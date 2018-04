La Vida Moderna es que el yayo te ayude a cruzar la calle mientras tú tuiteas

Voz 1 00:00 monólogo el vino de la gente que dice lo que piensa y qué piensa lo que dice te ofrece la vida moderna

Voz 3 00:25 esa sólo era para ti

Voz 5 00:27 no era para reventar la aguja esa que te sube cuando sirvo ni para decir que este es el programa de la vida moderna pero a qué se debe tanta alegría en el trata del evocamos que es martes que es una gilipollez Vettel ya moderados

Voz 6 01:01 no

Voz 7 01:08 no todo el mundo está balonmano el poder

Voz 0460 01:12 con muchos cánticos e yo es que yo me templado una botella de Ricky no vino mal

Voz 8 01:27 los vinos monólogo es que eh

Voz 0470 01:29 no sólo te aportan buen sabor gustativas inodoro esto sin abrirlo claro sólo estando cerca te contagia el cinismo de los los vino Manolo

Voz 0460 01:36 el vino y el Juli es una cosa que siempre no tiene pan siempre

Voz 0470 01:42 bueno muchas de estamos seguimos hay que decir que la cata de los vinos monólogos acerca todavía no va a ser pero ya veremos si mi entonces o sea todos provenir hoy estamos a de de Mar ayer fue el día el padrino dijimos nada joder

Voz 0460 01:53 pero no tenemos no tenemos si mi hijo me dijo Feijóo dejó felicidad cada vez mejor padre José Mota claro

Voz 0470 02:03 no tengo aquí tengo tengo aquí al lado a un chaval que me ha traído un licor de Corea del Norte es esto cierto pero quieres tan Corea el Norte ya vuelta pero casi hacer allí cosas de Pelli turismo eh pero el chaval crearon no está viendo ni en la radio igual que tú tampoco es un chaval que de pie pero bueno yo llevo a Corea del Norte no eras pelirrojo claro en Corea del Norte un pelirrojo es es es la mano desafían a dejen cuidado vale ya traído un licor que cómo se llama José pesaba un nombre más guay de plan a topo John arma vale pues podemos igual acercaba no vale una prosa patético es tan con el norte o para veremos y ahora sí tenemos los monólogo porque tengo una noticia esto Sunny Sete huele feo pero bueno luego igual está cortado con polonio eh cuidado con sangre de Kim Jon un monólogo conmocionado esto la relativo a los Juegos Olímpicos de que ya acabaron yo estoy triste he dice conmocionado el mundo del curling vaya tengo una cosa que nunca había pasado por un caso de dopaje vaya bueno pero variando Papa los muy vaya huevos eh

Voz 0460 03:23 el con el culé recordemos lo que es porque habrá gente que yo

Voz 0470 03:26 calcule el curling ese toque una pista de hielo hay una piedra con una con un A6 tienen petanca petanca hielo con piedras barriendo barriendo de quién barriendo para que para que frene en fin

Voz 0460 03:38 aquí ayuda es la cosa aquí dice

Voz 0470 03:42 acusación contra Alexander Cruise el Minsky que obtuvo el bronce con su esposa Nastase abriga Loba dice que en contraste con la apego notorio del Lincoln las más estrictas normas de lo que se conoce como el espíritu del curling hombre

Voz 1194 03:56 el crédito noble David dice que el experto del culo

Voz 0470 03:59 según la Federación Mundial de culín eh señala que un verdadero jugador de curling prefiere perder hagan al injustamente joe pero como el club de la lucha eh

Voz 1194 04:10 ah gracias a de estas cosas que son una mierda tras las toman

Voz 0470 04:14 a ser toma muy en serio como como bable por eso gran como es claro es como el club de la lucha pero mal de nadie puede hablar del curling que ya se está cumpliendo en la sociedad ya es una es una norma que ya estamos haciendo todo dice alguno preguntaron abiertamente si alguien pudo haber suministrado una sustancia indebida al jugador sin que él lo supiera clara hombre por supuesto estos ido le echaron las echaron otro Jane el Aquarium claro esto ya ha pasado como con tantos otros vale pasó a Contador que decía es que le pincharon algo al al Cholo Millo estaba Verdi pitaba no sé qué les pasa también a Hermann Tertsch a Ortega Cano las motos

