:38 las igual nadie notara la del fregadero

Voz 0470 02:42 todos los vinos monólogos una poción que no no lo tiene en una piscina de rodeada de agua pero sigue siendo vino vino es increíble

Voz 0759 02:51 no se contamina es increíble otra

Voz 0470 02:53 es que un chaval que está aquí detrás me ha dado un disco grabado un CD cuidado no un disco de Emana éxitos disco

Voz 1194 03:02 Ferrero grabado está grabado y escrito a boli

Voz 0470 03:04 en un TDK habrá que habrá ovni existe eso aquí éxitos setenta y cuatro lo que más que un disco de mañana que se llame éxitos es un oxímoron no al revés es un epíteto ahora pitos para tienes una incluso una redundancia sí para mí es como decir la nieve blanca nombran a éxitos epíteto no me lo dejé muy cerca eh bueno ha perdido en un barco una de las mejores canciones porque el Segovia porque este que follar a mil tías

Voz 1194 03:34 queriendo ellas quién lo debería no cantando sino escribiendo la letra de que puedo cantar ahora bueno ahora sí es otro punto lucen igual que Cristiano Ronaldo ya hay uno más en el club teníamos a Cristiano Ronaldo Albert Rivera Kyle Lorraine el cómo se llama

Voz 0470 03:54 yo añadí yo añadí a Michael Schumacher Michael Schumacher

Voz 1194 03:58 también pero yo añadiría después a Federer hombre alguien perdió contra Del Potro

Voz 0470 04:09 a Pablo

Voz 1194 04:16 bueno ves Human pero

Voz 0470 04:18 perdió perdió contra Del Potro porque Del Potro joder ese chaval sino un sector que no había ganado nunca un máster

Voz 1194 04:24 de chaval de gigantismo

Voz 0470 04:26 estaría feo no dejaría pero claro igual que a Dueñas de dejarnos jugar a Del Potro ha tenido hay que dejarle que juega esta etapa sin ofensas bueno por cierto tema hoy diecinueve de marzo seguimos si estamos aquí es fiesta José estamos aquí como que fiestas

Voz 1194 04:43 yo es fiesta una fiesta en Valencia y Murcia

Voz 0470 04:46 pero ya

Voz 1194 04:48 dos de nuestra patria referentes que estás por el día del padre de al padre

Voz 0759 04:53 sí porque son fallas también a las Fallas osea osea pero la disculpa de las fallas que la única comunidad que celebre el Día el padre

Voz 1194 05:01 entonces a Murcia porque allí saber quién es tu padre noticia

Voz 5 05:10 en general el barco que desconoce

Voz 1194 05:13 hay que celebrarlo coincida Dios mío hice quién es mi padre no voy a celebrar esto

Voz 0470 05:21 estábamos diciendo que creemos en la etapa azul si no estamos diciendo que él que llevamos ya tres semanas sin ofensa pero verdad que te con Murcia no sorprendió sonrisas pero aún así vamos a mover papeles

Voz 6 05:35 el IVA

Voz 0470 05:38 la multa te has pagado la derrota sí sí se dijera la segunda matrícula vives en el primero de la has cobrado una herencia tiene que pagar impuestos eh hay que ir allá catastro ahí

Voz 1194 05:51 desde Asturias vas a sufrir mucho

Voz 0470 06:00 yo estoy de gente yendo a instituciones oficiales y con esta canción de fondo

Voz 5 06:06 a mí me puedo la burocracia pensaron esto no lo piensas la él pero también es impulsar desde bueno vamos a ver

Voz 0470 06:33 hemos dicho que estamos en una época sin ofensas hay que hacer una excepción porque este fin de semana hemos hecho actuando en Galicia pasó un fin de semana maravilloso maravilloso traemos a Torre días hemos muy bien nos hemos divertido mucho eh tú ha venido drama urdu cómo te como armenio eh como un becerro hay una camiseta en galego

Voz 1194 06:52 eh

Voz 0470 06:52 Alhama o que estén yo quiero quiero ama Omari que significan galego yo que soy gallegos habéis e en galego significa si los chavales darle a la mandan es decir la camiseta de Fariña gran serie porque eso es lo único que