Voz 0460 04:56 Ortega Cano jugando el curling imagínate

Voz 0470 04:59 esto ha pasado muchas veces y luego dice aunque lo viene a lo que decía tú aunque para no avezados puede parecer inconcebible con jugador utilizó drogas para mejorar su desempeño en curling este deporte sí sí con un alto nivel de condiciones atléticas al nivel olímpico a ver si te pones a Coín igual revientan la piedra caro pero luego esto me recuerdo Txabi Franquesa amigo nuestro gran cómico de cuando de cuando le quitaron una medalla Gervasio Deferr os acordáis el saltador de gimnasia artística os acordáis decía salto de potro Le quitaron una a Le quitaron celebrará una medalla por marihuana claro Xavi de Xavi decía que tenían que haber da la de oro joder

Voz 0460 05:39 por

Voz 0470 05:40 a eso complicadísimo conseguir flipando dicho habláis de la condición física resulta incluso más importante los dobles mixtos la prueba a la que competía Cruise el Minsky desde porque hay poco descanso entre cada tiro y lo dos compañero te deben barrer con más frecuente lo flipa se esto una Ultra Maratón nada esto de hecho Koke Koke nuestro técnico que afronta maratones si movida de Tasi Iron Man Bangkok y con el curling no hay huevos eh no te veo ahí ETA falta Cory

Voz 0460 06:07 sí

Voz 8 06:09 y luego dice claro Rusia principal

Voz 0470 06:11 POT de Pyongyang y como como deportistas olímpicos internacionales porque estaban ya sancionada por dopaje de Sochi claro ahora dice ahora dice esto les van es calificar donde van a competir en la siguiente porque era ya competían sin ningún país en las próximas bajo que estamento van a competir el problema ojo igual tienen que competir por UPyD

Voz 0460 06:29 hombre te sanción

Voz 0470 06:32 han compite por el mundo te vuelven a sancionar ya la próxima ya acaba diciendo Si Cruise el Minsky su esposa son despojado de su medalla noruega que ocupó el cuarto lugar ya ha regresado a casa se quedaría con el bronce imaginas gente noruega que igual ni la quiere desde anoche en otros herculino curling sirvió soy registro de propiedad sigue Aveledo de otra medalla IX echar ahí sale la sala sala al cubo de abortar joder que no no que noruegas a bordo pero bueno da igual ya y hablaremos de todo pero bueno hay un cubos de todas las vacas el escudo abortar en pues al lado de los vidrios

Voz 0460 07:07 no

Voz 0470 07:08 pero bueno el meta aquí nuestro apoyo a esos atletas de curling discriminados esto en la vida moderna algo que empezamos a para venir

Voz 9 08:12 Del Potro se impone a Federer en la final de Indian Wells

Voz 10 08:21 no pidió a Del Potro ha

Voz 9 08:28 Héctor de Miguel Martín Salamanca mil novecientos setenta

Voz 0470 08:51 y ambos llegó que eso lo que me acabo de acordar y me acabo de acordar merendar no os acabo de iba iba a presentar me da cuenta Cavs que ayer no presente vi Santísima todo el programa ayer está ahí ha dado como el curso a tomar por culo ondas quisimos en vez de las presentaciones no me acuerdo como empezado como como te echamos p'alante el año ayer ayer en nosotros sección hablamos delante hablaban de lo de manera creo a no hablamos del Jaén Jaén no despistó beber pues es verdad porque hemos instalado los la locución hablando un saludo y te emocionas te tanto me emocioné tanto con el con el puto de fútbol sala que son dos los putos mejor del futuro de futbito del mundo es raro siendo tu gallega

Voz 0460 09:38 pero bueno

Voz 0470 09:41 el buque y me recuerda al sketch que salió un chaval que sacó un cartel que puso que que lo de Colón con lo cual el programa de esto pero pero esa es que podemos hacer es está dar invalidar el resultado del Jaén y allí nos dos veces de cara la doble presentación eso sí habrá vale osea quebró más importante muy importante que nos despojan de los títulos desmorona eh

Voz 1194 10:05 la vi bueno yo también tengo un poco de Talk pero tú eres yo no hay

Voz 0470 10:08 no estoy enfadado de verdad

Voz 1194 10:10 si esto no lo hacemos se queda siendo la Snipes hasta que el programa pues claro por la falta tapar los Yates dais el lo hace para tranquilizarse

Voz 0460 10:22 bueno

Voz 1194 10:23 el informe de esto

Voz 0470 10:26 caos de la vida moderna mucho a él

Voz 1194 10:28 Yates Nightlight de abuela

Voz 0470 10:31 vale entonces cómo podemos hacer ponemos la locución de ayer gol Jaén hay que hacer doble presentación osea vale Koke la el resultado ayer y la careta de ayer de que que les presento sin solución de continuidad ponen lo de hoy les presento ya aquí no ha pasado nada la tranquilidad porque estimula

Voz 1194 10:49 cada mega presentarnos dos veces en las doce

Voz 0470 10:53 esa sabes que una habéis eso

Voz 1194 10:55 cuando yo cumplí tendría nueve ingenioso e navideñas años nadie Azaña ya empecé a ir a catequesis eh ya conté aquí en el programa que estuve a punto de ser monaguillo pero me di cuenta yo me había comprometido a cada noche rezar un Padrenuestro vale pues me di cuenta de todos los padres nuestros que que había dejado sin resaca de de cero padrenuestro retroactiva a Compay para compensar a cada noche a lo que diera anoche que restaba para compensar los que me meteorológico

Voz 0470 11:29 años igual tiene igual tiene superávit de guardia además padre nuestros que igual todavía rezaba o a día de hoy seis nuestros pasa un poco lo mismo cuando empezaste a follar

Voz 0460 11:42 luego rezaba santificado sea tu nombre hay mucho que aprender de las bestias

Voz 0470 11:53 vale vamos a remediar esto legalidad en Jaén Paraíso Interior campeón de la Copa de España por tres cuatro Movistar

Voz 11 12:04 siente una fiesta

Voz 9 12:11 vale la la Casa Blanca

Voz 4 12:18 eso sí

Voz 0470 12:24 esto en la vida moderna hoy es lunes diecinueve de marzo en el estudio principal de la puta se elimina tranquilidad poco a poco

Voz 9 12:41 Del Potro se impone a Federer

Voz 0460 12:45 te tanto cuatro seis siete

Voz 9 12:48 es ha vuelto

Voz 10 12:52 otro

Voz 9 12:59 Martín Michael Jordan continuamente setenta y siete

Voz 0460 13:16 la vida

Voz 0470 13:18 de ahí están en la puta a ser un aplauso para obligue

Voz 0460 13:33 pum la va a llevar por la emoción esto no no lo sabía déjame que te que iba a lo que ha pasado

Voz 0470 14:05 un Spinners de España un esprín les pero fíjate

Voz 0460 14:08 vamos a ver fíjate cómo aguantar los cabreo es increíble

Voz 0470 14:11 os voy a contar lo que también contar lo que ha pasado porque porque sea aquí os os he presentado nos hemos quedado en paz con la radio en la gente ha puesto de pie en un abrazo Monicelli yo que desde Pons ha vuelto Faluya que saben dio arriba acogió el el martillo ha roto el disco de mañana pero pero el ceder sigue sigue vivo sigue sin nada y en ese momento Ignacio eso saca un Spinners de España lo que ha pasado a quienes tanto podía verse una fiesta Sánchez Dragó pero

Voz 0460 14:34 no aquí no amigos lo llama Un día más

Voz 0470 14:39 romper de usar una Spinners de España

Voz 1194 14:44 faltó algo que yo siempre digo Héctor Miguel luego les defino de alguna forma verdad la Héctor de Miguel su cuerpo la división los setenta en los cincuenta