Voz 1194 07:07 a y Bristol mítico

Voz 0759 07:10 la de La Coruña entramos y salir Muse

Voz 1194 07:13 hola pero chupito

Voz 0470 07:16 en esta fase sin ofensas que estamos eh claro de modo escueto que no cubre ve contra una mina anécdotas no te importa Don Juan Ignacio no adelante que es como estamos fuera de la radio e ayer de la en el avión de vuelta un momento en que se desmayó una mujer en el avión que son un avión siempre la agenda de oro como

Voz 1194 07:31 cuatro filas por delante nuestro

Voz 0470 07:33 yo salí un pitón de Dios porque claro en un avión se alguien y de pronto le preguntaron si había algún médico sí apareció MR

Voz 1194 07:40 no

Voz 0470 07:42 por favor es que es que me lo pusieron en bandeja te lo ponemos Mister chamán te lo ponemos enviase quieres mansos e Iker comenzara el

Voz 1194 07:52 más claro yo me ese tiempo porque estábamos en Europa el cómico africano que recordemos muy Chicken lo primero que dije fue buena toque Yuri More

Voz 0470 08:11 para sacrificarlo

Voz 1194 08:13 Caixa chicle a multas delo Chubby coba es bueno digamos que son estaba mareando más la mujer todavía si no ayudó pero bueno claro es el perdón perdón porque en África yo sí que estoy autorizado para ser me imagino el vuelo de vuelta pero el vuelo de ida no hay que olvidar que nos Cayón puto rayos cayó un rayo a la bien pero un punto raya en La Ventana

Voz 0470 08:39 estábamos nosotros nosotros nos llevamos un sobresalto Ignatius iba dormido abrió un ojo y dijo bueno porque sea volando ella claro como aquí no chamán africano bueno así en mover papeles hay un tema que te Crematorio porque ahora nosotros no estamos ofendiendo a nadie no hay otra gente que no sabe que el relevo como la revista Mongolia hombre

Voz 1194 08:57 hace muy bien y que también le gusta

Voz 0470 08:59 eh esta semana pasada

Voz 0759 09:01 les han puesto una multa Ortega Cano llaves ofendiendo a la Infanta a los Reyes a Rajoy

Voz 1194 09:08 hoy cuyo no son ya nadie habla porque yo hablo hablo por Mongolia y de repente ya Ortega Cano sí tiene

Voz 0470 09:14 cojones eh a Fran Gelco

Voz 1194 09:17 la Comisión al honor el honor de Ortega Cano que él mismo lo ha pisoteado es que habla cada vez debería denunciar a Ortega Ortega claro él es su peor enemigo

Voz 0470 09:31 Ortega Cano que Land Rover pisotea sonoridad

Voz 1194 09:34 sí eso te das honor

Voz 0470 09:36 eran en el mejor de lo mejor de sí bueno eso es lo que hemos pensado lo que hemos pensado esto no estamos vendiendo eh que estamos describiendo una situación cero ofensa lo no pensar que te nosotros tenemos que algún día alguien no denuncie lo que hemos pensado es hablar con la revista Mongolia ir que nos hagan una denuncia preventiva claro que la revista Mongolia no no denuncia nosotros por alguna movida que no denuncian por algo flojo lo ganamos hice quiere jurisprudencia y a partir de aquí pues después Pontiac

Voz 1194 10:09 la libre una tontería pero a lo mejor hemos encontrar una grieta en el sistema vamos a estos como el que le mete penicilina sea un virus tan dado el mal estado una vacuna una vacuna no a una vacuna Metola enfermedad para luego

Voz 0470 10:23 para vamos a proponerle todo esto que espero que esté escuchando a Alex está escuchando ya Edu no tenemos para debatir el tema al teléfono Edu Galán fundador de la revista

Voz 0315 10:39 vas a él pues pues nada aquí jodidos porque mira yo estaba dando una cantidad de gente que no es podría haber denunciado denunciado esa basura

Voz 0470 10:50 sí

Voz 0315 10:54 qué humillando aparte la parte compartimos el juzgado el mismo espacio ni fue realmente decepcionante porque no le obliga al aliento joder por lo menos yo que lo conozco no claro pero bueno hemos tomado esa decisión

Voz 0470 11:11 sí de sustituir una al uso

Voz 0315 11:13 no aplacar las no eso te sus temas

Voz 0470 11:16 también la propuesta nos parece

Voz 0315 11:18 hemos a un equipo de abogados trabajando en ello nos vamos a denunciar porque vulnerar el honor tema nada