Voz 0470 14:52 no

Voz 0460 14:52 ah bueno

Voz 0470 14:55 yo digo otra vez con americana bueno vamos a vamos a hacer las que tranquilo ya se respira ahora que estamos en radio e exactamente Increíble esta tranquilidad Guillermo voy a seguir un poco el esquema porque no no podemos salir de esta de esta cosa cartesiana puesto así que vamos a hacer un poquito de la promoción porque ya tenemos promoción ya sólo quedan entradas para el veintisiete y veintiocho de abril en Barcelona pocas grandísimo ese sitio y eso va ser un concierto de rock es enorme sale a la venta Guadalajara en alguna fecha de junio no me acuerdo que una promoción es a punto com y luego tenemos del cinco al ocho de julio eh Circo Price que también va para que no sea el juego tiene esa hoy domingo pudieron sábado y domingo ahí en el Price en la gira Nos hemos flipado nos hemos flipado sí

Voz 1194 15:47 te hasta aquí la pronunció la promo

Voz 0470 15:49 yo he hay que decir que comenzarán y nos acordamos cuando no me acuerdo en Guadalajara pero pero la verdad es que no podemos quererlo responde que responde es que es que de verdad como si fuese un increíble y además el grito que se montan ese pique la gente viene súper local Epic como esto pero con

Voz 1194 16:08 zonas que peor si se como esto pero la gente bebida

Voz 0470 16:12 bebida Barcelona son tres mil quinientas personas cada día

Voz 0460 16:18 yo gente bebida ya que hay gente gente muy emulando a mí no me no me da menos valor a las dos de la tarde y estoy borracho cumpliendo estoy arrimando el hombro

Voz 1194 16:32 en Galicia había cierto aroma la matinales cafés a licor café ya cosas más bueno es igual el caso es que he estado muy contento muchísimas de a todos los que venís y especialmente a esa gente que lo sabemos esa gente que una los bolos

Voz 13 16:47 en la mochila

Voz 1194 16:50 sí yo

Voz 13 16:51 la mochila en la mochila

Voz 1194 16:53 como si yo he la mochila yo

Voz 14 16:55 a poco poco primavera de ahí la mochila yo la la moche John la mochila en la mochila de Carmena Morillo la mochila

Voz 0470 17:56 una mochila en el estudio un aplauso para que que

Voz 0460 18:07 eh

Voz 0470 18:08 pero como tengo aquí una mochila donde se acelera para probarlo no es que tú tienes tú tienes carnet tiene carnet por que no lo que ha pasado aquí pero por favor pero pt programa yo me mandara hemos cantar la mochila yo no me voy a marchar

Voz 1194 18:32 si te va a dar algo imagínate a cargando esto era el Montakit

Voz 0460 18:37 el Cristo que liado

Voz 0470 18:40 que a tocar el piano a tocar la mochila llevándose abierto una puerta ya entrado que con una mochila yo haciendo y Mini Mimi con la boca ya atropellado aquí

Voz 0460 18:51 os claro ahora ahora uno

Voz 0470 18:54 hace bueno

Voz 0460 18:56 norte de hecho yo diría que bebido más que uf qué te parece

Voz 1194 19:07 el bolsillo Cristo muy bonito lo que ha pasado pero es que hay que imagina señor Mas por la Gran Vía

Voz 0460 19:18 en el puto montacargas meter pero es que

Voz 1194 19:20 hablamos mucho de la Motilla ya verdad que en más ciudades pero no que habrá en Madrid Barcelona

Voz 0470 19:25 Valencia va para mucha gente que no conoces la mochila Electric esto estamos hablando de esta de pronto se apretó todo esto empezó la mochila en bajito era todo para meter en la mochila poder hacerla Performance

Voz 1194 19:39 ahora mismo me imagino a un terrorista de ISIS diciendo pero pero como no se me ocurrió

Voz 0460 19:43 no esto no lo han pensado bien

Voz 0470 19:52 que cuenta que no se ve con la cámara Ponte a tu cargas el fiscal claro a bien hola ha abierto la puerta Cascos no dice cae un poco de de titadyne un poquito de todo y luego bueno pues lo malo es que aquí haré en la mochila que claro que no hace ruido con la boca que decimosexto lo que tiene en estas motos gas al motor de por sí mira mira

Voz 1194 20:11 arranca en los en los semáforos lo que hay que hacer

Voz 0460 20:20 pero responde muy bien a ver a ver a ver arranca como en el suelo Itu frena en pleno vamos