Voz 0470 11:28 es una broma acabamos en la cárcel de verdad

Voz 0315 11:34 pero pero en una cárcel mexicana

Voz 0470 11:37 no no he tú pero pero quiero decir vosotros es que nosotros no tenemos abogado pero nosotros sí que tiene un equipo de abogados que lo cual la demanda podría la denuncia se puede poner en firme de eso se trata

Voz 0315 11:50 pues claro claro sería de llevar esto a las últimas consecuencias de alguna forma que la pelota no es pues hemos denunciando encadena los vi que que terminase hemos denunciando Ortega Cano

Voz 1194 12:00 claro

Voz 0470 12:03 yo denuncié a José Mota

Voz 0315 12:08 esto es como he comido pasa

Voz 0470 12:10 hala como una sonada denuncias el teléfono roto todas aumentando en mil euros que nosotros por cuál tiene menos ropa cosa que hay mil Europa mostrar movidas

Voz 0759 12:20 los os Osán metió cuarenta mil pavos que que eso eh

Voz 0315 12:24 cuarenta mil cuarenta mil Somos eh han estimado completamente la de la denuncia de Ortega Cano por lo tanto menos mal que no ha cedido cien mil

Voz 0470 12:33 claro esta jueza completo

Voz 0315 12:35 lo de Ortega Cano con un chiste aparte que era malísimo cartel malísimo

Voz 0470 12:41 es que ni siquiera tiene dice yo tenía mucha chicha verdad que es nuestro

Voz 0315 12:44 no es que me dijimos dijimos porque el anterior cartel en Cartagena Murcia siempre todo confluye en Murcia el anterior cartel que habíamos hecho era la Virgen de la Caridad si con la cara de Trump Hillary antes de Cristo y entonces como nos dieron a pegar los se vieron pegar cuatrocientos pues dejemos dijimos vamos a hacer uno más suave y hagamos una imbecilidad con Orfeo inglés Bimba nos ha costado más

Voz 0470 13:12 que nunca sabremos donde sí

Voz 0315 13:16 nunca sabes dónde está la oferta pero Ortega Cano ha confesado es su denuncia la puso porque él es un honor a la Virgen de la Caridad eso Deco de madera sí

Voz 1194 13:27 tras la denuncia interpuesta por la Virgen claro

Voz 0470 13:30 el hecho de médium de la claro claro

Voz 0315 13:33 si realmente cuando Ortega Cano hizo la denuncia es que tenía un tenso en el culo de la Virgen

Voz 0470 13:38 se él la palabra que tenía que decir no

Voz 0315 13:45 todo

Voz 1194 13:47 crees que va a ir la Virgen a declarar al juicio

Voz 0759 13:50 sí

Voz 0315 13:50 mire creemos creemos que sí lo que pasa es que nos llama muchísimo la atención su mandíbula

Voz 7 13:57 no sabemos bien a qué se debe preguntaremos en Alcohólicos Anónimos

Voz 5 14:08 cuánto dinero nos va a renunciar cuarenta

Voz 7 14:11 menos uno en Camerún beneficios

Voz 0315 14:17 no efectivamente en honor de Manás yo lo cuantificó muy por encima de los cuarenta mil euros cuarenta y cinco mil cuarenta y seis mil porque gente a una tropa de fans de Manás que son una basura enorme

Voz 0470 14:31 que te denuncio eh pues muchas veces por todo esto estaremos al tanto del proceso y mientras tanto estamos aquí esperando esa denuncia así que ya España

Voz 0315 14:43 pues eso es la mandaremos que voy a pasar un poco el cepillo cualquiera que quiera colaborar con nuestra denuncia con que se compra una camiseta en la web de Mongolia ya no se echa una mano

Voz 0470 14:53 pues eso criba la revista que ya aparte de todo esto la revista mantenerla cada Messi porque realmente está igual así que a vosotros muchas gracias normal para educar vale pues ya estamos hemos movió papeles así yo no que podemos empezar el programa

Voz 0759 15:13 a José Mota por intentar quitarme el cariño de mi hijo

Voz 0470 15:18 esto es la vida moderna horas y muchas gracias por venir empezábamos

Voz 8 16:14 sí

Voz 0759 16:20 paraíso interior campeón de la Copa España tras ganar por tres cuatro al Movistar Inter