Voz 0470 20:32 o no venga que más al público un poquito más Palha un poquito Nacho yo Julian cronometrado cuanto acelera de cero a cien vale ciento veinticinco la distancia habla de donde tú estás a donde está Nacho que hay cuatro metros por cuatro metros cuatro Metro vale pues ahora lo hacemos el cálculo beca vale bueno voy a describen la situación adanismo que que que esta era una mochila innato tiró en el suelo vamos ha cronometrado cuanto tarda eh y de paso a la frenada a que no se oye oye

Voz 1194 21:17 vale sino te respeta tu hijo después de esto yo ya no sé por qué José Mota no tiene huevos de ponerse

Voz 0470 21:24 vale te cronómetro tendremos alcohol pero pero Aleu en total darle darle el micro a Ignatius espero

Voz 0460 21:34 o puede que sea el último aplauso que escuche vivida

Voz 0470 21:47 vale que te claro metro cuatro metros con la mochila y atropellado por una mochila eléctrica e es penoso yo sería no sería sería más triste cuando atropelló a Gaudí un tranvía eh

Voz 1194 22:04 vale tres dos uno

Voz 0470 22:20 paso ha sobrevivido Ignatius un aplauso para que que los pilotos ha tardado es que uno para mal pero ha tardado tres segundos segundos cuatro momento a un chaval que quiere pida para la lumbre pero bueno llámale

Voz 0460 22:42 llama la emotiva también deslumbra deslumbra de los demás que el violín

Voz 0470 22:49 el problema puede ponen el foco de la moto a Ignatius para su sección para que estés iluminado por la muchísimo como si hubiese tenido la policía vale eh vale y que hay que hacemos esto era la tienes algo mal si que yo pudiera ser un dúo destrozo

Voz 1194 23:07 de de vodevil si hay que llevarlas a los escenarios Circo del Sol aparecido usted preguntar tienes algo más

Voz 0460 23:19 un aplauso para Koke

Voz 9 23:29 Granadilla de Abona mil novecientos setenta y tres uf es que precioso

Voz 0470 23:50 hacer esto ahora con la mochila ahí delante la voy a poner delante para

Voz 0460 23:57 sí sí pero claro esto tiene algo más que que hasta que no entre una furgoneta parece que todo va de broma no

Voz 0470 24:08 no

Voz 0460 24:10 pero ya está

Voz 1194 24:18 estas eran las que tú escogidas para la noche

Voz 0460 24:20 sí yo controlo mucho del tema pero ahora puede que ir bien con el aparatito este un momento muy alguien que está en moto está libre claro serio compara tengo pero si ahora ocupan claro una buscando me pone que tengo que estuvieran aplastados

Voz 0470 24:48 ah claro esto esto contamos que la aplicación de la mochila de Carmena tul cuando ya la sueltas se queda en un mapa de parece donde estoy puede venir alguien el treinta y siete minutos de Móstoles hay un dinero hombre yo lo que haría sería a pagarla es verdad y por si alguien la quiere que su aquí si alguien ve dice jode la mochila está en la radio Gabilondo igual que el bueno de Iñaki claro Pope para desactivar

Voz 1194 25:11 sí sí Leroy a fin del viaje del viaje darle algo hasta ahora era un viaje toda la prole podar a bloquear también

Voz 0470 25:17 vale no urbanizable pues llega Rita Maestre agenda confirmar tendría cojones que luego no la pudiera reservar yo para bajarlo y se quede aquí

Voz 0460 25:30 por la mañana Pepa Bueno vale ya está estamos ahora mismo esperábais os iban a dar un golazo esta vez descarrilado

Voz 0470 25:49 esta esta moto esta moto ahora mismo eh la puede coger cualquiera en Madrid para que tiene bueno porque claro esto esto lo mismo te pone que está en la calle Desengaño dieciséis que señora Pajín hasta llegar a los de seguridad bajo señor no puede pasar sin acreditación

Voz 0460 26:03 mi moto la moción arriba el derecho de sus ciudadanos madrileño vale pues ya están haciendo el programa pavos de broma