Voz 10 16:34 se habla Man mil novecientos setenta y siete de

Voz 5 16:49 el míster

Voz 0470 16:54 de hecho igual la pongo hoy tenemos que tan pues por ahí lo de un chaval que saque un cartel que pone lo de Colombia hijo de puta te lo ponen plan como si como si hubiese pedido traerle algo oye acuerdo a aquellos doscientos euros quién te dice yo lo veo bien ya el chaval de colombiano Carlos vamos a ver ayer ganó el Jaén model Paraíso Interior Movi Movistar sí

Voz 1194 17:23 no

Voz 5 17:26 pero el deporte te está llevando a uno

Voz 1194 17:28 el Movi estar muy cuidado Movistar sabe

Voz 0470 17:32 Movistar sabe que el corazón y la tierra no tiene claro

Voz 0759 17:37 cuando ves a Movistar besos aquí claro

Voz 0470 17:39 cuando eso cuando beso Movistar en la resistencia cuando cosa es Jaén en me beso

Voz 1194 17:44 claro es una

Voz 0470 17:46 de de sexo conmigo mismo tenemos

Voz 1194 17:49 sorpresa también ganó el Jaén esto no lo sabía la bici ha habido mensajes mensajes

Voz 0759 17:54 Nos ha llegado Pratdip de los jugadores

Voz 1194 17:56 no es en paraíso interior

Voz 9 18:00 de David Ruiz burrito eh que llaman saludó a Brown

Voz 11 18:03 la no darle las gracias por todo el apoyo que no va que tranco Pantani es ya eh danos os Martín ahora que Lotina pues su parte baja sentido mucho es mucho presumir de de la aldea esa que tiene ha admitido Salamanca espero verte por la Salobreña tío que mucho Quito allí en tu programa que si jugando partidos baloncesto que no cuela una que es el crack un abrazo

Voz 1194 18:28 a grande ahí estaba David Ruiz y varios jugadores compañeros que técnica más buena defensa tiene este chico es un montón de mierda sobre ellos

Voz 0470 18:40 el

Voz 1194 18:42 no habrá aprendido a ver no pero en cualquier momento

Voz 0470 18:47 yo les ha maneja amenazaría con la vajilla pero siendo campeones de España de la Copa de la Copa España sólo desde aquí vamos yo les pongo lo que quiere una cosa más aquí me tenéis Mi cuerpo para usarlo para que quienes han remontamos partidos a lo épico e rollo Liverpool la final aquella de Champions bueno Jaén paraíso interior es ahora quien se mete pero ese paraíso Inter

Voz 1194 19:09 quería acompañará a quedar cómo voy a estar pues venga a ver si a ver si las chicas de fútbol femenino es algo hombre por Dios tiene más que escucharlo vamos con la sección de hoy que en muy breve que ya vamos mal de tiempo

Voz 0759 19:31 usted es analizar cuál es la cual está siendo y la implicación hasta dónde está llegando la broma de que en realidad fue una puta broma que seguro quince minutos antes de llegar a Val del agua

Voz 0470 19:41 de mayo el año pasado el quince más deberán pasar cuando ojo este año al quince de mayo

Voz 0759 19:45 por la que vamos a liar ojo que hasta ahí podemos leer cuando fuimos a ahí a hacer un programa al campo y de repente surgió una salió de la nada claro eso a mi madre porque efectivamente ves bandera de moderadores

Voz 0470 19:58 en los días vacacionales versátiles muy emocionante

Voz 0759 20:01 sí se acercar años salga lo acaba de decir ya lo he dicho

Voz 1194 20:03 la es el que son los cascos

Voz 0470 20:12 que se lo he dicho diez según la tan exactamente lo mismo

Voz 1194 20:17 que antes me pasó algo pero yo le pregunte Edú Edú cuánto nos basta ya lo habíais dicho si puedo Montero

Voz 0759 20:23 no puedo contar una cosa solo qué pasó en una de las actuaciones de Galicia que fue muy divertida

Voz 0470 20:28 lo que define perfectamente cómo es Ignatius que abren esa cabeza

Voz 0759 20:32 ese momento en el que estaba hablando Ignatius supero Morata en su actuación se queda mirando ante el público que has dicho