Voz 0470 26:14 no se lo pasas a a los pasamos a producción

Voz 1194 26:17 muy bien vale voy a seguir con la sección de ayer

Voz 0460 26:23 ah

Voz 1194 26:25 esto no lo había desastres dijeron tira la sección tienes algo más en la sesión boomers yo lancé empecé a hablar de lo que tenía que hablar de los padres que desaparecen en Malasaña quedó en nada luego pero luego se fue un poco chicle legítima tras es tirar chicle recogió el sí

Voz 0470 26:42 Benítez y ahora me voy a tragar el chicle

Voz 1194 26:46 y terminamos hablando de locuciones latinas de frases en latín es el atleta pues nada

Voz 0470 26:54 trapera esperar porque este fin de semana además

Voz 1194 26:57 Justo para para defenderá nuestro compadre David Sáenz que que que el programa buenas tardes Tenerife estuvo en las

Voz 0470 27:04 asistencia muy buenas tardes Canarias haciendo

Voz 1194 27:07 basura de periodismo intentó echarle encima las bromas que la había hecho en Las Palmas no

Voz 0470 27:14 el recordemos recordemos pongamos encontró es es Un un actor y director canario de Las Palmas no hizo malviviendo malviviendo perdón perdiendo gran gran serie vino la resistente lo que hacemos ahora sí el profe que hacemos en Movistar de cachondeo se hizo un par de chistes con su ciudad colas Palma P también dijo mil cosas en zonas conflictivas y la conflictiva sin televisión Canaria hicieron un reportaje echándole a los lean total del el el actor David ha metido en esto para saber qué opina la gente claro la gente sin contexto era lo matamos el Gerard parecía eh era el reportaje más ruin del mundo

Voz 1194 27:45 sí muy muy ruin y mí me a

Voz 0460 27:50 no puede ser

Voz 1194 27:52 a mí me dio pues decir que ese periodismo basura era la prueba de que el canario también puede ser un gordo para el canario y entonces yo quise escribirle en latín para hacerme camisetas canario mide cuenta que ya no llegaba yo hasta ahí

Voz 0470 28:06 canario Gotuzzo erario Homo Homo

Voz 1194 28:09 o mini lupus sería en latín en canario sería canario canario godos pero duplica o los duplica la Mari claro

Voz 0470 28:18 no sé latín yo es canario

Voz 1194 28:21 sí duplica la también puede ser un lobo para el canario duplica

Voz 0460 28:27 el Lobo lobo para el hombre el canario es un Bodo para ver cuál es tu duda sobre la

Voz 1194 28:35 no que se duplica la ahí pues amor canaria también pero si no la duplica como lo tiene canario canario si de verdad

Voz 0470 28:50 Canario sí entonces

Voz 1194 28:52 yo no he dado el nivel pero sí que voy a ejercer de profesor de Latín mueve y pido la ayuda de dos concursantes que van a salir a la mesa a examinarse de latín Juan Ignacio Delgado

Voz 0460 29:08 sí

Voz 1194 29:11 esto es una es como ha servido para que aplauso no

Voz 0460 29:15 eso el aplauso para Rachel

Voz 4 29:18 sí

Voz 5 29:18 para Raquel pues Benín en fue caprichoso para Mario mareo

Voz 0460 29:41 hombre yo para Mario el inalámbrico

Voz 0470 29:50 de qué va esto eh a ver si damos el nivel de la Team vale cuando está como el castellano que decía que que antes pero ahora en latín en cualquier de rodillas L'Espresso a copiar seccionó quejas de rodillas porque para dejarle el asiento a Mario fue pero es la educación las las

Voz 1194 30:06 es latinas

Voz 0470 30:07 tienen que responder a bote pronto sin reflexionar demasiado lo que creen que signifique el lema ya son miembros ya lustros de moderado a ella

Voz 1194 30:16 es una competición también primero para Raquel ya está echada

Voz 0460 30:25 un punto lo va a ser de fábula

Voz 11 30:35 el actor actúa en una fábula

Voz 0460 30:40 no no no es para aprender y para ganar o perder

Voz 1194 30:49 se acabó el espectáculo acta es fábula es lo último que dijo Freddie Mercury