Voz 1194 20:39 no no había dicho nada o quedarte mirándole

Voz 0470 20:46 se quedó todo el auditorio y nosotros diciendo pero sin nadie

Voz 1194 20:49 anda tu tu madre ya van poco teniente

Voz 0759 20:53 en la cocina de de repente dice

Voz 1194 20:56 nadie ha dicho nada yo estoy viviendo una actuación paralela económico

Voz 0470 21:03 para para

Voz 0759 21:04 el sábado se manifestaron todos los gallos de España estamos a tope con esa gente lo los que van a ser ya ellos también porque muchos chistes de eso pero no olvide nunca que con suerte llegaremos a ser ya

Voz 0470 21:15 ya yo he is coming vivimos esa pancarta que vamos a ver

Voz 0759 21:18 dale Pablo por favor Pablo deja el móvil coño Jable

Voz 1194 21:22 bueno esta fue en Bilbao

Voz 0759 21:24 en la manifestación de Bilbao una bandera gigante de modernidad pero tenemos otra pancarta creo no Pablo

Voz 0470 21:30 en la elección de ellas de Bilbao ha no tenemos

Voz 0759 21:33 más

Voz 5 21:37 tus pero eh el nuevo Jon Sistiaga

Voz 0470 21:55 qué pena equipo de investigación

Voz 1194 21:58 a Pablo prepara Camara

Voz 0470 22:02 no es ya tienes una cerca Cáceres Cataluña una foto desde el móvil pero claro no da para tanto como cojones otra esto es una

Voz 0759 22:12 pancartas de la manifestación de Madrid dice nuestro ya de moderadora que que también se merece su pensión

Voz 1194 22:18 es verdad que el además

Voz 0470 22:21 pero muchos carteles y muchas cosas de mucha gente

Voz 1194 22:23 qué quiere pensión si es que quiere pensión si es rico no habéis entendido nada por por porque si no eres rico claro cuatro cinco bolígrafos Rosa había gente que decía también oye mejor la cartulina rosa y luego ya es del Black para es igual se lo ocurrido se toda la cartulina manchones con el rotulador otra parte de la de la impregnación de moderado ni al pueblo de España es la del himno el himno ha calado mucho esto nos está mandando muchísimas versiones de lino

Voz 0759 23:00 demos una atención a de las más horribles

Voz 1194 23:03 Nos han mandado bien vendido

Voz 0759 23:05 al tocando el chelo él solo el chelo es un instrumento muy parecido a la gaita un chelo mal cien árabe

Voz 0470 23:11 además hay que tocarlo con mucho cuidado para que tocarlo con cuidado

Voz 0759 23:14 eso parece un gato enfermo seguida entonces vamos a ver al chaval un poquito tocar

Voz 12 23:18 los de luz mientras sus amigos Carlo tenía que parezca muy temido un que cantar más no lo hacéis también sabe tocar para los bonos a encantar Rosso esto es exactamente claro

Voz 1194 23:38 así que imagínate ahora son Raúl gay

Voz 0759 23:46 algo que puede Sara habla palo vamos al final del vídeo porque se cantan todo el vídeo entero ya digo desafinado de una forma terrible pero al final del vídeo sí que vino muy interés

Voz 12 23:58 no

Voz 9 24:00 peor que yo

Voz 12 24:01 lo sé pero olvidar

Voz 6 24:09 y ahora en un alarde de realización

Voz 5 24:17 la Cámara pasado del exactamente con la estética del programa

Voz 0759 24:22 y ahora vamos a verlo lo contrario una versión perfectamente grabada perdónenme por un coro semiprofesional el coro de Buñol que yo creo lo vamos a sacar yo creo que que hay menores

Voz 1194 24:35 pero bueno tú

Voz 13 24:47 mira qué bonito ya el más global nada menos mira a ver muchos con las manitas bueno él es intentona es que merece la pena porque me entero porque lo que hemos hecho oye que viene menores esto no pasa nada

Voz 1194 26:08 volvemos volvemos a la parte cutre no todo va a ser así esto tampoco estaba muy trabajó muy bonito muy bonito pero entra dentro de la filosofía cutre

Voz 0470 26:20 aun así el el el el Orfeón Donostiarra no

Voz 1194 26:23 le hombre pues si esto te para lo que viene por que un chaval iba en el tranvía de Barcelona

Voz 0759 26:30 sí

Voz 1194 26:31 oye pues se le ocurre a amenizar el viaje

Voz 0470 26:34 era con la guitarristas guitarrista esto ya no se limitaban la variante tranvía fuerte que sino un tranvía el también de Barcelona que mató a Gaudí cuidado se tranvía tiene sangre