Voz 0460 30:57 Kevin Spacey solo a dos Raquel Weisz a fascistas de las muestras se bueno yo estoy apuntando en los puntos es como eliminada como rebotes un pleno claro

Voz 0470 31:36 he preguntado luego hay debate sale Baldini

Voz 1194 31:39 me parece que Pentecostés había entrado tu cuerpo y de repente sabias hablar latín

Voz 11 31:46 cuál cuál era

Voz 0460 31:52 por la fantasea que nada hay al culto

Voz 0470 32:04 todo esto ha sido confuso en tanto no me quito el sombrero perra un perro espera mal hemos tardado varios de coronaria te pongo vamos a Mario y Raquel Raquel inténtalo hay que remotas verdadero inténtalo Raquel remontar ánimo yo Candy

Voz 1194 32:31 ánimos ánimo ánimos animó a mí me sonaba animo idea que ánimo animo yo Candy

Voz 0460 32:42 el comodín de el público se puede propuestas por una propuesta de ánimo yo Candy Candy

Voz 11 32:54 me animo jugando

Voz 0460 32:59 con ánimo de bromear

Voz 11 33:02 Juan Ignacio te importa una cosa nos quedan dos minutos de programa

Voz 0460 33:06 ah pues más de lo que elige uno de los veintitrés folios tiene un final la aquel como es digamos el cuadro de Cecilia pero que significa caro el cuadro el debería ir aquí el hombre utiliza cuando alguien está sufriendo o pasándolo mal cuando llevó Barrabás a Cristo sí pero la la sección tiene algún fin no hasta que la gente se vaya esto acaba de alguna manera Mario Deus ex máquina en cuanto queda en niños es más del día es el el dios el máquinas dioses máquina figura

Voz 0470 33:52 cuando Móstoles se dice así no Dios en las misas una sería eh

Voz 1194 34:00 la pregunta queda vale recomienda a Raquel que pase de reflexionar sobre la pregunta que adopte la técnica la estrategia de demasiado

Voz 0460 34:12 sí queda hacer alguna vale

Voz 1194 34:15 humano

Voz 0470 34:16 pero una cosa Raquel si esta fácil pero si haces una cierto te quedas con dos semanas de cinco entonces perdería como ha perdido otra

Voz 0460 34:24 tras lo quisiera

Voz 0470 34:25 no pero que le iba a dar un consejo que éste en vez de contestar bien es hacer un chiste como ha hecho Mari jugar con alguna chorrada o cualquier cosa que igual te suma cinco puntos

Voz 1194 34:33 es que ahora ya es otra excusatio excusatio non petita acusa tío manifesta mal

Voz 11 34:41 eh no me vendan la moto que más de lo previsto

Voz 0460 34:46 no valen vienen bien intentado eh

Voz 0470 34:49 hoy dos puntos

Voz 0460 34:51 hola sí pero el contable in loco paréntesis

Voz 0470 34:54 pero con quién vas ahora pero esto qué miedo a Raquel le doy otra oportunidad de igualar a Mary pero que hay que queman

Voz 1194 34:58 ahora eres tú

Voz 5 35:07 no no me trajeron chicle al final

Voz 0470 35:10 vale pues hay un empate a cinco eh así que muchas gracias a Raquel y Mario un aplauso para ellos lo que

Voz 0460 35:15 donde no

Voz 3 35:35 esto esto eh

Voz 0470 36:26 la vida moderna es que el ya yo te ayude a cruzar la calle mientras tú tuitean hoy hemos tenido muy buena definición de arroba ya cero cuatro cero nueve muchas gracias que el programa ha sido esto parecía furor porque la canción en la que estaba cantando a ir de las manos ha traído un pastel Bravo de es él es un pastel para el Día del Padre separado tienes año mía

Voz 0460 36:46 ah muy por encima de los un una

Voz 0470 36:50 es lo que cabía en el tapete muchas gracias cuidado Ignatius lo coge y se lo come a a así que no cuidado cuidado cuidado cuidado pero era Raquel muchas gracias a todos por venir

Voz 9 37:29 en este programa todos somos muy monólogos