Voz 14 26:46 sí yo soy yo

Voz 5 27:01 no el anoche

Voz 1194 27:20 ojo con la mochila Lagar Cornellà cualquier porque está causando estragos en español

Voz 0470 27:27 cualquier canción que es evidente la yo no se va a escuchar porque en cuanto lo escuchamos es imposible tener se está diciendo vuelve loca con la mochila que hay que toda la gente del vagón le acompañó chaval era mucha

Voz 0759 27:38 gente así a tener cierta acompañamiento bien la la mochila yo yo creo que no sé no sé con este asunto porque porque está causando estragos entre adultos entre niños tenemos dos ejemplos de niños absoluta te fascina

Voz 0470 27:51 te vuelve loco lo más hijos fascistas

Voz 1194 27:53 parece que ibas a decir fascistas del futuro pasito el futuro cómic que buen título facetas del futuro que lo flipa con el hay padres irresponsables también proto fascista

Voz 0470 28:09 hay que mucho cuidado poniéndoles poniendo en la mochila un niño pequeño porque se le va la olla eh ojo a este primer dime creación que hemos hecho hipnotizado con la es un bebé Casio

Voz 15 28:20 el mensaje que padres puede estar diez horas

Voz 0470 28:24 que es un niño con una Tablet viéndolo totalmente

Voz 15 28:32 bajo

Voz 1194 28:33 qué hace que el niño loco eso yo ahora Palomino

Voz 0759 28:38 desde hoy en día lo que Heidi era para mí

Voz 1194 28:43 igual igual igual

Voz 0759 28:46 hemos otro ejemplo de Irlanda nos dicen la mochila llega a Irlanda

Voz 0470 28:50 delitos motos delante de mochilero

Voz 0759 28:52 y ojo a esta niña unían no sé si ese niño niña que ya la canta ya con esto acabamos atención

Voz 9 28:57 eh

Voz 5 29:05 que es igual un niño con una tablet totalmente ese cántico satánico Ramos aquí tenemos que hacer un reality que nosotros cuidando de una guardería

Voz 0470 29:27 sí sí joder e iba a funcionar mucho Woody Allen director de la escuela

Voz 1194 29:33 llamarlo Amstetten Wes

Voz 0470 29:36 sí sí yo

Voz 1194 29:39 pesaba yo porque no sí pero la mochila

Voz 0470 29:42 vamos que esto viene de que yo lo yo lo cantaba por la calle cuando cuando cuchillo de Carmena Carmena si es que se te meten es es Inception

Voz 0759 29:49 ya por supuesto ha aprovechado para que aproveche esa escuchar Bella Ciao

Voz 0470 29:53 estamos en Chaos es una muy buena canción con una historia

Voz 1194 29:55 muy bonita preciosa por lo pronto

Voz 0470 29:58 eh muchas gracias un aplauso para el ministro de Transportes de la

Voz 5 30:02 J

Voz 9 30:18 bueno hemos

Voz 1194 30:29 nadie vengo a hablar de un mundo que está desapareciendo vaya por Dios videoclub el nuestro España

Voz 0470 30:38 puede ser un chiste que es una aseveración

Voz 0759 30:41 lo triste es que es triste porque bueno las cosas que desaparecen siempre conlleva algo de tristeza

Voz 0470 30:47 sí a Rita

Voz 1194 30:50 hola cosa quedara la Rita buena de verdad

Voz 0470 30:56 Rita Rita Rita

Voz 0759 30:57 tres El Palentino el bar mítico de Malasaña así cerró la semana pasada

Voz 0470 31:02 sí sí pero es que la semana perdemos para la gente es que Etoo muchas de caemos en el centralismo en el localismo en el localismo el palentino es un bar de un barrio muy cool Ahora Madrid que está aquí

Voz 0759 31:12 o como pueda haber cuatrociento bares en cada ciudad

Voz 0470 31:14 eso es pero que no ha sobrevivido durante años a la modernización de Malasaña es un auto muy antiguo tal que quedaba justo centro mala saña que es un barrio entonces tras dos semanas era una tienda de cereales

Voz 0759 31:27 tú te vas a Móstoles al mejor Éibar es bueno como el palentino en concreto no pero a esa estética de bares y que permanece en el extrarradio

Voz 1194 31:35 hombre a los pueblos en la ciudad

Voz 0759 31:37 o de provincia incluso pero en el corazón de Malasaña la ficción el alquiler vacacional llega a provocar que el palentino Sierra el dominó que es otro bar también del barrio cerró la semana anterior si el maño que otro barrio están ser todos los bares de ese de ese estilo van

Voz 0470 31:55 muriendo están cerrando

Voz 0759 31:58 y Hope

Voz 1194 32:01 claro claro ojo eh

Voz 0759 32:04 Álex de la Iglesia la película el bar estaba rodeado en el palentino no quiso rodarla en el palentino

Voz 0470 32:10 está basado en el punto de vista quisieron reproducir

Voz 0759 32:12 en el bar El palentino tal cual pero la la idea inicial era hacer ayuda al cual Casto el el propietario creo que fue él mismo el que dijo no porque si no seguimos trabajando aquí

Voz 1194 32:24 claro que a lo mejor compensaba económicamente pero tú te has toma un par de un par de fresquitos

Voz 0470 32:29 volcado el palentino alguna vez no

Voz 1194 32:32 hombre yo sí la verdad es que sí

Voz 0470 32:35 antes ahora por la creencia cuyo de radio no lo voy pero ha mirado al horizonte ya recordado ha puesto la mano en la cara ha dicho a la verdad las que sí claro nosotros

Voz 0759 32:43 el Ejército de Shiva tuvo el honor de ser destacar siendo allí no aquí está se fundó en el palentino Ésta fue la foto que no sacamos en esta es la foto de de de la sudadera del palentino que la gracia es que detrás trae la carta el precio de la carta Pepito dos cincuenta Lombo dos cincuenta espetó magnífico lo del palentino porcentaje agua email que no es fácil y este es el libro que se llama esto es una joya hasta fin de existencia el libro que de ese estilo en sí del fotógrafo Leandro late todo todas la estética de bares de de diseño de todo tipo de

Voz 1194 33:23 están los retrasos hasta los retretes este tipo de bares

Voz 0470 33:27 pero hoy las secciones Informe Semanal au

Voz 1194 33:30 eh

Voz 0470 33:31 no quiero decirle introducción de allá

Voz 0759 33:35 los lo que quiero decir es que este mundo está desapareciendo

Voz 3 33:39 Ike eh

Voz 0759 33:42 la fauna de gente que frecuentaba estos bares donde va ir ahora todos nos podemos imaginar qué tipo hay muchos personajes en este tipo de bares sí pero claro esos personajes en en en un ecosistema como All Star Bucks no es lo mismo entonces había una fauna de gente que que estaba que que este era era suban a lo mejor para pasar el día dónde van a ir ahora a una tienda de cereales a una alejó aún Tiger comprar un

Voz 1194 34:14 era era muy bonito a esa gente

Voz 0759 34:19 deambulando por sitios donde no les corresponde por estética

Voz 0470 34:22 esta es señor con la nariz un poco roja

Voz 0759 34:26 entonces yo propongo crear igual que existe un parque nacional de Doña

Voz 1194 34:29 Ana unas Tablas de Daimiel Cabañeros Sierra de Segura Sierra de Guadarrama así pues también crear una reserva natural para esta buena idea claro

Voz 0759 34:43 que no novela norteamericano pero pero todo conocemos al típico de este bar pues al típico lince ibérico desde estos bares no sé cual típico quebrantahuesos cual típico oso pardo y el urogallo urogallos sí sí

Voz 1194 34:59 o al lagarto Uruguay

Voz 0470 35:06 típico dragón de Komodo al lagarto gigante de hierro entonces hay una fábula típica pingüe de di folla

Voz 1194 35:15 quiénes o no

Voz 0470 35:18 la pista mañana la la pingüe folías una planta carnívora que hay en una en el parque de nacer asegura

Voz 0759 35:26 claro esa es la típica señora mayor divorciada

Voz 1194 35:31 la que le está echando la tragado

Voz 0759 35:32 claro él sino el chino y el chino que se celebra el año del fin de año chino jugando a una tragaperras

Voz 1194 35:40 por lo celebran todos los días porque bueno pues esa era la broma hasta que las acciones

Voz 0759 35:49 aquí la sección así

Voz 1194 35:52 ha estado más desarrollada que yo me sentí un poco culpable ojo de trae un poco flojo hoy el pero

Voz 0470 36:06 pero hombre hombre bueno vale vale atraviesa medio de esto porque normalmente siempre tú tienes un claro siendo un largo un no pero ingirió culmen pero una una extrapolación loca una soflama demagógica

Voz 1194 36:20 orgasmo a cada una de estas personas llamar

Voz 0759 36:23 le eso el quebrantahuesos a los niños

Voz 1194 36:30 no no si estaba

Voz 0470 36:32 a graciosa la reflexión de dónde

Voz 1194 36:34 va ir a esta gente eso ya lo afronto de Parque Nacional en el estar Bach no cuadran sí que sí que sí que se hizo la película de Alex de leyes y sí que realidad estoy dando para a la haciendo las secciones Rivera es la sexta Boomerang el que cerró el palentino ya lo dije

Voz 0470 37:06 hay un chaval que muy hábilmente ya te conoces dicha igual pueden acabar hablar italiano

Voz 1194 37:11 la gente la dándote ideas a ver como se observa en la en la sección que se expande decirte

Voz 0470 37:20 el problema ya lo tenía otra si no pasa nada eres tú mismo el que causas las si hubiese dicho si hubiese levantó un poco la voz hubiese dicho ya están mi propuesta para los bares y hay palentino porque tampoco todos los días hay que traer una cosa de orfebrería pero claro tú mismo lo has hecho de podía estar esto hacer al boli como la de valorizado tu nota tan me han tu propia obra qué te voy a contar yo tiene comedia que tú eres tú es el Master and Commander of Comedy pero pero que te voy a contar yo pero claro

Voz 0759 37:49 se veía venir yo de presuntuoso como diciendo reto

Voz 0470 37:52 cuando acabas una actuación no

Voz 1194 37:54 aquí hacer algo ex cátedra es eso pero no

Voz 0470 38:00 la Castells sano nada

Voz 0759 38:04 yo no voy a hacer algo aquí

Voz 0470 38:07 dos libres estaría feo hacer una sección al Inem

Voz 0759 38:12 hombre suele hacer lo mismo

Voz 0470 38:14 muchas Juan noche no me dijo de putas estudia en la Facultad de Filosofía como un argumento a Dómine

Voz 0759 38:20 sí pero he conseguido llevarlo a un punto de autenticidad porque verdad que yo grito mucho eso crea un ambiente de populismo

Voz 0470 38:32 que no deja de ser algo efectista

Voz 16 38:34 esto que ha sido al Astra pero espera

Voz 0759 38:39 has sabido que es

Voz 0470 38:40 a dedo cuya absurdo a peras pero sabe lo que es

Voz 16 38:45 corpus arrastra pero muy bonita eh no sé lo que es a da extra Astra a Ad Astra espera per áspera sin

Voz 0470 38:53 eficaz pero no necesitas semen de tortuga para

Voz 1194 38:56 no eso no es un conjuro chamánicos

Voz 0470 38:58 es que tu sección tu sección es porque Extra trapera hadas trae a las estrellas pero espera por los problemas pero por lo difícil llegar a la gloria por el camino más enrevesado inmadurez entonces lo que has hecho tus Un final todo esto es asqueroso y aspira llegar a la gloria mediantes o lo que es esto

Voz 17 39:16 homo o mini lupus

Voz 1194 39:19 el hombre es un lobo

Voz 0759 39:21 hubo para el hombre en este caso el cómico es un lobo para el cómico de verdad yo tenía mi sección bien bien planteada como buitres aves ha sacudido a la carroña para para acabar con la culpa nuestra

Voz 1194 39:38 Bush fuerte aplauso para David

Voz 5 39:47 la plaza

Voz 0470 41:09 la vida moderna es Ortega Cano pasándose al GTA sin videoconsola

Voz 5 41:24 he tenido ponga Ortega Ortega que esos ochenta mil euros

Voz 0470 41:32 si quieres ochenta mil euros es el Twitter es arroba de Ferrer de ochenta mil euros en chupitos de Francesca ahí está para lo que quieras así que muchas gracias a veces enviando una de las definiciones mejores muy bonita la vida marina y un aplauso para los ministros de si quería

Voz 5 41:52 la voz de excepciones la máquina

Voz 20 42:08 ya lo has escuchado en este programa

Voz 1194 42:10 todos somos muy monologuista